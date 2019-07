El Larguero: Primera parte (05/07/2019)

Voz 1 00:00 y media a las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este de

Voz 2 00:51 Julio día en el que podríamos decir que ha estallado la guerra

Voz 1991 00:55 deportiva entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por el caso Griezmann primero rueda de prensa de Bartomeu en el que ha admitido que ayer hubo una reunión entre el conjunto catalán y Miguel Ángel Gil en la que le han pedido al Atlético de Madrid el pago aplazado de los ciento veinte millones de euros de la cláusula del jugador además Bartomeu asegura que será la primera vez que se ponían en contacto para negociar el traspaso este hecho tiene pinta que ha sido la gota que ha hecho saltar al conjunto rojiblanco que ha emitido un comunicado en el que explica que tanto la actitud del Barcelona como la del jugador han sido una falta de respeto y les ha acusado de negociar en el mes de marzo cuando Griezmann estaba en plena temporada en plena eliminatoria de Champions contra la Juve en plena pelea por la Liga además el Atlético de Madrid ha informado que hasta que no pague la cláusula el jugador pertenece al club y por lo tanto debe incorporarse a la pretemporada con el resto de sus compañeros el próximo domingo para iniciar los entrenamientos por supuesto si el Atlético de Madrid es capaz de demostrar que esas negociaciones se produjeron antes del mes de julio que es cuando la cláusula cambiaba de doscientos a ciento veinte millones Le podría reclamar al Barcelona esos doscientos millones en el caso de que Griezmann finalmente fiche por el conjunto catalán lo que pasa es que para eso evidentemente que tener pruebas a Bartomeu y también le han preguntado en cuando ha presentado de John más o menos los hechos han sido primero rueda de prensa a las cinco de Bartomeu comunicado del Barça ese comunicado le ha pillado Bartomeu presentando de John William vuelta a preguntar por eh qué le parecía el esté escrito emitido para el Atlético de Madrid he dicho que no que no en ese momento ya hay que ceñirse a la a la presentación de de de John de todas formas en el Barça piensan que esto es una rabieta del Atlético de Madrid para justificarse ante sus aficionados así que vamos a ver qué es lo que pasa pero esto en va a tener consecuencias todo lo que está sucediendo en un instante analizamos todo y escuchamos a los protagonistas además en el mercado de fichajes el Real Madrid ha confirmado dos cesiones la de refilón al Sevilla la de obligar al a la Real Sociedad en ninguna de las dos hay opción de compra por los clubes que van a recibir al jugador del Atlético de Madrid ha presentado actor Herrera lo dicho el Barcelona presentado a De John el Betis se convierte en el séptimo equipo de la Primera División en comenzar a trabajar de cara a la próxima temporada y además el mercado se completa con varios movimientos el Valencia ha hecho oficial la renovación de delato hasta dos mil veintitrés is su cesión al PSV por un año tendrá una cláusula de ochenta millones de euros el conjunto holandés no se guarda opción de recompra el Mallorca ficha Pablo Echevarría delantero argentino que llega procedente del de el Stade Reims francés gratis y firma para las próximas dos temporadas el Eibar ficha Roberto Correa procedente del Cádiz para las próximas tres temporadas el lateral derecho llega libre y firma hasta dos mil veintidós el Valladolid y el Villarreal han alcanzado un acuerdo para que el delantero turco es un al continúe una temporada más en Pucela en calidad de cedido en Leganés en Sevilla han llegado a un acuerdo para la cesión por una temporada con opción de compra del guardameta Juan Soriano además fuera del fútbol en tenis buenas noticias para los nuestros porque hoy Roberto Bautista y Fernando Verdasco se han metido en octavos de final en ciclismo mañana arranca una nueva edición del Tour de Francia así que en un rato vamos a estar en Bélgica que es don desde donde arranca de esta edición de la ronda gala im vamos a hablar con dos de los nuestros dos de los que están llamados a hacer cosas grandes en este Tour de Francia vamos a hablar con Alejandro Valverde Mikel Landa en baloncesto mañana a las ocho y media de la tarde la selección española femenina de baloncesto juega el partido de semifinales del Eurobasket contra Serbia contra las anfitrionas en motociclismo llegamos al Gran Premio de Alemania primera jornada de entrenamientos libres donde en Moto GP ha dominado Marc Márquez con Rins segundo cuarto grado III Viñales cuarto y Pol Espargaró quinto de los cinco primeros cuatro son españoles mañana la calificación a las dos y treinta y cuatro acarrea el domingo a las dos y timarnos allegado malísimas noticias desde el circuito de Montmeló porque Aurelio Martínez ha perdido la vida hoy en los entrenamientos de las veinticuatro horas de Montmeló así lo ha comunicado el Circuito de Cataluña no dan la verdad muchos detalles de cómo ha sido el incidente en lo que comentan es que ha chocado con la moto de otro piloto en ese choque pues en el periodo español ha perdido la vida en vamos a tratar de saber los detalles en un ratos contamos lo que ha sucedido con esta desgraciada noticia las once treinta y cinco Voz 1 06:22 pues ya ha montado el lío se ha montado el lío entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por el caso Griezmann eh vamos a ir contando cómo se ha ido produciendo todo durante la tarde Santi Ovalle qué tal muy buenas Olalla algo muy buenas lo primero a las cinco de la tarde antes del acto de presentación de de John rueda de prensa de Bartomeu en el que había muchas cosas encima de la mesa pero una de ellas le han preguntado por el futuro de Griezmann iba a fichar por el Barça que ha dicho el presidente del conjunto catalán

Voz 7 06:46 pues ha dicho que no podía explicar el contenido de una reunión pero que había existido esta reunión ayer el jueves entre Óscar Grau Gil Marín para intentar negociar por Griezmann escúchame

Voz 0455 07:01 el primer contacto que es hizo con Atlético Madrid sentados otra cosa es que el señor Grau señor Gil Marín con otros miembros de la víctima en ese ven regularmente en la Liga Profesional de Fútbol presupuesto eh pero para hablar

Voz 1991 07:17 pero eso es lo primero que ha dicho Bartomeu en esa rueda de prensa luego escuchamos porque ha dicho ha hablado sobre muchos más temas entre ellos de de Neymar y además de forma e interesante hola Talavera qué tal muy buenas

Voz 8 07:29 qué tal lo hago una nota a los pocos minutos el Atlético de Madrid

Voz 1991 07:32 ha sido un comunicado durísimo contra el Barça contra Griezmann

Voz 1576 07:35 sí tremendamente contundente porque en el Atlético de Madrid entienden que ya el tema pasa de castaño oscuro que están llano vacilando sino que encima están riéndose en su cara evidentemente han hablado y llevan hablando mucho más tiempo el Atlético de Madrid tenía no sé si a medio cogido al Barça pero lo que está claro es que ya había demostrado que tenía pruebas por las que sabía los movimientos que había hecho en febrero y en marzo para la contratación de Antoine Griezmann y lo que le ha molestado al conjunto rojiblanco es que hoy el Barcelona dijera que ayer fue la primera vez que Av Aaron sobre el tema en el Atlético Mail habían remitido que tenían esa documentación que cuando él se comprometió con el Fútbol Club Barcelona su precio era de doscientos millones de euros y que está claro que en ciento veinte no lo iban a solventar incluso se ha hablado de ese me doy el el el comunicado va por esos derroteros es tremendamente contundente en habla del catorce de mayo no le dice a Gil Marín a Simeone ya Berta que no va a continuar el conjunto rojiblanco y luego la documentación o que dice el Atlético de Madrid o que sabe a lo que se comprometió días antes ya había tenido los primeros contactos de la eliminatoria contra la Juventus de Turín y firmó dos días después además jugándose todavía la Liga el conjunto azulgrana quedaron primero y segundo clasificado además de ser durísimo con el Barcelona por la forma en la que ha llevado todo este asunto no es la primera vez que ya le pillaron también con alguna declaración fuera de tono la pasada temporada al que el que tampoco es escapado de rositas es Antoine Griezmann al que se ha sido muy contundente se ha dicho todo qué hizo en febrero y en marzo que no soporto nada bien con el Atlético de Madrid y es más el de remiten que como nadie ha pagado su cláusula rescisión como le pasa a todos los jugadores que han tenido compromisos internacionales este verano el domingo tiene que estar en Los Angeles de San Rafael para incorporarse a los entrenamientos de la primera plantilla del Atlético de Madrid se han comunicado a él a su hermano y representante ya su abogado que tiene contrato en vigor y comprar ético Madrid está cumpliendo hasta el último día el francés también lo tiene que hacer

Voz 1991 09:40 este comunicado evidentemente ha corrido como la pólvora ya llegado Valle a Bartomeu que estaba pues prácticamente presentando a de John Le han preguntado de hecho porque esto no

Voz 7 09:48 le ha pillado en el escenario presentando a Fincke de John Bartumeu había hecho la rueda de prensa unas horas antes para evitar eclipsar a Frankie de John pero después de hacer la declaración sobre Griezmann y el Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa pues ha sacado el comunicado el Atlético de Madrid y le hemos preguntado por ello cuando estaba presentando a que de John y esta ha sido la respuesta

Voz 0455 10:12 donde Frankie de John

Voz 4 10:15 de Koke los pondré

Voz 0455 10:17 por ahora no

Voz 7 10:18 hoy estamos presentando a Frankie de John la próxima vez que comparezca ya les responderé sobre el asunto decía Bartumeu dice el Barça es que esto forma parte de una negociación que lo entiendan así que no quieren enturbiar tampoco las relaciones con el Atlético de Madrid porque consideran que las tienen buenas a pesar de todo el ruido de los últimos meses hizo lo que sí que te dicen algunos directivos es que esto lo entienden como una pataleta de el Atlético de Madrid y de Gil Marín

Voz 9 10:51 que no que no

Voz 7 10:53 quién porque que meterá la operación el Barça de momento no cede con y que además tienen que justificar ante su afición y entienden este comunicado tan duro el Atlético de Madrid contra el Barça en ese sentido como una pataleta como un ataque por decirlo así de cuernos para justificarse ante su afición de que se les va un crack como Antoine Griezmann

Voz 1991 11:14 en el caso Griezmann yo creo que ha habido alguien que lo ha hecho bien es el Atlético de Madrid alguien que lo ha hecho regular que es el Barça y alguien que lo ha hecho rematadamente mal que es Antoine Griezmann Antoine Griezmann ya estuvo vacilando a todo el mundo el año pasado con el famoso documental con el me quedo mandando mensajes los jugadores del Barça incluso mojando Se porel por eso están tan dolidos este año año con él han puesto incluso no no diría que impedimentos pero sí un una mueca de a ver qué pasa con la llegada de Griezmann si finalmente se produce al al Barcelona eh evidentemente vaciló a los aficionados del Atlético de Madrid hasta que en ese documental hijo me quedo en evidentemente con un precio eh altísimo con un sueldo desorbitado y un año después vuelve a vacilar a todo el mundo en lo que pasa es que en este caso ya entramos en el terreno de estos niños ricos que se creen con el derecho a hacer lo que quieren cuando quieren y como quieren y lo peor es que hay gente que es lo permite creo que hay que empezar a parar los pies a muchos jugadores por encima de de los clubes porque creo que el que más pierde aquí es el club y creo que a los clubes hay que protegerles Un club paga en este caso a Griezmann veintitantos millones de euros netos por temporada tiene que aguantar como el año siguiente que el jugador está en su derecho de decir bueno yo me marcho eh pero las formas hay que guardarlas y creo que la educación hay que tenerla y creo que el respeto a un club que te lo ha dado todo que sales vivido Portillo ya una afición que te ha coreado y que te ha tratado con cariño desde el primer día hasta el último creo que por lo menos se merece un poco más de de respeto a Griezmann ha ido jugando con Guinea querido como si estuviese jugando en el Fornet le da igual como si tuviese un mando la mano moviendo ir deshaciendo como como le daba la gana eh Le falta en el ser un poco más maduro el afrontar esto de forma más directa en andarse con rodeos creo que el primero que tiene que parar la negociación seis en marzo seis en febrero sea cuando sea es Griezmann decir perdone aquí hay que cumplir una forma de actuar que se tiene de tienes que deje dirigir al Atlético de Madrid a mí me pillas en plena temporada no creo que sea el momento no te preocupes que cuando sea el momento hablamos lo que sea Griezmann no ha parado esto evidentemente porque a él le interesaba ya el año pasado no se fue porque el Atlético de Madrid le puso la pasa que la pasta que le puso encima de la mesa sino hubiese largado no se quedó porque sintiese el Atlético de Madrid porque tuviese un proyecto se quedó por la pasta este año ha visto que sale pasan los años que su gran objetivo es ganar la Liga de Campeones ya dicho bueno voy a renunciar algo de pasta me voy a otro club Il ha vuelto a liar eh creo que habría sido mucho más sinceros y desde el principio lo hubiese dicho a Miguel Ángel Gil al Atlético de Madrid el me voy a ir estas mi intención voy a hacerlo de una forma mucho más bonita lo podría haber hecho delante de su afición en el último partido de Liga él ya sabía que separaba algo antes del del Wanda Metropolitano despide té delante de tu gente esa que te ha coreado y tanto te ha dado por lo menos devuelve les una pizca de lo que te han dado porque Griezmann no les ha dado nada cero y creo que se equivoca yo de de una cosa un jugador como Griezmann yo en mi equipo no lo querría jamás así que haya cada uno que lo gestione el que lo fiche Toño García qué tal muy buenas buenas noches ante todo lo que se está montando el lío que hay que es lo que dice la Liga

Voz 0460 14:34 bueno a lo que digan no es la tercera pata de de esta operación el Barça Atlético de Madrid Si puedo propio Antoine Griezmann no la sede de la Liga para permanecer cerrada este fin de semana pero en el supuesto que Griezmann barra barcelona quieran depositar la cláusula de ciento veinte millones de euros la Liga vivía sus sedes para que se pueda realizar esta operación la cláusula el pago de la cláusula se haría mediante transferencia bancaria a través del España pero el pago de la cláusula si tienen que hacer efectiva o no se haría efectiva hasta que el jugador un representante legal del jugador realicen la misma correspondiente es en la sede de la Liga así que la Liga tiene que abrir si os y para que Antoine Griezmann pueda pagar estos ciento veinte millones de euros nunca se ha producido un caso de realizar una transferencia bancaria esperar varios días a realizar la correspondiente firma o no el pago de la cláusula suele ser un gasto inmediato de transferencia máxima de documentación lo dimos esta semana con el caso de Rodrigo cuando se ha ido o Paola acoso París y la segunda noticia que ha alguien Larguero es que de momento hasta ahora de la noche las dos menos cuarto eh nadie ha comunicado la Liga que se vale hacerse el pago de la cláusula de Antoine así que de no hacerlo como estaba contando tú

Voz 10 15:52 como ha dicho el comunicado del Atlético de Madrid que común

Voz 0460 15:55 ahora deberá cumplir con su labor ir a sentarse en domingo como jugador del Atlético que aún es cosa que la Liga Vasca este fin de semana pero si Griezmann barra insisto al Fútbol Club Barcelona quieren pagar a ciento veinte millones de euros a Villán para que se pueda depositar

Voz 1991 16:14 esa cláusula gracias Antonio un abrazo abrazo pues aclarado queda tiene ahora mismo el Barça o Griezmann o quién sea el que deposite esa cantidad de dinero a mañana para que Griezmann no se tenga que presentar el domingo porque menudo papelón después de decir que te vas después decir de todo lo que ha montado el el presentarte en Los Angeles San Rafael con el resto de compañeros a entrenar vamos el papelón lo que pasa es que el Athletic no para mí hace muy bien yo el otro día lo hablaba con Gustavo López y con Kiko le decía oye vosotros veis Nono imposible cómo va a volver es tal pues yo el Atlético de Madrid usted no forma parte de la plantilla usted no está cobrando esta plantilla pues hasta que no ponga los ciento veinte kilos aquí a cumplir como uno más abrimos tiempo de sanedrín Marcos López qué tal muy buenas

Voz 8 16:56 hola qué tal muy buenas Talavera sigue por ahí Lluís Flaquer qué tal

Voz 1991 16:59 muy buenas muy buenas Marcos queda parece que te parece todo lo que se ha montado

Voz 8 17:04 sorprendente sorprendente porque le tú madridista de su legítimo derecho pero como el Atlético Madrid fue el que ejecutó la cláusula de doscientos a ciento veinte el Atlético de Madrid que permitió que su jugador mejor pagado por veintitrés millones de euros pasará a tener una caso de ciento veinte colocándolos en el mercado yo creo que aquí el problema no está en la cantidad no no perdona no pero no tiene que ver eso no no nota la me preguntó era eh me pregunto mi opinión hablábamos por parte de postín Sato yo simplemente digo que el Atlético de Madrid se hace el ofendido y es legítimo que sea haga ofendido pues está haciéndolo ofendido cuándo con quién se tendría que hacer ofendido es con el jugador que negocia con el Barcelona el mes de febrero marzo el Barcelona como ha hecho el Atlético Madrid con tantos y tantos jugadores como ha hecho el fumar porros Gora tatuar poner ganó el Barça

Voz 1991 17:55 esa incumple una norma que es diré ir directamente a un jugador con contrato sin avisar al club

Voz 8 17:59 bueno pues si es así que lo denuncia la FIFA o no que el Atlético de Madrid lleva a quiebras no se pelean si uno no quiere evidentemente pero tu Madrid lleva un año anunciando que lo va a presentar que lo presente la FIFA con hechos con documentos y a partir de aquí sacaremos algo concreto porque lo que sabemos es que el Atlético Madrid lleva meses y meses y aquí lo anunció Talavera el diciendo que lo iba de la FIFA en este comunicado final que es el final para mí no hace ni una sola referencia que va a presentar este este documento esta queja que tiene con el base con Griezmann a la FIFA si el Atlético Madrid considera que ha sido engañado y que el Barcelona incumplido una norma que vaya a la FIFA que denuncie la FIFA tomará una resolución

Voz 11 18:39 Talavera

Voz 1576 18:41 no lo que decía Marcos que da igual el precio que lo haya puesto el el Atlético de Madrid Griezmann aquí que hay una cosa clara evidentemente a todos los clubes hablan con los jugadores antes de llegar a acuerdos sobre ejecutantes

Voz 8 18:53 sin ir más que eso eso eso eso no no todos hemos bueno no nos hemos caído de un guindo sí o por ejemplo el crítico Rodrigo o reforma de forma muy distinta el remedo bueno pues nada terminas tu Marcos se ha hecho ya en mil casos creo que no es nada nuevo en el mundo del futuro pero el problema que hay algo novedoso y es

Voz 1576 19:11 torpeza infinita del Barça que ya el año pasado con unas declaraciones le dejaron con el culo al aire tuvo que tirar hacia atrás del freno de mano este año e incluso en el Atlético de Madrid con pruebas documentales por eso saben a ciencia cierta el día que negocia Griezmann pero eso saben a ciencia cierta el día que firma gris Manuel el Fútbol Club Barcelona para las próximas cinco temporadas que lo ha dicho aquí Manu Carreño hace un montón de semanas en el Larguero y todo eso se sabía el problema que ha habido que en este caso es la torpeza infinita del Barça y evidentemente el Barça no lo ha gestionado bien el Atlético de Madrid estáis su derecho por supuesto de reclamarlo Benach reclamar que por cierto y estoy información Yago no descarta tomar ni ninguna medida ni contra Griezmann sino se presenta el domingo veremos a ver qué hace si todavía no ha ejecutado al claustro ni contra el Barcelona que si tiene esas pruebas documentales y por supuesto es el principal problema que todos los clubes hablando mejores por supuesto que el Barcelona una vez más por segunda consecutiva con el mismo jugador astado tremendamente torpe bueno eso es una realidad

Voz 4 20:12 bueno yo creo que lo que hace el Barça lo hacen todos los clubes también el ofendido Atlético lo hace con con sus jugadores cuando quieren fichar los ejemplos por ejemplo cómo salió Rodri de Villarreal y cómo se enfado el Villarreal por las formas que tuvo el Atlético hace una temporada cuando ficharlo a partir de ahí estoy con Marcos si el Atlético lo hubiera hecho todo bien la cláusula de Griezmann no habría bajado de doscientos a ciento veinte millones el Barça ha hecho regular siguiendo tu y lo de la de la opinión Yago como lo hacen todos los clubes para mí el gran me el que sale más perjudicado en imágenes Griezmann que no tuvo las formas la temporada pasada llevados

Voz 1991 20:50 ha ido gloriosos eh pero que en el banda las fugas Date

Voz 4 20:52 la pasada no importaron porque al final se quedó la gran diferencia es que este año Griezmann Seba y eso en el Wanda pues es muy difícil de digerir es decir para mí creo que debe ser difícil digerir para el signo del Atlético que su club pactara esa rebaja de la cláusula

Voz 12 21:06 que no Flaqué muy calar no pero es que está muy equivocado que no es verdad es que estoy mintiendo entre otros yo estoy hablando de ser fácil digerir para el Valdés

Voz 4 21:16 eh pactara una rebaja de la edad llevaba

Voz 12 21:20 con llegada de yo Félix está feliz de que se vaya Griezmann por todo lo que ha relatado Yago Yago de Vega afecto que no hay ningún problema que nadie estaba acordándose Griezmann que nadie estamos llorando con Griezmann pero que las cosas no se ha hecho bien el club Barcelona Groupama ya está os acababan doce Limón jugador del Atlético de cuando quiere Jean Todt Griezmann que no tienen si te ahora saques

Voz 4 21:42 saben que es que hoy no lo tiene

Voz 12 21:44 que no es verdad que debe ser difícil digerir para siete Alex

Voz 4 21:47 en su día cuando se conoce que la cláusula el uno de julio va a pasar de los ciento veinte sabiendo que se haya premiado a Brisbane con un soldado hizo histórico pues yo estoy convencido que sí que Miranda Atlético eso es lo de hoy pero pero al igual que no ser el oficio para el seguidor del Atlético que Griezmann gris Mann haya vuelto a escuchar al Barça comida hizo hace un año ahora se va por eso duele más

Voz 12 22:08 sí es la aquí pero no haber Atlético de Madrid está ingerir también para el Fútbol Club Barcelona es que se hayan reído hace un año de TIM tu cara diciendo que con todo firmado que si ibas inútil y hará lo lo reciben con los brazos abiertos sino todo pero es muy duro

Voz 4 22:24 claro no se recibe con los brazos abiertos las distancias que las encuestas hasta hace nada qué hacían todos los medios la gente rechazaba

Voz 12 22:32 bueno yo te digo yo te digo que Griezmann ya no tiene ni el dorsal número siete yo te digo que no pero otra cosa es que el Atlético de Madrid vaya a hacer el canguelo después de que sale hoy el presidente del Fútbol Club Barcelona bien porque han hablado por prime que han hablado por primera vez cuando es mentira

Voz 8 22:49 especialmente el Barcelona ha hablado por vez primera con el señor Miguel Ángel Gil Marín sí o no

Voz 11 22:54 no no es verdad al no no es verdad no no es verdad

Voz 8 22:56 no es verdad no no no que no es verdad una reunión os cargado Miguel Ángel Gil Marín no es verdad no

Voz 12 23:02 sí es verdad pero no es verdad que es la primera vez que han hablado no es así ha sido para para el pago de la cláusula me hablan hablando semanas para detener la operación a hablar

Voz 8 23:14 no perdón Talavera eh que es el que quiere ese miedo es el Atlético de Madrid el que quiera ese miedo y tú lo sabes mejor pero de ese siempre ha estado incluidas

Voz 1991 23:24 operación Griezmann

Voz 8 23:26 bueno no no pero quién propone así miedo quién propone ese miedo no es el Barcelona vamos a ser eh que se quedó en honor a ese no es el Atlético cuenta que lleva no hace cuentas semanas a controlarlas no en y quién lleva ese miedo perfecto pero no no no a quién yo pasé dos vamos era todo pero Jorge Diego amén de Jorge y entonces Naciones Unidas a la Cadena Ser

Voz 12 23:48 el interés del Atlético Madrid basta

Voz 8 23:51 hablando de pero estímulo Gracián propone el Atlético de Madrid nueve Barcelona

Voz 12 23:55 en el contexto de la operación Antoine Griezmann quien afirma por el Barça

Voz 8 24:00 quizá esto este enfado quizás lo digo en condicional es porque tú Madrid sabe que no que no puede tener asumido

Voz 4 24:06 para mí es la clave Marcos quizás la clave es el comunicado que el Atlético se ve que la inclusión de medio en la operación el Barça no la contempla entonces la Atlético hice pues ahora vamos a malas yo clave yo yo tengo una interpreta

Voz 1991 24:21 son de la del enfado del Atlético de Madrid esto sí que es opinión pura y dura e es el Barcelona ya estuvo ligándola el año pasado que está en su derecho de intentar fichar a un jugador como es Griezmann de tantear de hablar con el club

Voz 8 24:34 he fichar ayudó a Feli lo de fichar quién quiere

Voz 1991 24:36 de acuerdo conmigo no me interrumpan Marco porque me vas a decir lo mismo en el Atlético de Madrid el año pasado vio como Griezmann intentó o el Barça intentó fichar a Griezmann después de todo el esfuerzo que les supone al Atlético de Madrid este año otra vez le vuelve a tocar al jugador que no digo que esté mal yo digo que puede venir de ahí del enfado la dedico a decir joder otra vez me vas a venir a tocarme yo te digo que no estoy poniéndome en ningún lado tu haciendo que está interpretando que por dónde puede venir el enfado decir ahora me la vuelve a liar este año

Voz 8 25:04 bueno dando de acuerdo hizo esto dicho esto

Voz 1991 25:06 tengo que decir como he dicho al principio aquí el principal culpable es Antoine Griezmann que va a conseguir que no le quieran porque ya no le quiere en el Atlético de Madrid y que no la quieren en el Barça saque lo tiene que estar haciendo cojonudo para que no lo quieran de dónde te vas dónde tienes que ir

Voz 13 25:20 pero estando de acuerdo con lo que es Yago es que yo creo que aquí hay algo que es esencial y es que como dijo en su día Manu Carreño en El Larguero es que el Atlético de Madrid tienen pruebas de es todo el problema vuelvo a decir si lo hace

Voz 1576 25:34 en todo lo hace el Atlético de Madrid lo hace el Real Madrid Barça lo hará al Rayo lo hará el Numancia lo harán todos

Voz 12 25:39 el problema para mí de este caso ha sido la torpeza infinita Si el Barça o Antoine Griezmann han dejado que las pruebas de esos contactos de esa negociación de esa firma de contrato con el Barça por cinco temporadas con las cantidades incluso de cada año Le ha llegado al Athletic el Madrid es que su para mí lo cambia todo porque lo hacen todos pero que te pillen es que te han pillado con el carrito era esa eso para mí sí

Voz 8 26:06 es que si me parece perfecto no no claro el Atlético de Madrid sí se queja igual tienen que tener porque tiene que tener pruebas si decir señores yo mira tengo un documento que admite que tal día claro claro si las tiene que la denuncia es también en otra

Voz 12 26:20 claro tú luego pero tú luego pero tú no puede jugar las cartas que quieras

Voz 8 26:24 por eso estamos astuto para explicar lo que el Atlético de Madrid que juega el Barça lo que Juan tocarle

Voz 12 26:29 no pero pero es justamente lo que no que no lo sé yo yo esto igualdad información te digo que estos opinión pero yo entiendo que la ético y le dice oye mira te pillo tengo esto pues evidentemente va a ser más de ciento veinte que no es tampoco el primer caso ni sería el segundo y el tercero que se paga por encima la cláusula porque te han pillado porque por documentación o porque tú sabes que no has hecho bien entonces puede ser más precio puede ser el tema que incluidas asemeja el operación o puede ser que en vez de ciento veinte y doscientos paquetes ciento cincuenta no lo sé vuelvo a decir esto no es e información no lo sé a ciencia cierta pero entiendo que antes de un anuncio antes de cualquier otro caso puede jugar estas cartas el problema cuál es que que el Atlético de Madrid habla con el Barcelona desde hace muchas semanas por el tema del San Segundo metido la operación Antoine Griezmann aunque el Barça es verdad que siempre ha tenido claro que no quiere soltar al lateral derecho porque cuenta con él para la próxima temporada el Barcelona para para intentar despejar y que es la negociación se que son los ciento veinte millones o hace la declaración el presidente que hace entonces Atlético dice hombre encima mezclamos con el juego por la espalda y ahora me es clavar para que sean sólo ciento veinte que si la cláusula lo dices públicamente no te preocupes karate artes pero con creo que estaba perfecto Jordán

Voz 4 27:39 sí sí conclusión tala estamos en una negociación y cada uno juega sus bazas corre el Barça entendió que es que la baza que tenía que jugar era la de que Bartumeu desvelar a la reunión de ayer el Atlético por la razón que sea ha decidido que es la baza que tiene que jugar para presionar al Barça es este comunicado altisonante bueno pues estamos en el marco de una fusión en el que el Barça tira Griezmann Flamini por porque es altisonante

Voz 8 28:02 hombre porque no es habitual

Voz 4 28:05 mente escuchó a Gallego decir que era el el comunicado más grave que había leído el en sus años de carrera yo también creo que son datos altisonante y muy

Voz 1991 28:12 potente en el juego

Voz 4 28:14 lo está jugó la cláusula al pago de cada uno jugó sus bazas del Atlético hoy ha salido con esta baza