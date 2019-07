El Larguero: Segunda parte (05/07/2019)

Voz 1389 00:00 Larguero Yago de Vega

Voz 2 00:05 a mí me

Voz 3 00:19 pues el calentón que tenemos Palacio está deseando darse una vuelta sino de Azkuna puestas hombre

Voz 1389 00:30 eh eh Ovalle que no hemos terminado todavía

Voz 4 00:32 con la rueda de prensa de Bartumeu con la de las TIC

Voz 1991 00:35 lo de la tarde donde ha asaltado el tema de de Griezmann pero le han preguntado por un montón de cosas más muchas de ellas interesantes como por ejemplo de Neymar porque parece que cierra la puerta

Voz 5 00:46 sí ha sido un Bartomeu desencadenado eh después ha sucedido lo de Griezmann

Voz 1991 00:51 estaba muy risueño además eh sí sí sí

Voz 5 00:53 la primera rueda de prensa ha sido la mejor de Bartomeu en su etapa como presidente del Barça que ha pasado lo de Griezmann y no ha sabido que responder en la pregunta claro que sí pero ha respondido a muchísimos temas y de manera muy clara por ejemplo sobre Neymar la primera respuesta ha dicho que no hay caso Neymar

Voz 6 01:14 sabemos que Neymar quiere irse del señor mal lo sabemos pero también sabemos que no quiere que se vaya por lo tanto eh no hay caso

Voz 5 01:23 es un mensaje al jugador a Neymar también ha repetido que para él de velé es mejor que Neymar que no va a venderle este verano y que no haya cambio como contamos aquí en la SER luego sobre Neymar sí que le le ha preguntado más veces Si ha dicho que no le gusta hablar de jugadores que son de otros equipos como tampoco les gusta que hablen de jugadores que están en el suyo por lo tanto dice que no hay caso pero aún con la puerta semi abierta a Neymar sabiendo con venimos contando que es una operación muy muy difícil de concretarse también ha hablado de Víctor Valdés Sique Rodríguez comentó que el Barça había contactado con Valdés para incorporarlo al esta de técnicos en en la base Joy Bartumeu ha confirmado la noticia que contaba la Cadena SER

Voz 7 02:12 arrasó Víctor Valdés a Enel hacinan Víctor Valdés me llamó hace unos días es decir que este año es seguido de cerca esos éxitos el entrenador lo ha hecho muy bien y hablando con el médico presi no crees que es hora de que vuelve a casa Le di que Víctor yo creo que sí pienso como tú pero déjame unos días para pensar cómo encajamos un entrenador como tú con lo que tú representas para el Barça yo estaría encantado de que vuelva así que alguna propuesta le haremos llegar uno de estos días

Voz 1991 02:42 Bartomeu que confirma lo que contó sigue Rodríguez en su día la vuelta de Víctor Valdés a Can Barça veremos en el hueco que le buscan en el organigrama del del club pero Víctor Valdés va a volver también ha hablado Valle de baloncesto no

Voz 5 02:56 sí de Mirotic no está cerrado al cien por cien pero ha admitido Bartumeu que está cerca de cerrarse el fichaje estrella de Mirotic

Voz 6 03:05 confirmar no pero nos quedan algunas cosas para discutir con con sus agentes que espero que cale bien a mi me gustaría pero no lo puedo confirmar porque puede que no acabe entonces ingresarle no las negociaciones como pueden acabar pero sí que puedo avanzar que está avanzado pero pero cerrado no lo está en absoluto

Voz 1991 03:24 bueno pues está más cerca y desde luego sería un pelotazo para el Barça incorporar a Mirotic de cara a la próxima temporada en Novaya hay día te lo quería perder

Voz 5 03:33 GG eje sino que además será el día de que era el día de John que ha pasado casi de puntillas por Barcelona a las siete de la tarde será presentado en el Camp Nou ante veinte mil personas habido Frankie manía en el Camp Nou la gente está muy ilusionada con este fichaje ha hablado de John que ha dicho que está muy contento que sueña con jugar con a jugar con Leo Messi en el Barça hay que le convencieron por el proyecto no pero sí sí Bartumeu no que si hacerlo no quería hacerlo porque por eso puso la rueda de prensa antes de la John no quería eclipsar a De John pero con todo el asunto Griezmann y con todo lo que ha hecho Bartomeu el acribillado un poquito pero ya tenemos a De John aquí en Barcelona a ver si es un Si responde a las expectativas que de la afición azulgrana sobre

Voz 1991 04:20 mañana trabajas libras bueno depende

Voz 5 04:22 como hay al día también ver si hay cláusulas las cláusulas de por medio

Voz 1991 04:27 lo estará el día a movilizar ya hoy había merecido lo tienes un abrazo

Voz 5 04:32 un abrazo Yago de Barcelona a Madrid

Voz 1991 04:35 Antón Meana qué tal muy buenas Yago cómo estás buenas noches vamos el Real Madrid es uno de los aceite respecto a ahora mismo el Barça Hay el Atlético enfada alucinante alucinante

Voz 0231 04:45 cómo cambian las cosas después de una temporada mala del Madrid parecía que iba a ser un verano convulso está la cosa tranquila viendo en la distancia cómo se pegan sus dos grandes rivales por el título de Liga

Voz 1991 04:56 el mal de los demás hace que lo estudio sean menores eso es así Love viendo ahora la película entre el Barcelona Atlético de Madrid diría al otro no estamos tan mal no en fin operación salida hoy han confirmado la cesión de otros dos

Voz 0231 05:09 sí la de Martino dejar que la lleva contando muy bien en esta radio Roberto Ramajo se ha hecho oficial ya es jugador de la Real Sociedad finalmente por una temporada sabes quién no es muy correcto eso de que un jugador se marche dos temporadas cedido el acuerdo es simplemente hasta el treinta de junio en el año dos mil veinte aunque la buena relación de Aperribay Florentino hace que quede abierta la puerta a que si gusta en San Sebastián se pueda quedar una temporada más en el equipo de Anoeta está contento o de llegar a acertado yo creo eligiendo el destino porque él quería jugar al fútbol en un equipo de toque contra la sí sí podía ser en España mejor por eso decide quedarse en la Real Hinault marcharse a la Bundesliga es evidente que Martino dejar tiene la cláusula habitual que le impide jugar contra el Madrid así que no les veremos el año que viene ante el equipo de Zidane pero se marcha cedido a la Real también se va reggae son un jugador que el año pasado despuntó con Solari había debutado con Lopetegui en la pretemporada y en algún partido de Champions como el de Moscú pero cuando mejor jugó lo hizo con Solari dejando en el banquillo a Marcelo pero en el club temían claro los técnicos no solamente del primer equipo sino de la cantera que reggae no no es ahora mismo el lateral nivel real did desde el principio estaba claro que iba a salir y se marcha al Sevilla ya está de hecho en la ciudad hispalense y es un jugador petición de Lopetegui que volverá el Madrid dentro de un año pero que ya no forma parte de la plantilla de Zinedine Zidane

Voz 1991 06:42 si no lo decía anoche precisamente Monchi que estaba nada que estaba prácticamente hecho en menos de veinticuatro horas más tarde se se ha confirmado por cierto Meana por completar como estamos siguiendo todo el tema de la firma del famoso convenio entre la Liga y la Federación después de llegar a esos mínimos que permitieron el el celebrarse el sorteo del calendario qué pasa con los partidos de lunes

Voz 0231 07:04 pues que tiene que negociarse aparte los mínimos son muy mínimos lo que pactaron el otro día Yago con el paso de los días no voy a decir que parezca un paripé porque realmente no es un paripé tiene mérito lo que logró el CSD pero no hay buena relación no hay buena sintonía falta lo más importante a partir del día quince negociar si hay fútbol los lunes cuánto cuesta el fútbol de los lunes Easy existe una franja digamos protegida durante el fin de semana como prometió Rubiales para que el fútbol modesto no se vea permanentemente absorbido por el fútbol de élite cada fin de semana pues bien lo que hemos contado hoy a las tres de la tarde en SER Deportivos y ampliamos un poco más en El Larguero es que la sensación de los clubes es de absoluta tranquilidad es lo que ayer transmitió

Voz 1389 07:53 Javier Tebas en la Asamblea de la Liga

Voz 0231 07:55 considera que la Federación ya asume que va a haber fútbol los lunes que es un tema asumido por la Federación y que simplemente falta ponerle precio a los lunes va a ser complicado van a expirar la Reuniones todo lo que puedan pero ha querido Tebas decirlo de los clubes que estén tranquilos

Voz 1389 08:13 los que no hay riesgo de que no se de los lunes

Voz 0231 08:16 que simplemente habrá que ponerle un precio a ese día de los lunes Ike según la Liga a la Federación le ha gustado bastante la primera propuesta que la han hecho que es reducir el número de partido que se juegue en lunes M I XXXVIII Jornadas la Liga que como mucho veintiuna con partidos los lunes que ningún club de la Liga va a jugar más de dos partidos en lunes algo que también tranquiliza a los clubes más perjudicados repito en la Liga son muy optimistas porque creen que la Federación poco a poco va cediendo Icon que va a ser una negociación económico complicada Se va a llegar a un acuerdo para que el año que viene se juegue los lunes y más en menos Yago ganen los dos uno porque sigue habiendo vuelos lunes Tebas y otro porque aunque no frenaría totalmente los lunes Si rebajaría bastante el número de partidos

Voz 1991 09:04 bueno pues saber si llega en cuanto antes a ese acuerdo porque sería bueno para nuestro fútbol lo contaremos gracias Meana a un abrazo

Voz 0231 09:11 hasta mañana abrazos vamos a Sevilla porque

Voz 1991 09:13 eh Florencio Ordóñez qué tal muy buenas daño

Voz 6 09:16 pues buenas noches arrancado el Betis no

Voz 1501 09:18 arrancado el Betis y reconocimientos médicos esta mañana ir desde las nueve personalmente está ya en Monte Castelló lugar de la primera concentración de pretemporada hasta allí se ha desplazado el equipo en la tarde de hoy y allí permanecerá hasta el día quince de julio mañana dolencia una entrenamiento la primera línea de la mañana y la va a hacer con el equipo Pau López porque a pesar de que saliera parecía que todos especificaba que anoche ya en Italia un acuerdo total entre la Roma y el vecino lo Lothar nada si es verdad que la operación está muy avanzada presentaba Pavlov y en el control los controles médicos en la Ciudad Deportiva pero rápidamente se marchaba sino como nos ha llegado a un acuerdo se montado en el autocar las que tiene ahí está como digo en Monte Castillo con su compañero hay una diferencia criterio entre los equipos entre los dos clubes seguramente se va a hacer la operación por Payne y algo billones de euros quería pagar sólo veinte La Roma al Betis una cantidad cercana a los treinta al final se mete en la operación también la figura de Sanabria que tenían el cincuenta por ciento de la propiedad los dos clubes cuando lo firmó el Betis en el dos mil dieciséis el Atlético en el cien por cien veces de este futbolista aunque seguramente será para traspasarlo cederlo a otro sitio incluso existe la posibilidad de que Pau López pueda con

Voz 8 10:41 triunfo de también eh

Voz 1501 10:44 en menos cantidad de ficha de la criba pagar la Roma para facilitar la operación entre el Betis y el club romano que además a su vez también quiere prorrogar los plazos de una en unos años que no quiere requiere que la cantidad final del precio del traspaso en torno a veintidós veinticuatro millones de euros que padece el menor tiempo posible porque me tienes dinero para entre otras cosas empezar afrontar operaciones de cierta enjundia como la que está ahí sin tardar todavía pero que es el gran objetivo del equiparan la delantera

Voz 6 11:13 plazo hasta mañana muy buenas noches a las doce y cuarto

Voz 9 11:17 señor el destino le traído unas deliciosas croquetas de mi madre croquetas vuelen de maravilla que son eso en cuanto elija al ganador del bote de la Primitiva podrá descubrirlo señor Bono voló un rumor Morcillo

Voz 10 11:31 el destino es caprichos hoy puede elegir a cualquiera gane el bote de más de veintidós millones de euros de la primitiva por sólo un euro

Voz 1991 11:37 por un euro más hecha la con Joker lotería este recuerdo

Voz 11 11:39 que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad no mundo sabes dónde están los mejores

Voz 12 11:45 a qué plazas siempre tienes sombra en verano y en qué lugar pedir mesa para dos o tres o cuatro sin reservar acto y a la ciudad con tu Arona tu Ateca o tu Tarraco gama SUV de Seat desde trece mil novecientos noventa euros

Voz 9 12:04 tengo un dolor terrible yo uso sentí que

Voz 13 12:09 para con Benzo caía de laboratorios viñas es una solución dental en spray que alivie rápidamente los dolores

Voz 1389 12:14 muelas tintes y encías

Voz 9 12:17 instrucciones de este médicamente consulte a farmacéutico

Voz 14 12:20 eh el Tour de Francia en la Cadena Ser

Voz 15 12:25 ahí aparatosamente Gaviria abordarán vamos a ver si consigue la victoria colombianos

Voz 14 12:34 sigue cada día la gran ronda francesa el mejor sonido del Tour con el equipo líder de la radio deportiva Arenas

Voz 16 12:51 sí

Voz 18 13:04 vamos a analizar todo lo que ha pasado en el día de hoy lo que viene pasando también en los últimos días porque la verdad es que es interesante lo que nos está dejando Ramon Besa qué tal buenas noches buenas noches Manuel Jabois muy buenas buenas noches a los dos

Voz 1991 13:18 voy a empezar por lo por lo último en Ramón te parece que tiene razón el Atlético de Madrid en este durísimo comunicado en contra del Barça y de Griezmann

Voz 1785 13:28 eh lo entiendo como como una reacción después de la intervención de de Bartumeu no diciendo que era el primer contacto lo aquí sí que coincido con lo que han dicho la gente el sanedrín en especialmente FLA aquí cuando habla de que es un pulso por una negociación paz para cerrar el el trato sí que entiendo de que no puede decir Bartolomeo o marcarse el pegó desde que es la primera reunión que mantienen cuando sabe todo el mundo pues que que ha habido esas conversaciones luego si el comenta el comunicado es más duro menos duro no lo sé pero el Barça tiene una capacidad para meterse en charcos cuando nadie nadie les llama porque se podía haber ahorrado precisamente cualquier sea ésta no sé si le quería remarcar como que han salido algunas informaciones ponen el diario Marca creo que es lo publicó también no sé si a partir de la información de marca en otros medios como Kerry diciendo no no es verdad ha sido el primer contacto yo creo que el Barça eso se lo podía haber evitado

Voz 1991 14:25 yo he visto a Bartomeu muy muy agrandado como se suele decir estaba ahí muy a gusto muy risueño muy el el que manejaba todo el cotarro no sé

Voz 1785 14:33 bueno mayor si me permites a mayor problema más sonrisa expresó al final en el Barça no sabemos lo que es grave de lo que es banal

Voz 1991 14:40 estaba descojono Osaka imagínate lo que que tapar Ray Jabois a ti qué te ha parecido

Voz 1389 14:46 en la rueda de prensa un me parece un despropósito y respetado del Atlético de Madrid puede ser listo negociando pero una vez que te quieres pasar de listo normalmente que se pasa de listo el hecho de pasarse listo tiene un precio que es dejar por tontos a los otros no el Atlético más reacciona como si realmente los hubiesen tomando por tontos cuando las negociaciones efectivamente de de Griezmann se iban produciendo prácticamente toda la temporada y luego ha dicho una cosa también que yo no sé en qué punto están y si es si existe o no esas negociaciones por Neymar pero pero tú lo que no puedes hacer en ningún momento antes de hablar con ningún club es decir que el jugador se quiere marchar dice Neymar se quiere ir pero el PS lleguen no lo no lo dejaran marcharse hombre pues con esa postura en el cuando se reúna contigo va a tener una dificultad añadida tú porque estás diciendo que se quiere marchar no en una declaración común es el jugador pertenece a otra en otro club trataremos de ver si queremos ver o si no queremos ver que venga o no pero pero como punto de partida negociar porel está negociando porel me parece un despropósito vamos

Voz 1991 15:52 Jabois te parece que estado torpe hoy

Voz 1389 15:54 no me suelo me siempre me ha parecido un presidente bastante torpe en sus declaraciones públicas no sé si en esta ocasión es incluso por confiado en otras por por más timorato

Voz 1785 16:04 pero pero creo que no

Voz 1991 16:07 no contribuyen hormonalmente al al al viento

Voz 1389 16:09 club me parecen sus declaraciones públicas un sentido y en otro no sé si por qué en una cierta facilidad para para meterse en charcos nosotros bueno pues imagínate en el Real Madrid lo que ha tenido como estaba a la cabeza Boluda no ha tenido todavía una boludez semejante no antes de un partido de fútbol pero me parece que en cuestiones de negociaciones de paz y armonía entre clubes se puede ser o se puede ser cínicos sin parecerlo tanto no generalmente impera unas formas muy muy hipócritas pues no vas a aguantar que estuviste hablando con Griezmann en dos días después de ser eliminado al Atlético contra Juventus no vas a contar toda la verdad pero coño de la a estas alturas decir que es el primer contacto con el jugador una tomadura de pelo correcto

Voz 1991 16:55 cuánta culpa tiene de todo lo que está pasando Griezmann Ramón

Voz 1785 16:58 toda suscribo lo que has dicho tú es un personaje a es que es curioso un jugador que el día de los seguidores del Atlético de Madrid se han olvidado del en Barcelona no saben cómo cazarlo no no sólo a nivel que de de la afición sino también a nivel de los compañeros a lo que ocurrió la temporada pasada sí es sumamente grave como para no jugar en el asunto es decir es es verdad de que el precio de Griezmann es un precio asequible los ciento veinte millones y finalmente estas la la cantidad es cierto también de que Valverde le parece un jugador interesante entiendo que es un muy buen delantero Ike a lo mejor le podría ir al Barça pero la escenificación de otro está ocurriendo no es precisamente la la la mejor manera de de llegar al Barça no sé cómo se andarán las cosas pero en la línea de lo que decía Manuel claro el Barça a excepción de de John que ha sido el gran protagonista ese firmó en enero no tiene ningún otro fichaje que se sepa cerrado tiene problemas con Neymar tiene problemas con The League buenos días otra historia problemas con Griezmann problemas con Neymar Bartomeu dice que ella sabe por dónde fichará Liz que me paré de Live porque me parece también otra excusa como diciendo sí yo ya dije que no ficharía hemos por los otros porque yo ya sabía que por más dinero

Voz 1991 18:15 aunque muy crecido conveniente claro

Voz 1785 18:17 es la gran excusa que pones para que no fiche por el Barça no diciendo ya os he dicho yo por quién ficharía lo cual quiere decir que no fichará por el Barça porque así te cumbres diciendo que hace tiempo que estaba decidida su negociación sea toda la estrategia no no la entiendo como tampoco entiendo la estrategia de decir que bueno que una crisis deportiva como la que se ha generado pues no es ninguna crisis no sino que simplemente pues un señor se ha cansado por discrepancias Se va para caseta estamos hablando de discrepancias de una línea deportiva estamos hablando del vicepresidente deportivo y entonces además dice que él está contentísimo de ser vicepresidente deportivo con lo cual parece que sea más vicepresidente que preside

Voz 1389 18:53 que yo ya me he perdido no lo sé dónde dónde paso vaya adiós el caso el caso Griezmann perdona me parece que abre un debate también muy interesante bueno lo abre lo lo mantienen qué es el jugador que que que se gana a la afición en el campo que rinde en el campo pero que también tiene que ganárselo fuera el propósito de lo que estaba contando a Ramón de que efectivamente el Atlético se ha olvidado del después de tan poco tiempo y de haber dejado los números bastante espectaculares un rendimiento muy bueno tienes que marcar muchísimos Cristiano Ronaldo para que la afición te disculpe muchas chiquillada se es decir tiene cuando se decía que no come come en la misma mesa ahí se nota es decir Cristiano ha hecho las de Dios y aguanta sus enfados y estoy triste y ahora me voy y demás pero un tipo que hombre con ese rendimiento está terrestre tiende un poco más a disculparlo Griezmann también ha tenido un rendimiento maravilloso pero no está en esas en esas alturas lo que te quiero decir es que para ser con perdón o tener un cierto grado de gilipollez tienes que saber disculparse en el campo de una forma muy muy muy muy importante no ir esto es muy fácil hacer es decir tienes que tener la gente alado que te ayude y te asesor hay que sepan más o menos y que pulse el sentir de la afición el vídeo del año pasado la actitud durante esta temporada las declaraciones ambiguas eso de no caray es para un club a la hora de fichar te también va a ser positivo que tú seas un tipo que se deje querer o que se integre o que o que tengo una relación especial con los aficionados me parece hombre un club tiene que fichar por lo que tú haces dentro del campo no pero pero que la afición tenga cariño que que sepa valorar no sólo tus goles sino también tu capacidad para para dar estabilidad no no quieres tener una bomba en un vestuario que tampoco un chiquillo no que te que de repente tenga yo que sé es los cumpleaños de la hermana del otro el tal que juegues con determinadas cosas que al final merman el afecto que te pueda tener la gente es decir cómo puede ser que a Cristiano Ronaldo aún el último año le cayera alguna que otra silbado hombre pues pues chico pues pues controlar algunas cosas fuera del campo no ya algunas declaraciones y no desastibilizando innovan es la Copa de Europa y te pongas es decir que te vas a marchar estas cosas a la gente la la Cámara dices me compensa comer pues cristianos tenía que compensar si sí veros como como en esta temporada o la siguiente hubiese ha marcado veinte o veinticinco quince goles si no se hubiese ganado una probablemente hubiese sido el objeto de ir a de la afición sería injusto bueno pues dentro de lo que ocurre en el campo seguramente no pero claro es que tienes los niveles de tolerancia de la gente muy muy abajo

Voz 1991 21:28 imagináis a Griezmann volviendo a los llamamientos al Atlético de Madrid antes de Pepa es que ese ese momento es un momentazo las cosas como son que que tampoco entraría en la tabla de ese entrenamiento quiero para finales de Ortega le iba a poner pero vamos calentito pero vamos es que el el el único paso que queda ya a partir de estos Ramones que se declara en rebeldía no queda otra vamos ya para digo para cerrar el círculo

Voz 1785 21:55 bueno sí que hay que esperar como decíais mañana a ver si el Barça paga la cláusula o no o qué es lo que va a ocurrir si va a haber algún modo

Voz 1991 22:02 yo le digo al Barça muy sobrado de liquidez para poner ciento veinte y lo mañana encima de la mesa

Voz 1785 22:06 la verdad es que no pero me imagino que buscarán alguna estrategia para que no se produzca esta escena llegó rodilla así por favor por favor por favor yo ya me he venido a imaginando una que no quiero que suene a payasada Ny pero a veces las cosas hay que tomar un punto de humor y reírse de uno mismo que es que a que les veo a Griezmann y a Neymar en el Camp Nou de rodillas pidiendo perdón en el primer partido como un acto expiatorio que es lo único que le falta al Barça allanó de decir dos dos arrepentidos arrepentidos pues piden clemencia para poder jugar al Barça diciendo que se han equivocado yo

Voz 1389 22:41 que pueden conciliar el pero en parte activa

Voz 1785 22:43 la pinacoteca le falta al Barça propios

Voz 1991 22:46 al lado en un confesionario contadme tú imagínate si todo aquello no Javier

Voz 1389 22:51 yo me imagino cualquier de verdad estos estos viejos ojos cansados ya vieron de

Voz 1991 23:00 a ver cómo acaba el Barça que tiene ahora mismo terremoto metido en casa y a ver por dónde por dónde respira a todo esto de John hoy ha sido presentado por desgracia le han robado todo el protagonismo que tenía que tener el chaval que estaba con una sonrisa de oreja a oreja feliz de la vida haciéndose fotos con la novia con todos los fan biliares es un jugador que tiene que encajar perfectamente en el en el Barça Ramón

Voz 1785 23:24 es la pinta que tiene por más que Bartumeu ha querido pasar cuentas primero y que no se mezclará en la rueda de prensa de de John ningún capítulo la crisis deportiva ni en la pregunta que le ha venido luego de de Griezmann es evidente de que como ha de fin de definido el propio presidente el Barça es como para el Barça empieza una nueva etapa es el Big Bang del juego normalmente el Barça siempre había encontrado mediocentros en la cantera hablamos desde que llegó Cruyff con un jugador que se llamaba Milla Luis Milla que luego curiosamente pasó al Real Madrid sólo apareció Guardiola aparecido Koeman aparecido Edmilson sea el Barça ha tenido medios centros de muy dicha categoría hay diferentes a veces el juego no salía por el mediocentro cuando era más equilibrista en el caso de Busquets y salía por donde Xavi o por donde Iniesta pero el medio centro es el Big Bang del del fútbol del Barça hay de John es el que va me imagino interpretar ese papel aunque también podría jugar de volante derecho izquierda pero sí que la gente tiene la sensación de que ese es el jugador que sintoniza con una forma de expresarse futbolísticamente que tiene el Barça además el jugador me ha parecido extraordinario porque ha estado muy correcto y muy bien eh con la pelota en la rueda de prensa ha ido Ramón raso y corto ha estado allí ni ampuloso Ny nada ha ido después de la escena famosa en que Bartomeu le ha quitado el bolso a la compañera que eso tiene acta oficial las redes sociales

Voz 1991 24:52 tiene más maldad que en ningún lado estaba lleno ya está buscando va lo ciento veinte millones de Griezmann

Voz 1785 24:57 pero que todo osea futbolísticamente que es lo que le gusta a la gente que nos gusta a nosotros ha sido lo mejor la recompensa de un jugador que ha hecho una temporada extraordinaria a partir del que el Barça puede crecer extraordinariamente yo creo que aquí sí que no hay dudas y a lo mejor luego lo los analistas los equivocamos en los que tenemos opinión al respecto Podemos está ser erráticos lo vio recuerdo precio Clemente también cuando llegó un jugador que parecía que ni calzado como Arda Turan o cómo cómo tiñó es decir hay veces jugadores que se presentan como grandes soluciones y al final no no funcionan pero digamos que aquí sí que hay consenso diría en el noventa y nueve por ciento de la de la afición en que es el jugador que necesita el Barça

Voz 1991 25:38 calzado viene muy bien porque lo de descalzas y lanzarla votarle venía que no se ha preguntado por lo de Joao Félix ciento veintiséis millones Jabois el Atlético de Madrid ya juega con las mismas cartas que Madrid Barça sí

Voz 1389 25:57 yo no no no no no no puedo juzgarlo no no lo conozco pero vamos que si si se paga desde luego tiene que tener una buena proyección no había y además hay

Voz 1991 26:05 bueno cuenta con los noventa y cinco kilos que le tienen que quedar de Griezmann como no soy vaya a ser luego te lo devuelven drogas gira del Prado El tigre regalo hay que deja o lo deja en el Prado allí no está mal que pasen ratos en el Prado sea quién sea no está claro que no está mal ha hecho una cosa muy importante que que que a mi general

Voz 1389 26:27 siempre me siempre me me me ha gustado porque soy muy infantil con estas cosas no ha despertado mucho entusiasmo fíjate que en ocasiones se fichan jugadores por precios muy elevados que tú no has visto jugar dices debe ser una máquina tienes como una expectación enorme esa expectación a veces se vuelve contra el propio jugador al que le cuesta un poco levantarse no de de de de tantos ojos mirando cada detalle pero pero creo que es importante que una afición y este pues pues que que adopte a una a una nueva estrella no aún fíjate qué tiempos es que tiempos estamos que fichamos millones en jugadores no no del todo reconocidos ni ni mundialmente famosos ni mucho menos pero pero desde luego si con el esa proyección si con esa con esa vitola de que va a ser un gran o por lo menos tendría muchísimas ganas de ir a verlo jugar que es lo que están diciendo a mis amigos atléticos pero en principio el el la semilla de la euforia ya está ya está plantada ahora ahora acción de que germinar pero si está el Atlético de Madrid y yo creo que eso es beneficioso para el fútbol español no que se reduzca poco la brecha de los dos grandes que se va que se vaya enlazando uno a veces a la manera de aquel ciclista que me gustaba mucho que hacía la goma báscula no sé si os acordáis estén ahí a volví a volvía a ella pero creo que generalmente es bueno que se instale serían muy positivo además también que existan en dos más para poder hablarle de tú a tú a las Premier que es un que es una liga ahí es una es un es una competición que tiene cuatro cinco grandes que pueden ganarlo en cualquier momento

Voz 1991 27:54 en escuela sí señor un histórico que

Voz 1389 27:57 va a llevar él que ya estoy cómodo ciclista

Voz 1991 27:59 ya ya ya las hubiéramos quedado luego con Mikel Landa hay con Alejandro Valverde cosa que no te lo pierdas en la previa del del arranque y que te parece lo de lo de Jon Félix

Voz 1785 28:10 bueno no sé si es caro o creo que a veces lo que los parece caro ya veremos si barato y Carlos o poco caro pero sí yo creo que además ball Club idóneo para pegar el gran estirón es decir necesita protagonismo necesita jugar es un jugador que de una expresividad tremenda yo creo que al Atlético de Madrid le va a ir muy bien al jugador también es bueno hay me parece que es una de las grandes noticias de la de la temporada del mercado no sé porque tengo la sensación de lo que he visto a ese jugador que tiene algo y en el Atlético de Madrid así ahora no está Griezmann todo el Paisaje se dibuja un poco para que él pueda ser protagonista Hay la plantilla jugar incluso con un cambio de aire de marcha creo que sirven al Athletic hago sobre dar vueltas sobre el a sobre Simeone que siempre estamos hablando de los equipos de Simeone va a empezar una nueva etapa vamos a ver si es capaz de ser el entrenador de darle este nuevo vuelo pero yo creo que es una piedra angular también para desarrollar otro tipo de fútbol

Voz 1991 29:18 le han dado el siete así que esto era de ella de Antoine que Antoine dado el siete a rey muerto rey puesto esto esto va a toda velocidad si te paras te atropella así que nada en fin seguiremos hablando de futuro que es lo que nos gusta Manuel Jabois Ramon Besa como siempre un placer un abrazo a los dos

Voz 1785 29:36 buenas noches las