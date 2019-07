Alejandro Valverde: "Pensaba que acababa mi carrera después de la caída que sufrí hace dos años en el Tour"

Voz 1991 00:00 sintonía de ciclismo para hablar del Tour de Francia mañana arranca una nueva edición lo hace en Bélgica las perder las tres primeras etapas es son allí y luego evidentemente la carrera se traslada a tierras francesas enviados especiales de la Cadena SER Íñigo Marquínez Borja Cuadrado qué tal muy buenas

Voz 0298 00:17 hola buenas noches muy buenas

Voz 1991 00:19 en esta en Roberto Torres hola Roberto qué tal buenas noches

Voz 1 00:23 hola buenas noches ahora vamos a analizar lo que tenemos

Voz 1991 00:26 delante como siempre apasionante pero está Borja Cuadrado en el hotel de concentración de Movistar y está con protagonistas Borja

Voz 0298 00:32 sí la verdad lo primero agradecer a a Movistar porque no es fácil unas horas antes de que arranque el Tour de Francia estar con dos de los corredores más importantes y uno que viene de correr el Giro Italia y el otro que no ocurrió tiro y que por eso Tour que inicialmente no estaba en su programa que son Mikel Landa Alejandro Valverde ya te escuchan en sintonía El Larguero hola Miguel qué tal buenas noches hola buenas noches la Alejandro qué tal hola buenas noches lo primero

Voz 1991 00:57 lo están la las piernas como está la las fuerzas cómo están las ganas de empezar ya esto Miguel

Voz 2 01:02 bueno y con muchas ganas no me recuperé bien de giro estoy en buena forma otra vez Si bueno optimista y con muchas ganas de empezar

Voz 1991 01:11 Alejandro con ganas de que esto arranque ya

Voz 0072 01:14 pues sí por supuesto al final como ya he dicho Borja y tenía que estar allí el pero no pudo ser bueno estamos aquí en el Tour pues con muchísimas ganas de empezar ya ganas de hacerlo bien como dos jefes de filas como son tanto Nairo como Miguel que que está muy bien ya ya avisó oído Miguel bueno vamos a ver mañana empezamos ya con con la ilusión no a tope

Voz 1991 01:36 es un buen momento Miquel cuarto en el y lo hace algo más de un mes aquel momentos bueno

Voz 2 01:43 sí eso sobre todo termine muy bien no oí bueno recuperar ha sido más o menos fácil Hay bueno pues verlo con esa con esa espinita clavada a ver si me la quito aquí

Voz 1991 01:53 tú Alejandro el domingo pasado campeón de España pues también en un momentazo

Voz 0072 01:59 si no yo creo que estoy muy bien pues eso después del paro hemos que tuve después de las clásicas y bueno la victoria de ciudadanía luego el Campeonato de España osea eh no son carreras que es el Tour de Francia pero está claro que dan tranquilidad ahí da motivación quiere decir que todo ha ido bien llegó con ganas de disfrutar de este Tour de Francia

Voz 1991 02:18 déjeme Alejandro es un maleducado que no te da la enhorabuena por tu reciente renovación dos añitos más va ser jubilando a todo el pelotón

Voz 0072 02:26 muchísimas gracias la verdad es que sí que ya ya va a ser con cuarenta años Domi veintiuno y ya es el momento de de pensaré en otra cosa seguir vinculado a aquí como con el equipo pero ya de diferente

Voz 1991 02:41 pero pero seguro seguro ya dentro de dos años porque no me lo creo

Voz 3 02:45 sí sí pero leí hace unos días en una entrevista que le acciones

Voz 0298 02:51 la pregunta dijo pero seguro que lo dejas dijo al noventa y nueve por ciento un odio al cien por cien cuidado Alejandro es bueno no va

Voz 0802 02:59 largo yo tengo tengo tengo un favor tiene Yago tú que eres muy del Athletic si a ver si se retira antes a Duran hizo o Alejandro no era estar ahí ahí yo creo eh

Voz 0298 03:10 por ahí por ahí tiene treinta y ocho que hay letones aparte

Voz 1991 03:15 Gary dicha renueva un año nada más no pega

Voz 0802 03:17 no beat poquito a poco

Voz 1991 03:20 Alejandro es impresionante quiero decir con treinta y nueve años reciente campeón de de España este año va a lucir el maillot arco iris joder es que es muy difícil lo que estás haciendo llevar tantos años en la élite a ese nivel hay muy pocos ciclistas que lo hayan hecho en la historia

Voz 0072 03:36 sí hombre la verdad que es complicado analiza un poco el palmarés con la edad que tengo ya pues sí la verdad que me impresiona me impresiona a mi muchísimo

Voz 1991 03:47 Brandes aquí mismo no se me sorprende

Voz 0072 03:49 mismo pero bueno sobre todo lo que hago es disfrutar estoy a gusto estoy contento oí y ahora estamos aquí de nuevo en una salida de Tour de Francia como con mucha ilusión es sobre todo lleno de energía equipo que estaba muy bien y ahí empezamos a genial genial di con ganas

Voz 1991 04:09 Mikel tú tienes diez añitos menos veintinueve es decir que te quedan todavía unos doce por delante más o menos no

Voz 0802 04:17 me jubila que te da

Voz 1991 04:21 no fastidies hombre si yo creo en la carrera de los ciclistas cada vez es más longeva agradece es dura hay más en en en en la élite bueno casos como como Alejandro que están ahí peleando bueno objetivos de este año lo digo porque Movistar como siempre llevo un equipo muy fuerte estáis hay Nairo Miquel y Alejandro hay un claro cabeza de de equipo quiero decir hay un líder Miquel

Voz 2 04:46 no no y no hace falta no yo creo que bueno pues que la carretera ir a posponiendo no quizás a uno más más adelante que a otro pero bueno partimos en igualdad de condiciones Si sin ningún tipo de reivindicación no es es utilizar un poco esa ventaja numérica no de tener dos líderes a ver si pues si de algo parecido a lo que no sabían e en el Giro o hilos podemos utilizar

Voz 1991 05:10 Alejandro tu idea tu trabajo para este Tour cuáles

Voz 0072 05:14 bueno mi trabajo pues eso ya lo he dicho en varias ocasiones sobre todo estar cerca de de lo lidera es que es Mike di Neiro ir bueno en las etapas llanas pues estar ahí bueno a lo mejor en la parte final de ese entenderme un poquito más Si ya cobran compañeros que estarán ahí con ellos al cien por cien y bueno en las etapas de montaña pues que estoy bien y eso pues ayudarle al máximo y bueno en todo lo que me pidan ellos sólo que es director oí lo que puede haber ayuda sea donde sea

Voz 1991 05:48 eh Miquel a quién tenemos que vigilar quiénes son los principales rivales

Voz 2 05:53 bueno pues ahora de salida todos eh creo que cada equipo trae llegaron a un líder no desde quitase Thomas falsa Ny Bernal que estén pues un poco más favoritos que del resto hasta bueno pues

Voz 0072 06:05 eh que Nibali Pinault Barber

Voz 2 06:09 que el Der Mann no se me salen me salen cada día más no Chris Week ahora quiere esperando un poco pues a Pirineos a ver cómo va la carrera ahi ir descartando y fijándose no

Voz 0298 06:18 cada vez más en unos Alejandro tú a quién crees que que vigilar si pues exactamente todo lo que ha dicho Miguel y a lo mejor incluiría también a Enric más

Voz 0072 06:27 qué bueno es su primer Tour pero bueno ya demostrado en la Vuelta que son un gran corredor Hay bueno tiene que está claro que tiene que aprender todavía mucho en el Tour pero no no me lo comería de vista Hay yo lo incluyo en todos los que ha dicho Miquel lo incluya también

Voz 1991 06:44 en veintiuna etapas por delante dos contra cinco llegadas en alto Nos gusta el recorrido Miguel

Voz 2 06:51 sí es es un recorrido bueno no para la gente pues como yo no que la contarlo podemos perder más tiempo hay poco pocos kilómetros de contrarreloj mucha montaña así que así que no me puedo quejar

Voz 1991 07:03 Alejandra te te gusta

Voz 0072 07:05 sino el recorrido está muy bien y luego también es bueno que el sexto día sexto día ya tenemos y que es un puerto bastante exigente quieras que no ya relajar un poco la llegadas a partir de ahí hilos primero día sí son Llanos pero tampoco que sean excesivamente Llanos saque y yo creo que llevaban a ver un poco de diferencia es también con la crono por equipos el segundo día osea que no va a ser una primera semana monótona de de etapa llana Si esprines claros osea que va va a ser un poco más movido yo creo que para eso para nosotros es bueno

Voz 1991 07:40 es decir el día pero ya habéis cogido la hoja de ruta había empezado a mirar etapas haber dicho estás buena este días Si estoy con piernas aquí voy a dar guerra Miquel

Voz 2 07:50 cualquiera no es bueno cuando estás un poco metido la general es difícil no apuntar pues una etapa no porque siempre puedo de una fuga promover cualquier otro interés pero pero bueno cualquier etapa de montaña mami especialmente la de Tourmalet pues para qué que me transmite mucho y me gustaría estar en la disputa Alejandro

Voz 4 08:13 yo no no me he marcado bajaba todavía no pero me he marcado nada la del lunes yo creo que a lo mejor lunes no le gusta

Voz 3 08:23 hombre no estaba ya te veo muy fino

Voz 1 08:26 Hay vamos tampoco lo diría yo lo pasé con el Maíllo que lleva lo tienes claro qué te he visto no

Voz 0072 08:31 no ya está súper controlado y luego aquí vengo como he dicho antes que vengo con otro otro horror está claro que si estás ahí no va a frenar pero es muy muy difícil tienes que estar muy mentalizado para para poder gana yo aquí venimos a otra cosa por trabajar

Voz 1991 08:49 rebajar Borja algo para mí que lo para Alejandro

Voz 0298 08:52 sí yo Alejandro estamos hablando de la etapa el lunes pero cuidado con la de cola de mañana ya no no te gusta veces meterte tanto en estas llegadas pero no si ya he visto el recorrido pica bastante para para arriba ahí a lo mejor no es para un sprinter puro no sé si te ves ahí porque el primer día además tienen premio el maillot amarillo

Voz 0072 09:07 sí eso sí pero bueno o si es para un sprinter aquí los esprínter vienen todos muy muy bien hay etapas claras que sean para ellos no es que haya muchas entonces mañana por supuesto que no ganas aprovechar mañana vas a estar todos los esprínter ahí difícilmente puede sí puede fallar uno pero bueno estar todos

Voz 0298 09:29 también para Mikel yo quería preguntar un poco sobre bueno es la creo que es la segunda vez que corres el Giro y Tour en el mismo año hace dos años te quedaste a un a un segundo del podio aquel aquella crono en el en el Velodrome no sé si después de correr el Giro ha enfocado la carrera lógica para acabar fuerte pero por otro lado tres etapas buenas al principio no eso cómo cómo te ha afectado en la preparación

Voz 0072 09:49 bueno un poquito no

Voz 2 09:51 lo que hace dos años no escuchar al cuerpo primero descansar luego escuchar al cuerpo cuando me pedía apretar apretar cuando no estaba bien pues descansar e es muy difícil no acertar con la preparación perfecta pero bueno la condición me la dio Giraud y te entonces me centrado en mantener no ahora pues se solo espero que me duren las tres semanas y ya está

Voz 1991 10:13 Íñigo

Voz 0802 10:14 sí sí bueno primero a Alejandro permite yo creo que son horas no se puede ir a Yago a estas horas no bueno pero es probable no porque tal día como hoy hace dos años eh tal día como hoy no tal día como mañana hace dos años Alejandro Tous Adolf aquella aquella crono la avería que te hiciste hijo es que han pasado dos años que que no es nada bueno lo que has conseguido no entre ellos el maillot arcoiris echas la vista atrás sí sí

Voz 0072 10:42 es cierto como he dicho que es impresionante yo pensaba que hay ya sabía había acabado mi carrera deportiva bueno después de ahí pues como ha dicho mucho echar pelotas no y y nada pues hemos luchado oí volví muy fuerte el año pasado y fíjate conseguía al final en mayo de de campeón del mundo y este año pues eh no ha sido un inicio de temporada tan bueno como el del año anterior pero bueno si analizamos un poco tampoco ha seguido no ha sido malo ir hecho llevar en mayo a cada carrera que voy es un orgullo Hay lo disfrutó como si fuera una victoria para cada cara

Voz 0802 11:22 pero llegaron llevamos un disgusto todos aquel día están dando Love y no nos vinimos abajo del primer ella nos venimos abajo y y luego para Mikel déjame tiraría con poco para para casarse hombre él yo estaba seguro que iba a decir la etapa el Tourmalet vas a tener a toda la gente hay la gente Euskadi lo allí sobre todo en la zona de de bueno en Álava ibas a tener a toda la gente

Voz 2 11:42 seguro seguro y además siendo sábado Se va a acercar mucha gente no espía cerca y bueno lo que Pirineos para todos los euskaldunes es especial

Voz 0802 11:51 me lo voy a maleta es el monte más mítico Yago que hay en el mundo el ciclismo normas duro pero sí es el monte más

Voz 5 11:57 yo ya le ha

Voz 1991 12:00 está claro que

Voz 5 12:01 la llame la estoy apuntando para tenerlo ya

Voz 1991 12:04 en las previsiones que tenemos nosotros para saber lo que lo que vamos a tener Alejandro Stubb décimo segunda participación en en un Tour es especial el de este año además el hecho de que digamos ya te queda poco para terminar vas con el maillot arco iris es especial la edición de este año

Voz 0072 12:22 sí bueno es especial por eso pero el hecho de llevar el mayor de campeón del mundo y luego es especial también un poco porque es el primer Tour que voy a correr de manera totalmente diferente de aquí atrás siempre estado para no ceder tiempo en ningún momento hay eso no es súper duro Inti el hecho de de correr sin esa presión sino que es un Tour que voy a poder disfrutar muchísimo más voy a poder aportar luego muchísimo más en las etapas decisivas

Voz 1991 12:50 esa liberación Alejandro vamos a va va vamos saber aún Valverde en que se va a mover más que la atacar más que esa libertad te va a dar ese juego el poder entrenar a otras

Voz 0072 13:00 cosas y eso siempre que sea a favor del equipo seguro que sí siempre que sea para hacer alguna estrategia o Un o algo diferente que siempre venga bien para el equipo eh siempre que puedo había estás por delante por supuesto

Voz 1991 13:14 eh Miquel es tu cuarta vez en el Tour de Francia en siempre especial estar en esta en esta carrera cómo afronta la la de este año

Voz 2 13:25 bueno pues eh un poco más preparado que los anteriores no con la experiencia de pues de los pasados ya ya te digo pues con con las ideas claras con bueno con confianza no porque estoy muy bien y muy bueno pues optimista a ver a ver si si todo va bien y bueno pues la condición me deja pues demostrar mostrar no lo que lo que puedas hacer Roberto

Voz 0298 13:48 hay alguna

Voz 1 13:50 sí bueno yo creo que va a ser un turbo muy diferentes Ibo son Valverde que no tiene que que aguantar los tiempo lo tiene está en el grupo adelante de bueno

Voz 0298 13:59 quizá va a reservarse muchas etapas

Voz 1 14:02 de trabajando en algún momento pero o tendrá un final de Tour entonces mucho mejor y seguramente que tendrá porque en alguna etapa yo al verde con el tipo que quiera hacer le veo con más victorias quizá en otro con más fácil porque claro cuando el grupo si vas con tiempo perdido es más fácil que te dejen y llegar