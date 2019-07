Cristina Ouviña: "Estamos consiguiendo que equipos con mucha anotación se queden en anotación muy baja"

Voz 1 00:00 Belgrado Marta Casas qué tal muy buenas que ETA Yago buenas noches lo primero ya lo han conseguido Becker a llegar a la

Voz 1509 00:06 las semifinales y asegurar ese billete para el preolímpico son las séptimas semifinales consecutivas para una selección que que no se cansa de hacer historia Ike en este campeonato en Belgrado lo están haciendo un año más nos han acostumbrado verano a verano a darnos alegrías de momento este verano está saliendo todo maravillosamente bien yo estoy con una de las protagonistas Yago una de las caras que siempre además tiene una sonrisa cada vez que hablamos con ella que se deja el alma en cada partido que mete intensidad atrás adelante que se de verdad que se deja el alma se llama Cristina Oubiña o la Cristina qué tal buenas noches bueno es lo primero que te voy a preguntar oye tú eres de cerrar discotecas

Voz 1 00:43 yo de cerrarlas mis viejos tiempos y ahora ya ya no

Voz 3 00:49 cuando le pregunto esto Yago porque hoy el seleccionador Lucas Mondelo

Voz 1509 00:54 se ha dicho que bueno que Serbia es favorita de para ese partido de mañana porque van a contar con todo el apoyo de la afición porque el pabellón practicamente se va a llenar pero oye que llegados hasta aquí que una vez que ese supero el partido de cuartos de final hay que liarse la manta a la cabeza en cuanto más tarde nos vayamos y si cerramos la discoteca mejor que mejor así que por eso le preguntaba yo esto a Cristina Oubiña que ya te está escuchando en El Larguero

Voz 1 01:17 hola Cristina buenas noches vamos a ver qué tiempos aquellos pues ya ves me gustaría revivirlo es bueno hacer lo mismo con una medalla luego de vuelta cerramos alguna discoteca no ir también

Voz 1991 01:32 de todas formas te tienes tan sólo veintiocho años no hace tanto de eso

Voz 1 01:36 eh ya lo malo es que juegan ciudades donde primero no había seis meses complicados

Voz 1991 01:43 ha sido más bien por el destino dónde estabas que por la de Ana de cerrar alguna vez alguna no exacto exacto bueno ya tendremos tiempo para celebrar eso está esperamos todos y por eso tocamos madera para que vaya todo bien pero Cristina lo primero cómo estáis

Voz 2 01:58 pues con muchas ganas la verdad sí que es cierto que ya nos hemos quitado la presión esa de del Preolímpico conseguido la barrera de los cuartos que son siempre los más difíciles pero ya con muchas ganas además bueno el final juegas contra el anfitrión que es como la presión para ella sabes nosotras ya ya estamos donde queríamos y habrá pues a disfrutarlo a ponerle las cosas difíciles

Voz 1991 02:21 eh tú eres de las que se pone nerviosa le cuesta conciliar el sueño antes de una gran cita como la de mañana o a pierna suelta

Voz 4 02:28 no no yo nerviosa pura y dura sí sí como mal un campeonato de dormir muy poco serio

Voz 1 02:37 por qué habría estado justificado en este caso no desde desde luego que haces

Voz 1991 02:45 día de compensa as hombre mañana quiero decir cómo jugamos a las ocho y media para echarte unas luego si tienes tiempo no

Voz 1 02:52 sí la verdad que sí que la siesta si al final siempre rinde bastante hija imita pese Anita bajo lo de jugar a las ocho y medidas

Voz 1991 03:02 que lo de jugar a da Estrela cosas como nuestro

Voz 1 03:05 a día de hoy se nos da bien cualquier hora eh también es verdad también hay Mecado recula no pero así que al final el horario españoles siempre

Voz 2 03:13 el el horario de tarde osea que

Voz 1991 03:17 se nos va a dar Bin somos de de salir tarde de llegar muy por la mañana el Sporting mostrando oye lo menuda exhibición contra contra Rusia en la superioridad fue tremenda

Voz 2 03:30 sí la verdad que bueno se demostró mucho sí que es cierto que tu teníamos las cosas muy claras que era va deba he de decir que el trabajo de las de las interiores fue brutal sea el desgaste que que tuvieron con va deba Nichols Astún Gil Tammy fue brutal y aquí fue medio

Voz 1 03:53 el partido porque al final fue desesperar a su estrella hay al final si la verdad esa esperada el resto también se desespera y fue yo creo que es la clave

Voz 5 04:03 ganamos bien a bueno muy bien

Voz 1991 04:05 o sea las cosas como son mañana vamos a tener delante a a Serbia anfitrionas que pasaron por encima de Suecia creó de buen habló de memoria creo que eran treinta y ocho puntos de diferencia

Voz 1 04:14 es una pasada lo de servía también

Voz 2 04:18 sí a ver yo creo que también vive en un poco de cómo nosotras no de te estoy humillando me gusta ahí quiero más si no aquí no entonces si además cuando tienes toda esa afición que que tienen todo el pabellón con ellos pues al fin

Voz 1 04:31 al

Voz 2 04:33 ya te digo te emotivas mucho más así que nosotras vamos a tener que estar muy duras mentalmente

Voz 1 04:38 T de de pensar que que nos van a hacer parcial

Voz 2 04:42 es duros pero que tenemos que estar fuertes para aguantarse lo si tener un partido de tú a tú vamos

Voz 1991 04:47 cero un ejercicio de visualizar a lo de mañana saltar al parquet miras a la grada diecinueve mil tíos gritando y cantando a favor de ellas

Voz 2 04:58 bueno ya lo es en dos mil trece en Francia hay ganamos conseguimos callar entero aún pabellón un así que ojalá se repita

Voz 1991 05:09 hay que que que que ayer también este pabellón es estos ambientes Cristina te motivan o en algún momento llega amedrentar

Voz 2 05:18 bueno al principio creo que te te impacta no el el decir sobretodo en deportes femeninos porque es así que que es raro ver jugar un día a día este tipo de partidos pero yo creo que que al final es una motivaciones una semifinal de un campeonato Europa sea sin no hay motivación en eso no haya ninguna o entonces yo creo que que al final por mucho que animen al resto de estas motivada igualmente llegáis

Voz 1991 05:45 como campeonas de Europa es decir soy ser rival a batir el títulos vuestro hasta que no se demuestre lo contrario ellas juegan en casa con diecinueve mil gargantas en la en la grada hay favorito para el partido de mañana

Voz 1 05:56 eh

Voz 2 05:57 bueno en principio tendría que ser ellas no por decir que el sexto jugador es son ellos pero bueno ya te digo al final a un único partido puede pasar cualquier

Voz 4 06:08 cosa muy nosotros vamos a pelear la muerte como si

Voz 1991 06:11 eso me suena consigna eh lo digo porque Lucas Mondelo ha dicho lo mismo y es como decir oye aquí vamos a quitar la presión la favoritas son las serbias y nosotros a ver qué pasa

Voz 2 06:22 bueno jugamos como la baza que teníamos nosotros el año pasado el año pasado la presión era para nosotros entonces si el año pasado jugando en Tenerife la presión era nuestra ahora la presión es para ellas nosotras a a darlo todo ya te digo

Voz 1 06:38 que que sea lo que Dios quiera maldita alguna difícil vive un momento difícil no lo estoy haciendo ninguna mira

Voz 1509 06:45 hemos estado todo el día hablando con miembros de la selección española sobre los y las virtudes que tiene la selección de Serbia son muchas es un equipazo como estabais hablando pero cuál es la virtud principal que tiene la selección española que tenis vosotras Cristina que no tengan ellas

Voz 2 07:01 bueno yo creo que es la intensidad defensiva he estamos consiguiendo que equipos que tienen en general mucha anotación se queden en muy pocos puntos y yo creo que es es la clave e nosotras podemos estar fallo as en ataque pero si al final el equipo con el que te enfrentas no mete es la clave entonces yo creo que todo el mundo que juega contra España piensa que

Voz 1 07:24 esa de ir contra ellas otra vez entonces al finales

Voz 2 07:27 yo creo que es nuestra señal de identidad es lo que nos está dando alegrías

Voz 1509 07:31 me decía Lucas Mondelo y Yago somos la resistencia

Voz 2 07:34 sí y además lo ha comentado que que mañana más que nunca va a tener que ser así porque ya te digo vamos a jugar contra un pabellón en contra con con muchas voces gritando no se encontrará y que que iban a ser momentos duros que vamos a tener que resistir

Voz 1991 07:52 bueno de todas maneras si sirve de algo que sepas que aquí al otro lado delante de la tele vamos a estar apoyando ahí animando muchos miles de españoles como llevamos haciendo durante todo el campeonato eh

Voz 2 08:02 sí sí además nosotras notamos mucho el apoyo de la gente por por redes sociales y por lo que nos cuentan los familiares que la verdad es que sí está siguiendo un montón el campeonato Easy la verdad que es un orgullo que el baloncesto femenino pues este

Voz 1 08:16 eh

Voz 2 08:17 este números de audiencia muy buenos y que que se abre un poco todo lo que estamos haciendo

Voz 1991 08:23 Cristina una de las claves de esta selección yo creo que con todos los que hemos hablado seleccionador el otro día también hablamos con Laura Nicholls yo creo que es el buen rollo y buen ambiente el que os lleváis bien de verdad eso es que eso se traslada luego al al que el el el tener un buen ambiente detrás bajo creo que es fundamental para sacar resultados es que sino sería casi imposible

Voz 2 08:44 sí la verdad que al final el el que el día a día sea sea bueno hace que que se traspase a la cancha entonces es ya te digo sí que es cierto que es es algo que que no se ha buscado sino que ha nacido pues porque somos un grupo humano muy bueno y que que ojalá siga así sean viniendo nuevas generaciones vayan perdiendo gente pero que que siga este buen rollo porque como dices al final se transmiten la pista

Voz 1991 09:10 Dennis alguna canción fetiche que utilizáis para animaros antes de los partidos o no

Voz 1 09:16 pues hasta ahora era la de El vals del obrero pero este año hemos cambiado los también estamos ya estamos con la de a feeling

Voz 1991 09:28 no sé quiénes son ahí me pillas

Voz 1 09:30 si no no sé cuál es su partido

Voz 1991 09:33 sé cuál es pero bueno arranca T a ver si a ver si me suena

Voz 1 09:35 no no no no porque entonces voy al estrellato íbamos a calentar para lo de la discoteca todos los títulos acababan en karaoke ya lo sabes no sé si es Bruno Mars no no se eh no la verdad que no me acuerdo ahora tienes la dicho

Voz 1991 09:54 Alemania se cuál es la canción pero no sé de quién es se vale la DJ habrá habrá que analizarlo porque ahora me pillas en poco a mí también

Voz 2 10:01 es un poco todas porque hacemos una Play que cada uno añade una canción aquí y cuando estamos cambiando las zapatillas la equipación y tal pues vamos poniendo todas las canciones pero te digo la la canción estrella de salir

Voz 1991 10:17 motivadas a pista es el Black I Peace

Voz 1 10:22 no lo he dado yo una tampoco

Voz 1991 10:26 Bruno Mars no al Barça deberíamos conocer la de porque es el grupos bastante famoso hoy la canción Damiano pero bueno da igual si lo importantes aquí sentirlo cantarlo y salir motivadas al al parquet Cristina Oubiña lo dicho mucha suerte mañana en ese partido descansa bien por la tarde

Voz 1 10:43 no bueno pero pero no que no sea muy larga que mucho

Voz 1991 10:46 es uno se levanta si medio en Panamá no sabes incluso de mala leche a veces no no lo justo lo justo para descansar pero salir motivada vale vale perfecto a que tenemos la canción dale dale dale dale aunque ahora ya está

Voz 6 10:58 tras esta no la unánime es que ahora me tengo que ir a dormir

Voz 1 11:07 digo ya a mañana la vale

Voz 1991 11:09 los a utilizar para hablar desde el se lo vamos a decir a los compañeros de Carrusel antes del partido para que la ponga

Voz 6 11:14 y que suene esto de de motivación del del partido