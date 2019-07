El Larguero: Tercera parte (05/07/2019)

Voz 1 00:00 en el Larguero Yago de Vega

Voz 2 00:13 sintonía de ciclismo para hablar del Tour de Francia mañana arranca una nueva edición lo hace en Bélgica las perder las tres primeras etapas son allí luego

Voz 3 00:22 evidentemente la carrera se traslada a tierras frante

Voz 1991 00:25 esas enviados especiales de la Cadena SER Íñigo Marquínez Borja Cuadrado qué tal muy buenas hola llamo buenas noches muy buenas también está por ahí Roberto Torres hola Roberto qué tal buenas noches hola buenas noches ahora vamos a analizar lo que tenemos por delante como siempre apasionante pero está Borja Cuadrado en el hotel de concentración de Movistar y está con protagonistas Borja

Voz 0298 00:46 sí la verdad lo primero agradecer a Movistar porque no es fácil unas horas antes de que arranque del Tour de Francia estar con dos de los corredores más importantes y uno que viene de correr el Giro de Italia y el otro que no corrió el Giro y que por eso va a estar en el que inicialmente no estaba en su programa que son Mikel Landa Alejandro Valverde ya te escuchan en sintonía El Larguero

Voz 1991 01:03 hola Miguel qué tal buenas noches

Voz 4 01:06 hola buenas noches Hola Alejandro qué tal buenas noches lo primero

Voz 1991 01:10 no están la las piernas como están la las fuerzas cómo están las ganas de empezar ya esto Miguel

Voz 4 01:16 bueno y con muchas ganas no me recuperé bien de giro estoy en buena forma otra vez muy bueno pues optimista y con muchas ganas de empezar Alejandro con ganas de que esto arranque ya pues sí por supuesto al final como ha dicho Borja

Voz 5 01:30 eh tenía que estar en el Giro pero no pudo

Voz 4 01:33 José Bono ahora estamos aquí en el Tour pues con muchísimas ganas de empezar ya a hacerlo bien con dos jefes de filas como son tanto Neiro como Miguel que que está muy bien ya había oído Miguel y bueno vamos a ver mañana empezamos ya con con la ilusión no a tope

Voz 1991 01:50 o de gays en buen momento Miquel cuarto en el y lo hace algo más de un mes aquel momentos bueno

Voz 0977 01:56 sí pero sobre todo termine muy bien no muy bueno recuperar ha sido más o menos fácil Hay bueno pues bueno con esa con esa espinita clavada a ver si me la quito

Voz 1991 02:06 tú Alejandro el domingo pasado campeón de España pues también en un momentazo

Voz 4 02:12 si no yo creo que estoy muy bien pues eso después de páramos que tuve después de las clásicas pues bueno la victoria de ciudadanía luego los campeonatos de España osea eh no son carreras que es el Tour de Francia pero está claro que dan tranquilidad ahí da motivación quiere decir que todo ha ido bien Ingo conga de de disfrutar de este Tour de Francia

Voz 1991 02:32 déjeme Alejandro un maleducado que no te da la enhorabuena por tu reciente renovación dos añitos más va a ser jubilando todo el pelotón

Voz 4 02:39 pues muchísimas gracias a la verdad es que sí que ella ya va a ser con cuarenta años Domi veintiuno y ya es el momento de de pensar en otra cosa seguir vinculado a

Voz 5 02:50 la a como con el equipo pero ya de

Voz 4 02:54 diferente manera pero seguro seguro ya

Voz 0298 02:56 otro de dos años porque no me lo creo sí cree pero lo hago yo le leí hace unos días en una entrevista que le hacían esa misma pregunta dijo pero seguro que lo dejas dijo al noventa y nueve por ciento no digo al cien por cien

Voz 6 03:09 Alejandro pues bueno no veintinueve Copa a largo yo tengo tengo tengo una vez que porta bien eh

Voz 0802 03:16 Yago tú que eres muy del Athletic se a ver si se retira antes a hizo o Alejandro

Voz 7 03:21 para hay ahí yo creo eh

Voz 1991 03:25 tiene treinta y ocho renovado no pases pasear dicha renueva un año nada más y bueno no

Voz 0802 03:30 ha ganado VIP poquito a poquito a poco

Voz 1991 03:33 eh Alejandro es impresionante quiero decir con treinta y nueve años reciente campeón de de España este año va a lucir el maillot arco iris joder es que es muy difícil lo que estás haciendo llevar tantos años en la elite a ese nivel hay muy pocos ciclistas que lo hayan hecho en la historia

Voz 4 03:50 sí hombre la verdad es que es complicado si se analiza un poco el palmarés con la edad que tengo ya pues sí la verdad es que me impresiona a

Voz 7 03:58 cesión a mí muchísimo su promesa Times

Voz 4 04:01 bueno sí me sorprende a mí mismo pero bueno sobre todo lo que hago es disfrutar estoy a gusto estoy contento oí y ahora estamos aquí de nuevo en una salida de Tour de Francia como con mucha ilusión sobre todo lleno de energía el equipo que está muy bien y ahí empezamos el genial genial di con ganas

Voz 1991 04:23 Mikel tú tienes diez añitos menos veintinueve es decir que te quedan todavía unos doce por delante más o menos no

Voz 7 04:30 me jubila que te da ya

Voz 1991 04:34 lo fastidies hombre si yo creo en la carrera de los ciclistas cada vez es más longeva que a veces dura hay más en en en en la élite bueno casos como como Alejandro que están ahí peleando bueno objetivos de este año lo digo porque Movistar como siempre llevo un equipo muy fuerte estáis ahí

Voz 8 04:49 eh Nairo Miquel y Alejandro hay un claro cabeza de de de equipo

Voz 1991 04:56 quiero decir hay un líder Miquel

Voz 0977 04:59 no no y no hace falta no yo creo que bueno pues que la carretera ir a posponiendo no quizás a uno más más adelante que a otro pero bueno partimos en igualdad de condición

Voz 4 05:10 tienes Si sin ningún

Voz 0977 05:12 tipo de reivindicación no es es utilizar un poco esa ventaja numérica no de tener dos líderes a ver si pues si algo parecido a lo que no sabían e en el Giro o lo podemos utilizar

Voz 1991 05:23 Alejandro tu idea tu trabajo para este Tour cuáles

Voz 4 05:28 bueno mi trabajo pues eso ya lo he dicho en varias ocasiones sobre todo estar cerca de de lo lidera es que es mi querida Neiro ir bueno en las etapas llanas pues estar ahí bueno a lo mejor la parte final de ese entenderme un poquito más Si ya cobran compañeros que estarán ahí con ellos al cien por cien y bueno en las etapas de montaña pues ahora que estoy bien y eso pues ayudarle al máximo icono bueno en todo lo que me pidan ellos es lo que opina el director oí lo que puede haber ayuda sea donde sea

Voz 1991 06:01 Mikel a quién tenemos que vigilar quiénes son los principales rivales

Voz 0977 06:06 bueno pues ahora de salida todos eh creo que cada equipo trae a un a un líder no desde quitase Thomas full Sunny Bernal que estén pues un poco más favoritos que el resto hasta bueno pues

Voz 4 06:19 y Nibali Pinault Bardem

Voz 0977 06:22 qué Hélder mal no se me salen me salen cada día más no Chris Ware ahora que ir esperando un poco pues a Pirineos a ver cómo va la carrera

Voz 4 06:29 ahi ir descartando y fijándose no caben

Voz 1991 06:32 los en unos Alejandro duda quién crees que hay que vigilar si pues exactamente todo lo que ha dicho Miquel y a lo mejor incluiría también a Enric más

Voz 4 06:40 qué bueno es su primer Tour pero bueno ya demostrado en la vuelta que son un gran corredor oí bueno tiene que está claro que tiene que aprender todavía mucho en el Tour pero no no me lo comería de vista Hay yo lo incluyo en todos los que ha dicho mi que lo incluya también

Voz 1991 06:57 veintiuna etapas por delante dos contra relevo cinco llegadas en alto Nos gusta el recorrido Miquel

Voz 0977 07:04 sí es es un recorrido bueno no para la gente pues como yo no que la contarlo podemos perder más tiempo hay poco a pocos kilómetros de contrarreloj mucha montaña así que así que no me puedo quejar

Voz 1991 07:16 Alejandro aquí te gusta

Voz 4 07:18 sino el recorrido está muy bien y luego también es bueno que el sexto día sexto día ya tenemos de que es un puerto bastante exigente quieras que no ya relajar un poco la llegadas a partir de ahí ir primero día si son Llanos pero tampoco que sean excesivamente Llanos saque y yo creo que llevaban a ver un poco de diferencia es también con la crono por equipos el segundo día osea que no va a ser una primera semana monótona de de etapa llana Si esprines claros osea que va va a ser un poco más ha movido yo creo que para eso para nosotros bueno sí

Voz 1991 07:53 decir el día pero ya habéis cogido la hoja de ruta empezaba a mirar etapas haber dicho estás buena este día Si estoy con piernas aquí voy a dar guerra Miquel

Voz 0977 08:04 cualquiera no es bueno cuando estás es un poco metido en la general es difícil no apuntar pues una etapa no porque siempre puede una fuga o cualquier otro interés pero pero bueno cualquier etapa de montar

Voz 4 08:17 Oña mami especialmente la de Tourmalet pues

Voz 0977 08:19 porque que me transmite mucho y me gustaría estar en la disputa Alejandro

Voz 5 08:26 yo no no me he marcado todavía no ha bajado todavía no me he marcado nada

Voz 9 08:32 la del lunes yo creo que a lo mejor le pones no no te gusta

Voz 6 08:36 hombre no estaba te veo muy fino

Voz 9 08:39 hoy vamos tampoco lo diría yo lo pasa con los Maíllo que lleva lo tienes claro qué te apetece visto

Voz 4 08:44 no ya está súper controlado y luego aquí vengo como he dicho antes que vengo con otro otro horror está claro que si estás ahí no va a frenar pero es muy difícil que tienes que estar muy mentalizado para para poder ganar si yo aquí venimos a otra cosa

Voz 1991 09:02 rebajar Borja algo para mí que lo para Alejandro

Voz 0298 09:05 sí yo Alejandro estábamos hablando de la etapa de el lunes pero cuidado con la de cola de mañana ya no no te gusta veces meterte tanto en estas llegadas pero no si ya he visto el recorrido pica bastante para para arriba hay a lo mejor no es para un sprinter puro no sé si te ves ahí porque el primer día además tienen premio el maillot amarillo

Voz 4 09:21 sí eso sí pero bueno o si es para un sprinter aquí los esprínter vienen todos muy muy bien hay etapas claras que sean para ellos no es que haya muchas entonces mañana por supuesto que no ganas aprovechar mañana vas a estar todos los esprínter ahí difícilmente te puedes sí puede fallar uno pero todos los demás van a estar todos

Voz 0298 09:42 también para Mikel yo quería preguntar un poco sobre bueno es la creo que es la segunda vez que corres Giro y Tour en el mismo año hace dos años te quedaste un a un segundo del podio en aquella crono en el en el Velodrome no sé si después de correr el Giro ha enfocado la carrera lógica para acabar fuerte pero por otro lado tres etapas buenas al principio no sexo como como te aceptaba una preparación

Voz 4 10:02 bueno un poquito lo

Voz 0977 10:04 mismo que hace dos años no escuchar al cuerpo primero descansar luego escuchar al cuerpo cuando me pedía apretar apretar cuando no estaba bien pues descansar es muy difícil no acertar con la preparación perfecta pero bueno eh la condición me la dio Giraud y tres entonces me centrado en mantener no ahora pues se solo espero que me duren las tres semanas y ya está

Voz 1991 10:26 llegó

Voz 0802 10:28 sí bueno primero a Alejandro permite yo creo que son horas no es cosa Diago a estas horas no

Voz 1991 10:35 bueno pero que preocupa prueba del no porque

Voz 0802 10:37 pero fíjate tal día como hoy hace dos años eh tal día como hoy no tal día como mañana hace dos años Alejandro Tous Adolf aquella aquella crono la avería que te hiciste hijo es que han pasado dos años que que no es nada bueno lo que has conseguido no entre ellos el maillot arcoiris echas la vista atrás sí

Voz 4 10:55 es cierto como he dicho que es impresionante yo pensaba que hay ya sabía había acabado mi carrera deportiva bueno después de ahí pues como ha dicho mucho echar pelotas ah y y nada pues hemos luchado oí volví muy fuerte el año pasado y fíjate conseguía al final en mayo de de campeón del mundo y este año pues no has tenido un inicio de temporada tan bueno como el del año anterior pero bueno si analizamos un poco tampoco ha seguido no ha sido malo ir hecho llevar en mayo a cada carrera que voy y es un orgullo Hay lo disfruto como si fuera una victoria para cada carrera pues yo vamos un disgusto todos aquel día estamos no nos vinimos abajo el primer de nos venimos abajo

Voz 0802 11:41 y luego para Mikel dejaba tiraría un poco para para casarse hombre él yo estaba seguro que iba a decir la etapa el Tourmalet vas a tener la gente Euskadi es un ídolo allí sobre todo en la zona de de bueno en Álava ibas a tener a toda la gente

Voz 0977 11:56 seguro seguro esperadas y además siendo sábado Se va a acercar mucha gente en pilla cerca y bueno creo que Pirineos para todos los euskaldunes es especial

Voz 0802 12:05 me lo voy a pintor maleta es el monte más mítico Yago que hay en el mundo el ciclismo normas duro de pero sí es el monte más

Voz 1991 12:10 yo ya me lo estoy dando aquí Thurman le ha aclaran que llamen estoy apuntando tenerlo ya quién las previsiones que tenemos nosotros para saber lo que lo que vamos a tener Alejandro es tu décimo segunda participación en en un Tour qué es especial el de este año además el hecho de que digamos ya te queda poco para terminar vas con el maillot arco iris es especial la edición de este año

Voz 4 12:35 sí bueno es especial es el hecho de de llevar el mayor de campeón del mundo y luego es especial también un poco porque es el primer Tour que voy a correr de manera totalmente diferente allí atrás siempre estado para no ceder tiempo en ningún momento hay y eso quieras que no es súper duro aquí el hecho de de correr sin esa presión lo que es un Tour que voy a poder disfrutar muchísimo más iba a poder aportar luego muchísimo más en las etapas decisivas

Voz 1991 13:03 en esa liberación Alejandro vamos a va va vamos saber aún Valverde en que se va a mover más que va atacar más que esa libertad te va a dar ese juego el poder entrar a otras cosas

Voz 4 13:15 eso siempre que sea a favor del equipo seguro que sí siempre que sea para hacer alguna estrategia o algo diferente que siempre venga bien para el equipo eh siempre que pueda había estar por delante por supuesto

Voz 1991 13:28 Miquel es tu cuarta vez en el Tour de Francia en siempre especial estar en esta en esta carrera cómo afronta la la de este año

Voz 0977 13:39 bueno pues es un poco más preparado que los anteriores no con las experiencias de pues de los pasados ya ya te digo pues con con las ideas claras con bueno con confianza no porque estoy muy bien y bueno pues optimista a ver a ver si si todo va bien y bueno pues la condición me deja pues demostrar no lo que lo que puedas hacer

Voz 4 14:01 Roberto alguna

Voz 9 14:04 sí bueno yo creo que va a ser un turbo muy diferente y son Valverde que no tiene que que aguantar los tiempo el grupo adelante todo bueno quizá

Voz 10 14:13 va a reservarse muchas etapas en que este trabajo

Voz 9 14:16 dando en algún momento pero tendrá un final de Tour entonces mucho mejor y seguramente que la porque de alguna etapa yo al verde con el tipo que quiera hacer le veo con más victorias quizá en otro con más fácil porque claro cuando el grupo si vas con tiempo perdido es más fácil que dejen y de llegar

Voz 1991 14:32 bueno pues esto arranca mañana en tenemos el lujazo estar esta noche en El Larguero con con Miquel y con Alejandro que van a ser dos de los tíos que van a estar ahí moviendo la carrera van a estar atentos van a estar peleando por por etapas por la general Dios quiera así que Miguel Alejandro mil gracias lo dicho mucha suerte en la edición de este año un abrazo

Voz 4 14:55 gracias a vosotros Borja

Voz 1991 14:57 Íñigo Roberto aguantando un segundo que haga un alto en el camino y analizamos lo que tenemos por delante vale

Voz 11 15:03 ya ha ADO ya eh

Voz 1991 15:53 seguimos analizando el arranque mañana del Tour de Francia hemos mandado ya descansar a Alejandro Valverde y a Mikel Landa así que analizamos esta edición del Tour a ver si tiene protagonismo español que estaría bien Íñigo Roberto Borja seis por ahí verdad

Voz 0802 16:07 sí sí que sabemos que les bueno

Voz 1991 16:10 Roberto que esperas para este año en el Tour

Voz 9 16:13 bueno pues la verdad es que es un Tour muy interesante y más cuando hemos hablado con Valverde yo hubiera a Valverde en etapas dejándose tiempo guardando fuerzas y poder estar en finales arrancando por delante podemos ver un Valverde quizá ganando más etapas indicando una Gerar uno un gran Valverde y la verdad que no vendría bien ni para ganar etapas y luego bueno Landa le vemos que que viene muy bien impresionante lo tranquilo que están impresionados parece que es que no viene a correr el tu padre que pasaba por aquí hemos entrevistado que es es alucinante lo tranquilito que está bueno el Tour mucha gente joven viene mucha gente buena joven invernal que no sorprenderá aún Thomas y bueno un poquito apoyados en Incheon saber lo que quiere hacer con la carrera

Voz 0802 16:58 sí sobre todo con los de Valverde no me recuerda lo que hace unos años también el Purito Rodríguez que vino aquí que se dejó tiempo tenía libertad luego para para currar y una carrera mucho más abierta sin la presencia de Froome que es verdad que su equipo tiene un equipazo pero yo no creo que basta tan bloqueada íbamos a ver muchas muchas alternativas yo veo un Tour muy espectacular luego veo a muchos corredores españoles el que más opciones de los nuestros se tiene cara a la general puede ser más propio Holanda pero veo mucha calidad en el resto para conseguir Trinca la etapa

Voz 1991 17:29 Borja sí pues un poco en la en la tónica que

Voz 0298 17:31 digo solo hay trece ciclistas españoles pero si analizas la lista de corredores de lujo en Movistar están Alejandro esta esta Mikel también marzo Leo que pasa es que aquí le va a tocar trabajar luego hasta no tiene un equipo que es como si fuera español con cuatro ciclistas Gorka Izagirre Luis León Omar Fraile que ahora una etapa el año pasado Pello Bilbao que viene de ganar dos etapas en el Giro Enric más en el de Coín Quick Step que que aspira pues hacer un tour muy muy bonito Jesús Herrada en el Cofidis que viene de ganar también en Luxemburgo belli a Bardem una carrera que se celebró el momento es decir que tenemos pocos pero que cada uno tiene un un talento a nivel individual muy muy importante

Voz 1991 18:08 yo sé que es debutante Andrej más estuvimos charlando además ayer en la previa del arranque de de de este Tour y en pero no sé yo creo que este año no se lo va a hacer me daba lo va a hacer viene me me da la sensación luego ya eh como decimos siempre la carretera pone a cada uno en su sitio siendo debutante no es fácil pero pero vamos a ver que qué es lo que nos depara los rivales los favoritos Robert quiénes son los rivales más fuertes

Voz 9 18:33 para mí quizá los dos más fuertes serán Thomas y Bernard quizá sólo los dos hombres más fuerte quizá toma está un poquito más más preparado ya ganó el año pasado al Tour hay quieras que no es un hombre que la crono les puede sacar algo de tiempo a los demás con el equipazo que tiene quizás sean los favoritos Furlán apoyó a un año muy bueno pero vamos yo creo que puede ser un tú muy abierto porque los hermanos James aquí los dos atacando son gente muy valiente y quizás Si Inés no cierra la carrera puede ser uno de los Tour más bonitos de los últimos años ya

Voz 1991 19:04 Coto quién ves ahí

Voz 0802 19:05 íbamos a saber hablar de decir vamos a esperar a ver cómo cómo está a ver cómo responde Nairo Rigoberto Urán es que hay mucha calidad yo veo a Bernal al corredor colombiano la sensación de ciclismo colombiano mejor corredor del mundo leve Tavera full San como segundo en el podio Yago yo meto a a Mas como tercer clasificado el podio particular tú es arriesgar mucho pero pero le meto

Voz 1991 19:27 es ahí conmigo no soy soy totalmente vale Borja

Voz 0298 19:31 bueno pues un poco lo que lo que estamos diciendo yo que es curioso lo de Bernal que es un corredor porque en el ciclismo siempre se dice que hay un corredor que tiene mucha clase pero si no ha ganado nada hay que llegar al Tour y sin embargo de este tío que el año pasado hizo decimoquinto trabajando para Froome y ya está hablando de que pueda ganar el Tour eso quiere decir que es un ciclista que está a otro nivel nos lo decía Contador hace hace unos días estuvimos en un acto con los nos decía los veintidós años que tiene él un signo de mayor madurez porque ya les hacen pruebas a los ciclistas a niveles de vatios a niveles de potencia que hace que cuando llegan al profesionalismo estén ya más preparó es decir los veintidós años de ahora no son los veintidós años un ciclista hace quince

Voz 1991 20:08 pues esto allí a arranca ya es mañana las primeras tres etapas en Bélgica luego ya llegamos a tierras francesas lo iremos contando como siempre el final de etapa en sintonía de la serie resumimos la por la noche en el en el Larguero hablamos con alguno de los protagonistas vamos que una edición apasionante de la ronda gala asignada Íñigo Borja Roberto a descansar que mañana hay que madrugar una a los tres

Voz 0298 20:33 bueno y lo primero ya consta o con dos cracks que no son dos que son tres porque María López la responsable de prensa de Movistar impecable por estar aguantando los astas

Voz 7 20:41 lo de la de la madrugada con todo el trabajo

Voz 0298 20:44 qué tiene en saque hemos estado con tres caras que letrado

Voz 6 20:46 yo me tengo que aguantar aquellas dos es verdad hasta mañana a esta mañana la Yago

Voz 28 23:33 quiero Yago de Vega

Voz 2 23:43 por supuesto también hablamos del basket en El Larguero porque ya sabéis que mañana tenemos partido de semifinales del Eurobasket femenino donde nuestras chicas buscan revalidar el título bueno lo primero meterse en la final vamos pasito a pasito tampoco vamos a adelantar acontecimientos Belgrado Marta Casas qué tal muy buenas

Voz 1509 23:59 qué tal Yago buenas noches lo primero ya lo han conseguido Becker a llegar a las semifinales y asegurar ese billete para el preolímpico son las séptimas semifinales consecutivas para una selección que que no se cansa de hacer historia Ike en este campeonato en Belgrado lo están haciendo un año más nos han acostumbrado verano a verano a darnos alegrías de momento este verano está saliendo todo maravillosamente bien yo estoy con una de las protagonistas Yago

Voz 7 24:23 una de las caras que siempre da

Voz 1509 24:25 tiene una sonrisa cada vez que hablamos con ella que se deja el alma en cada partido que mete intensidad atrás adelante que se de verdad que se deja el alma se llama Cristina Oubiña o la Cristina qué tal buenas noches nuevo buenas noches lo primero que te voy a preguntar oye tú eres de cerrar discotecas

Voz 10 24:41 yo haré cerrarlas a mis viejos tiempos sí ahora ya ya no

Voz 6 24:48 me pregunto esto Yago porque hoy el Carmelo

Voz 1509 24:53 ha dicho que bueno que Serbia es favorita de cara a ese partido de mañana porque van a contar con todo el apoyo de la afición porque el pabellón practicamente se va a llenar pero oye que llegados hasta aquí que una vez que se ese superó el partido de cuartos de final hay que liarse la manta a la cabeza en cuanto más tarde nos vayamos y si cerramos la discoteca mejor que mejor así que por eso le preguntaba yo esto a Cristina Oubiña que ya te está escuchando en El Larguero

Voz 7 25:14 Cristina buenas noches qué tiempos aquellos pues ya ves me gustaría revivirlo

Voz 6 25:23 te lo mismo con una medalla luego de vuelta cerramos a alguna discoteca no

Voz 7 25:29 de todas formas te tienes tan sólo veintiocho años no hace tanto de eso eh ya lo malo es que juegan ciudades donde primero no había entero complicados

Voz 1991 25:40 ya ha sido más bien por el destino dónde estabas que alguna vez alguna no exacto exacto bueno ya tendremos tiempo para celebrar eso está esperamos todos y por eso tocamos madera para que vaya todo bien pero Cristina lo primero cómo estáis

Voz 10 25:55 pues con muchas ganas la verdad sí que es cierto que ya nos hemos quitado la presión esa de del Preolímpico conseguido la barrera de los cuartos que son siempre los más difíciles pero ya con muchas ganas además bueno al final juegas contra el anfitrión que es como la presión para ella sabes nosotras ya ya estamos donde queríamos y habrá pues a disfrutarlo a ponerle las cosas difíciles

Voz 1991 26:18 eh tú eres de las que se pone nerviosa le cuesta conciliar el sueño antes de una gran cita como la de mañana o a pierna suelta

Voz 7 26:27 nerviosa pura y dura sí sí un campeonato de dormir muy poco serio que habría estado justificado en este caso no es desde luego

Voz 1991 26:43 salía al de compensa as hombre mañana quiero decir cómo jugamos a las ocho y media para echarte unas este cita luego si tienes tiempo no

Voz 7 26:49 sí la verdad es que sí que la siesta si al final siempre rinde bastante hija imita pese Anita bajo

Voz 1991 26:57 es que lo de jugar a las ocho y media nos da mejor que lo de jugar a da Estrela cosas como son el horario nuestro

Voz 7 27:02 pero a día de hoy se nos da bien cualquier hora eh también es verdad también hay me callo regule no pero así que al final el horario español siempre

Voz 4 27:11 el el horario de tarde osea que

Voz 7 27:14 se nos va a dar Bin somos de de salir tarde ideal

Voz 1991 27:17 dar muy por la mañana el experto esto no me lo menuda exhibición contra contra Rusia es que la superioridad fue tremenda

Voz 10 27:28 sí la verdad es que bueno se demostró mucho sí que es cierto que tu teníamos las cosas muy claras que era va deba he de decir que el trabajo de las de las interiores fue brutal sea el desgaste que que tuvieron con va deban y cosas así Gil Tammy fue brutal y aquí fue medio medio partido porque al final fue desesperar a su estrella hay al final si la ves desesperada al resto también se desespera y fue yo creo que la clave

Voz 1991 28:01 ganamos bien Viena bueno muy bien a Rusia las cosas como son mañana vamos a tener delante a a Serbia anfitrionas que pasaron por encima de Suecia creó de buena habló de memoria creo que eran treinta y ocho puntos de diferencia

Voz 10 28:13 una pasada lo de servía también si a ver yo creo que también vive en un poco de cómo nosotras no de te estoy humillando me gusta y quiero más no aquí no entonces si además cuando tienes toda esa afición que tienen todo el pabellón con ellos pues al final ya te digo te motivan mucho más así que nosotras vamos a tener que estar muy duras mentalmente de de pensar que que nos van a hacer parciales duros pero que tenemos que estar fuertes para aguantarse lo Si tener un partido de tú a tú vamos

Voz 1991 28:44 cero un ejercicio de visualizar a lo de mañana saltas al parquet miras a la grada diecinueve mil tíos gritando y cantando a favor de ellas

Voz 10 28:55 bueno ya lo sé lo que es en dos mil trece en Francia hay ganamos conseguimos callar entero a un pabellón así que ojalá se repita

Voz 7 29:07 aquí que que haya también este pabellón estas estos ambientes Cristina

Voz 1991 29:11 me motivan o en algún momento llega amedrentar

Voz 10 29:15 bueno al principio creo que te te impacta no el el decir sobretodo en deportes femeninos porque así que es raro ver jugar un día a día este tipo de partidos pero yo creo que que al final es una motivación es una semifinal de un campeonato Europa sea sin no hay motivación en eso no haya ninguna o entonces yo creo que que al final por mucho que animen al resto de estas motivada igualmente

Voz 1991 29:42 vais como campeonas de Europa es decir soy ser rival abatir el títulos vuestro hasta que no se demuestre lo contrario ellas juegan en casa con diecinueve mil gargantas en la en la grada hay favorito para el partido de mañana

Voz 10 29:55 bueno en principio tendría que ser ellas no por decir que el sexto jugador es son ellos pero bueno ya te digo al final a un único partido puede pasar cualquier cosa hay nosotros vamos a pelear la muerte como siempre

Voz 1991 30:09 eso me suena consigna eh lo digo porque Lucas Mondelo ha dicho lo mismo y es como decir oye aquí vamos a quitar la presión la favoritas son las serbias y nosotros a ver qué pasa

Voz 10 30:19 bueno jugamos como la baza que teníamos nosotros el año pasado el año pasado la presión era para nosotros entonces si el año pasado cuando en Tenerife la presión era nuestra ahora la presión es para ellas nosotras a a darlo todo ya te digo

Voz 7 30:35 que que sea la aquellas que era maldita alguna difícil momento difícil no lo estoy haciendo ninguna

Voz 1509 30:42 mira hemos estado todo el día hablando con miembros de la selección española sobre los y las virtudes que tiene la selección de Serbia son muchas es un equipazo como estabais hablando pero cuál es la virtud principal que tienen la selección española que tenis vosotras Cristina que no tengan ella

Voz 10 30:59 bueno yo creo que es la intensidad defensiva he estamos consiguiendo que equipos que tienen en general mucha anotación se queden en muy pocos puntos y yo creo que es es la clave e nosotras podemos estar fallo unas en ataque pero si al final el equipo con el que te enfrentas no mete es la clave entonces yo creo que todo el mundo que juega contra España piensa que pesa contra ellas otra vez entonces al finales yo creo que es nuestra señal de identidad es lo que nos está dando alegrías

Voz 1509 31:28 me decía Lucas Mondelo y Yago somos la resistencia

Voz 10 31:32 además lo ha comentado que que mañana más que nunca va a tener que ser así porque ya te digo vamos a jugar contra un pabellón en contra con con muchas voces gritando no en contra hay que que iban a ser momentos duros que vamos a tener que resistir

Voz 7 31:49 bueno de todas maneras

Voz 1991 31:50 de de algo que sepas que aquí al otro lado delante de la tele vamos a estar apoyando y animando muchos miles de españoles como llevamos haciendo durante todo el campeonato eh

Voz 10 31:59 sí sí además nosotras notamos mucho el apoyo de la gente por por redes sociales y por lo que nos cuentan los familiares que la verdad que está siguiendo un montón el campeonato Easy la verdad que es un orgullo que el baloncesto femenino pues este este números de audiencia muy buenos y que que ese que se valore un poco todo lo que estamos haciendo

Voz 1991 32:20 Cristina una de las claves de esta selección y yo creo que con todos los que hemos hablado el seleccionador el otro día también hablamos con Laura Nicholls yo creo que es el buen rollo el buen ambiente el que os lleváis bien de verdad eso es que eso se traslada luego al al que el el el tener un buen ambiente de trabajo creo que es fundamental para sacar resultados es que sino sería casi imposible

Voz 10 32:42 sí la verdad es que al final el el que el día a día sea sea bueno hace que que se traspase a la cancha entonces es ya te digo sí que es cierto que es es algo que que no se ha buscado sino que ha nacido pues porque somos un grupo humano muy bueno y que que ojalá siga así sean teniendo nuevas Generaciones vayan perdiendo gente pero que que siga este buen rollo porque como dices al final se transmite en la pista

Voz 1991 33:08 tenis alguna canción fetiche que utilizáis para animaros antes de los partidos o no

Voz 10 33:14 pues hasta ahora era la del base del obrero pero este año hemos cambiado estamos sí sí ya estamos con la de cara feeling

Voz 1991 33:25 no sé quiénes son ahí me pillas

Voz 10 33:28 si no no sé cuál es avales por Dios

Voz 7 33:30 cuál es pero bueno arranca T a ver si a ver si me suena no no me pone porque entonces voy al estrellato y vamos a calentar para lo de la discoteca todos los títulos acaban en karaoke ya lo sabes no sé si es Bruno Mars no no se va

Voz 6 33:45 pues no la verdad que no me acuerdo

Voz 7 33:48 pero fuentes Mazo tienes la digo yo que sé cuál es la canción pero no sé de quiénes se vale la DJ habrá habrá que revisarlo porque ahora me pillas un poco a mitad

Voz 10 33:58 que es un poco todas porque hacemos una Play lis que cada una añade una canción muy y cuando estamos cambiando las zapatillas la equipación y tal pues vamos poniendo todas las canciones pero te digo la la canción estrella de salir motivadas a pista es el Ankara

Voz 1991 34:17 Black I Peace

Voz 6 34:20 he dado yo una tampoco no

Voz 1991 34:22 ha estado Bruno Mars no una cosa deberíamos conocer la porque eres el grupos bastante famoso y la canción pero bueno da igual si lo importante importantes aquí sentirlo cantarlo y salir motivadas al al parquet Cristina Oubiña lo dicho mucha suerte mañana en ese partido descansa bien por la tarde echase insiste

Voz 7 34:41 pero pero no que no sea muy larga

Voz 1991 34:43 a veces uno se levanta así medio en panameño sabes incluso de mala leche a veces no no lo justo lo justo para descansar pero salir motivada vale vale perfecto a que tenemos la canción dale dale dale dale aunque ahora ya está

Voz 2 34:56 horas esta no la unánimes que ahora me tengo que ir a dormir Goya para mañana

Voz 1991 35:06 vamos a utilizar para hablar desde el se lo vamos a decir a los compañeros de Carrusel antes del partido para que la ponga

Voz 7 35:12 y que suene esto de de motivación antes del del partido

Voz 1991 35:15 pues nada Cristina te despedimos con Black I Peace

Voz 2 35:18 para que quede emotivas que intente dormir bien que es importante y lo dicho mucha suerte que estaremos desde este lado alentando vale muchísimas gracias gracias Cristina hasta mañana un beso mañana Marta estamos preparadas sabemos lo que tenemos que hacer así que lo único que tenemos que hacer es saltar al parquet y demostrar que sabemos jugar estoy lo hacemos muy bien

Voz 1509 35:38 sí lo lo que tenemos que hacer es salir a por todas a por una nueva final Yago sería la novena en los últimos diez europeos que habla muy a las claras del el dominio que está teniendo la selección española en todos estos últimos años no dejan de darnos alegrías son las séptimas semifinales consecutivas defendemos el título conquistado la República Checa en dos mil diecisiete y sobre todo bueno las escuchado en la voz de Cristina Oubiña pero es la ilusión que transmiten todas y cada una de las jugadoras de esta selección con seguir haciendo historia con mañana tumbar a las anfitrionas ya te digo yo que les pone eso de enfrentarse a todo el pabellón lleno oí a todos los aficionados en contra y esperemos que a partir de las ocho y media les salga el baloncesto que ya saben hacer Ike sobre eso de las diez y media estemos hablando de que la selección española se ha vuelto a meter en una nueva final del

Voz 1991 36:27 Eurobasket lo contaremos gracias Marta esta mañana un beso

Voz 1509 36:30 hasta mañana un beso

Voz 7 36:32 hola qué tal estás

Voz 30 36:35 copada mi negocio no está siendo como esperaba Aíto como vas

Voz 31 36:38 pues yo no doy a basto desde que puse mi anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce que son lo parar pues deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 2 36:51 entre inserta publicidad punto es y ayuden tu negocio a despegar apunta viene a ser publicidad punto es

Voz 7 37:14 hablamos también de tenis de Wimbledon Miguel Ángel Zubiarrain qué tal buenas noches hoy el día fantástico

Voz 32 37:22 si si atendemos a dos en octavos de final además dos que han jugado muy buenos partidos Bautista le ha ganado a Caixanova número diez en el mundo seis tres siete seis y seis uno yo creo que ha vuelto loco es cortado con los cambios de dirección con pegar a la pelota cuando le incomodaba con bebés muy bajito al al final casi casi todo el echarse se porque se seis uno dio a entender que no tenía nada que hacer después Verdasco ganó a Fabiano sabíamos que podía ser complicado pero bueno Verdasco ha solucionado bien muy buen servicio eh mucha potencia de golpes seis cuatro siete seis y seis cuatro dos pues le pongan en octavos de final Bautista va a tener que jugar con per el francés es asequible no es que sea malo pero es asequible Verdasco con el vez Gago Feng que es un jugador peligroso rápido de buenos golpes pero bueno tampoco quizás está en su mejor momento y por lo tanto podíamos meter en cuartos así que vamos a ser optimistas porque están jugando francamente bien y cuando se juega bien es cuando se gana cuando juegas mal pierdes no jugó bien se puede ganar y creo que están en condiciones

Voz 1991 38:40 a ver en pista

Voz 32 38:43 lo turno en la central francés Tsonga que está jugando también bien no ha perdido ningún set es muy fuerte tiene buen servicio pero bueno no que jugar con Kyrgios que hizo veintinueve Icex ahí es nada así que creo que Nadal será favorito también que nada podía estar el lunes en cuartos de final que creo que es lo suyo porque Nadal es el número dos del mundo por mucho que aquí los ingleses crean que es el ustedes pero bueno no saben contar que legábamos y luego Carla Suárez aumentara Laura Davis la norteamericana que dio ayer la sorpresa de batir a la campeona del año pasado Alique que ver la alemana por lo tanto creo que es más asequible

Voz 33 39:32 le Davis que

Voz 32 39:35 que que El Bay bueno a lo mejor también Carla Suárez las puede dar la sorpresa de ir a cuartos de final sería increíble

Voz 1991 39:42 tanto el jugadores en cuartos

Voz 32 39:45 no sé lo que yo no me acuerdo no está mirando las estadísticas no hace unos cuantos años se tuvimos es decir muy complicado que pasan estas cosas pero están jugando bien yo siempre digo lo mismo si se juega bien Serrano así se Juanma al se le como estábamos jugando bien pues puede que ganemos y que consigamos los cuatro cuartos de final bueno un Wimbledon que se presentaba muy complicado

Voz 1991 40:13 sí creo extraño en el que Nadal

Voz 32 40:16 me quitaron el número dos proponer al al señorito que debamos hacer señorito es malo eh señorito dando es despectivo

Voz 1991 40:24 no nombre señorito juega al tenis como

Voz 32 40:26 desde que lo parió te ponen de dos porque también se lo merece global para hacer injustos con con Federer que ha ganado aquí ocho veces y por lo tanto bueno lo que pasa es que los ingleses hacen cosas extrañas tienen no haberlas que sólo las tienen ellos también es verdad que si a Federer que no había ganado no había jugado incierto partió en tierra batida el año pasado le ponen Paris de octavo cabeza de serie se va a su casa los franceses se quedan llegando y no les conviene por lo tanto ha pasado lo que tenía que pasar ahora lo que hace falta es que no siga p'alante quizá que luego se encuentre hacer que gane que les diga a los ingleses bueno aquí estoy yo y no estoy tanto Antón lleva así que el año que viene espero que que también de opinión bueno vamos a ver lo que pasa mañana

Voz 1991 41:14 ICV por completar la gran sensación de este torneo la chavala de de tan sólo quince años que ya ha ganado tres partidos era se va a enfrentar a enfrentar a Simona Halle desde luego está siendo la auténtica sorpresa

Voz 32 41:28 hombre pues sí porque tiene quince añitos Si con quince añitos juega aceptablemente bien yo no digo que sea Serena Williams todavía pero tiene buenos golpes se sabe defender muy bien sabe aguantar el tipo cuando las cosas se complican como la pasará hoy muy bueno juega bien de haber jugaba bien de derecha rápida pega a la bola sobre todo con seguridad no es de esas que yo llamo escopetas de feria que sale a cualquier lado saber jugar al tenis Si por eso no está absolutamente nada mal pagado niña que tiene quince años que va a pesar mucho a buen seguro así que la gran sorpresa del torneo sin duda es es ella

Voz 10 42:17 vamos a ver hasta dónde llega

Voz 32 42:19 pues porque ahora Khaled se lo va a poner muy complicado pero que a veces se asusta lo han tenido oportunidades es número uno en grandes en muchas ocasiones las ha perdido ahora va a tener toda responsabilidad de ganarle a esta chica ibamos a ver si es capaz de osasunista Hay pierde yo tampoco me extrañaría mucho ya sabes que yo siempre digo que la al juego de las mujeres es muy raro que no se puede esperar cualquier cosa hay él perdía la campeona del año pasado ya han ido cayendo por el camino muchas jugadoras de Muguruza no quiero hablar así que bueno lo que hay

Voz 1991 42:57 más variable el resultado en el circuito femenino que en el masculino que es digamos un poco más fiable pase lo que tengo apellido Ángels donde

Voz 32 43:06 ha perdido ante el finaliza el año pasado había perdido con Pedja un argentino en teoría pasar bolas pero eso lo llevaba muerto así que sacador nato la hierba que todavía hay P ya ha podido con el también es cierto que está jugando bien que se lo puso difícil a Nadal en alguna para este año que en Montecarlo si no me equivoco así que jugador sénior oí bueno que sabe juega al tenis que devuelve muchas bolas que va mucho y por lo tanto tampoco es absolutamente una dentro

Voz 1991 43:41 mañana contamos convalidó la jornada gracias tuve un abrazo

Voz 32 43:43 venga buenas noches hablamos también de motores

Voz 1991 43:46 limó Mela Chércoles qué tal muy buenas Si Raffarin gusto hemos tenido la primera jornada en los libres del Gran Premio de Alemania la las sensaciones en Moto GP GP fantásticas entre los cinco primeros en cuatro españoles

Voz 34 44:00 si ni más ni menos que se dice pronto pero hay que hacerlo también les casi nunca fallan en la clase reina del motociclismo por claramente márgenes ir más rápido con tres décimas de ventaja sobre terceros tercero cuarto abridme el quinto Pol Espargaró lo que ha hecho que estoy ha sido dar un puñetazo encima de la mesa lo lideraba la tabla de tiempos los premios de F P I de de Montmeló hace ya un mes es estaba subiendo las barbas últimamente los entrenamientos el joven Fabio cuarta claro que acabado enfadadísimo porque las dos últimas vueltas tanto Morbidelli como una Camí yo Marchesi que ha entrado en la guerra por el mejor crono en la batalla de los viernes suelen hacerlo ultimamente viene la carrera trabaja sin cambiar los neumáticos pero es como te digo tengo encima de la mesa demostrando que en este circuito es su jardín particular rencilla ganando desde el año dos mil diez que me den interrumpida es decir nueve victorias consecutivas y además nueve de ellas Party nuestra Paulette está dispuesta a conseguir este fin de semana también la décima ah sí mucho más por supuesto las otras dos categorías es decir que motores el más rabia si os aquí con cuarto como mejor dos españoles es quinto en Moto2 Binter el más rápido por delante de viaje Lecuona que lo decías tú de la portada de El Larguero la tristísima noticia del fallecimiento de un piloto en las veinticuatro horas de Montmeló Aurelio Martínez un piloto de cincuenta y seis años ha fallecido ha sido un accidente encargado de la auténtica mala suerte otro piloto se veía sin frenos en la recta de atrás antes de llegar a la curva del estadio ese tiraba de la moto esa contra la de Aurelio Martínez que ha sido bueno pues asistidos en el propio circuito y trasladado al Hospital de Granollers sin que pudieran hacer una su así que descanse en paz en nuestro más sentido pésame a las familias

Voz 1991 45:47 pues sí terrible a la noticia que nos llegaba allí desde el circuito de Catalunya en esas veinticuatro horas de Montmeló pésame a a Mela Chércoles Mela mañana contamos cómo va la calificación a descansar un abrazo

Voz 34 46:00 en una cosita más solamente sido un día histórico porque es la Copa del Mundo de Moto E ha echado a andar vale no mundial de Moto Copa del Mundo

Voz 1991 46:07 no sé si española ha sido más

Voz 34 46:10 Negri por delante de Toulouse Héctor Garzo casi mejor nuestros en tercera posición está Nico Terol noveno Sete Gibernau el dúo décimo María Herrera la única mujer de la parrilla ha sido decimoctava son motos no tiene nada que ver con las que conocemos porque no hacen ruido están provistas de baterías eléctricas donde decía Nico Terol que a partir de la quinta vuelta perdía fuelle y lo más extraño de todos es la ausencia de ruido suena otra detrás una idea como una nave espacial de la guerra de las galaxias en los que se han subido a estas motos dicen que son divertidas que han quedado a once segundos del mejor tiempo de MotoGP solados de Moto3 buenas prestaciones parecidas la de Moto3 alcanzando una velocidad punta de doscientos veintiséis kilómetros por hora

Voz 1991 46:49 tendrán ninguna mucho que suene así un poquito tal pero vamos que no es ninguna quiero decir claro

Voz 34 46:56 qué te digo lo que te digo es que es un campeonato paralelo al de motos

Voz 0298 46:59 es que en ningún caso de sustituir

Voz 34 47:02 como mínimo en los próximos años

Voz 1991 47:06 a un abrazo al oro Benito muy buenas se pasa llegó cómo estás los quedan cuatro minutos más cositas Ab5 Cabrio

Voz 0691 47:14 Hornos abonos en Valladolid la desaparición de la categoría y el aumento de los abonos infantiles centro de la polémica que me cuenta Rocky en muchos casos casi duplica el precio de la temporada pasada se que venimos con lo habitual cada vez que arranque el mes de julio de la subida de abonos por ejemplo me decía mi mujer que es el Atlético de Madrid en dos años destruido doscientos euros arrea cositas