Delitos de odio

Voz 0874 00:00 estamos aún seguimos en tiempos de pactos aunque algunos acudan a todo tipo de vericuetos verbales para definir cuál es la relación con determinados grupos con los que aseguran que no tienen ninguna relación a nivel nacional PSOE y Podemos deciden si pactan cooperan no Sines volvemos a encontrar con las urnas en noviembre en los ayuntamientos y comunidades autónomas las ecuaciones son aún más complicadas en Murcia por ejemplo todo gira en torno a tomar café escuchen a Juan Carlos Girauta de Ciudadanos ya Rocío Monasterio de Vox

Voz 2 01:00 es que en este momento la reunión pues será para tomarse un café porque lean mis labios ciudadanos negocia acuerdos programáticos con vos basada en Murcia es que estábamos negociando una tomando un café

Voz 0874 01:23 pues esta es la situación el nivel según se mire Antonio Nuño buenos días tomar café es uno de los muchos circunloquios que hemos escuchado en los últimos días para definir lo que están haciendo ciudadanos Pepe y Vox en ayuntamientos en comunidades autónomas lo que ocurre es que pocas

Voz 5 01:37 es decir esas reuniones de café han reunido a tanta gente y a tanta distancia porque mientras que Murcia estaban reunidos el presidente López miras y el secretario general del PP García De Gea con un negociador anónimo de Vox al teléfono en Madrid estaban pendientes de esa reunión Pablo Casado por el PP Santiago Abascal por Bosch por su parte Villegas secretario general de Ciudadanos y Espinosa de los Monteros de Vox se encontraban casualmente un par de veces todo ello después de una reunión de cuatro horas y media en la que habían estado presentes miembros de los tres partidos eso en Murcia porque Madrid también se está moviendo los hilos para la formación de gobierno de momento lo único que sabemos es que el próximo miércoles se procederá a la sesión de investidura aunque de momento sin candidatos

Voz 0874 02:17 ya todos los territorios en juego que es Navarra los partidos llegaban ayer a un acuerdo para que la socialista María Chivite presida la Comunidad cuatro formaciones políticas no tienen mayoría absoluta ni sumando por lo que necesitan al menos la abstención de EH Bildu sin embargo EH Bildu ha sido excluida expresamente por el Partido Socialista Navarro de esas negociaciones que se van a retomar cuando concluyan las fiestas de San Fermín que empiezan si luego lo recordará Cristina Pardo empiezan hoy

Voz 5 02:56 tocado estamos llegando a ninguno de los discos del programa que yo sepa no no es que hemos recurrido a esta música porque vamos a hacer un viaje al pasado el mismo que está haciendo la ciudad de Madrid en la última semana sólo nos falta la voz de Matías Prats eso sí hasta hace unos a hasta hace unas horas los coches volvían a circular sin restricciones por el barrio de Las Letras la Gran Vía Fuencarral tras la moratoria de Madrid

Voz 0874 03:16 como bien dices hasta ayer porque como nos contaba Almudena unos minutos un juez decidía ayer paralizar cautelarmente la moratoria de multas decidida por el Ayuntamiento

Voz 0874 04:00 pues son los nuevos tiempos políticos que corren por cierto que el Partido Popular también ha suspendido otro concierto de dos en el Rincón de la Victoria Málaga por esos mismos motivos por censura En otro orden de cosas el desfile de esta tarde en Madrid es uno de los últimos actos de la celebración del Orgullo LGTB un orgullo que recuerda en esta edición los cincuenta años de la redada de Stone Well cuando un grupo de homosexuales transexuales y lesbianas se negaron a seguir vejados por la policía de Nueva York este año se quiere homenajear a los primeros luchadores de de la causa en España que son los mayores las primeras generaciones que pelearon por esos derechos por lo que el lema central de la manifestación de hoy será mayores sin armarios Historia lucha y memoria

Voz 5 04:40 la celebración de este año ha venido marcada por las circunstancias políticas que se viven en España en los últimos meses fundamentalmente por la llegada de Vox a las instituciones para poder participar activamente en el evento los organizadores han solicitado la firma de un manifiesto Manifiesto que recoge la negación a pactar con partidos que quieren menoscabar los derechos del colectivo LGTB ciudadanos se ha negado a firmarlo y la organización no le permite acudir de forma oficial sin embargo la portavoz de este partido en el Congreso Inés Arrimadas ha asegurado que ellos estarán en la marcha

Voz 9 05:09 nosotros estaremos claro que sí como siempre porque allí donde se defiende la igualdad allí donde se defiende la libertad allí siempre estará ciudadanos pese a quién le pese así que no sabemos todos este sábado por la tarde en la marcha del Orgullo en Madrid

Voz 0874 05:27 de las cuestiones en las que se quiere incidir en esta manifestación del Orgullo es el aumento de los delitos de odio contra la comunidad LGTB pero no es el único colectivo afectado por estos delitos el jueves pasado al menos cuatro personas resultaron heridas en dos manifestaciones en el más nuevo en Barcelona esas manifestaciones eran a favor y en contra de un albergue de menores migrantes no acompañados conocidos como los Minas el origen de esto fue la supuesta agresión sexual a una menor por parte de uno de los tutelados del centro Antoni

Voz 5 05:54 tras estos incidentes algunas ONGs como Unicef denuncian la estigmatización creciente del colectivo de niños migrantes que llegan solos a España en declaraciones a la SER Sara Collantes especialista en migraciones de Unicef España pedía a las administraciones un plan de acción para evitar que siga aumentando este tipo de incidentes

Voz 11 06:11 la verdad es que estamos muy preocupados porque estamos viendo cómo está creciendo la estigmatización entorno acto llamados Mena si terminan siendo tratado como una amenaza hay un problema de orden público por eso no resulta urgente que cante todo son ni que la mayoría son muy vulnerable que la inmensa mayoría no ha cometido nunca delitos todo lo contrario llegan con mucha gana de encontrar la manera en salir adelante y que además tiene los mismos derechos

Voz 0874 06:59 los últimos datos que tenemos sobre delitos de odio cometidos en España pertenecen a dos mil diecisiete esos datos nos dicen que de un año para otro las denuncias habían pasado de mil doscientas setenta y dos a mil cuatrocientas diecinueve es uno de los datos que recoge el informe el odio que no se cuenta publicado por la Fundación Civia su autora es María Bayo cómo estás María buenos días

Voz 12 07:20 hola buenos días qué tal lo cierto María

Voz 5 07:22 es que el dato no habla de casos registrados pero no podemos saber si los casos reales son muchos más

Voz 14 07:27 exactamente tenemos un gran problema en contó con haciéndome cortado y realizó reportaje a hablar con todos los actores involucrados en relación con estos colectivos vulnerables a lo que protege el el artículo del Código Penal sobrevenido creo yo hablaba de que el mayor problema con el que se enfrenta es la isla denuncia difiere mucho víctimas de estas agresiones estos delitos que se cometen nunca llegue a ser denunciados

Voz 0874 07:54 por qué ocurrió esto María

Voz 14 07:57 no se recogen en las estadísticas oficiales básicamente porque hay veces en las que las víctimas no consigue no no se ve capaz de denunciar esto o la Agencia Europea de Derechos Humanos por ejemplo dice que hay una se motivos pueden ser personales cada uno cada víctima tiene el suyo propio pero lo que más se repite son por ejemplo que la desconfianza la policías puede ser también que que la víctima tenga Vergüenza a a contarle a un tercero a relevar a velar partes identidad personal no puede ser porque la víctima incluso tenga una situación América admite ha dicho Dívar irregular entonces denunciados básicamente hace que sea deportado

Voz 13 08:41 espero que los motivos la verdad es que si no por el propio dime preguntas de crees que la policía está suficiente

Voz 0874 08:47 veinte bien digamos educada para hacer que esta gente sesenta bien cuando presentó en once

Voz 14 08:54 te justo en hecho hablando con la unidad de gestión de la diversidad de la Policía de Madrid una unidad que hay dentro de la publicidad de Madrid que no todo no todo dar la Policía Municipal tienen obviamente pero esto es lo que se dedica básicamente es a a a esto que leí pero no va a dar esa cercanía a las víctimas a apoyarlos a asesorarles sobre cuáles son sus derechos en el problema de siempre que tienen sus limitaciones obviamente en ellos me contaban que había víctimas en situación administrativa irregular a los que no podían proteger se pusieron siquiera una denuncia en la unidad en ellos quizás una podían encargarse de que después no se abriese un expediente administrativo no para de esta persona o para o para averiguar cuál era la situación administrativa en España entonces sí que hay hay incluso es decir el Ministerio interior ahí hay un nuevo plan de acción en el que se recoge que hay la policía debe tener más formación y cada vez se está metiendo más formación sobre delitos de odio en las bases de la policía no para que esto no siga ocurriendo estoy para denunciar baje

Voz 13 10:05 bien pues ojalá que en ese proceso continúe porque la gente tiene que sentirse cómoda cuando presente este tipo de denuncias

Voz 0874 10:11 María Álvarez del Valle periodista de la Fundación Cirio gracias María en un abrazo

Voz 1539 10:15 otro llevaron rockeras

Voz 5 10:33 hablamos ahora de otro tipo de violencia es el grooming sufren los menores Save the Children ha lanzado esta semana una campaña contra la violencia online de esconde es el director general de Save the Children España Andrés buenos días

Voz 12 10:45 hola muy buenos días Andrés en primer lugar

Voz 0874 10:48 Carlos en los términos definen poco que es el grooming

Voz 12 10:52 pues mira al grooming es sé es una actividad por la cual un abultado se hace pasar por adolescente para ganar la confianza de otros niños niñas adolescentes poco a poco llegará involucrados en actividades sexuales en España esto ocurre a un veintiuno por ciento en este momento sea uno de cada cuatro de nuestros hijos e hijas está siendo contactado por adultos de forma anónima a través de redes sociales con la con la intención de involucrar les en actividades sexuales

Voz 0874 11:23 esto es uno de cada cuatro pero no

Voz 12 11:25 si uno de cada cuatro un veintiuno por ciento es el el resultado del estudio que acabamos de lanzar

Voz 13 11:31 sabes que ahora mismo seguramente ha dado escalofríos a muchos oyentes

Voz 12 11:35 a mí mismo como padre en el momento que vi los datos de pues me quiere me quedé muy sorprendido pero es así es verdad que las redes sociales el medio digital ofrece un espacio de impunidad anonimato que utilizan adultos para acercarse a a niños y niñas pues confines pues pues desde luego repugnantes

Voz 5 11:55 cómo se detectan estos estos casos Andrés porque evidentemente supongo que los menores no presentan denuncia la mayoría de los casos no

Voz 12 12:03 no no es fácil no es nada fácil no desde luego en en principio como padres y madres es nuestra responsabilidad desde luego es estar muy pendiente del comportamiento de nuestros hijos no de atención a algunos que no son más que síntomas eh pero son por ejemplo pues pues la pérdida rendimiento académico pues una especial de programa especial aislamiento o que nuestros hijos e hijas dejan de de disfrutar de actividades en las que se sentía muy bien alguna serie de de cuestiones no digo que nos parezca que algo está ocurriendo ahí es cuando como padres y madres debemos preguntar debemos interesarnos y averiguar qué está ocurriendo porque es posible que nuestros hijos e hijas estén sufriendo alguna forma de violencia a través de medios digitales nosotros no lo estamos viendo

Voz 0874 12:50 que es muy complicado luego como padres Andrés pensar en qué hacer o en cómo prevenirlo porque se pueden instalar filtros se puede un poco supervisar lo que hacen los los más pequeños pero al final es que Internet está ahí lo que tú puedas controlar seguramente se escapa de las manos porque pueden acceder a ello por otra vía no

Voz 12 13:07 si los Save the Children entendemos que la batalla del control está un poco perdida que es lo que tiene interés es el acompañamiento a nuestros hijos e hijas lo que tienen intereses en su educación en un uso seguro el responsable de las redes sociales y de los mecanismos digitales eso es lo que que me lo que tiene futuro no en poder darles para ser conscientes de que cosas resultan inaceptables llama la atención en el estudio también que en el caso de niños y niñas que han sufrido violencia a través de medios digitales más de la mitad de ellos no había tenido ninguna pauta por parte de sus padres sobre el uso de estas tecnologías es muy importante que los padres y madres primero conozcamos lo que está ocurriendo en ese en ese mundo los riesgos a los que nuestros hijos e hijas están expuestos y luego tengamos conversaciones con nuestros hijos sobre esto sobre Ciudadanía Digital uso aseguró irresponsable de las redes

Voz 5 13:59 por parte de la administración de los poderes públicos cómo se puede proteger a los menores contra esa violencia online

Voz 12 14:06 hay muchísimo que hacer en materia de violencia la violencia hacia los niños y las niñas es algo completamente desatendido atendido por las administraciones públicas en España hace mucho tiempo el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que es el máximo organismo le velar por los derechos de los niños lleva ocho años diciendo al Gobierno de España que debe desarrollar un marco legislativo una ley de protección de la infancia contra la violencia que entre otros ámbitos recoja la violencia a través de nuevas tecnologías también en medio educativo es muy importante dar pasos la Ducati tenemos evidencias de que la educación afectivo sexual sea que los niños sean conscientes de que comportamientos resultan inaceptables es lo que tiene más capacidad de protegerles contra la violencia es sin embargo está educación afectivo-sexual está ausente del currículo escolar y lo mismo pasa con la educación en Ciudadanía Digital en lusos aunque el responsable de las redes en medio digital es un ámbito de convivencia básico de nuestros niños niñas y adolescentes entonces igual que enseñamos normas de seguridad vial o de ciudadanía básica en el mundo físico debemos enseñar a esas normas y esas pautas en el mundo digital

Voz 0874 15:18 oye angustia que estás con nosotros pros me mataría sino te pregunto por bueno los dos haber impulsado un poco las nuevas leyes de protección a la infancia parecía que tenía cierto impulso esas modificaciones cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno pero ahora con esta falta de pactos y de acuerdos supongo que está está en un impasse

Voz 12 15:37 así es así es la verdad es que la verdad es que por desgracia estamos en contacto con tantos niños y niñas no víctimas de violencia que sentimos una enorme urgencia casi una emergencia social para que exista este marco regulador que proteja a los niños y las niñas que prevenga sobretodo no tanto que castiguen sino sobre todo que prevenga el episodios de violencia sexual otros tipos de de violencia el Partido Popular avanzó mucho para lograr su su aprobación pero su legislatura terminó antes de que lograra la aprobación el Partido Socialista el último Gobierno ha avanzado muchísimo y casi llegó a probarlo pero también la legislatura se interrumpió esperamos que para el nuevo Gobierno esta sea una absoluta prioridad incluso que en los primeros cien días impulsen la aprobación de esta ley

Voz 0874 16:23 cuando me lo que me cuenta James también que hayan cierto consenso político porque en este país cualquier cosa se puede usar como arma arrojadiza Andrés Conde director general de Save the Children en España gracias Andrés un abrazo

Voz 12 16:34 un abrazo a vosotros hasta luego

Voz 1539 17:06 puede ser una herramienta

Voz 5 17:08 de transformación social que debe estar al alcance de todos es el caso de un grupo de músicos profesores y psicólogos infantiles que crearon hace cuatro años da la nota un programa que da apoyo escolar a niños y adolescentes en riesgo de exclusión social del barrio de Lavapiés a través de la música son más de setenta niños que acuden cada tarde al colegio público Santamaría para aprender a tocar un instrumento sinfónico recibir clases de Coros y danza Isabel Bolaño se ha colado en uno de los ensayos de esta particular orquesta

Voz 1539 17:38 con esto no

Voz 17 17:41 la la la

Voz 1539 17:48 vale vamos ahí entonces fíjate sala nos una nota nueva el chicas como Jamal Chuck Candela asegura leería Sandra Franco Lorenzo nos tocáis ella eran celos el violonchelo tocar cuando llegas tienes aquí no no yo diría que lo más fácil si estamos tocando la canción de de cierto viendo cómo y cuánto tiempo le Adicae pues depende también sin porque si es de cuatro hojas como esta sí claro pues tardamos menos como fantástica yo la obra tiene escaños hay diez años tocar la viola la altos no nació Hilton yo por ejemplo dije cuatro instrumentos que me gustaría han tocar ya de ahí me lo eligieron y cuando tocas con toda la orquesta como son todos los instrumentos cuando te equivocas nadie se da cuenta por ejemplo abetos aunque no sean de en tu misma instrumento como que te nada de coger el ritmo eso es los martes miércoles y los jueves viernes ya por fin descansa la la orquesta psicosocial a buen en la a cuento psicosocial la ámbitos vale sí que es una clase donde encontramos como los problemas Suances a veces habremos verles que les ha pasado a cosas de dar nota nos ayudan cómo nos sentimos y eso digo yo la Asamblea la Asamblea es cuando lo que vienes de un enfado del cole cuando yo era como que te vienen las de como da la nota es no pienses en las cosas malas de que te han pasado después también se dice por ejemplo en la información de los conciertos estas cosas a uno millón y aula de estudio estudio es un sitio donde te ayudar a estudiar o los padres no pueden pues a ayudarte

Voz 18 19:42 yo están en el trabajo algo así pues tú vienes Si

Voz 1539 19:47 eso te lo Paraguay y alterara también mola mucho y todos los profesores dicen como tienes tanta paciencia la verdad

Voz 0268 19:56 bueno como todos los profesores y profesoras que están aquí da la nota pues la educación siempre hay que tener mucha paciencia y trabajar poquito a poquito pasito a pasito lo que hacemos es cada día vienen setenta niñas en niñas en diferentes horarios y hacemos pues eso diferentes digamos materia o áreas como son instrumentos la danza taller de psicosocial clases de instrumentos las asambleas los conciertos todo está super hilado para para poder trabajar desde muchos enfoques la trasformación y conseguir que los niños niñas sean agentes de cambio el ochenta por ciento está en riesgo expresión social muchos casos de duelo migratorio de familia son niños y niñas que han tenido que salir de sus países muchas vienen también derivados por servicios sociales pues por casos bastante graves de todo tipo tenemos el diez por ciento de personas refugiadas en los dejaron este colegio público hicimos de la acompañada de donación de instrumentos pero después fueran llegando las ayudas no y luego también pues conciertos quedamos con los niños y niñas sirve de financia

Voz 1539 20:53 yo es sencillo dirigir una orquesta de niños de tantas edad

Voz 0268 20:57 pues no no es sencillo pero es muy interesante entonces es muy motivador ya son reto

Voz 1490 21:03 tienes que tener mucha imaginación para que esto al final yo les digo yo lo sé que os estoy poniendo inmueble encima o por regla general no hay cambios de instrumento aquí se viene a tocar en una orquesta con la excusa de la orquesta venimos a conocernos más y hacer una buena piña

Voz 0874 21:39 chavales se apañan para hacer una orquesta de setenta músicos casi bueno antaño yo creo que deberíamos enviar un recuerdo afectuoso Lourdes Lancho a quién le queda solamente un día de vacaciones para qué

Voz 5 21:49 lo aprovecha bien te parece pues me parece me parece muy bien la semana que viene espero que que este ya no está

Voz 0874 21:55 luego Antonio gasta luego voy a escuchar al escritor Javier Pérez Andújar que creo que está buscando la fórmula para la salvación

Voz 21 22:51 cada vez hacemos menos casco o los unos a los otros por las unas a las otras o las otras a los unos hemos dejado y hacernos caso entre nosotros porque vivimos pendientes de que nos hagan caso los demás es como si uno frágil la gente en vez de eso ocurrirse entre sí chapotear a como loca a la espera de que viniera alguien desde lejos para salvarla pero lejos G sinónimo de nadie vivimos más cerca de una línea de metro o de autobuses que de la línea del horizonte bueno eso en según qué sitios crece la opinión de que nada puede hacer Portillo quién está como tú se han fijado en el nombre de dos de los programas más vistos en televisión en estos tiempos uno se llama Sálvame ir otro se llama Salvados lo estamos pidiendo a gritos queremos salvarnos pero salvarnos de que de niño me encantaban las películas donde salía el Ejército de salvación la verdad es que únicamente lo he visto en el cine una de las primeras veces fue en los treinta y nueve escalones de Alfred Hitchcock de esa película también me fascinó su mentalista igual Hitchcock no estaba diciendo que por mucho ejército que viniera eso de salvarse solo iba a ser posible por telepatía es decir con algo llegado de lejos con algo que suelo pueda suceder con control remoto ya que esto es lo que quiere decir en griego el prefijo tele la televisión no salvaba porque llevaba en su nombre ese prefijo que al final se quedó con la palabra entera la tele acaso antes de salvarnos a través de la tele fue como depositamos nuestras mejores esperanzas de ejército de salvación me maravilla va sobre todo lo que lleva a una banda de música otro día hablaremos de los himnos que es lo que se canta cuando ya nada puede salvar

