Canciones para resucitar a Franco

Voz 0874 01:41 soportar estas canciones el día que murió la música canta McClain en este American

Voz 1775 01:47 tampoco a despedida Pino no será un poco el día en que murió la sección del sábado antes del día en el que más le vale que te queda una semana más pero que perdón a Macron

Voz 0874 01:56 de yo estaba pensando en algo mucho más grande que esta sección cuando hombre eso esto pues esa es que está inspirada en la muerte en accidente de viene a veces grandes y sobre todo Buddy Holly gran Buddy Holly a quién va dedicada a la canción y eso salía en la carpeta del disco

Voz 1775 02:11 sí sí lo puso en la carpeta de de la primera decía el disco Don Don Mc Clean tres grandes efectivamente el bueno él decía que eran el Padre el Hijo y el Espíritu Santo lo dicen una parte de la canción una parte por cierto que aquí en España cuando salió la canción no pudimos escuchar tú yo no pudimos porque éramos jóvenes todavía años setenta ayuno Franco en el poder los censores de Franco consideraron que eso era una ofensa a la religión católica hicieron que en ese momento de la canción en vez de sonar el padre dijo el Espíritu Santo pues era un pitido no y eso está así en el original de esa época mira por lo menos no prohibieron la canción

Voz 0874 02:43 yo voy por dónde vas pero de canciones prohibidas ayer que anda un poco escaso decirlo Magna el temporada pero el sábado pasado lo dediqué hasta hoy unos contra los otros

Voz 1775 02:51 sí tienes razón pero bueno hoy la noticia de la que vamos a poner música así que engancha con bueno con esa entrevista que ha dado esta semana el nuncio del Vaticano en España justo antes de jubilarse en la que acusa al Gobierno de resucitar a un muerto exacto así que bueno hoy de alguna manera nosotros también vamos a resucitar a Franco

Voz 9 03:25 Froome civil la que indie que Amin no yo soy Usain tiemblen Bon

Voz 10 03:53 porque el tema es delicado bueno te diría que para no que no

Voz 1775 03:57 es que da pues nos dan porque igual no pero bueno en cualquier caso tranquilo que no vamos a hacer nada raro aunque tampoco vamos a poner canciones muy obvias no tipo Ay Carmela Si me quieres escribir de esas que se cantaban en la guerra no

Voz 0874 04:08 este está que es una por ejemplo no es de la época activamente pero sí que hace referencia a ese lema del no pasarán en la Brigada Lincoln que es como se llamó a ese grupo de casi tres mil se hundiría es que viajaron a España como voluntarios para combatir el del lado de la República

Voz 1775 04:22 si la canciones de John una escucho un músico folk estadounidense con muchos años de carrera bueno siguen activos y esto es de un recopilatorio que salió en Estados Unidos en el año dos mil tres que se llamo España en mi corazón canciones de la Guerra Civil

Voz 0874 04:35 Pete Seeger otro cantautor combativo pero también discos enteros a canciones de los milicianos

Voz 1775 04:40 pensé entre siguen era era más evidente además bueno lógicamente ahí también canciones sobre los milicianos y sobre la Guerra Civil hechas por grupos españoles estoy segurísimo de que estás deseando escuchar alguna de esas

Voz 0874 04:54 ay a ver

Voz 11 05:03 Varda ya que los irá aguas heladas por lo estén por el refugio es que sea da de Di para mí está bien no Andorra Ales con las piernas año

Voz 1775 05:41 la hora de alpargatas acto así se llama esta canción suela de alpargatas una canción de Barricada la sacaran en un libro disco que sacaron en dos mil nueve Se llamaba La tierra está sorda y era un libro disco dedicado entero a la Guerra Civil con dieciocho canciones cada una de ellas sobre una historia concreta de de aquellos años el líder de la banda Enrique Villarreal como sabe es el drogas no sabes quiénes hizo más de cien entrevistas sobre este tema en algunos casos con protagonistas directos de aquellas historias como el caso de un guerrillero que se llamaba Juan Manuel Montoro que es el que inspira esta canción en concreto el nombre de suela alpargata lo da porque bueno entre otras cosas lo explicaba que usaban alpargatas como los campesinos para no dejar huellas en el campo no contaba después también de drogas que la primera vez que entró en casa de Montoro a las doce de la mañana salió pasada la medianoche todo un día hablando después tuvo más encuentros como aquel primero al final cuando por fin compuso la canción fue corriendo enseñárselo pero cuenta que llegó tarde no tenía un cáncer de pulmón y había muerto sólo unas horas antes de reflexión que hacía el drogas en una entrevista con con el país que concluía diciendo senos están muriendo los protagonistas de aquella época es necesario que les escucha nada

Voz 0874 06:57 y eso hace diez años se ahora

Voz 10 07:00 tienen Montoro no llegó a combatir en la guerra

Voz 1775 07:03 se fue al exilio en Francia nada más terminar mil novecientos tiene treinta y nueve pero volvió al año siguiente para combatir pero ya desde la clandestinidad

Voz 0874 07:10 el clandestinidad en esos años entonces pues a combatir con los maquis entonces

Voz 1775 07:13 exacto los maquis de los maquis precisamente ahora la siguiente canción también española

Voz 0874 07:55 no perdona Rafa pero suena demasiado ochentero yo creo que además más los micrófonos en el rastro sólo escucha al bajo

Voz 1775 08:01 es verdad pero admitamos lo suena regular tirando a mala mal sí sí suena mal es de el primer disco de Gabinete Caligari eran otros años otros tiempos no era fácil grabar el disco se llama Que Dios reparta suerte la canción Se llamaba maquis y bueno la calidad de grabación pues efectivamente no era de lo mejor pero te lo he traido por dos cosas todo en esta selección tiene una razón hablando de esa época no de los ochenta me refiero sino hablando de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial pues es muy conocida la anécdota de Gabinete Caligari en su presentación en el primer concierto que dieron en aquí en Madrid en el rocola no entro con la que fundó nuestro buen amigo pinos eh mira aquí creo que está en la conozco aquel hola somos Gabinete Caligari y somos nazis esa fue la primera frase que dijeron desde el escenario más tarde bueno Jaime Urrutia admitió que aquello fue un error que sólo buscaban impactar no porque era lo que había que hacer en esa época de cualquier manera bueno que se habían inspiró además en una polémica sesión de fotos que había hecho en su momento Brian Jones el de los Rolling

Voz 0874 08:57 ya muerte producto miras han cumplido cincuenta años semana

Voz 1775 09:00 verdad pensé en tirar por ahí pero al final el elegido este tema no la historia las fotos en todo caso de Brian Jones es bastante curioso salían esas fotos con uno informa auténtico de las SS pisando una muñeca de juguete lo dice así en plan de broma no también dijo que lo hacía para para provocar por eso hizo lo mismo gabinete que además usó esa foto para su primer single el año ochenta y de esperar ok va segundo motivo para que te haya traído esta canción de Gabinete en la letra habla de los maquis que en voz de guardias civiles que les hacen emboscadas para quitarles las armas en la Sierra de Granada ISE hablamos de maquis y hablamos de Granada pues hay que hablar sin duda de estos

Voz 12 09:41 yo

Voz 13 09:44 día de Granada guardarropa

Voz 12 10:07 recuadra era uno de los cuatro hermanos

Voz 1775 10:17 nada como esto Quincy Jones se entonces hermanos claro quiénes serán pues muy buena pregunta a lo mejor no te lo voy a responder yo

Voz 16 10:24 bueno hermanos quiero eran cuatro hermanos que al terminar la la guerra en mil novecientos treinta y nueve pues se vieron abocados a tener que huir al monte informaron Un grupo de guerrilleros que se va a convertir en en un mito en en la ciudad de Granada

Voz 1775 10:43 te ha respondido opinó Jorge Marco que es profesor de Historia de Ciencias Políticas en la Universidad británica de Bath y es autor también del libro Hijos de una guerra de que acaba de salir ahora a la segunda edición en el que bueno cuenta que tenían de especial estos hermanos granadinos guerrilleros los hermanos quiero algunas cosas ya las sabía

Voz 16 11:01 pero una guerrilla urbana en España la guerrilla fundamentalmente rural en el caso saber nada los hermanos quiero van a actuar fundamentalmente en la ciudad de Granada porque ellos eran granadinos del Albaicín y el Sacromonte y esto les va a hacer que se una de las características más importantes

Voz 1775 11:20 y otras cosas las descubrió mientras investigaba para el libro

Voz 16 11:23 cuando acudía a la Fundación Francisco Franco encontré que solamente habían seis informes relacionados con la guerrilla antifranquista lo que me sorprendió fue que de estos seis informes tres estaban relacionados con el grupo de los hermanos es sorprendente porque grupos hermanos pero en realidad era un grupo muy reducido pero digamos el coraje de sus acciones en la ciudad de Granada tuvo un enorme eco hasta el punto de que llegó a estar sobre la mesa del despacho de Franco

Voz 0874 11:50 así que de todos los informes sobre los guerrilleros y los maquis que llegaban al despacho de Franco la mitad hablaban de los hermanos quiero no quiero imaginar cómo acabar

Voz 1775 11:59 pues imagínate nada nada bueno en esa también fueron especiales por decirlo de alguna manera

Voz 16 12:04 la mitad de los miembros del grupo terminaron suicidándose antes de entregarse a las autoridades preferían morir matarse ellos mismos antes de ser detenidos por las autoridades franquistas el último de los hermanos quiero fue Antonio Quero Robles el mismo se suicidó después de estar tres días acorralado en un edificio en el Camino de Ronda de de Granada

Voz 0874 12:29 la historia de los hermanos Quero oye has dicho todavía de quién es la canción que has puesto que esta sonando

Voz 1775 12:34 verdad es una olvida que esto es una sección de música aunque no soy crítico musical que hacemos una selección de música los que suenan son Lagartija Nick grupos referencia en Granada que además nos contaba Jorge Marco que andan metidos con él en en otro proyecto

Voz 16 12:47 el grupo de Lagartija Nick pues está desarrollando este proyecto de realizar una película en la cual se comenzaría la historia de la que hoy antifranquista de los hermanos Quero con la historia del sádico que es un nieto de los hermanos Quero que fue encantador maravilloso de flamenco pero que falleció siendo muy joven y no pudo desarrollar su carrera

Voz 1775 13:08 Arico Pino flamencos bueno quédate con ese nombre que yo me he quedado con ganas de ponerte algo del igual es algo que viene no así para cerrar temporada a lo grande o de momento lo dejamos aquí con esta impresionante historia no de los hermanos Quero toda una referencia Granada como son las

Voz 0874 13:21 dijo Nick también si la semana que viene es el último en último último tiempo pero último último último alto