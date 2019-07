Buscando la salvación

Voz 3

cada vez hacemos menos caso los unos a los otros por las unas a las otras o las otras a los unos hemos dejado de hacernos caso entre nosotros porque vivimos pendientes de que nos hagan caso los demás es como sin uno frágil la gente en vez de socorrerle entre sí chapotear a como loca a la espera de que viniera alguien desde lejos para salvarla pero lejos es sinónimo de nadie vivimos más cerca de una línea de metro o de autobuses que de la línea del horizonte bueno eso en según qué sitios crece la opinión de que nada puede hacer Portillo quién está como tú se han fijado en el nombre de dos de los programas más vistos en televisión en estos tiempos uno se llama Sálvame ir otro se llama Salvados lo estamos pidiendo a gritos queremos salvarnos pero salvarnos de que de niño me encantaban las películas donde salía el ejército de salvación la verdad es que únicamente lo he visto en el cine una de las primeras veces fue en los treinta y nueve escalones de Alfred Hitchcock de esa película también me fascinó su mentalista igual Hitchcock nos estaba diciendo que por mucho ejército que viniera eso de salvarse solo iba a ser posible por telepatía es decir con algo llegado de lejos con algo que solo pueda suceder con control remoto ya que esto es lo que quiere decir en griego el prefijo tele la televisión no salvaba porque llevaba en su nombre ese prefijo que al final se quedó con la palabra entera la tele acaso Anel antes de salvarnos a través de la tele fue como depositamos nuestras mejores esperanzas del ejército de salvación me maravilla va sobre todo lo que lleva a una banda de música otro día hablaremos de los himnos que es lo que se canta cuando ya nada puede