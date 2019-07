Jesús Gil: genio y figura

Voz 1 00:00 sí buenos días

Voz 2 00:24 nuestros corresponsales antes creo que esté Cristina Pardo me asusta un poco porque sé que ir Pinazo que dentro de un par de horas así que no sé si está en condiciones de hacerlo

Voz 0444 00:32 sí sí sí todavía si todavía sigue incluso esté limpia podríamos decir

Voz 2 00:37 sí porque cuando dicho de quería hablar de Jesús Gil digo esto significa que ya está en Pamplona echas de menos tu mucho a Jesús Gil le

Voz 0444 00:44 eh bueno me den digamos que me parece que si estuviera hoy entre nosotros pues esta sección hablaría de él muy a menudo creo

Voz 2 00:53 bueno hay de de eso vamos a hablar de hecho cosas que Jesús Gil diría si todavía estuviera entre nosotros no vamos con ello sí

Voz 0444 01:00 venga está dando mucho que hablar una serie que estrena HBO este domingo sobre la vida de Jesús Gil se titula El pionero así que hemos querido repasar episodios de su vida muy sonados fue alcalde de Marbella pensaba así

Voz 3 01:13 a España creo que el delito

Voz 2 01:26 ahora fíjate que parece suave la de los tiempos

Voz 0444 01:29 fue acusado de corrupción en numerosas ocasiones y de hecho estuvo varias veces en prisión por problemas relacionados entre otras cosas con el urbanismo llegó año

Voz 1619 01:37 una ministra una vez una plantilla eh no decir es nombrar una ministra sólo ocurre decir tener cuidado que quiere ser alcalde para meter su piso digo así será gilipollas esta lo veo los restos de los de ninguno

Voz 2 01:50 bueno hay en día yo no sé si estaría muy bien visto es decir que te viene bien ser alcalde para vender tu piso

Voz 0444 01:55 y a todo lo cierto es que el suelo está muy presente en sus campañas electorales Marbella

Voz 4 02:02 te va a tener vivienda gratis ibamos a hacer cinco mil en cuatro años bajo dicen que no hay suelo verás como conmigo si hay suele sembrar suelo

Voz 0444 02:14 y no sólo eso prometía pisos gratis sino que tenía una manera ciertamente eficaz de conseguir lealtades

Voz 5 02:23 esa es la filosofía Gil que es la que es

Voz 6 02:26 Valle

Voz 2 02:27 a ver esto Un político hoy en día hay sería como mínimo sospechoso

Voz 0444 02:30 pues fíjate cómo ha despreciado a las críticas que le hacía la oposición por su loca carrera en la construcción nos Cahill construyó del hombre

Voz 1619 02:40 en el ramo de la rama de un árbol allá alguna casa está tomado veo

Voz 2 02:45 digo yo que la política está agilizando un porque no afortunadamente tampoco me parece que sería posible hoy en día hablar así de la oposición

Voz 0444 02:52 pues ya estamos cerca eh aún tengo una peor ya Band tardan mucho que el problema es que no se peleaban solo con sus adversarios políticos también terminó a gritos con los de su partido quieren ese partido además de El así otro que también terminan en la cárcel Julian Muñoz más conocido por su ajetreado romance con Isabel Pantoja ambos dieron a las cadenas de televisión grandes noches de gloria

Voz 7 03:18 en el momento que ceso barroca porque el señor Gil había dicho que Roca era intocable ceso a Roca y es cuando se comienza el golpe en el Ayuntamiento de Marbella

Voz 8 03:27 a lo mejor es que ha sido Erbil durante once años cuando te has visto colas dar vendido grande no hombre no hago

Voz 7 03:34 lo raras lleva todas las cosas por narices porque las imponía estado ganado y más de convenios firma de sociedad en lo que tú quieras pero más

Voz 8 03:42 ahí más más tiranos que tuvo pueda haber algún el dictador

Voz 2 03:48 sí sí sí

Voz 0444 03:50 Jesús Gil fue también presidente del Atlético de Madrid del club y Marbella llegaron a ser todo uno de hecho Gil fue condenado por desviar dinero del Ayuntamiento al Athletic comparado con lo que decía de algunos de sus jugadores los calificativos hacia la oposición política eran pellizcos de monja vamos

Voz 9 04:05 a ver si lo matan al señor Matas me todos el partido gracias a lo cual se cae por una semanita está simulando nada más que lesiona

Voz 2 04:16 a quién quería que matarán al Tren Valencia

Voz 0444 04:19 jugador negro con el que se enfrentó sin contemplaciones sin hora el color era otra cosa pero vamos que decía cosas inauditas

Voz 10 04:25 fichar a un jugador importante y me lo que maricón

Voz 0444 04:28 buenas tardes

Voz 2 04:31 menos mal que ciertas cosas han cambiado para mejor en este país sí sí sí

Voz 0444 04:33 pero luego también tenía otras trifulcas que no eran sólo de palabra le pegó un puñetazo al gerente del Compostela se enfrentó ante las cámaras con él y con el presidente del club y la cosa fue más o menos así

Voz 0684 04:52 su hijo de puta pero ya está expuesta los Carlos Bozal Armenia cierto mover hubo a tus hijos bien lo que tiene de Pablo porque de haber faltado a Marbella y faltado a todos nos insulta yo estoy seguro soy soy ahí aquel aquí cubos se estuviese pero ella la que

Voz 12 05:33 a Compostela

Voz 0684 05:37 que tu cuerpo para todos ahora que aquí lo hay el faltaba Mi Gente de Marbella está empujando me he atrevido

Voz 12 05:57 la semana que viene con los amigos oye eso Losail pero Juan no

Voz 0444 06:09 bueno y así siguieron durante durante un rato eso sí luego Jesús Gil pidió perdón les mandó un mensaje en las peñas del Athletic lo que viene a ser consejos vendo

Voz 3 06:19 sí tengo también ha habido dónde está no

Voz 0444 06:34 brutal quiero terminar con un par de anécdotas más a Jesús Gil encantaban los animales seguro nuestro va mejor que a nosotros pues para él los animales eran personas las personas no sabíamos lo que eran él tenía un caballo que se llamaba imperioso

Voz 0684 06:48 lo más noble de Mondo cita para despertar

Voz 13 06:53 es una persona muy pereza

Voz 0444 06:56 y luego también presentó en rueda de prensa a su cocodrilos

Voz 14 07:00 muy lindo furia llama Julia igual que el conductor les llama Guardia

Voz 2 07:08 en casi tantos animales además como causas judiciales por lo que recuerdo

Voz 0444 07:12 tal cual su popularidad fue tan grande que que llegó a tener un programa de televisión que se llamaba Las noches de tal y tal

Voz 15 07:19 a mí me controla tus Bill Pío diferente entre mil

Voz 16 07:27 que estaba ahí está súper está

Voz 0444 07:34 las teles la ley es que esto es esto es buenísimo bueno en este programa parecía por ejemplo metido en un jacuzzi rodeado de chicas esculturales en biquini y hablaba de todo un poco

Voz 17 07:45 David y yo creo que tiene el matrimonio descompensado el príncipe Carlos es tele tendría que hacer una entrevista porque da la sensación de que no atiende bien a Lady

Voz 2 07:56 oye casposo todo y países como que sabía de todo verdad sí

Voz 0444 07:59 lo que no se habían inventaba voy a terminar con una rueda de prensa sobre fútbol que se vio obligado a dar en inglés Jesús Gil genio y figura

Voz 6 08:07 de mayo de mago allí demagógico de mayo todo demagogia hay sin da

Voz 18 08:21 mira

Voz 6 08:23 tío ahí deciden da to black han Save Black Light Vlad GIS o a Uruguay de Copa Tomorrow hacer non tumorales Theron tu sí o no tu sí

Voz 0684 08:49 al al presidente

Voz 19 08:52 no no den Impossible his ahí o Letter yo no rectifica John no tiene

Voz 2 09:02 este es verdad estoy pensando en que muchas de las cosas que estamos viendo ahora a lo mejor empezaron como Jesús Gil y ahí empezó todo no

Voz 0444 09:10 pues hombre yo les oigo comentarios de los que hacía él hace muchos años y hay algunas personas que nos rodean en la actualidad que no hacen comentarios muy lejano sobre algunos temas