Una mirada a la Sociología del Turismo

Voz 1 00:00 Con

Voz 3 00:29 sin Frings K

Voz 4 00:32 adoro a traer en eh

Voz 0874 01:26 por qué recibir a esa gente de fuera que está aquí no esa gente de aquí que ha estado mucho tiempo fuera Hans Günter Kellner corresponsal en España de tu Islam fue una radio pública alemana Hans cómo estás

Voz 0754 01:36 hola buenos días Javier será Morris es inglesa

Voz 0874 01:39 trabaja desde nuestro país para el canal France veinticuatro cómo estás hará buenos días

Voz 5 01:42 muy bien buen estoy esa vea fuentes trabajo

Voz 0874 01:45 para la Cadena SER en China y en Nueva York harás la redactora jefe de la revista económica de córners cómo estás buenos días

Voz 0132 01:51 hola qué tal y en la emisora de Bruce Rubiera

Voz 0874 01:53 radio Figueras esta Javier más de esas que fue corresponsal en Washington para La Vanguardia durante mucho tiempo ahora les equipos leyendo como corresponsal diplomático la Javier cómo estás hola buenos días Hans como se dice feliz cumpleaños en alemán que no lo sé

Voz 0754 02:05 Hartz pero tienes que decir

Voz 0874 02:08 yo lo repetimos todos que barbaridad oye que feliz cumpleaños muchas yo yo yo no sé si en Alemania la tradiciones distinta que cumple pagan los amigos cómo cómo es esto

Voz 0754 02:21 en en Alemania pagan los amigos es decir se invita que cumple tristemente aquí es al revés deseo resisten porque aquí toca a quién a quién cumple pero no pasa nada si tenía yo ocasión detraer de la relajación pastelitos de me pasé a favorita la pastelería Guadalajara del Puente de Vallecas

Voz 0874 02:45 yo siempre haciendo prácticas de Vallecas buscando una ocasión para traer comida que es lo más importante aunque esa sidra se está resistiendo mucho las ir a esa sidra alemana que dices que es mejor que la española de Asturias

Voz 0754 02:56 especialmente si es imbatible a aprobar en noviembre después en mi maratón Emerson a veces verdad

Voz 0874 03:04 en en en China Ana yo no sé si te invitaran algún cumpleaños alguna vez o algún tipo de tradición especial para los cumpleaños

Voz 0132 03:10 bueno pues los regalos sea siempre en los pobrecitos rojos no igual que en año nuevo y pues no no se soplan las velas pero si se hacen se hacen celebraciones se hace comida especial bueno las comidas son como como en los pueblos aquí osea que pueden durar muchísimas horas hay alcohol y son muy sociables osea que en ese sentido bien pero vamos lo de los pobrecitos rojos y el dinero no falta

Voz 0874 03:37 oye yo me pregunto Hans estaba dándole vueltas a eso de cumplir años me pregunto si tú sensaciones de la relación de la gente con la gente mayor es diferente en en España hay en Alemania por lo que tú sabes no sé si se cuida más os respeta más a la gente mayor de lo que se hace en España donde hay ahí yo creo un poco también ese concepto no sé cómo traducir en inglés le llaman Yes en quedaba así como racismo contra la edad no

Voz 0754 04:02 de la verdad es que yo pienso que en España se acepta mucho más a la gente mayor además la gente mayor es mucho más presente en la en las calles y recuerdo que mimar me visitó en Madrid poco después del fallecimiento de mi padre y vez ya estaba reflexionando empezando una nueva gira sola sí estuvo andando igual los centros volverá a mencionarlo pero por Vallecas

Voz 6 04:26 por el bulevar Hardy ahí

Voz 0754 04:28 al ser une mucha gente mayor y también mucha mucha gente a sociedades de mujeres mayores que se reúnen ahí todos los días eh dos de los hogares este como se llaman eso se llama al Hogar del hacia donde se reúnen para bailar jugar al dominó o cosas así esto en Alemania no existe tal punto que un amigo español vino vivía con un estudiante de Erasmus me pregunto oye qué hacéis con la gente mayor dónde están porque no se ve en no el y eso tiene mucho que ver también con el comercio es decir aquí existe mucho más comercio como te cercanía a todavía los mercados tradicionales entonces ves gente mayor incluso que teniendo problemas de movilidad pero todavía pasos muy pequeños siempre salen a la calle mucho más que que en Alemania sirios

Voz 0874 05:20 más de de gente mayor en la calle es verdad que aquí en España les hace mucha vida yo el concepto banco es un concepto muy español el clima lo permite además yo me refiero Massa primero gente mayor enemigo gente mayor no mereciera ancianos merecerlo gente de más de cincuenta años y me refiero a cargo So Ho a profesiones más que yo

Voz 0754 05:36 ah sí ahí tienes mucha razón en el inmigrar en nuestra profesión en España se ve relativamente poco a gente sobretodo eso afecta mucho a las mujeres creo claro gente mayor como presentadoras de televisión no es decidir en anunciando telediarios el en en Alemania esto es es mucho más frecuente realmente es tan no en pantalla hasta no soy setenta años e incluso no

Voz 0874 06:07 los unidos a Barbara Walters se jubiló con ochenta y dos

Voz 0754 06:10 es injusto ese es en España ex es no se una a la política pero el que de los puestos políticos aquí en España en Alemania estarían en en las en las en los que no son los segmentos juveniles de los partidos de este es el entonces

Voz 0132 06:29 eso es una excepción porque si os fijáis ahora en los nuevos cargos que se nombrado en la Unión Europea la medida son sesenta sesenta años

Voz 0874 06:36 S quitas al más joven la media

Voz 0132 06:38 cinco

Voz 0874 06:39 sí pero es que eso lo que decía Hans me sorprende por ejemplo en las en las ruedas de prensa en España cuando la Cámara apunta un poco al lugar en el que están los periodistas o cuando frecuentes una rueda de prensa ves que la media de edad es es muy baja incluso en ruedas de prensa en en en lugares clave de deposiciones de gobierno no vende por ejemplo en Moncloa tú supongo que alguna vez alguna rueda de prensa la Casa Blanca el que menos tiene son cincuenta y cinco

Voz 0132 07:03 es que aquí también lo estamos viendo en las empresas están prejubilado gente con cincuenta años sale más barato no tenerlos dentro de la estructura de costes osea pagarles una indemnización y tenerles como asesores sabe consejo entonces toda ese valor que has acumulado durante muchísimo tiempo pues o bien prefieres tenerlo como asesor externo y que no te cueste o bien ya te lo cargas directamente y este es un drama porque como decíais hay presentadores presentadoras que han llegado al pico de de de sabiduría y de saber manejar un directo por ejemplo

Voz 5 07:35 los mandas a casa no

Voz 1980 07:37 es problemático en muchos medios de comunicación nuestros no como es verdad que pierdes el el estatus de redactor senior que fuera es es es muy apreciado no entonces parece como que en España o te promociona no o con un cargo y entonces ya no vas a las ruedas de prensa haces despachos pero promocionar de con un sueldo y seguir haciendo tú lo mismo no es muy frecuente

Voz 0874 07:59 periodista de calle a los sesenta es es muy difícil de buscar historias no es sin embargo seguramente son los que encontrarían las mejores historias porque tienen el mejor olfato oye Sarah cómo va tu un proceso de nacionalización

Voz 5 08:10 sigo en la cola

Voz 0874 08:13 pero pero por por por trámites burocráticos por decisión propia no no no tu Chan

Voz 5 08:17 qué te has hecho la petición e hice los exámenes es famoso se quitan este Ciutat ni te leyó más pero entonces nada ni una estamos pensándolo

Voz 7 08:33 nada esperando que quieres que pulir en agosto mandamos cartas

Voz 5 08:40 eso te hace meses pero por lo que me cuentan tienen mucha espera también a muchos venezolanos que están siendo Presidencia el derecho a quedar entonces las oficinas supongo los funcionarios están desbordados

Voz 0874 08:59 pero si hay una salida brusca de tu país del de la Unión Europea igual te quedas un poco en tierra de nadie entonces no

Voz 5 09:05 totalmente porque con lo que se presente en Gran Bretaña en el Partido Conservador tiene toda la pinta de que va a Ghana Boris Johnson o por lo menos alguien muy a favor o lo que ha dicho es que salimos de la Unión Europea pase lo que pase en a finales de octubre incluso escena Cueto dado que la Unión Europea no quiere negocia en la Cueto que ya han negociado ah pues a las posibilidades de una salida sin acuerdo aumentan allí y todos los compromisos de los países socios que han dicho que podremos quedarnos aquí podremos baja pues todo eso se queda en el aire

Voz 0874 09:55 que por cierto es de Boris Johnson pasa lo mismo que contra no no tenéis la sensación de que hoy en día lo mejor si te quieres dedicar a la política es es ser un poco de ese tipo de perfil no porque a Boris Johnson hace un par de semanas de paso este altercado en su domicilio obeso siguieron gritos siempre sabe Dios el que ahí con su mujer y no pasan que Molar mucho poder decir cualquier cosa cualquier cosa no afecta tu carrera porque como

Voz 5 10:19 pero eso sí totalmente parece todo el mundo después de lo que paso en su casa con su novia porque Boris Johnson ya que vende divorcios ni une historia a muchas mujeres están saliendo en la prensa contando alteraciones que que tiene a una actitud pidió lento por lo menos a palabras como mujeres tienen Pardo lo que le pasó a su casa donde se escucha grita

Voz 0132 10:57 Brito si llamo

Voz 5 11:00 llamaron varios vecinos incluso la novia a quién no tenía respeto para para cosas que tenía que les sobraba el dinero que les falta Hades pues todo el mundo pensaba este tipo de perfil que no puede ni de comportarse la noche del concurso en ese sus rivales ampara cana a edad pues todo el mundo pensaba tiene que nadie va a apoyar el perfil del Consell Baró el alguien que quiere a alguien capaz hacia pero sin embargo no ha salido delante parece que le favorecía esta actitud de payaso fuere con lo ha yo hago lo que me plazca

Voz 0874 11:52 sí es curioso e de Javier que pase esto que se permite cualquier cosa igual que pensábamos que la campaña presidencial de trampa acabaría con aquellas grabaciones del autobús hablando de los órganos genitales de las mujeres cuerdas sin embargo no pasa nada claro nos lo tragamos

Voz 0280 12:06 todo soy yo creo que bueno

Voz 1980 12:09 lado en el éxito de las redes sociales y de esta superficialidad está comunicación tan espectacular no que te que todos nos sorprende y no nos cautiva hay votamos luego a estos candidatos a mí me sorprende después que las instituciones no nos hagan lado por ejemplo en en el caso de Boris Johnson en

Voz 1409 12:29 Inglaterra ya los ahora mejor ha habido un

Voz 1980 12:32 sí por las mentiras que hizo durante la campaña electoral la campaña del Brexit perdón que él se me mintió descaradamente pues la justicia considera que no que no lo hizo con intención de de mentir no aunque llenarse la campaña de de falsedades yo creo que aquí las instituciones deberían de ser más más fuertes no en Estados Unidos también con el Congreso

Voz 0280 12:53 soy veo ahí que hay no hay mucha

Voz 1980 12:57 el aussie pero creo que tendrían que hacerse más

Voz 0874 13:00 oye te querías hablar del proyecto Javier de un concepto no conocía que es la trampa de Tucídides

Voz 1980 13:04 a esto es muy interesante pero me pareció interesante

Voz 0874 13:07 antes de la conclusión de lo que puede pasar en función de lo que ha pasado no

Voz 1980 13:10 sí mira esto es una una teoría de Tucídides el padre la historiografía también de la política real no en la Grecia clásica Él escribió sobre las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta su teoría es que una potencia emergente para desplazar a una potencia establecida crea tantas tensiones que sólo intensiones letales es decir que acaban en guerra sino si es es el caso de Atenas con con Esparta no Sparta fue desplazada por Atenas a partir de ahí esta esta esta trampa de Tucídides porque es una trampa porque el progre

Voz 0874 13:46 eso como que no puede evolucionar sin

Voz 1980 13:48 que haya un conflicto bélico armado entonces la Universidad de Harvard hace unos años hizo un estudio sobre a este tipo de conflictos entre potencias emergentes durante los últimos quinientos años

Voz 0874 13:59 pensando en en China actualmente no pensando es en China

Voz 1980 14:01 hay Estados Unidos ya hay dieciséis casos de los cuales doce acaba en guerra y cuatro no uno de los cuatro por ejemplo es España Portugal en el siglo XV en su hegemonía mundial por el control de los mares no pues para hacer en Liga el Tratado de Tordesillas exacto pues este es un ejemplo no oyen y entonces el más paradigmático para nosotros sería la guerra fría como el equilibrio del terror pues evita que el planeta pues es destruya o con una guerra atómica entonces yo creo que ahora esta trampa de Tucídides y puede surgir entre China y Estados Unidos estamos viendo un poco en la punta del iceberg que en esta en este pulso comercial ya una guerra comercial habla de guerra comercial nadie descarta que pueda haber incluso un conflicto bélico pues en el Pacífico alguna escaramuza o lo que ya es yo creo que también es muy interesante la OTAN ya define como guerra híbrida porque las guerras ya no van a ser simplemente tanques y misiles sino que va a ser sobre todo ataques informáticos en el ciberespacio y ahí pues sí que China con una tecnología puntera

Voz 0280 15:02 parece que en dentro de

Voz 1980 15:04 muy poco pues será líder en inteligencia artificial y robótica pues podrá amenazar a las grandes empresas y los grandes conglomerados opción

Voz 0874 15:13 dale en el que entró a militar o artificial robótica militar bueno yo

Voz 0132 15:19 yo pondría muchas mucho en entre las líneas no de todo esto porque al final China a sí misma no se considera como potencia emergente ella cree que tenía un papel preponderante en la historia hace muchísimos años y lo va a recuperar esa es su manera de enfocar las relaciones sí internacionales os que para ellos están llegando al punto en el que deberían estar ahí estaban hace hace mucho tiempo no es lo que comentaba Xavier es es muy interesante y hiló comparto en en gran medida pero también es cierto que ahora mismo el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos China es como si los dos tuvieran el botón nuclear nadie lo quiere apretar sea hacen mucho daño a través de sanciones de aranceles y lo están haciendo hay momentos de amor y momentos de odio no entre Xi Jinping Trump y para los chinos la imprevisibilidad de Trump y todo este elogio que hacíamos antes de Johnson de de la vulgaridad de o de ser imprevisible de jugar al descuento de de de de a golpes de efecto para los chinos es maravilloso porque ellos asimismo así a su a su pueblo lo venden como bueno nosotros somos los cabales vamos a llevar esto tranquilos sea que al final ha sido el mejor regalo que le podía ocurrir a China un tramo pero sí es verdad que aquí hay un trasfondo de de guerra tecnológica y lo estamos viendo con Huawei no en las empresas americanas eran las reinas del mambo y ahora mismo hay un competidor claro

Voz 0874 16:47 no

Voz 0132 16:47 pero los de los chips que permiten ciertas mejoras en inteligencia artificial y que las cosas vayan progresando a toda velocidad de momento gran parte de esa tecnología está en Estados Unidos osea que hay muchísimas aristas a todo este análisis pero sí es cierto hay una competencia íbamos a ver en qué desemboca porque Europa al final está en el medio es irrelevante en inteligencia artificial no tenemos una estrategia de defensa europea lo que tenemos que remar fuerte porque tenemos que estamos en un año

Voz 0874 17:19 de hecho en esa estás ganando de todas maneras si esta trampa de Tucídides sacaban conflicto o conflicto bélico no hay que preocuparse porque ahí está ahí que Trump para solucionarlo

Voz 7 17:29 el bar vaya papelón eh ha sido muy divertido el vídeo da da da un poco todos no

Voz 0874 17:36 reunión con con pagar con con Theresa May con Angela Merkel intenta hacer un poquito de chicha con ellas un poquito de conversación y le mira de reojo la como diciendo pero tú qué pintas aquí

Voz 0132 17:47 ha decidido ponerse en esa posición

Voz 0874 17:50 dramática si se dice en fin oye último diálogo que tenemos con vosotros esos importa que esto es pregunta vacaciones y volvéis a Alemania o Inglaterra tuvo en Vallecas un poco

Voz 0754 18:02 el yo es donde vivo y si voy a pasarme un una gran parte del verano porque podían prepara el maratón de Fráncfort ya lo comentamos la última vez ir también también voy a Alemania claro porque es que uno también tiene una familia y solamente corre maratones deja así que vamos a también vamos a hacer un un crucero por el interior de Alemania ha con un crucero largo de ciudad común si te va vertiente norte a su practicamente ir este al oeste como dice el 15M

Voz 5 18:38 yo tengo escaparme unos fines de semana se como a la a la al Reino Unido gol incluso di tú estás en Mallorca pero de momento tengo tan tu trabajo previsto y compromisos que no no pero así coger dos semanas así que no queda vivir en Madrid donde me encanta verano que está muy paciente gente que das

Voz 7 19:08 esta noche por ejemplo la Gran Vía va a estar muy vacío va a estar muy tranquila por allí

Voz 0874 19:13 tenemos abordar el tema del turismo desde una perspectiva económica en en en millones de personas que vienen a nuestro país a pasar las vacaciones que este verano por cierto se bate un nuevo récord también en en el dinero que los turistas se dejan cuando vienen también laboralmente con el número de puestos de trabajo que genera esa actividad y queríamos darle una pequeña vuelta más a eso y hacerlo desde un punto de vista que no habíamos hablado nunca que es turismo desde el punto de vista de la sociología y no escucha en Radio Valencia Raquel Huete que es profesora titular de Sociología de la Universidad de Alicante e investigadora del Instituto de Investigaciones Turísticas cómo está Raquel buenos días

Voz 8 19:47 hola qué tal buenos días además ex directora general

Voz 0874 19:49 de turismo no la Generalitat con sí

Voz 9 19:52 es ese honor he tenido en los jardines sido política hemos años me he dedicado a la política todo el mundo tienen pasado tampoco un poco pasado honroso deberíamos prestigiar y valorar claro por el papel de la de la sociología

Voz 0874 20:07 el turismo y va poco más allá no es explicar quién viene sobre todo porque viene para que viene

Voz 8 20:13 claro nosotros los sociólogos del turismo nos dedicamos igual que otros sociólogos a estudiar efe no menos importantes que transformar nuestra sociedad con nosotros nos dedicamos a estudiar a los turistas quién viene ni por qué pero también a las sociedades que los acogen ya a las relaciones entre los turistas y los locales las relaciones entre las sociedades de acogida los turistas que llegan anfitriones invitados decimos a veces entonces son esos tres elementos digamos nuestro objeto de estudio

Voz 0874 20:41 por lo que tú has estudiado hoy por lo que ha hablado seguramente con gente que trabaja en este terreno en otros países España es un buen país de acogida para los turistas

Voz 8 20:49 España es un magnífico país de acogida ahí tenemos claro desde luego en la Comunitat Valenciana pero en toda España tenemos claro y tenemos que tenerlo cada día presente que la hospitalidad es nuestro valor diferencial máximo es una estrategia que no tenemos que perder somos un sitio al que se viene y se quiere volver porque te tratan bien eso es fundamental en lo tenemos que recordar y sobre todo tenemos que hacer que sea un valor que según un valor competitivo igual que hablamos de otros factores competitivos que hacen que este país sea el país más competitivo en el ranking mundial del turismo

Voz 0874 21:25 SIVE antes hace un par de días creo que salió un ranking de lugares preferidos para expatriados digamos ni España estaba muy arriba creo que era algo así como el tercer país del mundo que este es un país que visita mucha gente pero es un país en el que se quiere quedar mucha gente

Voz 8 21:39 claro este es el país en el que los turistas que llegan y se quedan muchas veces pasa también en otros países de nuestro entorno en Italia o en Francia y también en países lejanos como en como en México o en Malasia pero particularmente en nuestro país pues ciudadanos británicos especialmente pero también de países nórdicos y también alemanes pasan unos años viniendo como vacacional estas como en verano si deciden quedarse deciden comprar una casa o deciden alquilarla para larga estancia repiten por eso tenemos esa ventaja de ser detener turistas fieles que vienen cada año en muchos se quedan

Voz 0874 22:20 este fenómeno de la homofobia esa respuesta ante turística digamos supongo que es nuevo porque es algo con lo que no contábamos hace ocho diez años

Voz 8 22:30 bueno no contábamos con esa palabra tampoco es así hace en algunos académicos ya hablaban de una palabra aparecida hace unos años pero desde luego muchos académicos hablábamos ya hemos escrito desde los años setenta que si no se regula la masificación que sino se hace que la sociedad local participen las decisiones políticas de cómo se gestiona el turismo que si no se tiene en cuenta que los empleos tienen que ser de calidad iban a aparecer brotes anti turísticos estoy llevamos estudiando Eloy escribiendo leyes poniéndolo en en los lugares en los foros en los que se no se escucha bastantes años lo que pasa es que la turismo fobia esa expresión pues se ha mezclado con otros con otras situaciones de malestar quizás y sea utilizado políticamente para atacar alguna forma pues de de desarrollo económico y social como es el turismo igual que se en otras formas pero yo creo que es más bien una expresión de un malestar que ese ha enfocado hacia el turismo más que más que de verdad un elemento de anti de anti turismo desde luego no

Voz 1980 23:37 el país en qué ciudades españolas Raquel crees que hay más turismo fobia o notas que hay más por ejemplo Barcelona es una ciudad en la que se ha volado muchísimo y es verdad que carga bastante la masificación del turismo

Voz 8 23:49 pero tenemos lugares masificados yo de verdad

Voz 1980 23:52 hay que utilizar repetidamente a esas

Voz 8 23:55 sesión no nos conduce a la solución del problema la solución del problema no está por repetir que hay un malestar la solución pasa por tomar medidas Si bueno pues se habla mucho de Barcelona efectivamente ese escrito mucho a Barcelona pero si nos ponemos a contar estrictamente ataques a turistas prácticamente no ha habido si nos ponemos a contar destrozos en en elementos turísticos son muy pocos lo que hay es lógicamente una contestación ciudadana en barrios en los que por falta de una planificación y porque ha sobrevenido y ha pillado pues un poco fuera de juego a las autoridades que tienen que regular la planificación lo que tiene que regula por el turismo posan sobrevenido pues factores por los que se masificados como las viviendas turísticas entonces yo creo que es una expresión más de de un neoliberalismo de un capitalismo que que va arrasando allá por donde pasa este esta forma turística no planificada y en particular en algunas ciudades en algunos barrios de algunas ciudades en nota más pero estamos a tiempo de resolverlos están tomando medidas en la Comunidad Valenciana han tomado medidas pero en Barcelona también en Madrid en Palma se han tomado medidas muy valientes les Ike Ike evitan que esos cruceros con cinco mil personas cuatro mil personas de golpe arrasen la ciudad pues yo creo que eso es lo que hay que hacer tomar medidas valientes ir no hacer tanta digamos especulación en torno a las palabra

Voz 1980 25:26 hay barrios que pierde concretamente su personalidad y que la la población local los vecinos se ven obligados a marchar

Voz 8 25:31 sí claro sí sí sí sí sí yo no no niego que sea así eh yo lo que digo es que es es una situación en la que se me ha planificado mal igual que hablábamos muchísimo hace unos años de los centros comerciales como destructores del comercio tradicional pues ahora hablamos también de las plataformas de comercialización como destructores del comercio todo sin una planificación sin tener en cuenta quién vive pues conlleva pues destrucción yo creo que la premisa sería que un lugar bueno para visitar es el que es un lugar bueno para vivir igual que estamos diciendo que a España llegan turistas y se quedan a nuestras ciudades tienen que llegar visitantes que quieran vivir en ellas las ciudades tienen que ser para los residentes y los turistas son residentes temporales son personas que tienen que disfrutar de la ciudad y la ciudad no se puede disfrutar si es una sucesión son de de franquicia si de de cafeterías terrazas que ocupan todo el espacio público pero esto es una cuestión de planificación las terrazas no hay sólo turistas en las terrazas también hay locales hay que regular el derecho al ocio y el derecho al descanso irregular también el espacio público como un espacio de disfrute los bancos que comentaba antes Javier esos bancos en las calles no puedan desaparecer porque están a disposición de la ciudadanía y hacen que nuestras ciudades sean amables y que estén pues llenas de gente de gente local no solamente

Voz 0874 26:58 de visitantes pero es lo que pasa es que él

Voz 0132 27:01 es cuando ocupaba ese cargo en Segovia

Voz 0874 27:03 no valenciano te resultaba muy complicado expresar estas ideas que te entendieran y sobre todo hacer cosas avanzar

Voz 8 27:11 pues hay cosas que son más fáciles y otras más difíciles yo creo que que explicando las cosas un hay otra vez y las veces que hagan falta se entienden hay como todo también hay gente que no quiere escuchar pero yo creo que en este caso buena parte he tenido la suerte de de estar en un en un equipo con un secretario autonómico que tiene una gran capacidad de de explicación y de convino pero aunque es Francesc Colomer y que hemos trabajado muy bien y hemos hecho una ley que es la ley del turismo y eso sí que se entiende cuando te pones de verdad hacer una ley no no das vueltas a las cosas sino que de verdad tomas decisiones ahí se entiende no todo es fácil pero desde luego hemos avanzado muchísimo creo yo que le imagen de la Comunitat Valenciana creo que la imagen de pues yo qué sé de poblaciones como Gandía por ejemplo que es ha dado un giro magnífico en estos últimos años yo creo y espero que desde el exterior también notáis una mejora que Benidorm no solamente es aquel lugar de aquellas imágenes antiguas y no es un lugar en el que viene a los jóvenes el que está lleno pues por ejemplo de italianos de jóvenes de jóvenes españoles pero también de gente mayor todo el año en Benidorm sí que se dejen de mayor que de

Voz 0874 28:19 bueno al menos Ander madre mía si todo el año también China has querido no hay una serie China gracias estaremos

Voz 0132 28:24 sí sí sí en once ciudades lo que pasa es que fíjate con con respecto a a al tema de de qué tipo de turismo viene y cómo lo queremos enfocar el otro día leí algo que que me sorprendió bastante claro decían profesionales del sector ya no podemos hacer más publicidad de de vacaciones low cost en Reino Unido y en Alemania porque es tirar el dinero no la gente ya gasta lo que puede ir un turismo que no nos beneficia hay que ir a por el Lar la larga distancia los chinos por ejemplo vienen ese tipo de series que que decías Javier que se van a agravar el Ike Ike se pretende que haya muchísima promociona en redes sociales son dos chicas que les enseña a un español pues distintos sitios de España no da nada a otras ciudades y lo han pagado pues grandes empresas y además de de organismos oficiales pues para promocionar

Voz 0874 29:15 el Corte Inglés entonces claro si pues grandes empresas

Voz 0132 29:17 el IBEX pues también asociaciones profesionales y claro interesa muchísimo porque viene sólo el siete por ciento de los chinos que vienen a Europa al final pensamos que hay muchos que vienen a España pero no tantos porque turismo de compras pero claro todo ese turismo viene a lo mejor dos semanas a quince ciudades europeas cómo se concilia eso de ir tranquilo de enseñar el país los rincones recónditos no solamente ir a cuatro ciudades Si dejarlas prácticamente pues se tiritando no porque pasa muy hordas de personas que por supuesto están en su derecho y hay que hacerles disfrutar pero pero no se les está enseñando más que tres sitios en vez de hacer algo mucho más tranquilo y mucho más de descubrimiento no cómo se concilia eso con que los tres son son como son es que al final es es una cosa que va tan al a raíz de cómo está enfocado amigo mio claro Veo veo muy muy bien lo que lo que estamos planteando para gente que ya conoce un poco

Voz 5 30:17 el país pero si lo que queremos es abrirlo a nuevos

Voz 0132 30:19 abridor es tienen diez días para ir a París Roma y Londres y Madrid pues complicado

Voz 0754 30:25 además la cuestión es que yo pongo un poco en dura que que los turistas nosotros haciendo turistas quizás si queremos descubrir en no estar a un parque temático pero si veo la las grandes demanda grande manda lo que quieren los ingleses y los alemanes a hacer en España crearon y ese no quieren ir o muy pocos quieren del Prado hay integrase no

Voz 0874 30:51 pueblo no sin sino pero si se va

Voz 0754 30:54 playas hice van a buscan alcohol ir sí son jóvenes sexo el es decir el desenfreno estar fuera de sus casas y sus familias en el control de las familias el y Javier es tan Mallorca ahora es que a mí me da una vergüenza enorme que tantos alemanes comportándose como animales

Voz 0874 31:20 primero se normales sí sí sí sí sí

Voz 0754 31:22 pues otra sabe pero el el y yo pongo un poco dura que los que el turista realmente busca la integración el descubrimiento de tal sino sino conozco imagen o bueno no las conozco ahora pero yo sé cómo eran las conversaciones cuando se trataba dónde vamos en vacaciones en en Alemania entre amigos y entonces ellos querían irse a a a dos hoteles de todo esto a incluir hoy a las playas es un no sé qué es eso

Voz 8 31:53 de lo que lo que tratamos de hacer es de encontrar aquellos nichos de mercado en términos mercado técnicos aquellos nichos de mercado de turistas que buscan otra cosa por ejemplo si pensamos en el mercado británico las ha declarado unos estereotipos no sobre sobre qué buscan los británicos esa turista que que tiene su propia series de televisión y que bueno y tiene esa forma de hacer turismo pero también tenemos turistas británicos que tienen una gran afición a los pájaros por ejemplo iban a mirar pájaros si descubren nuestros espacios Tales que tienen una variedad de de avistamiento de aves enormes pues por ejemplo se trabaja mucho en el turismo ornitológico que son muchos británicos los que hablan cuando imagen a sus vacaciones de vamos a ver aves a España no no son muchos pero son los que queremos que vengan los otros pues bueno están viniendo pero los que tenemos que enfocar nuestra promoción es a los que queremos que vengan y los que queremos que vengan son pues esto en los que van a ver pájaros los que van a a disfrutar de la tranquilidad los que van a haber museos los alemanes sí que tienen sus propios tienen turoperadores especia especializados por ejemplo en en turismo cultural y hacen viajes de fin de curso culturales cada vez más a España estuvimos en una acción comercial cuando se inauguró unas una exposición de Sorolla Moon hija hace tres o cuatro años vamos el interés de los turoperadores alemanes de los principales turoperadores alemanes por descubrir ese turismo cultural español será muy importante eso es lo que tenemos que trabajar lógicamente los demás tienen que venir claro porque tenemos hoteles estupendos que que pues que tienen que vivir todo el año que tienen que estar abiertos pero bueno yo creo que poco a poco vamos girando nuestro nuestro objetivo va hacia esos sí

Voz 0874 33:44 pues es Raquel de él del turismo que queremos digamos el tipo de turismo que me gustaría traer también haces cuando es una distinción sobre de qué país queremos traer turistas hay lugares en donde tendríamos que esforzarnos más en conseguir turistas

Voz 8 33:57 sí eso ya lo estamos haciendo tenemos lugares en los que tenemos que reforzar que somos líderes como Gran Bretaña pero también tenemos lugares que despiertan el interés por ejemplo Holanda bueno Países Bajos tenemos ahí un mercado importante que vienen además en en en coche muchos de ellos porque hacen camping Ny ahora van in pues por ejemplo tenemos esos mercados Portugal también es un mercado que está creciendo mucho y que también y que también pues tienen una situación económica mejor y que va viniendo y luego la larga distancia yo ahí estoy de acuerdo con esa con esa idea de que el el Oriente lejano es importante pero que tenemos que hacer acciones de país no podemos ir ni cada comunidad autónoma por su cuenta ni siquiera diría yo casi España sola ahí una estrategia europea de de comercialización del turismo de calidad el turismo cultural en Europa que desde luego no piensa en hacer circuitos París Londres Lisboa Madrid o Roma sino en en abrir el turismo chino a otras pues a otra más intereses porque en ese siete por ciento de chinos que que nos que nos visitan hay muchos chinos también interesados en cosas que tenemos que descubrir por ejemplo en Calpe hay un edificio que aparece en un videojuego pues se ha puesto de moda claro Setién es que lo claro para que se ponga del hotel a encantar quería claro enemiga ahí tienes que evitar que suban al Peñón de IFAB claro que es un área protegida vamos pero

Voz 0874 35:27 que no lo completan es porque claro pero sí

Voz 8 35:29 pero sí que tienes un un edificio de construido por Bofill que aparece en un videojuego bueno pues pues siempre ahí quedan por ejemplo yo el otro día estuve en el en el Balcón de Europa en Nerja está lleno de chinos que yo digo bueno es un mirador pero eso mirador sobre el que se ha construido un relato sobre el que se ha construido una historia pues así tenemos que hacer con nuestros castillos con John que se en el Tratado de Tordesillas habéis nombrado antes cuántos castillos tenemos en en Castilla León Castilla La Mancha en la Comunidad Valenciana en bueno en toda España tenemos Castillo sobre los que construir relatos no solamente a los castillos que salen Juego de tronos que está muy bien y se ponen de moda castillo de Peñíscola o u otros lugares pero tenemos mucho sí tío sobre los que construir interés sobre lo que construir relato que se ajustan a este mercado global que efectivamente parece que va buscando es sólo imágenes de Instagram pero que gracias a que vengan a hacerse fotos descubren nos descubren cómo les tratamos muy bien tenemos que hacer que vuelvan

Voz 0874 36:30 oye me ha gustado mucho la conversación Raquel te lo he pasado bien tú

Voz 8 36:32 perfectamente muchísimas gracias Raquel Huete que

Voz 0874 36:35 P profesora titular de Sociología en la Universidad de Alicante investigadora del Instituto de Investigaciones Turísticas ex alto cargo en el Gobierno valenciano no sé si repetirá por cierto

Voz 8 36:45 en el Gobierno valenciano en este Gobierno de momento no pero bueno espero repetir otro día aquí con vosotros charlando de tu lo mismo porque es muy importante y es muy importante para los sociólogos también que estamos en el Congreso Español de Sociología estos días en Valencia tenemos un grupo de turismo y ocio y queremos que nuestras reflexiones llegan a todo el mundo y que se cuente con la sociedad local que se cuente con los ciudadanos para tomar decisiones a la hora de tomar me decisiones políticas acerca del turismo que es muy muy muy importante en este país

Voz 0874 37:16 gracias Raquel un beso fuerte un beso un abrazo pero no os vayáis porque a partir de las diez quería hablar con vosotros un momento de política pero con un personaje muy especial ahora volvemos

Voz 3 37:26 a mí me

Voz 10 37:30 no State en Huesca una hoja eh

Voz 0874 37:54 estamos con Javier Mas de esas has con Ana Fuentes con Hans Günter Kellner con Sara Moris porque corre querréis por ahí no sé de qué estas hablando pero me interesaría saberlo Hans Sara

Voz 1409 38:02 sí

Voz 0874 38:03 bueno estuvimos pasteles ya lo de

Voz 8 38:07 sedes que Encants series que enganchan

Voz 5 38:09 sí es que eso eso unos hablando

Voz 0754 38:12 antes expuestas tendería a Río pues siempre una serie tonta las han quitado para para programas de supuesta información tonta o algo

Voz 0874 38:24 Annan han cambiado serias tontas pero información tonta porque que es información tonta tampoco tengo muy claro el concepto

Voz 0754 38:30 bueno son esos formatos de informe Aymerich no sabemos que hay una hay una visión que a renunciar a las informativos directamente y a solamente de esto

Voz 0874 38:45 para mí lo fabricando pronto le hacen Info tonta oye yo decía antes que quería reservar este huequito en el sábado para abordar la cuestión de la aparente bloqueo político en el que nos encontramos y claro cuando uno piensa en cómo va a hacer esto pues no se te ocurren muchas ideas y a mi se me ha ocurrido llamar a alguien en cuyo criterio hay que confiar profundamente porque es una de esos grandes visionarios de la política española que sólo opina desde la barra de un bar según dice él pero lo admiramos mucho lo queremos mucho es el escritor Manuel Vicent cómo estás Manuel buenos días

Voz 1409 39:21 es una de ciudades

Voz 0874 39:23 la ciudadanía si esto deriven

Voz 1409 39:26 pero avanzando en Denia viendo las osarios

Voz 0874 39:29 de las olas pasar Manuel yo yo ya sabes lo que te decía que te admiro mucho le tengo mucho cariño yo quiero que me expliques España y que eso lo expliques a esta gente que está aquí porque tú en en tus artículos y el otro día publicaba su no me ha me pareció fantástico hablabas del odio en política tú te vas una serie de claves hacías unas metáforas que a mí me gustaron mucho que Bosch por ejemplo es como un condimento dominante es como el ajo o no que aunque tengas muy poco siempre va a saber a ajo entonces boxes el ajo de la política española

Voz 1409 39:57 sí yo creo que si no ir por otra parte también en cualquier relación de pareja tanto a una pareja sentimental como una pareja de empresarios etcétera El nivel siempre se establece por la parte de abajo siempre se establece por la parte inferior en este sentido yo creo que donde entre Bou siempre marcará una diferencia los medios van a ir a por él las cámaras van a a reducir las cámaras y como hoy se vive siempre en una realidad digital virtual donde estén las cámaras está la realidad Vox atrae más las cámaras que otro partido la realidad sea la siempre Pops

Voz 0874 40:47 pero pero no sé si te refiera solamente a aquellos lugares en los que están negociando la participación en el Gobierno oxidado que existe todo el nivel de todos los partidos se va reduciendo como está pasando en otros países con los líderes populistas

Voz 1409 41:00 exactamente es decir la la la la base de convivencia La Sexta precio por la parte de abajo siempre en una pareja es decir sí sí Madame Curie hubiera estado casada con un hortera eh pues sí cogí haría la vida de hortera efectivamente y si Einstein hubiera estado casada casado con una va hortera pues si no hubiera es imposible a subir de nivel siempre es más fácil bajar que subir en políticas en relaciones sociales en cualquier cosa la diferencia siempre a la marcada la manada es decir es más fácil de estar en la manada que ser unas Z

Voz 0874 41:40 claro tú tú tú ha sido eras durante muchos años no sé si si que es visitando el Café Gijón maneras contertulio allí de las de las clásicas tertulias cuando no

Voz 1409 41:49 no no yo hace quince años que no entró en el café absolutamente para nada

Voz 0874 41:54 ah bueno te te falta este con alguien o no no no

Voz 1409 41:56 nada es que yo vi que eso de envejecer en público en un ventanal como en un dioramas era era terrible encima de que uno ya está hecho una catástrofe encima que te vean por un ventanal casi como porque al lado está el Museo de Cera es que a veces me iba a un viaje por todo el mundo daba la vuelta al mundo me los veía volvía la tertulia me los veía exactamente la misma posición con el puño en la mandíbula y mirando por el ventanal ideó no esto no es lo mismo

Voz 0874 42:27 esto pasa porque yo acabo el Museo de Cera no pero en esas poco más más alejado en el tiempo en las primeras tertulias políticas que había en este país viví incluso antes de la dictadura como como se habría contemplado lo que está pasando ahora como como se analizado con incredulidad con aires mira hacia donde vamos

Voz 1409 42:46 mira aquella tertulia que el cogollo de aquella tertulia fue cuando era una tertulia digamos creativa fue desde cinco años antes de morir el dictador hasta la llegada de los socialistas y tal vez un poco más era una tertulia de cómicos de magistrados de justicia democrática es decir progresistas de periodistas también pues de toda la gente a que solía pasar por allí no bien allí es estableció vimos exactamente la es la esencia de lo que era lo que fue la Transición previo a la transición es decir hasta en ese momento la política española puede estaba dominada por un odio africano hasta que Franco lo había traído de de de su juventud en en África después es como esa ese odio personal entre tribus se fue cambiando a una lo que después se llamaría El espíritu de la Transición un consenso a convertir la palabra enemigo en la palabra adversario en África en las tribus rige un principio inexorable a mi amigo una barrica de leche de camello a mi enemigo de momento una patada en la tripa bien eso a principio de la transición vinieran de Don vinieran bien del franquismo de la clandestinidad de la alcantarilla etcétera las fuerzas que formaron la transición Se concitar un en empujar todos en la misma dirección bien cambiar el odio por el adversario no que paso bueno eso una tertulia se veía a decir los periodistas cada uno de su medio comíamos juntos cenábamos juntos tomamos copas juntos etc los cómicos cada uno traía sus chismes de cada uno de su trabajo también los magistrados que estaban abriendo camino etcétera Ahora bien cuando empezó a convertirse la palabra adversario para recuperar otra vez de la palabra enemigo fue a mi juicio a mi juicio en la segunda legislatura de Aznar cuando consiguió la mayoría absoluta ir a aquello de sin complejos a por ellos etcétera y váyase señor González y yo soy más chulo que nadie que me columpio con la cadena del váter

Voz 0874 45:20 va usted a decir a mi lo que tengo

Voz 1409 45:22 en eso estamos es decir si hay algo que caracteriza hoy en la política española es el odio como condimento hiciese condimento está digamos personalizado un grupo de un partido que ha venido precisamente hacernos recordar el odio tribal pues peor y por otra parte la sensación que a mí me da siempre desde la barra de bar cuidado aquí sobretodo de bar de carretera Pérez que es peor todavía es decir que los políticos no son buenos profesionales es decir si los políticos que tenemos la mayoría eh puede haber alguna excepción se comportara en una empresa privada como se comportan en política los echarían es decir de quinto por lo visto ha sido un gran ejecutivo de Coca Cola no ha pasado a Ciudadanos siguen ciudadanos sí sí de quinto en Coca Cola hiciera lo mismo que seas de conciudadanos lo hubieran hecho comprendes es decir que por otra parte es decir tú llamas a un fontanero te arregla mal grifo ya no los vuelves a llamar aquí lo sigues votando es decir a los políticos nefastos a los políticos ladrones lo siguen votando decir algo

Voz 0874 46:42 pero me está tomando el yo creo que una clave el otro día o lo hablaba también con una persona periodista que conoce todo el mundo es que al alguien tendrá que documentar alguna vez el daño que José María Aznar ha hecho a la digamos a la al espíritu político de este país no a la confrontación

Voz 1409 47:00 no es que es que ha devuelto la política al odio o el odio a la política es decir es un un vamos es un un espécimen digamos tóxico de hecho el el es decir Rajoy sería todo lo que etc etc pero tenía ese aire Maurice hasta de la restauración de tranquilo etcétera todo lo que pasa en Cataluña gran parte de la culpa la culpa la tiene este Rajoy pero bueno era una política que casi puede podías digerir la no pero es que es la politica esté aznarismo que ha vuelto a caballo con con dos vertientes tanto la del ardió popular como la de Vox es absolutamente tóxica

Voz 0874 47:51 también hay cuando cuando digo que me pongo pongo

Voz 1409 47:53 qué deuda danos es que vamos a Froiz vamos que sacaba las mías mal desde el inconsciente del subconsciente Apala hemos loseta buena saluda que desde cómo estás ahí no quieres que al final los tenemos los

Voz 1980 48:14 políticos que nos merecemos lo bueno

Voz 1409 48:17 estamos votando nosotros no sí bueno eso siempre se ha dicho no que a fin y al cabo la política no es más que la superestructura de la convivencia de la sociedad no pero también puede ser que España tímido siempre muy mala suerte en los políticos es decir los políticos más insultados que yo creo que el más insultado fue Azaña en su momento después fue este Adolfo Suárez después fue al principio este Felipe después Rubalcaba son los políticos que han querido o tratado de torcer mínimamente el curso de nuestra historia no después como aquí se entierra de maravilla como decía Rubalcaba oye a Aznar presume de haber leído a Azaña no aquí después a Adolfo Suárez le han puesto nombre a un aeropuerto después de haberlo cedido herido absolutamente Felipe ahora lo consideran como el genio de la política española y Rubalcaba pues ya viste el entierro que se le hizo no bien

Voz 0280 49:25 sí es verdad pero por otra parte

Voz 1409 49:30 yo creo que la sociedad española da un ejemplo continuamente a los políticos que es mucho mejor la sociedad española la vertebración social es las ganas de vivir que tiene España la ilusión que tiene por tirar la cosa hacia adelante que los políticos no los políticos es que el problema de los podios que no son profesionales ya lo decía Bogart es decir la gente es de todos los ciudadanos la gente de los ciudadanos y las ciudadanas se dividen en dos profesionales y no profesionales es decir asesino profesional poeta profesional fontanero profesional lo peor es no ser profesional

Voz 0754 50:13 sí pero no obstante eso sí te te matriz ahora el No obstante existe un seguidismo a los a los partidos como si fuera

Voz 5 50:24 clubs de fútbol

Voz 0754 50:26 no sé si si eso es ponerlo

Voz 1409 50:28 eso es exactamente por el odio por la tribu es decir las tribus africanas el odio es es consustancial el odio es la sustancia de la convivencia odiar algo al de enfrente es el que te Dati tu personalidad es decir en el fútbol por otra parte el fútbol lo que pasa en el en el césped es una idiotez es un insulso peloteo en medio del campo durante ochenta minutos solamente hay diez minutos de cierta emoción no un penalti o que si entra casi noventa que Sir al por lo demás el el el el fútbol está en la grada de hecho muchos fútbol anglosajón la gente da la espalda empieza a cantar a beber a cantar no sabe lo que está pasando en el césped es la pasión lo que hace que el fútbol sea lo que es no

Voz 0874 51:23 oye hay otra hay otra hoy otro elemento que no sé si Manuel es es muy español porque es curioso que florezca en cada poco tiempo y siempre que hay conversaciones políticas recurrimos a esa palabra que Forges además ha sabido documentar muy bien en toda su carrera es la palabra sillón de repente unos quieren un sillón otros no quieren ceder ni un solo sillón pero el sillón está ahí el sillón es muy español

Voz 1409 51:44 sé porqué es que aquí se llama hacer carrera política es decir el político es un especialista en el bien común no es alguien que se mete en política para cambiar la sociedad cada uno en su ideología pero el digamos la teología de la política es la ciudadanía la sociedad cambiarla cada uno según su y logia por supuesto y sobre todo tener ese olfato del mal menor del mal menor que en el mal menor está el pacto todo está la convivencia está la cintura la flexibilidad etc pero es que aquí la política era como un oficio en que tú entraba exconsellers tu sillón vivías de eso pues se llama hacer carrera política no político es un es digamos es una vocación de servicio

Voz 0280 52:43 punto pero el

Voz 1409 52:45 el el el punto de gravedad el peso de gravedad es la sociedad no tu sillón

Voz 0874 52:53 te cuesta entender porque a la izquierda le cuesta tanto trabajo ponerse de acuerdo o no debería ser mucho más fácil

Voz 1409 53:01 lo peor es que es que la izquierda mira pasa lo siguiente la la yo creo que la la derecha no tiene ideología la derecha tiene intereses la derecha las tres derechas que hay ahora van a pactar pero vamos a a lo mejor el paripé de el la pero están repartiéndose el botín ibamos como para dejar veinte mil millones a al enemigo según ellos lo que pasa que pasa que la derecha si tiene un corrupto pues no pasa nada derecha hace los los negocios en la notaría atraca los bancos va a través de la del despacho del presidente del Banco no pero la izquierda que es la izquierda es un sueño un sueño de igualdad de fraternidad de de etcétera de justicia universal que sucede que si hay un concejal de un pueblo socialista o comunista corrupto se corrompe todo el sueño exactamente todo el sueño de una aspiración de bondad de ATA mientras que si se corrompe uno de derechas no nada se le echa o no se le echa sale asciende a no ser desciende pero no tiene nada que ver con el sistema ideológico

Voz 0874 54:18 qué es lo que más te te molesta en estos tiempos de la mediocridad