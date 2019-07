Manuel Vicent: "La derecha no tiene ideología, tiene intereses"

Voz 1 00:00 Yao Ming ciento una ley en Oaxaca una hoja

Voz 0874 00:27 con Ana Fuentes con Hans Günter Kellner con amor Moris porque Reiss por ahí y no sé que estás hablando pero me interesaría saberlo Hans Sara bueno estuvimos pasteles ya lo ven series quién cancha series que enganchan

Voz 0754 00:43 es que eso estuvimos hablando de que antes expuesta tendería a Río pues siempre una serie tonta las han quitado para para programas de supuesta información tonta o algo

Voz 0874 00:57 han cambiado serias tontas pero información tonta

Voz 0754 00:59 así es pero que que es información tonta

Voz 0874 01:01 ha convocado el concepto bueno son esos formatos

Voz 0754 01:04 ha informado y no sabemos que hay una hay una visión que a renunciar a las informativos directamente y a solamente y esto para mí es la información tonto

Voz 0874 01:19 el partido que le hacen Info tonta oye yo decía antes que quería reservar este de huequito de la mañana del sábado para abordar la cuestión de la aparente bloqueo político en el que nos encontramos y claro cuando uno piensa en cómo hacer esto pues no se te ocurren muchas ideas y a mi se me ha ocurrido llamar a alguien en cuyo criterio hay que confiar profundamente porque es una de esas grandes visionarios de la política española que sólo opina desde la barra de un bar según dice él pero lo admiramos mucho lo queremos mucho es el escritor Manuel Vicent cómo estás Manuel buenos días

Voz 1409 01:54 al cómo estás en Rania sí sí estoy aquí delinquen pero viendo las lo los pasados

Voz 0874 02:02 de las olas pasar Manuel yo yo yo sabes lo que te decía que te admiro mucho que tengo mucho cariño yo quiero que me expliques España y eso lo expliques hasta gente que está aquí porque tú en en tus artículos el otro día publicaba su no me ha me pareció fantástico hablabas del odio en política tú te vas a una serie de claves hacías unas metáforas que a mí me gustaron mucho tú decías que Vox por ejemplo es como un condimento dominante es como el ajo o no que aunque tengas muy poco siempre vas a ver a Jo entonces boxes el ajo de la política española

Voz 1409 02:29 sí yo creo que si no ir por otra de también en cualquier relación de pareja tanto a una pareja sentimental como una pareja de empresarios etcétera El nivel siempre se establece por la parte de abajo siempre se establece por la parte inferior en este sentido yo creo que donde entre yo voy siempre marcará una diferencia los medios van a ir a por él las cámaras van a a reducir las cámaras y como hoy se vive siempre en una realidad digital virtual donde estén las cámaras está la realidad Si Vox atrae más las cámaras que otro partido la realidad si era siempre

Voz 0874 03:19 sí pero pero no sé si te refieres solamente a aquellos lugares en los que se está negociando la participación en el Gobierno oxidado que Vox ya existe todo el nivel de todos los partidos se vaya reduciendo como está pasando en otros países con los líderes populistas

Voz 1409 03:33 exactamente es decir la la la la base de convivencia La Sexta precio por la parte de abajo siempre en una pareja de decir sí sí Madame Curie hubiera estado casada con un hortera eh pues pues sí cogí haría la vida de hortera efectivamente y si Einstein hubiera estado casada casado con una hortera pues si no hubiera es imposible subir de nivel siempre es más fácil bajar que subir en políticas en relaciones sociales en cualquier cosa la diferencia siempre a la marca la manada es decir es más fácil de estar en la manada que ser unas Z claro que altitud tú ha sido

Voz 0874 04:15 ante muchos años no sé si si que es visitando el Café Gijón maneras contertulio allí de las de las clásicas tertulias cuando no

Voz 1409 04:21 no no yo hace quince años que no entró en el café absolutamente para nada

Voz 0874 04:26 ah bueno con alguien pues no no no

Voz 1409 04:29 nada es que yo vi que eso de envejecer en público en un ventanal como en un dioramas era encima de que uno ya está hecho una catástrofe encima que te vean por un ventanal casi como porque al lado está el Museo de Cera es que a veces me iba a un viaje por todo el mundo daba la vuelta al mundo me los veía volvía la Tertulia me los veía exactamente en la misma posición con el puño en la mandíbula mirando por el ventanal ideó oiga no esto no es lo mismo

Voz 0874 04:59 esto no me va a pasar porque yo acabo el Museo de Cera o no pero en esas poco más más alejado en el tiempo en las primeras tertulias políticas que había en este país vive incluso antes de la dictadura como como se habría contemplado lo que está pasando ahora cómo como se habría analizado con incredulidad con aires mira hacia donde vamos mira aquello

Voz 1409 05:20 tertulia que el cogollo de la aquella tertulia fue cuando era una tertulia digamos creativa fue desde cinco años antes de morir al dictador hasta la llegada de los socialistas vez un poco más era una tertulia de cómicos de magistrados de justicia práctica es decir progresistas de periodistas también pues de toda la gente a que solía pasar por allí no bien allí es estableció vimos exactamente la es la esencia de lo que era lo que fue la Transición previo a la transición es decir hasta en ese momento la política española pues estaba dominada por un odio africano lista Franco lo había traído de de de su juventud en en África después es como esa ese odio personal entre tribus se fue cambiando a una lo que después se llamaría el espíritu de la Transición un consenso a convertir la palabra enemigo en la palabra adversario en África en las tribus de rige un principio en eso hablen a mi amigo una barrica de leche de camello a mi enemigo de momento una patada en la tripa bien eso a principio de la transición vinieran de Don vinieran Pierre del franquismo de la clandestinidad de la alcantarilla etcétera las fuerzas que formaron la transición Se concitar un en empujar todos en la misma dirección bien cambiar el odio por el adversario no quepa Aso bueno eso una tertulia se veía a decir los periodistas cada uno de su medio comíamos juntos cenábamos juntos tomamos copas juntos etcétera los cómicos cada uno traía sus chismes de cada uno de su trabajo los magistrados que estaban abriendo camino etcétera Ahora bien cuando empezó a convertirse la palabra adversario para recuperar otra vez de la palabra enemigo fue a mi juicio a mi juicio en la segunda legislatura de Aznar cuando consiguió la mayoría absoluta a aquello de sin complejos a por ellos etcétera y váyase señor González y yo soy más chulo que nadie que me columpio con la cadena del váter iba a decir a mi lo que tengo y en eso estamos es decir si hay algo que caracteriza hoy en la política española es el odio como condimento hiciese condimento está digamos personalizado en un grupo de un partido que ha venido precisamente hacernos recordar el odio tribal pues peor y por otra parte la sensación que a mí me da siempre desde la cuidado aquí sobretodo de bar de carretera Pérez que es peor todavía decir que los políticos no son buenos profesionales es decir si los políticos que tenemos la mayoría eh puede haber alguna excepción se comportara en una empresa privada como se comportan en política los echarían es decir de quinto por lo visto ha sido un gran ejecutivo de Coca Cola no ha pasado a Ciudadanos siguen ciudadanos sí sí de quinto en Coca Cola hiciera lo mismo que seas de conciudadanos lo hubieran echado comprendes es decir que por otra parte es decir tú llamas a un fontanero te arregla mal grifo ya no los vuelves a llamar aquí lo sigues votando es decir a los políticos nefastos a los políticos ladrones lo siguen votando es decir algo

Voz 0874 09:15 pero tú has dado Manuel yo creo que una clave el otro día o lo hablaba también con una persona periodista que conoce todo el mundo es que al alguien tendrá que documentar alguna vez el daño que José María Aznar ha hecho a la digamos a la al espíritu político de este país no a la confrontación

Voz 1409 09:33 no es que es que ha devuelto la política al odio o el odio a la política es decir es un un vamos es un un espécimen digamos tóxico de hecho es decir Rajoy sería todo lo que han bajado etc etc pero tenía ese aire Maurice hasta de la restauración de tranquilo etcétera todo lo que pasa en Cataluña gran parte de la culpa la culpa la tiene este Rajoy pero bueno era una política que casi puede podías digerir la no pero es que es la política esté aznarismo que ha vuelto a caballo con con dos vertientes tanto la del Partido Popular como la de Vox es absolutamente tóxica

Voz 0874 10:23 bueno de ciudadanos también hay cuando cuando digo

Voz 1409 10:25 la deuda danos es que vamos a Freud vamos no sacaba las mías desde el inconsciente subconsciente Apala vamos los buena saluda que desde que tras cómo estás ahí no quieres que al final los tenemos los políticos que nos merecemos los bueno estamos votando nosotros no sí bueno eso siempre se ha dicho no que a fin y al cabo la política no es más que la superestructura de la convivencia de la sociedad no pero también puede ser que España ha tenido siempre muy mala suerte en los políticos es decir los políticos más insultados que yo creo que el más insultado fue Azaña en su momento después fue es de Adolfo Suárez después fue al principio este Felipe después Rubalcaba son los políticos que han querido o tratado de torcer mínimamente el curso de nuestra historia no después como aquí se en tierra de maravilla como decía Rubalcaba oye a este Aznar presume de haber leído a Azaña no aquí después a Adolfo Suárez le han puesto nombre a un aeropuerto después de haberlo Zahia herido absolutamente Felipe ahora lo consideran como el genio de la política española y Rubalcaba pues viste el entierro que se le hizo no bien sí es verdad pero por otra parte yo creo que la sociedad española da un ejemplo continuamente a los políticos que es mucho mejor la sociedad española la vertebración social es las ganas de vivir que tiene España la ilusión que tiene por tirar la cosa hacia adelante que los políticos no los políticos es que el problema de los podios que no son profesionales ya lo decía Bogart la gente es de los los ciudadanos la gente de los ciudadanos y las ciudadanas se dividen en dos profesionales y no profesionales es decir asesino profesional poeta profesional fontanero profesional lo peor es no ser profesional

Voz 0754 12:46 sí pero no obstante eso es Azkena te te matriz ahora el No obstante existe un séquito

Voz 1409 12:54 no a los a los partidos como si fuese en clubs de fútbol

Voz 0874 12:58 no sé si eso es por el odio

Voz 1409 13:01 eso es exactamente por el odio por la tribu es decir las tribus africanas el odio es es consustancial el odio es la sustancia de la convivencia odiar algo al de enfrente es el que te Dati tu personalidad es decir en el fútbol por otra parte el fuego lo que pasa en el en el césped es una idiotez es un insulso peloteo en medio del campo durante ochenta minutos solamente hay diez minutos de cierta emoción no un penalti o que si entra casi noventa que ir al por lo demás el el el el fútbol está en la grada de hecho muchos fútbol anglosajón la gente da la espalda empieza a cantar a beber a cantar no sabe lo que está pasando en el césped es la pasión lo que hace que el fútbol sea lo que es no

Voz 0874 13:56 oye hay otra hay otra hoy otro elemento que no sé si es es muy español porque es curioso que que florezca en cada poco tiempo y siempre que hay conversaciones políticas recurrimos a esa palabra que Forges además ha sabido documentar muy bien en toda su carrera es la palabra sillón de repente unos quieren un sillón otros no quieren ceder ni un solo sillón pero el el sillones

Voz 1409 14:15 pues no sé porque es que aquí se llama hacer carrera política es decir el político es un especialista en el bien común no es alguien que se mete en política para cambiarlo sociedad cada uno en su ideología pero el digamos la teología de la política es la ciudadanía la sociedad cambiarla cada uno según su presupuesto y sobre todo tener ese olfato del mal menor del mal menor que en el mal menor está el pacto está la convivencia es tal la cintura la flexibilidad etc pero es que aquí la política era como un oficio en que tú entraba es consigues tu sillón aquí vivía es de eso se llama hacer carrera política no el político es un es digamos es una vocación de servicio ir punto pero el el el el punto de gravedad el peso de la rueda es la sociedad no tu sillón

Voz 0874 15:26 te cuesta entender por qué a la izquierda le cuesta tanto trabajo ponerse de acuerdo o no debería ser mucho más fácil

Voz 1409 15:34 lo peor es que es que la izquierda mira pasa lo siguiente la la yo creo que la la derecha no tiene ideología la derecha tiene intereses la derecha a las tres derechas que hay van a pactar pero vamos a afgano a lo mejor el paripé de repartir pero están repartiéndose el botín y vamos como para dejar veinte mil millones a al enemigo según ellos lo que pasa que pasa que la derecha si tiene un corrupto pues no pasa nada derecha hacerlos los negocios en la nos daría atraca los bancos va a través de la del despacho del presidente del banco no pero la izquierda que es la izquierda es un sueño un sueño de igualdad de fraternidad de etcétera de justicia universal que sucede que si hay un concejal de un pueblo socialista o comunista corrupto se corrompe todo el sueño exactamente todo el sueño de una aspiración de bondad de universidad trata mientras que si se corrompe uno de derechas no pasa nada se le echa o no se le echa le asciende a unos el asciende pero no tienen nada que ver con el sistema ideológico

Voz 0874 16:50 qué es lo que más te te molesta en estos tiempos de la mediocridad

Voz 1409 16:56 bueno me molesta que perdamos muchísima energía es decir tanto los que trabajan en la gente del común que trabaja que busca su vida para seguir adelante en medio de dificultades enfermedades paros etcétera etcétera los intelectuales que en vez de hacer inteligencia están pendientes de la política que los artistas en vez de fabricar y de crear Alarte están pendientes de la política que todo que todo está pendiente de la política es decir es que no no es que desaloja demasiado es que hay políticos que desalojan vamos rompen el el el Príncipe de Arquímedes brutalmente es decir de que lo destrozan desalojan muchísimo más de lo que pesa yo porque tengo que estar soportando el día y noche a través de los medios porque otra cosa es que hoy la política ya no está en el Parlamento están los medios está en la sonoridad el chao chao de las tertulias etcétera etcétera porque un excelso artista que puede haber en España y los hay tiene que perder un gramo de su energía pensando en unos mindundís en un donde es que en una tertulia los hubiéramos echado por es el notable en la de museo de cera dices

Voz 0874 18:17 oye has dicho los intelectuales que tampoco sé quiénes son los míos los internos

Voz 1409 18:22 pero nadie nadie siempre que José Sampedro alabó la mente

Voz 0874 18:24 pero yo quiénes son ahora los fieles yo lo sé tampoco

Voz 1409 18:28 pero yo yo lo único que sé que cuando te llaman intelectual es como si te agredieran no hombre hundiera actual se necesita pipa una pipa de espuma el cuello alto es decir bobadas no no acertar ni una no acertar ni una es decir dos días antes de caer al muro de Berlín no hubo ningún analista ni un intelectual que lo previeron que lo anunciara es decir no han acertado ni una Salt con la pipa no acertó ninguna es decir aciertan los artistas es decir por ejemplo camí que camino era un intelectual mí era un artista era un artista y claro ese sí acertó por donde iba el mundo no

Voz 0874 19:18 oye te agradezco mucho la visita de ETA interrumpido la visión de las olas durante un ratito

Voz 1409 19:23 vienen iban si yo creo que van a seguir ahí

Voz 0874 19:26 era cuando se seguro seguramente Manuel Vicent el escritor y columnista también te seguimos leyendo te seguimos escuchando cuando quieres venir a este programa que sabes que es tu casa un abrazo

Voz 1409 19:37 venga un abrazo a todos bien estoy verano no sé si va a venir dentro de quince días pues

Voz 0874 19:43 no sé qué les va a hacer mejor lo que deja allí

Voz 1409 19:45 que bueno aquello también está el norte cruel también

Voz 0874 19:49 ya se lo preguntaremos de Mauricio ya vosotros Sarah Morris a Hans Günter Kellner Ana Fuentes Javier más de esa SAS compañero es un verano fantástico a la vuelta de verano nos escuchamos

