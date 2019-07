La vida sin coche, la vida peor

Voz 1235

01:00

imágenes y las personas se deben a sus coches no sé en qué cabeza entra lo contrario o que hay más importante las flores los niños la salud la vida el coche es un amigo un siervo un hermano un padre sin coches como sospecha el alcalde de Madrid seríamos salvajes Ama a tu coche defiende a la familia podría ser su lema hay que tener el corazón de goma para no llorar cuando no encuentran plaza de aparcamiento no existen problemas de automóviles y problemas de humanos separados todo es el mismo problema resulta imposible que tú se sufra una avería y que eso dolor no repercuta en tu alma cese rompe la bomba de la gasolina un rozamiento aussie rascas la defensa en el garaje algo sentirse desgarra también Martínez Almeida se derrumbara y así monóxido de carbono contaminación Te quiero sería su lema de repuesto podríamos vivir sin coches si podemos vivir sin abuelos cuando mueren o sin padres cuando nos vamos de casa y cuando hundía también fallece no digo yo que no podamos subsistir sin vehículo una temporada pero qué clase de vida sin amor sería esa a vivir que son dos días Javier del Pino