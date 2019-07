Flash Deportes SER de las 15:00 (06/07/2019)

el sábado nos deja el protagonismo del Atlético de Madrid y en esta jornada en la que los rojiblancos han confirmado que Álvaro Morata el delantero que ha pasado medio año cedido en el club del metropolitano va a seguir también en esa misma situación esta temporada pero a partir del año me viene ya será propiedad del conjunto rojiblanco además el Atlético está el protagonismo del día después del comunicado de ayer respondiendo al Barça y al presidente Bartomeu en el marco del caso Griezmann el jugador está citado mañana con el conjunto del Cholo Simeone para empezar la concentración en Segovia en Los Ángeles de San Rafael además inicio este sábado en Bruselas del Tour de Francia con la primera etapa que ya está en marcha y con Alejandro Valverde Mikel Landa del equipo Movistar hablando en la Cadena Ser

Voz 0072

00:49

era yo creo que llegamos con ganas con ilusión me encuentro bien el equipo está bien y vamos a hacerlo lo mejor posible el Tour de Alejandro Valverde espero que disfrutando sea así pero tipo ganar etapas ganaré pero sobre todo a disposición del equipo primeras etapas sobre yo tengo que estar ahí con los líderes nueve siempre un poco no en los inicios el Tour pues atentos a cualquier caída tonta digamos no que puede pasar y hay salvar el día