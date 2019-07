Nadie Sabe Nada (06/07/2019)

Voz 1399 00:00 bueno pues pues nada buenos días

Voz 1 00:05 sí que Meco con no hay habían bien yo estoy bien bueno esto qué tal Alberto cómo estás muy bien la verdad en mi mejor momento como siempre ya claro a ver está claro es que al sea siempre en el mejor momento en realidad vivencias muy plana Clark que no hay picos no es ahora bien normal siempre de puta madre y si entonces como en una meseta muy alta no

Voz 0057 00:26 a veces me aburre pienso Hall que vida de mierda

Voz 1 00:28 no pero fíjate fíjate que estás todo el punto ratos revivir trate que acabe el programa que ya bajar las otra vez a a la a que bueno esto es un falso inicio Life es la primera vez que de lo hacemos se llama fiel fiel fiel porque estamos en directo cosa que también te da como un gustito son la una de la tarde y cuatro minutos una hora menos en Canarias sólo seis horas menos en Nueva York

Voz 0057 00:53 sólo sirve para eso directo en nuestro programa

Voz 1 00:56 para decir la verdad hay cinco crezca digamos todo el rato vale vengo aquí estamos en San Feliu de Guíxols en el marco del Festival Festival sin ángulo que nos toca muy de cerca y que eso Festival de Comedia durante tres o cuatro días estamos aquí dando mucha Tour la comedia nosotros pues ya nos hemos hecho fuertes hemos dicho cada año el siglo otras y se hace pues siguió el programa también ya te gusta la matiz me encanta eh no lo estamos haciendo que no lo estamos haciendo que no estamos haciendo de decirle a todo el rato que España a comer pero espérate que pasó un minuto también pero hay que yo sé como un perro aunque acabe este público que oyen sonreír de momento muy

Voz 0057 01:38 va de como como un mar calmado que llegó a una consta

Voz 1 01:41 este que en este es el público asistente que lleva ya casi una hora aquí dentro que peor porque ha venido a escuchar del boletín de noticias de Se ha comentado mucho en San Feliú hostiase forzó lo más importante llega antes escucha te del boletín oye pero sí

Voz 0057 01:57 la flipado que se se boletín de hoy muy bueno e han hablado de la almendra central eléctrica en referido a que era poder que hacking alguien de prestaba atención yo si todo esto que era la almendra central algo de de de tráfico de Madrid no sé

Voz 1 02:15 no sé si era Madrid u otra ciudad una ciudad

Voz 0057 02:17 que el centro le llama la almendra central claro que quienes previamente

Voz 1 02:23 cogollo

Voz 0057 02:25 yo también soy pues yo qué sé el hueso de hueso aguacate ya otra bueno pues qué es lo que vamos a hacer

Voz 1 02:32 tramita el último de improvisación que estamos muy contentos que nunca hubiéramos imaginado que esto empezó un verano por cierto las cosas buenas pasan en verano no te acuerdas que empezar pues esto como a ver qué pasa y oye de Isla que sea aliados

Voz 0057 02:45 se rompe a follar Un verano

Voz 1399 02:48 conocer la expresión romper a follar

Voz 0057 02:51 pues vamos a José Luis Cuerda Berto de una pareja rompe a fallar pero además es muy gráfico porque es como dique de contención están ahí como mucho

Voz 1399 02:59 del XX no

Voz 1 03:01 romper espera llegar ya sabe que yo trabajo un poquito más fino no no vale de acuerdo y me moriré

Voz 0057 03:06 verano también que sepáis Patxi bueno tú no lo verás

Voz 1399 03:09 que ya esto antes bueno

Voz 2 03:11 a ver Espe Espe a ver no hombre aplaudir los me parece de mala educación

Voz 1399 03:19 pero gustando El hombre yo entiendo

Voz 0057 03:22 tiene diez años más

Voz 1 03:25 mantenemos sea así Si la cosa es que hasta que no pasa nada ni un accidente Viena en principio tendrás que morir que gracias gracias

Voz 1399 03:35 ilusión ir a mi entierro hombre mejor camión sí

Voz 1 03:40 pero si tu alto yo vas a ir ya digo basta que más gente lo tiene ahora el a mí me gustaría que tuvimos que que no quiero hablar de la muerte de su programa de comedia vale lo que venía esto a no sé tú sabrás que yo me Molinón verano de te matarán en agosto no eso eso era de Chiquito te mata te Macarena

Voz 3 04:02 hago voto la calor apretaba premio así pero yo he yo un verano de estos Conde cuando un golpe de calor

Voz 1 04:09 sí y me quedaré muñecos pero oye quédate qué vas a hacer a principio de verano ya que los niños vuelvan al colegio a ver yo te recomiendo disfrutar todo el verano ya no lo voy a programar imagínate que Currás toda la temporada con lo que corramos nosotros ya cuando ves la la la la la ilusión de las vacaciones Ponte muere en este lunes

Voz 0057 04:29 no no me lo voy a programar sólo sé que de todo el año en todos los momentos del año en el que veo yo más probable que me que me pueda morir en verano va además que el invierno también te mantiene soy del frío Toño del frío estás cómo estás que te queda ya una rayita batería solo que estar ya que que es que te moriría pero del propio frío va más entonces a puntito de caramelo no caerá como la carne en la nevera que a lo mejor tienes un un pernil un jamón york sí que sí eso está podrido ya de hace unas semanas pero con Egipto

Voz 1399 05:06 venga vamos no sirvió encierro rápido de la nevera la boca total luego se convierte en Caracas bueno pues este es Berto Romero no eh

Voz 4 05:16 trabaja la muerte trabaja las imágenes escabrosas

Voz 1 05:20 día iba muy bien le va muy bien en ese es uno de los mejores en eso si te parece podemos decirle a Samuel que ya de la entrada oficial de programa

Voz 0057 05:28 aquí empezamos por mi haber todavía

Voz 0763 25:59 señor el descenso en el Rally unas de letras eso yo de mi madre croquetas vuelen de maravilla este que son Beck eso en cuanto elija al ganador del bote de la Primitiva podrá descubrirlo señor voló Morcillo el destinos caprichos hoy puede elegir a cualquiera gane el bote de más de veinte dos millones de euros de la primitiva por solo un euro por un euro más hecha con Joker Loterías te recuerda que

Voz 18 26:21 lo que es con responsabilidad sólo si eres mayor de edad

Voz 1399 26:28 nadie sabe nada tienen podcast

Voz 14 26:43 la Harley sabes qué canción

Voz 12 26:55 mamá por eso no lo hemos quedado pues no ha gustado mamá y luego la canciller no muchos pero como dice

Voz 1 27:01 ya me entiende eso sí claro claro es que a veces me miras y creo que no me entiendes que no te escucho no te escucha escucha escucha en Batet no te voy a muy bien perfecto por cierto eh he visto una pregunta que ponía aquí con una observación de Miquel de Miquel Vilanova que dice hola la Coruña el podcast del programa no debería ser para ser más coherentes acaba de sonar ahora nadie sabe nada también en podcast que diga tampoco en el podcast

Voz 12 27:26 no no no me quedo con mierdas que piensas tú pero no porque esto también yo había pocas Mickeal

Voz 1 27:35 mira está muy se precipita al abismo sólo hay que vernos a nosotros nos mira Chus desde Twitter dice acabo de pasar por delante de una iglesia que tiene

Voz 0057 27:43 en un realojo solar en la pared se me ha ocurrido cómo se adelanta o atrasa ese reloj a las tres de la mañana moviendo los Nuggets usted una niña no llegó porque el cambio de hora es las tres de la mañana es verdad pero sesenta Laura pura cuidado eh mejora pura eh

Voz 1 27:57 la solar respecta eh ahora solamente lo espera el mediodía solar naturaleza respecta por que qué qué haces que el ser humano pues vamos con estas tonterías de parlante ante para atrás que cada año y un debate que no sirve para nada no sé qué está pero él la aguja que dice está claro no esta es la hora querría la bueno Rigola bueno pero es que claro tú tú sabes

Voz 0057 28:19 si en el tiempo probablemente no existe

Voz 1399 28:26 sí sí ya ya ya ya

Voz 0057 28:29 hay que ver el espacio existe te ves físico que esto va de aquí y allí pero el tiempo es una percepción Humain lo hemos mesurado por poner algo no sí o medido

Voz 1399 28:43 me aceptado ya pero virago es perder yo perdona

Voz 1 28:47 por muy acepta que este si e incentivar el escarnio ellos se apunta yo porque les encanta que la cagué vamos a ver lo comprobado

Voz 0057 28:55 de dónde has visto tú el escarnio eh yo te da un sinónimo esto está mesurado yo o medido yo te digo si no hemos cierta gente se ríe porque están demostrando era de principio que son malas personas pues se ríen para hacer daño todo el rato proclives se ha quedado muy claro bueno pues

Voz 1 29:12 ya bueno estamos en la sección porque ya veo que estas está llegando una musiquita

Voz 14 29:20 que se llama en la Cadena Ser percepciones

Voz 1399 29:38 oye ya se payaso pero que bien voy hoy percepciones tocaba hoyo percepciones tiempo no existe pero de vez en esa sección vale para lo que quieras

Voz 0057 29:55 claro que todo puede ser percepción porque ya la pienso abierta que quepan cosa vale pues el tiempo yo creo que no existe lo podrías desarrollar sí pero ajeno más

Voz 13 30:09 bueno pues nada porque no tengo tiempo ahora es percibido que oye que desde muy

Voz 1 30:15 largo tiempo te das cuenta que no tienes tiempo cuando alguien te dice tienes cinco minutos terribles a preguntar ya es que cinco minutos es mucho a veces la gente pide oye un momentito sólo cinco minutos bien comentó es la hostia

Voz 1399 30:30 sí

Voz 1 30:30 sí se o cuál iba a lo que el que quiere ser más amable vender lo mejor dices tienes dos minutitos entonces que también ser un minuto es muchísimo

Voz 0057 30:40 bien larguísimo Gemení decir

Voz 1 30:42 a decirme su segundo quince segundos entonces lo negociamos claro yo te digo diez tú quince

Voz 0057 30:49 el trece

Voz 1 30:52 es verdad que es verdad es verdad percepciones no la quieres o no pero que ya está aquí yo creo que el calor es subjetivo bueno su objetivo del común entran cosas en percepciones el calor sí está en tu cabeza en las ingles eh

Voz 1399 31:10 un poco cómo se pone como ejemplo en esa zona de la madre mía el pliegue lo que sería el el sueño

Voz 30 31:19 prepara o no

Voz 1 31:23 decir que estoy perchas de la mete la verdad es que me doy cuenta ya reparado desconecta Enrique todo esto

Voz 1399 31:34 de piernas

Voz 3 31:34 vale pues no ha funcionado es que no

Voz 1 31:38 Espasa esa llevamos seis años con esta mierda eh nos comenta Oli nuestro compañero coordinador de público una madre para nosotros y para vosotros también porque sin él el programa pues sería dos tíos hablando solos que

Voz 1399 31:52 también ha venido a San Feliú de qué te ríes señora de Mata desde Twitter se puede ir a Turquía a dar pelo

Voz 0057 32:03 pues seguramente seguramente pues no te pueden dar pelo de otros no

Voz 1 32:06 no perdona en la India es uno de los grandes negocios

Voz 0057 32:09 donar pelo blanco pero Pacer pelucas que lo bueno tú lo haces pues eso es lo que quiera no pero no te puedes insertar pero de otro pero esa mate te agarre

Voz 1 32:17 esa mata de pelo hindú que se vende visto reportó

Voz 0057 32:20 es impresionante usted es el yo creo que es mejor pelo eh ahí tienes un pelo negro fuerte Recio había hasta los calvos si nota que que el pelo es bueno

Voz 1399 32:30 no hay calvos hindús

Voz 0057 32:32 no no no sí que hay pero yo pero el pelo que por los lados en que hace como de princesa Leia Cáceres

Voz 1399 32:37 nueve de payaso

Voz 0057 32:38 sí que yo creo que ojo decir bueno en fin es que con los Calvo porque aún mucha sangre pero si sólo te queda uno de los lado afecta a la que es que lo de los lados llevar ahí como como unos auriculares echar para atrás como uno que salía en el imperio contraataca que sabes uno que iba colando siempre que llevaba como unas cosas puestas así eso no te lo mereces todo personas ya yo creo que no mi padre se dejaba largo lo de los lados ya no largo en plan E es raro que se ha quedado colgado de LSD sino cómo lo iban haciendo así como unos muñecos parecía el el Drácula de Bram Stoker sabes cuándo

Voz 1399 33:18 Puerta de llevado que dice puede pasar ni permiten al si se contaba con una cuchilla eh

Voz 0057 33:27 vete la lengua echan mierda bueno ole y los dice que

Voz 1 33:29 eh hay personas cárnicas humanas que han venido y quieren contarnos cosas adelante

Voz 1399 33:35 simplemente me haría ilusión regalarnos cómo te llamas cuenta además fabril

Voz 10 33:41 a ver que guardar bueno agrícola dicha denuncia cuarenta mil bien la cara

Voz 1399 33:48 cuando voy a casa es un premio italiana que para mí yo estoy Falete contiene bonita ya no me extraña no verter sí yo creo que un español

Voz 14 34:09 junto

Voz 1399 34:12 es caótica te has fijado que lo italiano españoles podemos payasos de de sí

Voz 12 34:22 España cuando queremos hablar español ponemos la ESA

Voz 1399 34:25 pues yo mismo voy por favor simplemente es suponemos la es al final ya ya pero hazlo hazlo de verdad que no te dé vergüenza que mala sombra pues yo no hablo Entallada sí que yo no puedo vivir porque no tengo lo que conmigo yo no tengo micro inalámbrico chileno La Ventana o un al tríptico veo solo puedo llegar

Voz 1 34:59 hasta aquí

Voz 1399 35:01 porque nunca Blair encadenó Mela Mela non pozos un poco poso pases cuando se habla o por favor estos datos lo gordo nos es o o Kruger esquí incas que tocaba caduco Gasquet Óscar que

Voz 12 35:27 me Time

Voz 1399 35:30 o de la eh

Voz 12 35:34 en un cántaro indispensable para la sino cantará la canción

Voz 13 35:47 si tiene el

Voz 1399 35:50 pues bien en este es mi último ya te quieto con lo que es más que aporta eres un paquete es gatita tará tará tará tará ese son típicos de la yo ellos pues bueno decidía calle Carroll oye perdona perdona

Voz 13 36:11 hacia dentro platea que estamos con este tema Akhtar Ali otra cosa os siempre entonces los nombres de la pasta no es el momento de decirlo sabréis los que tener a deja de ser una cada día que pasa debatir Paolo y tú tienes que preguntar Trípoli

Voz 1399 36:30 no no es un una lo hemos Pekín llama asistirán ah mira pero cuando escuche el primer día que escuches otra vale

Voz 1 36:46 el azar ha por falta Pale no puede ser

Voz 1399 36:48 delante de paz

Voz 13 36:52 si no ya no depende con no entiende por qué el llamado macarrones no

Voz 12 37:04 pero pero perdona

Voz 13 37:08 cuando aprendimos a decir os implanta esta hispana rica te Iker como el pero yo soy mucho unos puros Caracas también te digo una cosa la han inventado ella bueno ya lo ves

Voz 1 37:25 tras solito gatos mío me lo que esto Redondo oye y fino que pone que es a los metió Oliva es semi defino yo tengo entendido que es hinojo pero tal

Voz 14 37:38 bien poco o no homosexuales

Voz 13 37:41 esto es como el hecho de que ahora se habla de que todo el liderato de carbono ese espectáculo puro

Voz 3 37:47 hacemos lo que pasa es no da igual coméis igual no podemos sin empacho

Voz 13 37:55 es que esto ha sido muy duro nos vamos a repararse muy gracias en fiestas en costas muchas gracias tú sabías que somos cuatrocientos aquí no sabía

Voz 1399 38:05 Julio es verdad

Voz 0057 38:10 una última cosa Fabricio no puedes hacer nada

Voz 1399 38:12 yo yo como tú

Voz 13 38:15 yo estoy tranquilo con nervioso yo

Voz 1 38:17 cómodo pero es que a mí me hablar con gente que no conozco lo llevo bien crees que convirtamos estaba nervioso que yo me orinaba

Voz 1399 38:27 mira los no eres el primero

Voz 1 38:33 abrir ya la invitación de de la español que en italiano un poco solo

Voz 14 38:37 podrías

Voz 30 38:40 que es básico lo ERE placeres escolares aquí

Voz 1399 38:52 a todo a tope no cuando hablamos de esta mucho años aquí me sale más natural sí jope pues muchas gracias muchas gracias de hidratos de carbono

Voz 9 39:08 en Valencia

Voz 12 39:22 me cuentan compañero de El Terrat que hemos ido a reservar a un italiano para comer que está aquí cerca ha ido mi compañero a reservar sale un camarero

Voz 1 39:33 pero la avenida reservará una mesa dices que abrimos ha dado una era las doce dice ella ya pero te la poderosa para ti dices no porque tiene que venir que reserva las las cosas dice compañero un ataque de locura no pero si te lo digo así que estás aquí que yo intuyo que trabajas aquí

Voz 1399 39:54 crees que es muy arriesgado

Voz 1 39:57 que tú puedas comunicarle esa persona dice

Voz 1399 40:00 me da miedo

Voz 1 40:03 miedo ha dicho cambio compañero ha insistido a intuir un drama laboral allí sabes que va a venir el que reserva que sentido de doscientos kilos italiano

Voz 12 40:14 unos

Voz 1399 40:15 ya

Voz 12 40:15 yo no conozco ha venido un hombre Patín CT las patillas

Voz 1 40:19 y entonces estamos así que sin poder

Voz 0057 40:22 vio una muy buena también de un en un bar o en un restaurante una anécdota que ha ocurrido estos días nos han contado que dice llega un camarero le dice pasado oye me puede extraer esto esto estoy estoy se midan no no te puedo tomar la comanda porque es que yo tengo muy mala memoria o Penélope

Voz 1 40:40 pido

Voz 12 40:49 a comandar a comanda G comanda que

Voz 1399 40:56 yo no lo

Voz 1 40:57 pero a a buscar en la SGAE ya digo en la en la radio

Voz 1399 41:04 la verdad es que yo no

Voz 0057 41:06 pero si yo he visto a Chicote de los restaurantes

Voz 1 41:09 con Chicote diciendo

Voz 12 41:11 comandos

Voz 1 41:15 visto el otro día visto el otro día que estaba en una plaza céntrica psicoterapia que queda chiquito ya yo yo yo dice es que ha dado pues ha quedado muy Hakkinen está haciendo un programa que va a meter el dedo en la llaga eh vital quise manche poner una terraza de un restaurante de una plaza no Bynum camarero dice me puedo extraer papaya pero con la voz de ahora que más pequeñito

Voz 1399 41:38 acaso porque a veces lo mismo dice dice no se la puedo traer

Voz 1 41:47 está el vídeo por ahí dice no se va pot no señor no puedo pero porqué dice porque me han me han dicho que la cocina está cerrada dice

Voz 14 41:56 pero sí he visto en la mesa el tío bueno se puso de todos los colores claro dice haber compañero que me está diciendo que tu dueño te ha dicho que todo el marrón ibas a como te dices pero eso es lo que está pasando ya lo sé

Voz 2 42:15 bueno

Voz 1 42:16 muchas gracias ya me voy que no te sale a de ponerlo no vaya que va a Sevilla con la gente desde me ya le gente Leterme

Voz 0057 42:22 no claro pero lo que te decía antes es que eh yo creo que comanda lo yo lo voy a usar pues dice que le dice al camarero que hice mías no te puedo tomar el pedido

Voz 1399 42:34 no es decir así es yo voy así vale voy a repetir

Voz 0057 42:39 me dice eso pues no te puede tomar el pedido porque yo tengo muy mala memoria y no tengo papel para apuntar nada usted que bueno no índice bueno y qué hacemos dice pues mira

Voz 1 42:48 qué hacemos de que lo dijo no

Voz 0057 42:50 te pides lo vi compañera que de allí que él tiene más memoria que yo hice fue el capo

Voz 1 42:54 pero utilice fue camarero pero si los camareros pueden memorizar todos los que estamos aquí levantamos y el tío alemana Toni conocer aire hizo que son unos cracks con eso

Voz 0057 43:04 el otro día en que estuve en en Coruña cuando fui a cenar con Roberto Vilar por cierto hombre el tema cómo estás manda recuerdo pues muy bien muy viable no Isabel Gaza hoy sí sí

Voz 3 43:16 cómico gallego muy bueno la cabeza eran para no te dijo a Cabezas para el programa Land Rover

Voz 0057 43:21 el programa de gran éxito en la Sexta como una pero eso no si como si yo lo voy con gente que no esté bien yo ya porque entonces yo que tampoco esté muy fino pero

Voz 14 43:29 es una directa si no me podéis portal Vandal la que te Nacha era listo

Voz 1 43:45 os acordáis esto de de Vivienda es como la parcela a la PC pero sin trigo esto ya lo he contado pero lo resumo Mi padre

Voz 0057 43:55 creía que hablaba italiano y lo único que hacen es decir cosas con CH una sólo una sobrina que una prima mía italiana era chiquitita y mi padre diciendo como te he dicho que tal cosa y un ver porque él verdad que está hablando en italiano para que la niña me entendiera yo lo pilló hay diciéndole como te he dicho a Chaitén

Voz 1 44:16 con lo que suele faltar a la nariz de Jay de digo yo le dije Papá que hace bueno exótico italiano porque lo entiendo

Voz 4 44:26 bueno estamos en anécdotas

Voz 1 44:29 Nos situamos en Galicia bueno no es que

Voz 0057 44:32 en la cena la una de las camareras al final hizo un ejercicio de Nemo técnica tal que tuve que ir a felicitarla luego expresamente y le dio una propina específico para ellas porque fue increíble lo que hizo te estoy hablando de una mesa donde había entre diez y quince personas aunque fueran trece entre iguales

Voz 1 44:52 Patinir para mí

Voz 0057 44:56 de los cafés y tal y empezó la gente ya sabe lo que hace la gente es una puta locura

Voz 1399 45:01 sólo cortados camina no yo de soja no pues no mira mira a mitad de la mitad de soja quiero o en vaso largo amigos en uno al eres alfarero pues mira me hace un gracias un poquito de barro hace porque lo quiero ahí todo lo huye los cubitos de si putas dejamos por favor que disparar ya pues estoy haciendo eso como diez minutos gente cambiando tú uno que pedía un café escuchaba tu creo que que había pedido cortado no punto yo café era imposible

Voz 0057 45:36 éxito temblar la el ojo ni nada

Voz 1399 45:41 pero el tira ni apuntar ni nada incluso alguien decía ha estado mirando para otro lado de escucharte escuchado no no no no decía nada yo pensé estaba entré pero también la verdad es para nosotros va a traer jarras con café leche de migas vosotros listo de hacer lo que queráis pero yo lo que pensaba lo que habría hecho yo bueno yo no yo me habría echado a llorar ahí me me quito la vida pues nada se va todo perfecto

Voz 1 46:09 Ike y viene con una bandeja como la ensaladera de Roland Garros no toda cargado pero quienes creen que todo todos todos nos quedamos allí porque claro que más que menos todo el mundo pensaba a ver a ver como como muy claro es como que nadie quiso plantearla pero aquellos iba produciendo y la gente cómo vio que allí había un reto pues la gente yo

Voz 0057 46:32 vamos a ir a tranquila lo trajo todo y cuando acaba cuando acabamos ánimos para dar la puerta Yves Le dije oye tú eres una persona muy especial

Voz 1399 46:42 hacer el amor allí fue dada espera te recuerdo que está todos nosotros

Voz 1 46:49 hasta aquí que

Voz 12 46:59 en la una hay cincuenta y uno Quedan algo como

Voz 1 47:03 así como cuatro minutitos estamos en directo desde San Feliu de Guíxols ocho minutos veinte segundos se bueno pues eh que dieciocho segundos

Voz 1399 47:12 vale dieciséis bueno

Voz 1 47:15 pero estábamos en el festival siglo desde esa fluido y sus el único programa en directo de la temporada ya pero tú notas algo especial e yo no estoy notando cosas nos mira como común ninja por el patio de butacas en la sombra así como una cabra era visto el peor

Voz 13 47:34 mira que ágiles que tienen cuarenta y nueve años al que ahora nada exaltando que parece que tenga veinte bueno adelante ya entrega un micrófono a una persona hola

Voz 1 47:43 hola retail una cosa del de que países donde de dónde eres acento tan bonita tiene en Cataluña pero es cubano que todos los muy bien muy bien espérate que me voy

Voz 1399 47:57 yo no puedo hacerlo

Voz 1 47:59 debemos decir perdona porque se siente incómodo es un porque hay gente que está pensando esto es nuestro no sino no tiró veinte cascos auriculares en todo el año no tener ninguno estoy contando Berto cuando acabas de pero no puedo

Voz 1399 48:15 ya

Voz 1 48:16 sí me da el CP Viyuela de la radio lo sabe

Voz 1399 48:19 no

Voz 31 48:20 sí me verdad

Voz 1399 48:25 no sé si depende

Voz 13 48:31 mira mira bien Beto sube por la escalera porque es que sino Estopa X madre mía está rompiendo todos están cayendo cosas cámaras lo que haces con un móvil hombre la cómo estás

Voz 1 48:43 profesional la con móvil está loco se muy sudada pegado buenas tardes pues es ahí que se le vamos a ponernos de cara a una que igual por detrás de fantástica primero a la gente le gusta ver una cara hoy le habla hoy me encanta yo soy muy fan de esto es una rayita de madera no yo donde grandes de aquí de trasplantes micrófono en la boca de Cataluña no bueno no te lo bebes que tiene una parte gorda una parte pequeña

Voz 1399 49:18 exacto y se supone que que de la rana esto me viene mejor

Voz 1 49:22 n muy bien porque voy a hacer el mismo chiste que dice aquí hace un año estoy enamorada temporada cinco hablando de ranas yo dije que la rama cuando cruzaba dice Conejo en inglés que hice rave rave

Voz 1399 49:36 pues ya está así iba ya ver lo que hago no ir repitiendo lo mismo ataques desde abajo arriba teoría si lo tienen más complicaciones muy bien estos maravilloso para ti porque sé que tengo mucha ahora te lo voy a retirarse y no te importa cosa que paguemos convierte si lo deja en su sitio y luego en su caso mujeres

Voz 3 50:00 si es para todos no hay monstruos que eso es mira te has pero llaveros con tapones de eso con estos careto pues la verdad es que venir que trabaja el corcho coja uno para mi mujer que es ya Brian

Voz 1399 50:15 hay alguno pero no hay para todo está claro bueno mi mujer que tenga uno con Mi cada tres para

Voz 1 50:22 vale te importa si los compartimos con la gente porque a partir de tu presencia que quiero matizar antes podido decirlo que hay gente que igual dice usted me siento mantiene traído nada

Voz 1399 50:38 no pasa lo no pasarle

Voz 1 50:40 pero es que nuestros programas regulares tanto en Madrid con Barcelona en salas pequeñita pues la gente le ha dado puerta hay cosas muchos alimentos que nos ven como

Voz 1399 50:48 desnutridos mucho alcohol ahí acierta la bolsa que estoy habla

Voz 1 50:52 de ventas Silva no

Voz 1399 50:54 no te importa no pasa nada no no más

Voz 1 50:57 Ana Yolanda no sólo ha estado hablando es el que está diciendo está volcada está sacan que la hacemos

Voz 1399 51:02 ha subrayado que a lo mejor os habéis pensado que usted reportajes

Voz 1 51:07 si alguien quiere hacerse un llavero de corcho pues que vayan pero es lo normal pues pueden ir a esta empresa llama una guerra

Voz 0057 51:15 X grupo a tío inglés comunicó y cómo cómo lo imprimen ahí como como los Bin

Voz 1399 51:21 estás en el con una máquina de las con una máquina pues con tu permiso Yolanda muchas gracias yo metido estos para dar para nuestra familia pero me encanta pero pero no te vayas demandas no os os sí si a día de hoy

Voz 2 51:45 Berto

Voz 1399 51:46 qué hace olvidar la mala gestión estamos la radio eh

Voz 14 51:56 a ver si os parece estaríamos Chica como de momento místico

Voz 1399 52:01 Mora hable eh ya es doble para mí es todo música bien la posición que te la quita la memorable la veo la preparas místico no mira tú eres un peso eh que te llevo aquí aguantando tus pesa espesa es bueno que luego nos peleamos que ahora no hay tiempo vamos a hacer una cosa vamos a regalar a todos los aquí presentes una cosa yo productor e hijos de puta en catalán que hemos ido al almacén del nadie sabe nada

Voz 13 52:53 hemos rebañar las últimas camisetas que quedaban de su amante y a partir de ahora

Voz 1 53:00 los momentos la producía algo muy bonito sabéis que no hay talla M de chicos

Voz 1399 53:03 eh

Voz 1 53:04 han hecho camisetas pero para mí de Ming debido a que no hay presentadores este programa uno de ellos no tiene camiseta digital dice Andreo que es qué talla ACM de chico no se hacen en la industria textil ya que es que cuesta muchísimo bueno van a caer

Voz 13 53:20 el cielo y esta es la música que necesito van a caer bueno decirlo si va a parecer que cae del cielo

Voz 4 53:28 camisetas hiel Sam Antesa derramar

Voz 1 53:31 ya somos vosotros música

Voz 1399 53:33 eh el este Ignatius no pero que ha ocurrido dirás lo señor desesperado con un llavero de corcho

Voz 1 54:11 ya está que has que ha hecho eso que has pasado que ha hecho mucho Ruiz

Voz 1399 54:14 no ha pasado calmar al para porque la gente dice hay pocas camisetas tenía razón si el chico ninguno pero mejor pocas que a ver qué te pasa qué te pasa que no te ante no hemos tirado unos no no te ha tocado la camiseta pero al cabo prender una bonita lección que es que es la vida a veces pierdes

Voz 2 54:46 no no que pierda que a veces no

Voz 1399 54:50 mira lo que ha pasado Berto que con el claro la taza como tengo esta fuerza en el brazo que ya sabes que yo creo puerta si se me pega un viaje al tiraron Llovero me he llevado ya tiene el cable del auricular partido la taza y ahora eso

Voz 1 55:06 ahora pues es una por eso te respeto tanto ya

Voz 1399 55:09 porque te tengo aparte es respeto

Voz 1 55:12 miedo dels de saber que lo mejor que puedo morir en cualquier momento una ostia ya sabes que te he comentado que por ejemplo apretando te así la nuez con la mano prácticamente dolor simplemente se cerraría como el que cierra una válvula