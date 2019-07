Rafael Alonso: "Lo de Griezmann sería una ausencia injustificada, salvo que apareciese con una baja médica"

Voz 1 00:00 Miguel Martín Talavera buenas noches qué tal Álvaro buenas noches caso Griezmann y hemos contado por la tarde en la sintonía de la Cadena Ser y también sociales cuál es la última hora al respecto que después de todo lo que pasó ayer las palabras de Bartomeu el comunicado del Atlético de Madrid emplazando a Griezmann a que mañana esté junto al resto de sus compañeros París a Los Ángeles de San Rafael después a Bartomeu que le preguntan porque estaba en la presentación de de John dice no no no eso ya para la siguiente rueda de prensa hoy el Atlético recibe notificación de que Griezmann mañana no va a estar

Voz 1576 00:28 más que notificación eh con alguien del del club ha puesto en contacto el abogado de Antoine Griezmann para decir que que bueno que sufre lo que él entiende que presentarse a trabajar cuando ya está decidido de compañeros y de idea afición es un estrés emocional excesivo Ike Ike agarrándose a esa situación no no se va a presentar evidentemente bueno pues durante toda la tarde hemos visto un intento de lavado de imagen de de Antoine Griezmann hablando de decepción en cuanto al Atlético de Madrid evidentemente si alguien puede está dar o ha podido decepcionar a alguien ha sido Antón en los últimos dos años con su comportamiento más allá de eso en el Atlético de Madrid no rebaja ni un milímetro su tu hoja de ruta que hay hicieron con ese durísimo comunicado ayer por la tarde Antón Griezmann sigue citado mañana a las ocho y media para estar con sus compañeros en el Cerro del Espino coger un autobús rumbo a Los Ángeles San Rafael insinuó no estuviera como hemos podido con estar en la Cadena Ser va a ser multados eleva a aplicar el régimen interno del club rojiblanco para mejor que llega tarde Hinault no cumple con sus obligaciones porque el recordemos que todavía tiene contrato con el Atlético de Madrid recordemos que todavía les sigue pagando el Atlético de Madrid hasta que el Barça ejecute esa cláusula de rescisión evidentemente bueno pues como te digo no cambian y un ápice la situación de Antoine Griezmann si mañana domingo ocho y media de la tarde no está en el Cerro del Espino que no lo va a estar para coge el autobús le va a aplicar el régimen interno va multar porque en el Atlético de Madrid se han lanzado de este tipo de cosas como te digo ayer abrieron una hoja de ruta que no van a terminar no van a dejar a un lado ni con el Barça ni con Antoine Griezmann

Voz 1 02:09 por si alguien ha estado en Marte en estas últimas horas y no sabe de lo que hablamos del comunicado bueno lo primero de todo que que yo sepa Talavera a Antoine Griezmann Le sigue pagando el Atlético de Madrid claro tiene contrato hasta Vaqué y que el comunicado de ayer del Atlético de Madrid que es durísimo habrá algunos que dicen que es de cara a la galería de todo lo que tú quieras pero bueno al fin la cabo habla de un turista que sigue estando en sus filas a mí sobre todo me llaman la atención dos cosas como habla tanto en relación al Barça y en relación a Griezmann de falta de respeto Yves repulsa que me parecen dos términos bastante importantes falta de respeto y de repulsa en otro punto de conexión en Barcelona Xantia vaya muy buenas hola qué tal muy buenas el Barça destila tranquilidad

Voz 2 02:50 pues sí la verdad es que sí Álvaro muchísima ellos siguen con el plan establecido con los Times que tenían pensados los contó Bruno alemán que Griezmann manejaba que iba a ser oficial el día diez es decir la próxima semana el miércoles desde el Barça está muy tranco los lo que dicen es que la prisa la tienen el Atlético de Madrid que ellos con esperar hasta el día catorce y tenerlo pues eso la semana que viene pues están tranquilos y que van a intentar negociar que aún no sean por vencidos para pagar la cláusula va intentar negociar por última vez si al final no hay el Atlético de Madrid no a su brazo a torcer y no quiere negociar pues lo que dice el Barça es que lo tiene muy fácil porque lo único que tienen que hacer es pagar la cláusula que es una cosa que más o menos ya tienen asumida que la van a tener que pagar pero que vaya que está muy tranquilos con mucha calma y con el planning previsto desde hace semanas

Voz 1 03:49 es decir que tiene liquidez suficiente como para afrontar ese pago de la cláusula quiero decir son ciento veinte millones

Voz 2 03:54 en el Barça dicen que sí que tienen liquidez suficiente y que es una operación fácil pagar la cláusula a partir de aquí interpreto yo que el Barça preferiría fraccionar el pago siempre sin superar los ciento veinte millones de euros pero fraccionar el pago porque así le permite abordar otras operaciones con mayor facilidad véase por ejemplo la de Neymar pero nos dicen desde el Barça que sí que tienen liquidez para pagar esa cláusula de rescisión enseguida

Voz 1 04:22 junto también a Pablo Pinto yo creo que en relación a todo este asunto de de decir yo de esta guerra de comunicados de Bartomeu dice una cosa el Atlético de Madrid en un comunicado durísimo el que está quedando el peor de todos diferencias Antoine Griezmann uno de los mejores futbolistas del mundo que no se supo quedar en el Atlético el curso pasado y que no se está sabiendo oír porque uno puede decir con contrato en vigor con contrato en vigor en el mes de mayo venga me voy a ir venga me voy a ir es porque se que va a aparecer alguien iba a pagar mi cláusula de rescisión que entonces era de doscientos millones de euros a ya es de ciento veinte millones de euros yo o hay algo que se me está escapando que seguramente sea así sino es que el jugador es propiedad del Atlético de Madrid es joder es que es propiedad del Club Atlético de Madrid y al Barça que vaya el lunes a la Liga y que pague los ciento veinte millones en dos adiós muy buenas

Voz 1576 05:09 es que además Álvaro hay una cosa importante es que hoy en ese intento de lavado de imagen las informaciones que saben evidentemente en entorno al futbolista ganador dentro de la imagen como te digo se habla de que el jugador se ha comportado muy hondo un Atlético de Madrid mejor se ha comportado realmente mal con el Atlético de Madrid es verdad que dice en aquella reunión con Gil Marín convertir con Simeone que se va para tener tiempo pero no porque salga de propia iniciativa Antoine Griezmann porque les invitan practicamente lo obligan a tener esa reunión que diga cara a cara que se va a ir porque ella conocía el Atlético de Madrid que había firmado por el Fútbol Club Barcelona para los próximos cinco ejercicios evidentemente el Atlético hay tiene que sustituir a un jugador no normal como es Antoine Griezmann sino una superestrella tiene que moverse el mercado pero si hubiera seguido la hoja de ruta que tenía Antoine Griezmann con un vídeo las redes sociales y demás preparado para decesos haciendo del Atlético de Madrid la acosó hubiera ido bastante más lejos que ese día de mayo donde el Atlético de Madrid le obliga a sentarse en casa de Miguel Ángel Gil Marín y le obliga a decirle que se baila fue el Barcelona

Voz 1 06:09 Rafael Alonso es abogado experto en derecho deportivo del bufete de abogados Caruso Tommy judío nos está escuchando estará de la noche hola Rafael buenas noches

Voz 3 06:17 hola buenas noches Griezmann no tiene intención de presentarse

Voz 1 06:19 mañana es fundamental BD me gustaría que respondiese a esas dos a dos preguntas una en relación a si mañana no se presenta a qué se exponen el el el futbolista es una cuestión de régimen interno y sin más no

Voz 3 06:32 sí como cualquier otro trabajador se dio una ausencia injustificada al trabajo no sé que apareciese después con una baja médica no

Voz 1 06:42 IESA baja médica que en la puede firmar una persona que no sea el médico del Atlético de Madrid

Voz 3 06:47 sí se puede como cualquier trabajador podría ir al médico de la Seguridad Social esa luz que le corresponde se Antoine Griezmann donde viva o al médico

Voz 0422 06:56 Mutu aunque tiene algo que el Atlético de Madrid

Voz 3 06:59 aquí realmente ese supuesto estrés emocional que se ha alegado desde su entorno que Le que supone acudir a al primer día entrenamientos con sus compañeros después se despidió de ellos efectivamente les supone un un trastorno tal que debe determinar la baja laboral pues estaría justificada si no es así tenía una baja una ausencia injustificada tendría su correspondiente castigo que de acuerdo con el convenio colectivo del fútbol profesional pondría la primera y la segunda ausencias injustificadas podrían conllevar o bien una suspensión de empleo sueldo de hasta diez días o una multa de hasta un cuatro por ciento de ensayos mensual curiosamente aquí cuanto más cobras menos porcentaje de ponen los que cobran menos de cien mil euros al mes este yo creo que ese no es el caso de sí

Voz 1 08:01 vale el cuatro por ciento y eso donde aparece curiosidad eso es según qué

Voz 3 08:05 eso está en un anexo del convenio colectivo del pueblo profesional que lleva por título el reglamento de régimen disciplinario que es donde se prevén todas las infracciones y sus correspondientes sanciones que puede cometer los futbolistas profesionales

Voz 1 08:19 entonces una una baja injustificada una ausencia injustificada a menos que una baja médica sería del cuatro por ciento

Voz 3 08:28 una multa de a partir de la tercera ya sería multas mayores o bien una suspensión de empleo sueldo podría ser de once a treinta días o una multa que de el para los que menos cobran es de hasta el veinticinco por ciento sabe mensual para los que cobra más es de hasta el diez por ciento el salario mensual

Voz 1 08:49 y luego por acaso

Voz 3 08:51 dos años antes puede acabar con el despido lo que pasa es que yo creo que a nadie se nos escapa que eran desde comer y lo que no va a ser en ningún caso el despedir a Griezmann porque entonces no cobraría nada

Voz 1 09:02 no tenían esas una pata evidentemente que va a pasar mañana porque ya nos ha contado Talavera mañana ocho y media de la tarde en se debería de subir ese bus rumbo a Los Ángeles de San Rafael por otra parte está lo que pueda suceder cuando se produzca lo lo más probable que es que acabe en el en el Fútbol Club Barcelona mediante de cláusula de rescisión a lo que sea que es que el Atlético de Madrid tenga pruebas como para denunciar al Barça por haber estado negociando y firmado un acuerdo con un futbolista con contrato en vigor en simplemente vuelvo al segundo párrafo del comunicado ayer del Atlético de Madrid donde habla de que el Atlético de Madrid tuvo conocimiento de que el jugador y el Barça habían alcanzado un acuerdo el pasado mes de marzo en concreto los días posteriores al partido de vuelta de una eliminatoria de Champions por cierto algo que ya contó Manu Carreño el pasado treinta de mayo en en en ese caso en caso de que quisiese denunciar el Atlético de Madrid ante quién lo debería hacer

Voz 3 09:57 ahí en ese caso la la obligación de no poder negociar con un jugador por parte de un tercer club hasta que no está en los últimos seis meses de vigencia de su contrato su contrato actual que en el caso en creo que está renovado hasta dos mil veintitrés es decir que aquí se está el negociando con el cuatro años antes de que venza el contrato eso es una obligación que está estipulado en los reglamentos de la Federación Española entonces se trataría de una infracción disciplinaria que habría en la que el Atlético de Madrid denunciaría el Fútbol Club Barcelona ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol pero no son unas sanciones excesivamente

Voz 0422 10:42 gravosas ese sí ante la FIFA no podría

Voz 1 10:45 denunciar

Voz 0422 10:46 para denunciar ante la FIFA tiene que haber un componente

Voz 3 10:49 nacional que aquí se trataría de una transferencia nacional entre los clubes de la misma acceda con lo cual en principio sea un caso ajeno a la jurisdicción de la FIBA

Voz 4 11:01 gracias por la calle

Voz 1 11:02 unidad Rafael abogado un saludo muy fuerte ha quedado bastante claras lo pintó la Pablo muy buenas a ti qué te parece todo esto

Voz 0422 11:12 pero desde el principio te gusta la cocina mía culebrón no salido de madre de bueno el capítulo final se resumen Un final muy desagradable llevábamos meses diciendo esto no pues bien está acabando con un final bastante más grosero muy desagradable de lo esperado e incluso pendientes de si mañana Griezmann que ya ha comprado talado no va a pasar pero pendiente es decir es buena autobús paraísos San Rafael con el Atlético este es un tema que debería haber estado expatriado mucho antes pero aquí está jugando pues el arte de la negociación a Barcelona no tiene ninguna prisa la temporada el Atlético de Madrid ya se ha gastado la pasta Griezmann en el sustituto cuando con el tiempo es normal que el Atlético de Madrid pues éste ha dado porque bueno ayer Bartomeu en en casa Griezmann Carlos practicamente sí porque dijo que el primer contacto fue una reunión y cuando ya se ha contado en el larguero desde hace meses punto por punto como ha venido sucediendo todo como el Atlético de Madrid pidió hace medio como parte de la negociación porque sangría pagar a plazos del Atlético bueno meter la operación el Barça dijo que no dieron el etílico pues son ciento veinte uno detrás de otro y al contado

Voz 1 12:30 en a Pablo después pues

Voz 0422 12:32 que viene productor esa negociación perdamos que esto no empezaba antes de ayer

Voz 1 12:37 enseguida vuelvo a Belgrado que está Marta Casas con protagonista pero te hago una más rápida Pablo no crees que la imagen de Griezmann está quedando por los suelos

Voz 0422 12:44 no está quedando bien seguramente vamos eso es un hecho porque bueno yo creo que la afición del Atlético de Madrid desde aquí tendrían que tocó subir en vídeo y despedirse desde que sea filtrado que la unas fechas decisivas claves como Hans desde el partido ante la Juventus en Turín antes de ese partido deriva el Atlético de Madrid apurar sus opciones de disputarle el título precisamente al Barcelona esto lo está la apuntilla la verdad lo que pasa que yo sinceramente creo que ahora mismo es decir impar tampoco tiene mucha culpa así decir me pongo en la piel de Griezmann sino que estará echando cláusula fuera por Griezmann habría pagado la actual lo hace tiempo el uno de julio cuando bajaba a ciento veinte

Voz 1 13:29 se resuelve muy rápido pagando la cláusula ya muy buenas

Voz 0422 13:32 claro pero no creo que mantenga ciento veinte el banco en Barcelona a bordo estará pidiendo tiempo como contabas antiguos querrá pagar a plazos para tener dinero en caja por si va por Aimar por si va por de LIC claro sus cartas que no en este caso no son exactamente las mismas que te confiere dato