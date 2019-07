Carrusel Deportivo último tramo: Segunda parte (06/07/2019)

Voz 1 00:00 la sintonía de la Copa América hay Gustavo López hola muy buenas hola qué tal cómo están Alvarito enseguida vamos a escuchar las palabras de Messi que les estamos sacando están ahí en el horno pero ha vuelto a rajar de Conmebol bueno lo primero de todo Argentina ha ganado los una Chile el del partido es lo de menos porque quedó oscurecido por lo que ha pasado en torno a Leo Messi cómo es posible que hayan sido expulsados Medel Messi por esa acción es que no me lo creo están las redes sociales el para todo aquel que no esté escuchando desde diciendo si estos Radio no lo puedo ver lo puede ver en las redes sociales de Carrusel arroba Carrusel

Voz 2 00:35 tú lo entiendes Gus no

Voz 3 00:38 no entiendo la expulsión no entiendo la la autoridad que tuvo lugar en esta Copa América fue nefasta creo que fue algo que va en contra de lo que es el espíritu deportivo de lo que se lo que es el fútbol creo que la herramienta bar no llegó al fútbol para esto creo que llegó para ayudar al fútbol y no para ser perjudicado el fútbol creo que hemos visto una Copa América donde fue más importante donde tuvo más incidencia el arbitraje y que el propio futbolista y creo que Messi en ese sentido se sintió dañado Argentina se sintió planea igual que otras selecciones pero sobretodo por todo lo que impulsó al entorno a la selección argentina la protesta de Messi la veo justificada en torno a que no fue a recibir a la medalla por el tercer puesto y las declaraciones después del partido que creo va a dañar mucho las los cimientos de de la Conmebol

Voz 1 01:34 la expulsión crees entonces que fue premeditada

Voz 3 01:38 la expulsión no sé si fue premeditada por las declaraciones que tuvo Messi anteriormente después de lo que pasó con Brasil creo que fue injusta tanto para Messi como para Medel lo que ninguno lo lo tenía establecido expulsado directamente es verdad que Medel tenía tarjeta amarilla eso hubiese sido otra tarjeta amarilla al hubiese expulsado pero creo que en ningún momento el árbitro tuvo más

Voz 1 02:00 Izquierda alquimia para poder solventar

Voz 3 02:02 la situación hablándolo porque aparte lo dijo Messi estamos acá escuchando a Messi dijo que antes del partido el árbitro hijo que quería dialogar con el futbolista que era un árbitro que dialogar va con cada uno los pudo dicta en las acciones de este partido no dialogó en ningún momento con ninguno de ellos

Voz 1 02:18 atención Carrusel Si vas en el coche sube un poquito el volumen porque estas la rajada de Leo Messi después de uno Argentina haber sido tercera clasificada de la Copa América después de haber ganado dos uno a Chile que es lo de menos entre comillas dos haber sido expulsado IB3 como medida de protesta no salir a recibir esa medalla que acredita Argentina como tercer clasificado este es Leo Messi

Voz 1293 02:39 no no no no fui porque portó un poco no creo que que nosotros no tenemos veces partidista esta corrupción de el falta falta de respeto que hice me hizo durante toda esta Copa no vamos con la sensación de que de que estábamos para más de quisimos tanto como ir así como oí los dos mejores partido de de campeonato que fuimos en crecimiento de de principio hoy que que no no en en la final no te repito la corrupción los árbitro oí todo eso no permite que que la gente disfrute del fútbol del show lo arruina un poco

Voz 1 03:16 me pasó factura no tenemos que ser parte de esta corrupción eso es lo que dice Leo Messi que barbaridad tú crees que esto va a tener consecuencias Bush que que se dice en Argentina tú que estás ahí

Voz 3 03:28 pues en Argentina coinciden muchísimo con lo que hizo Messi creo que tanto en Brasil el partido contra Brasil el partido de hoy quedó de manifiesto que las herramientas que utilizaron en el él en la competición no fueron las que fueron las correctas pero que hubo algo en el cual influyó negativamente para Argentina y entorno a Messi y este tipo de declaraciones en torno a Messi que es un jugador muy pacífico que muchas veces el achacaba que no levantaba la de que no no era líder de que no actuó de capitán bueno en esta Copa América hemos visto Messi que por ahí en lo futbolístico quitando el partido frente a Brasil no había sido la mejor Copa América también dicho porel pero sí ha levantado la voz y ha manifestado que esto no va con el que esto ese totalmente en contra al fútbol que se ha visto una corrupción como él dijo en las declaraciones en el cual se queda de manifiesto que no no fue bien vista la la herramienta también ansía protagonista los los árbitros y eso es yo creo que es una una

Voz 4 04:36 vale incidencia para lo que es el fútbol y lo que es el futbolista que tienen que ser más importante que el propio árbitro escuchado bien este es Leo Messi

Voz 1 04:44 no no no no fue porque por portón

Voz 1293 04:46 no no creo que que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción de el falta la falta de respeto que hice me hizo durante toda esta Copa no vamos con la sensación de que de que estábamos para más de quisimos tanto como obra así como oí los dos mejores partido de de campeonato que fuimos en crecimiento de de principio hoy que que no no notar en la final momentáneamente repito la corrupción los árbitro oí todo eso no permite que que la gente disfrute del fútbol del soy lo arruina un poco

Voz 1 05:21 estará en la Copa América del año que viene buena pregunta Gustavo López como siempre un placer amigo hasta mañana

Voz 4 05:26 el placer es mío una hora esos grandes doce días en Canarias

Voz 5 05:31 me volví de vacaciones del niño el ordenador departamento

Voz 6 05:37 hasta el siete de julio quince por ciento de descuento adicional sobre ofertas en ordenadores tablets y monitores Lenovo con todas las ventajas y facilidades de los tecnoprecios

Voz 0978 05:46 arriba en Viena no nunca bajó los precios de las rebajas

Voz 5 05:49 porque inglés

Voz 1 05:50 Xavi Saisó Barcelona hola hola

Voz 1982 05:53 por la noche Galvao noticia de la mañana a pesar de que ya

Voz 1 05:55 la semana pasada lo comentábamos aquí lo comentabas tú de que el Barcelona ha reconocido interés por Niko Mirotic que traspaso más bestia Mirotic va a jugar en el Barça la próxima temporada Xavi

Voz 1982 06:05 va a ser un contrato de tres años más uno opcional hay que decir que el Barça no ha dado el sueldo no dado las cifras de este de esta operación más opinión que información mía ya la situaría aproximadamente en unos ocho millones brutos e aproximadamente por año llega mañana a Barcelona Niko Mirotic el lunes a primera hora va a pasar la revisión médica si no hay problemas a la una y media en el Palau Blaugrana en la pista del Palau va a ser la presentación ojo Álvaro porque hay quien dice que a lo mejor es una presentación especial se habló de que incluso pudiera haber público en fin algo está barruntando el Barcelona para hacer una presentación especial con con Niko Mirotic y un dato el primer partido oficial de Mirotic en septiembre con la camiseta del Barcelona será en el Madrid en la Supercopa sí sí su primer torneo oficial que se va a jugar en Madrid no hay fechas definitivas pero el Barcelona está el Real Madrid está las sedes el Bicing se por tanto será ahí donde por primera vez antes jugará los amistosos pero por primera vez con partido oficial vestirá la camiseta del Barça

Voz 1 07:15 tu recuerdas un traspaso a este nivel no de Europa NBA que estamos habituados sino de NBA Europa de un jugador de ese nivel que que nadie se lo arroz ni mucho menos están el no sé si decir cénit de su carrera deportiva es que tiene veintiocho años Xavi

Voz 1982 07:32 no recuerdo de hecho yo creo que esta es una de las grandes claves para para analizar de este fichaje aparte de que sea una de las bombas del verano es el hecho de que por fin un equipo europeo consigue sacar de la NBA a un jugador que que digamos le no están la en en en el Quillo todo el partido no sino que es un jugador de veintiséis minutos de media un jugador que ha estado en Milwaukee un jugador

Voz 0802 07:55 lo importante y eso es muy difícil no había

Voz 1982 07:58 asado entonces bueno vamos a ver si es una cuestión esporádicas solamente a esto del Barcelona o cambia un poco la la tendencia pero no no yo no recuerdo Álvaro que haya pasado nunca que un jugador de este tipo de la NBA vuelva a un

Voz 1 08:12 el equipo o vaya a un equipo europeo lunes una y media la presentación lo contaremos a la Ser gracias

Voz 7 08:18 un abrazo hasta luego nos vamos a Bruselas

Voz 1704 08:23 el Tour de Francia en la Cadena SER ha empezado en Bruselas pero es el Tour de Francia evidentemente empezaba hoy con la primera etapa que ser resuelta al esprint ahí está el equipo de enviados especiales de Íñigo Marquínez sala Marquínez muy buena si hay Borja

Voz 9 08:36 agravó la Borja qué tal buenas noches Álvaro y Roberto Torres nuestro comentarista

Voz 1 08:41 hola muy buenas noches Marquínez

Voz 10 08:43 sí así como no me dice Paco Hernández con ese sonido perfecto de Cabrera Marquínez

Voz 1 08:48 qué ha pasado hoy

Voz 10 08:49 pues que ha habido un bueno lo primero el turno perdona

Voz 0802 08:52 absolutamente a nadie por mucho nombre que tengas caída no dos caídas fíjate en una se ha caído y además muy dañado íbamos a ver cómo esta mañana saques uno de los hombres que las apuestas aparecía como de los candidatos a ganar el Tour de Francia en la segunda también muy cerquita a meta se ha caído con NB quien que no ha podido disputar el sprint que era el candidato número uno para conseguir la victoria en el día de hoy por lo demás ha sorprendido une corredor que se llama Michael de Unicef que corre en el conjunto de la Jumbo que le ha sorprendido a Sagan por medio tubular se le ha impuesto al corredor eslovaco en el esprín así un poquito más que los nuestros afortunadamente han entrado sin ningún tipo de problemas de lo que se trata Benito a esta primera semana no ya de ganar otra sala Rivas de salir vivos de la primera semana dentro

Voz 1 09:37 eh Roberto esta primera semana del Tour como se suele decir siempre es no la vas a ganar pero la puedes perder ese ese tópico el ciclismo se puede adaptar perfectamente a esta primera semana

Voz 11 09:48 sí además esta semana es muy difícil estamos aquí en Bélgica la carretera bastante malas mucha curva mucha rotonda algo de padel repecho bueno los Corvette con los nervios siempre la semana lo paga más de uno están todos dos con opciones en el Tour de Francia que pasa hasta que el sexto día con la montaña que la gente se da cuenta donde tiene que estar están en sitios que a lo mejor no se tienen que meter bien las caídas hay que esperar a que pase hasta el primer día de montaña y seguramente va a pasar mal

Voz 1 10:16 veces Borja hablando con los nuestros después cuando ha finalizado la etapa qué sensaciones caso notado eh bueno

Voz 0298 10:21 los un poco de todo no haya hablamos con Pello Bilbao compañero de de San tampoco sabían exactamente como se haya producido la caída o marfil también hablaba de ese problema asegura entre la rodilla que tenía Imanol Erviti el ciclista del Movistar se marchó al sol también Álamos con Enric más que debutaba en un Tour de Francia en la jornada de hoy que tuvo un problema mecánico a unos cincuenta kilómetros de línea de meta que nos decía esto al final

Voz 1293 10:42 hemos hablado de la caída pero si tengo que decir la verdad ha sido un día no ha sido un día nos haga muy loco pasión día bueno había una caída final pero bueno me esperaba un poco más de de caído bien sea una pasada eh ya estamos metido en carrera bueno ahora vamos a ir poco a poco oí intentaremos hacerlo

Voz 0298 11:02 bueno pues Enric más que sorteaba la caída no en el corredor del Astana es el han llevado en la en la ambulancia y al final por suerte no tú no sufre ninguna fractura pero sí contusiones en la rodilla también unos puntos que le han colocado también a la altura de la ceja así que vamos a ver mañana qué tal está

Voz 1 11:17 mañana tenemos Marquínez contrarreloj por equipos

Voz 0802 11:20 sí sobre veintisiete kilómetros y recalco lo de veintisiete kilómetros por el Tour hace bueno pues en la época no voy a decir de Torres un poco antes colocaba contra el equipo de noventa kilómetros en la época Roberto por los sesenta y ahora he visto que eso es una pasada que no se pueden meter esa esas kilómetro una crono por equipos que es un tostón que aburre hasta los muertos y bueno pues ha colocado una crono de veintisiete kilómetros que yo creo que va a estar muy chula creo que va a haber diferencias porque hay algunos equipos van a volar y creo que va a ser una a una etapa en la que bueno pues por lo menos va a haber segundos en la clasificación general y la carrera no va a estar tan bloqueada como ha estado en otras ocasiones

Voz 1 11:56 Puerto quién debería ser el favorito mañana qué equipo para para bueno

Voz 11 12:00 hoy Neos yo creo que está bastante claro quiénes es el favorito tener un equipazo de Francia igual para manejar durante todo el Tour normalmente tienes y no pasa nada raro mañana para mí son los favoritos

Voz 1 12:12 a una pregunta para los tres para finalizar porque viendo un poquito también artículos en los diferentes medios de comunicación estamos hablando del Tour de Francia que es la el tercer acontecimiento del deporte mundial más seguido después de los Juegos Olímpicos del Mundial de fuga es decir no estamos hablando de cualquier tontería uno uno va a Bruselas que no se podría denominar como la capital del ciclismo se respira eso que es un auténtico Tótem en el Tour de Francia a nivel de efectivos a nivel de de atención mediática el hecho de que sale de Francia sigue atrayendo la atención de de de millones de personas se palpa también ahí Marquínez Roberto

Voz 0802 12:44 sí sí sí sí se palpa yo el primer día que digamos el miércoles jueves Bruselas no es jueves novia de ciclismo pero bueno hoy ha sido una pasada en la línea de meta ten en cuenta que a mi me gusta que el Tour salga fuera de Francia hace dos años salimos de Alemania Terra arcos salimos de España dentro de poco apunta Benito apunta Bilbao como posible salida de dentro de muy poquito por eso ahora me gusta

Voz 1 13:09 eso no vale como eh

Voz 12 13:11 el poder es verdad que no que salgan de Biarritz por favor

Voz 0802 13:16 el da las gana no pero pero a mi me gusta que la gente vea lo que es el Tour es es una pasada lo que lo que lleva a esto es que te sorprende incluso al al principio no ten en cuenta que esto ya Televisión Se ve en casi doscientos países de todo el mundo que que ya es decir eh pero es bonito que la gente se ve como decías es la cuna de del ciclismo una de las cunas del ciclismo donde la gente va en bicicleta de esta las mejores clásicas del mundo y hoy ha sido una pasar

Voz 0298 13:39 en la el metido fíjate Álvaro también para comprobar lo que significa que el Tour comience en Bélgica arranca este año aquí porque se cumplen cincuenta años de la victoria de Di Merz pues les estaba esperando para recibirle el propio Rey Felipe de Bélgica es decir que era un día realmente festivo era Un día mágico oí aquí de verdad que que es una Jona irrepetible mañana otra vez el día entre Joaquín Lucena

Voz 11 13:58 a él lo contaremos a perdona sí que es el ciclismo es la mejor carrera bien los mejores ciclistas en su mejor momento de forma sea paralelo letal lo mejor es el Tour de Flandes absolutamente las bicicletas

Voz 2 14:11 en el verano no que decía aquella eso es qué tal se porta Borja mal como siempre no pero quien lo tiene que aguantar más Cabrera Rober nos rodea

Voz 1 14:21 te lo quiere contar a los sitios que me toque de buscarle cremas solares que después del verano pasado y vuelve no no no no está ya no tenía edad para nada

Voz 1982 14:29 esto no aprende todos los gana el primer día Benito ya te digo que ha habido veinticinco treinta

Voz 0298 14:35 así que ya tenemos un problema que era difícil de solucionar en las veinte etapas que queda

Voz 1 14:39 ponte gorro un abrazo para los cuatro esta mañana una hora menos que en Bruselas que Madrid siga la península en Londres once diecinueve Miguel Ángel Zubiarrain hablando de tener muy buenas

Voz 13 14:52 hola buenas noches tenemos a cuatro españoles

Voz 1 14:54 en octavos de final Nadal Carla Suárez Verdasco Bautista hoy han ganado Nadal Carla y lo primero que después se me olvida mañana es el Sunday qué es esto que tiene Wimbledon especial que a menos que caigan chuzos de punta durante la primera semana pues el domingo no se juega mañana que es tradición fresas con nata

Voz 13 15:12 mañana edición ir de paseo por donde es pegando una paliza de muerte porque es muy grande y hay bueno yo recuerdo el año pasado que salimos a las nueve de la mañana aquí el adopte Amorín en la cama para luego centrar la segunda semana con fuerzas porque esto es así el lunes es muy duro todos los partidos de octavos de final de hombres y de mujeres así que el día va a ser espectacular lo más curioso bueno vamos a empezar diciendo que Nadal ha ganado a Tsonga seis dos seis dos que no ha habido partido que no ha pasado por encima como apisonadora que son Gallo que de que ha llegado un momento que luchaba por haces nada después Carla Suárez la ganaba Davis yo que tuvo la fortuna de que Davis eliminar a la a ver iba a ser de mal igual no es no sea permitido meter a a cuatro en octavos de final lo más divertido tendemos de juego para el lunes a ver Nadal pista central Nadal pista central con Sousa haga una de aquí de los de España en la pista uno primer turno Carla Suárez Serena Williams a la una de aquí la todos en España y en la pista tres segundo turno Verdasco FEN a las trece de aquí dos en España en la pista dieciocho segundo turno Bautista per a las trece de aquí dos en España el que haga lo donde juego a mí himen lo debería de explicar porque tenemos jugadores nos los ponen a la misma hora que como lo hacemos bien

Voz 1 16:52 es todas las razones musculación todo Totó todos los ánimos

Voz 13 16:55 a hay encima a ver los partidos porque otra cosa va a ser complicadísimo primero lógicamente tenemos que ver a Nadal y luego ver cómo podemos hacer para ver un poco a todos que además de eso pues otros doce partidos más de octavos encinta

Voz 1 17:14 lo que tiene entre veinte hecho de que mañana no se juegan partidos todos el lunes como dice Zubi con ese orden de juego que hace que todos los partidos de los españoles iban a las dos de la tarde bueno pues habrá que seguir los todos a la vez pues un cuarto de hoja uno otro cuarto de ojo a otro en los otros dos lo contaremos mañana la previa mañana en Hoy partidos y a partir del lunes esos cuatro partidos con Verdasco Bautista nada Ali Carla Suárez un abrazo fuerte hasta mañana

Voz 13 17:40 buenas dotes y está por ahí también Mela Chércoles

Voz 1 17:42 porque tenemos gran premio y evidentemente con todas las esperanzas depositadas en los nuestros Gran Premio de Alemania esta obra y Mela Mela

Voz 4 17:52 hubiera Fabregas buenos chicos están circuito de Shen como sale Márquez en Moto GP

Voz 1104 17:57 bueno el circuito de Sachsenring o en el jardín de Marc Márquez se hubiera conocido la décima pole de manera consecutiva en este circuito desde el año dos mil diez me haciendo la labor del trazado alemán luego los domingos remataba con victoria a diez de lleva nueve mañana a buscar la décima tras una parrilla de salida de la que saldrá el primero yo sólo la cuarta toro llamado originales con Rins ya salió cuarto Dovizioso el segundo en la general a cuarenta y cuatro puntos de Marc Márquez sale decimos plantea un día fantástico para el mar como primera muy buena para poder sacar todavía más gente de la general antes de dos categorías Paul española de Moto2 la de Suárez mano Alex Márquez que saldrá a primera posición recordamos que en esta segundo de la general a seis puntos de Thomas Luthi saldrá duodécimo tú eres al japonesas aquí con Ramires tercero con con los españoles el líderes en Canet que saldrá vigésimo segundo solamente siete puntos sobre va a Laporta que parte cuarta así que se ponen las pilas el valenciano a remontar en coger puntos y liderar la categoría peligro

Voz 14 19:06 a las once Moto3 a las doce y veinte Moto2 y a las dos de la tarde plato fuerte Moto GP veremos si vuelve a ganar Márquez porque efectivamente como tú decías en dos mil diez a uno Moto3 en dos mil once y doce Moto2 y desde dos mil trece en Moto GP es su jardín Sherry en Alemania donde la Chércoles que también nos lo cuenta y que nos va a resumir mañana también a partir de las once y media como finaliza la prueba un abrazo muy fuerte Mela

Voz 1104 19:29 sólo se salvaron mañana se producirá la primera Guerra del campeonato motro en ese campeonato de motos eléctricas la pole ha sido y con Héctor Garzo segundo con el mejor de los españoles a partir de las diez carrera a ocho vueltas habrá otro hasta mañana

Voz 0978 19:48 hemos explicarte lo rápido que a pasar nuestros diez días Prokon con hasta un cuarenta y siete por ciento de descuento tres años de mantenimiento integral en toda la gama de vehículos comerciales imagínate que cada segundo día pues ya llevo hablando más de diez segundos espabila T del tres al catorce de julio tardará mucho en encontrar una oferta igual Fiat Professional profesionales como tú

Voz 15 20:06 estamos acabando don Paco Hernández hola qué tal Álvaro buenas noches

Voz 1 20:09 tenemos por ahí bueno pues el mercado de fichajes

Voz 15 20:11 ya es oficial que Theo Hernández ficha por el Milán por veinte millones de euros un año después de su llegada al Real Madrid de pasar cedió también por la Real Sociedad el Atlético de Madrid además se lleva en este traspaso algo más de medio millón de euros precisamente en el Atlético ya es oficial lo de Morata como contábamos ante con Talavera se queda en el club rojiblanco mañana Renan Lodi pasa el reconocimiento médico el lateral izquierdo brasileño a partir de las nueve de la mañana también de mercado de fichajes Bernardo Espinosa llega al Espanyol cedido por el Girona con opción de compra Fede barba refuerza el lateral izquierdo del Real Valladolid llega cedido también del Kibo Verona con opción de compra mañana se juega la final del Mundial femenino Estados Unidos Holanda a partir de las cinco de la tarde hoy ha jugado el partido por el tercer y cuarto puesto ha ganado Suecia a Inglaterra

Voz 1 21:01 sí ahora sí que estamos acabando de Westin David Agustín muy bueno

Voz 1313 21:04 qué tal buenas noches tenemos por ahí bueno es terrible lo que sucedió ayer en la Diamond ligué os pongo en situación prueba de cinco mil metros el atleta etíope Agus Heidi Huet va ganando liderando con autoridad mete un potente esprín final celebra la victoria lo grande todo normal parece verdad el problema es que lo hizo una vuelta antes del final con lo cual no pudo ahí declararse acabó décimo

Voz 1 21:24 la victoria que parecía hecha para el atleta etíope pérdida están las redes sociales ya que Rosell como también están las declaraciones de Leo Messi it el la acción por la que fue expulsado vaya noche con Leo Messi

Voz 9 21:35 mañana carrusel de la tarde a las ocho de la tarde y aquí estaremos nosotros a partir de las ocho

Voz 1 21:40 media en el último tramo seguir disfrutando del fin

Voz 16 21:42 semana adiós