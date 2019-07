Carrusel Deportivo Último tramo: Analizamos la victoria de España en el Eurobasket femenino con Lucas Mondelo y Anna Cruz y el caso Griezmann con Rafael Alonso además de la última hora de MotoGP (06/07/2019)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser Carrusel deportivo qué tal saludos buenas noches bienvenido bienvenido a Ser Radio de deporte rabia aquí en la Cadena Ser

Voz 2 00:22 vamos a abrir enseguida con Marta Casas desde Belgrado porque es la gran noticia de estos últimos instantes ha ganado la selección femenina de baloncesto queden ITA selección femenina del basket que tenemos que talento que raza ganas de ganar Serbia apretó pero no ahogó España siete uno Serbia seis seis Higuera mañana la gran final frente a la selección de Francia a las ocho y media de la tarde

Voz 0089 00:42 con Carrusel por cierto en directo desde las ocho

Voz 2 00:44 eso además caso Griezmann el futbolista dice que mañana no irá a entrenar mejor dicho se lo ha dicho su abogado al Atlético de Madrid alegando estrés emocional

Voz 0089 00:54 según ha informado el diario así ha confirmado la sí

Voz 3 00:57 de verdad que fió todo

Voz 0089 01:00 lo que está sucediendo en torno a Antoine Griezmann la imagen de uno de los cracks del fútbol mundial está absolutamente por los suelos se quiso quedar el curso pasado lo hizo mal con un documental provocando una tensión innecesaria se quiere ir este año lo hace mal no se despide de su afición y resulta que el Atlético de Madrid propiedades los derechos no llega a un acuerdo con el Barça emplaza a Griezmann a citarle mañana Huelva dice que no se presenta insisto un esperpento mañana a las ocho y media de la tarde está previsto que el busco los futbolistas del Atlético de Madrid se vayan del Cerro del Espino de Majadahonda rumbo a Los Ángeles de San Rafael ya hemos contado que salvo sorpresa no va a estar en ese bus Antoine Griezmann y a ver qué hace el Atlético de Madrid sólo recordar una cosa hace unos cuantos días aquí Bruno Alemany en la sintonía de la Ser ya con toques sí maneja la fecha del diez de julio que sería este miércoles para que se haga oficial su fichaje enseguida le preguntamos a Santi Ovalle si en caso de no aceptar un pago a plazos el Barça tiene liquidez suficiente como para pagar depositar esos ciento veinte millones de euros en la sede de la Liga como cláusula de rescisión ojo a esto noticia de la noche importante han expulsado a Messi en la pelea por la tercera posta de la Copa América todo esto ha ganado Argentina dos a uno goles de Aguri viva la ante Chile mañana es la gran final Perú Brasil a partir de las diez de la noche pero en habido follón ahí con Gary Medel que primero le hace una entrada dura recibe una tarjeta amarilla después sin cara con él en una acción posterior sin más no hay cabezazos no hay nada más sí eso roja yo creo que no habría partido oficial sin expulsiones el vídeo ya lo tenía en las redes sociales Rosell parece mentira que recibe una tarjeta roja Medel y Messi los dos pero también Leo Messi por una acción como esa y además debe llevar como dice los sudamericanos tal bronca que no ha salido después a recibir la medalla por el tercer puesto esto se une a las críticas a la Conmebol después de lo sucedido en el partido de semifinales frente a Brasil tres apuntes para cerrar esa presentación en Wimbledon Nadal ha devorado a Tsonga ya está en octavos de final ojo porque no está tan lejos de una hipotética semifinal ante Federer la bomba del verano en el baloncesto Niko Mirotic veintiocho años cambia la NBA por Europa bueno para el Barça bueno para la ACB bueno para la Euroliga que traspasó tan bestia veintiocho años Nico Mirotic nuevo jugador del Barcelona y hoy arranca el Tour de Francia lo habéis podido seguir aquí en la sintonía de la Cadena Ser con Marquínez eh y compañía y enseguida nos van a hacer un resumen de lo que ha sido esta primera etapa en Bruselas once XXXIII diez y treinta y tres en Canarias es lo más importante pero ahora nos vamos a Belgrado

Voz 2 03:29 mañana carrusel a las ocho de la tarde con Jorge Soria y todo el equipo que nadie se lo pierda con esa final que va a medir a España ya Francia estamos hablando de una de las selecciones computado me da igual femenino o masculino de todos los deportes en España que más logros ha conseguido en Belgrado hay

Voz 0089 03:49 una persona de la Cadena SER es Marta Casas que Sakon protagonista hola Marta

Voz 4 03:52 hola qué tal muy buenas Álvaro pues con el artífice casi podríamos decir de los grandes éxitos uno de ellos Lucas uno de ellos sólo de esta selección española que no se cansa de hacer historia desde el año dos mil trece la selección femenina no se baja de un podio han vuelto a meterse en una final en una final de un Europeo la novena en los últimos diez años han ganado a las anfitrionas en un partido Álvaro que ha sido durísimo de verdad muy duro con un ambientazo en contra te acumular y aquí estoy con Lucas Mondelo hola Lucas buenas noches hola buenas noches no engaña a nadie verdad ha sido un partido muy duro con un ambiente en contra espectacular si este equipo ha sabido resistir

Voz 5 04:30 sí a dar los últimos suelto europeos llevamos tres en la tercera final en cuatro eh ha sido

Voz 6 04:37 increíble chicas

Voz 5 04:39 yo ayudo a la chica explorar verdaderos artífices a chicas que que aguantar aquí dominar el partido a pesar de todo lo que pasaba cuando sino pusieron delante eh con tres minutos y diez mil personas más gritando como locos el poder sentarnos a hablar tranquilamente respirar y acabar ganando el partido tiene mucho mérito

Voz 4 04:59 este equipo sobre todo eso un equipo Lucas Mondelo

Voz 0089 05:02 escuchando en Carrusel seleccionador Lucas Mondelo buenas noches

Voz 5 05:06 hola buenas noches que ha apuntado

Voz 0089 05:08 aquí oro en el Europeo dos mil trece plata en el Mundial dos mil catorce bronce europeo dos mil quince plata Juegos Olímpicos Río dos mil dieciséis or europea dos mil diecisiete por Once Mundial dos mil dieciocho de verdad no penséis de ganar

Voz 5 05:20 no yo creo que de ganar no se cansa nunca nadie esto de que aunque se aprende más una derrota una victoria es muy relativo no puedes aprender de las dos o no aprender de ninguna de las dos realmente mira cuando acabe esa acabará Yves mientras siga sumando que luego cuando no ganemos entonces lo echa mucho en falta lo lo normal en deportes perder porque al final sólo gana uno ir nosotros estamos haciendo una excepción pues que siga hemos conseguido un grupo humano increíble no sólo en la pista sino humanos adjuntado varios factores a favor estamos en la tormenta perfecta pero que realmente la gente piensa que que vamos a supermercado compramos medallas que que no que es muy difícil muy difícil lo que hacen estadísticas realmente es un equipo de leyenda

Voz 0089 06:07 eso lo que te iba a decir que sois un equipo de leyenda yo creo que de las elecciones que hay en España juntando todos los deportes sea masculino femenino no sé si es Sentís que os valora porque es que os habéis vuelto a meter en otra final que es una barbaridad Lucas

Voz 5 06:20 bueno yo creo que como el deporte femenino en general y en especial el baloncesto en este caso yo creo que cada vez es más visibilidad gracias a vosotros que también os estáis implicando más porque os olvidamos con los éxitos yo creo que que el deporte femenino cada vez es más visible cada vez se valora más evidente de falta mucho camino eh pero yo creo que si se nos eh sí que empezamos a sentirnos valorados además de las audiencias y las retransmisiones lo demuestra

Voz 0089 06:47 sé que tiene expresas rápidas y que tan pitado esa técnica han pegando muy duro ellas en el último cuarto Mela aparecieron

Voz 5 06:54 sí sí sí bueno es simplemente ha habido una acción que que case que mantenga te tal yo protestó que digo simplemente estamos atacando el les diva además mira que he hecho otras acciones Bagram piden técnica en esta eh bueno yo quería un poco porque como están pitando están permitiendo muchísimo a ellos Si ir dando fino con nosotros digo mira es posesión nuestra no falta asilo simula pitan es un tiro libre ya la digamos delante y al menos lo respetada eh estarán un poco más presión a los árbitros ya si efectivamente dije sólo paso se dijera ha sido Travel entraba alguien pulse gira e ir explica una técnica además los dos árbitros que están en escuela americana que no conocen a las jugadoras serbias que son muy veras sí que vivir todo el partido con esto pero hubiera al final lo sacamos ir fueron capaces de pitaron antideportiva increíble que no me creía que fueran veces

Voz 2 07:48 la verdad con cuando íbamos uno arriba uno abajo yo tampoco me lo creía

Voz 5 07:52 es una un abajo si no los hubiera quedado Beach eh mande a condena a su equipo de derrota con esa acción es lo que yo no me creo una jugadora que se cree que es una estrella

Voz 0089 08:02 pues ha quedado bastante claro habló muy claro siempre Lucas Mondelo mañana la final frente a Francia y no se somos mejores que ellas es un equipo muy diferente a Serbia

Voz 5 08:11 a ver Francia es el equipo de los últimos diez años por potencial que ha sido oro cada vez no lo consigue ser eh bueno ir nosotros molestamos a IVE hemos conseguido dos Serbia consiguió otro hito sí es un equipo con un físico brutal a estas alturas con el desgaste físico hemos tenido también a faltar uno Salva ha habido menos rotación exterior e menos físico vamos tocados pero bueno yo creo que las ganas de jugar y ganar iba a hacer algo que hace treinta años que nadie consigue que repetir pero en unos Europeos la último equipo que ganó unos europeos seguidos dos oros seguidos fue la Unión Soviética o país que ya no existe hace treinta años entonces ese acicate de intentar repetir oro nos va a dar fuerzas para enfrentarnos a la bestia de Francia ahí estaremos tiene sus tics vamos a intentar si controlamos el rebote podemos hacerles daño pero va a ser difícil contra sus sus pedazos animales dicho con todo el cariño

Voz 0089 09:05 mañana repetimos esta entrevista pero tú en concreto con una medalla de oro otra vez colgada ojalá que sea así abrazo abrazos seleccionado

Voz 5 09:11 Sala

Voz 7 09:11 Johanna mediante llorón e también abrazo al rescate que sí gracias Lucas

Voz 4 09:17 estos pues ahí está mira el seleccionador nacional eh agradecemos especialmente que se haya parado como no para atender al micrófono de Carrusel deportivo en un día muy feliz Álvaro porque bueno lo de decíamos al principio y hay que insistir en ello la selección española femenina no se cansa de hacer historia verano tras verano conquista medallas lo decía Lucas no las regalan precisamente es muy difícil conseguir cada una

Voz 0089 09:40 efectivamente enseguida volvemos contigo por si tenemos oportunidad de charlar con al una jugadora más once treinta y nueve diez y treinta y nueve en Canarias hasta entonces enseguida con Gustavo López desde Argentina que se ha ido para allá aunque la Copa América la celebrando en Brasil ICO La ya de en torno a Messi vaya bronca debe de que incluso no ha recibido esa medalla que le acredita como medalla de bronce como tercer clasificado de la Copa América después de haber sido expulsado de todo el pollo que originó esa semifinal frente a la selección de Brasil hace unos cuantos días pero ya enseguida la última hora del caso Turismo vaya Benito

Voz 8 10:11 buenas noches

Voz 0089 10:12 en el sorteo

Voz 9 10:13 pero Jack de ayer la combinación ganadora ha sido uno quince treinta y cuatro cuarenta y ocho y cincuenta soles seis IVIE ya tu vendedor de la ONCE también en puntos de venta autorizados buen son once punto es recuerda todos los viernes hay botes millonarios en la ONCE nos mueve tu ilusión

Voz 0978 10:40 lo rápido que van a pasar nuestros diez días Prokon con hasta un cuarenta y siete por ciento de descuento tres años de mantenimiento integral en toda la gama de vehículos comerciales de imagínate que cada segundo día pues ya llevo hablando más de diez segundos espabila de del tres al catorce de julio tardará mucho en encontrar una oferta igual

Voz 10 10:56 Fiat Professional profesionales como tú

Voz 3 10:58 Miguel Martín Talavera buenas noches qué tal Álvaro buenas noches

Voz 0089 11:02 caso Griezmann hemos contado por la tarde

Voz 2 11:04 eh en la sintonía de la Cadena Ser y también en redes

Voz 0089 11:07 cuáles cuál es la última hora al respecto que después de todo lo que pasó ayer las palabras de Bartomeu el comunicado del Atlético de Madrid emplazando a Griezmann a que mañana este junto al resto de sus compañeros París a Los Ángeles de San Rafael después a Bartomeu que le preguntan porque estaba en la presentación de de John dice no no no eso ya para la siguiente rueda de prensa hoy el Atlético recibe notificación de que Griezmann mañana no va a estar

Voz 1576 11:27 más que notificación eh con alguien del club es ha puesto en contacto el abogado de Antoine Griezmann para decir que que bueno que sufre que él entiende que presentarse a trabajar cuando ya se ha despedido de compañeros y de de aficiones un estrés emocional excesivo Ike Ike agarrándose a esa situación no no se va a presentar evidentemente bueno pues durante toda la tarde hemos visto un intento de lavado de imagen de de Antón hablando de decepción en cuanto al Atlético de Madrid evidentemente si alguien puede estar o ha podido decepcionar a alguien ha sido Antoine Griezmann los últimos dos años con su comportamiento más allá de eso en el Atlético de Madrid no rebaja ni un milímetro su tu hoja de ruta Kane dijeron con ese durísimo comunicado ayer por la tarde Antón Griezmann sigue citado mañana a las ocho y media para estar con sus compañeros en el Cerro del Espino coger un autobús rumbo a Los Ángeles San Rafael insinuó no estuviera como hemos podido contar en la Cadena Ser va a ser multados le va a aplicar el régimen interno del club rojiblanco para un jugador que llega tarde Hinault o cumple con sus obligaciones porque el recordemos que todavía tiene contrato con el Atlético de Madrid recordemos que todavía les sigue pagando el Atlético de Madrid hasta que el Barça ejecute esa cláusula de rescisión evidentemente bueno pues como te digo no cambia ni un ápice la situación de Antoine Griezmann si mañana domingo ocho y media de la tarde no está en el Cerro del Espino que no lo bastarda para el autobús le va a aplicar el régimen interno va a multar porque en el Atlético de Madrid se han lanzado a este tipo de cosas como te digo ayer abrieron una hoja de ruta que no van a terminar no van a dejar a un lado ni con el Barça ni con Antón

Voz 0089 13:08 por si alguien ha estado en Marte en estas últimas horas y no sabe de lo que hablamos del comunicado bueno lo primero de todo que que yo sepa Talavera a Antoine Griezmann Le sigue pagando el Atlético de

Voz 3 13:16 Liz sí sí claro tiene contrato hasta que haya

Voz 1576 13:19 el otro equipo ejecuta Iker comunicado

Voz 3 13:22 lo del Atlético de Madrid que es durísimo habrá algunos que bien que es de cara a la galería todo lo que tú quieras pero bueno al fin al cabo habla de un foto

Voz 0089 13:28 vista que sigue estando en sus filas a mí sobre todo me llaman la atención dos cosas como habla tanto en relación al Barça y en relación a Griezmann de falta de respeto de repulsa que me parecen dos términos bastante importantes falta de respeto y de repulsa en otro punto de conexión en Barcelona Xantia vaya muy buenas

Voz 0298 13:45 hola qué tal muy buenas el Barça destila tranquilidad

Voz 11 13:49 pues sí la verdad es que sí Álvaro muchísima ellos siguen con el plan establecido con los Times que tenían pensados los contó Bruno alemán que Griezmann manejaba que iba a ser oficial el día diez es decir la próxima semana el miércoles desde el Barça está muy kilos lo que dicen es que la prisa la tienen el Atlético de Madrid que ellos con esperar hasta el día catorce y tenerlo pues eso la semana que viene pues están tranquilos y que van a intentar negociar que aún no sean por vencidos para pagar la cláusula para intentar negociar por última vez si al final no hay el Atlético de Madrid no a su brazo a torcer y no quiere negociar pues lo que dice el Barça es que lo tiene muy fácil porque lo único que tienen que hacer es pagar la cláusula que es una cosa que más o menos ya tienen asumida que la van a tener que pagar pero que vaya que están muy tranquilos con mucha calma y con el planning previsto desde hace semanas

Voz 0089 14:48 es decir que tiene liquidez suficiente como para afrontar ese pago de la cláusula quiero decir eso en ciento veinte millones

Voz 11 14:52 en el Barça dicen que sí que tienen liquidez suficiente y que es una operación fácil pagar la cláusula a partir de aquí interpreto yo que el Barça preferiría fraccionar el pago siempre sin superar los ciento veinte millones de euros pero fraccionar el pago porque así le permite abordar otras operaciones con mayor facilidad véase por ejemplo la de Neymar pero nos dicen desde el Barça que sí que tienen liquidez para pagar esa cláusula de rescisión

Voz 0089 15:20 enseguida preguntó también a Pablo Pinto yo creo que en relación a todo este asunto de de decir yo de esta guerra de comunicados de Bartomeu dice una cosa el Atlético de Madrid en un comunicado durísimo el que está quedando el peor de todos que con diferencias Antoine Griezmann uno de los mejores futbolistas del mundo que no se supo quedar en el Atlético el curso pasado y que no se está sabiendo oír porque uno puede decir con contrato en vigor con contrato en vigor en el mes de mayo venga me voy a ir venga me voy a ir es porque se que va a aparecer alguien iba a pagar mi cláusula de rescisión que entonces era de doscientos millones de euros ya es de ciento veinte millones de euros yo o hay algo que se me está escapando que seguramente sea así sino es que el jugador es propiedad del Atlético de Madrid joder es que propiedad del Club Atlético de Madrid Barça que vaya el lunes a la Liga y que pague los ciento veinte millones en dos adiós

Voz 3 16:07 muy buenas

Voz 1576 16:08 es que además Álvaro hay una cosa importante es que hoy en ese intento de lavado de imagen las informaciones que evidentemente en torno al futbolista la gente dentro de la imagen como te digo se habla de que el jugador se ha comportado muy un Atlético de Madrid mejor se ha comportado realmente mal con el Atlético de Madrid y es verdad que dice en aquella reunión con Gil Marín convertí con Simeone que se va para tener tiempo pero no porque salga de propia iniciativa Antoine Griezmann porque le invitan practicamente lo obligan a tener esa reunión que diga cara a cara que va sí porque ella conocía el Atlético de Madrid que había firmado por el Fútbol Club Barcelona para los próximos cinco ejercicios evidentemente el Atlético hay tienen sustituir a un jugador no normal como es Antoine Griezmann sino una súper estrella tiene que moverse en el mercado pero si hubiera sido la hoja de ruta que tenía Antoine Griezmann con un vídeo las redes sociales y demás preparado para eso es haciendo del Atlético de Madrid la hubiera ido bastante más lejos que ese día de mayo donde el Atlético de Madrid le obliga a sentarse en casa de Miguel Ángel Gil Marín y le obliga a decirle que se va a ir el Fútbol Club Barcelona

Voz 0089 17:08 Rafael Alonso es abogado experto en derecho deportivo del bufete de abogados Caruso Tommy judío nos está escuchando estará de la noche hola Rafael buenas noches

Voz 12 17:16 hola buenas noches Griezmann no tiene intención de presentarse

Voz 3 17:18 mañana fundamental y me gustaría que respondiese

Voz 0089 17:21 el dos a dos preguntas una en relación a si mañana no

Voz 3 17:24 venta a qué se exponen el el el futbolista es una cuestión de régimen interno y sin más no

Voz 12 17:31 como cualquier otro trabajador se dio una ausencia injustificada al trabajo no sé que apareciese después con una

Voz 3 17:40 médica y esa baja médica que en la puede firmar una persona que no sea el médico del Atlético de Madrid

Voz 12 17:46 sí se puede como cualquier trabajador podría ir al médico de la Seguridad Social del centro de salud que le corresponde ese Antoine Griezmann donde viva o al médico de la mutua que tenga contra todas de Madrid aquí realmente ese supuesto estrés emocional que se ha alegado desde su entorno que supone acudir a al primer día entrenamientos con sus compañeros después se despidió de ellos efectivamente les supone un un trastorno tal que debe determinar la baja laboral pues estaría justificada si no es así tenía una baja una ausencia injustificada tendría su correspondiente castigo que de acuerdo con el convenio colectivo del fútbol profesional podría la primera y la segunda ausencias injustificadas podrían conllevar o bien una suspensión de empleo y sueldo de hasta diez días o una moto multa de hasta un cuatro por ciento del salario mensual curiosamente aquí cuanto más cobras menos porcentaje de ponen los que cobran menos de cien mil euros al mes este yo creo que ese no es el caso de

Voz 3 18:57 yo creo que no lo vale el cuatro por ciento y eso donde aparece curiosidad eso es según qué

Voz 12 19:03 eso está en un anexo del convenio colectivo del fútbol profesional que lleva por título el Reglamento de Régimen Disciplinario que es donde se prevén todas las infracciones y sus correspondientes sanciones que puede cometer los futbolistas profesionales

Voz 3 19:18 entonces una una baja injustificada una ausencia injustificada a menos que una baja médica sería del cuatro por ciento

Voz 12 19:27 una multa de a partir de la tercera ya sería multas mayores o bien una suspensión de empleo sueldo podría ser de once a treinta días o una multa que dé el para los que menos cobran es de hasta el veinticinco por ciento sabían mensual para los que cobra más es de hasta el diez por ciento el salario mensual

Voz 3 19:48 y luego si acaso

Voz 12 19:49 las años antes puede acabar con el despido lo que pasa es que yo creo que a nadie se nos escapa que eran de Madrid y lo que no a en ningún caso es despedir a Griezmann porque entonces no cobraría nada

Voz 3 20:01 tenían esas una pata evidentemente que va a pasar mañana porque ya nos ha contado Talavera mañana ocho y media de la tarde en se debería subir ese bus rumbo a Los Ángeles de San Rafael por otra parte está lo que pueda suceder cuando se produzca lo lo más probable que es que acabe en el en el Fútbol Club Barcelona mediante claustro de rescisión o lo que sea que es que el Atlético de Madrid tenga pruebas como para denunciar al Barça por haber estado negociando y firmado un acuerdo con un futbolista con contrato en vigor en simplemente

Voz 13 20:32 vuelvo al segundo párrafo del comunicado ayer del Atlético de Madrid donde habla de que el Atlético de Madrid tuvo conocimiento de que

Voz 3 20:41 el jugador y el Barça había alcanzado un acuerdo el pasado mes de marzo en concreto los días posteriores al partido de vuelta de una eliminatoria de Champions por cierto algo que ya contó Manu Carreño el pasado treinta de mayo en en en ese caso en caso de que quisiese denunciar el Atlético de Madrid ante quién lo debería hacer

Voz 12 20:56 ahí en ese caso la la obligación de no poder negociar con un jugador por parte de un tercer club hasta que no está en los últimos seis meses de vigencia de su contrato su contrato actual en el caso de vivir en creo que está renovado hasta dos mil veintitrés es decir que aquí se está negociando con el cuatro años antes de que venza el contrato eso es una obligación que está estipulada no reglamentos de la Federación Española entonces se trataría de una infracción disciplinaria que habría en la que el Atlético de Madrid denunciaría el Fútbol Club Barcelona ante el Comité de Competición de la selección española de fútbol pero no son unas sanciones excesivamente gravosas

Voz 3 21:43 podría denunciar

Voz 12 21:45 para denunciar ante la FIFA tiene que haber un componente internacional que aquí se trataría de una transferencia nacional entre los clubes de la misma federación con lo cual en principio sea un caso ajeno a la jurisdicción de la FIBA

Voz 3 22:00 gracias por la claridad Rafael abogado un saludo muy fuerte ha quedado bastante claras ahí Pablo pintó la Pablo muy buenas a ti qué te parece todo esto

Voz 0422 22:11 y desde el principio dejó a las doce y media ahora mira el culebrón se nos ha ido de madre totalmente bueno el capítulo final se resume en un final muy desagradable llevábamos meses diciendo esto no va o bien está acabando con un final bastante más osero ahí desagradable de lo esperado e incluso pendientes de si mañana Griezmann que ya ha contado Talat no va a pasar pero pendiente de su buena autobús Paraíso San Rafael con el Atlético usted es un tema que debería haber estado es pasado mucho antes pero aquí se está jugando pues el arte de la negociación el Barcelona no tiene ninguna prisa para la temporada el Atlético de Madrid se ha gastado la pasta Griezmann en el sustituto cuando no tiempo es normal que el Atlético de Madrid pues éste ha dado porque bueno ayer Bartomeu en en casa Griezmann Carlos practicamente sí porque dijo que el primer contacto a hacer cuando ya se ha contado en el larguero desde hace meses punto por punto como ha venido sucediendo todo como el Atlético de Madrid pidió Acevedo como parte de la negociación porque sangría pagar a plazos del Atlético bueno meter la operación el Barça dijo que no llegan son ciento veinte uno detrás de otro y al contado pues pues viene producto de esa negociación perdamos que esto no empezaba antes de ayer

Voz 0089 23:35 enseguida vuelvo a Belgrado que está Marta Casas con protagonista pero te una más rápida Pablo no crees que la imagen de Griezmann está quedando por los suelos

Voz 0422 23:43 no está quedando bien seguramente vamos a eso es un hecho porque bueno yo creo que la afición del Atlético de Madrid desde aquel día no el que tocó su en Empire y despedirse de que sea filtrado que la unas fechas decisivas claves como has desde el partido ante la Juventus en Turín antes de ese partido deriva el Atlético de Madrid apurar sus opciones de disputarle el título precisamente al Barcelona esto lo está la puntilla la verdad lo que pasa que yo sinceramente creo que ahora mismo es decir impar tampoco tiene mucha culpa hacía decir me pongo en la piel de Griezmann sino que te está pasando cláusula Si fuera por Griezmann habría pagado la actual hace tiempo el uno de julio cuando bajaba ciento eh

Voz 3 24:28 no sólo es muy rápido pagando la cláusula ya muy buenas

Voz 0422 24:31 no pero no creo que estoy mantenga ciento veinte en el banco en Barcelona a bordo estará pidiendo tiempo como contabas antiguos querrá pagar a plazos para tener dinero en caja por si iba por Aimar por si va por de LIC y claro sus cartas que no en este caso no son exactamente las mismas relató

Voz 0089 24:48 Pablo Pinto Un placer como siempre un abrazo

Voz 0422 24:50 un abrazo amigos adiós sandía Valle

Voz 2 24:53 adiós un abrazo y Talavera aguántame que me tienes que contar lo de Morata Álvaro Morata pero ante

Voz 0089 24:57 Es Marta Casas antes esa escuchábamos al ex seleccionadora Lucas

Voz 2 25:00 lo doce menos cinco la misma hora en Belgrado con protagonista

Voz 4 25:05 sí hemos dejado a Lucas Mondelo que se meta a cenar porque ya va siendo hora también injusto del comedor sale otra de las grandes protagonistas que ha hecho un partidazo además Anna Cruz muy buenas noches

Voz 14 25:15 hola buenas noches con esa sonrisa en la cara

Voz 4 25:18 significa que un año más ya son siete de manera consecutiva vais a estar mañana en una final vais a tener

Voz 0978 25:25 una medalla al cuello así así

Voz 4 25:27 pase mañana en ese partido desde dos mil trece Nos bajarse del podio ha sido pero pero eso ya está ahí

Voz 14 25:34 sí a ver es muy difícil lo que estamos haciendo no me no me preguntes cómo lo hacemos pero lo hacemos es que hoy el partido he pensado es que ganar a Serbia en Serbia o sea no tengo palabras para describir a este equipo porque incluso contra viento y marea no lesionada Sancho no está Albano está al final es como siempre no salimos con la nuestra

Voz 4 25:59 no sé muy bien como decía ayer Lucas Mondelo Álvaro que ya que estábamos aquí hay que liarse la manta a la cabeza y cerrar la discoteca mañana Nos queda el último baile la protagonista una de ellas está ya escuchándote en Carrusel Ana

Voz 3 26:12 buenas noches

Voz 14 26:13 hola buenas noches vale yo voy a volver

Voz 3 26:16 cómo lo hacéis

Voz 14 26:19 no lo sé es que somos muy pesadas yo creo que

Voz 0089 26:23 no voy a decir la palabra pero es que estamos Aíto

Voz 7 26:26 están pasando cosas estamos fuera

Voz 2 26:28 el horario infantil lo puedes decir

Voz 7 26:30 pues dando por mucho rato tal vez cuarenta

Voz 14 26:34 minuto entonces yo creo que la gente también nos tiene un poquito de de manía por eso

Voz 3 26:41 eso de jugar frente a dieciocho mil espectadores que sabes que juegas contra la anfitriona que encima viene jugando bien que son muy duras eso a ti te motivaba especialmente

Voz 14 26:50 bueno la SER no han recibido en la salida que vemos hecha medio campo silbando ya ha como me dan ganas de tirarle besos y saludar al público pero si no es motivo motín

Voz 3 27:03 ya a cualquiera no ganar

Voz 14 27:06 ganar al casa siempre te da voy a decir otra cosa pero ha sido como órgano

Voz 0089 27:12 Nico oye habéis ido ganando durante todo el partido con resta con rentas de cinco seis siete ocho nueve diez puntos hay haciendo la goma Serbia y a falta de cuatro y medio se ponen dos arriba tú qué piensas

Voz 14 27:25 bueno pues pienso que que no puede ser no que llevábamos todo el partido controlado que sabíamos que eso podía pasar porque además pues eso son ya has tienen carácter Ia aunque llevamos muy bien el partido hasta la media parte nosotros estábamos dando no todo Hinault no se ha ido de más de siete entonces eh sabíamos que esto podía pasar que entraba dentro de los planes pero como he dicho Lucas pues eh cabeza fría corazón caliente

Voz 0089 27:54 la fiesta grande en el vestuario sólo mañana

Voz 14 27:58 no ha habido ha habido aquí hay que celebrarlo todo eh bueno dentro de unos límites claro porque jugamos mañana pero pero yo creo que hay que celebrar porque lo que hemos hecho pues otra vez pase lo que pase mañana pues es historia aunque ya te digo que manejábamos era a echaros a muerte

Voz 4 28:16 yo he oido algunos gritos ahora en el comedor también

Voz 14 28:19 también también es que ya te digo que estamos eufóricos porque pintaba mal la cosa la verdad es que no por qué pintaba mal pues porque no pintaba mal de antes el partido no debe decir Serbia en casa

Voz 2 28:33 Juan Luis con todo

Voz 14 28:37 ya pero somos muy precavida siempre sabe cualquiera vamos con un poco hay que de mí no miedito pero

Voz 4 28:44 el respeto petos eso sí respeto entonces claro

Voz 14 28:47 yo creo que que bueno al final no se estamos ganando a pulso que también no respeten ellas

Voz 0089 28:54 han llegado a pegar demasiado en el en el último cuarto me ha aparecido o no

Voz 14 28:58 bueno sí si no te voy a engañar pero creo que los árbitros no han estado especialmente mal sea hoy dentro de lo que cabe no tenemos ninguna queja así de clamoroso que yo creo que que para ser Serbia en casa los árbitros han estado correctos aunque ya se han repartido los

Voz 3 29:16 de también mañana nos comemos a Francia

Voz 14 29:19 lo intentaremos no intentaremos rival fácil pero pero bueno ojalá se repita lo de cuando fue estoy ahora en la República Checa dos mil diecisiete min diez y la misma final que

Voz 4 29:31 qué hace dos años Álvaro ganaron el oro nuestra selección y ojalá se repita claro que sí

Voz 14 29:36 muy bien tengo aquí a Wikipedia que me lo dicen todo

Voz 7 29:40 a estas horas después de este partido ya no me acordaba pero sabía que había un jugador

Voz 3 29:44 al final encontrar Francia y que la cosa fue bien Ana que descansó seis mucho y que mañana estaremos dando aquí el partido con Marta Casas y con todo el equipo aquí en Carrusel y ojalá que haya muchísima suerte vale beso vale muchas gracias gracias

Voz 0089 29:59 señales horarias de las doce de la noche no unos metido ya en esa cena del del del equipo español Marta cierras tú mañana la gran final frente a Francia son obvias esas sonrisas porque claro cuando juegas además en un ambiente hostil dieciocho mil personas sabiendo que la anfitriona venía jugando bien como que todo sabe mucho mejor

Voz 4 30:16 buah tanto Álvaro lo acabas de decir tú se escucha se siente la sonrisa que tienen todas las jugadoras dibujadas hoy en la cara ha costado muchísimo ha sido un partido muy duro pero no saben cómo lo hacen ahora mismo Ana Cruz pero se han vuelto a meter en una final y mañana desde las ocho y media de la tarde en el Belgrado Arena van a volver a pelear contra Francia por volver a España con una medalla de oro colgada al cuello pero eso sí pase lo que pase van a volver con un metal colgado también con ese billete asegurado para el preolímpico que eran los dos primeros objetivos ahora sí sí ese metal puede ser de oro mejor que mejor

Voz 0089 30:53 si se gana el oro de los Juegos Olímpicos sin necesidad de Vico no no no él

Voz 4 31:00 eh preolímpico Se va a tener que jugar si no me equivoco así que bueno eso era lo eso era lo lo primero y a partir de ahí pues ahora a seguir soñando el lema de esta selección era queremos más así que seguimos queriendo más ojalá este oro

Voz 0089 31:14 claro que sí Lucas Mondelo y Anna Cruz en el micrófono de la cadena SER de Marta Casas desde Belgrado Un beso acompañar

Voz 2 31:19 Ana

Voz 0089 31:20 un beso para todos hasta luego para cerrar enseguida estoy con Gustavo López porque vaya bronca debe de llevar Leo Messi que ha vuelto a rajar de los regidores de la Conmebol pero antes de eso eh Talavera ya hemos hablado del caso Griezmann mañana imagino que nuevo capítulo en Álvaro Morata como es la fórmula por la que se queda en el Atlético de Madrid

Voz 1576 31:37 bueno ya sabes que él estaba cedido lo que restaba de la pasada temporada y otra más hizo el Atlético de Madrid tenía dos formas de hacerse con el en propiedad o bien al término de esta primera temporada donde estaba cedido esta medida temporada o bien al término de la siguiente al parecer el Chelsea ya sabe que tiene una sanción FIFA que le pesa donde va a tener

Voz 3 31:55 dos venta sin poder fichar

Voz 1576 31:58 necesitaba fichar este verano por un aplazamiento del han dado y necesitaba dinero ha intentado forzar la situación para que el traspaso se hiciera allá sino reclamaban para que se incorporara al club londinense Álvaro Morata y al final bueno pues hay una relación magnífica entre los dos clubes han llegado a un acuerdo in va a seguir todo como estaba al bar Morata va a seguir cedido esta temporada por el Chelsea el Atlético de Madrid del próximo verano se cimentar haya el traspaso por cincuenta y cinco millones de euros que era la la cantidad estipulada y ya será a todos los efectos jugador del Atlético de Madrid además Álvaro Morata hoy ha recibido otra noticia y es que va a llevar el dorsal número nueve la pasada temporada lo llevaba en Nicolás que han hablado con él lo ha entendido el croata sabe que está en en los tacos de salida para intentar salir del club sino saliera se quedaría pero no con ese dorsal ya ha entendido que el presente y el futuro del club y además uno de los hombres importantes ser Álvaro Morata de ahí que haya cedido su dorsal número nueve como te digo en principio va a salir Nicolás Nick por lo tanto Álvaro Morata como yo Félix como he Jiménez que también puede ser que cambie de dorsales se quede con el dos de Diego Godín en homenaje al a su compatriota ya que ha sido su compañero durante tantas temporadas en definitiva ya se va viendo los galones que van a tener muchos jugadores del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada

Voz 0089 33:16 gracias Talavera esta mañana un abrazo chao doce y tres once y tres en Canarias enseguida escuchamos a Leo Messi ha sido expulsado no recibió no quiso la medalla que le acredita como tercer clasificado de la Copa América después Rajoy

Voz 15 33:28 sí me voy de vacaciones a la lata hablen del niño el ordenador demasiado

Voz 16 33:35 hasta el siete de julio quince por ciento de descuento adicional sobre ofertas en ordenadores tablets y monitores Lenovo con todas las ventajas y facilidades de los tecnoprecios

Voz 17 33:44 arriba en Viena no nunca bajó los precios que las rebajas de enero

Voz 7 33:47 porque es el país presenta la colección crímenes reales veinticinco libros de auténticos casos reales protagonizados por tipos que parecían muy normales siempre

Voz 18 33:59 duda Bangui en general eran buenos vecinos domingo siete el impostor de Javier Cercas por sólo cinco con noventa y cinco euros con el país

Voz 10 34:12 era lo tanto que lo necesita conduce un Golf por ciento noventa euros al mes por doscientos cinco o ultimaban por doscientos treinta euros al mes con todo incluido estrena coche cada cuatro años oferta Volkswagen renting consulta condiciones en pos datos punto es

Voz 19 34:31 Poch ya será ADO eh

Voz 0089 34:43 todo el mundo

Voz 20 34:44 quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros veinte premios de cien mil euros compró cupón porque el extra de verano

Voz 2 34:56 ya está bien

Voz 22 35:00 yo

Voz 2 35:04 sintonía de la Copa América está pero hay Gustavo López hola muy buenas

Voz 3 35:09 hola qué tal y como está enseguida vamos a escuchar las palabras de Messi que les estamos sacando están ahí en el horno pero ha vuelto a rajar de Conmebol bueno lo primero de todo Argentina ha ganado dos uno a Chile el partido del partidos lo de menos porque quedó oscurecido por lo que ha pasado en torno a Leo Messi cómo es posible Gus que hayan sido expulsados Medel Messi

Voz 0089 35:29 esa acción es que no me lo creo está en las redes sociales para todo aquel que no esté escuchando desde diciendo si esto Radio no lo puedo ver las redes sociales se Carrusel arroba Carrusel

Voz 3 35:38 tú lo entiendes Gus no

Voz 1357 35:40 no entiendo la expulsión no entiendo la la autoridad que tuvo lugar en esta Copa América fue nefasta creo que fue algo que va en contra de lo que es el espíritu deportivo de lo que se lo que es el fútbol creo que la herramienta bar no llegó al pudo para esto creo que llegó para ayudar al fútbol y no para ser perjudicado el fútbol creo que hemos visto una Copa América donde fue más importante donde tuvo más incidencia el arbitraje y el bar que el propio futbolista creo que Messi en ese sentido se sintió dañado Argentina se sintió planea igual que otras selecciones pero sobretodo por todo lo que impulsó al entorno a la selección argentina la protesta de Messi y la veo justificada en torno a que no fue a recibir a la medalla por el tercer puesto y las declaraciones después el partido que creo va a dañar mucho las los cimientos de de la comedia

Voz 3 36:37 la expulsión crees entonces que fue premeditada

Voz 1357 36:41 la expulsión no sé si fue premeditada por las declaraciones que tuvo Messi anteriormente después de lo que pasó con Brasil creo que fue injusta tanto para Messi como para Medel pero que ninguno lo lo tenía todo ha sido expulsado directamente es verdad que me del tenía tarjeta amarilla IS hubiese sido otra tarjeta amarilla hizo expulsado pero creo que en ningún momento el el árbitro tuvo más

Voz 3 37:02 Izquierda para solventar

Voz 1357 37:05 la situación hablándolo porque aparte lo dijo Messi estamos acá escuchando a Messi dijo que antes del partido el árbitro dijo que quería dialogar con el futbolista que era un árbitro que dialogar va con cada uno los futurista en las acciones de este partido no dialogó ni

Voz 3 37:19 de momento ninguno atención Carrusel si vas en el coche sube un poquito el volumen porque estas la rajada de Leo Messi después de uno Argentina haber sido tercera clasificada de la Copa América después de haber ganado dos uno a Chile que es lo de menos entre comillas dos haber sido expulsado IB3 como medida de protesta no salir a recibir esa medalla que acredita Argentina como tercer clasificado este es Leo Messi no

Voz 1293 37:42 no no fue porque portó un poco no creo que que nosotros no tenemos que ser partidista corrupción de el falta falta de respeto eximirse durante toda esta Copa no vamos con la sensación de que de que estábamos para más de quisimos tanto como así como hoy los dos mejores partío de de campeonato que fuimos en crecimiento de de principio hoy que que no no notan en la final momentáneamente repito la corrupción los árbitro oí hito eso no permite que que la gente disfrute del fútbol del soy lo arruina un poco

Voz 3 38:19 me pasó factura no tenemos que ser parte de esta corrupción eso es lo que dice Leo Messi que barbaridad tú crees que esto va a tener consecuencias Bush que que se dice en Argentina tú que estás ahí

Voz 0422 38:29 eh

Voz 1357 38:30 pues en Argentina coinciden muchísimo con lo que hizo Messi creo que tanto en Brasil el partido contra Brasil el partido de hoy quedó de manifiesto que las herramientas que utilizaron en el en la competición no fueron las que fueron las correctas pero que hubo algo en el cual influyó negativamente para Argentina y entorno a Messi este tipo de declaraciones en torno a Messi que es un jugador muy pacífico que muchas veces el achacaba que no levantaba de que no no era líder de que no actuó de capitán bueno en esta Copa América hemos visto Messi que por ahí en lo futbolístico quitando el partido frente a Brasil no había sido la mejor Copa América también dicho porel pero sí ha levantado la voz y ha manifestado que esto no va con el que esto ese totalmente en contra al fútbol que se ha visto una corrupción como él dijo en las declaraciones en el cual se queda de manifiesto que no no fue bien vista la la herramienta y también ansía protagonista los los árbitros y eso es yo creo que es una una

Voz 23 39:38 vale incidencia para lo que es el fútbol y lo que es el futbolista que tienen que ser más importante que el propio ahora ha escuchado bien este es Leo Messi

Voz 3 39:46 no no no no fui porque portón

Voz 1293 39:49 bueno creo que que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción de el falta falta de respeto que se me hizo durante toda esta Copa no vamos con la sensación de que de que estábamos para más de quisimos tanto como obra así como oí los dos mejores partido de de campeonato que fuimos en crecimiento de de principio hoy que que no no dejar notar en la final momentáneamente repito la corrupción los árbitro oí que todo eso no permite que que la gente disfrute del fútbol soy lo arruina un poco

Voz 0089 40:24 estará en la Copa América del año que viene buena pregunta Gustavo López como siempre un placer Amío hasta mañana

Voz 23 40:29 el placer es mío una esos grandes doce diez once días en Canarias

Voz 15 40:33 sí me voy de vacaciones el niño el ordenador demasiado

Voz 16 40:40 hasta el siete de julio quince por ciento de descuento adicional sobre ofertas en ordenadores tablets y monitores Lenovo con todas las ventajas y facilidades de los tecnoprecios

Voz 0089 40:49 el libro tiene los principios

Voz 17 40:51 inglés

Voz 2 40:53 Xavi Saisó Barcelona hola

Voz 1982 40:55 noche Alvarado noticia de la mañana a pesar de que ya las

Voz 0089 40:58 semana pasada lo comentábamos aquí lo comentabas tú de que el Barcelona reconocido interés por Niko Mirotic que traspaso más bestia Mirotic para jugar en el Barça la próxima temporada Xavi

Voz 1982 41:08 va a ser un contrato de tres años más uno opcional hay que decir que el Barça no ha dado el sueldo no dado las cifras de este de esta operación más opinión que información mía yo situaría aproximadamente en unos ocho millones brutos e aproximadamente por año llega mañana a Barcelona Niko Mirotic el lunes a primera hora va a pasar la revisión médica si no hay problemas a la una y media en el Palau Blaugrana en la pista del Palau va a ser la presentación ojo Álvaro porque hay quien dice que a lo mejor es una presentación especial de que incluso pudiera haber público en fin algo está barruntando el Barcelona para hacer una presentación especial con con Niko Mirotic y un dato el primer partido oficial de Mirotic en septiembre con la camiseta del Barcelona será en el juicio del Madrid en la Supercopa sí sí sí su primer torneo oficial que se va a jugar en Madrid no hay fechas definitivas pero el Barcelona está el Real Madrid está las sedes el Bicing Sender por tanto será ahí donde por primera vez al antes ahora los amistosos pero por primera vez con partido oficial vestirá la camiseta del Barça no

Voz 3 42:18 tu recuerdas un traspaso a este nivel no de Europa NBA que estamos habituados sino de NBA Europa de un jugador de ese nivel que que nadie se ofenda no se le ha pasado el arroz ni mucho menos están el no sé si decir cénit de su carrera deportiva es que tiene veintiocho años Xavi no

Voz 1982 42:34 no recuerdo recuerdos de hecho yo creo que esta es una de las grandes claves para para analizar de este fichaje aparte de que sea una de las bombas del verano es el hecho de que por fin un equipo europeo consigue sacar de la NBA a un jugador que que digamos le no están la en en en el banquillo todo el partido no sino que es un jugador de veintiséis minutos de media o jugador que ha estado en Milwaukee un jugador importante y eso es muy difícil no había pasado entonces bueno vamos a ver si es una cuestión esporádica solamente esto del Barcelona o cambia un poco la la tendencia pero no no yo no recuerdo Álvaro que haya pasado nunca que un jugador de este tipo de la NBA vuelva a un a un equipo o vaya a un equipo europeo

Voz 0089 43:16 el lunes una y media la presentación lo contaremos en la Ser gracias

Voz 2 43:19 sabe un abrazo hasta luego nos vamos a Bruselas

Voz 1704 43:26 Tour de Francia en la Cadena SER ha empezado en Bruselas pero es el Tour de Francia evidentemente empezaba hoy con la primera etapa que sea resuelta al esprint ahí está el equipo de enviados especiales de Íñigo Marquínez sala Marquínez muy buena si hay Borja

Voz 0298 43:39 Dorado la Borja qué tal buenas noches Álvaro y Roberto Torres nuestro comentarista hola Roberto

Voz 2 43:43 hola muy buenas noches Marquínez Ispansi como dice Paco Hernández con ese sonido perfecto de Cabrera Marquínez que ha pasado hoy pues que ha habido un bueno lo primero el turno a perdona

Voz 0802 43:55 absolutamente a nadie por mucho nombre que tengas caída no dos caídas fíjate en una se ha caído y además muy dañado íbamos como esta mañana saques uno de los hombres que las apuestas aparecía como de los candidatos a ganar el Tour de Francia y en la segunda también muy cerquita de la línea de meta se ha caído con NB creen que no ha podido disputar el sprint era el candidato número uno para conseguir la victoria en el día de hoy por lo demás ha sorprendido une corredor que se llama Michael de un dicen que corre en el conjunto de la Jumbo que le sorprendió a Sagan por medio tubular Se le ha impuesto a la corredor eslovaco en el sprint un poquito más que los nuevos desafortunadamente han entrado sin ningún tipo de problemas de lo que se trataba Benito de esta primera semana no ya de ganar otra la Rivas de salir vivos de la primera semana del Tour

Voz 3 44:39 eh Roberto esta primera semana del Tour o como se suele decir siempre es no la vas a ganar pero la puedes perder ese ese tópico del ciclismo se puede adaptar perfectamente a esta primeras

Voz 0089 44:49 Ana

Voz 3 44:50 si además estas es muy difícil estamos aquí en Bélgica

Voz 24 44:53 la carretera bastante malas mucha curva mucha rotonda algo de padel repecho bueno los Corvette con los nervios siempre la primera semana lo paga más de uno están todos dos con opciones en el Tour de France

Voz 3 45:06 hay que pasar hasta que llegue el sexto día

Voz 24 45:09 la montaña que la gente se da cuenta donde tiene que estar estar en sitios a lo mejor no se tienen que meter bien las caídas hay que esperar a que pase hasta el primer día en montaña y seguramente va

Voz 0089 45:18 el más veces Borja hablando con los nuestros después cuando ha finalizado la etapa qué sensaciones que has notado eh

Voz 0298 45:23 bueno pues un poco de todo nueva ya hablamos con Pello Bilbao compañero de de San tampoco sabían exactamente como se haya producido la caída Omar Fraile también hablaba de ese problema seguramente la rodilla que tenía Imanol Erviti el ciclista el Movistar se marchó solo también Álamos con Enric más que debutaba en un Tour de Francia en la jornada de hoy que tuvo un problema mecánico a unos cincuenta kilómetros de línea de mete que nos decía esto al final

Voz 1293 45:45 hemos salvado la caída pero si tengo que decir la verdad ha sido un día no ha sido un día nos haga muy loco pasión día una caída final pero bueno me esperaba un poco más de de caído bien sea una pasada eh ya estamos metido en carrera y bueno ahora vamos a ir poco a poco oí intentaremos hacerlo