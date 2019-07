Música para una infancia inclusiva

tú fíjate sano no sale una nota nueva el sol sostenido quería del chicas cómo llamarlo Chuck Candela asegura alegría Sandra franca Lorenzo nos tocáis él eran celos el violonchelo tocar cuando llegamos aquí no yo diría que lo más fácil si estábamos tocando la canción de no de fútbol

Voz 0419

01:47

más claro si cien pues tardamos menos como fue practica yo Laura y España ser hay a diez años la viola la altos no nació Hilton yo por ejemplo dije cuatro es tormentas que me gustaría tocar ya de ahí me lo ligero y cuando tocas con toda la orquesta como son todos los instrumentos cuando te equivocas nadie se da cuenta por ejemplo abetos aunque no sean de en tu mismo instrumento es como que te ayuda a coger el ritmo eso es los martes y los miércoles y los jueves viernes ya por fin descansar la orquesta leí psicosocial y las líneas cuento psicosocial de la Asamblea vale sí que es una clase donde encontramos como los problemas su a veces habremos pasado Acosol de dar nota eh nos ayudan cómo nos sentimos y eso digo yo la Asamblea en la Asamblea es cuando de qué vienes de un enfado del cole cuando yo no sé como que te viene la extra de pueblos como da la nota entonces no pienses en las cosas malas de que te han pasado después también se dice por ejemplo en la información de los conciertos las a uno millón y aula de estudio estudios un sitio donde te ayudar a estudiar o si los padres no pueden pues a ayudarte