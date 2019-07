"Honduras es un país sin futuro"

Voz 1 00:00 sí

Voz 0874 03:50 las caravanas de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos arrancaron en octubre del dos mil dieciocho y en esa fecha miles de personas abandonaron lugares de origen en busca de futuros para sus hijos vidas dignas el primero de aquellos sexo dos protagonizaron miles de hondureños que partieron ese trece de octubre desde la ciudad de San Pedro Sula hoy que dice tener te precisamente en ese país del que tampoco se habla del que salieron tantos migrantes ahora cuando vemos estas fotografías en Estados Unidos muchos ellos son todavía hondureños de que Joan Ramón Vila

Voz 1791 04:23 bien de un gobierno autoritario crecientemente autoritario de Juan Orlando Hernández al que llaman Jo es un régimen digamos que está actuando una forma parecida al de Ortega en el norte no y perdón ir después este es un Gobierno que se hizo reelegir ya en las dos selecciones hay dudas sobre su legitimidad en las urnas está Reprieve reprimiendo todo tipo de manifestación horas ha cumplido diez años del golpe de Estado contra contra el presidente constitucional allí antes de que ahora sí mayor nombre aparecerá hay bueno yo era lo que han hecho es salir gente a la calle nuevas protestas y más represiones más represión y bueno es un país que fue porta aviones de la CIA de hecho yo creo que sigue siendo portaaviones de la CIA para la lucha contra el narcotráfico y fue el portaaviones de la CIA para todas las guerras contra contra única

Voz 0874 05:16 era una base de operaciones en San Pedro Sula es una de las ciudades más violentas del mundo una de las urbes

Voz 1791 05:21 luego con un porcentaje mayor de asesinatos si el presidente que se mayor a Zelaya sigue pero de su les unas ciudades más violentas está entre las diez más violentas ha bajado un poquito pero sigue siendo una ciudad extremadamente violenta donde está en manos de las maras de de todo tipo de violencias yo conoció en precisa mexicano que usted de contar una historia San Pedro Sula a través de la gente que está relacionada con la muerte desde los plañideras los enterradores los curas la gente está relacionada con la muerte es una ciudad que con la muerte de de esa ciudad bulle la gente

Voz 0874 05:51 si incorporamos a la conversación a un periodista de esta casa que estuvo en una de aquellas caravanas es compañero de Radio Bilbao Jon Egaña cómo estás buenos días

Voz 0464 06:00 qué tal muy buenos días estuve en noviembre

Voz 0874 06:02 de dos mil dieciocho creo que viaja este principio Tijuana para ver qué estaba ocurriendo ir allí a empezar a bajar

Voz 0464 06:10 eso es lo que hicimos en ese viaje de de periodistas junto a la ONG de albanés el viaje inverso no llegamos primero la frontera vimos a los entre comillas exitosos que habían conseguido recorrer la distancia entre Honduras y Tijuana salvando todas las selvas de Guatemala salvando varios estados mexicanos y los peligros que conlleva lo vimos el destino en que ese en que ese finalmente SP plasmaba ese sueño en en una gran barrera con varios soldados al otro lado y metralletas apuntando además mientras mientras operarios apuntaban pues pues esa frontera para hacerla aún más segura también entre comillas pudimos ir a San Pedro Sula la ciudad efectivamente que te poquitos años ha estado en en el podium de las ciudades más más violentas del mundo vivimos porque llegaban familias enteras llegaban jóvenes llegaban ancianos llegaba niños mujeres y hombres solos la casuística era muy variada decíamos buenos que no es que se vayan los jóvenes se va todo el mundo es verdad era un país itinerante que se iba de su propio país un poquito más grande a escala

Voz 0874 07:14 pero cómo cómo es el día a día ante esos migrante de esas caravanas y me imagino lo que pasa en todas estas ocasiones que hay hay mafias que colocan en primera fila quiénes pagan más

Voz 0464 07:24 de hecho por eso por eso nació la caravana realmente la caravana fue muy mediática por lo simbólico esa imagen icónica de miles de personas desplazándose a la vez que como decía a modo casi de ciudad itinerante no bueno realmente las imágenes eran muy potentes pero los hondureños llevan décadas marchándose lo que pasa que lo hacían sin unión y en este caso concreto lo que encontraron en en San Pedro Sula partieron unos cientos en en otoño del año pasado pero encontraron que se iba sumando gente al grupo y que de repente el colectivo les hacía más fuertes y ellos sentían que su éxito de alguna forma cuando hablabas con ellos pues te lo cuenta Abba no de alguna forma dos más se unía cuando llegaba gente nueva veían más posibilidades de éxito tenían la ilusión no se diría de de los ingenuos no o del que no tiene nada que perder pero decían Si vamos todos Event esto nos van a dejar pasar lo decían de verdad nos van a dejar pasar bueno no les dejaron pasar obviamente

Voz 1791 08:20 y la tragedias lo que se encuentra en nuevo superan Méjico al otro lado en Estados Unidos las historias que hemos estado contando las últimas semanas ellos son conscientes de lo que hay detrás de lo que van a encontrar aquí yo

Voz 0464 08:32 creo que es una sensación porque decíais antes de Honduras no se habla nunca yo me tuve que documentar antes de ir porque quiero ser sincero antes de viajar allí yo no sabía nada de Honduras quizá no podría recobrar un futbolista entonces cuando hablabas con ellas te das cuenta de que no sabían nada que iban a la aventura habéis hablado también de Méjico una de las palabras que repetían es bueno México es Disneylandia en cuanto a violencia en cuanto a todo a ellos les valía cualquier cosa les valía salir estamos hablando de de un país en el que la media de asesinatos diarios es diez en el que de nueve millones Se estima que un millón está fuera bien en otros países o vienen en tránsito que hay un un increíble número de desaparecidos de gente de la que no se sabe nada desde hace años de esos nueve millones seis no tienen acceso a educación y salud es decir eran gente literalmente descamisado no tenían nada no sabían nada sobre el mundo al que al que se enfrentaban por eso creían que bueno igual no abren la puerta y con esa ilusión viajaron y quizá eso era lo mejor de lo que vimos porque todo el resto la verdad que era bastante tétrico

Voz 0874 09:36 a recordar que hay muchas cientos de mujeres que incluso se quedaban embarazadas en el trayecto Naciones niños que viajaban solos habían perdido también a sus padres en ese viaje en fin una situación dramática y un país con una profunda crisis social y política que está condenado al silencio de los medios salvo por voces muy puntuales que se atreven a denunciar lo que está pasando o por algunos medios no muchos meses me había que decirlo que de vez en cuando dedican un minuto a Honduras no una de esas voces es la del sacerdote jesuita Ismael Moreno Coto más conocido como Padre Melo que nos atiende en directo desde Ciudad progreso en Honduras cómo estás Ismael buenos días

Voz 5 10:18 hola domingo buenos días les más decisivo saludo desde estas tierras hondureñas desde Ciudad del progreso que queda como a a menos de media hora del centro de San Pedro Sula

Voz 0874 10:29 un gran detalle agradezco esta conversación no sé si lo que estabas escuchando que contábamos sobre San Pedro Sula se ajusta a lo que tú estás acostumbrado a vivir por allí

Voz 5 10:39 sí efectivamente es una una foto de la CIA lastimosamente apegada a la realidad en donde el cómodo dijo un un amigo de un tiempo en esta zona de vivimos yo no quisiera que puedes decir la verdad para un joven es mucho más fácil en qué Le Pen un tiro que encontrar un empleo Iggy cualquier empleo pero menos aún un empleo Dean todo lo que está detrás y en la base de de la liberación masiva porque escuchando Bogas a ustedes es muy atentamente me da me dejó la impresión no es que sea expresión que era caravanas ocurrió algo puntual en el año dos mil dieciocho y la verdad es que somos un pueblo en caravana hacia el exterior antes del dos mil dieciocho el dos mil ocho lo que lo que ocurrió fue que sí se hizo público y hubo un reconocimiento masivo por parte de quienes diariamente abandonan el territorio personal y ahora en la caravana es es símbolo incluso de rebeldía aquí de presión pública de la población que antes salía vergonzosamente silenciosamente del territoriales las pero el viento momento que estamos hablando es un una población en definitiva es dramática situación de caravana es decirte movimientos el exterior porque aquí ha perdido las esperanzas para poder vivir con un poco de dignidad

Voz 1791 12:15 usted es periodista ex sacerdote jesuita yo encima defensor de los derechos humanos mucho riesgo no son tres factores de riesgo

Voz 5 12:24 bueno que es un trabajo sumamente importante es necesario interesante apasionado ir en el correo porque como ustedes antes saber ya lo han lo hagan bordeado previamente nosotros realizamos nuestro trabajo en el marco de una auténtica dictadura y ustedes saben cuando uno se refiere a dictaduras como por ejemplo si yo en este momento decisivo con un grupo de diez quince veinte o treinta cuarenta personas saliera a la calle por ejemplo para demandar el respeto a los derechos humanos me voy a encontrar de inmediato con fuertes contingentes de policías de policías militares tienen miembros del Ejército que ya no establecen mediación más pie Pompa Cremona saben ustedes en los últimos meses cuánto se ha invertido los en pompas lacrimógena en este país que el lobo es un enfermo vital no encuentro ninguna me decía que tienen que compraron aquí donde no tienen ningún equipo médico que les pueda tener para para enfermedad pues aquí en los últimos meses este régimen ha gastado alrededor de veinticinco millones de euros en bombas lacrimógenas estoy trasladando las cifras para para que nos entiendan es decir

Voz 6 13:49 somos una población atrapada

Voz 5 13:52 ya en una lógica de militarización de gente que conduce el Estado pero que algún tiempo está pero con muy probado incluso por los justicia de los EEUU comprometida con el narcotráfico ya está comprometido también con la privatización de todos los bienes públicos y los servicios públicos

Voz 6 14:15 es cuando uno uno protesta

Voz 5 14:17 demandar salud por demandar educación por demandar respeto a los derechos humanos la respuesta violenta y agresiva en ese marco entonces nos toca a nosotros realizarle los dos periodística la devuelve desde Soria de Derechos humanos de proclamar la palabra como es el caso mio como como sacerdote jesuita amigos

Voz 0874 14:38 no sé porque Honduras no es un país especialmente pobre en recursos supongo que el origen de todo esto es que el la riqueza se acumula en pocas familias como suele ocurrir en estos casos no

Voz 5 14:50 mire es interesante lo que dices que sí

Voz 7 14:53 a algunos amigos que han vendido de Europa o

Voz 5 14:56 o de otros de otras partes del mundo creyendo que hizo con un desierto que Honduras es un es un territorio inhóspito y al contrario que tenemos tenemos Costas en el Caribe ochocientos kilómetros de costa tenemos costas en el Pacífico alguien te encuentras con zonas montañosas con hermosísimo los y fructífero los valles es decir aquí tenemos todavía una reserva de agua probablemente de las más grandes del continente es decir tenemos una darle una vio una riqueza de biodiversidad como para que podamos vivir dignamente las precedentes generaciones que todas las generaciones futuras y sin embargo de este país donde diariamente estas del ser esmaltes y miles de personas porque no encuentro un lugar digno para vivir porqué porque esa esa biodiversidad este país rico con apenas nueve millones de habitantes donde sus millones estamos fuera del país que está organizado en torno a un tipo de de modelo que concentra más madera la riqueza que convierte a Honduras en el País mates igual del continente siendo este continente el martes igual entre los no sólo para poderlo ejemplo aquí hay cinco personas cinco hombres cinco hombres que tienen una fortuna que es equivalente al salario mínimo anual de dos millones de hondureños es el sureño y por lo tanto IES lo que defiende el régimen dicta el grial por lo tanto aquí no es a su poder de riqueza somos un país rico pero con una distribución tenga aparatosamente escandalosa que provoca empobrecimiento miseria aquí en torno al cuarenta por ciento de la gente está en situación de indigencia entonces lo que tenemos que denunciar lo que tenemos que contrarrestar lo cual en nosotros vivimos en una situación de peligro amigos

Voz 0874 17:09 arrancamos este diálogo recordando a Berta Cáceres usted amigo de este activista asesinada en dos mil dieciséis que Honduras ahora sigue siendo uno de los países más peligrosos para también los ecologistas y los defensores de los derechos humanos es un país que no ha aprendido nada de la muerte de Berta

Voz 5 17:26 sí bueno todavía el día de ayer yo estuve cargando en los dos nietos de de Berta Cáceres Diego ya Camilo y estuve construir o el INE también se que la mamá de Berta Doña opta Berta estaba bastante delicada esas muda su ochenta y siete años con Berta Caser tuvimos una relación por décadas de una mental de están muy profunda así como Oberta fue asesinada al final del día dos de marzo del año dos mil seis hay decenas de personas que con bastante menos renombre que Berta Cáceres que han sido cercenar fiesta en este momento hace unos pocos meses quiero decir este dieciocho ambientalistas fueron llevados a los tribunales de justicia por defender un río en la zona de de del aguante en el norte y este de de de la costa atlántica hondureña en este momento hay personas que tienen que entrar con pidas porque son amenazada por sicarios o por el agente de seguridad privada porque están descendiendo con sus ríos o están defendiendo reservas es decir aquí la defensa de los bienes naturales en el marco de un modelo qué concesiones los ríos concesión en la montaña a a empresas transnacionales a empresas privadas hondureña que es un es un delito por eso es que mataron a Berta es por lo que siguen necesitando por lo que se amenazando a decenas de cierta desgana de líderes ambientalistas Induráin

Voz 0874 19:08 te agradezco mucho que esta conversación en un país en el que además tener este tipo de conversaciones también seguramente son peligrosas Ismael Moreno Coto que es sacerdote jesuita hay periodista director de Radio Progreso hemos hablado desde ciudad progreso en Honduras Ismael un abrazo muy fuerte vi muchísima suerte para usted y para el país en el futuro

Voz 5 19:27 bueno muchísimas gracias necesitamos siempre contar con usted para que conozcan la enorme riqueza que tenemos por convertir estas riquezas algún patrimonio combatió por nueve millones de hondureños dura yo puse un gran saludo

Voz 1791 19:41 muchas gracias igualmente Jon Egaña compañero

Voz 0874 19:43 a Radio Bilbao gracias también a gracias a vosotros y me

Voz 0464 19:46 es un apunte más para que lo sepan los oyentes que está amenazado el padre me lo todos los que trabajan con él en Radio Progreso bueno pues da fe el hecho de que hacen la radio detrás de cristales blindados

Voz 0874 20:05 éramos seguramente dejan alguno mal cuerpo para arrestó el domingo tú querías compensarlo con una canción que has escogido como tú

Voz 1791 20:12 pequeño no si es una versión de Moya tenéis que de todo cambia todo cambia si peleamos sido peleamos y nos rendimos

Voz 8 20:21 no habrá nada que hacer pero yo creo que este tipo de entrevistas el pone el foco en nuestro trajo como Periodistes es fundamental bueno pues escuchamos un abrazo Ramón Machado