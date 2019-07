Adiós a Lee Iacocca, padre del Ford Mustang

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:06 no

Voz 3 00:18 hola

Voz 1619 00:18 soy ley a Coca a lo largo de mi carrera en la industria de la automoción he sido un poco revolucionario a principios de los sesenta de estando en Fort presentamos un coche deportivo muy asequible el Mustang que se convirtió en un símbolo que permanece hasta hoy

Voz 4 00:32 o sea que Weisz se presentaba como enfermos

Voz 0874 00:38 Mario fue realmente una de las personalidades más sobresalientes del mundo de la automoción en el siglo XX Lía Jacko que ha muerto a los noventa y cuatro años en su casa de leer en los Angeles esta mañana Center la necrológica del otro barrio que no está Luis Alegre qué tal Luis cómo estás

Voz 1326 00:51 hola buenos días Javier queremos hablar

Voz 0874 00:54 dentro de acuerdo lo que no hemos hablado nunca en este programa que es de coches le haya Coca fraguó su leyenda en Ford Chrysler dos de las grandes multinacionales de la automoción

Voz 1326 01:03 sí fue una figura decisiva de la primera entre los años cincuenta y setenta y de la segunda en la década de los ochenta en total mantuvo un gran protagonismo en la industria de la automoción durante cerca de cincuenta años

Voz 0874 01:15 hijo de inmigrantes italianos si procedía de una

Voz 1326 01:17 familia italiana que se instaló en Pensilvania

Voz 0874 01:20 a qué se dedicaban sus padres

Voz 1326 01:22 era un gran emprendedor como él mismo lo sería luego el padre comenzó vendiendo perritos calientes y realizó inversiones en bienes inmuebles y en otras empresas pero la gran depresión de mil novecientos veintinueve se llevó por delante casi todo su patrimonio las pasaron canutas durante mucho tiempo

Voz 0874 01:40 Eli haya Coca quiera todavía un niño en los años de la Gran Depresión

Voz 1326 01:43 sí pero aquel sufrimiento le golpeó muy duro le marcó para siempre Él solía decir que la Gran Depresión Le había hecho muy materialista siempre vivió obsesionado por el dinero por acumular dinero

Voz 0874 01:54 muy americana la Historia supere se recuperó de la crisis

Voz 1326 01:57 sí sí compró varias salas de cine montó una pionera empresa de alquiler de automóviles con una pequeña flota precisamente de la casa Ford el creció rodeado de lo que luego sería su mundo y eso fue decisivo el siempre ese recordaba hablando de coches con su padre

Voz 0874 02:13 estudió

Voz 1326 02:14 sí estudió ingeniería llegó a dar clases se libró de ir a la Segunda Guerra Mundial por la fiebre remata que padecía

Voz 0874 02:20 después entró en Fort antes foto no

Voz 1326 02:22 sí con veintidós años en mil novecientos cuarenta y seis permaneció en la for treinta y dos años hasta mil novecientos setenta y ocho

Voz 0874 02:29 dentro como ingeniero entonces sí

Voz 1326 02:32 murió que su verdadera pasión mucho más que la ingeniería era el marketing y enseguida le dieron responsabilidades en el Departamento de Marketing de la Ford allí demostró las cualidades que harían de él un número uno imaginación creatividad perseverancia y una finísima intuición para detectar lo que quería la gente era un visionario

Voz 0874 02:50 el primer gran logro cuál fue

Voz 1326 02:52 bueno cuando trabajaba para la for en Filadelfia diseñó una campaña publicitaria que llamó mucho la atención el lema de la campaña era cincuenta y seis dólares para el cincuenta y seis Se trataba de facilitar la compra de cualquier coche Ford de mil novecientos cincuenta y seis pagando cincuenta y seis dólares al mes la iniciativa tuvo mucho éxito en todo el país ya Coca comenzó su vertiginosa ascensión dentro de la empresa Se trasladó a las oficinas centrales de la en Michigan se convirtió en el hombre de confianza de Robert Mc Namara uno de los hombres fuertes de la empresa cuyo gran jefe era Henry Ford II el nieto del fundador

Voz 0874 03:28 en aquellos años cincuenta de bonanza económica muchas familias norteamericanas comenzaron a comprar un segundo coche

Voz 1326 03:34 sí y eso hizo que apareciera en el mercado coches más pequeños ligeros funcionales y baratos para satisfacer esa demanda del segundo coche Magna Marais su equipo al que pertenecía ya Coca lanzaron el Falcon con gran éxito algo que llevó a Mc Namara a la presidencia de la compañía

Voz 0874 03:51 Robert Mc Namara protector que luego formó parte del Gobierno de John Fitzgerald Kennedy después con Lyndon Johnson fue uno de los grandes culpables de la Guerra de Vietnam

Voz 1326 03:58 eso es dejó la empresa cuando fue nombrado secretario de Defensa eso facilitó la promoción de ella Coca dentro de la four fue entonces cuando gestó su primera gran creación el Ford Mustang un modelo de coche que fue revolucionario como él mismo decía antes se comercializó en mil novecientos sesenta y cuatro y creo que es el modelo de la casa for que más tiempo ha permanecido en el mercado

Voz 0874 04:20 lo que le queda porque es un símbolo de lo más americano que aportaba el Ford Mustang a los modelos anteriores de Ford

Voz 1326 04:26 era un coche mucho más atractivo y moderno pensado sobre todo para los jóvenes pero lo curioso es que comenzaron a diseñar el for Mustang a escondidas de Henry Ford que de entrada no quería potenciar ningún nuevo prototipo pero luego el Ford Mustang fue un éxito brutal ya Coca fue ascendido a la presidencia de la compañía en mil novecientos setenta vamos a escuchar un anuncio televisivo del Ford Mustang de mil novecientos setenta precisamente

Voz 5 04:52 se da en fin de repente y más Times One more

Voz 0874 05:04 la personalidad de muestran Mustang tres modelos diseño para para Ford

Voz 1326 05:08 entre otros el Pinto Yeles Cora que también triunfaron pero en mil novecientos setenta y ocho Henry Ford le despidió de forma completamente inesperada

Voz 0874 05:16 cuáles fueron las razones

Voz 1326 05:19 ya Coca fue el primer sorprendido aunque Eli Henry Ford nunca se tragaron no entendía que el echarán después de haber logrado que la empresa alcanzará los mil ochocientos millones de beneficio pero Henry Ford les soltó esto a veces es que simplemente no te cae bien alguien

Voz 0874 05:35 expides que se habrían resuelto con esa frase

Voz 1326 05:38 Ford dejó caer luego que Jacko caerá un intrigante y un manipulador pero da la impresión de que el devoraban los celos por el brillo y el carisma de ella Coca

Voz 0874 05:46 fue entonces cuando le contrató Chrysler

Voz 1326 05:49 si una empresa que a finales de los setenta atravesaba una situación desesperada al borde de la quiebra pero ya Coca logró algo histórico en unos pocos años dio un vuelco total a la situación de la compañía

Voz 0874 06:00 cómo lo hizo

Voz 1326 06:01 de entrada tuvo un gesto simbólico sea asignó un sueldo de un dolar anual luego sobre todo convenció al Gobierno de Estados Unidos para que le concediera un préstamo de mil quinientos millones de dólares con el argumento de que era una empresa demasiado grande para

Voz 0874 06:16 también en eso era un precursor había cientos de miles de norteamericanos que dependían de un modo u otro de de Kessler

Voz 1326 06:22 exacto y con el dinero de ese préstamo desarrolló modelos de coches que reinventar con la empresa y arrasaron en el mercado después de una abrumadora campaña publicitaria en la que él se implicó hasta el punto de protagonizar los anuncios de la empresa con una frase que haría mucha fortuna vamos a escucharle en esa campaña

Voz 6 06:41 el primero que ya estado país ganaba de Rohan carnes o One estoy estoy que fangos espero

Voz 1619 06:50 si usted encuentra algún coche mejor

Voz 0874 06:51 pero yo creo que muchos oyentes de más de cuarenta años recordarán a nuestro Manuel Luque creo que mano al anunciando el detergente Colón

Voz 1326 06:58 exacto con el busque compare eh que reclama

Voz 0874 07:01 es que está copiado de las yo total o de alguna de las claves del éxito de coches como el monovolumen negó ayer de Chrysler que consumían menos combustible no

Voz 1326 07:11 claro y ese detalle fue decisivo en un contexto de altos precios del petróleo el éxito fue tal lo que en mil novecientos sesenta y tres ofreció una rueda de prensa para anunciar que con siete años de adelanto ya había devuelto la totalidad del dinero público en esa rueda de prensa apareció al con un coche gigante con perdón con un cheque gigante por valor de los más de ochocientos millones de dólares que hasta ese momento aún debía al Estado

Voz 0874 07:36 ya se ha hablado mucho en Estados Unidos ahora que ha fallecido de este hombre de Lía haya Koke común el modelo del clásico self made man no la encarnación del sueño americano

Voz 1326 07:45 claro es que él se ajusta muy bien a qué tipo de hombre que desde lo más bajo llega a lo más alto a base de esfuerzo y capacidad de superación de las adversidades sí eso sería añade que él representa el sector de la automoción una industria estrella de la economía norteamericana Se explica su enorme popularidad que su autobiografía From bestseller que en sus años de esplendor el barajada incluso ser candidato a la presidencia de Estados Unidos

Voz 0874 08:09 pero que en algún momento coqueteó con el Partido Demócrata

Voz 1326 08:12 durante un tiempo mantuvo una muy buena sintonía con el Partido Demócrata y con los sindicatos sobre todo desde que señaló que las prácticas comerciales de Japón hacían mucho daño a los trabajadores norteamericanos al destruir muchos empleos además él siempre apostó por la integración creativa de los trabajadores en las empresas

Voz 0874 08:30 hasta cuándo permaneció en Chrysler pues

Voz 1326 08:32 hasta mil novecientos noventa y dos antes a finales de los ochenta tuvo que enfrentarse a otra crisis de la empresa que le llevó a despedir a muchos trabajadores algo que rompió su flechazo con los demócratas y sindicatos y luego una vez fuera del empresa trato de adquirirla lanzando una opa hostil con el multimillonario Kirk Kerkorian pero se quedó con las ganas

Voz 7 08:55 un Lemgo

Voz 8 09:00 de de de

Voz 0874 09:07 el de coches en España para charlar sobre el mundo de la automoción nos acompañan gran experto que es el periodista Pedro Martínez subdirector de la revista Motor dieciséis como estar Pedro buenos días

Voz 9 09:15 buenos días muy bien encantado de estar con con vosotros y con nuestros oyentes

Voz 0874 09:20 me han dado no era yo creo le haya Coca alguien muy conocido entre la mayoría de los españoles pero que mucha gente ha descubierto es el inventor de uno de los eslóganes más conocidos de la policía española

Voz 9 09:29 sí sobre todo si decimos algunos de algunas de sus criaturas pues como él me gusta o como el boya pues la gente ya va hilando ya va viendo de qué persona estamos hablando

Voz 0874 09:40 predecir que no los los monovolúmenes

Voz 9 09:44 sí efectivamente aunque es Hunt sobre eso hay disputa no porque la propia Renault también dice que el Espace surgido más o menos en Alavés esa vuelto en Norteamérica surgió el Chrysler voy a ver y a la vez Renault estaba desarrollando el el Space entonces bueno han sido hace años de monovolumen que surgieron entonces Jagger la verdad que fue el coche que hizo disparar a a crías la Chrysler no que estaba atravesando muy mala muy mal momento porque con el Aberri algunos otros modelos es recupero

Voz 0874 10:16 pero son son coches en los que caben en pero todavía sus a muchas familias enteras y amigos de los hijos y familiares puedes meter allá ocho diez personas pero mientras eso pasaba en Estados Unidos es que escucha lo que ha pasado en España

Voz 10 10:33 algún ciento cuatro coches diarios del modelo seiscientos cuarenta y siete del mil cuatrocientos que las cifras actuales serán duplicadas para las obras de ampliación de los talleres de carrocería y mecánica que contarán con quinientas nuevas máquinas moderna

Voz 0874 10:55 decirlo pero Pedro tu crees que el seiscientos es nuestro Mustang

Voz 9 10:59 bueno todos los países han tenido un vehículo motorizado no en Italia por ejemplo pues fue el Fiat quinientos su en Alemania pues fue lo que aquí hemos conocido como El escarabajo pues ese papel lo jugó en España el el seiscientos yo creo que no es el el vehículo que motorizada Estados Unidos en el caso de Estados Unidos habría que remontarse muchas décadas atrás irse al Forte que fue el primer vehículo fabricado en serie en lo que ocupó el lugar es es es ese a ese segundo vehículo de la casa en una sociedad que ya manejaba mucho dinero en Estados Unidos los que la gente pues quería ya incluso tener el el coche como un un objeto de deseo no entonces ahí es donde Elijah Coca acertó de pleno lanzando eso que en Estados Unidos llaman pony car no ese coche que todo el mundo te mira pero que al mismo tiempo un coche barato oí que puede complicar la clase media

Voz 1326 11:52 qué modelo de coche de los últimos años ha podido significar algo parecido a lo que supuso el for Mustang o el Forte

Voz 9 11:59 bueno a ver yo creo que cada cada mercado tienes tu sus modelos no está por ejemplo

Voz 11 12:05 en Europa el concepto del Mustang no ha funcionado

Voz 9 12:11 de esta manera no de hecho la primera generación del Mustang que se ha vendido oficialmente a Europa es esta que tenemos ahora mismo la venta que salió hace tres años el Mustang era un coche que está muy poco adaptado al al mercado europeo entonces en el caso de Europa bueno pues eh yo recuerdo hace por ejemplo treinta años que todo el mundo soñaba con tener un Golf GTI por ejemplo en España no o por ejemplo todos recordamos esa época en que se pusieron muy de moda los Cooper cuplés asequibles que podría ser un poco la traslación de ese concepto del Mustang a Europa y la gente pues tenía un Opel calibra aún Hyundai Coupé un BMW Serie tres Coupé entonces yo creo que que siempre a la lo largo del tiempo van cambiando los gustos siempre hay un modelo soñado no hay pero él el concepto del Mustang como tal de Estados Unidos no es trasladable a Europa

Voz 0874 13:00 cuál es el modelo diseñado de ahora mismo tu crees

Voz 9 13:03 el modelo soñado Bud pues esto es complicado no porque

Voz 12 13:06 y lo primero que

Voz 9 13:08 habría que ver es el cacao que tiene la gente en la cabeza por con todo el tema tecnológico todo lo que cómo está cambiando de rápido no entonces y bueno pues hay gente que sueña yo creo básicamente la gente sueña con tener un sufre no sea ese el coche que se ha convertido en el coche de moda y yo creo que son ya el cuarenta y tres cuarenta y cuatro por ciento de las ventas en Europa yo creo que la mayor parte de los particulares y cuando ahora en un comprarse un coche piensan primero en un todo camino

Voz 0874 13:37 en un en un uso más que en un en un eléctrico más que en Tesla merece también un objeto de deseo no sí lo que pasa es bueno estamos hablando ya de coches más caros

Voz 9 13:48 es la efectivamente se ha convertido en un fenómeno fenómeno pero yo creo que más mediático que real porque supone un porcentaje ínfimo de las ventas no entonces cierto que la gente a la hora de pensar en un coche y ya empieza a valorar el asunto de la tecnología no al coche eléctrico el coche híbrido enchufable

Voz 11 14:07 pero como concepto como

Voz 9 14:10 el coche que yo deseo la gente ahora mismo lo que tiene en la cabeza es un es un SUV lo que pasa que luego es es su puede tener de estas tecnologías distintas no hay sí es cierto que poco a poco va imponiéndose el tema de híbridos enchufables de o de eléctricos

Voz 0874 14:24 este personaje del que hablamos es muy americano y además en en esa cultura capitalista les gusta mucho poner una cara a un logro de ese tipo no en España es más difícil identificar a la industria con un nombre pero que lo único que nos viene a la cabeza es el de Eduardo Barreiros supongo pues

Voz 9 14:39 de si Eduardo Barreiros es un poco el prototipo de la persona hecha a sí mismo como como en el caso de Elijah Coca eran era una época muy dura en España había una tecnología muy pobre en comparación con la que había en el resto de los países digamos de Europa entonces bueno pues lo que sí que hizo muy bien fue adaptar a las posibilidades industriales de España el concepto de la automoción entonces se puso en contacto con una serie de de fabricantes y empezaron a fabricarse aquí y coches camiones tractores y demás no es complicado porque en España digamos que los vehículos de gran serie siempre han sido fabricados bajo licencia eran pues ya en el caso de Seat pues se fabricaban vehículos de Fiat en el caso de cuando se construyó la la factoría de Fasa en Valladolid pues se fabricaban coches de Renault pero no ha habido de hablando de coches de gran serie no porque siempre ha habido vehículos artesanales es la gente habla del scooter de Pegaso pero de coches de gran serie y todo lo que sea fabricado en España siempre ha sido bajo licencia entonces bueno esto estos en empresarios con iniciativa de tal bueno pues han tenido importancia a nivel nacional pero

Voz 11 15:54 yo creo que no tienen una comparación directa con lo que veo

Voz 9 15:59 pues a nivel Alemanno norteamericano

Voz 0874 16:01 otro día escuchábamos en un uno de los programas de verano en fin de semana desde Radio Paradiso de Sonia Ballesteros escuchábamos este fragmento del NO DO que me llamó la atención mira

Voz 13 16:12 hace algunos años muy pocos tal escena hubiera resultado increíble ya que esta serie de automóviles que se alinean en el puerto de Barcelona no no llegan del extranjero sino que esperan turno para su salida sí señores España ya exporta automóviles concretamente este popular utilitario cuatro mil vehículos de este tipo fueron enviados el pasado año a Finlandia y ahora de un solo golpe acaban de partir más de tres mil quinientos en este espléndido

Voz 0874 16:43 Clemente era el nodo más que se vendía de manera solemne buena noticia que seguramente sería relativamente pequeña pero claro spread España como fabricante de automóviles no está en primera fila bueno

Voz 9 16:53 sí digamos que sí es un país muy exportador actualmente en su día pues estas cifras de las que se hablaba en el nodo bueno pues serán un poco de andar por casa yo recuerdo que la los primeras doscientas unidades que ese hicieron en la fábrica de Vigo de Citroën se destinaron a a Marruecos no yo creo que no hubiera ya tanto por las doscientas unidades sino por el el hecho en sí de demostrar que el país ya era tan potente puede entre comillas no pues que que exportaba vehículos pero sí que es cierto que aquello fue el germen de una cosa que hemos conseguido hoy en día que es que España es un país muy productor a que se ha convertido la industria del motor en una de los de los de los sectores más importantes de El País yo creo que junto con el con el turismo y un sector que deberíamos cuidar mucho no porque hay mucha gente trabajando diré esta o indirectamente

Voz 1326 17:41 pero cuál es el futuro crees de este sector tan sometido a la competencia feroz ya las innovaciones vertiginosas

Voz 9 17:49 bueno pues hay que ir adaptándose a sobre todo a lo que pide el mercado o no entonces ahora claramente a las marcas están empezando a va a adaptar las fábricas a esa nueva demanda que por ejemplo pues empiezan a fabricarse coches híbridos en en España hay queda incluso ese fábrica ya alguno eléctrico no pero ahí hay que a hay que hacer mucho lo que pasa que sí que es lo que estaría bien es que las autoridades supieran que que el propio mercado no no sólo que hubiera exportación de ese tipo de vehículos sino que el propio mercado tuviera mucha demanda es decir que los españoles compras hemos muchos eléctricos muchos híbridos enchufables para que así las marcas que están instaladas en España siguieran pensando en España como un país donde producirlo porque lo que no tendría sentido es que fábricas hemos aquí eléctricos híbridos enchufables y que el noventa y cinco por ciento de toda esa producción tuviera que irse fuera porque entonces podría haber el el riesgo de que las marcar dijeran bueno es que para fabricarlo allí prefiero fabricar un sitio que tenga mucha más demanda de ese tipo de vehículo

Voz 0874 18:51 que piensen lo que piensen olivar más ese cambio de mentalidad del consumidor yo creo que sí que está llegando no yo yo creo que estoy seguro de que todo el mundo casi todo el mundo que se compra un coche se le pasa por la cabeza que se coche sea eléctrico se lo puede permitir porque todavía son más caros seguramente lo hace

Voz 9 19:05 sí lo que pasa es que hay que acompañar esa esa voluntad de la gente que es cierto que va creciendo con una existencia de una infraestructura por ejemplo que ahora mismo en España pues por desgracia no hay en más del cuarenta por ciento de los coches que se venden en Noruega son ya eléctricos en el caso de Islandia creo que estamos en torno al veinte por ciento Suecia creo que también está en torno a quince diecisiete por ciento esas son cifras ya de verdad voluminosas que cada ayudas fiscales porque hay una infraestructura de recarga muy potente en el caso de España estamos en mantillas totalmente estamos pues bueno se en el caso de la ciudad de Madrid puntos públicos de recarga debíamos estar en torno a veintidós veinticuatro puntos que es una cosa como ridícula

Voz 0874 19:48 es eléctrico es muy bajo el porcentaje es bajo

Voz 9 19:51 es cierto que cuando se ven las cifras de crecimiento como que impresionan pero claro es que partimos de de cifras bajas es decir si el año pasado en un mes se vendieron doscientos y este año se venden trescientos cincuenta pues claro el crecimiento en porcentaje salvaje pero si estamos hablando de trescientos cincuenta que siguen siendo muy poquitos

Voz 0874 20:09 Pedro Martín que es subdirector de la revista Motor dieciséis oye te agradezco esta conversación avisa a una revista Gran Auto con temas monográficos sobre automoción esta conversación sobre el mundo de la automoción que hemos hablado a propósito de la muerte de una de sus grandes figuras que es Lee haya Koke tanto en Los Ángeles a los noventa y cuatro años gracias Pedro un abrazo un saludo a todos nuestros oyentes ya también abrazó ayer les

