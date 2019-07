Vivir con estrés

Voz 1 00:00 sí somos

Voz 5 01:44 estas lleno de Asturias buenos días buenos días Javier si aquí estoy mira más un día estupendo relajado no notas que el ritmo

Voz 0874 01:54 Tinto en tu cuerpo no me quiere

Voz 5 01:56 si es que no tienen nada que ver es que esto es como garantía cunde mucho más parece que tiene más de veinticuatro horas es todo más relajado además yo entro yo entro en estado zen enseguida no hace cuando era más joven me costaba mucho sabes me acuerdo que que llegaba al pueblo y entonces si iba a la carnicería no comprar y entonces se había delante de mí dos personas entonces carnicera empezaba a preguntar y como está sin sigue confieso que está pues no pues yo empezaba mover la rodilla nerviosa de haber fondos hayan esto avanza por qué sin embargo ya sí demás mayor comprendí que esto es lo normal en la vida no que vayas a comprar carne que te relaciones con quién te ha despacha que te pregunte por tu niño in desde que desde que aprendí esto que sabes que me ayudó mucho a comprender esto unido que se titula esto el aprendizaje de la lentitud que no es que no hay que confundir hay un libro de autoayuda el descubrimiento lentitud que ha soplado Juan Carlos el descubrimiento de la lentitud

Voz 5 03:22 el título de autoayuda que se llama de modo parecido sino igual este es un libro de estén nadó Munich es un escritor sueco que cuenta la historia real de un un gran explorador del Ártico que tenía un problema neurológico según el cual veía las cosas unas décimas de segundo después de que ocurrieran bueno esto nos pasa a todos todo a todos los llega todo nos llega muerto al ojo pero

Voz 6 03:49 todo a todo a todos nos llega muerto ahora mismo

Voz 5 03:51 tiempo pero este este hombre era unas décimas de segundo de manera que por ejemplo no podía jugar a fútbol porque cuando veía pasar la pelota a pelota ya había pasado tenebroso y entonces buen tenía muchos problemas en esos juegos con pero sin embargo que convirtió ese problema en una virtud eh en la convirtió su mérito porque claro era un hombre esto no se convirtió en uno de los grandes descubridores ya digo de la Ártico y fue un hombre muy famoso llevó una vida plena leyendo seguir no aprende a más con más mis experiencias personales no aprendí lo que es importante ser lento no sea yo prefiero mira yo he venido una hora antes a nada

Voz 0874 04:36 déjame contar cada vez que viajamos juntos tú llegas al aeropuerto como Cinco horas antes

Voz 5 04:41 sí yo claro que sí es verdad si yo llego con mucho tiempo y entonces veo por allí investígalo neo periódico era y me lo paso bien no voy con ningún agobio no es decir yo no soporto levantarme corriendo y si yo me tengo que levantar corriendo todo el día está arruinado ya no

Voz 0874 05:01 en principio vamos a hablar un poco de esto y queremos hablar de muchas cosas muy diferentes pero que tienen que ver un poco con nuestra mirada sobre la vida sobre el ritmo de la vida sobre cómo ir a lo mejor era término dos lugares en tu caso Asturias pues te hace sentirte una manera diferente sobre cómo el estrés nos puede afectar además yo creo que va a ser una conversación poco complicada en algunos momentos pero es el último programa que hacemos jugamos al final de la temporada y que lo hemos pasado muy bien esta temporada tengo que decir sí siempre que se me ocurre algo Paqui a veces me dice que no tú nunca me dices que no y cada vez con mucho pero prepárate pero el año que viene porque ya le estoy dando vueltas a la cabeza y hemos hecho cosas interesantísimas y te has ido a buscar bacterias hemos hablado de la ética política del secreto de los chinos te encontraste con quién es un joven de setenta años comparado con los amigos de cien años te acuerdas que venía

Voz 7 05:54 contarnos cómo se ve la vida una vez que tienes

Voz 0874 05:56 cien años que recuerdo que además aquella conversación cuando yo te pregunta la edad me dijiste setenta ya algo dijo uno quién los pillara veo repasando nos hemos dado cuenta de que te hemos puesto que quizás demasiadas veces asturianos lo dirás el año que viene en situaciones que podríamos catalogar como estresantes vamos a recuperar solamente un minuto de una de ellas a ver si te acuerdas

Voz 8 06:18 bueno Berta abierta dice se escotillas Nets nada días bueno inmersión que vamos a hacer esa una alta catorce meses cota Félix complica quiere decir que es un una profundidad desde la que se pueden el periscopio que ven a su partido ya está claro ya estamos cerrados completamente la idea de que disponemos

Voz 9 06:58 eh que hoy ponemos para toda la jornada

Voz 8 07:03 cero uno nueve para se dirigía Charlie Lima revelación sobre si yo ya no muy bien en este momento tocamos tierra bueno comandante hacia un placer igualmente una buena experiencia se que hacer voy a esperar a teniente Bernard no en sí seguro que sí

Voz 0874 07:32 voy a ver si les queda un programa bonito hay siete notaba muy nervioso cuando se cerró la escotilla del submarino tú dijiste El aire que tenemos es el que tendrá más

Voz 5 07:42 eso es que un submarino es común ataúd precisamente yo tengo pánico pánico retroactivo hace ayer durante de ayer otro submarino ruso ha tenido un accidente no ha tenido fuego en su interior han muerto entonces cada vez que me que me acuerdo de aquella experiencia me da miedo retroactivo dije como pude ser capaces de pasar una jornada en un submarino no pues lo hiciste

Voz 0874 08:09 sí a hubo un momento que además yo viví junto te en el que sí que de hecho que yo creo que comprobamos médicamente que éste había subido la tensión que fuera someterte a una máquina de la verdad en en un recinto aséptico te acuerdas

Voz 5 08:24 sí me acuerdo me acuerdo además sabes que ahora te conté que estoy viendo una una serie que me gusta mucho que se llama Oficina de Infiltrados donde con frecuencia utilizan eh el polígrafo no entonces me acuerdo de aquella experiencia claro porque uno va muy chulo dice no yo soy capaz de engañar a a al aparato no ya la segunda ya la segunda pregunta me desarmaron yo iba mucho Güito eh yo

Voz 0874 08:54 a una pregunta que es embotellar directamente en tu privacidad

Voz 5 08:56 claro porque porque es que a la segunda pregunta era en mi mente no en qué piensas has pensado alguna vez en edad ir a tu jefe bueno son cosas muy normales y me me desencadenó completamente me quedé desarbolado pero a la segunda va diciendo bueno a mi a mi fíjate yo iba a engañar una máquina

Voz 0874 09:18 bueno vamos a escuchar solamente frecuente muy pequeña

Voz 9 09:20 algún cortante alguna vez sí

Voz 5 09:59 sí pero lo a que te pone nervioso escucharlo todavía Juanjo m pero es muy nervioso además recuerda que el preguntarse había tenido fantasías sexuales de dominación de todas fue fue una experiencia atroz que ha espero que además de Sarkozy tuvo varias ocasiones ll por favor cómo es decir con la Universidad de Granada

Voz 0874 10:20 el fin de semana que hicimos ayer programa ya bueno también quisimos dar una vuelta más una vuelta de tuerca más ir a improvisar ante un público que esperaba otro tipo de charla me por tu parte son los ocurrió en La Coruña te acuerdas cuando fuimos a un congreso internacional de humorismo Maniche me habían dicho un congreso de humanismo y de repente estabas en un teatro con mil personas delante y tuviste que saliera al escenario a mi lado con este mira tú nunca pensaría es que empezaríamos una conversación con esta pregunta

Voz 5 10:50 se te ha pasado

Voz 8 10:53 pues casi me da ahora mismo porque resulta que me acabo de enterar haya atrás de que hemos venido en el contexto de un Congreso Mundial de humor de monísimo

Voz 5 11:09 entrenadora es que Paquin cuando

Voz 8 11:11 dijo que si quería venir me dijo que era un Congreso Mundial del humanismo yo venía preparado para Schopenhauer Algar de la biosfera ya pero bueno esta es un poco la Historia de mi vida la de los malentendidos porque yo tengo una lengua de sabes cómo cómo es evidente no no estoy contaba la olla exprés de la olla exprés cuando entro la olla express en mi casa entonces años que era una olla exprés de acero inoxidable yo entendía que era de acero inexorable claro fui a buscar inexorable a un diccionario imponía que no se compadece ni tiene piedad de nada

Voz 12 12:00 tuve que oye

Voz 8 12:02 no era tenía un miedo además la poco de eso una vecina estalló que pasaba a veces sacó un ojo o sea que que era inexorable

Voz 0874 12:16 aquella o ya inexorable te dio mucho juego como la historia de Vicente y Federico ante que el público de La Coruña bueno pero tú eres una persona tengo que decir que se adapta muy bien se viaja muy bien contigo cuando tú siempre que respetemos las obras de comer que esas son esas sí que son inexorables en en tu calendario y es posible para la próxima temporada te pongamos alguna prueba que también va a ser estresante no toco dependerá de que de lo que escuchemos aprendamos hoy de unos invitados que son muy diferentes pero que todos tienen una historia que contar sobre el tema que nos ocupa que es como el estrés afecta a nuestras vidas y nuestra salud

Voz 7 12:53 en Radio Valencia esto Félix Crespo que es psiquiatra del programa de salud mental de adultos del Mar Menor cómo estás Félix Bueno hola buenos días hablamos del estrés que ese diario pero su definición tampoco está muy clara no buenas palabras tres para muchas cosas no para las situaciones que ha vivido Juan José Millás no que son situaciones agudas que puede superar facilidad las llamamos estrés no pero habitualmente cuando hablamos del estrés hablamos de situaciones crónicas situaciones donde los factores no desaparecen no a veces son factores externos a veces son factores internos y sobre todo lo utilizamos para hablar de de la respuesta que que aparece en nuestro organismo oí a nivel mental como respuesta a estos factores no

Voz 0874 13:36 estamos preparados para responder de nuestra genética está adaptarnos al estrés

Voz 7 13:41 pues va a haber otro invitado que hablar mucho mejor que yo de esto pero pero pienso que sí que que el ser humano está adaptado para responder de forma muy adecuada hay muy adaptativa porque sino no hubiésemos sobrevivido como especie

Voz 0874 13:55 ah

Voz 7 13:56 a algunos factores estresantes agudos el problema es cuando los factores y no se resuelven en el exterior cuando los factores permanecen bien en el exterior vender en el interior ir unifican ahí nuestros mecanismos atávicos digamos que que han sido muy útiles en otras situaciones posee transformar en parte del problema

Voz 0874 14:17 estoy invitado a que tu mencionabas esta junto a Juanjo en de Asturias es Carlos López Otín cómo estás Carlos buenos días

Voz 13 14:24 hola Javier muy buenos días muy contento de estar aquí al lado de él yo lo llamo el doctor Millás porque es uno de los mejores y más profundos observadores del cuerpo humano que conozco del suyo y del de los demás

Voz 0874 14:34 más que para diagnosticar lo primero es observar no

Voz 13 14:37 exactamente la observación dar becas

Voz 0874 14:39 los es catedrático de Bioquímica genética molecular muy conocido por sus estudios sobre cáncer y envejecimiento autor de La vida en cuatro letras trasladó la pregunta crecía Félix genéticamente que creo que estamos predispuestos a sufrir estrés pero no sé si a adaptarnos a ese sufrimiento

Voz 13 14:55 sin duda que podemos adoptar estoy muy de acuerdo con con el comentario de Félix si nos comparamos por ejemplo con las bacterias de las que

Voz 7 15:04 venimos oí que ahora

Voz 13 15:07 convivimos con ellos pero después nos no sucederán y ocuparán otros nichos pero nosotros venimos de ellas pues el propósito el sueño de una bacteria es crear otra iguale ese su propósito en nuestro caso es mantener lo que llamamos la OMS os taxis que todo se quede en equilibrio ese es el objetivo fundamental del organismo mantenernos en equilibrio y lo difíciles es conservarlo es mantener la armonía molecular cuando estamos sujetos a estrés interno

Voz 7 15:39 no no tú hablas en tu libro más

Voz 0874 15:42 de la felicidad sin que la predisposición a tenerla como si fuera la misma que la predisposición a tener por ejemplo un cáncer de colon se pero hay

Voz 13 15:52 que entender que que la vida y todas las dimensiones que bueno sí en ellas se incluye a La Haya incluyendo el bienestar emocional no sólo la mera supervivencia tienen o están construidas por una serie de lenguajes del que el primero que es el que yo creo que por fin ha penetrado en las sociedades el lenguaje de los genes el lenguaje genómica pero en realidad en ese es sólo una pequeña parte de todos los lenguajes que hablamos dentro de de nuestro organismo al menos en nuestra especie en muchas otras el lenguaje genómica es deriva de todo aquello que hemos heredado de nuestros progenitores pero en El Gran Libro de la Vida apenas ocupa un par de páginas el resto está en blanco y esos otros lenguajes derivan de pues por ejemplo las interacciones con el ambiente cada cada bocanada de aire de cada alimento que ingería hemos cada encuentro tóxico que tenemos no solo con con compuestos químicos sino también con humanos tóxicos lo que yo llamo macrobiótica y cada cada situación de un compuesto que generamos como consecuencia de nuestro metabolismo pues ponemos en marcha el lenguaje epigenética más allá de la genética que es como la ortografía del genoma es lo que van a un comas y puntos diarios si es que van dando sentido al mensaje esto es reversible se pone y se quita y por eso pues una situación de estrés cambia los códigos genéticos irá hace que unos genes Express en y una situación de tranquilidad pues tiene lo contrario y finalmente hay otro lenguaje muy importante que llevamos el meta genoma del que Juanjo Millás sabe muchísimo porque vino una vez incluso a hacer un trabajo sobre esto en el laboratorio y en otros más es el conjunto de todos los genomas que nos habitan el genoma humano en nuestro caso pero que es menos del diez por ciento de todos los que hay este sí que tiene un componente ambiental extraordinario porque la mayoría de nuestro genoma es inhumano es corresponde a las bacterias que ocupan el intestino o a otros nichos dentro del cuerpo humano es de este diálogo entre todos esos genomas de otros organismos que viven dentro de nosotros para ayudarnos y el genoma humano del que surge la compra

Voz 0874 18:13 vida tú hablas de la interacción con el ambiente en dos ocasiones la respuesta es ahí donde nos encontramos cuando eso que tú llamas la piedra de sí sí

Voz 13 18:23 sí y yo creo que si tuviéramos la oportunidad sólo de dejar hablar a los genes de una manera natural viviríamos mucho más tranquilos y con mucha mayor armonía salvo que tengamos una enfermedad hereditaria que que condiciona severamente nuestra forma de vida pero la inmensa mayoría de las enfermedades de eso humanas más del noventa por ciento de todos los que conocemos y de todas las que padecemos no son genéticas derivan de estas interacciones con el ambiente cada uno tiene su piedra de Sísifo particular algunos dos o tres esto pues es lo que hay que hacer es intentar superarlo no pero vamos el mensaje pero hoy también con Juanjo y las conversaciones siempre al final es optimista no yo digo mira venía ahora pensando tu programa vuestro programa a vivir

Voz 0874 19:12 sea empresas la respuesta a vivir que son

Voz 13 19:14 los días cuatro letras y por tanto es muy sencillo es muy sencillo hay que intentarlo

Voz 1546 19:19 sí

Voz 0874 19:20 la la vida en cuatro letras tú sabes Juanjo la historia de un poco de este libro no que les

Voz 5 19:23 sirvió sí yo de a mí me invitó a la presentación en Madrid no puede ir pero tuvo la gentileza de enviármelo leído con mucho gusto porque de porque es un porque es un texto que que que divulga en fin todo esto de la biología molecular ocasiona la de lo que son los genes pero por debajo de ese texto hay un SUV un subtexto en el que se narra un proceso de acuerdo del autor consigo mismo es decir una negocio una especie de negociación un contrato en el que el objetivo es la felicidad es decir este libro está escrito bajo una situación de estrés enorme que que vivió cargos estén libró supura esto pero hay un momento en el que en el lado científico se convierte casi en una cuestión de autoayuda El Abra por ejemplo de de las claves para alcanzar la felicidad no perfección la reparación a él estaba cuando escribió esto en pleno proceso de reparación y eso lo muy interesante justamente porque es es un libro de un científico escrito desde una sensibilidad humanista yo siempre te he dicho Javier esto no creo que lo he dicho muchas veces un médico puede ser un buen médico pero no sean un gran médico sino tiene una formación humanística y así Se podría decir de todas las pulsiones del arquitecto de edad Carlos López Otín la tiene ya en ídolo es negro científico pero desde esta sensibilidad humanística que lo hace que lo convierte en otra cosa lo convierten en único de dudó de divulgación pero también el único que que se muestra cómo negociar con uno mismo para alcanzar niveles

Voz 0874 21:14 sí

Voz 7 21:15 de ciudad Figo niveles

Voz 5 21:18 ya que se pueden alcanzar el existencia que siempre son precarios hasta el punto de que él citando a Abderramán III dice que seguramente un ser humano solamente puede alcanzar catorce días de felicidad no seguidos a lo largo de toda su vida y eso

Voz 0874 21:35 muy optimista que digamos ya ha hablado de una mala racha

Voz 5 21:38 de Carlos de recordarlo

Voz 0874 21:41 sientes que no estén al día con lo que te pasó he Carlos lo hace dos años alguien quiso revisar cuatrocientos cincuenta artículos científicos que tú habías publicados que buscan de peculiaridades en dos mil dieciocho o una infección en tu laboratorio mató a los cinco mil ratones modificados genéticamente diseñados por tu equipo durante años para estudiar alcanza

Voz 13 22:00 también este año se veinte años de trabar

Voz 0874 22:02 jo destruidos quedó en un diez años en reconstruir

Voz 14 22:05 en llegaste a pesar de suicidio sí

Voz 13 22:09 ahora no me da ningún apuro decirlo ninguno vamos a mi me parece que esto ha sido uno de las grandes ayudas que ha traído

Voz 7 22:16 este libro porque hay

Voz 13 22:19 John es de personas más de quinientos millones de personas en el mundo hoy que tienen algún proceso de depresión ansiedad y parece que a veces se oculta me da miedo no del suicidio ya no hablemos no en puede ni hablar en susurros y yo creo que en todas las vidas hay algún momento en el que nos cuesta muchísimo no el amanecer cada día a pensar que cada día tiene un propósito concreto o un propósito más largo plazo y cuando esos

Voz 14 22:48 de pues es difícil sobre yo lo perdí

Voz 13 22:51 en la vida había tenido ningún problema médico mucho menos ningún problema de pérdida de bienestar en mi pueblo me conocían por eso desde niño me siempre contento siempre alegre de un propósito social continuo en mi vida

Voz 14 23:05 he tenido hasta ahora de repente lo perdí y eso pues se echó a veces pensé que es

Voz 7 23:10 el libro era un libro para poner un punto final a ese era el punto final de mi vida hasta apuntó

Voz 5 23:17 Javier que a mí me parece muy interesante porque porque Carlos López Otín hasta hasta hasta hasta que ocurrió esta desgracia era un sapiens sapiens sapiens no y de repente yo que también era un Setién se es decir que también sentía es decir que él había identificado la felicidad

Voz 13 23:39 en esta gala que bienestar digamos en la vida

Voz 5 23:42 simplemente con el estudio que se dedicaba y de repente hago sesenta años se encuentra con que hay cuestiones de orden emocional con las que no había contado

Voz 13 23:51 eso es siempre he sido una persona con mucho afán emotivo pero pensaba que el conocimiento me atrevería todas las respuestas por eso me he dedicado la vida a estudiar a estudiar y a poner ese conocimiento al servicio de mis alumnos de mis discípulos en los últimos años pues de todos aquellos pacientes que acudían a nuestro laboratorio o de a todos aquellos enfermos de de cuestiones muy complejas que pensamos que podíamos ayudarles pero al final del libro dijo claramente a la conclusión de que la felicidad el bienestar no es una ciencia escribir una fórmula genómica de la felicidad que es la primera que que se ha escrito y que en el mundo y que la pongo en el libro para demostrar que es posible que la Feli es es leal de que felicidad tenga un sustrato material pero hay tantas otras dimensiones que influyen y sobretodo el azar que no podemos ni cuantificar las sino que tenemos que estar pensando en que tal vez tenía razón Abderramán III no es su mensaje tan negativo cuando nos enseña que eh catorce días de felicidad plena exuberante yo algunos días de estos los ha experimentado me duran tres o cuatro días y yo lo cuento como uno eh porque son seguidos

Voz 7 25:11 pero en realidad la felicidad

Voz 13 25:14 en estar es algo mucho más sencillo mucho más cotidiano y eso es lo que deberíamos aprender porque sino quizás tenemos expectativas exageradas de lo que representa la vida no me gustan día de hecho después de esta reflexión que que mi profesión se convirtiera en en utilizar todos estos adelantos genómica desciframiento de genoma y edición de genes o reprogramación de células los lleváramos no para al final que conseguir que el hombre o la mujer más feliz del mundo sea un robot sino que sea uno de nosotros y para eso nada mejor que inaugurar una nueva disciplina que se llama ingeniería de sentidos y que nos apliquemos

Voz 5 25:52 yo

Voz 0874 26:09 a montar diálogo esta conversación sobre el estrés y la felicidad me acordé de una conversación que tuve con un amigo un pasillo de la radio más de mucho estás por ahí Michael días

Voz 1546 26:18 hola tal Javier ir

Voz 0874 26:20 tú te sientes tan estresado como pensabas que te sentiría Sara que sabes que tienes cáncer

Voz 1546 26:25 no eran unos grandes preguntas que yo tenía sobre mi guión yo he debido tengo sesenta años y debido más bien Disneylandia a Candice con mucho tiempo que había tenido no a mí me acuerdo debiendo muy de cerca de mi gran amigo Severiano Ballesteros cuando él paz decía de su cáncer yo a veces poniéndome en su piel yo pensara pues bueno yo en lugar de un tiro Si alguien me dijese a mí que hay un cáncer incurable etc etc letal es que bueno y un buen día me lo dijo a mí el diez frente de octubre es que Michael un problema esto no podemos intentar controlarlo y no sé que vive marginada bajo circunstancias es más los diez días antes yo esperaba la biopsia estaba en un estado de pánico y luego me Le dijeron contra pronóstico tuve buen encaje intercambios no está muy sorprendido a es lo primero de todo la pese días que alguien podía imaginar y sin embargo lo llevo bien bien ministro yo muy sorprendido en todo ese proceso y a mí me acuerdo de comer mi medio comentaban por la mañana pero comer estaba promediando con mi mujer diciendo que claro eso se Seve que está ahí en el cielo y no tiene con quién jugar no entonces mi está llamando para ir a Eric y tal no y luego ha habido otros procesos me acuerdo la II Reunión que tenía con mi oncólogo mi mujer que chivato es una encima dice hoy por cierto doctor el chaval fuma qué le parece si hélice no es Munar fumar histerismo en todos los casos fumar es malo ahora pero no Montse Moré instando a Michael con esto de deja de fumar déjalo lo nada importante para Mankell es que que vive bebé de las causas más naturales que pueda con con esta enfermedad y a él llegó a la conclusión si quiere dejar de fumar o no pero lo es muy bien la aplique íbamos estresante Thomas que la cuenta tal chaval

Voz 0874 28:45 es que de esa de esa frase de hecho en aquella compra acción parte este diálogo que estamos teniendo cuando tú me dijiste que el médico había dicho que el estrés que te podía producir por ejemplo dejar de fumar o dejar de tomarte una copa de vino seguramente era peor para todo enfermedad que el daño que provocaba que las algo más sí sí sí sí sí es curiosísimo pero a ese estrés Michael también me lo contaste y espero que no te moleste que lo revele se une también el el el estrés económico porque te querían poner un tratado o te ponían un tratamiento que constaba como veinte mil euros al mes

Voz 1546 29:17 bueno iba sumar todo aquello porque desde hace tiempo tenía un seguro de daños no seguro médico cuando me diagnosticaron pues miran me efectivamente y no podemos jurar Michael pero podemos controlar tu enfermedad no aquí pasan estos liquide un medicamento de que no cubrimos en en la en el seguro es caro tienes que tomarlo un buen tiempo años Si Si sirios quiera no hay de bueno en cuánto vale Nice catorce mil al mes a mujeres como pagar esto pues me esa Messi a ver si mueren cantante sino te dejó Chrome pufo curioso no ha pero también con ese medicamento tengo también tienen biopsias líquidas ah es cuando te extraigan la sangre hilo mira para ver cuánto cáncer hay en mi en mi sangre eso también tiene un coste es importante a eso fue una sorpresa David muy desagradable durante treinta y seis horas y luego a llamé al oncólogo que cuidó de Severiano a la sanidad pública ha podido ya hacerse con ese coste a lo que me di cuenta de verse Teri bleu no tiene una economía que te permite vivir

Voz 0874 30:50 es claro que es terrible están seguramente Félix y Carlos escuchando el acto ahí dejadme que os diga una cosa y Michael dice encima de todo esto que hemos escuchado insiste casi optimismo vital con el que les enfrenta su enfermedad él dice que se siente un fraude porque dice que es el único enfermo de cáncer que ha engordado se todo lo bueno es que yo yo no sé si en vuestra relación Félix y Carlos con gente que se enfrenta a a a semejante noticia que te deja como él decía noqueado durante días hasta que lo asimilan la reacción es la misma o es distinta

Voz 7 31:23 pues yo he tenido oportunidad de conocer a a pacientes que se han enfrentado de manera muy muy distintas a entre ellos y a cualquiera que que uno pudiese a esperar no a mí no deja de sorprenderme la cantidad de recursos que tienen las personas para enfrentarse para confrontar los hechos para construir un relato no para construir un relato que les incluya a ellos en su enfermedad que incluye la enfermedad en su biografía que permite que reclutan apoyos externos no que contacten con amigos que es familiar les puedan ayudar Ike Ike encuentren no motivos para para hacer frente también a a tratamientos que pueden ser muy duros no

Voz 13 32:07 sí yo fíjate que ayer ayer mismo tuve una experiencia intensísima en este sentido con con alguien relacionado con con uno de tus colaboradores Javier con Luis Alegre Él me presentó a a una chica muy joven con un diagnóstico muy duro de un cáncer avanzado su respuesta vital es excepcional excepcional extraordinaria positiva Hay maravillosa y también hace dos o tres semanas el mismo tipo tumoral en un en persona más o menos de la misma edad sin embargo la respuesta emocional inducido era por la enfermedad ha sido distintas sido pesimista y negativa en esto y hay sol antes mencionaba esas Open Hauer Javier

Voz 7 32:55 ahí decía él decía que

Voz 13 32:58 el noventa por ciento de la felicidad esa ausencia de enfermedad

Voz 0874 33:02 sin embargo en medio Ranking de campeón

Voz 13 33:04 de la felicidad la persona más feliz que he conocido en mi vida hay que sigo conociendo es una persona que nació con una mutación que le causa una un una enfermedad devastadora osea que se puede ser muy feliz con una enfermedad incluso una enfermedad gravísima y quería hacer un comentario de las cosas tan importantes que ha dicho Michael él no me conoce lo conocemos a él pero en nuestro laboratorio hemos descifrado muchos genomas de pacientes con con cáncer sobre todo con leucemia miles de genomas pero también con melanoma y también con melanomas hereditarios in es curioso porque eh a lo mejor cinco años pues el diagnóstico que tuvo Michael hubiera sido realmente terrible en la mayoría de los casos pero hace pero nada

Voz 7 33:52 eh

Voz 13 33:53 se ha desarrollado o algún nuevo tratamiento para para el melanoma que él tiene y esto da una esperanza maravillosa incluso de curación no como él decía de de convertirse en una enfermedad crónica por mucho tiempo por mucho tiempo y esto me parece que es un fruto pues de del optimismo que debemos poner en en avanzar en el conocimiento en el conocer para curar es muy importante también comentar porque es porque su oncólogo le ha dicho que no no quiere ponerle más estrés esto me parece que es una decisión que a muchos les puede parecer controvertida que a mí me parece de una sabiduría profundísima y tienen una explicación científica que yo creo que que es muy fácil de entender el Michaels ha generado sumó su tumor por acumulación de mutaciones estamos hechos de estas cuatro letras de la vida una vocal y tres consonantes que tenemos tres mil millones en cada célula los melanomas acumulan muchas mutaciones por el sol sobre todo por otras cuestiones falta de reparación adecuada de los daños miles pueden tener miles de mutaciones las células mucho más que que otros tumores estos miles de mutaciones que más hasta que un no fume a los a los sesenta años o si eso sí se lo quitan leva quita le va a crear un estrés extraordinario fumar genera mutaciones fumar durante toda la vida

Voz 0874 35:22 es terrible porque vas a tener mutaciones

Voz 13 35:25 generar tumores pero si ya lo tienes tienes un tumor con Díaz mil mutaciones por fumar un cigarro al día o dos no vas a tener más mutaciones y sin embargo el

Voz 14 35:35 tras qué es lo que hace el estrés nos impide

Voz 13 35:39 que estos otros lenguajes el lenguaje epigenética lenguaje meta genético hablen y dialoguen adecuadamente luego si logramos tener una actitud positiva estamos activando nuestra respuesta inmune por ejemplo estamos desactivando respuestas inflamatorias que son negativas y por tanto parón paciente con cáncer no supone la curación es decir que que que porque tenga una buena actitud te van a quitar las mutaciones hay que ir al oncólogo y hay que tomar quimioterapia radioterapia inmunoterapia cirugía lo que lo que se pueda pero hay que tener un buen estado porque él Epi Genoma y el metal fenómenos van ayudar y un último comentario respecto a al coste de los medicamentos no cuando estaba hablando Michael alguien podía pensar ah bueno el es una persona muy conocida iba a poder tener acceso a estos nuevos fármacos para el melanoma yo no voy a tener nunca acceso pero afortunadamente de Michael gracias por decir que la Seguridad Social los cubre efectivamente son carísimos carísimos pero una vez que están aprobados yo en el caso de melanoma están aprobados desde hace poco son accesibles para todos los españoles para todos

Voz 5 36:49 yo hay parte de seguir desde hace muchos años porque es un personaje que despierta mucho afecto mucho

Voz 0874 36:58 cariño personal defendía incluso

Voz 5 37:00 incluso en personas que no seguimos en el deporte de modo especial pero sí lo conocemos he coincidido mucho en un japonés que hay emisoras de la SER

Voz 5 37:13 ya entonces siempre he pensado porque creo Michael comedie con mucha frecuencia solo no entonces yo digo qué capacidad tiene para disfrutar de la vida primero por comer sólo es decir reservarse ese espacio de soledad que yo creo que son muy muy importante yo creo comer sólo está muy bien porque uno piensa mucho pero además comer solo en un buen sitio

Voz 9 37:38 en este caso es la que pase no tengo mucha amigos no

Voz 5 37:44 creo que no yo creo que es que lo está pasando de miedo cuando estás solo comiendo esa excelente comida de ese donde te quería preguntar ya después de haber asumido define el bote dar sigues disfrutando de estas cosas de fumarse un cigarro por ejemplo sólo de Comercio lo sigues o o o enfermedad ha borrado gran parte de esos Prazeres íntimos que tienen que ver con la intimidad no de tu vida

Voz 1546 38:13 eso es una cosa y evidentemente prefiero no tener la enfermedad que que tengo pero es curioso que he experimentado algo realmente nuevo en no es que ya veo la vida más bonito que hagan destacando que siempre son muy optimista siempre me ha parecido la vida una cosa maravillosa claro tenía dudas sobre mí de qué tipo de era ahora es si de verdad tengo los huevos que presumo lo que fue se han instó experimentando por ejemplo yo nunca me di cuenta de que la gente me apreciaba a poquito siempre tienen mucho cuidado con esos dos han invasores que nos invade la vida que es el fracaso de un joven futbolista pues podía experimentar han boscosas en diez minutos si falla un gol meto la IT puedes volverte loco porque no tenemos las herramientas humanas no de de poder valorar esas cosas como son el fracaso el éxito de alguna forma los aparque durante gran parte de mi vida he tenido a lo largo Mi vida y un mal elogios a un poquitín nunca intento pensar que estoy haciendo cosas viento en que hacerlos de mi manera muy pocas veces yo he podido mirarme a mí examinar me Amy Adams a patio del frente de octubre cuando mi diagnosticaron un rato para conocerme no soy tan chufla yo pensaba a es como llegar sin ir en paz con uno mismo y entonces se derive contratiempo para mí no ha sido tan derive contratiempo y quizás mi estoy conociendo Pope haberme vida a Hinault me doy vergüenza llegan a seguir a otros cosa inicie que es muy posible que aumente digo muy irredento aumente el cáncer es igual me mata como a mi hija desaforadamente muchos millones de personas en el mundo pero aquí no va a hacer el cáncer es que no me van a matar mientes vivo sólo me matara un ERE pero no me va a matarme mientras tanto no

Voz 5 40:47 te seguir encontrando entonces

Voz 1546 40:50 temiendo ratos muy bonitos

Voz 0874 40:52 virtud es ahora me Michael que intentan buscar más esos momentos de felicidad

Voz 1546 40:58 los antes no pero una cosa Javi yo yo soy feliz en general estaba aprendiendo escuchándoos de que claro yo no sabía que sólo a tener catorce y bebida

Voz 9 41:11 la misma flexibilidad

Voz 1546 41:13 aquí también hay otros cosa hablando de la el estrés eso la enfermedad y a no sé qué

Voz 0874 41:18 sí

Voz 1546 41:19 yo un día hablando con bueno curiosamente con mi hijo en este restaurante japonés Armstrong señalando si yo estuviese enfadado con la vida lo que me ha dado esas cartas no de de de de seda esa enfermedad ir decir miren no mire si si mi día la vida cupos de felicidad yo debe que BM muerto hace quince años ya me siento absolutamente afortunado me gustaría poder decirte Javi que hombre ya veo la vida una fondo más fantástica todos sabe a más no siempre me ha salido bien siempre me he sentido muy afortunado simplemente lo que doy gracias la la la Patty positiva de ese terrible enfermedad es que me he cercado a mí me he conocido más me miro en el espejo indómito el asco que podía mirado antes la estoy conociendo haciéndome ese encuentro no había tenido antes Hinault miedo doy vergüenza

Voz 0874 42:33 Félix tienes tu consulta los pacientes que llegan con con problemas de depresión supongo muchos de ellos entienden que la felicidad es esto que Michael relata tan también lo que son son momentos no es una condición de vida

Voz 7 42:47 es que muchas veces no muchas veces la gente eh mira la consulta de de un psiquiatra en la sanidad pública está llena de pacientes remitidos con con cuadros que realmente no son enfermedad no y que son respuestas normales a situaciones muy complicadas de la vida entonces muchas veces llevamos de presión a cosas que no son depresión los pacientes que realmente tienen un cuadro depresivo un cuadro depresivo grave muchas veces no están en disposición de detener este tema puede pensamientos no ir a tienen parte del trabajo es tratar de recuperar no está capacidad de enunciar su vida desde desde un punto de vista diferente no el que tiene en ese momento que está teñido pues el cuadro clínico que están sufriendo

Voz 0874 43:38 de Carlos me gustaría que nuestras gas tú poco este tú tú eres un maestro a la hora de explicar cosas que me gustaría que nos dijeras o que tú mismo hiciera es esa reflexión sobre que hemos aprendido en en esta conversación sobre el estrés que era el espíritu con el que la va bien la

Voz 13 43:57 es de las cosas que que nos hacen perder la armonía hay en esta lucha cotidiana contra a favor de encontrar al te la OMS está a seis del equilibrio derivan pues de insatisfacciones de no reconocer que somos imperfectos de esa la presión que tenemos externa social familiar tantas veces no de te llegar a algo de de de alcanzar retos a lo mejor para los que no tenemos el genoma preparado ni el talento ni nada que es es entonces lo que tenemos que hacer pues yo diría recordar uno que somos vulnerables absolutamente vulnerables y Michael que es una fuerza de la naturaleza hay una persona con una empatía hay que genera un cariño extraordinario también era vulnerable yo que no nunca había estado enfermo

Voz 7 44:42 te daba lecciones de de de resiliencia hay de fuerza ante las

Voz 13 44:48 pero en el fondo del abismo más más completo no que es lo que tenemos que hacer yo creo primero reconocer esta vulnerabilidad después la imperfección que tenemos un poco darnos cuenta de que la vida es un milagro pero no un milagro sobrenatural sino un milagro molecular

Voz 1546 45:08 evolutivo cotidiano

Voz 13 45:11 cada día es realmente impactante que pongamos en marcha millones y millones de reacciones moleculares que funcionan coordinadamente sin que nadie se tenga que detener a pensar tres o cuatro horas y a ver cómo organizamos todo aquello no esta magia de la vida cotidiana es la que deberíamos aprovechar para disfrutarla ya sé que es difícil y que que hay muchos agentes tóxicos Macron de los que hablaba antes que a lo mejor nosotros somos un microbio para otros así es la vida social no pero estamos en un planeta que es el planeta de los genes un planeta social y mientras estemos unidos socialmente pues tenemos que acostumbrarnos a a que hemos llegado hasta aquí con un un cerebro con muchas neuronas tantas como estrellas en la Vía Láctea cien mil millones y con esas tenemos que sobrevive

Voz 1546 45:59 ves Javier han pedido interrumpir un momento

Voz 0874 46:03 sí sí todo lo que está escuchando

Voz 1546 46:05 eh yo a mí me queda una sola pregunta cuando a Juanjo preguntaba si él tenía sueños sexuales sobre dominación como como contexto

Voz 9 46:18 es que es un documento en el que no revelaría mira que estado pensando en todo también

Voz 5 46:29 preguntado alguna vez había soñado con asesinar a un compañero de trabajo tardó mucho en responder

Voz 7 46:34 a los hacer escribir en Radio Valencia Félix Crespo que se sí que

Voz 0874 46:38 la del programa de salud mental de adultos del Mar Menor gracias Félix Azón placer Henri de Asturias Carlos López Otín catedrático de Bioquímica y genética molecular conocido por esos estudios sobre cáncer y envejecimiento autor de La vida en cuatro letras está obligado Paidós cree no paraísos Planeta y muy contento los cuando quieras aquí tienes un programa o es verdad es que ha sido una conversación maravillosa inolvidable no sé qué les parecerá los oye

Voz 13 47:04 antes pero yo he estado aquí emocionado

Voz 0874 47:07 gracias gracias y a Michael Robinson que tiene un melanoma metastásicas y no se ha hablado de él está sometido a un tratamiento de inmunoterapia creo que lo que más te molesta el tratamiento Michael que tiene mucha Serres

Voz 9 47:18 por lo demás todo bastante un abrazo muy fuerte Macron abrazo mucho

Voz 0874 47:24 y a Juanjo pues disfruta del verano ves apuntando todo lo que te pasa en la carnicería en la pescadería hay ya lo cuentas

Voz 9 47:32 no me pongo fuerte para para las pruebas Otaño venga a esta parte

Voz 18 47:40 ya no me queda más

Voz 19 48:14 yo yo eh yo

Voz 20 48:42 sí