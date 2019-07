Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:43 tiempo para la lectura en la que diera un tiempo que compartimos siempre con Óscar López a nuestras Oscar buenos días buenos días Javier pues vamos un libro de relatos de cuentos de quién cómo llamarlo es hablado mucho del momento que viven los relatos en castellano tú crees que también hay crisis en estos que es que

Voz 1648 00:58 yo sinceramente no hablaría de crisis yo diría que es lo de siempre porque erróneamente yo creo que se valora más la novela yo creo que además de manera equivocada que no por ejemplo los relatos siempre hay gente que piensa que es más fácil escribir un relato que una novela por el hecho de que son más cortitos lo que también es una evidencia contrastada es que en general hay honrosas excepciones pero los editores prefieren que sus autores les entreguen novelas porque comercialmente funciona mejor es verdad que los lectores en general compran antes una novela que no un libro de relatos y sin embargo aquí en este país en castellano oí en Latinoamérica tenemos escritores fantástico es Eloy Tizón José María Merino Cristina Fernández Cubas Sergi Pàmies Márquez Luis G Martí desde luego también nuestro invitado de hoy

Voz 0874 01:44 por supuesto el libro que nos ocupa es canciones para el incendio de Juan Gabriel Vásquez editado por Alfaguara

Voz 6 01:56 de qué curioso merecía la carta en español no hay una palabra para lo que soy yo si se muere tu esposa eres viudo si se muere tu padre eres huérfano pero qué cosa eres y se muere tu hijo es tan grotesco que se muera tu hijo que el idioma no ha aprendido cómo llamar a esa gente a pesar de que los hijos llevan toda la vida muriéndose antes que los padres y los padres llevan toda la vida sufriendo por la muerte de sus hijos

Voz 0874 02:33 hola buenos días a veces un poco afónico como me oyes pero contento de decir cuánto me alegro devolverán serlo contigo estás en tu en en tu Barcelona tu ex Barcelona

Voz 0332 02:42 estoy en Barcelona sigue siendo a pesar de que ella me haya sido volviendo con frecuencia es un lugar que que quiero y que disfruto enormemente lo que yo me encuentro ahora es una ciudad dividida enfrentada en muchos sentidos tan maravillosas como siempre tan rica sumo su vida literaria pero en en en el sentido de la convivencia bastante tocadas no pues lo que ha pasado de los últimos años y eso es una lástima

Voz 0874 03:11 con esa perspectiva fresca con la que tú patriotas en Barcelona donde ves las las soluciones en la política en la calle

Voz 0332 03:18 en la calle definitivamente yo creo que un un un cierto sector de la política ha sido responsable de de atizar los enfrentamientos y de buscar la división de los ciudadanos para sacar réditos de ello Ian corresponde a los ciudadanos nos corresponde a los ciudadanos remendar esas heridas y no reparar eso que llamamos el tejido social yo creo que la la responsabilidad está en la calle

Voz 0874 03:53 oye yo recuerdo una conversación que tuvimos en la que hablamos de nuestras hijas de común no se sienten den ningún lugar por haber crecido en lugares diferentes no ir a nosotros mismos como nos sentimos extranjeros en nuestro propio país a veces no te sigue pasando en Colombia

Voz 0332 04:07 bueno sí por fortuna además porque esa sensación de extrañeza detención con el lugar es lo que yo necesito para escribir esa esa es la sensación de que no no lo entiendo todo no quién no las no todo es diáfano y claro y esa ilusión de de de comprender tu ciudad simplemente porque naciste allí porque allí viviste tantos años es falsa a miles la Bogotá sobre la que escribo y en general las ciudades sobre las las que escribo pero en particular Bogotá me interesa porque después de la ilusión de entender todo y de dominar todo hay algo sucede algo que te demuestra que no es así que ahí hay fantasmas hay hay hay secretos hay sorpresas que guarde la vida y ese es el estímulo para escribir y eso también me lo que pasa en en en los cuentos del libro

Voz 1648 05:02 hay una cosa pues eso que a mí siempre me ha llamado la atención yo estoy convencido que tu hay novelas que has publicado que no las hubieras escrito igual de no haberlas escrito fuera de Colombia

Voz 1648 05:12 qué pasa ahora que estás allí y hablas de Colombia estando allí así

Voz 0332 05:16 es sorprendente en Colombia escrito dos novelas la reputación es que fue una de la que hablamos con Javier hace unos años en la forma de las ruinas la forma de las ruinas es entre mis novelas la que yo más quiero y eso es en parte porque porque es un un un ejercicio de de de meter las manos en en los secretos más oscuros de mi país en las dificultades de su violencia histórica en la manera como esa violencia nos afecta a nosotros generaciones después no no tiene que ser la violencia que nos rodean un determinado momento de la novela habla de crímenes políticos cometidos muchos años atrás y como me afectan hoy a mi hijo a mis hijas como era cómo van a heredar mis hijas esa violencia yo creo que esto este libro no lo hubiera podido escribir fuera en necesitaba así como estoy absolutamente convencido de lo que dices Óscar novelas anteriores como los informantes eso claro salió de las cosas al caer tuve que estar fuera con una cierta distancia geográfica pero también sí lógica vamos a decir para escribirlas esta última en la forma de las ruinas necesitaba estar en Bogotá para escribirla

Voz 0874 06:31 que nos encontramos en este canciones para el incendio Oscar pues

Voz 1648 06:35 pues de mucho tiempo de muchas novelas curiosamente Juan Gabriel no regala un bueno un libro de relatos muy colombianos no sólo por geografía que también sino por cuestiones argumentales como el tema de la violencia el propio conflicto colombiano en la situación política desde luego no se habla de cómo todo eso afecta indefectiblemente en la vida de los ciudadanos no son historias donde además Juan Gabriel Vásquez escritor yo creo que es entremezcla bastante con el con el narrador de de estos cuentos uno no puede evitar imaginarse bueno pues al autor que ha quedado afectado o desconcertado por hechos que ha podido vivir a lo largo de los años y entonces de alguna manera yo creo que este autor recurre a la ficción para entender lo ocurrido para explicas ese mismo ese desconcierto no de ahí que encontremos pues temas recurrentes y personajes que habían aparecido ya en libros anteriores suyos no que historias hay en estos cuentos Musaib desde una reunión por ejemplo de veteranos colombianos que participaron en la Guerra de Corea hay que ser cuentan batallitas esta también otro con un narrador que conoce en París a un soldado norteamericano destinado en Rota íbamos a descubrir lo que ocurrió con un amigo suyo está la experiencia del narrador como extra en una película de Polanski la historia es de una banda mexicana que canta corrido sé que hace una última gira por España con el narrador precisamente como testigo ya que debe escribir una crónica de esa de esa última ruta o tenemos también a un grupo de muchachos de catorce años que suelen quedar para pelear mientras la violencia que está instalada también en el país afecta a los padres de algunos de ellos no lo que yo creo que hay muchas cuestiones que aparecen en estos cuentos por ejemplo el de la violencia que yo creo que es un tema fundamental es una violencia me atrevería decir que sistémica a ratos generacional digo generacional porque han afectó mucho a una generación de jóvenes que vivieron los ochenta hay parte de los noventa en Colombia hablo el de una violencia directa una violencia descarnada pero también y eso me interesa mucho de una violencia más difusa más asfixiante menos física pero pero la vez también igual de dolorosa también está la presencia en muchas historias de la importancia que el pasado tiene en nuestro en nuestro presente como bueno de alguna manera ese pasado nos viene a buscar cuando menos lo esperamos y cómo afecta a nuestras vidas incluso en el caso de de hechos que podríamos pensar pues que bueno porque eran simples anécdotas pero que con el paso del tiempo adquieren una importancia muy relevante no también me interesa esa vamos a decir angustia que sufre el narrador en relatos como por ejemplo eh aeropuerto no como el drama de otra persona en este caso se habla del asesinato de Sharon Tate la que fuera esposa de Roman Polanski bueno un un hecho que en principio bueno nos debería afectar de manera más o menos anecdóticas sin embargo cómo acabar estando en de una manera especial al propio narrador y probablemente también podríamos hablar de ese exilio voluntario más que de desarraigo yo hablaría de de exilio voluntario de ese narrador que instalado en París bueno pues escribe varios cuentos no y que luego va también acabará en Barcelona naturalmente para para los que somos amantes de los relatos como género yo creo que la lectura de este libro supone la confirmación de que yo es que ya además acabo pensándolo con el paso del tiempo de que hay cuestiones que sólo el relato logra que toquen el cielo

Voz 1648 09:46 yo creo que son esas cuestiones muy vitales muy sutiles no a veces casi tan geniales que en una novela siempre corren el riesgo de pasar desapercibidas no porque queda mucho más diluidas pero que además en el relato precisamente por esa concisión logran una consistencia y una presencia sublimes no de ahí para mí la extrema dificultad que implica escribir cuentos muy buenos cuentos como desde luego lo son los que aparecen en

Voz 0874 10:10 este libro que el extra de Paul Lansky el que ese libelo exhibición militar ves tú no

Voz 0332 10:16 sí bueno yo primero quisiera decir que que espero que haya quedado grabado lo que dijo Óscar porque yo lo quiero para mis archivos y voy a recuperar las voy a memorizar cada palabra de lo que dijo porque ha hecho una explicación del libro verdaderamente extraordinaria hay hay una familia dentro de este libro una familia de relatos en los que el narrador se confunde con el autor que que giran alrededor de vivencias experiencias mías que por alguna razón me afectaron de una manera impredecible es decir tendrían que haber sido meras anécdotas como el haber sido extra en una película de Polanski uno de doscientos o trescientos extras o como haber hecho una una gira por España con un grupo de corridos todo esto son vivencias mías que tendrían que haber sido pues eso Historias para contarles a los nietos no y que por alguna razón misteriosa se convirtieron en algo más había algo inquietante en lo que yo vi en lo que yo algún algo molesto que a través del ejercicio de la de la ficción o más bien algo molesto algo inquietante cuya cuya naturaleza digamos sólo pude capturar mediante el ejercicio de la de la ficción de la escritura de imaginación es decir tome una vivencia mía la la puse en el centro de una construcción de imaginación para tratar de entender qué era lo que había sucedido ahí es lo mismo que pasan en ese otro cuento en el que el narrador que soy yo tiene que asistir a un sorteo para saber si se va o no al ejército no como él se va el da el azar de cómo él se salva el azar determina que se vaya a otra persona su amigo con consecuencias imprevisibles de manera que todos estos hechos son esas esas revelaciones esas esos momentos de de de una gran importancia pero momentos pequeños frágiles vulnerables que correrían el riesgo de perderse Si Si Si el género del cuento no no existiera el cuento es capaz por sus características especiales de apresar los de capturar los para que los podamos entender si los tratáramos de explorar como novelas se perderían se perderían en el en en el mar de de emociones de información que que es un texto largo

Voz 0874 12:53 el nexos de cómo ese momento te cambia la vida sin que tú seas consciente de él

Voz 0332 12:56 claro que esta tarea no pero hay muchos protagonistas

Voz 0874 12:58 son los cuentos que son militares tú establecen una relación casi de causa efecto entre la presencia de militares y a la llegada de la violencia

Voz 0332 13:07 bueno es una es una vida que me ha interesado mucho pero no es una decisión programática el libro no no iba de eso digamos lo que sucede es que hay una hay una parte de la construcción del libro que pasó por por por ciertos azares que fueron los azares de Mis encuentros como siempre me sucede todos mis libros están basados en el encuentro con alguien o giran alrededor de una conversación con alguien eso pasa en todos ese es un proceso necesario ese encuentro con alguien que me interesa una vida misteriosa una vía que tiene secretos escribir es el intento que yo hago por descubrir para mí mismo y luego para los lectores cuáles esos secretos entonces yo conocí a un veterano de la Guerra de Corea una vez que me contó cómo se había ganado la vida después de llegar de la guerra vendiendo ranas a los laboratorios del centro bogotano porque un científico argentino había descubrieron descubierto recientemente que las ranas pueden utilizarse como método para saber si una mujer estaba embarazada o no les inyectaba en la orina de la mujer dependiendo de la reacción de las ranas es había esto en Veinticuatro horas este hombre soldado de la guerra Corella se ganó la vida haciendo esto durante varios años también contó él de otro otro compañero de de entrenamiento para la guerra que había desertado antes de ir a la guerra esas dos historias se mezclaron y dieron lugar al al cuento que se llama las ranas y así como ese hubo otros encuentros amorosos y acabó formándose un un libro es un sistema de relatos cortos en el que la idea de la vida militar y ciertas cierta interrogación de la vía militar está bastante presente

Voz 1648 15:06 oye que que hacían los soldados colombianos en la Guerra de Corea mil

Voz 0332 15:10 ah eso es una pregunta tan grande que yo llevo varios años investigando para escribir una novela sobre esto es una novela en la que vengo hablando realmente unos y nueve años desde mi primera conversación con este hombre a la la guerra Corea fueron muchos ejércitos de países pequeños de países periféricos por acuerdos con con Estados Unidos con las con las fuerzas internacionales como parte de un gran programa internacional para detener el avance del comunismo no es una es un lugar donde se cifra mucho de lo que fue la Guerra Fría después y a mí siempre me pareció fascinante esto porque Colombia en esos años del cincuenta al cincuenta y tres pasaba por una guerra civil no declarada que causaría trescientos mil muertos en poco menos de una década entonces el hecho de que mientras en Colombia no estuviéramos matando de una manera salvaje mandaron grupo de muchachos a que mataran a desconocidos osa hicieran matar por desconocidos del otro lado del mundo aparecido siempre una de esas paradojas paradojas de la historia que son fascinantes

Voz 0874 16:25 tú escribes mucho sobre bueno el nexo de unión incluso es la violencia en estos cuentos cuando vivía en España el debate sobre la memoria histórica estaba en el lugar en el que está sino sobre esas dos posturas antagónicas no mejor no remover el pasado o mejor recordar el pasado hasta qué punto la literatura tiene que encargarse también de eso de de de conocer un poco lo que pasó en una guerra como la vuestra una guerra civil no declarada en la que siempre había una bomba a punto de explotar en cualquier lugar de Colombia no hasta qué punto la literatura puede puede ayudar a entender el presente Si refleja viene el pasado yo creo que

Voz 0332 16:55 la literatura ha sido siempre desde que desde que este debate comenzó a entrar entre la en las sociedades el debate por la memoria por el derecho olvidar o el debate acerca de la posibilidad que tiene el poder muchas veces de imponer una versión mentirosas de la historia de suprimir hechos históricos que esto es un debate relativamente nuevo yo yo creo que en realidad comienza con el siglo XX nunca antes había pasado exactamente lo que pasó con los totalitarismos del siglo XX esa capacidad de un Gobierno para editar el pasado para eliminar por completo un personaje histórico del pasado como hizo o trató de hacerse con Trotsky y eso género en en la literatura una especie o provocó que la literatura se convirtiera en en ese lugar donde recordamos lo que el poder quiere deliberadamente olvidar ese lugar donde nos resistimos a aceptar la versión única de la historia que se quiere imponer hay tantas verdades sobre los campos de concentración por ejemplo que sólo conocemos gracias a la literatura y que si hubiéramos dejado a la política pues tal vez los habíamos olvidado existen y lo recordamos gracias a los libros y como eso hay hay hay mil ejemplos y lo sabemos muy bien en España donde las las donde grandes novelas sobre la Guerra Civil han tenido que esperar cincuenta sesenta setenta años determinada la guerra para entender realmente lo que pasaba ahí para convertirse en un lugar donde recordemos lo que lo que las versiones oficiales habían querido olvidar en Colombia pasa lo mismo con muchas cosas con la guerra de las drogas en los años ochenta con la guerra del medio siglo pasado años cincuenta Il las novelas han sido ese lugar donde donde recordamos eso es Cien años de soledad tiene un episodio sobre la masacre las banderas que es el asesinato en mil novecientos veintiocho de varios trabajadores de la compañía del banano que hoy se sigue debatiendo oye siguen siguen sosteniendo algunos políticos que eso nunca sucedió que eso es un mito de la narrativa izquierda etcétera etcétera si hay que recurrir entonces a la literatura illa illa illa la mejor historiografía para para para mantener viva la la verdad esos episodios

Voz 1648 19:26 seguramente es una apreciación errónea pero cuando uno piensa en la historia de la literatura colombiana de las últimas décadas piensas en violencia la violencia es uno de los temas de los ejes argumentales principales qué pasará con la literatura colombiana cuando la situación se normalice

Voz 0332 19:42 que se que explorando la hasta que la entendamos porque cuando la situación se normalice será el momento de mirar con detenimiento y con información lo que nos ha pasado en los últimos cincuenta años contarlo hay pocas novelas ya ya existen se están publicando hay una gran novela que se llama Los ejércitos de Evelio Roncero que lo hace pero pero estos periodos piden piden literatura porque la literatura es ese lugar donde nos hacemos preguntas que no se pueden contestar de otra manera ir yo creo que con el conflicto colombiano que estamos tratando determinará ahora va a pasar exactamente eso va a empezar a producir novelas porque a partir del momento en que miramos con cierta lucidez lo que acaba de pasar empezamos a escribir sobre

Voz 0874 20:30 Ello claro es el modelo de patria habría que decir a quién

Voz 0332 20:32 también de exacto hay unas cuantas

Voz 0874 20:35 las mujeres tienen en los relatos protagonistas a veces sin quererlo ellas no pero siempre como víctimas de los conflictos

Voz 0332 20:42 si el el relato que da título al al libro Canciones para el incendio que es el que yo prefiero personalmente gira alrededor de una mujer francesa pero que es hija de un soldado colombiano que murió en la Primera Guerra murió peleando por Francia en la Primera Guerra Mundial esta mujer llega Colombia siendo niña y crecer en un país conservador tradicionalista hasta cierto punto represor no de de de ciertas libertades en particular la igualdad la igualdad de de de derechos de las mujeres para escoger la profesión que quieren hay un pelín personaje real que inspiró mi personaje ficticio de una mujer que quería ser periodista en los años cincuenta en una época en la que el periodismo oficio de hombres ir en su destino o algo particular que me interesó hilo elabore los Red elabore por medio de la ficción como es como como decía antes para para explorar otras cosas el peso del del del pasado histórico como en realidad los grandes acontecimientos de la historia en particular cuando es una historia de violencia nos persiguen hasta donde nos escuchamos los buscan en nuestros escondites y sacaban Nos acaban alcanzando y ese es el descubrimiento que has

Voz 1648 22:12 quizás esta mujer como me ha gustado lo del cementerio libre de decir Casia que parecen este relato de eso está al Real mudarse

Voz 0332 22:20 cantaste para eso sirve Internet

Voz 1648 22:22 reconozco que entre porque eres bueno cuéntanos tu que es porque tiene importancia también en el en en este relato que estabas comentando

Voz 0332 22:29 claro claro que sí pues el cementerio libres y Casia es un es una invento fantástico de un grupo de de ateos librepensadores de hace muchos años los años a comienzos del siglo XX vamos en que después de incidentes en los que a sus familiares no les permitía la Iglesia colombiana una sepultura digna en un cementerio católico por el hecho de no sé de haberse declarado liberales en una época en que para la Iglesia ser liberal es un pecado o lo que fuera entonces esta gente fundó un cementerio para los rechazados para los ateos para los agnósticos para los los Liberales sencillamente para los comunistas que eran la peor forma de de de perversión política para la Iglesia de manera que en este lugar este lugar seis son muy muy célebre en Colombia por ser contestatario por rebelarse contra los digamos los los los poderes más establecidos ir Illa la historia del del del cementerio afecta directa de los personajes del cuento no voy a decir en qué

Voz 1648 23:50 pero yo creo que es un personaje tal vez porque verso

Voz 0332 23:52 la gemas no el cementerio decir casi

Voz 0874 23:55 se llama Canciones para el incendio alguno de los relatos te está pidiendo

Voz 0332 24:00 saltar hacia una novelado en sí mismos al contrario los relata alguno de los relatos fue una rebelión contra la de la novela porque alguno tiene material que se hubiera podido expandir verdad está una novela corta o incluso cuando incluso incluso dos en el último relato encuentro dos personajes que podrían haber merecido cada uno su novela pero la novela es una manera de pensar distinta que nos conduce a lugares distintos Iker nos me hubiera servido para capturar y explorar y entender la emoción particular que yo quería explorar con con ese cuento de manera que a ese fantasma que estaba parado detrás de mí que me decía hace una novela tendrás más lectores tu editor ataque ramas yo le dije no esto es un cuento para mí eso es lo que voy a hacer

Voz 1648 24:47 estás de finalista no del Man Booker sí sí con la forma de las ruinas gremio prestigio sobre vamos ya

Voz 0332 24:56 además con una tradición llena de nombres que para mí son importantes eso es en realidad lo que me importa en qué que que ahora un libro mío se asocie aunque sea vagamente a nombres que para mí son tan importantes como Philip Roth como Alice Munro es una satisfacción inmensa

Voz 0874 25:15 oye pues mejora de la afonía que te entiendo más colombianas catalanas

Voz 0332 25:21 se van se van van sintiendo cada vez más curiosidad por por el resto del mundo cada vez más están dispuestas a a pasar tiempo en un país que no es el suyo que es básicamente lo que yo quería que fueran así que fantástico

Voz 0874 25:38 estemos bien Juan Gabriel Vásquez que vaya todo muy bien con este canciones para el incendio publicado por Alfaguara ahí cuando cuando quieras aquí estamos como siempre un placer hablar con

Voz 0332 25:47 ustedes muchas gracias hasta luego

Voz 1648 26:03 con este homenaje a Polanski alguna recomendación Oscar pues hablando del Man Booker os traigo precisamente de como recomendación la ganadora del Man Booker dos mil dieciocho Ana Burns con Milk man es una historia que transcurre en el Ulster durante los años más sangrientos del conflicto norirlandés y vemos pues como una chica tiene unos dieciocho años que está en plena efervescencia sexual es acosada precisamente sexualmente por un hombre casado el lechero que da nombre al título de la novela no subirá a partir de ese momento se llena de rumores de habladurías también de silencios y de cómo hay gente que se tapa los oídos para no saber qué ha ocurrido de verdad es un premio muy merecido es una novela a ratos oscura a ratos también divertida desde luego es una fantástica novela

Voz 0874 26:45 bueno el lechero de Ana Óscar López un abrazo

Voz 1648 26:47 de un abrazo para todos

