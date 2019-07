Acumular memes no es bueno

Voz 2 00:00 a las preguntas de Broncano de Burke o de cualquier especialista

Voz 0874 00:20 la semana pasada Broncano nos enseñó nos dio una lección de periodismo con su reportaje terminó rebuscando en un contenedor de obra la falta de gente habrá que preguntar hemos decidido darle un cambio radical a la sección porque pues está de bolos ha empezado el verano porque he estado escribiendo guiones algo así luego hablaremos con él hoy hemos liado a otra persona que seguro que a todo el mundo le suena porque además sabemos de cómo está en Carrusel Deportivo eso significa que trabaja todos los días del año y ahora que ha terminado Carrusel pues seguramente va a la radio de motu propio sin que nadie se lo diga entonces porque pasa por allí es Íñigo Espinosa de Especialistas secundarios por ahí Íñigo buenos días

Voz 0295 00:58 hola buenos días Javier qué tal día para mí es un orgullo e ilusión placer por cierto escucho ahora el el indicativo que ha dispuesto que era en las preguntas de Broncano de Burke o de cualquier otro especialista claro quiere decir que sabes propuesto también los especialistas ya al final sólo he dicho yo que sí

Voz 0874 01:15 pero esto no te lo habíamos contado matice lo hemos ido contando uno

Voz 0295 01:17 a uno claro pero hasta que alguien ha dicho que sí que es raro pero claro aparecía evidente con el con el indicativo que habéis puesto que la digo cualquier especialista quiere decir que no se han arriesgado a poner un nombre por si acaso bueno en fin encantado Él que jugar seguro Íñigo

Voz 4 01:33 entiende lo pero bueno oye ya sabes que de aquí a la resistencia como mínimo yo esto esto es es la plaza

Voz 0295 01:42 forma de salida no hay desde aquí despegas hacia la resistencia o más moderno en la resistencia incluso optar a más tú sabes cómo funcionamos

Voz 0874 01:49 es un poco un poco esto no

Voz 0295 01:51 sí sí sí escuchó alguna vez a Broncano ya Burque menos pero también en lo que sí quería comentarte para para para que la audiencia lo sepa quiero ser sincero con es lo que más quiero en esta vida la audiencia de la cadena SER y quiero ser sincero estoy en la puerta ahora mismo de Radio Barcelona hace tiempo que no pasa por aquí Javier tú y este año de veces

Voz 0874 02:11 es

Voz 0295 02:12 bueno entonces sabrás que esto es Chernóbil pues un poquito así no siervos una cafetería ahí te cobran enfrenta yo obras quitaron todo Javier aquí ha habido una explosión de rayos gamma le han quitado todo esto estará haciendo obras todo todo es cascotes edificios en ruinas bueno o eso están haciendo aquí que es otra posibilidad o están haciendo Madrid central vale en Barcelona que yo creo que sería sería bueno no hacer pero sin cambiarle el nombre Madrid central pero en en el centro de Barcelona eso estaría bien también es lo que estoy haciendo yo es ahora caminar hacia paseo de Gràcia que es donde yo creo que poder vestigios de vida humana a ver qué me encuentro ya empieza a haber gente ya sea en pactos gracias donde yo confiaba que podríamos encontrar eso luego quedando

Voz 0874 02:58 eso de que de que tienes que hablar con la gente porque te yo te conozco

Voz 0295 03:00 no no yo ya voy tirando pero claro claro

Voz 0874 03:03 tú no tienes todavía espera yo ahora es cuando yo le informa Broncano sobre cuál es el tema seguramente siervos dicho durante la semana pero se ha olvidado como siempre porque sabes que tiene tiene un entorno a él y le comunican solamente lo que es necesario que él sepa no el resto se dice entre pues ahora que está tan alto queremos hablar de un tema muy genérico sobre que seguramente todo el mundo tendrá una opinión para que desean poco más sencillo es el síndrome de Diógenes digital

Voz 0295 03:30 su prole de Diógenes digital si sí si una cosa

Voz 0874 03:33 muy simple

Voz 0295 03:35 bueno simple si es siempre será como el otro síndrome de Diógenes si le hemos añadido digital eso es inteligentemente porque vamos a hablar sólo del a acumular mierda digital esto es sabes qué

Voz 0874 03:46 en este programa pues se tienen un nivel muy alto entonces hay que ponerle un título solemnidad cualquier cosa de la que hablemos que en realidad son estrenos absolutos ignorantes no pero en fin como dices síndrome de Diógenes digital describe esa dificultad que tenemos de desprenderse de objetos multimedia que nos llevan al móvil en esos correos electrónicos que incluyen spam pero es que ni siquiera el lobo Ramos todos los los vídeos fotos me mes en en el whatsapp que luego whatsapp ves lo que te ocupa cuarenta gigas lo voy a borrar no entonces que son gases muchísimo para para claro si tú tú has que llega como un poquito el retraso de la conversión porque estás con un sistema que a mí me me gusta mucho el nombre se llama Quantum

Voz 0295 04:24 pero creo que es más moderno

Voz 0874 04:26 que que la velocidad que tarda en llegar no es tu voz verdad

Voz 0295 04:30 ya ya hay un poquito de retraso sea procuro no interrumpirte y así parece que no es exacto yo no yo ahora lloro cuando te deje hablar

Voz 0874 04:40 marchar un rato no entonces se vale Elvira es tuyo yo no sé si estos tocar techo tocar fondo no

Voz 0295 04:45 no pero esto yo no no no te vaya Javier es que también te quería comentar a ver yo el género periodístico este encuesta en la calle siguiendo sea quiero ser sincero con la con la con la audiencia ya lo he dicho yo no lo domino eh a mí no me gusta a mí me da miedo hablar con con con gente que no conozco entonces yo este género de creo que soy malo haciéndolo directamente no cosas bastante mal entonces tengo si ya verás ya Javier ya verás como si soy bastante valor entonces esto como Mayol a la gente le decir mi nombre y el medio para el que trabajo esto como una como una rueda prensa en Moncloa

Voz 0874 05:18 no es necesario no hace falta solamente si ves que alguien se quede espero que el micrófono que lleves llevé la la cebolla de la SER con lo cual la gente poco yo soy da mucha prestancia y entonces que a la gente un poco hay hay muchos que directamente hablan con Broncano da igual porque ya Gianni hablan ya solamente esa una foto una foto si tú crees necesario presentarte te presentas siendo pues tiras vale eso eso es un poco sobre la marcha tú tú no te preocupes que no no soy vale sólo dos palés que entonces

Voz 0295 05:46 yo pero yo a la gente le de preguntar su su nombre es interesante eso el el dato del nombre es más pensaba no no no no

Voz 0874 05:55 es es casi tan irrelevante como estos minutos que estamos consumiendo oí dejando

Voz 4 06:01 aprovechar no

Voz 0295 06:03 bueno yo no lo veo tan irrelevante por ejemplo vale no es necesario el dato del nombre sí pero sí por ejemplo yo pregunto el nombre si Valeo una persona que vaya ahora encuesta vale ir él me dice por ejemplo Carlos Se llama Carlos pero yo con mi intuición empiezo a sospechar que me ha dado un nombre incorrecto eso a nivel Cadena SER rigor claro eso sí que sería importante crecen no podemos estar engañando a la audiencia ya no pienso pienso que estamos hablando con Carlos y en verdad no por la Cadena SER se caracteriza por decir verdades como puños ya la audiencia no es verdad hombre no estamos

Voz 0874 06:39 pues de que hablando digamos que hacemos un poco manga ancha de vez en cuando sabes que Illescas Domingo al mediodía y además que hay un problema es que esto es una cosa que le pásalo en canon hoy es que evocando de repente dice qué haces por aquí no es que vengo de Almería entonces CECA con Almería y se olvida de que hablamos entonces empieza a conversar sobre Almería

Voz 4 06:58 está bien pero sí pero no es el ejemplo de profesionalidad no sigo no sé

Voz 0295 07:08 yo yo yo intentaré preguntar mira además Good News Javier alguno de los es que estoy aquí estoy Paseo de Gràcia y veo que están abiertos unos grandes almacenes que os va a sonar el nombre se llama Corte Inglés

Voz 0874 07:21 vale domingo de apertura no

Voz 0295 07:24 perfecto no es el entierro la del capitalismo renano además pregunta

Voz 0874 07:28 el corteinglés que se la esencia de la españolidad como todo el mundo sabe tiene un público variopinto les tienes que buscar gente preguntar si si tienen la sensación de que están acumulando mucha basura digital de la que no se quieren deshacer

Voz 0295 07:43 a las puertas de El Corte Inglés una pregunta del primer mundo

Voz 0874 07:46 sí sí hay una cosa muy bien es que cuando vas a atacar a alguien se poco describe así estoy viendo por aquí a una pareja

Voz 0295 07:53 que estoy viendo estoy viendo al portero Chema portero la persona encargada de la puerta del gran de los grandes almacenes e antiestético pistola ventilar visto lo ven o lleva ya les no no no no no no es no está mili llevó en Gorki aquí buenas portero de alto nivel Le voy a entrar me parece parece esto también es importante parece muy buena persona no vamos a a ver hola buenos días te puedo hacer una pregunta por favor hemos decías es muy corta estamos hablando del síndrome de Diógenes digital que es como para que el estrado en ella bueno no estamos hablando el síndrome de Diógenes digital que es acumular basura pero digital pues es de los que borra esto es spam esas fotos esos meses

Voz 5 08:37 que llegan al móvil ordenador o lo tienes ahí todo lo peor con lo mucho mucha limpieza el ordenador y el móvil acceso de limpieza

Voz 0295 08:49 por ejemplo tú tienes eh un grupo de Whatsapp de hace mucho tiempo un cumpleaños que te metieron allí para que todos pensar es el regalo que tenéis que hacer a vuestro colega ese ese grupo de a echar tú te has salido has borrado todo o Anne aún está ahí por si acaso llega otra cumplen si yo volvéis a la misma

Voz 5 09:06 bueno no no borra nunca no no eliminó grupos normalmente depende el grupo

Voz 0295 09:13 me han mes fotos innecesarias todo este tipo de cosas lo lo borra So Ho aún lo mantienes en la foto se e ocupan se ocupan caché yo este concepto no lo conozco mucho pero es básicamente memoria en el móvil no pero por lo demás no eres una persona limpia entre comillas se quiere decir eh digitalmente hablando

Voz 5 09:35 no es de vez en cuando lo hago pero no no soy constantemente borrando

Voz 0295 09:41 mucha gente en El Corte Inglés mucha mucha pero es buen día para venir a comprar mejor que la placita aquí estamos a unos treinta y seis grados pero en el Corte Inglés dentro a cuantos de vamos podemos estar era justo justo en que había justo en el en el punto donde estamos es entre la calle y la puerta serían el quicio de El Corte Inglés quiere una rasca espectacular no es brutal pero acaba de decir sí dime dime Javier no el labrando va escucha

Voz 0874 10:10 por lo que yo te voy a decir

Voz 0295 10:12 actuaremos me están hablando claro si tienes que decirle esto es que he visto no me están hablando me están hablando y no entonces que este este invitado digamos que estamos está un poco desganado no

Voz 4 10:23 un poco desganado está está sí yo creo que no era no era su turno si por la baja de algún compañero le ha metido aquí no

Voz 0295 10:32 qué osadía las once son las once y cuarto no ha llegado siguiente si les saca entonces por ley como si la entrevista hubiera sido muy bueno pero también sabemos que ha sido un poquito sí bueno pues unos caballeros que muchas gracias por haber colaborado con nosotros gracias a algo que hay que comentar un saludo no tenga feliz domingo muy bien pues colofón colofón grandioso muy feliz domingo Telephone gracias a los haya esa crisis el domingo e hijo al final poquito más arriba yo creo que si la entrevista dura cinco minutos más nos cuenta subida de verdad tenía pinta bueno no voy a buscar a otra persona venga otro grupo los grupos dan mucho miedo los grupos dan mucho juego no estás ahí pareja ve claro pues habla con la gente de edad avanzada crees que sabrán de qué va esto puede ser porque esto

Voz 0874 11:19 alguien puede estar bien venga va

Voz 0295 11:22 hola buenos días hola buenos días qué tal buenos días eso es o sí español así estamos haciendo una pregunta para la Cadena SER programa de Javier del Pino lo conocen más o menos más o menos la Cadena SER o Javier del Pino no bueno la Cadena SER de cuando en cuando y más que nada cuando hay deportes hombre Carrusel deportivo claro sacarse un poco un poco ballet debo decir que son una pareja con cómo llevan ustedes perdón Alberto Alberto Lourdes que han venido a comprar la Corte Inglés un ratito

Voz 6 11:52 querido hacer a dar una vuelta hacha Far hacha pero sin comprar no hemos comprado algo comida a comida comida tema digital

Voz 0295 12:01 he comprado nada es que estamos haciendo una pregunta han oído ustedes hablar del síndrome de Diógenes digital es acumular basura en el móvil en el correo electrónico

Voz 6 12:10 no estoy nada de todo eso nosotros no tienen nada de todos somos de el tiempo antiguo al tiempo espero cámara de fotos digital tendrá ya nada esto lo que lo dejamos hace tiempo

Voz 0295 12:21 a lo dejaron justo cuando empezaba a surgir Lozano

Voz 6 12:24 yo película cuando íbamos de de fiestas y así pero luego al final lo deje todo pues al principio del boom digital si si usted está metido pero ahora ya no ahora simplemente tenemos el el el telefonillo como digo yo de llamar hombre me está enseñando Javier me está siendo el móvil es es una reliquia como Iggy The Daily llamaban ir que te llame pero esto no tenéis aquí whatsapp ni a nada nada nadie en casa tampoco

Voz 0295 12:51 en casa tampoco tenis whatsapp ahí lo que sea en algún sitio hay tanta tontería con todo esto mucha mucha mucha mucha gente y otros no es una pregunta si vale de mirar sí

Voz 0874 13:04 que son oyentes que les tragado una pregunta están haciendo desde del estudio como Sandra antes de Carrusel deportivo preguntarles si cambiaría verían algo del formato si hay quizá demasiado humor no sé

Voz 0295 13:14 de Carrusel así que pregunta a la pregunta del Carrusel Deportivo cambiaría usted algo así del formato el Carrusel deportivo ya hace años que lo deje

Voz 4 13:24 pero lo va dejando todo pero ahora no

Voz 0295 13:28 escucha usted ahora Carrusel deportivo unas un domingo sobre todos los humoristas que hay en Carrusel deportivo que son bastante brillantes alguna vez quizás sí cuando vas cambiando haber

Voz 6 13:38 qué encuentros con el dial ya está pero para ir poniendo pero usted usted que ha escuchado alguna vez te Carrusel deportivo quitaría fútbol que hay demasiado pondría más humor quizá bueno yo sí quitaría no

Voz 0295 13:53 el fútbol el deporte el deporte en general de Carrusel deportivo fuera hay demasiado cachondeo con algo de por sí y entonces el humor es lo que falta en este país exactamente entonces un carrusel que es viene a durar nueve horas dos quizá al fútbol y al deporte en general como mucho siete de de humor es eso sí eso es eso es lo que habrían de hacer y entonces usted volvería a escuchar Carrusel seguro las nada más que nada

Voz 6 14:14 pues mira te falta hace falta humor mucho hace tumor mucho mucho hace falta pues

Voz 0295 14:21 muchas gracias yo estoy de acuerdo con usted estoy de acuerdo y menos deporte verdad y menos programas paga así entre mañana

Voz 6 14:27 a me Gimeno dar tanto dinero me el deporte

Voz 0295 14:30 menos dar tanto en deporte sí sí sí Cristiano que hace falta para otras cosas y más dinero para los humoristas ahí estamos de acuerdo pues muchas gracias pasen buen día adiós adiós amigo es ya empieza igual que una chica que no que me está haciendo me está perdona me está haciendo así todo el rato con el dedo pulgar hacia arriba

Voz 7 14:46 mira hola me sirve buscar Elías cerca o como al lado a la de la Cadena Ser al lado de la Cadena SER días escucha que estábamos aquí ha venido exacto siempre estás por Madrid yo digo déjame ver cómo es bueno yo no estoy realmente está un chico que ese parecer pero más Malilla pero está por Madrid y hoy estamos en Barcelona así encantado tu descripción de lo que hay al salir de la Cadena SER es impresionante es verdad es cierto totalmente cierto me que hayan tirado una bomba y el socavones

Voz 0295 15:12 ya puestas por rayos gamma explosión o porque están haciendo aquí Madrid

Voz 7 15:15 la locura por poco no ojalá estuvieran haciendo aquí en Madrid central por favor pero que teníais antes en el día bueno no estabas escuchando claro

Voz 0295 15:24 eso la pregunta Millás Soy una

Voz 7 15:26 en una fan ballets vamos a la pregunta si la pregunta de hoy

Voz 0295 15:30 es decir no acaso un aplomo

Voz 0874 15:31 sobre sobre su bajaba vivo

Voz 0295 15:33 qué mueve a una persona que está plácidamente en su casa escuchando una radio a bajar a conocer a

Voz 0874 15:40 a Íñigo Espinosa hay cuando May no hay no sé

Voz 0295 15:44 este es muy buena pregunta Javier los primeros absolvió a ocurrir me pregunta Javier que mueve a una persona como tú en este caso a bajar de casa debes tener aire acondicionado ventilador

Voz 7 15:54 a sólo simplemente a entrar en la Cadena Ser o más de las que soy fan

Voz 8 16:01 sí porque del Pino de la Pepa del bueno de

Voz 7 16:04 de lo de lo de los deportivos y esto reduciría porque a veces estoy tan tu gol Córcoles que es exhaustivo bueno pero sí

Voz 0295 16:10 además uno aguanta a veces pero ID Francino

Voz 7 16:13 me fui el otro día a la Cadena Ser soy claro

Voz 0295 16:15 a ver no entonces de deportes de Carrusel eliminaría es fútbol estamos yo creo que empezamos a estar a ser ya ya hay clamores Bunnymen hay clamor quitaremos deporte más humor

Voz 7 16:27 a ver el humor por supuesto que no falte siempre hilo conductor hay demasiado retransmisión de deporte afortunadamente van poniendo algo más femenino y algo más variado porque antes era mono tema fútbol masculino

Voz 0295 16:39 qué añadiría por ejemplo un poquito de gastronomía en el carrusel

Voz 7 16:41 caso no yo quitaría horas de Carrusel lo siento porque son Magee

Voz 0295 16:45 es lo que lo hacen ahora con el Tour va a ser

Voz 7 16:47 es tremendo pero es que son muchas es verdad el Tour

Voz 0295 16:50 está más informada que yo ahora hay Tour va a empezar el

Voz 7 16:52 pero hoy acabará con el Mundial Femenino de basket que seguro que les irá genial bueno pero es que hay mucho mucho mucho hay necesitamos un poquito más

Voz 8 17:00 libros más de cine más de cómo el sofá Sonoro que es genial pues todo el año e no sé

Voz 7 17:06 lo que hace ahora por ejemplo por la mañana Pepa Bueno que lo hace el Aimar que es comentar un libro cada semana con una librería en un punto eso pues todo el año fomentar un poco más esto de la cultura

Voz 0295 17:16 Javier Le podríamos el teléfono de la directora del programa

Voz 4 17:19 son la próxima temporada de programación directamente

Voz 0295 17:21 no es que se parece signos de no dímelo con Broncano que hacemos

Voz 7 17:26 sin bronca no es genial por favor dejarlo porque es maravilloso a mí esta cosa de que sale fuera no sabe lo que se va a encontrar que PRI

Voz 0295 17:33 maravilloso si es que es que me está diciendo ella que le pregunten por el síndrome de Diógenes le pregunto a claro porque bajado

Voz 0874 17:38 sí sí claro

Voz 0295 17:39 ha bajado a hablar y me está señalando el móvil como diciendo yo quiero hablar del síndrome de Diógenes digital chaval yo quiero tal le doy la oportunidad de darle megabyte qué quieres comentar si que como no lo vemos pensamos que no es

Voz 7 17:50 está ahí pero que hay que borrar igual que por casa yo cuando ve un cajón que no sea abierto durante dos años digo malo seguro que lo que hay no necesito lo mismo en digital borrar cosas porque es que ocupan y aunque no lo veamos nos acaban cobrando dinero por ese espacio cuanto menos tengamos en todos los ámbitos de la vida por ejemplo enseñar enseñará reducir no necesitamos todo lo que tenemos muchas veces pues eso está muy bien porque a veces hay cosas que las tenemos que no sabemos ni que las tenemos ni porque las tenemos lo mismo en digital aunque no lo veamos está ahí

Voz 0295 18:20 este discurso también tan bien elaborado lo has pensado mientras bajaba a la calle o te sale

Voz 4 18:24 ahora

Voz 0295 18:24 nunca plaza pues pues como eso está muy bien explicado yo muchas oye qué nivel eh

Voz 0874 18:30 tengo una que pida esta mujer con un beso de de todo el programa el agradecimiento por eso

Voz 0295 18:35 Echarri hará vuelve a hará vuelve a casa ha bajado ha bajado a a participar en la SER y vuelve a casa lo normal de los domingos no

Voz 0874 18:42 oye pues pues yo creo que podríamos cerrar aquí a esta serie de entrevistas callejeras no no no hay no ha ido mal Íñigo no no sea hombre nos hemos centrado mucho en Carrusel no sé muy bien por qué pero pero no ha ido mal bueno pues si tú mandas pues entonces ahora tú su bono en este caso bajo claro porque porque ya todo mundo sabe que Radio Barcelona es un zulo entonces tú ahora te vas a Radio Barcelona mientras que yo hablo con una invitada sobre este tema entonces tú cuando llegues yo no sé cuándo llegas porque estás en Barcelona me interrumpe

Voz 0295 19:12 de manera educada son cinco son cinco minutos de reloj patada en la puerta interrumpa venga vamos

Voz 0874 19:35 estoy cada día nos llegan decenas y decenas de vídeos de imágenes de mes de Mail estos dos almacenan en los dispositivos ocupan espacio ocupan memoria a veces no sabemos ni cuánto el problema está cuando el conservamos todos estos archivos por si acaso alguna vez queremos usarlos moverlos sobre necesitamos aunque sea un videojuego en el año dos mil uno de una consola que ya ni siquiera tenemos au explotaría si la Lancho vamos damos la bienvenida a Lara García Ferreiro que psicóloga experta en adicciones para que nos explique un poco más sobre este tema sobre este síndrome cómo estás Lara buenos días

Voz 1481 20:05 buenos días Javier qué tal muy bien

Voz 0874 20:08 más o menos como lo hemos definido no el síndrome de Diógenes digital

Voz 1481 20:11 sí pues al final el síndrome de imágenes digitales la versión actualizada digitalizada de clásico síndrome de Diógenes que básicamente es bueno en las personas que lo padecen pues tienden a acumular basura entonces en el digital pues es lo mismo esa basura que no necesitamos en el ordenador ajenas y los dispositivos y sobre todo es el

Voz 9 20:29 lo que al no poder qué eliminarlo

Voz 0874 20:33 los síntomas son similares a los de un síndrome de Diógenes clásico por lo que tú ves en tu consulta por lo que los psicólogos hay hay una serie de patrones que se repiten

Voz 1481 20:42 pues es muy interesante y sobre todo bueno al final qué ocurre que las personas que lo sufren

Voz 9 20:47 me da mucho miedo no a borrar luego también el tema tienen como apego emocional ha

Voz 1481 20:53 pues a sus tesoros no al final en el clásico Diógenes bueno pues lo tienen en casa es algo muy visible en el digital pues también son esos tesoros que iban años acumulando películas series al final tiene muchísimo miedo de desprender lo lo único que ocurre es que en el síndrome clásico es muy interesante porque suelen ser ocurren en personas mayores mientras que en el digital o qué ocurre tanto en hombres mujeres en diferentes edades y diferentes clases socioeconómicas

Voz 4 21:23 dos mire yo ocurre más con fotografías o con todo tipo de documentos al final

Voz 1481 21:28 en todo tipo de documentos desde imágenes vídeos serias yo tenía un paciente que tenía más de cinco mil películas acumuladas y me dijo que en más de cuarenta vidas sería capaz de deberes a serias esos libros y bueno pues todo lo que tenía no

Voz 0874 21:45 y cuál es cuál es un poco la recomendación que la hacéis que que lo tire a la basura o que poco a poco se vaya desprendiendo

Voz 1481 21:51 yo creo bueno al final hay que hacer una buena o Lazio porque yo creo que debajo del Diógenes digital suelen ser personas a lo mejor con tendencias obsesiva hasta también tienen pues miedo a la soledad entonces es como su refugio su tesoro entonces bueno yo al final lo que digo es que pues te tiene que haber una buena limpieza de manera semanal suele te tienes que ser capaz de tomar decisiones de lo que necesitas de lo que no y luego a vivir no vamos a salir a vivir que son dos días precisamente y al final pues aprender a relacionarse con tus amigos con tu gente con tus seres queridos San menos digital y más realidad

Voz 4 22:25 son personas ordenadas desordenadas caóticas

Voz 1481 22:29 bueno pues aquí yo me he encontrado en la clínica diferentes perfiles hay un perfil que sí que es el típico bueno pues buena persona más cuadriculada más de tipo obsesiva y luego hay personas más caóticas no pero al final se que el si tuviéramos que decir algo el patrón son de personas que quieren tenerlo todo bajo control e incluso paciente me decía que lo tenía por clasificado por cine clásico cine mudo bueno pues a lo mejor las cinco mil películas y los libros igual cosa que al final responde a un patrón más de tipo obsesivo

Voz 4 23:00 pero además eso te habían hablando de obsesivos a hombre llegado buenos días buenos días

Voz 0874 23:05 Sete eres quieres yo soy Íñigo Íñigo

Voz 4 23:08 hola Iñigo estaba en la calle y ahora aquí ya con sin retardo no ya pero no perfecto de verdad normal sí si la radio de verdad sabes quiénes la invitados os presento os conocéis no nos conocemos y no está expuestos

Voz 2 23:20 a Jerte igualmente normalmente dedillo Íñigo Íñigo de la haré encantada

Voz 4 23:28 es así pero sí cómico hoy está en Carrusel estoy en Carrusel

Voz 0874 23:34 sí sí que el año que viene va a cambiar mucho mucho

Voz 2 23:36 va bien versado no menos deporte y más comida de un ex al clamor Te1 al clamor el clavo

Voz 0874 23:44 los Especialistas secundarios escribió Dani Garrido hacemos sketches entre sí

Voz 4 23:48 exacto no Dani Garrido por qué

Voz 0295 23:50 daremos paso Si hay algún gol importante sólo importante y el resto el tiempo importante ser muy importante Javier pagarle pasa Dani cuando sea un gol de esos de final de Isaac Hayes sábado es que pueden venir si quiere eh

Voz 2 24:03 es una cosa perros él quiero que me

Voz 1481 24:06 ahí psicología psicología deportistas al

Voz 2 24:08 yo te quiero que me Thais algo de esto también me esa petición popular estoy apuntando es ecología porque lo hacía falta más

Voz 0874 24:16 oyentes quiero la Carrusel deportivo claramente se ha abierto la veda para firmarlo

Voz 0295 24:22 dándole un meneo a Carrusel deportivo está bien está bien que ahora en en este mes el mes de las ideas es cuando el director del programa matice dadme ideas por favor trasladarme cambios

Voz 2 24:33 sí es el granito eh que estamos todos así como muy remota

Voz 4 24:36 ya pero no va no va a conocer Carrusel deportivo adiós ya verás cuando se te ese justo bueno oye que Lara Xicola

Voz 0874 24:45 y es experta en adicciones estaba contando de si tenía escuchando a lo mejor por la conexión que tenías que suele ser la gente bastante caótica pero muy obsesiva a la que hace esto que es muy difícil salir

Voz 1481 24:56 sí es es muy difícil salir de hechos os voy a dar un dato muy interesante para que amateurs más del cincuenta por ciento de los usuarios que consume tecnología pueden sufrir síndrome Diógenes digital y no lo saben que ese es el peligro nada de todo esto porque al final es muy invisible no es como genes clásico que ves ahí pues acumula en su casa kilos de basura así que hay que tener mucho cuidado con esto

Voz 0874 25:19 pero como copero como sabes que has llegado a ese punto en el que está sufriendo un síndrome ir es incapaz de reconocer los me estoy acordando una vez que escucho una conversación en Hablar por hablar otro programa que desapareció a raíz de que los oyentes en la calle sugerido en su desaparición

Voz 0295 25:32 sí Lidia más deporte en el pronto

Voz 0874 25:34 exacto entonces entró una persona diciendo no es que es mi mujer dice que soy alcohólico yo solo me tomo veintiocho cervezas al lío cuál es

Voz 4 25:42 cuál es el límite en el que tú tienes que saber que tú

Voz 0874 25:45 sufriendo esto mira el límite ya siempre

Voz 1481 25:47 los pacientes cuando viene consulta sigue Express sitúa siete Sky un deterioro significativo en diferentes áreas de tu vida por ejemplo te estás empezando aislar comes mal duermes mal porque está siempre no pues descargando archivos al final el trabajo no te concentras cuando tú piensas tú cuando tú sientes esas consecuencias vale hay algo hay que tú sientes que falla empiezas no digamos a deteriorar arte ahí es cuando empieza a ser un problema

Voz 0295 26:12 yo yo tengo una pregunta Javier es que no sé si entra dentro de el concepto síndrome de Diógenes digital que es esa caja que tenemos todos yo la tengo muy grande cada vez más grande llena de cargadores

Voz 10 26:24 de móviles de de

Voz 0295 26:26 muchos años atrás eso es acumular o no eso no cuenta

Voz 1481 26:30 mira yo os digo una cosa vamos tiro porque pienso que no

Voz 0295 26:33 algún día me los voy a utilizar pero claro de teléfonos que es evidente que no van a volver a ser útiles

Voz 1481 26:40 claro ésa sería el síndrome de genes clásico al final sobre todo en la cosa es que tú te

Voz 2 26:45 las miedo a quitar esta

Voz 1481 26:48 Caja porque crees que en un futuro que en el fondo entre nosotros es una excusa que lo vas a poder usar entonces citó durante un año no ha usado esa caja lo que se recomienda es que te replantee

Voz 0295 26:58 Carlos porque probablemente nunca lo hagas con lo que cuenta

Voz 0874 27:01 lo que tiene que hacer un maricón do pero vamos

Voz 2 27:04 en toda regla

Voz 4 27:07 Ferreiro que ese psicóloga experta en adicciones gracias Clara te llamarán dietas de la SER para ver la sección de psicología futbolístico que prueba que viene en el programa que va a presentar Especialistas secundarios sábados por la tarde y también me seguro sacaré muchas veces desde las desde las diez de la mañana si así porque han cambiado no empieces a las diez a las siete menos pelo anchas No somos comentado pero bueno no hay ahora que llegaron huyendo del fútbol ahora qué pasa hoy por hoy empezáis a las diez de la mañana es exactamente gracias a un beso gracias adiós

Voz 2 27:41 el carrusel

Voz 4 27:43 tú momento Iñigo por canasta parte es la parte en la que te pagamos diga ahora bien aparte bueno no sí bueno así que bueno como cómo no vas a ir te damos tenemos una cosa bueno

Voz 0874 27:53 sí

Voz 4 28:55 Ángela Quintas cómo estás Ángela buenos días qué tal buenos días no a Íñigo bueno no te enseño pero igualmente su labor profesional sí por supuesto no ese así nuestro puesto porque si no perdonó los personalmente me que Carrusel

Voz 0874 29:09 digo de un pequeño giro no sí que deje el fútbol

Voz 2 29:12 claro que hable de nutrición

Voz 4 29:15 la en prisión más nutrición eh oye tienes una buena libreta apuntando cosas oye la semana pasada Ángela tuvimos un

Voz 0874 29:24 el incidente no cuando para Fele pues Palafrugell la entrevista fue un poco así porque yo yo creo que la entrevistada no se dio cuenta de lo que estaba pasando realmente no era súper chulas Random pluses bajando ya sería bueno pues hoy como está Íñigo en Barcelona hemos pensado que esto no se lo vamos a pagar porque como le he dicho antes de aquí a Movistar seguro seguro que les este programa con un contrato de Movistar que estará en general en Le hemos llevado un buen póster para que por lo menos pues el chaval comer algo no

Voz 0295 29:55 claro en ese vaya con un buen sabor de boca de y me siento muy bien pagado no desveló no todavía lo que no pero me siento muy bien pagado y el invitado

Voz 4 30:03 vamos a escuchar hablar del póster que ha preparado pero no puede hablar está contigo el invitado está conmigo se sí sí verdad delante mía no puede hablar a pesar de que Ángela seguramente va a cometer irregularidades en su discurso el querrán corregirlas no que es eso es un poco la dinámica estoy yo estoy Streep cuando la sección que es la crema catalana Angela

Voz 0187 30:21 a mí me tienes pregunta primero que tenemos hoy te asalta fastos pues mira la crema catalana es una especie de qué está hecho con una puede crema parecida a una crema pastelera que está hecha a base de yema de huevo y que se cubre con un azúcar que luego se caramelizada

Voz 0295 30:37 sí

Voz 2 30:38 bueno pues es un postre típico de la zona en Cataluña

Voz 4 30:42 de hombre llamándose crema catalana esto lo estaba viendo venir sabes desde desde cuándo se come pues

Voz 0187 30:47 mira hay una leyenda que dice que unas monjas intentaron hacer un flan para bueno para agasajar a un obispo que iba a venir a verlas entonces eh aquello no cuajó bien entonces dijeron bueno para tapar esto que no ha cuajado bien vamos a ponerle por encima una capa de de caramelo y cuando este obispo lo quemó Rosa lo probó se quemó la boca dijo eh crema que en catalán significa quema

Voz 4 31:10 vamos a confirmar esto con digo que es catalán pero que a lo mejor esto está cogido por los pelos no Iñigo qué interesante no no no aunque no sea así yo apostaba buenísima encanta me encanta Se cocina básicamente haciéndola más hay mete al horno supongo

Voz 0187 31:28 ese hace con Rosa ese ese calienta la leche y al esa leche se le echan las yemas de huevo el azúcar es cómo se hacen las natillas las natillas tampoco se hacen en el horno lo que pasa que es una mezcla os me refiero al final la consistencia es casi una mezcla entre natillas y flan y luego se lo pone la parte Caramelo por encima que es la que se calienta con un soplete para que se quede esa capa dura que rompemos con la cuchara

Voz 0295 31:49 es básicamente como el noventa y cinco por ciento de las cosas que funcione esa otra a raíz de un error

Voz 4 31:54 sí si la Iglesia implicada no pudo clásico en la Historia clásicos nutricionalmente

Voz 0874 32:03 hombre todo depende claro porque yo Ángel a mi me gusta mucho

Voz 4 32:06 para comer ocho cuantas me puedo comer me

Voz 0187 32:09 mira a ver los ingredientes que tiene son ingredientes o me refiero aquí no estamos

Voz 2 32:13 hablando de algo que está preparado de manera industrial no tiene leche huevos azúcar sea me refiero aunque es verdad que tiene nutrientes importantes pero claro se va en azúcar vamos ir también se va un poco en grasas pero es no tiene pelo

Voz 4 32:32 se van para allá y vienen para

Voz 2 32:33 a mí pero muy poco verdad a ver es un postre y que puede estar elaborado con materias primas de calidad quizás sea el azúcar es verdad que es lo que podríamos ponerle más pegas pero bueno que tiene yema de huevo que tiene leche entera

Voz 4 32:46 bueno no sé no lo sé se lo preguntaremos al

Voz 2 32:49 invitado porque no se puede usar tu vida yo creo no haberlo puesto en teoría se lleva Gemma no sé cómo lo hará ahora que nos diga

Voz 0874 32:57 Eduard Cabestany que es encargados de la chocolatería granja Dulcinea en la calle Petric número dos en Barcelona cómo estás Edward buenos días

Voz 0295 33:05 ver si te estás hablando es que me me está hablando fuera pero con la mano que decía es que decía eso dar

Voz 12 33:10 hola aquí lo hacemos con Woo que ha sido pasto conjugó

Voz 0295 33:15 vale vale una Ny lo que se pasteurella porque es eso o fascista

Voz 12 33:22 está prohibido hacerlo con jugó natural hay lo teníamos que hacer

Voz 0874 33:28 de todo lo que ha dicho Angela hay alguna razón para para que era despidamos

Voz 12 33:31 eso sí las irregularidades esos son son digamos no se anecdóticas no de momento vamos bien

Voz 0295 33:38 sí pero si usted lo deportivo unas semanas

Voz 4 33:41 los Eduard Carrusel que qué harías

Voz 0295 33:43 es con Carrusel Deportivo

Voz 12 33:45 bueno bien el deporte me gusta pero pero bueno si hay algo más de nutrición no

Voz 2 33:50 a más de crema

Voz 4 33:54 Alan eh

Voz 0295 33:56 pero es que también está bien como con lo podía perderme en Carrusel Deportivo hoy Edward atraído dos cremas catalanas las quieres explicar tu porque no son no son exactamente igual pero pero momento

Voz 0874 34:06 pero momentos antes Íñigo dime son

Voz 0295 34:09 a te digo dos creemos que además generosas porque hay algunas no no no no es que el formato de la crema catalana que yo creo que es parte del éxito es que se sirve en en formato es una café Lita de barro siempre es así no Edward sí casi siempre el el la crema catalana se sirven café de barro que yo creo que mejora la vista y es la dosis adecuada verdad Solsona Colita como que podría haber aquí no es ni de ni de crema catalana

Voz 4 34:36 Ángela nos parece muy pequeñas

Voz 0295 34:38 no no es hombre aquí cuánto puede haber de de crema catalana Eduardo

Voz 12 34:43 entre doscientos doscientos gramos doscientos cincuenta doscientos gramos está bien no bueno no tu mujer te tomaría no lo diez pero sí

Voz 0874 34:52 lo que es la dosis adecuada soplete Edward hay hay una técnica muy fiable con esto hay hay digamos reposteros que son un peligro que vamos están a un paso de Al Qaeda au

Voz 12 35:04 bueno nosotros lo utilizamos con un con un yerros quemado eléctrico como a la antigua usanza

Voz 0295 35:10 pues esto es un como para marcar vacas pero lo que haces es quemar el azúcar de encima con un hierro sí bueno esto esto es normal lo que estáis locos ahí

Voz 4 35:22 ahora también hay sople desde estos

Voz 12 35:24 Ecos pero queda mejor quemándolo así con el hierro

Voz 4 35:27 bueno oye inaugura esta granja Dulcinea en el año cuarenta y uno del siglo pasado lógicamente una mayor esto si habéis cambiado desde entonces la fórmula o la elaboración au siempre ha sido la misma no siempre ha sido la misma sí pero lo puestos a chocolate por lo que se

Voz 12 35:46 sí pero bueno la crema catalana como también es famosa hay sobre todo para el día de San José pues la gente viene mucho ahí a hacer una crema catalana bueno durante el año también porque hacemos

Voz 4 35:57 más de tres mil al año tres mil tres menos que tres mil cremas catalanas todas en San José

Voz 12 36:03 no no no no durante todo el año

Voz 0295 36:07 pero yo soy catalán de medio pelo yo no sabía que en San José se comía crema catalana me callado pero ignoramos si no no pues yo yo me he callado al final me he tenido que tirar vista ni idea de que en San José se era

Voz 1481 36:17 de hecho también se llama crema de san José a sí sí sí

Voz 0295 36:20 previsto informar

Voz 2 36:22 que no te dejo aquí entonación privilegia

Voz 0295 36:26 pero no es verla crema catalana es una esta temporada cualquier di en verano en invierno primavera es un postre típico todo el año pero típica del diecinueve de marzo que vaya qué cosas se aprenden a vivir estos carruseles no explica no lo explican

Voz 0874 36:42 por eso todos lo retransmiten pero no hacen ni chiste tiempo

Voz 0295 36:45 pero oye pero Javier te quería decir eso que atraídos dos dos más Catalá diferentes en una no hay azúcar como no Noor en una no haya quemado explícalo tú llevar

Voz 12 36:57 bueno he traído dos para que para que lo vea la querella como es la otra así que le he traído quemada pero hay gente que no le gusta este quemada prefieren más natural

Voz 0295 37:09 yo creo que a la gente que no les gusta con el azúcar quemado por encima debería prohibirse le tomarle que me es igual

Voz 4 37:15 no podía salir a la calle pero esto es porque

Voz 0874 37:17 dientes no porque si te quedas pegado a los dientes

Voz 12 37:19 por qué por porque el azúcar también que la gente se lo controla un poco

Voz 0295 37:24 hay gente que sabes cómo Javier se toman en la crema catalana yo creo que es típico también tomársela la crema sea ponerla escucharía por debajo de lo que es el cascarón de azúcar acabarse la crema y luego para el final comerse azúcar pan toda la tarde oye al final

Voz 0874 37:37 tengo una sensación Íñigo de que Edward es un tipo como

Voz 0295 37:41 muy relajado no es un tipo relajado si palabras y como primera irradia una gran paz eso sí luz no sé pero Paz irradia muchísima dime dime cómo es

Voz 0874 37:51 su físico porque Haro uno imagina un repostero claro yo yo tengo una idea en la cabeza de cómo puede ser

Voz 10 37:56 y a ver si lo hubiera por la calle quizá repostero no diría que es no no diría que es esto

Voz 0295 38:05 sólo el camarero me dice no cambió bueno también podría ser camarero

Voz 0874 38:09 alguien dijo esto de que es como si vas a un dentista que tiene los dientes muy feos no un repostero o está bien de peso

Voz 0295 38:16 no no no Estrada está en su peso e Edward están su peso tiene tiene una cara de bonachón a tiene una cara de buena persona pero no está no está no tiene peso reportero hay de repostero de reportero tampoco directamente cuánto pesas setenta y cinco pues está muy bien cuánto mide unos setenta pues estamos

Voz 4 38:36 ahí no está está Ángela qué te parece esta esta proporción ofrece bien pero hemos topado

Voz 0874 38:43 para ver porque tú con esos datos haces maravillas

Voz 4 38:46 bueno habría que del porcentaje grasa que tiene en el cuerpo pero bueno tú vas a pues porcentaje de la salvarla sabes no no no pero deporte tampoco diría Atlético no

Voz 0295 38:57 no es deporte hace solo desde solo como tenis de mesa y misa eso no sé por qué juega al dominó Edward estos brazos como ajedrez no no restó el cuerpo no no así

Voz 12 39:10 los cuerpos y si para ir a la mesa de pimpón

Voz 0295 39:13 luego volviera al sillón pero más tampoco está ya sólo el nombre tenis de mesa no ya no está no parece deporte impositiva llevas toalla al tiempo en Edward claro te duchas hacemos competir

Voz 12 39:26 John cada semana pero es necesaria la ducha ese sí

Voz 0295 39:28 importante después de jugar al pimpón puedes irte a casa sin ducharse no no seguro seguro para porque será muy del arte pero pero está podrías irte a casa sin sin estar sudado claro

Voz 4 39:38 no no no somos jugadores competitivos Edward nunca pensó que vendría la radio Álvarez Cascos vamos a aprobar o cuando pasa aprobar déjame hablar

Voz 0295 39:47 qué oye lo siento pero voy a empezar os he dicho me voy a comer la que tiene el azúcar vale me me gustaría escuchar para saber que las pruebas de verdad

Voz 0874 39:56 es ese azúcar roto

Voz 4 39:58 va para en el panorámica un poquito crees que va a crujir dos

Voz 0295 40:02 ha con el palillo no es que me ha traído en escuchara en nos tiene que buscar una escucha escucha la radio dos Barcelona lo que ha sido nada porque tenemos de Thomas Edward que no ha traído cucharada ver cómo suena

Voz 4 40:28 poco después de transmitir un poco la experiencia de Nico porque si no esto existe sentirlo en silencio Cadena SER se escucha no lo azúcar escuchas está tremendo Umbrella estamos perdiendo Javier buenísimo Eduard hasta luego

Voz 0874 40:45 no adecuarse más a mí me voy yo que tenían partido Pippo

Voz 0295 40:52 a ver está buenísima buenísima es que la crema catalana yo diría no lo hasta ahora en mi postre preferido yo no soy de postres pero crema queda la me gusta mucho y sobre todo me gusta bueno que la Pidal de al lado yo yo comerla

Voz 4 41:05 pero no se puede renegar de la que mermelada no no sólo de la mirar los echamos de Cataluña gustando la construcción es un normal figura como no hombre exilio obligatorio exhibió total Eduard Cabestany que se encargaba de la chocolatería granja muy bueno

Voz 0874 41:19 en la calle estoy Sol número dos campeón de Cataluña de pimpón

Voz 4 41:22 desde Edward y bueno pues Íñigo estará tu recompensa pues me para no me parece justo eh no esperaba mucho más pero bueno que la quema que te pasa por encima de lo que creo que me merezco y Ángela ahora te va a remitir un informe sobre tu salud vale que te vas a debajo lo sepa a yo no tengo cuerpo repostero a que problemas Ángela hacen negocio siempre que puedo sólo con la mirada lo de Carrusel y luego un estudio me temo porque íbamos a Riki por favor le un informe primero pues está luego Íñigo

Voz 0295 41:58 luego Javier beso

Voz 1481 42:01 Estados