Geoingeniería, un plan B para el cambio climático

Voz 5 01:06 los científicos en pantalón corto pero Estupinyá Javier Sampedro cómo estáis compañero

Voz 1730 01:10 pues muy bien muy bien yo sí que llevo cuanto

Voz 5 01:13 en corto abiertas no me he puesto

Voz 0902 01:15 a lo largo por qué seca en el estudio hace un poco de fresco estos reclamos

Voz 0874 01:20 la mente Pere Estupinyá es químico es bioquímico y conduce la dos El cazador de cerebros Javier Sampedro es doctor en Genética y en biología molecular colaborador del país oye esta semana los medios no han dejado de hablar de el gran eclipse sudamericano un eclipse total de Sol que se pudo ver especialmente bien en Chile y en Argentina estuve los eclipses son como como el cojín con Jorge no siempre es el último día para para hacerlo pero luego vuelven a lujazo no más eclipses bueno es verdad que hay muchos eclipse les parece una

Voz 1730 01:47 noticia que no es noticia porque cada año y medio o dos

Voz 0874 01:51 eclipse solar pero es verdad que no siempre son en el mismo sitio

Voz 1730 01:54 por tanto en el lugar donde se producen sí que generan una expectación enorme

Voz 0902 02:00 me que además en este caso es Chile

Voz 0874 02:03 claro que es un caso especial

Voz 0902 02:05 los observatorios astronómicos de primer nivel mundial que que luego todo podemos recordar lo recordamos hace unas cuantas hermana que quizá el eclipse más famoso de la historia cuando Ellington demostró la teoría de las recibía general de T tuvieron que irse no podían no pone hacerlo en Inglaterra con la mi extraer para para observar cómo la luz de las estrellas que están desde resorts Se dobla por poner efecto gravitatorio de nuestro eh

Voz 0874 02:36 no claro que un eclipse solar total sucede en el mismo punto terrestre una vez cada doscientos o trescientos años así que para Chile que es la capital económica del mundo pues es lo que es y mira Pera Si hubiera estado ya en Argentina

Voz 1730 02:47 en San habrías podido ver lo lo puedo contar no si puedes se te mudas Argentina me mudé haré en algún momento de finales de agosto o principios de septiembre que todavía no se me mudar un tiempo considerable Argentina así estaré conectado con España y seguiré algunos proyectos entre ellos los este programa si todo va bien pero pero sí sí estaré viviendo allí gran parte del año pero es tu hija va a ser media Argentina entonces eh hablar yo estoy hablando catalán para que coja algo de mi acento pero resulta que va a tener acento porteño de Buenos Aires que que me va a pedir al favores

Voz 0902 03:26 no puedo hacer psicoanálisis apela a su nombre el futuro no que de estos que se mueven con con su pareja porque

Voz 0874 03:35 ella es una profesional importante él él tiene que pues donde de más de ella

Voz 0902 03:41 lógicamente tú querías

Voz 0874 03:43 comentar ópera el el experimento que publica el País esta semana sobre Youtube algoritmo de recomendaciones sí1 busca cambio climático o busca cáncer en un par de rondas de recomendaciones Youtube ya solamente te sugiere vivió negacionistas o youtubers que dicen que el cáncer la tomando bicarbonato o no haciendo nada de los abonos dejando lo llaman el el el agujero del conejo no sé si uno no hace nada por evitarlo al final acabas en esa espiral de bulos

Voz 1730 04:10 sí esto está muy mal esto es que yo me dedico sólo a temas científicos y de salud y sé que ocurre también en otras conspiraciones y en temas políticos yo en eso no entro pero es verdad que los que nos dedicamos a divulgar la ciencia en los últimos años estamos viendo que las redes sociales son maravillosas y todo lo que quieres pero que hay una contra información osea estamos tiene un punto frustrante que que que que usted intentando divulgar la importancia de tener en cuenta al cambio climático y que de repente yo entiendo que las redes sociales hoy Youtube pues todo el mundo pueda eh en su opinión está bien y cada uno puede decir las salvajadas que hay esto pues tiene un lado negativo pero que el propio algoritmo de Youtube y esto es la clave del artículo oeste que el experimento que que han hecho algunos periodistas del país árabe a ellos que que el algoritmo esté diseñado para mostrar preferentemente estos mensajes de extremos estos mensajes distorsionados esto es lo que es grave idea y esto

Voz 0874 05:18 Youtube debería debería ITA quería comentarlo casi por de anunciar sí pero como exigimos responsabilidad porque yo TUP su objetivo

Voz 0902 05:24 pero no es el de no sé educar a la audiencia es básicamente hacer dinero no se procedió a recabar datos no tenerte todo el tiempo con esto posible la vea los vídeos enteros también curioso porque de You Tube pertenece a Google no y el alfabeto en Google el buscador Google en el buscador de Google no ocurren estas cosas en el buscador de Google siempre ha sido muy bueno y sigue siéndolo pero o no es por los de itrio Bruno conozcan ese algoritmo buscado muchas evidentemente son una misma empresa es porque este tipo de cosas tienen mucha más audiencia se propagan mucho mejor en tienen la gente pegada al vídeo sacado

Voz 1730 06:06 no pero eso a ver si yo ahora de repente suelto algo alguna animalada que en la radio bosques que me echáis o en la televisión española ha pasado pues hay un algún presentador que de repente se escapa algo anti vacunas y hoy ya hay una crítica directa y hay hay Isabel toman una serie de decisiones esto claro como como en en los medios no editados digamos como

Voz 0874 06:30 a quién despide es no saber quién asume

Voz 1730 06:32 con esa veleidad de esto es muy delicado porque es que es un fenómeno la el impacto social de la tecnología los estamos viendo poco a poco esto creo que es uno de los problemas graves

Voz 0874 06:45 ya este el del Instituto de la Universidad de Oxford según el cual el veintiséis por ciento de los españoles dice que usa Youtube para informarse es el veintiséis por ciento desde aquí

Voz 1730 06:56 acordarse con ese algoritmo imagínate hace fuente vale para mí no es una fuente válida de de información y luego la gente también criticará otros medios porque también tendrán

Voz 0902 07:05 sus supuestos influencias pero pero bueno es que yo yo triunfe esos esos curso muy valioso hay montón de material pero el primer que docencia o para la formación continua del público pero claro que hay recomienda que vídeos son son correctos y que no esto está igual que las demás redes sociales está más allá del talento de las grandes tecnológicas de Silicon Valley

Voz 0874 07:35 por eso la clave es la educación siempre no di di construir a una infancia educada con mentalidad crítica que que que sea capaz de saber que por muchos vídeos que veas sobre la forma de la Tierra nunca van a ser sabes

Voz 0902 07:49 pues sí pues claro te esta es la conclusión sobre cualquier polémica que que tratemos que al final el problema de la educación pero nunca nunca nunca hacemos nada para la escuela no así

Voz 0874 08:02 buenos que de igual que comentábamos hace unos meses que en el colegio quizás se deberían da clases de cosas útiles para la vida como como se cambian a bombilla cómo funciona la electricidad por ejemplo no a lo mejor se deberían dar clases de cómo se abusa yo estoy

Voz 0902 08:17 totalmente a favor de esa propuesta bueno tenemos

Voz 0874 08:19 número de teléfono para que si quieren al final de este espacios en los quedan un par de minutos hagan cualquier pregunta pero pero pidan su opinión sobre cualquier cosa pueden llamar pueden escribirnos o mandarnos una nota de audio porque es un número de whatsapp al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve lo repito es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve unos siguen negando el el cambio climático o que la tierra es redonda otros buscan soluciones al calentamiento global que ya está cambiando nuestro modo de vida hace ya un tiempo que se habla de un posible remedio que es intervenir artificialmente en el clima para almacenar el CO2

Voz 1730 08:59 dos rebajar la temperatura del planeta

Voz 0874 09:02 a poner fin a las sequías a esto se le llama geo ingeniería es un poco supongo Javier me pero lo que hacemos con las semillas hacerlo con el clima

Voz 1730 09:11 bueno es es muy controvertido porque hay varias iniciativas que tratan de decir el cambio climático está pasando vemos que la estrategia de reducir combustibles fósiles no está funcionando en caso de que llegue una situación muy drástica podemos intentar eso intervenir artificialmente el clima como pues desde tirar aerosoles a la atmósfera para que reflejen un poco más la luz solar a fertilizarla satén meter una serie de sustancias en los océanos para que capten más CO2 de la atmósfera o lo que decías de de a capturar el clima se planteaba incluso como uno de los fenómenos del cambio climático son los huracanes y las tormentas más extremas decir oye podríamos intentar reducir la intensidad de un huracán o cuando veamos que ese huracán se está formando y huyó uy esto tiene mala pinta se planteaba tirar una bomba al centro del huracán para para frenarlo entonces estas cosas están considerando durante un tiempo se ha pensado que los científicos no os paséis que es

Voz 0902 10:18 puedes entonces Dios y sobre todo una cuestión ética ahí que es que si algo de esto funciona por ejemplo hacemos un aerosol de carbonato cálcico en las capas altas de la atmósfera y eso bajar la temperatura media como ocurrió la erupción del volcán Pinatubo Filipinas en el noventa y uno que redujo medio grado uno la temperatura media es me inspiro en esto durante cuatro años medio grado en lo que estamos discutiendo sobre los acuerdos los los efectos podría ser muy grandes pero el problema ético es debemos hacer esto porque eso puede desincentivar las medidas realmente importantes que sobre reducción de emisiones pero claro la respuesta a esta pregunta dependerá de que pase de aquí a diez o veinte años no

Voz 0874 11:06 que el clima de Jonathan canteros geógrafos clima antólogo también es presentador de El tiempo en Castilla La Mancha Televisión cómo está yendo tan buenos días

Voz 0760 11:14 hola qué tal Javier muy buenos días mala época para ser

Voz 0874 11:17 el hombre del tiempo ella Nathan mala época porque no

Voz 0760 11:19 cambio va a gusto de todos y eso lo sufrimos nosotros cada día a nuestras espaldas

Voz 0874 11:23 sí porque te van a preguntar cuarenta veces donde va a ser el punto de más calor hoy en el intermedio en la cabeza ahí tienes que decir

Voz 0760 11:29 toda España para no pillarse los dedos treinta nadie oye la gente general

Voz 0874 11:34 ingeniería climática se empieza a plantear como una opción para combatir el cambio climático que cuenta no es el primero que consiste y luego te pregunta por unos casos concretos

Voz 0760 11:43 pues sí aquí los compañeros que me han precedido lo estaban expresando la ingeniería tenemos dos tipos por un lado puede ser a esa manipulación del clima para evitar que el cambio climático siga adelante y por otro lado después podemos tener una ingeniería meteorológica es decir que actúe en un momento y en un lugar determinado no ya tan a largo plazo pongo un ejemplo lo que se comentaba antes de lanzar cristales de hielo por ejemplo al espacio para evitar que no lleguen mucha radiación solar hago un efecto espejo y la radiación antes de calentar el planeta sea de vuelta hacia el espacio eso sería una ingeniería climática pero luego tenemos una ingeniería meteorológica que sería por ejemplo a actuar directamente contra un huracán o contra una tormenta que se esté formando sobre una zona donde tenemos campos de cultivo y no nos interesa que caiga granizo

Voz 0874 12:25 lo que te voy a contar una serie de casos dimes y son ese es veraz esta información o si esto es posible que de alguna manera se escandalice imagínate que China tiene que hacer unos Juegos Olímpicos y no quiere que llueva en la ceremonia inaugural puede evitarlo

Voz 0760 12:42 puede evitarlo no lo cierto es que nuestros algo también que tenemos que decir ingeniería meteorológica a día de hoy existe en muchos países la han intentado usar como por ejemplo China con la inauguración de los Juegos Olímpicos bombardeando el cielo durante días para evitar que se formaran tormentas pero claro es que esto es muy difícil de saber si verdaderamente tiene efecto y ya decimos que la gran mayoría de los casos no lo tiene porque si lanza Sun cohetes con yoduro de plata que es más o menos el elemento más utilizado para evitar que se formen las tormentas lo que ocurre es que propio viento acaba disipando se yoduro de plata hay después por otro lado también tenemos que tener en cuenta que se yoduro de plata puede caer al suelo y queda al depósito abrir deja de tener efecto en la atmósfera por lo tanto es muy difícil que actúe pero China verdaderamente los tuvo aplicando y a día de hoy China es el país que tiene la mayor inversión en millones y millones de dolares para intentar producir lluvia artificial de hecho tienen en este momento un experimento del tamaño de la Península Ibérica en el interior de China para intentar producir lluvia en los campos de arroz

Voz 1730 13:40 como como la producen

Voz 0760 13:41 pues tienen varias chimeneas instalada repartidas por una serie de puntos estratégicos que los científicos que están llevando el proyecto han considerado ir desde ahí por esa chimeneas están lanzando yoduro de plata continuamente entonces lo que quieren es incentivar que se yoduro de plata se recubre a su alrededor de ese vapor de agua de esas gotitas minúsculas de agua y cuando alcance el peso suficiente simplemente por efecto de la gravedad Luque ya no efectivamente ir y luego ya precipite las partículas microscópicas naturales son las que en su núcleo tienen ese agua que luego cae en el mayor número de los casos son partículas al polvo cenizas pero claro el yoduro de plata una particular pica muy buena para atrapar esa humedad se recubre de agua Pésaj precipitado

Voz 0874 14:25 ahora que está tan tan tan bueno y de moda tanta gente ha visto la serie Chernóbil cuando la radiación se dirigía hacia Moscú Se dice que Rusia decidió enviar aviones para provocar lluvia hay que no llegara a afectar esa radiación a la capital que esa lluvia se produjo el que descargó sobre bielorruso

Voz 0760 14:40 sobre Bielorrusia si literalmente más eventos

Voz 0874 14:42 no se hizo también con yoduro de plata también con yoduro de plata

Voz 0760 14:45 aquí tenemos que decir que si no hay nada si el cielo está completamente raso sin no hay ni una sola nube por mucho yoduro de plata que tires no vas a producir lluvias porque ni siquiera tienes quizá vapor de agua que fue lo que ocurrió después de Chernóbil después de Chernóbil había un frente muchas nubes mucha humedad estaba lloviendo y Rusia dijo Lance hemos para ya varios aviones que provoquen la lluvia es difícil sobre en este caso Bielorrusia para que no lo llegué a nosotros Rusia lo hizo y efectivamente estuvo lloviendo lluvia radioactiva sobre Bielorrusia y ellos sí que pudieron ahí en ese momento y en ese lugar determinado sí que se cree que fueron capaces de producir esas precipitaciones pero ya teníamos los condicionantes necesarios es decir un frente con muchas nubes con mucho me Duffy que ya era muy inestable por lo tanto era susceptible de producir lluvia

Voz 0874 15:30 en España ha hecho algo similar en España sí

Voz 0760 15:32 tenemos que decir que sea hecho algo similar y a día de hoy por ejemplo este tipo de técnicas están muy extendidas por desgracia entre algunos agricultores y algunas zonas por qué porque por ejemplo hay agricultores que compran de forma ilegal lo que se llaman cohetes granizo jugos y esos cohetes Grad ni fútbol van cargados de yoduro de plata ahí

Voz 0874 15:50 has contado no es así si no mucho Jonathan de hecho

Voz 0760 15:52 el perdona a menudo por ejemplo yo vengo de Castilla La Mancha a menudo el Seprona detiene estos cohetes Grad ni fugó de alguien que los compra ilegalmente de hecho teníamos que decir que en los años sesenta los cohetes Grad ni se podían comprar del mismo modo que compraba son kilos de semillas de Gil son del mismo modo y la gente compraba este tipo de cohetes ahora son totalmente ilegales además mal declarado Mercadona el I Mercado negro además es que no funcionan es algo que también tiene que quedar muy claro pero hay quien piensa que sí que funciona sobre todo en el caso en el que esté formando una tormenta para disipar esa tormenta Ike esa tormenta no llega a producir pedrisco que después nos dañe la agricultura en donde ahí sí que hay muchos agricultores que están metidos pero bueno me voy a otro ejemplo a gran escala al Canal de Isabel Segunda ha estado haciendo proyectos de investigación de esto en la sierra de Madrid de este modo intentaban producir nevadas para que tuviéramos nieve en la sierra de Madrid y por lo tanto teníamos acopio de agua esto mucha gente lo desconoce pero el Canal de Isabel Segunda ha estado investigando con esto en la sierra

Voz 0874 16:48 lo que no haya investigado el Canal de Isabel Segunda y también le han investigado no y también ha sido mucho

Voz 0760 16:54 has ido mutuo

Voz 0874 16:56 esto tampoco porque claro yo me estoy imaginando a un agricultor con una especie de no sé petardo de fuego artificial disparando hacia arriba porque esa es desistió

Voz 7 17:03 hace como si ese es el sistema hay dos sistemas uno es desde el

Voz 0760 17:06 el hoy otro es poner una serie de esos petardos oponer algo similar a cuando se tira una bengala en las salas de avionetas pasan volando y lo que ellos hacen es lanzar esa yoduro de plata aquí decimos no sirve absolutamente para nada pero luego esto que ya decimos que no sirve para nada y tiene que quedar muy claro luego esto lo lleva leyendas urbanas como por ejemplo la de Loché entre efectivamente que eso es una leyenda urbana y auténticamente malvada que está trayendo muchos problemas que son esas estelas que dejan los aviones comerciales au aviones de mercancías aviones como como cualquiera de nosotros podamos pueblo de agua hasta entonces vapor de agua lo que más simplemente un motor de cuestión del avión y deja esas estelas y hay quién piensa que es así

Voz 7 17:45 telas eso que llaman Chen Trail es una

Voz 0760 17:47 leyenda urbana con la cual fume ganar la población crear es tornados creían tormentas crean inundaciones y aquí también tenemos que decir que por ejemplo en el sureste peninsular hay un gran movimiento de agricultores en contra del ochenta El que esto es una leyenda urbana que dicen que el turismo es decir las grandes cadenas hoteleras pagan a los aviones para que pasen lanzando estos gases no llueva los cielos despejados ellos puedan cobrar bastante al turista alemán que pretende bañarse en nuestras playas esto ya no lo ve

Voz 1730 18:16 a las teorías conspirativas

Voz 0874 18:19 tras ser se las ha sí dedicaron todo ese talento yo te diga tu va a hacer punto de cruz cuando son unos bonitos digo oye hablamos aquí de una cosa que es un concepto nuevo Jonathan que es la ética ambiental no

Voz 0760 18:33 si la Etica ambiental pero aquí por ejemplo en esto de la ingeniería nos deberíamos plantear si es ético o no o manipular el clima vamos a suponer que estamos en un contexto de cambio climático que los países no se ponen de acuerdo que en Estados Unidos gana un señor que niega el cambio climático todo esto es un supuesto que ya se ha dado algo en algunos casos y el cambio climático sigue adelante sería una solución factible lanzar cristales de hielo el espacio para que hicieran el efecto espejo no llegar a la radiación pues seguramente haya quien piense que si os diré que una de esas personas que piensa que si ese el señor uno de los más ricos Bill Gates que tiene invertidos millones de euros en investigación dejen ingeniería este señor está muy convencido de que la ingeniería será una solución en el futuro pero yo me venga otro ejemplo práctico si tenemos una sequía muy intensa en algún país por ejemplo de África donde además no tienen recursos no tienen desaladoras no tienen agua sería una solución producir lluvia artificial para que esta gente pudiera beber quizá deberíamos plantearnos cuando sí cuando

Voz 1730 19:32 no sí sí seguro pero ese están está haciendo experimentos yo creo que es negar de cuajo una posibilidad es demasiado prematuro es decir estaba leyendo hace poco sobre un experimento que están haciendo en Harvard dejen ingeniería muy localizado en el desierto de Arizona los mismos autores hablan de esta ética ambiental decir oye que esto no estamos preparados para hacerlo es casi como con con el mundo farmacéutico que hacen investigación yo soy dices mira esto podría de tal cual pero no estamos todavía preparados pero sí que puede llegar ese momento de desesperación o algo extremo que dices oye es que a la mejor sí que no nos queda otra opción que arriesgar un poco a a intentar rebajar de manera artificial André

Voz 0902 20:21 en veinte años la temperatura ha subido demasiado las los fenómenos climáticos extremos están complicando la vida en zonas tropicales y subtropicales ir a la sequía pertinaz no esa cosa todos habrá que replantearse estas cosas a lo que hay que tener cuidado en que no desincentive el objetivo central que es reducir emisiones ahí lo estamos como una excusa para seguir emitiendo

Voz 0760 20:47 para mí además justamente el problema está ahí porque en este momento pensar en una solución tan descabellada porque es auténticamente descabellada si ya tenemos la solución al cambio climático que es reducir la necesidades no pero pensamos que

Voz 1730 20:58 pensar porque esto tardan muchos años en que en que aparezca eh es decir por eso la ciencia tiene que ser cauta pero pero no nos limitarse a Sáez te mete este punto de arriesgar de arriesgarse ya yo creo que está bien investigué todo esto me recuerda un libro un libro que se llama

Voz 0760 21:14 el genio de un autor alemán que es un meteorólogo que descubre la máquina para manipular el tiempo para manipular la meteorología acaba destruyendo su país acaba destruyendo y después es que a mí esto me da mucho miedo porque vamos a suponer que verdaderamente dentro de cuarenta años tenemos las posibilidades de reconducir entre comillas el tiempo a nuestro antojo quién lo va a hacer el turismo la gran cadena hotelera que quiere los cielos despejados o los cuatro agricultores pobrecito ya muy mayores que quieren que llueva ahí ya sí que vamos a entrar en algo muy peligroso que sería que cada uno manipule según lo que pueda pagar y eso es un auténtico problema por lo tanto vayamos olvidando vayamos olvidando

Voz 0874 21:52 porque además no hemos introducido hoy ya no hay tiempo el elemento militar que esa es otra oye gracias por la conversación aunque nos has dejado un poco de mal cuerpo Jonathan Gómez Cantero que es geografía clima teólogo ir también presentador de El tiempo en Castilla La Mancha Televisión déjame que te pregunte hoy hace calor

Voz 0760 22:06 hoy el calor efectivamente