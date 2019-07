Buenismo Bien: Juego MAL, el programa opuesto a “Qué Apostamos" (09/07/2019)

Voz 1 00:00 hola

Voz 2 00:04 ah bueno

Voz 0684 00:35 en vez de del buenismo bien

Voz 1704 00:40 que hemos intentado bailar con la sintonía Quique no ha querido porque le ha dado vergüenza él no baila pero luego saben hincado muchísimo con Salva

Voz 3 00:46 la cosa no tiene que ver con la otra un abanico del Centro Público Integrado de FP Bajo Aragón que vienen personas de Zaragoza un centro maravilloso de dos personas amén de Zaragoza específicamente a ver esto con su teatro muy bueno pero está

Voz 4 01:00 Amparo cincuenta euros que cuesta la entrada

Voz 5 01:02 correcto correcto y otro de ballet ojo hay una muchacha hay mucha gente hace te muchos aplausos

Voz 1704 01:08 a una muchacha que venía a verle

Voz 0684 01:12 ha traído un regalo no

Voz 4 01:15 bienvenidos a buenismo bien el pagar las vacaciones tus

Voz 1704 01:19 empleados de luego luego como como como Cobo buenismo bien pagar las vacaciones a la gente

Voz 6 01:24 eh tira a Basso

Voz 3 01:27 si lo que voy a decir digo que estamos en un mundo de mierda si pagar las vacaciones a tus empleados que es un derecho laboral básico lo consideramos buenismo así que está pondría acaba de decir Manuel Burque no Chaib por completo hicimos pagar las vacaciones a los empleados es un derecho ni nada ya está

Voz 5 01:42 pero siempre muy bien

Voz 1704 01:50 a que suena Norte alguna en el han pagado porque la aplausos duda muchísimo yo mirándola mismo poder una dos tres que no se la paz vale yo quiero ser buenista bien has ido yo has ido Javi es el guionista en el que la escritora

Voz 3 02:07 no

Voz 1704 02:07 bueno iba a decir el esquivar las horas centrales del sol de la comedia de la lo que tenéis que hacer amigos el ir a la playa dejarlo todo más recogido de lo que lo encontramos

Voz 3 02:15 desde la que esta también esta presentación es lamentable reales que tenemos pero la gente ya se acostumbren claros y lo lo importante es

Voz 1704 02:22 sí me voy con confesiones confesiones mi Schulte este último último programa de la temporada estoy tristísima lo vamos a volver si si vamos a volver eso estás triste estoy triste porque yo vengo aquí a pasar muy bien lo que vengo a trabajar te lo juro lo último aplaude quién cómo es el último programa de la temporada quiero hacer un recopilatorio de con de mis confesiones para demostrar que no soy un chico bueno yo estoy harto de que me tachen de mina que más

Voz 5 02:56 que no se lote porque salgo en la lista de los más

Voz 1704 03:01 los más sexy de contado más per rácanos pone galas

Voz 3 03:04 a Sylvester en la lista de los famosos que ese es un mal lote

Voz 1704 03:07 pues yo que no posible reventa ya no es tan malo no has visto no he visto nada de su carrera claro pero yo quiero y que me que me respete y que os de miedo que no se me voy a comprometer con vosotros el pelirrojo asesino y para eso he hecho muy pronto voy a volver a llamar ponme el recopilatorio de confesiones por favor

Voz 1378 03:28 tengo que confesar que cuando voy en avión no pongo el móvil en modo avión soy una persona rastrera mentirosa itrio Lera cuándo voy a llegar tarde a un sitio cuanto más tarde voy a llegar más miserable pues el que inventó el reposabrazos central de los autobuses y trenes Ése es el peor criminal que ha existido jamás

Voz 1704 03:47 soy pelirrojo he venido aquí a crear un grupo de fuerza

Voz 1378 03:50 era todo mentira entonces ha sido todo parte de un truco de marketing esto es un plan para asegurarme mi jubilación que es hacer un perfil en Instagram de plantas no me apetece nada hacen buenismo bien nada vamos termalismo mal ir quemar casas no le ve sentido al programa

Voz 8 04:07 me llegó un vídeo de una persona que seguramente tenía

Voz 1704 04:10 la bandera de España una foto del Real Madrid algo

Voz 8 04:13 disfrute el vídeo lo disfruté muchísimo y me siento

Voz 1378 04:16 muy culpable cada vez que me viene alguien de una ONG a pedirme que me haga socio yo les digo que ya soy socio cuando veo tus Stories de Instagram los paso hay algo que no me atrae los paso digo ya hasta aquí que estoy en el gimnasio fuera podio a la gente que estornuda más de dos veces seguidas es como que me diesen con con una regla en los nudillos

Voz 1704 04:39 ya está esto es lo malo que soy resultó más atractivo

Voz 4 04:43 ya vendieron que está mediante es cambiado muchísimo estilismo de gafas

Voz 1704 04:46 todo esto y me he ido volviendo o bueno lo que es hoy bueno yo ya he hecho lo mío os quedan seis minutos de esta parte que tiene rápido solamente quiero

Voz 4 04:58 a lo que voy a hacer luego pero necesito que me acompañe lo que es caminar

Voz 1704 05:03 que no que no te quedabas sólo tengo que me tocó antes para lo que voy a hacer la final soy Pepe Navarro sobrero me barro que anunciaba todo el rato lo que iba a hacer después su mejor

Voz 3 05:16 no me digas que sitúe porque Tunçeri diecinueve años también han nacido bueno haber visto los documentales de la de la chica de Alcàsser pues en ese programa Pepe Navarro anunciaba todo el rato lo que iba a hacer todo el rato si yo hago mis propios récords

Voz 1704 05:28 el libro que recopila está intentando poner cordura aplausos está todo no

Voz 4 05:32 del venga a mis amigos

Voz 9 05:34 dicho que yo tengo un poder que como todo gran poder conlleva una responsabilidad que es que soy capaz de levantar o tumbar una fiesta

Voz 10 05:44 entonces como Julio Iglesias en las levantaba su música las tumbaba al parecer me me echaban de una fiesta el viernes pasado hay rumores el viernes pasado grabamos aquí después de que te fuiste de aquí sabes donaciones

Voz 5 05:56 a Aíto ahora cuente ya no sé por qué lo cuentas porque no trae cuenta lo hago

Voz 3 06:03 el otro día vino un amiguete mío a ver el programa y a lo mejor pues pues el nuestro se una cerveza Jane venga a las doce de la noche puede ser que no fuéramos pero es cierto que

Voz 1704 06:15 tienen cómo como está piano estaba regusto común piano sea no podían ver la mano como normalmente que te vas además Pago Pago mi amigo

Voz 3 06:23 todo toda la cerveza bajo eh

Voz 1704 06:26 son los de la selección de baloncesto que va

Voz 4 06:28 de clase alta

Voz 1704 06:30 bueno entonces esto es caótico ordenarlo me echaron de la fiesta eso sí desde luego todos es que no puedo contar

Voz 3 06:38 pero en una fiesta en una casa particular

Voz 1704 06:41 me hace que no lo digo perdisteis una una Copa Davis les monté un poquito el pollo ya está no pasa nada pero bueno

Voz 3 06:50 pues yo te has latir con era un señor o con una feminista de otra corriente porque

Voz 1704 06:55 es injusto que a lo mejor está hablar muy alto fíjate que yo no me lo sé pero pero sí pero menos que es tan alto que dice que no te dejan o clavos te acuerdas tú te acuerdas que os voy a contar una anécdota ella ordenados a través del programa en la lanzamos te acuerdas que un día estábamos comiendo tuyo en bueno un chino que estaba por aquí cerca llevábamos un tiempo larguísimo y de repente se levanta la aparejada al lado el tipo de me habéis jodido la comida podías hablar un poco más bajo ahí viene que os vaya viene bueno no pero es que dijo haber a la cabeza porque ella habla muy alto en tu también muerto y no podía haber dicho en medio de todo esto que él estaba ves

Voz 3 07:42 os importa eso es lo que más se enfadó Él no quería

Voz 4 07:45 me decía joder haberlo dicho machos digo está aquí al lado lo peor es que ella se calmó yo le voy a decir aludida pasa gente ciudad como como una como una veterana del Vietnam

Voz 3 07:54 sí eso de tantos sitios

Voz 5 07:56 a lo tuyo no es que es luego que nos arreglamos y lo primero que me dijo uno de mis amigos

Voz 4 08:00 como Nani en quince años donde hemos echado una vez que es de agradecer y no para que te vale porque os decía esto por qué no te digo nada vale porque me han decidido que yo quiero a levantar a muerte este programa entonces para hecho la canción el hit que todo el mundo espera en la radio dar golpes la mesa es bastante mal

Voz 1704 08:23 si la chica obra Albacete

Voz 4 08:25 yo no he hecho otra canción eso como ya lo

Voz 5 08:28 toca hacer su temporada aplaudida por favor

Voz 1704 08:32 a que se ha escuchado ya sé que es un éxito de su Raquel

Voz 4 08:38 es parte de los derechos de autor van a Bayrou que fue el que propuso el concepto si encima de quitarme en Twitter y manager vale vale entonces yo quiero que la cantemos todos juntos vale ahora o al final al no vamos al final yo ahora les voy a pasar a cada uno un papelito para que vaya a mirando con la Les Paul la letra no

Voz 1704 08:59 el papelito en general pero hemos escuchado este papel

Voz 4 09:04 es que trabajadora ERE ya no te lo voy a decir una cosa te ya sabéis que soy auto exigente destructiva

Voz 1704 09:10 eso es hacerlo bien

Voz 5 09:13 a ver si va a ser exigente con los demás destructiva o auto gol se le pilla piensos y sale al Bari Mavi jodido la atención me voy a ir su gol como la comida dejó este acaba de salir de la verdad hacer

Voz 1704 09:25 lo bien o vais a esta repetir porque bueno bueno no nos vamos a las cinco de la mañana os lo digo

Voz 4 09:30 vale entonces como ya visto como yo voy a pasar el papelito no digo que ahora no precisa atendió a mis compañeros digo que vais echando un ojillos vale

Voz 1704 09:39 con qué melodía es para que con la barbacoa

Voz 4 09:41 eso es vale muy para no tener chico obra lo paralelo me gusta Txiki

Voz 1704 09:48 Bhutto

Voz 4 09:50 tienes Performance también a ver que no me adelante la exención no estoy calentando lo bueno ya veremos lo que hago venga reparte entonces hacía arriba el aquí aquí como estos y como si fuese la Selectividad me los me lo miráis viene

Voz 7 10:03 sí

Voz 3 10:04 vale bueno eso es martes son las siete y unos pocos minutos de la tarde estamos en la app de la SER en bien en IBEX en Vic

Voz 11 10:13 You Tube es lo más importante

Voz 12 10:32 Andoni

Voz 2 10:43 aún

Voz 5 10:59 Nani por favor vete de aquí estábamos poniendo la canción inadmiten allí

Voz 3 11:03 ya está

Voz 5 11:03 está larga larga lárgate tú momento al final

Voz 1704 11:08 bueno vamos a hablar del juego Jaques ya hemos empezado el segundo bloque sí que hay que hacer otro no lo que pensé que estábamos también no pasamos el segundo bloque que es un bloque que has pedido tú en concreto es una Queremos hacer una crítica pero hay que intentar hacerlo con mucho humor no sabemos cómo vamos a hablar de juego

Voz 3 11:25 Casas de apuesta Si apuestas on line que es un tema que está igual ahora de una manera bastante cambiante pero tras expirar

Voz 1704 11:32 bueno es complicado criticar al juego los medios sólo hay que ver la tele el setenta por ciento de los anuncios son de juego online

Voz 3 11:41 cuesta setenta por ciento esto es una porcentaje salvaje sí pero espero

Voz 1704 11:46 esto hablar claro esto Salazar sanos

Voz 3 11:48 no tomes como serio y retoma el chiste mira lo pero me hace gracia es toda haber explícame el chiste pues mira el Javi explicarnos a chiste

Voz 1650 11:57 adelante en los chistes constan de dos partes

Voz 13 12:00 premisa y luego el Puig has leído la premisa ya como si fuese un dato empírico científico

Voz 1650 12:04 Correa claro ya está la cosa es Hoyo todo esto va aplacado a una foto a estas bromeando con juego que es una cosa muy muy seria acuérdate no tiene el humor acuérdate muy el azúcar de la pastilla de Mary Poppins

Voz 3 12:19 entonces cuál es el setenta por ciento de los audios otro juego de casa de apuestas como jugando lo sabes sea como como como como una exageración una exageración loca sabes lo estás diciendo no

Voz 5 12:30 que no lo veo claro recordó

Voz 3 12:33 el recordatorio que los chistes a mí que los tres pues bueno a ver por ejemplo en el diario ABC y ABC de Sevilla vimos el otro día un informe del Defensor del Menor siempre

Voz 1704 12:44 lo vais a ver en el monitor un informe del Defensor del Menor

Voz 14 12:46 eh de de Andalucía que ha hecho

Voz 3 12:50 diciendo que es bastante alarmante lo que está ocurriendo dice literalmente en el informe que recordó se nos está yendo de las manos lo que tiene que ver con apuestas online y casas de apuestas en referencia a adolescentes de hecho cita los tres primeros problemas de los menores en Andalucía

Voz 14 13:04 Suu en su informe son menores extranjeros no acompañados la pobreza infantil

Voz 3 13:11 las casas de apuestas decir es uno de los tres pruebas más importantes de la de la juventud para este señor

Voz 1704 13:15 entonces el ABC hace una portada en el que ponen la mano las casas las apuestas

Voz 3 13:20 o es que no lo leo si que denuncia que las casas de apuestas está yendo de las manos publico la portada impone promocionando la lotería

Voz 1704 13:29 en la misma página fuerte el aplauso

Voz 3 13:32 abajo la derecha ha hecho un anuncio de Potes de diecinueve millones de euros eso sé que en la misma portada en la que se denuncia que juego está regula bien esto en los medios es complicado complicado esta cosa en los medios y en el deporte también es complicado Últimamente habido dos casos en el profesional fútbol de alto nivel que han sido para Thiem paradigmáticos pero sería el de el portero del Deportivo Deportivo de la Coruña Dani Jiménez que dijo esto

Voz 15 13:57 cuando te mete es que no funcionan cuestas que son pues eh poderosas por llamarles de alguna manera en la que están consiguiendo cada vez más por culpa de de la gente que qué mueve esto contra el Rennes realmente a nadie le gusta la casa a cuestas a nadie le gusta que estén en los barrios obreros que se aprovechen de la gente que tiene menos recursos pero al final patrocinan equipos patrocinan competiciones y que bueno esperemos que no sea demasiado tarde que cuando nos demos cuenta de que no debería ser así la cosas

Voz 3 14:27 ahí estaríamos quería Jiménez sabemos que es futbolista porque dice ha empezado diciendo Si bueno este es el futbolista esto no creo que se jugó en el Rayo fue portero durante varios de los coruñeses ya sabes no es de Lugo es de Lugo desde luego también de muy con es complicado para un futbolista te no cuenta que todos los clubes tienen un patrocinador con una casa de apuestas todos no la Real Sociedad de San Sebastián no tiene casa de apuestas por qué hizo una cosa que es bastante modélica que es ahí lo tiene estatales a cámara

Voz 1704 14:58 me siento super útil veranos está quedando

Voz 3 15:00 espera la la sociedad hizo una encuesta entre sus socios que decidían votar si aceptaban el patrocinio de una casa de apuestas que les daba mogollón de pasta a la Real la gente la masa social la Real votó que no y por lo tanto la Real Sociedad es el único club creo de primera y de segunda división que no tiene patrocinador casa de querer

Voz 1704 15:18 venza me parece mal no no lo hubiese apostado tengo tenía un chiste hemos trabajado mucho y hemos hablado mucho cómo hacer humor con esto es complicado es complicado es complicado difícil no como que con el cáncer que es facilísimo

Voz 3 15:32 pues mire usted tristes de cáncer

Voz 1704 15:35 vamos a ver vamos a sortear un balón no nos vamos a Soccer no vaya por Dios no se hacer ahora en serio jugáis y mandar un SMS al cinco no los chistes que tenía preparado

Voz 3 15:46 bueno qué jugáis qué jugáis a que a que bueno tiene una canción dijéramos una invitada dale Javi

Voz 16 15:54 en julio

Voz 18 16:11 fue Frida

Voz 1704 16:23 mientras las casas de apuestas son las nuevas tiendas de yogur helado que abre una en cada esquina en la última década ha cambiado el perfil de jugador compulsivo antes era un varón de entre cuarenta y cuarenta y cinco años en las tragaperras y ahora es un veinteañero enganchado a las apuestas deportivas María Hurtado de ocho súper bien la introducción al que sí parecía una prueba más serio de verdad serio no tiene nada no son una vergüenza entonces tú eres psicóloga experta en en patologías de este estilo

Voz 19 16:53 es ese llamada al y trabajando polvos Madrid Argel si Collins

Voz 3 16:56 es un gabinete somos varias clínicas

Voz 19 16:59 psicología e hay seis en Madrid y tres en una

Voz 20 17:02 Cara de Henares Las Rozas Alcorcón uno de los principales tratamientos que hacemos es el de la ludopatía con respecto a lo que me decía pues eso al final estamos viendo una proliferación de casos pues de chavales adolescentes que están viniendo a nuestras consultas porque se trata de acaba siendo una adicción

Voz 3 17:19 adolescentes de cuanto

Voz 20 17:21 pues mira empiezan jugando como con catorce de catorce a dieciséis y diecisiete años hay al final se acaba comerte una adicción la latencia de un año y medio osea es decir para que sacaba comerte una adicción podemos estar atendiendo a chavales que de dieciocho diecinueve pero que empiezan que siendo menores de edad

Voz 3 17:38 apuestas online o casas de apuestas las dos

Voz 20 17:41 esas y suelen ser que tenemos los

Voz 19 17:44 son las dos perfiles vale usar el juego online o a través de él

Voz 20 17:47 los dispositivos móviles que ya está todo claro

Voz 3 17:50 es que no hay prácticamente restricciones

Voz 20 17:52 no hay accesos a la disponibilidad es muy fácil y luego tenemos pues en las casas de apuestas que además ahora se han triplicado al lado de los institutos por lo tanto

Voz 1704 18:04 con esto voy a hacer para aliviar la tensión de la seriedad del tema te iba a hacer un chiste cuando cómo llega no acabas de entrar iba a decir es que es un chapado a sellar la lotería

Voz 3 18:19 has hecho la primitiva pero a Verdú

Voz 1704 18:22 es que no es que queremos queremos queremos que existen

Voz 3 18:28 entiendo cosa que es verdad que es difícil es difícil sí

Voz 1704 18:31 es difícil bromean sobre eso te así sea si te llevan chavales

Voz 3 18:33 de catorce quince años de casas de apuestas en qué mundo loco está ocurriendo eso sí todas las estas poner prohibido entrar a nadie dieciocho años es que están dejando entrar

Voz 20 18:43 pues parece ser que sí sano quiero generalizar porque sí que está claro que si estamos teniendo a ver sobre todo la adicción aparecen on line vale por móviles tablets es que al final todos los chavales tienen acceso a eso vale pero es verdad que a las casas de apuestas no ponen restricciones muchas veces dejan entrar oí juegan y además es que es una forma de ocio es que además nuestra a lo mejor quedabas en el parque con haciendo botellón y poco más ahora es es venga vamos a quedar en este tipo de sitios vamos a ver el partido vamos a echar una

Voz 3 19:12 verdad que no estaba época ha quedado en el parque del botellón los porros navajazo bueno por lo que es la vida

Voz 1704 19:16 sí a mí me me cuenta Quique siempre que las casas de apuestas están hechas para el mal es decir no a ver la luz del día abren veinticuatro horas para que te quedes allí atrapado como ellos

Voz 3 19:28 a por ejemplo si no hay relojes para que no se Pascual relojes esto por ejemplo lo que te cuenta la gente que va a no no lo vamos a hacer una cosa decide sino lo que te cuenta la gente adictos que iban a tú

Voz 1704 19:38 es verdad que mientras están jugando

Voz 3 19:39 luego la comida la bebida es muy barata y que incluso se la dan gratis para que sigan jugando todas estas cosas

Voz 19 19:43 pero si a ver si

Voz 20 19:46 es cierto también que la manera de empezar es dando diez euros gratis y te regalamos luego veinte os quiero decir ya empezamos con ahí empieza un poco la la trampa no y luego claro es todo muy muy barato muy accesible y tiene que haber pues un ambiente en el que como tú decías que no estés viendo tampoco el ambiente exterior que estés concentrado un poco en las pantallas y que y que éste es cien por cien en lo que tienes que estar

Voz 3 20:07 hay un perfil del chaval que normalmente no a lo masculino que se inicia hay que tiene problemas graves de ludopatía con respecto a las apuestas adolescentes hay un perfil

Voz 20 20:18 a ver influyen varios factores vale por un lado está la genética vale os han hay personalidades que son más

Voz 3 20:23 si va son que a lo mejor tiene una baja otra

Voz 20 20:25 estima una baja tolerancia a la frustración pues todo esto influye luego también está el estilo de crianza vales así tenemos padres programador que son permisivos lo que a lo mejor no llevan un control parental de que hemos hablado antes pues tienen más probabilidad y luego la propia experiencia Si tú también te juntas pues con gente que también juegan pues lógicamente la prioridad es mayor y sobre todo esto está pasando en en barrios de pocos recursos es decir están sobre todo proliferando en Ciudad Lineal Tetuán Carabanchel es donde más que luego te dicen los de las casas de apuestas que es por qué económicamente les sale mejor pero sí es cierto que son perfiles más vulnerables

Voz 1704 21:04 estoy flipando porque vi que en el guión venía como el típico Ling de noticia que teníamos comentar y no lo había leído porque eso soy bastante Fago bueno en fin así el programa he leído el Tribunal Superior de Justicia de Aragón no el registro en el que los adictos al juego se auto prohiben la entrada en las salas de juegos y ordena destruir físicamente los ficheros por un defecto formal en la tramitación del decreto autonómico que lo

Voz 3 21:27 regulaban dos mil personas en Aragón

Voz 1704 21:29 sea dos mil personas con este problema que de repente ya pueden volver a entrar claro

Voz 20 21:35 a saber una de las eran están entrando una serie de normas Bolelli eso que vamos a ver si si es cierto y lo hacen que una de ellas es eso el auto exclusiones lo primero que nosotros pactamos cuando una persona viene a a terapia y es necesario porque no hay autocontrol entonces necesitamos ir poniendo controles externos hasta que la persona es capaz de controlarse y esa es una de las primeras si no conseguimos se les deja acceder y borran el registro pues pues mal vamos

Voz 3 22:03 en Madrid en los últimos cuatro años los barrios en los que más casas de apuestas han abierto Ike encabezan el número de casas de apuestas actualmente en Madrid son Carabanchel Tetuán el Puente Vallecas Bared te pares Hull barrios de gente con rentas más bien bajas puestas estáis viendo que esto es así y que el perfil de chavales que ostenta son gente de clase obrera sí sí es un

Voz 20 22:28 fiel bastante común lo que pasa que por desgracia es verdad que son gente que a lo mejor no tienen tantos recursos como para poder tener poderse pagar un tratamiento alternativo porque a ver nosotros somos clínicas que somos privados pero porque el Sistema Nacional de Salud faltan psicólogo eso sea yo estaría encantada de poder de que haya más psicólogos en en la Seguridad Social pero que somos la alternativa intentamos dar las ventajas que podemos dentro de que nos tenemos que sustentan nosotros es cierto que hay hay veces que nos encontramos con la limitación pero sí es cierto que uno de los perfiles bastante comunes en nuestras clínicas es es lo que tú dices de gente con pocos recursos

Voz 1704 23:04 hay quien dice que el juego es la nueva heroína pero es peor porque el juego no da músicos bueno

Voz 20 23:13 ir a ver es que es una adicción sin sustancia entonces es cierto que el patrón de adicción es el mismo pero es más difícil de entender o de o de percibir que cuando alguien está consumiendo droga

Voz 3 23:24 es el el prototipo del yonqui de los noventa que era una persona que tú veías que era un adicto que estaba excluido socialmente que va a tener unos rasgos físicos de vestir eso está desapareciendo con estas nuevas adicciones no están entre nosotros y además es claro

Voz 20 23:39 parecen sanas por así decirlo porque además era lo que comentabais que hay personajes famosos en el mundo del fútbol no

Voz 1704 23:46 es importante comentarlo que que está

Voz 20 23:48 pues un poco publicitando esto si yo soy un chaval de quince años que me encanta el fútbol y veo a mi futbolista favorito decirme que apueste que y al final el fútbol es salud y la salud pues porque no lo voy a hacer entonces está asociando pues a a cosas que parece que se hace de ahí que los famosos que anuncian juego poco cabrones haber no quiero llegar a esto pero sí que es verdad que a ver yo no sé hasta qué punto es es consciente de la gravedad del problema son irresponsables yo creo que no son conscientes de que la ropa usada ha suelto para que te pueda

Voz 1704 24:27 es el mensaje desde aquí yo creo a ver yo

Voz 20 24:30 creo que sería son modelos y es verdad

Voz 19 24:32 que la que puedes está está haciendo mucho daño a mí

Voz 20 24:35 a mí personalmente si tú quieres que yo te diga mi opinión es verdad que yo no no no no lo aceptó no no estoy de acuerdo oí creo que pero de verdad que por otro lado consideró que no hay un concierto

Voz 3 24:47 ahora mismo de la GMT de la gente que te llega a la consulta de adicciones me cuál sería la primera adicción el mayor grupo de gente que te está llegando droga y a ver

Voz 20 24:59 la primera la primera

Voz 3 25:00 hace diez Quirce pues eso ahí

Voz 20 25:02 vamos hablando de cocaína alcohol

Voz 1704 25:05 Hay marihuana es como si un futbolista dijese prueba no a cocaína

Voz 20 25:10 pero es lo que decimos como no no ésa es algo es juego sea al final no se no sabe mal

Voz 1704 25:16 bueno está pasando un problema yo quiero preguntar a la gente que hace anuncia casas de apuestas que hago como les el insulto ayuda

Voz 3 25:23 pues mira yo voy a decir una cosa antes de salir en la tele cuando yo era un tuitero yo anuncié apuestas hola a mí en su día me pues me me ofrecieron de esto cien pavos que te pagaban fortuito lo que sea yo no era conocido pero tenía unos pocos seguidores en Twitter que yo no sea época pensaba poco apostar es una cosa recreativa espera espera que esperaba confesión que espera es que esto vamos a todo bien esto no perdona que te esto pero es verdad que es lo que te digo pero sí

Voz 20 25:48 no tenía la conciencia

Voz 3 25:51 pero yo yo creo que yo llegué a la conclusión primero porque estoy en el mundo y Leo cuando quiera fue una confesión

Voz 1704 25:57 no no la música de Come di di di

Voz 21 26:01 entonces cuando yo me di cuenta que eso empezaba a ser un problema creo que es cuando vi que la mayor concentración de casas de apuestas estaban yendo a los barrios obreros cuando unas empresas las que tú te juegas el dinero quieren que se lo juegue en la gente que menos tiene evidentemente está buscando algo que no es razonable porque si no buscarían supondrían el sitio donde la gente tiene mucho dinero eso lo puede jugar de de forma equitativa que pásalo barras obreros que la gente esta falta esperanzas necesita dinero even eso Kinect saca el jugador que llevas dentro todos estos mensajes entonces están yendo a por un colectivo de gente

Voz 11 26:31 y creo que ahí es donde todo el mundo que hace

Voz 21 26:35 la publicidad de apuestas y gente que está en una buena posición debería reflexionan si están yendo a los barrios vulnerables es porque van a por la gente

Voz 11 26:42 yo hombre ahí Quique te has devuelto ese dinero

Voz 3 26:46 yo lo he devuelto con creces porque he donado muchísimo más dinero del que gane en su día en eso porque me hace muy poco dinero pero créeme que es una cosa que me duele en el corazón y que por eso yo creo que también es parte de lo que estoy encantado obsesionaba estas mejor que sus confesiones sí sí sí sí sí sí fíjate

Voz 1704 27:01 ha reventado la Sergio y un aplauso para Quique por favor a ver aplaudiendo comportamientos de famosos anunciando casas la puede estar muy bien

Voz 3 27:21 la frase esa que ha dicho que ha dicho que es la nueva heroína es decir la heroína devastó a a un país noche no sé si puede decir tanto pero que similitudes tendría o en que se parecería

Voz 20 27:34 pues que al final creo que en este caso se está están no está invadiendo no somos conscientes no se habla o se está viendo con una imagen positiva Hinault nos estamos dando cuenta de la barbaridad de casos que están apareciendo entonces a Basta Ya sea sería un poco mi mensaje que desde dónde pues creo que las leyes son importantes pero creo que la prevención y la educación también es fundamental si nosotros no venimos a los adolescentes y les explicamos esto que lo que se te puede conllevar que puede ser una adicción etcétera vamos a seguir aumentando el número de casos creo que es necesario además ya lo reconoce la Organización Mundial de la Salud como trastorno mental como un trastorno

Voz 1704 28:16 entonces para lógico para concluirá hace falta regular concienciar e insultar a los que anuncia el caso esta puestas sois muy malas personas ya estáis mucho daño bueno pues quieres decir algo para terminar no agradecerte que has venido

Voz 3 28:36 bueno nosotros somos un sitio muy pequeñito pero que los medios empiezan a hacer esto que es importante

Voz 1704 28:40 es aquí animamos a que la gente me llame para que te entre

Voz 19 28:44 paracaidista os agradezco mucho que es imitado y poder dar un poco pues está informa sobre este problema que habían díganos está pero eh

Voz 1704 28:54 cortante sois unos capullos no se anuncian casas de apuestas mi juego está muy mal afecta a mucha gente yo no anunciaría de heroína anunció seis casas de apuestas

Voz 3 29:04 María Hurtado muchísimas gracias

Voz 22 29:17 pero vamos a Pere Navarro

Voz 2 29:24 pero pobre

Voz 1704 29:28 los estudios España tacones lo que lleva tiro

Voz 5 29:35 estoy con un bañador de dos colores Se te marca los pezones ir a eh que haces así como el el contable quebrados bueno no puedo más hoy es nuestro último programa nos vamos de vacaciones yo me doy de vacaciones del feminismo porque me encanta pescar sadismo no es Cannes sadismo no digo para siempre digo hasta septiembre entonces fijaros bien

Voz 1704 30:06 bueno

Voz 5 30:08 irá como la vagina una menorquina pero se piloto Paco Mir es coherencia

Voz 23 30:14 ni un pelo Dani acabo ya la pierna tampoco

Voz 0684 30:20 siempre Javi

Voz 24 30:28 a tomar por culo

Voz 4 30:30 mira mira mira al suelo

Voz 2 30:33 sí

Voz 5 30:38 mira déjame comentar una cosa Javi es una podemos comprobar si Nani en todos los capítulos de buenismo bien menciona su vagina porque creo que ha pasado en todo momento y tics que en todos los capítulos eso siempre con un mensaje secreto mi vagina Diego tiene

Voz 1704 30:59 como lo escrito

Voz 5 31:03 ha sido yo ahora mismo Tejo una habitación propia me voy a coger Hola como si fuese Simón de la redactora jefa me voy a ir por todos los pueblos

Voz 4 31:12 de España no es que no voy a bailar a mal Uma es que yo ya has y poniendo morritos eliges los cuatro buzones ya al si va a ser el verano porque yo necesito descansar y luego venir con más fuerza entonces como yo sé que aquí hay mucha gente que ahora mismo está pensando bueno Henar buena idea

Voz 3 31:29 pero la gente que hace el minuto estaba viendo una entrevista una señora de casas de apuestas y de repente pasa este dislate que momento venga vamos bueno yo sí sí sí vamos

Voz 4 31:39 como yo sé que hay mucha gente que quiere hacer lo mismo que yo para pues eso que no saca una enfermedad terminal porque somos muy necesarias en el mundo tenemos que volver en septiembre con más fuerzas sube a dar unos cuantos mensajes o viviendo en la pantalla acordar bajita

Voz 5 31:53 más Colour con un cactus como una forma bastante Fali bueno pues lo que sea me gusta vale bien entonces no voy a dar unos cuantos mensajes para que sobrellevar hemos esta ola de machismo que azota vale vale ibas a cantar una canción socios tú puedes no tiene tanta

Voz 4 32:11 por mi sección todo todo todo lo hecho un hombre es una haber dejado por favor Varela primera si recibían una foto pene recordar una serie de consejos olvidaros vale el nuevo consejo es que el grave y un vídeo y que digáis bueno bueno qué cosa que ganas de comer

Voz 5 32:30 Mela o sea una grande y ERE ya esa regla al día

Voz 10 32:36 vale ha esto es como eso creen ellos que va a pasar cuando lo mandan no sea pienso que suena bastante más te pase necesitamos que pase eso

Voz 1704 32:43 pues ya ves no puedo dar más detalles que de la fiesta Quispe sobresaltaba decía una cosa que no me digas

Voz 4 32:54 la siguiente ya hemos hablado la semana pasada me da no sé ver guiño guiño que en la playa hay gente que a veces te graba con el móvil no

Voz 3 33:03 os acordáis lo escuchaste ese programa no

Voz 4 33:06 vale que hice es un de repente y montar el pollo estoy aquí con mi cerveza Mi consejos los siguientes tal y como te apunta

Voz 5 33:15 en ese saco rascado en masa como así vale con estilo sexy luego sabes qué es lo peor de todo que se que hasta con eso una paja cae todo rarísimo lo pienso yo My Best datos que todavía algo en Internet sacando muy playa eso sí bueno Cadena SER foto yo

Voz 1704 33:46 te recomiendo que veáis el programa en Youtube

Voz 3 33:49 esta vez sí sí porque es que es un error

Voz 1704 33:51 Angulo pero

Voz 4 33:54 claro no sé si os pasará muchas que como a mí lo ir a Épila los hemos perdido

Voz 1704 33:58 la vida o ciertas cosas

Voz 4 34:01 entonces por ejemplo a mí hay una cosa que siempre me me genera mucha tensión que es como pedir que me piden

Voz 5 34:08 lo has trasladado el ojo os vais un

Voz 4 34:14 sí siempre lo cómo lo digo en plan de la vagina hielo GT por favor es que no se os ha no me engaño Guido mesa en el asterisco yo sé que la palabra buenas pero pero me pasa como lo llamaron los gays quites es que la fórmula buenas que eso pensaba seis de no me pedirlo así

Voz 5 34:31 entonces yo tengo una como más Roy acoso

Voz 1704 34:36 me lo vas a hacer a mí yo soy el de yo soy de la tienda de la pena de depilación venga tú eres el piloto porque sabes

Voz 25 34:45 por eso quiero saber lo que pasa que daría siempre lo estoy pasando mal pero pero bueno si así lo interpreto bien vale entonces la cosa que decía fíjate tú no sé siguen en el águila

Voz 5 34:58 dígame algo Yeda estoy afiliada a ir

Voz 1704 35:03 has visto ha visto muchos son lo orden muchas cabildos creíble venga yo este tema

Voz 23 35:18 ah vale venga sólo vale

Voz 5 35:24 cuando estás ahí yo voy como acertando como como si quisiera sugería que cuando ya había que ya no hay manera

Voz 26 35:38 no pasa nada

Voz 5 35:43 día en biquini Mi cámara esa no

Voz 1704 35:48 el anillo para cuando en plano corto

Voz 5 35:50 esto es más importante que nunca ballet continúa vale te queda nada última ya para acabar

Voz 4 36:01 la gran prueba de fuego cuando gente que tú no sabes ni por porque están amigos de repente ni porque ha llegado nadie a invitados una persona bastante machista que tenga bastante mal empieza como decirte estas tonterías de Hay las denuncias falsas en sé que esto es como una prueba de fuego no sé vosotros pero cuando estas cosas pasan me acaban echando eh

Voz 5 36:21 cómo voy a verlo como esto no puede ser

Voz 4 36:25 no sé que habéis visto la película de mi chica te cuando quiere olvidar los problemas empieza dub Hadi dividan divide un bares quiero que me en una canción entonces para qué voy a seis venga rápido

Voz 1704 36:35 he compuesto una obra

Voz 7 36:39 que ya los anunciado no lo hagas

Voz 5 36:40 bueno pero déjame que tenga yo como de que parezca nuevo es su programa no era una cosa alguna preguntando es ya

Voz 1704 36:47 para terminar con la chica pobres acaba la tele

Voz 5 36:50 nada de buenismo acabó la temporada sólo una pregunta sí

Voz 1704 36:53 te has lado para la sección para el verano

Voz 4 36:57 a ver me Épila las ingles se el City ya Se acabó eso ya no me voy a volver a hablar más como la parte que queda de verano como la resistencia pero todo lo demás

Voz 1704 37:07 no me lo quitaba para esta sección Broncano está como dentro no

Voz 27 37:11 eh eh no lo creo eh

Voz 1704 37:15 entonces estás de pila para la sección si de comprometida eres vamos allá vamos con esto terminamos ya mismo inauguramos el

Voz 4 37:23 era era quitarlas para decir hay que hacerlo bien espera hoy hay no tienes que cantar nos mira te olvídate olvídate batalla pero vamos a ver

Voz 5 37:34 venga

Voz 4 37:34 va a sonar nave va a las la versión de cara o que vale

Voz 5 37:38 yo estoy la yo doy la entrada y me seguís todos

Voz 1704 37:42 menos mal porque si va poner ellos acatar sin que tú les dijera nada ha vertido porque esto es lo que era Beruete justo Cabo el tiempo pero qué le añadimos un bonus track para la Chi cobra venga

Voz 28 38:00 gente

Voz 27 38:09 mi amigo que damos en su casa a comernos aquí no nos damos con un montón de ganas irá da palmas hubo cambios cambio pidió el bajo muy deprisa herido yo me creía era una diosa dio media vuelta y dejó toda la entrepierna con un triste calentón

Voz 0684 38:37 sí sí muy bien

Voz 2 38:53 no

Voz 1704 38:55 que a todo

Voz 2 38:58 no

Voz 0684 39:00 la de producción a Nani aquí

Voz 1704 39:04 muchísimas gracias a la gente que no sólo queremos muchísimo dos guardaespaldas todo lo que no está ahora vamos a Europa de la llegó aquí enfrente de la Sergio iba a cosa que mierda

Voz 2 39:23 buenísimo

Voz 29 40:14 la Vega