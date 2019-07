A vivir Madrid | Entrevista a Manuela Carmena

Voz 1 00:00 cuanto a las

Voz 1751 00:03 doce y siete minutos a esta hora Madrid se divide entre los que resisten y los que se han rendido entre los que duermen y los que han amanecido con el sonido de las máquinas de limpieza

Voz 2 00:15 en ese Madrid en el de los desiertos está Manuela Carmena qué tal muy buenas

Voz 1751 00:19 dos días hola buenas Díaz cómo estáis cómo vivió el día de ayer estuve en la manifestación el día grande del orgullo

Voz 1410 00:25 este no es tu en Gaza antes tuve la estuve viendo por la televisión y emocionando me mucho con los discursos con la cantidad de gente que estaba allí con ese mensaje no que es tan bonito que una vez al año ir desde desde los Podium pues hablar de por de la tolerancia de la empatía de esos valores que nos hacen tanta falta

Voz 1751 00:47 en estos días en las calles bueno pues han llenado de celebración muchas han pedido su vuelta como alcaldesa el otro día en la plaza de Pedro Zerolo estaba abarrotada de gente con banderas del arco iris coreaban esto qué piensa cuando escucha a la gente corear su nombre que vuelva Carmena

Voz 1410 01:08 bueno pues eso nos parece una una sensación como muy interesante no no por mí sino porque yo creo que que lo verdaderamente importante de estos cuatro años en el Ayuntamiento es que yo creo que hemos sido capaces de devolver el espíritu de iniciativa de creatividad de libertad la ciudad no oí yo comprendo la nostalgia no pero bueno estamos ante el resultado de un pacto de efectivamente de los que no ganar las elecciones pero que están en todo su derecho de constituir lo como tal puesto que las los números le permitían siempre contando en principio no con el con el partido de ultraderecha de Vox caras sin embargo parece que que que se ha enfadado con el Ayuntamiento porque no lean facilita o lo que se había acordado en esa en ese pacto secreto no que es tan lamentable no pero bueno que comprendo que haya esa nostalgia pero los que al principio de la democracia por supuesto por encima de todo nos hace el tener que aceptar que existe una nueva administración municipal lo que sí es muy importantes que esta nueva administración municipal sepa que que no está mayorías eso sí que hay una gran mayoría madrileños que quieren que no se perjudique ese gran ambiente de tolerancia de libertad de creatividad y libertad

Voz 1751 02:26 bueno éstos han sido días como decía Pedro Zerolo de manifiesta acción no reivindicativa manifiesta e esta ha sido la noticia principal pero ayer algunas personas increparon a los líderes de ciudadanos en la marcha del Orgullo la comitiva en la que iban a Ignacio Aguado Inés Arrimadas no pudo avanzar tuvieron que ser escoltados por la policía

Voz 3 02:48 este mes el orgullo que queremos necesitamos

Voz 1410 02:50 no claro que no es decir a mí me parece que todas esas expresiones siempre de intolerancia nunca nunca son absolutamente buenas no aunque es es muy interesante el el reflexionar las los partes no Sacyr porque es curioso desde un sector claro lo que es el que son esos partidos los que no han tenido tolerancia no son esos partidos los que no han sabido aceptar que no se podían admitir unas tesis excluyentes como las de la extrema derecha del partido Vox no ya ahí se mezclan digamos esas de esas dos digamos falta de tolerancia pero yo siempre creo que cuando se tiene un profundo espíritu demócrata hay que ser más tolerante que él no tolerante y ser tolerantes hasta para los no tolerantes no

Voz 1751 03:36 qué falló ayer quién falló ayer para que pasará esto

Voz 1410 03:39 pues yo creo que siempre hay personas que en un momento determinado se dejan llevar sin reflexionar esto que yo os digo que es un principio importantísimos hay que ser tolerantes aún para los que no son tolerantes no pero sí hay que reconocer que el partido de Ciudadanos al apoyar al partido BOC al hacer acuerdos con ellos pues está dejando de ser tolerante no y eso yo creo que todos los miembros de ese partido pues que lógicamente si yo lo apoyo que reclaman la tolerancia que piensen ellos bien lo que está significando el que ellos hayan formado acuerdo hayan formado gobiernos con los que no son tolerantes no con el movimiento precisamente de de ahí no pero bueno lo más importante yo diría que somos nosotros los que de verdad estamos por la tolerancia no los que tenemos que exigir que siempre siempre Haya ya te digo aún para las que no son tolerantes como pasa ahora conciudadanos que ha dejado de ser tolerante al estar vinculado al al grupo de de Vox

Voz 1751 04:41 el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que no multará Le hablo ahora de Madrid centrales te no multará hasta mañana lunes a quienes accedan a Madrid entrar sin autorización hoy dice usted en el país en una entrevista que que ha publicado este este diario que no se puede poner en peligro el compromiso de Madrid con el aire limpio que que el Ayuntamiento de Almeida se va a bajar del burro van a rectificar

Voz 1410 05:01 bueno yo yo creo que sí pero sobre todo por una razón que es muy importante y es bueno yo pienso que el nuevo alcalde y su equipo pues van a son personas que que son demócratas y se van a dar cuenta de que tienen que trabajar por el bien de la ciudadanía en el discurso inaugural de la actual alcalde el señor Martín es el dejó muy claramente que va a gobernar para todos los madrileños como no puede ser de otra manera no y en esa medida él tiene que recordar que él está en minoría que la mayoría de los madrileños como no exigen un aire limpio no y luego yo pienso que él siendo un hombre de Derecho un hombre que es de profesión abogado del Estado tiene que saber que las instituciones en sí mismas tienen que tener una estructura de continuidad no no se puede llegar al Ayuntamiento y no respetar todo una línea que significó la ordenanza de movilidad ya el desarrollo de Madrid central dentro de los márgenes jurídicos correspondientes pues se puede nevar a cabo modificaciones pero no dar volantazo de este tipo como tomar esa medida de supresión de de la imposición de multas en un desarrollo que ya se estaban llevando a cabo no yo estoy ratificarán porque no pueden hacer vamos porque sé que son demócratas si además pues un jurista el es la actual alcalde y él sabe lo importante que es al respeto a las instituciones y no deje es llevar por cuestiones muy demagógicas que desafortunadamente se pueden decir en las campañas electorales que no se debía decir

Voz 1751 06:32 son medidas cautelares el Ayuntamiento tiene tres días hábiles para presentar alegaciones pero es que ayer en el orgullo Begoña Villacís vice alcaldesa decía que cuando usted era alcaldesa le pasó lo mismo escuche

Voz 4 06:42 y no hay que olvidar tampoco que esto también pasa a Manuela Carmena que cuando aplico Madrid central

Voz 1751 06:47 pues recurrida y finalmente que os también tuvieron que tomar

Voz 4 06:49 medidas cautelares

Voz 1751 06:51 se trata del mismo caso Manuel no fue justo

Voz 1410 06:53 el revés y bueno no quiero decir nada no pero no recuerda bien vamos a ver estas no son cautelares cautelarísimas nosotros todas las medidas cautelares que presentó el Partido Popular el la Comunidad de Madrid contra central los jueces la rechazaron es decir que fue justo al revés no se a veces vamos yo pienso que es una confusión de de las señora Villacís no porque hay que tener hay que ser muy respetuoso con la verdad es justo al revés es decir que nosotros pues el Partido Popular fue la Comunidad de Madrid hay otras tres asociaciones de defensa de del automóvil o de bueno no no recuerdo exactamente cuál era la titulación de los otras empresas recorrieron todas las medidas cautelares que presentaron todas esas rechazaron es justo al revés

Voz 1751 07:48 cree que en el actual Gobierno hay un interés por eliminar la herencia Carmena al precio que sea cueste lo que cueste hay revanchismo

Voz 1410 07:55 yo espero que no porque yo creo que eso indicaría que estarían todas las personas absolutamente al margen de lo que debe ser la lealtad de lo que debe ser el espíritu democrático respeto democrático como te digo es que no puedes llegar a las instituciones como como cedía en en en el siglo XIX con aquella democracia que no era tal no en la que relataba también perder su novela de mía o no es decir que que una nueva administración y echaba todo por tierra y cambiaba a todas las personas que no se esos eso eso es tercermundista no cuando uno llega a las instituciones hay que respetarlo hecho es decir naturalmente hay estructuras legales para que después se puede transformarse puede modificar pero en el marco de una estructura es absolutamente legal y parece que que se ha olvidado que había una ordenanza ordenanza había un desarrollo y centrar central que sea Madrid central tenía unas pautas que esas pautas tenían una primera parte de moratoria explicativa que después había entrado el procedimiento impositivo que no había base ninguna jurídica para apartarse de ellos no por lo menos así me parece que ha sido como lo he entendido el magistrado que ha tomado esa decisión Manuela Carmena Le agradezco muchísimo

Voz 1751 09:09 que haya entrado con nosotros hoy día después del orgullo cuando medio María

Voz 5 09:13 duerme así que le agradezco mucho que haya

Voz 1751 09:15 que ha entrado con nosotros en el programa un abrazo un abrazo

Voz 5 09:18 mira depurado muchas gracias adiós