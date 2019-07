Cualquier tiempo pasado fue anterior: El terremoto que destruyó Lisboa y revolucionó Portugal (07/07/2019)

Voz 1 00:00 o conmemoró ayer en la Cadena Ser

Voz 1626 00:24 mañana del primero de noviembre de mil setecientos cincuenta y cinco Día de Todos los Santos Lisboa cientos de ciudadanos se dirigen a las iglesias para rezar por sus difuntos otros ya llevan dándole al rezo desde una hora antes y algunos aún no han salido de casa pero están a punto ante eso después la tradición manda que todos acudan a los templos hay que pedirle a Dios que acoja en su seno las almas de los muertos y que a los vivos los libre del mal no los deje caer en la tentación que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo y su voluntad en la tierra se hizo patente a las nueve y media de la mañana todo empezó a temblar el suelo Se habría bajo los pies enormes bloques de piedra caían del cielo los edificios se derrumbaba las iglesias aprestaban a los fieles en su interior los heridos atrapados entre los cascotes pedían misericordia a gritos el fuego se propagaba por la ciudad a un ritmo endiablado las gentes corrían despavoridos hacia la costa huyendo de aquel infernal terremoto en la orilla del mar se sintieron a salvo sin edificios que los aplastar a incendios que los achicharrado rara menos mal que Dios aprieta pero no ahoga y entonces llegó el tsunami

Voz 7 01:48 cuál inducen tú

Voz 1626 01:59 pocas catástrofes naturales han provocado tal cambio en el destino de un país como el terremoto de Lisboa que se conoce así pero en realidad tuvo su epicentro en el Cabo de San Vicente calamidades que han llevado a dar giros drásticos a que las naciones tomen otro rumbo a impulsar el conocimiento la tecnología incluso a inspirar éxitos literarios o en definitiva a cambiar la historia de pueblo una ciudad a todo un país ávido muchas pero como la de Lisboa ninguna otras veces los desastres no han servido prácticamente para nada salvo para matar y curiosamente la mayor catástrofe natural de la historia de la humanidad la más trágica no provocó cambios dignos de mención eh fue la inundación de mil novecientos treinta y uno en China por el desbordamiento del río Amarillo más de tres millones de muertos casi cuatro una locura hay catástrofes que sin embargo han dejado el tiempo detenido justo en el minuto uno han protegido la historia del lugar eso hizo la vomitó una del Vesubio sobre Pompeya hace dos mil años petrificado todo a naval tierra no os ilustrará sobre ello de aquí a un rato pero también hay desgracias que dejan muy buenas enseñanzas si hay alguien listo tomando apuntes la gran nevada de Nueva York de mil ochocientos ochenta y ocho en la que murió más gente electrocutado a que por el frío hizo entender que los cables mejor soterrados que por arriba el incendio de Chicago de mil ochocientos setenta y uno enseñó que construir ciudades sólo de madera no era buena idea y así a lo tonto decidieron hacer el primer rascacielos un Avi Ría de rascacielos porque solo tenía diez plantas pero bueno por algo había que empezar

Voz 1626 04:01 y nadie pudo sospechar que las consecuencias medioambientales que trajo la erupción del volcán tan Bora en Indonesia la que mató casi en el acto a diez mil personas a la larga impulsaron un histórico éxito literario gracias a aquella erupción de rebote Mary Shelley escribió Frankestein osea que sí que las catástrofes naturales pueden provocar muchos cambios y facilitar muchas enseñanzas para el progreso o para verles el plumero algunos nadie aprendió tanto y en tan poco tiempo como los portugueses gracias al terremoto de Lisboa la catástrofe que cambió la historia y el destino de Portugal hasta allí nos vamos aquel día de Todos los Santos de mil setecientos cincuenta y cinco precisamente un día tan especial para los fieles los lisboetas sólo hacinaban a preguntarse por qué la Iglesia contestaba que aquel terremoto era una manifestación de la cólera divina ya pero por qué volvían a preguntar qué hemos hecho para que Dios nos traiga el infierno a la tierra porque primero fue el terremoto enseguida se desataron los incendios que provocaron las velas y los braseros y luego una ola de veinte metros que se metió ocho kilómetros tierra adentro arrasó con lo poco que había quedado en pie mató a los que se habían salvado decenas de miles de muertos sólo en aquella zona de Lisboa y alrededores que fue donde se cebó más el terremoto pero en España murieron más de cinco mil personas diez mil en Marruecos y los tsunamis arrasaron Cádiz Huelva costas del norte de África llegaron a Finlandia Martinica Barbados al otro lado del Atlántico hasta en Madrid murieron dos niños porque les aplastó la cruz que se cayó de la iglesia del Buen Suceso en plena Puerta del Sol aquella mañana Dios debió de levantarse de muy mala leche

Voz 1626 06:11 el clero portugués intentaba dar respuesta a los fieles diciendo que aquel desastre era la cólera divina y el Papa Benedicto XIV decía eso eso has sido dio la ira de Dios que sois todos una pandilla de pecadores pero eso no le encajaba nadie con dos dedos de frente mucho menos en aquel siglo de las luces de la revolución científica enseguida irrumpieron filósofos ilustrados como y Manuel Kant Rousseau Voltaire diciendo que que irá de Dios ni qué niño muerto el seísmo de Lisboa sólo demostraba la fragilidad humana ante la fuerza de la naturaleza y por eso había que estudiar las condiciones sociales y el origen de los terremotos cuando la tierra se calmó los incendios apagaron y las aguas volvieron a su cauce que como enfrentar aquello la máxima autoridad del país será el rey José I un inepto que no sabía ni por dónde le venía al aire instalado en las afueras de Lisboa consultó con su primer ministro y le dijo que hacemos Sebastián que qué hacemos como que qué hacemos su respuesta ha pasado a la historia enterrar os muertos cuidar dos vivos o de judo enterrar a los muertos y cuidar de los vivos sobró lo de judo no lo dijo Pont Val sólo lo pensó mañana

Voz 1626 07:45 Sebastián José Carballo era el hombre de confianza del Rey más conocido luego como Marqués de mal y menos mal que el terremoto de Lisboa se produjo estando él porque era el tipo adecuado para tomar las riendas de aquella calamidad sin precedentes lo único que hizo bien el pan filo del Rey fue darle plenos poderes a su primer ministro para que arreglara todo aquel desastre porque con José I no se podía contar de hecho se instaló con su familia en un campamento a las afueras y se negó a volver jamás a Lisboa su primer ministro llegó a decir el Rey de Portugal ha sido el único europeo que no ha conseguido saber el alcance real de lo sucedido en la capital de su reino sea que la eficacia del ministro fue absolutamente impresionante empleando una racionalidad y organizando a la población con una entereza fuera de lo normal en aquel momento lo primero que ordenó fue apagar todos los focos de fuego que quedaran saca rápidamente de entre los escombros a todos los muertos enterrarlos para evitar epidemias aunque no todos fueron enterrados porque no daban abasto es que fueron unas sesenta mil víctimas ojo el ministro tomó medidas muy drásticas para proteger a la población viva los cadáveres se cargaron en barcazas ese arrojaron mar adentro inmediatamente después alimento a los supervivientes para ponerlos a todos a trabajar no se les escapó ni uno para arrimar el hombro por las buenas o por las malas porque ordenó rodear Lisboa de soldados para pillar a los que pretendían huir se instalaron varios patíbulo como advertencia a los que pensaban escaquearse

Voz 1626 09:41 por supuesto tomó medidas contra el pillaje y contra las edificaciones ilegales para evitar la especulación y mientras aún estaban desescombrar Lisboa reunió a un grupo de arquitectos e ingenieros y lo sentó a capilar cómo construir la primera ciudad a prueba de terremotos si eso había ocurrido una vez podría volver a suceder no se podía perder ni un minuto estuvo todo tan bien planificado también coordinados los esfuerzos tan calculado el orden de actuación que los expertos señalan el terremoto de Lisboa como la catástrofe que marcó el futuro nació Protección Civil los nuevos edificios que se construyeran tenían que resistir futuros seísmos y alucina en como comprobaban la resistencia primero levantaban una estructura una especie de maqueta y luego hacían desfilar al trote a muchos soldados muchos muchos pateando fuerte el suelo de alrededor y provocando temblores para ver si eso aguantaba pero el marqués de Pont Val además de reconstruir necesitaba recopilar información saber qué había pasado ordenó que se realizaran encuestas por todo el país preguntando a los portugueses cuánto tiempo duró el terremoto en su zona cuántas réplicas sintieron cuáles fueron los daños materiales cómo se comportaron los animales en qué estado quedaron los pozos y las balsas quería datos realidades para conocer prevenir que tío sí que lo hizo todo bien todo lo referente al terremoto porque ya estoy oliendo a algún indignado y bien informados sobre el marqués de pon Val acordándose de mi padre diciendo pues bien que la pifió en otras cosas cierto en otros asuntos la pifió mucho fue un déspota ilustrado un absolutista pero estamos hablando de lo que estamos hablar

Voz 1626 13:33 el clero evidentemente no tenía explicación a que los templos hubieran ido abajo matando a los fieles los prostíbulos apenas sufrieran daños siempre salen con eso de que los designios divinos son inescrutables pero como aquello no tenía nada de divino si tenía explicación el subsuelo de Lisboa en el centro urbano era blandito y los cimientos inestables por su cercanía al mar por la desembocadura del río Tajo en ese centro urbano estaba las iglesias los prostíbulos estaban en las afueras donde el subsuelo era más firme y aguantaron la ira divina lo mismo salvo algún obispo que estuviera siendo atendido por algunas señorita la cuestión es que se abrió una brecha de desconfianza que nunca más se volvió a cerrar IESA quiebra de la fe la aprovechó muy bien el primer ministro para arrebatar poder a la Iglesia pon Val expulsó a los jesuitas del país que controlaba la educación y la política e instaló el primer sistema educativo laico que conoció Europa en cuanto a Lisboa el ritmo de la ciudad empezó marcarlo el poder civil los negocios el trabajo Se acabaron los campanarios de las iglesias llamando cada dos por tres a misa terminaron las procesiones que frenaban la actividad la nueva Lisboa la ciudad moderna e ilustrada se puso en marcha hasta con nuevos nombres en las calles la calle del crucifijo pasó a llamarse calle de oro aunque en esencia fueran igual de rentables

Voz 0564 16:26 la cara nos lleva hasta Nueva Orleans la ciudad que quedó devastada en agosto de dos mil cinco por los efectos de un huracán el Katrina los diques de la ciudad se rompieron ya el ochenta por ciento de su superficie quedó inundada el Katrina provocó más de mil ochocientos muertos Nueva Orleans era y es una ciudad de músicos la patria del jazz el músico fax dominó por entonces una leyenda viva del Rickman blues y el rock'n'roll estaba durmiendo en su casa cuando ocurrió todo y fue dado por desaparecido afortunadamente lo encontraron días después junto a parte de su familia y pudieron ser evacuados tras aquello grabó un disco y al cabo de un tiempo pudo volver a reconstruir su hogar en Nueva Orleans con ayuda

Voz 25 17:09 célebres nube Ricky muchas gracias Inma vamos a poner

Voz 12 19:04 pues osea que Jesús Pozo tiene entre manos porque straits que saben mucho de terremotos volcanes el caso meterse conmigo pues sí me fui al Instituto Geográfico Nacional ya ya aprendí mucho con Beatriz Gaite sin su homóloga Alicia Felpeto Volkan enóloga José Manuel Martínez Solares jefe del área de sismicidad hay riesgos sísmicos no había más es que mete Beatriz Gaite no se explica cómo se conocen los terremotos más anti

Voz 29 19:33 históricamente sí que ha habido terremotos e catastróficos el catálogo de la Red Sísmica se remonta al año trescientos antes de Cristo estos eh terremotos se han superado los efectos que tuvieron por lo por documentos históricos pero podemos remontarnos eh a épocas prehistóricas estudiando la geología el método que se utiliza es la palio sismología sea el cavando zanjas trincheras para ver eh si ha habido efectos de terremotos e antes de que el Homo sapiens se estuviera en la Tierra el que tuviéramos de registros históricos se data ICO aquí tener un registro completo y homogéneo de los terremotos que han ocurrido en en la Tierra es muy importante para saber qué es lo que va a ocurrir los sismólogos sabemos que donde ha temblado temblará

Voz 1626 20:30 oye en la Antigüedad sin las tecnologías actuales como demonios sabían cómo se producía con miras ofrece tema hay varios teoría muy muy muy muy

Voz 12 20:41 el sumido nos lo explica José Manuel Martínez Solares

Voz 30 20:43 como sabemos los terremotos como se producían pues en época de Aristóteles la idea era que en la ciudad de las cavidades que sin unas exaltaciones que son las que producían esos terremoto donde muchos años se exhibía con esa teoría hasta que cuando ya la pólvora e introduce otra digamos otra concepción de la generación de los terremotos es la pólvora arde Italia ingeniera movimiento y luego ya en el siglo XVIII un terremoto de Lisboa digamos hay digamos en principio de la sismología moda se introduce la teoría eléctrica promotores Bono siete en toda la península Ibérica entonces ya había relojes aunque eran hora local se ve que cada siente más o menos a la misma hora el terremoto que Palencia o que Valladolid sitúe la teoría eléctrica que no se propaga mediante la electricidad en mil seiscientos sesenta y uno de Nietzsche un inglés dice que se propagan mediante ondas energéticas que realmente es lo que sucede no

Voz 12 21:47 ha escuchado que el terremoto débil de Lisboa fue el que cambió todo el y antes de de que me lo pregunten Beatriz Gaite Nos cuenta los lugares de la Tierra en donde se producen más terremotos

Voz 29 21:59 en las zonas donde ocurren más el eh terremotos en la Tierra son los bordes de las placas Editors esférica as las zonas de sustitución a lo largo de la costa oeste de América el lo que llaman El Círculo de Fuego o alrededor del océano Pacífico Illa en nuestro territorio en España el mitin de placas de África iba a Europa son los que generan los terremotos en la península Ibérica con esto de los terremotos que tenemos en España ocurren en el sur sureste de la Península Ibérica en los Pirineos ir en las islas volcánicas debido al Vulcano mismo

Voz 1626 22:45 y en España cuáles han sido históricamente si los mayores

Voz 12 22:48 eh remata están contar si si ha habido varios de los llamados catastróficos con una magnitud de diez en sí sí entre ellos del que tú has hablado hace un momento en el Cabo de San Vicente

Voz 29 22:58 los mayores terremotos fueron el de Torrevieja en Milán en mil ochocientos veintinueve con cientos de muertos y casi tres mil casas totalmente destruidas

Voz 31 23:11 el de Arenas del Rey en Granada el día

Voz 29 23:15 Navidad en mil ochocientos ochenta y cuatro con cientos de muertos también cuatro mil cuatrocientas casas completamente destruidas el mayor de todos fue anterior a estos el mil setecientos cincuenta y cinco y el Día de Todos los Santos el uno y el uno de noviembre de mil setecientos cincuenta y cinco es el famoso terremoto de Lisboa no ocurre en Lisboa sino que ocurrió en el Cabo de San Vicente pero se llama de Lisboa porque esta ciudad estuvo sometida a todo el movimiento que generó el terremoto se genere un incian incendia a causa del terremoto pero no sólo con eso llegó un tsunami con olas de más de diez metros de altura y no sólo en Lisboa sino que ese tsunami llegó a las costas de Huelva y Cádiz en género muchísimos muertos también

Voz 12 24:10 eh qué te ha dicho de los tsunamis eso que antes de que supiéramos hablar japonés llamada maremotos atenta a la explicación de Beatriz de porque no es una ola son muchas

Voz 29 24:20 no es una hija única ola sino que vienen muchas horas que pueden durar horas viene la ola Se retira vuelve a venir entonces arrastran muchos materiales del más haciendo estudios geológicos se ven depósitos marinos dentro de la tierra con estos depósitos de de tsunami Se sabe que en épocas anteriores a tener mareo para poder registrar el nivel del mar ávido un tsunami en esa zona eh la solas tienen crestas y valles entonces cuando ya

Voz 31 24:55 era el valle de la ola a

Voz 29 24:58 a la costa a hélice observa como una retirada el mar pero después llega la cresta que es la inundación

Voz 1626 25:06 de inundación has venido bien empapado de información que realmente olviden eso me de volcanes que que vamos a ver

Voz 12 25:12 de una clase magistral recibí de más de una hora Un privilegio la verdad de volcanes hablé con la volcán Alicia Felpeto

Voz 4 25:22 en España el territorio más activo olímpico un volcánica mente el único que ha tenido los históricas es son las Islas Canarias que según las islas volcánicas han nacido a base de sucesivas erupciones que se inicia en el fondo del mar hasta que construye un edificio tan grande que asoma por encima del mar que tenemos una isla la la última erupción que ha habido de España es la reacción que ocurrió en la etapa el hierro que empezó en en en el año dos mil once y terminó en el en el año dos mil doce seguro que en Canarias se seguirán produciendo erupciones así ha sido durante millones de años no tenemos ningún motivo para pensar que ya no ocurre es más así es cómo crecen las islas volcánicas tanto por erupciones en tierra como erupciones como erupciones submarinas según las soluciones históricas cantidad en Canarias las medias más o menos unas tres erupciones por siglo pero no están distribuidas así de regularmente por ejemplo que siglo XVIII fue uno de los siglos más activos volcánica mente en en Canarias hubo pues cinco erupciones que es más de lo de lo habitual comparada con otros siglo entonces pues claro que las habrá habrá islas nuevas que salga Calvet mayo acaben uniendo a las islas te están en tierra como ocurre en muchos otros archipiélagos en el mundo

Voz 12 26:31 por por cierto una curiosidad que me contó Alicia Felpeto el raro caso de la isla del Pacífico que no se decide a nacer

Voz 4 26:38 venga islas en el Pacífico Sur que se llama Karachi dice la conoce como la isla que no se de cita en nacer porque hace porque el el el la el edificio submarino está muy cerca de la superficie del mar varias veces ha salido para fuera pero el mar acabar destrozando definición edificio yo otra vez vuelve a Saler no se decide pero probablemente sí esperamos un tiempo que geológicamente suficientemente largo acabar haciendo una isla en la de la solos

Voz 1626 27:08 que fije un bebé volcán ahí observando la cabecilla que uno de no dejar tenemos que hacer más programas de desastres naturales para que no sigan enseñando Beatriz Gaite José Manuel Martínez Solares y Alicia Felpeto que interesante todo gracias por acercarlos hasta aquí Jesús seguimos Contigo Dentro en un ratito eso es

Voz 1626 27:56 nada puede haber nacido de mi idea grip Pina que no sea detestable nocivo para el Estado vaya frase cita para que la pronuncie un padre pero con la perspectiva que da el tiempo se entiende que la pronunciara al padre de enero aquel emperador que además de malo malísimo Se las pasó dando Latour al personal con su la tales sus cánticos y sus representaciones era un melómano lo cual no estaba muy bien visto entre los puristas romanos que consideraban eso de la música una influencia paleta de la cultura griega a Nerón le traía al pairo lo que pensar a nadie de hecho no había más remedio que escucha Carlo llenar los teatros por donde iba pero porque era el emperador sino de que plano el historiador Tácito cuenta que en el año sesenta y cuatro andaba por Nápoles el emperador cantamañanas cuando con el teatro hasta los topes y en plena declamación de Nerón acompañado de citas las liras y flautas se produjo un violento terremoto pero de ahí no se movió ni Dios porque no sólo estaba prohibido salir es que cerraban las puertas para que nadie saliera hasta que el plasta del trovador no acabó quieto todo el mundo así que nada Nerón término abrieron las puertas de allí salieron escopeta dos en masa los napolitanos el personal de servicio y todos los soldados de la Guardia y cuando todo estaba vacío el teatro se vino abajo enterito el pueblo entendió que aquel siniestro era símbolo de mal augurio porque aquel emperador tal y como aventuró su padre solo traía desgracias al Imperio pero Nerón no lo veía así al contrario los dioses estaban de su parte porque espera con aquel terminal a decantar para derrumbar el teatro en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira todo es según el color del cristal con que se mira

Voz 35 29:40 si el arte a naval tierra

Voz 36 29:45 mira Black Lips

Voz 1626 29:55 lo hemos adelantado hace un momento Hanaval tierra doctora en Historia del Arte venía ilustrarnos con una catástrofe natural tremenda que provocó miles de víctimas pero que en asuntos materiales lejos de destruir hizo todo lo contrario cuéntanos amigo

Voz 0151 30:09 hola hola Nieves eh pues tienes toda la razón una catástrofe natural que sirvió para preservar la historia que que hizo que gracias a ella podamos conservar muchas obras de arte conocer muchos aspectos de la cultura romana me refiero a la erupción del monte Vesubio que se produjo el veinticuatro de octubre del año setenta y nueve después de Cristo fue una catástrofe te terrorífica que dejó sepultadas bajo la lava y las cenizas varias ciudades que estaban en los alrededores las más famosas son Pompeya Herculano ambas están en la bahía de Nápoles fue una tragedia Nieves vaya por delante pero gracias a ellas conservamos pinturas al fresco en muy buen estado el frescos una pintura hecha sobre el muro cuando la última capa está húmeda que se estropea muy facilmente y eso hace que no hayan llegado muchos ejemplos salvo en Pompeya por la erupción del volcán allí tenemos pinturas de todo tipo retratos pinturas inspiradas en la literatura restos de propaganda electoral incluso las pinturas que decoraban el lupanar que era el prostíbulo Pompeya

Voz 1626 31:06 diría que curioso en Lisboa se salvaron los puticlub en Pompeya se han preservado y encima eran artísticos ello

Voz 0151 31:12 sin nieve si conservamos el edificio las pinturas se incluso las cámaras como yo para que veas serán diez habitaciones en dos plantas con las camas hechas en ladrillo y encima de ella se ponía un colchón de paja en este caso las pinturas estaban encima de las puertas de cada habitación eran para entendernos un catálogo de servicios muy explícito representaban escenas sexuales de lo más variado para explicar pues de manera muy gráfica al cliente cuál era la especialidad del prostituto o prostituta que ocupaba cara cuarto porque si había hombres y mujeres ejerciendo además había muchos graffitis que demuestran una vez más lo poco que ha evolucionado la especie humana desde el clásico fulanito a menganita hasta el que alardea del tamaño de su Berga eh lo de siempre no estas pinturas forman parte hoy de una colección que seguimos conociendo

Voz 1626 32:00 el nombre de gabinete secreto anda eso de llamarlo gabinete secreto porque

Voz 0151 32:05 pues es el nombre que le pusieron los Borbones a unas habitaciones privadas que tenía ya te rías desde el principio no no te sorprende veo vale

Voz 1626 32:13 sí

Voz 0151 32:14 bueno pues en esta habitación secreta iban guardando todo lo que iba saliendo las excavaciones de Herculano Pompeya con temática sexual se lo guardaba todo para ellos vamos vale aquí hay cosas que resultan hasta escandalosas hay una por ejemplo una escultura del dios Pan violando una cabra para los que tengan curiosidad si uno pone en San Google Panko poblando con una cabra les sale hice utiliza otros sinónimos recopilando también que yo soy muy finas pero bueno está la pobre cabra tumbada boca arriba mientras el dio la sujeta por las patas y lo introduce a lo bruto el pene dentro bueno como las piezas son tan obscenas con el tiempo hubo quien quiso destruir la colección para salvaguardar la reputación de los Borbones como si eso fuera poco

Voz 1855 32:51 L Nieves me refiero a final arriesgamos si fuéramos y de verdad que es salvaguardar la revuelta de los Borbones verdad Nos hemos entendido las

Voz 0151 32:58 dos bueno el caso es que estuvo mucho tiempo cerrada a cal y canto nadie podía haberla hoy está en el Museo Arqueológico de Nápoles como casi todo lo encontrado en Pompeya son las únicas salas del museo que tienen puestos dos rombos en la puerta como un cine X los menores de catorce años no pueden entrar sin supervisión

Voz 1626 33:14 qué bueno es la primera vez que se de un museo no apto para menores

Voz 0151 33:18 interesa más verdad y hay pinturas que

Voz 1626 33:20 puedan ver los niños y las niñas

Voz 0151 33:23 puesto en no por ello menos curiosas una de las más famosas son los frescos que decoran la sala de una casa que conocemos como Villa de los Misterios es una maravilla son casi treinta personajes pintados sobre fondo rojo intenso elogiaron color carísimo Nieves porque usaba Azinhaga abrió traído de Asia Menor o de la Bética era la importación vayan entre los personajes pintados podemos reconocer por ejemplo a Baco el dios del vino que está borracho recostada sobre el regazo de su amada Ariadna una mujer embarazada que lleva una bandeja estas pinturas se cree que representa la iniciación de una mujer en un culto Misteri ICO a Baco el nombre oculto misterio hace referencia que los no iniciados tenían que guardar secretos y sabemos poco de todo esto precisamente porque no no dejaba nada escrito pero se sospecha que sería este tema porque dos jóvenes que están cubriendo un falo símbolo de de fecundidad en un cesto místico al lado de una mujer con alas ahí autoflagelación Dossena dándose con el látigo irse hacía es todo esto los Riccò en los ritos básicos para alcanzar la catarsis al otro lado hay una joven que ofrece su pecho Kaká habrá hubs Nieves una vez preguntado por pinturas

Voz 1855 34:26 no conozco a nadie estamos a través de darle el belga otra vez con las cabras los palos y con todo vamos a déjame que piense hablamos de retratos hablemos hablemos para rebajar

Voz 1626 34:35 el nivel erótico festivo que retratos conservamos

Voz 0151 34:38 pues algunos muy curiosos por ejemplo hay uno muy bonito de tenencia pone hoy su mujer sabemos que era un panadero que tenía su tienda fíjate cómo llamaba a la calle la vía de la abundancia de Pompeya haya almacenaba el grano lo Molí a cocía vendía pan todo también hemos conservado panes y sabemos cómo eran redondos híbridos en ocho perciben porciones como los quesitos para que veas el nivel de detalle no que conocemos gracias a esta catástrofe bueno en este retrato de tenencia Moneo se hace pintar con toga que símbolo de su ciudadanía romana con un manto apoyando la barbilla en en un rollo de papiro su mujer en cambio lleva unas tablillas de madera que se utilizaban para escribir se acaban de cero e ella hace el gesto como de pensar antes de escribir que se puso muy de moda en Roma era símbolo de cultura era intelectualidad es el mismo gesto que vemos en otro famoso retrato Pompeya no supuestamente de

Voz 1626 35:26 Safor de Lesbos representamos erótico festivas

Voz 0151 35:29 en común como es ese retrato es otra pintó era que apareció en Pompeya con el busto de una muchacha realmente bonito tiene el así como rizado con unas redes fijas en la cabeza también lleva dos pendientes de aro dorados el gesto es el mismo que el de la mujer de tenencia Moneo con la mano sostienen unas tablillas de cera la especie de punzones que usaba para escribir debajo del mentón como si estuviera pensando que va a poner tradicionalmente se decía que representaba la poetisa griega Safi sobre esta escritora nieve se ha especulado muchísimo fundó la casa la servidores de las musas en la isla de Lesbos donde las mujeres aprendían poesía Se ha dicho que mantenía relaciones sexuales con ellas y de hecho se la considera un símbolo de amor les villano por aquello de Lesbos no lo cierto es que no tenemos ni idea de si esa fuera de carne hora de pescado o de las dos cosas no es probable que este retrato la represente pero sí que es verdad que es un magnífico ejemplo de las lo maravillosa que es la pintura Pompeya está casi toda en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles la conservamos gracias a una gran catástrofe la erupción del Vesubio una tragedia como ves te sabor agridulce

Voz 1626 36:29 pues sí agridulce yo pero que interesante todo eh muchísimas gracias no lo que hemos aprendido

Voz 0151 36:34 gracias a ti Nieves

Voz 12 36:56 todo el mundo nos vamos a dar una vuelta con Raúl Gómez director de una colección de libros que se llama hojas en la hierba que impulsa relé Red libre ediciones Raúl Gómez sabe mucho de catástrofes naturales sobretodo de las que provoca el hombre

Voz 37 37:12 te diré que el cambio climático es la consecuencia de un desastre natural que sería el sistema económico y de consumo que la humanidad desarrollado hay que haga entrar en colisión con los límites del planeta pese a que llevamos décadas con la alarma encendida podía éramos decir que desde la presentación del informe Los límites del crecimiento precisamente el Cruise Roma en el setenta y dos se sigue avanzando hacia un modelo que está causando cosas como el cambio climático pero el cambio climático lo ver alguna consecuencia un desastre natural que sería la humanidad o el sistema económico que que hemos desarrollado hay de consumo y eso sí que habría que reaccionar en contra ante cuanto antes pero en vez de ponerle freno se sigue avanzando

Voz 12 37:56 el hombre es un lobo para el hombre y para el planeta vamos cargando efectivamente para que te fijas de tus congéneres pues atenta ahora lo primero ejemplos que no pone Raúl Gómez viajamos a Japón

Voz 37 38:07 remató a Japón en mil novecientos noventa y cinco de siete coma dos en la escala de Richter que causó seis mil cuatrocientas víctimas y hubo un terremoto en Haití en dos mil diez qué fue de siete grados en la escala Richter es decir fue incluso un pelín más pequeño pero causó doscientos veinticinco mil víctimas en Japón seis mil cuatrocientas en Haití docientas veinticinco m el fenómeno es el mismo tenemos nada para que lo causas un mes es el mismo que gran terremoto pero fijar la diferencia de explicar por qué porque en en este tema de los desastres naturales hay una relación inversamente proporcional entre el número de víctimas o lo que no causan la riqueza del país pues se nota por ejemplo la calidad las construcciones en el nivel de Prevención y Respuesta al Gobierno por la atención posterior sobretodo no restaurar los servicios básicos como el agua la electricidad e como sean de bueno los equipos de rescate como de numerosos todo eso es evitable el terremoto en sí no

Voz 12 39:02 escucha ahora la estrecha relación de cómo la naturaleza puede atenuar un tsunami y además porque comer langostinos barato puede provocar tsunamis desastrosos

Voz 37 39:12 pero si se analizó que en las islas del sudeste asiático aquellas que conservaban los bosques de manglares sufrieron menos aquí que en otra donde había estado el bosque de manglares es un un bosque que hay en justo en la franja litoral de las zonas tropicales de unas especies que están acostumbradas al oleaje del mar que primero las las que están más fuera son flexibles según vas entrando tierra adentro son más rígidas pub sirven de amortiguación de de cualquier fenómeno que tenga que ver con el mar tsunami muy grande obviamente puede que pasa por encima pero lo amortigua lo frena y los tsunami moderados incluso evita que que lleguen a tierra la el a zonas donde no habíamos que mandar el mar se metió hasta dentro porque se talan los los bosques de manglares que encima son no porque casos deben muchísimo CO2 pues separan principalmente para hacer cultivos acuícolas la cámara ni cultura como se le llama en los países latinoamericanos es el cultivo de de langostinos los langostinos que nosotros encontramos ahora baratos cuando hace veinte años eran un artículo de lujo se cultivan en esta piscinas de Camarón y cultura que están donde debería haber bosque de manglares entre que para abastecer de langostino aparatos al mercado a grabamos el efecto en los finales

Voz 12 40:23 vale no estamos suicidándose queda claro que ya no quiero langostinos a partir de ahora sólo gamba roja es de Almería se puede a pero roja vale pues vete mirando procedente de África

Voz 37 40:36 en África además se están produciendo muchas situaciones que a medio largo plazo van a ser dramáticas si no mira lo que está haciendo un país como Corea del Sur que está comprando tierras de cultivo para el futuro las mejores zonas de la isla de Master pertenecen ahora Corea del Sur por supuesto se van a países donde pueden presionar a democracias donde construyen unas terracotas hay unos hospitales para maquillar su su acción que negarle el futuro la población local hecho que nosotros con sumamos determinados puntos de Prodi de producto tiene que haber con todo primero con como los desechando que puede ser un plástico que acabe en el océano pero también con cómo se fábrica que es en una fábrica situada a miles de kilómetros que implica un transporte todo eso va acumulándose la mochila ecológica el producto pero es que para producirlo en esa fábrica han traído desde ahí a lo mejor la madera de de Mozambique otros miles de kilómetros país desforestada o país encima para no bienes que no se quiere que gluten porque beneficia el sistema que no sea así te lo de los palos de escoba de de las fregonas y que antes eran de madera habrá de aluminio y de tres años saludaban porqué

Voz 12 41:41 como nos manejan ellos llevan por donde que

Voz 1626 41:44 sí sí bueno además de la gamba roja quiero un palo de madera

Voz 12 41:46 el cepillo pues así son las cosas y el caso es que la colección hoja en la hierba de Raúl Gómez se publica el libro de pensadores del siglo XIX que ya advertían de lo que iba a pasar de cómo deberíamos vivir

Voz 37 42:00 lo que planteamos es ante una situación de encrucijada como es la que nos encontramos como sociedad en la que sabemos que que que no podemos seguir así porque vamos a chocar con los límites del planeta mirar a las primeras voces de alerta que no dieron Easy reflexionar desde su punto de vista para tomar decisiones ahora cuando esta gente estos autores estamos publicando a mediados del siglo XIX empezaron a darse cuenta de lo absurdo que ETA crear el sistema que destruía lo que no soporta que es la naturaleza lo que soportar toda nuestra existencia y lo que nos aporta los bienes que necesitamos y demás llegaron a algunas reflexiones que ciento cincuenta años después todavía no hemos asumido como sociedad entonces está están mirada que tuvieron ya gente como pues como John muy que es el prior doctor del primer libro que publicamos Mi primer verano en la sierra como tú yo rasgado Emerson como tuvo cerró o como tenemos en el último ejemplar que más publicado el libro The Wall Whitman yo soy del poema era tierra que es una antología sus textos en los que la naturaleza tiene más presencia

Voz 1626 43:04 es genial el activismo ecologista de Raúl Gómez buenísima la iniciativa de de hojas en la hierba pero como somos tontos muy tontos seguiremos haciendo el Jilin gracias Jesús que interesante todo

Voz 1626 43:39 arrancamos este programa catastrófico con el terremoto de Lisboa el tipo capaz de recolocar lo todo darle la vuelta al País sacarlo del desastre el marqués de Pombo pero ojo con este hombre que también la lío muy parda aprovechando el absoluto poder que manejaba ya había un colectivo al que este primer ministro Le tenía una manía enfermiza los jesuitas pon Val era jesuita fugó el terremoto le dio la excusa perfecta para irse a por ellos ya saben que después de Portugal otros países siguieron el ejemplo Francia España el Reino de Nápoles también expulsaron a los jesuitas y hasta el papa Clemente XIV decidió disolver la compañía ahora tiene guasa que las autoridades civiles decidieran expulsarlos por sus intrigas sus manejos Insua acumulación de poder y el Papa lo decidiera tras consultar con el espíritu santo hombre seamos serio papá la excusa redonda a la que se agarró el marqués de pon al para irse a por la Compañía de Jesús se la dio el perturbado jesuita Gabriel mala grita muy influyente entre los cortesanos lisboetas confesor de los Reyes a quién no se le ocurrió otra cosa que publicar en mil setecientos cincuenta y seis un año después del seísmo el libro titulado Juicio de la verdad ladera a causa del terremoto la conclusión fundamental es que todo había sido la consecuencia y abro comillas de nuestros pecados intolerables vaya usted a explicarle a esta lumbrera lo de la tectónica de placas cierto que a mediados del siglo XVIII estaban pez en ciencias geológicas pero ya había alguna ligera idea de por qué se producía los terremotos y la explicación no estaba arriba estaba bajo pero jesuita esparció por el libro sus locas harías dando respuesta a los folletos que el marqués de pon Val había distribuido para calmar a la población explicando que el terremoto se debía a causas naturales y que nadie viviera aterrorizado por cólera divinas el jesuita por supuesto replicó en su libro que no que el terremoto de natural no tenía nada era un castigo del señor por tanto nada de lo que estaba haciendo por volver a la normalidad sería útil no había que hacer nada salvo aguantar los designios divinos y rezar rezar mucho organizar muchas procesiones y montar algún que otro auto de fe porque quemara cuatro o cinco herejes judíos seguro que apaciguó haría a las fallas geológicas digo adiós

Voz 43 50:25 historias con sonido caro

Voz 0564 50:34 con la del terremoto de Haití en enero de dos mil diez que con epicentro a quince kilómetros de la capital del país causó trescientos dieciséis mil muertos aquello fue desolador dejó a un país entero condenado veinticinco artistas españoles aceptaron entonces la propuesta del músico y productor Carlos Jim para participar en una canción colectiva solidaria todo lo recaudado fue íntegramente a una ONG para ayudar a reconstruir el país estaban Alejandro Sanz Macaco Bebe David Otero Shakira o Anni Sweet el tema llegó a encabezar la lista de ventas de Singers y fue en el mes de su publicación el vídeo musical más visto en Youtube en España

