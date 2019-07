El robo y la fuga del siglo

Voz 1

00:00

que un delincuente se libre de la Justicia es evidentemente un motivo de alegría para el propio delincuente pero también es un motivo de frustración para el sistema judicial del país donde cometido sus crímenes y en el caso que nos ocupa hoy más que frustración lo que generó su caso fue vergüenza nacional Hinault tanto en el sistema judicial como el sistema penal porque el ocho de julio de mil novecientos sesenta y cinco se fugó de una cárcel de Londres Ronnie peques que igual por este nombre nos viene nada pero Ronnie había sido uno de los integrantes de la banda que había llevado a cabo lo que fue considerado Gran Bretaña como el robo del siglo el asalto en mil novecientos sesenta y tres del tren postal que llevaba dinero de Klaus global Londres los ladrones habían llevado dos coma seis millones de libras que al cambio actual serían aproximadamente unos cuarenta y cinco millones de euros pero la mayor parte de la banda que si cree que está formada por unos dieciséis hombres fue rápidamente detenida y juzgada aunque sin que fuese recuperada la mayor parte de su botín Ronnie fue sentenciado a treinta años de cárcel pero el ocho de julio consiguió una escalera para saltar al otro lado lado bueno del patio de la cárcel de Wong suelas fuera le esperaba una furgoneta de ahí se fue primero París pasó unos años en Australia para finalmente acabar en Brasil una vez ahí no mantuvo un perfil precisamente discreto llegó incluso a cantar en dos canciones con dos ex miembros de los Sex Pistols y además vendió unas cuantas exclusivas a los tabloides británicos pero no quería dejaros con la impresión de que Ronnie se salió con la suya derrotó al sistema al final volvió voluntariamente al Reino Unido en el año dos mil uno y tuvo que reingresar en la cárcel con setenta y un años cumplió casi nueve años de condena pero al menos siempre tuvo el consuelo de saber que los mejores años de su vida los había pasado en libertad