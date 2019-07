Laura Nicholls: "No nos cansamos de competir y de ser equipo"

Voz 1 00:00 no sé en qué lugar pero está Marta Casas con protagonista después de que la selección española femenina de baloncesto haya entrado de nuevo a la historia de haber conseguido de nuevo el oro en el Eurobasket Marta Casasola

Voz 1509 00:11 hola Álvaro qué tal muy buenas a todos pues con una protagonista que no tiene manos para llevar tantas cosas porque la veo con la red de la canasta de esta final que es histórica con una medalla de oro Laura Nicholls muy buenas noches muy buenas noches yo toda vez campeones de Europa

Voz 2 00:26 a ver otra vez qué bonito esto es hoy tanto no es cuánto me cuesta cuánto tiempo me cuesta asimilarlo esta vez la última de costó mucho tiempo yo creo que está todavía me va a costar más

Voz 1509 00:35 he visto ahí en el podio que se saltaban las lágrimas como no

Voz 2 00:38 nota llorar las que es cuando suena el himno no suele decía al área de digo bien vamos a escuchar siete veces pero Nikos que si son seis y siete euros vamos a luchar himno digo eso significa que vamos a ganar en Valencia tengo la sensación de que va a ser así ha sido un un soltando todo muy bonito pues salvar a ver

Voz 1509 00:57 lo todo con esa medalla de oro después de otra vez proclamarse campeonas de Europa ya te está escuchando en Carrusel Laura no

Voz 1704 01:03 con aguantando que esa conexión permanezca hola Laura buenas noches

Voz 2 01:08 hola muy buenas noches enhorabuena muchísimas gracias muchísimas gracias seis de ganar la verdad es que no pero bueno no desgranar nos cansamos

Voz 3 01:18 de de competir de salir al campo oí Isère equipo

Voz 2 01:21 entonces cuando nos cansamos de su ganar es es la recompensa doce no nos cansamos de ese equipo esperemos que nos cansamos nunca

Voz 3 01:28 eh a cualquiera que no haya visto el partido

Voz 1704 01:30 Bell resultado ocho seis seis seis igual piensa va ha sido fácil

Voz 2 01:35 pues la verdad es que sí podemos caer en el error no pero yo pagará una final hay que estar allí yo creo que que espero que que no sé lo que lo que voy a decir pues yo creo que la final ha sido un partido más más fácil de de todo el Eurobasket sin sin ninguna duda cualquiera que haya visto la semifinal estará más que de acuerdo conmigo el que haya visto cuartos tres cuartos de lo mismo incluso echando para atrás partir casi perdemos en en grupos ha sido yo creo que la final a la recompensa que Nos hemos que nos merecíamos para para este Eurobasket no poder disfrutarla la final realmente la ganasteis ayer y y no no no paran

Voz 1704 02:13 a mí esa conexión vamos a intentar recuperarlo mientras tanto entre que vamos a esa conexión con Marta Casas que está con Laura Nicholls después haber conseguido de nuevo otro oro en ni un euro

Voz 4 02:23 es que es tremendo e en este siglo XXI la selección femenina de baloncesto ha conseguido plata en el Mundial dos mil catorce bronce en el Mundial dos mil diez y dos mil dieciocho en el Eurobasket oro en dos mil trece dos mil diecisiete dos mil diecinueve plata en dos mil siete bronce en dos mil uno dos mil cinco dos mil siete dos mil nueve y dos mil quince y además la plata en los Juegos Olímpicos de dos mil dieciséis eh sólo una

Voz 1704 02:47 pues a rápidamente a Belgrado pero en Maracaná pendientes el partido entre Brasil Perú ha habido tarjeta roja para qué futbolista de Brasil

Voz 1825 02:54 ahora dijo hola hola Álvaro pues ni más ni menos que para Gabriel Jesús el hombre que hizo el segundo tanto asistencia al primero el máximo anotador de Brasil en esta Copa América por doble amarilla se ha marchado Brasil los últimos veinte minutos los va a jugar con un hombre menos eso hacer que Perú domine el partido y busque el gol del empate

Voz 1704 03:13 enseguida volvemos veinte minutos para el final Brasil cada vez más cerca de una nueva Copa América eh Laura Marta me escucháis

Voz 3 03:19 ya estamos aquí otra vez perfecto luchamos Laura claro eso es decía es que

Voz 1704 03:24 no no no es que la impresión que me daba después de os os he visto desde cuartos de final los tres partidos la impresión que da es que realmente la final el partido gordo gordo fue

Voz 2 03:33 yo siempre digo que aún hay dos partidos clave no uno ese los cuartos que es todo o nada Yoigo que semis para mí es el más duro de más tensión de cualquier campeonato porque porque sabes que ganándole lo tienes medalla ir perdiendo la atlética un partido más para ello así que bueno yo creo que ayer fue fue el partido de no de nervio sino el partido duró jugando contra el anfitrión sabemos que no sea un partido fácil bueno aunque el resultado hoy ha sido pues de veinte puntos créeme que que no ha sido tan fácil no como el resultado ha marcado

Voz 3 04:02 permíteme que te diga que el oficio desesperen desde verdad a la hora de jugar finales me parece

Voz 1704 04:09 es flipante soy yo había salido con una tranquilidad marcando distancias es el momento vamos quedó sensación de que que sí que os ha costado que es obvio nos vamos a quitar méritos pero que sabíais dónde estabais israelíes es jugar finales

Voz 2 04:21 bueno yo creo que que el equipo que que es capaz de jugar con con la cabeza fría corazón caliente que sabe estar en la pista tranquilo que sabe llevar el partido a su a su campo pues tiene un punto más no nosotros al final como como hemos jugado muchas finales muchos partidos importantes ir jugamos con ese con ese saber estar con esa tranquilidad sabiendo que las finales no se ganan no se hagan los cinco primeros minutos nos llegan al final hay que llegar vivos a los últimos minutos y poco a poco bueno pues así hemos estado no muy muy tranquilas

Voz 1704 04:49 eh entre que recuperamos la conexión contigo y con Marta desde Belgrado eh estaba relatando todo lo que ha conseguido la selección femenina de baloncesto en el siglo XXI eh

Voz 1509 04:58 me ha tocado coger aire para contarlo todo no

Voz 1704 05:00 yo seguí hablando y creo que ya habíais logrado conectar de nuevo saque fijaos eh son una barbaridad de medallas de de Eurobasket de la plata en los Juegos Olímpicos la plata en el Mundial de dos mil catorce igual ya es hora de ellos en el Premio Princesa de Asturias igual

Voz 2 05:14 igual bueno la verdad es que yo creo que que el premio que mejor se puede Barhoum deportista su su propio récord tranquilidad de saber que que está consiguiendo las metas que se que alcanza no evidentemente sean premio al al grupo y yo estaría contenta de recibirlo pues porque yo lo que sedes desde a mis niñas a mis compañeras todo el reconocimiento que se merecen mono nos merecemos pues es bienvenido pero bueno hacemos esto porque nos gusta ahí y ojalá nos lo del pero bueno no no vamos a mí planos por favor una noche disfrutar esto disfrutar esta medalla que tengan que colgada ya veremos qué pasa Marta aquí hace ahora a la selección me cuando coges el vuelo de vuelta

Voz 1509 05:49 mañana por la mañana bien tempranito así que a lo mejor las ojeras son muchas veces cuenten en ese avión vamos a ver si tenéis sí

Voz 2 05:56 ves mi voz ahora esto bien esto viene de ayer de gritar en el partido por favor que nadie mañana se piense que es otra cosa

Voz 1509 06:03 mañana a eso de las cinco de la tarde aterrizar en el aeropuerto de Barajas así que desde aquí un llamamiento para recibir como se merece a esta selección que verano tras verano no deja de darnos alegrías Álvaro yo que tengo aquí a Laura Nicholls me vas a permitir dos preguntas Lautaro la primera ayer te emocionaba así mucho hablando de un compañera con la que has vivido mucho y que no ha podido estar aquí por una lesión que se llama Alba Torrens

Voz 2 06:26 cómo no me voy a emocionar no porque Alba es bueno dentro de la pista Hay tanto fuera de la vista eso todo para mi ha sido un apoyo muy importante siempre ha sido un apoyo para este equipo a esta selección claro que se le ha echado de menos no es la salita si me estás escuchando pues te mando un beso dos te hemos tenido muy presente de queremos mucho hoy bueno sabemos que vas a estar pronto con con nosotras

Voz 1509 06:49 no quiero yo que se les salten las lágrimas ni mucho menos a Laura Nicholls pero ya que estamos aquí también con ella sé que ha sido un año oeste desde que el año pasado terminó el Mundial en Tenerife ha sido un año difícil un año especial nada más terminar el Mundial dijiste tengo que para un momento tengo que respirar tengo que valorar las cosas ponerlas todas en una balanza por así decir volviste otra vez a jugar al baloncesto y otra vez estas aquí con una medalla Laura hace que todo lo que has vivido en el último año sea todavía más especial este metal

Voz 2 07:17 es tiene el se puede leer de dos maneras no yo creo que queda una de ellas es mejor no está aquí sino hecho el descanso no que que necesitaban estaba aprender entonces he aprendido mucho de mí tanto de de jugadora como como de personas somos personas también hoy necesitamos nuestro descanso conectamos nuestro vernos con perspectiva bueno yo creo que que venido más fuerte con con más ganas que nunca nacional llevo muchos años bueno esto dieciséis años en el alto rendimiento que se dice rápido entonces yo creo que de vez en Neve no coger aire echar un pasito atrás sí ibérico más fuerza

Voz 1704 07:49 pues Laura ahora

Voz 5 07:51 Álvaro

Voz 6 07:58 esto es un micrófono de la cadena seis el cuerpo técnico de las que no engaña lucky celebrando como se merece en la

Voz 2 08:04 pero el ambiente que respiramos aquí esto es siempre así nos porque queremos una suerte tenemos la suerte de contar con un disco con gente que nos rodea que que son una maravilla verdad que sin ellos esto no sería posible seguramente desde luego

Voz 1704 08:17 vendéis hace que todavía siga siga más que la noche sea larga y fructífera un abrazo muy fuerte gracias Laura

Voz 2 08:24 sí me perdona que te interrumpa abrazo un abrazo

Voz 1704 08:28 hasta ahora y enseguida volvemos con Marta Casas con más protagonistas en esa fiesta de la selección femenina de baloncesto puede saberse proclamado de nuevo campeonas Europa ocho seis seis seis vaya Milenio que le han metido a las francesas once y treinta y nueve está por aquí Paco Hernández enseguida tengo con él Marc Casal meta