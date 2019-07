Carrusel Deportivo Último tramo: Primera parte (07/07/2019)

Voz 1 00:00 pro rusos

Voz 1704 00:10 esa Copa América que está disputando Álvaro pero es que hoy estamos de celebraciones que Komorowski a que maravilla Eurobasket que maravilla selección que maravilla partido y todo todo fenomenal con Borges al muy buenas muy buena y dos seis todos a este último tramo de Carrusel deportivo once y media diez y media en Canarias aquí hasta las doce y media a menos que haya prórroga penaltis en esa final de la Copa América magnífico trabajo que diría aquel tú también a dos y bueno un poquito menos que tú nada no a gracias a Escorial mañana te escuchamos en SER Deportivos con Axel Torres Bruno Alemany Aris Gabilondo con Tornadijo pero antes os pongo en situación Photography ya estamos en Belgrado no sé en qué lugar pero está

Voz 1038 00:47 Marta Casas con protagonista después de que la selección española femenina de baloncesto haya entrado de nuevo a la historia haber conseguido de nuevo el oro en el Eurobasket Marta Casasola

Voz 3 00:57 hola Álvaro qué tal muy buenas a todos con una protagonista que no tiene manos para llevar tantas cosas porque la veo con la red de la canasta de esta final que es histórica con una medalla de oro Laura Nicholls muy buenas noches muy buenas

Voz 4 01:09 a toda vez campeones de Europa J ver otra vez te bonito esto es hoy tanto no es cuánto me cuesta cuánto tiempo me cuesta asimilarlo esta vez última me costó mucho tiempo yo creo que está todavía me va a costar

Voz 3 01:20 los he visto ahí en el podio que se saltaban las lágrimas como no

Voz 4 01:24 ha roto a llorar cuando suena el himno no suele decía al área de digo vial vamos a escuchar siete veces el denunciado que si son seis y siete euros vamos a luchar himno digo eso significa que vamos a ganar en Valencia tengo la sensación de que va a ser así ha sido un

Voz 5 01:39 puf un soltarlo todo muy bonito pues Álvaro there

Voz 3 01:43 te lo todo con esa medalla de oro después de otra vez proclamarse campeonas de Europa ya te está escuchando en Carrusel Laura no

Voz 1038 01:48 con aguantando que esa conexión permanezca hola Laura buenas noches

Voz 4 01:54 hola muy buenas noches enhorabuena muchísimas gracias muchísimas gracias seis de ganar la verdad es que no pero bueno no desgranar nos cansamos

Voz 1038 02:04 de de competir y de hoy Isère equipo

Voz 4 02:07 entonces cuando nos cansamos de su ganar es es la recompensa entonces no nos cansamos de ese derivó esperemos que en los consejos

Voz 1038 02:13 nunca he pagado cualquiera que no haya visto el partido Bell resultado ocho seis seis seis igual piensa APA ha sido fácil

Voz 4 02:21 pues la verdad es que sí podemos caer en el error no pero yo pagará una final hay que estar allí yo creo que que espero que que no sé lo que lo que voy a decir pues yo creo que la final ha sido un partido más más fácil de todo el Eurobasket sin sin ninguna duda cualquiera que haya visto la semifinal estará más que de acuerdo conmigo el que haya visto cuartos tres cuartos de lo mismo incluso echando para atrás partidos casi perdemos en en grupos ha sido yo creo que la final a la recompensa que no hemos que nos merecíamos para para este Eurobasket no poder disfrutar

Voz 1038 02:50 la la final realmente la ganasteis ayer

Voz 4 02:53 y y no no no paran

Voz 5 02:56 para

Voz 1038 02:59 a mí esa conexión vamos a intentar recuperarlo mientras tanto entre que vamos a esa conexión con Marta Casas que está con Laura Nicholls después haber conseguido de nuevo otro oro en un Eurobasket

Voz 6 03:10 es tremendo e en este siglo XXI la selección femenina de baloncesto ha conseguido eh plata en el Mundial dos mil catorce bronce en el Mundial dos mil diez y dos mil dieciocho en el Eurobasket oro en dos mil trece dos mil diecisiete dos mil diecinueve plata en dos mil siete bronce en dos mil uno dos mil cinco dos mil siete dos mil nueve y dos mil quince y además la plata en los Juegos Olímpicos de dos mil dieciséis sólo una cosa

Voz 1704 03:33 solamente vuelo Belgrado pero en Maracaná pendientes el partido entre Brasil y Perú habido tarjeta roja para qué futbolista de Brasil Torró

Voz 1284 03:40 dijo hola hola Álvaro pues ni más ni menos que para Gabriel Jesús el hombre que hizo el segundo tanto a la asistencia el primero al máximo anotador de Brasil en esta Copa América por doble amarilla se ha marchado Brasil los últimos veinte minutos los va a jugar con un hombre menos eso va a hacer que Perú domina el partido y busque el gol del empate

Voz 1038 03:59 enseguida volvemos veinte minutos para el final Brasil cada vez más cerca de una nueva Copa América el Laura Marta me escucháis

Voz 7 04:04 ya estamos aquí otra vez perfecto escuchamos Laura claro eso es decía es que

Voz 1038 04:10 no no es que la impresión que me daba después de os os he visto desde cuartos de final los tres partidos impresión que da es que realmente la final el partido gordo gordo fue

Voz 4 04:19 yo siempre digo que hay dos partidos clave no uno se los cuartos que es todo o nada Yoigo que semis para mí es el más duro de más tensión de cualquier campeonato porque porque sabes que ganándole la tienes medalla ir perdiendo la atlética un partido más para ello así que bueno yo creo que ayer fue fue el partido de no de nervios sino el partido duro jugando contra el anfitrión sabemos que no sea un partido fácil bueno aunque el resultado hoy ha sido pues de veinte puntos créeme que que no ha sido tan fácil como el resultado ha marcado

Voz 1038 04:48 mi teme que te diga que el oficio porque Pérez desde verdad a la hora de jugar finales me parece flipante soy yo había salido con una tranquilidad marcando distancias es el momento vamos quedó sensación de que que sí que ha costado que es obvio nos vamos a quitar méritos pero que sabíais dónde estabais Isabella es jugar finales

Voz 4 05:06 bueno yo creo que que el equipo que que es capaz de jugar con con la cabeza fría corazón caliente que sabe está en la pista tranquilo que sabe llevar el partido a su a su campo pues tiene un punto más no nosotros al final como como hemos jugado muchas finales muchos partidos importantes ir jugamos con ese con ese saber estar preso tranquilidad sabiendo que las finales no se ganan no llegan los cinco primeros minutos no se ganan al final hay que llegar vivos a los últimos minutos y poco a poco bueno pues así hemos estado no muy muy tranquilas

Voz 1038 05:35 eh entre que recuperamos la conexión contigo y con Marta de ese Belgrado eh estaba relatando todo lo que ha conseguido la selección femenina de baloncesto en el siglo XXI eh

Voz 3 05:44 te ha tocado coger aire para contarlo todo no

Voz 1038 05:46 a seguir hablando y creo que ya habíais logrado conectar de nuevo saque fijaos eh son una barbaridad de medallas de de Eurobasket de la plata en los Juegos Olímpicos la plata en el Mundial de dos mil catorce igual ya es hora de ellos en el Premio Princesa de Asturias igual

Voz 4 06:00 igual bueno la verdad es que yo creo que que el premio que mejor se puede Barhoum deportista su su propio récord también tranquilidad de saber que que está consiguiendo las metas que se que es alcanza no evidentemente sean premio al al grupo y yo estaría contenta de recibirlo pues porque yo todo lo que se ideas desde a mis niñas es compañeras donó el reconocimiento que se merecen mono nos merecemos pues es bienvenido pero bueno hacemos esto porque nos gusta ahí y ojalá nos lo del pero bueno no no vamos a mí planos por favor una noche disfrutar esto y frotar esta medalla que tengan que colgada ya veremos qué pasa Marta aquí hace ahora

Voz 1038 06:33 la selección he cuando coges el vuelo de vuelta

Voz 3 06:35 mañana por la mañana bien tempranito así que a lo mejor las ojeras son muchas ganas sin cuenten en ese avión

Voz 4 06:41 vamos a ver si si hay que es mi voz ahora esto está bien esto viene de ayer de gritar en el partido por favor que nadie mañana se piense que es otra cosa

Voz 3 06:49 mañana a eso de las cinco de la tarde aterrizar en el aeropuerto de Barajas así que desde aquí un llamamiento para recibir como se merece a esta selección que verano tras verano no deja de darnos alegrías Álvaro yo que tengo aquí a Laura Nicholls me vas a permitir dos preguntas claro la primera ayer te emocionaba así mucho hablando de compañera con la que has vivido mucho y que no ha podido estar aquí por una lesión que se llama Alba Torrens

Voz 4 07:12 cómo no íbamos porque Alba es bueno dentro de la pista Hay tanto fuera de la vista eso todo para mi ha sido un apoyo muy importante siempre ha sido un apoyo para este a esta selección claro que se le ha echado de menos jugadores en la salita si me estás escuchando pues te mando un beso dos te hemos tenido muy presente de queremos mucho hoy bueno sabemos que vas a estar pronto con con nosotras

Voz 3 07:35 no quiero yo que se les salten las lágrimas ni mucho menos a Laura Nicholls pero ya que estamos aquí también con ella yo sé que ha sido un año este desde que el año pasado terminó el Mundial en Tenerife ha sido un año difícil un año especial nada más terminar el Mundial dijiste tengo que para un momento tengo que respirar tengo que

Voz 8 07:51 valorar las cosas ponerlas todas en una balanza por así decir volviste otra vez a jugar al baloncesto y otra vez estas aquí con una medalla Laura hace que todo lo que has vivido en el último año sea todavía más especial este metal

Voz 4 08:03 es tiene el se puede leer de dos maneras no yo creo que queda una de ellas es mejor no hasta aquí sino hecho el descanso no que que necesitaban entonces he aprendido mucho de mí tanto de de jugadora como como de personas somos personas también hoy necesitamos nuestro descanso conectamos nuestro vernos solas con perspectiva eh bueno yo creo que que miedo más fuerte con con más ganas que nunca al final llevo muchos años Juan esto dieciséis años en el alto rendimiento que se dice rápido entonces yo creo que de vez en Neve no coger aire echar un pasito atrás sí ibérico más fuerza

Voz 1038 08:35 pues Laura no

Voz 9 08:37 Álvaro Espinar

Voz 1704 08:44 esto es un micrófono de la cadena SER el cuerpo técnico de la selección española aquí celebrando como se merece

Voz 4 08:49 en la pena el ambiente que respiramos aquí esto es siempre así no porque hayamos a la suerte tenemos la suerte de contar con gente que nos rodea que que son un es una maravilla verdad que sin ellos esto no sería posible ese buen ambiente desde luego que sí

Voz 1038 09:03 vendéis hace que todavía siga siga más que la noche sea larga y fructífera un abrazo muy fuerte gracias Laura

Voz 4 09:10 sí me perdona que te interrumpa abrazos una ahora

Voz 1038 09:14 hasta ahora y enseguida volveremos con Marta Casas con más protagonistas en esa fiesta de la selección femenina de baloncesto puede haberse proclamado de nuevo campeonas Europa ocho seis seis seis vaya meneo que le han metido a las francesas once XXXIX está por aquí Paco Hernández enseguida luego con él Marc Casal amén

Voz 3 09:30 un segundito min algo justos unos cortado la línea yo pensaba que simplemente la estabas despidiendo Laura pero quería decir una cosa no sé lo que quiere decir pero el micrófono de de cada tres suyos

Voz 4 09:39 simplemente rápido para simplemente la gente que que está escuchando no que no es hasta de ocho siguiendo durante durante tanto tiempo durante tantos años especialmente este Eurobasket yo desde aquí Os dar las gracias os quiero dar las gracias de corazón esta medalla no sólo es por nosotras es por todos vosotros con todo con la mano en el corazón espectadores seguidores Händel está escuchando muchísimas gracias y así sí

Voz 3 10:06 se cierra una gran entrevista Álvaro

Voz 10 10:08 la entrevista estaba siendo buena no es porque la que estuviésemos haciendo entre tuyo Marta pero ha quedado perfecta con ese alegato final muchas veces es Mané ha quedado perfecta ha quedado nivelado que diría

Voz 1038 10:19 hasta ahora Marta gracias a Laura Nicholls que como siempre se explica como un libro abierto si es que las jugadoras de la selección me da igual que sea de la masculina de la feminidad baloncesto hablan de una manera

Voz 6 10:27 que es que además si juegan así de bien ya lo han así de bien pues que son carne de entrevista entrevistas largas tengo por aquí a Paco Hernández enseguida este con Talavera después de la noticia ha quedado en torno a Antoine Griezmann lo que deslizan desde el club desde el entorno después de que hoy no haya

Voz 1704 10:40 dado pero Copa América últimos minutos me ha parecido que han cambiado a Coutinho tornado

Voz 1284 10:44 sí sí ha habido cambios en la selección de Brasil Coutinho ha sido uno de los que se han marchado ha salido militado también hombre que tenemos que seguir muy de cerca ya para el futuro en el fútbol español se ha marchado también Roberto firmó ha entrado Richards Richardson lo que quiere decir que ahora mismo de título que está intentando yo creo que es aguardar bien un poco la zona defensiva resguardarse de los problemas que llegan aunque ahora mismo está atacando un poquito más Brasil pero desde luego el dos uno inquieta mucho porque Perú está a once minutos todavía de buscar ese gol que les debe la prorroga

Voz 1038 11:14 hattrick de comentaristas aquí en Carrusel Deportivo en la Cadena Ser con Aris Gabilondo lights

Voz 7 11:21 quién estás Axel Torres hola

Voz 1038 11:22 el hola Álvaro qué tal muy un alemán no la Bruno qué tal buenas noches Axel que te desapareciendo ese tramo del partido le está haciendo partido pero a Brasil que había algunos que decían no dispuso lo que pasó en la en la fase de grupos este iba a ser muy fácil para la selección brasileña pero no hay finales fáciles no no hoy ahora

Voz 0267 11:38 la numérica a Brasil desde luego que hay partido ha metido un delantero más pero ha ido a Raúl Ruiz Díaz que es el que anotó el gol histórico en dos mil dieciséis con el que Perú le ganó a Brasil eliminó a la canarinha de la fase de grupos de esa Copa América que se disputó en Estados Unidos y ahora los cambios que está haciendo Brasil son para conservar este resultado ha adelantado la posición de Daniel Alves ha metido ha militado de lateral derecho yo creo que nos espera un final apasionante Bruno minuto

Voz 1038 12:07 el ochenta adiós a todavía pero bueno

Voz 0301 12:10 sí yo creo que va a tener alguna ocasión tengo que decir que la expulsión no la veo demasiado clara no una doble amarilla

Voz 1038 12:16 cuando de hecho sí sí me pareció haber después unas imágenes llorando le hemos visto

Voz 0301 12:19 en las escaleras del túnel de vestuarios llorando desconsolado a Gabriel Jesús y me parece normal porque es que es un salto es verdad que puede ser falta yo hay pito falta seguramente de Jesús pero en ningún caso me me parece que sea amarilla creo que está siendo la demostración de los malos arbitrajes que estamos viendo en esta Copa América el de hoy también en la final

Voz 1038 12:38 ya está en la reacción del diario As Aris Gabilondo Lary

Voz 0080 12:41 qué tal muy buenas que te desapareciendo la final buenas pulsión ha acondicionado bastante el final del partido porque ya hay íbamos a ver una Perú dominadora pero con este con esta situación con un jugador más evidentemente mucho más Noi lo único en la única duda que tengo es saber si va a tener el acierto de cara a portería que sí ha tenido Brasil Brasil haya dado un par de veces

Voz 1038 13:00 como mucho tres en el partido ya consiguió dos goles

Voz 0080 13:03 no con los que ahora mismo está por delante y esa pegada es lo que le puede diferenciar de Perú a la hora de llevarse el título

Voz 1038 13:08 los juego para Dorna

Voz 1284 13:10 si juego parado en este momento porque bueno pues hay bastante contundencia no hay muchas de las acciones pero como bien apuntabais estamos todavía esos tomos en el treinta y seis de juego quedan nueve más lo que decía prolongar el árbitro chileno Roberto Tovar que desde luego no está teniendo una noche muy lucida y hay Perú va a tener su momento y Perú con toda seguridad va va a tener esa opción y por eso el tintero que va a hacerse echar al equipo atrás Brasil va intentar aguantar va a intentar manejar este dos uno Agus cambios hombres que entran y salen nuevo cambio ahora mismo en la selección peruana aparece en el terreno de juego Christopher González por tanto Mas Madera arriba Garnica quiere que su equipo busque ese gol del empate a dos aunque la que saca es Brasil

Voz 1038 13:50 desde fuera defensiva poniendo la pelota arriba noticias del día Copa América Brasil sufriendo frente a pero además con un hombre menos faltan ocho minutos más el alargue para que finalice obviamente la selección femenina de baloncesto hemos escuchado a Laura Nicholls en el micrófono de Marta Casas desde Belgrado y obviamente lo de Antoine Griezmann hoy ocho y media de la tarde de estaba preparado en el Cerro del Espino de Majadahonda el autobús que debía de conducir a los futbolistas del Atlético el rumbo

Voz 6 14:12 a Los Ángeles de San Rafael para todos aquellos que no sean del centro de España de Madrid Los Ángeles de San Rafael son una eh localidad de Segovia que dista mucho menos una hora y cuarto aproximadamente de la capital de España e ayer

Voz 1038 14:26 dado en el de Hernández hola qué tal Álvaro buenas noches has palpado Hay que que has no todavía aficionados sonó si había pues unos cien

Voz 11 14:34 cuenta sesenta aficionados allí esperando a la entrada de la ciudad deportiva del Atlético de Madrid para recibir despedir a los jugadores que se iban a esa concentración a eso de las ocho y media de la tarde el autobús ha partido con todos los jugadores llegaban más o menos los jugadores entorno a las ocho menos diez Toché y cuarto han llegado pues Marcos Llorente Héctor Herrera Morata Oblak en definitiva toda la plantilla Koke Saúl también hemos visto a Diego Costa a Joao Félix la nueva incorporación del Atlético pero no estaba Antoine Griezmann tampoco se le esperaba al francés pero el mensaje del club a eso de las siete de la tarde era que Griezmann tiene que venir pero a las ocho y media el autobús ha partido el francés no estaba en la

Voz 1038 15:13 concentración del Athletic está por ahí Miguel Martín Talavera hola muy buenas qué tal Álvaro anoche entonces ahora se abren dos escenarios en el primero de ellos el el Atlético de Madrid que dice después de la ausencia de Griezmann que no es de ahora mismo Los Ángeles de San Rafael junto al resto de sus compañeros

Voz 1576 15:28 pues que es una sigue con la hoja de ruta del del comunicado duro de hace cuarenta y ocho horas tenía que estar estaba convocado tenía que incorporarse como el resto de internacionales que habían tenido partidos de de clasificación caso de Oblak caso yo Félix ocaso de Thomas Le mar no ha estado por lo tanto se Le Havre como hemos contado esta tarde si abre expediente informativo para una vez que se resuelva el expediente aplicar el régimen interno y sancionarle económicamente por lo tanto se le va sancionar el Atlético de Madrid que no ha cumplido con el régimen interno que le obligaba a estar con el resto de sus compañeros y empezar el trabajo de pretemporada puesto que sigue teniendo contrato con el Atlético de Madrid dice Le Havre ese expediente para aplicársele el régimen entera sancionado Antoine Griezmann se le

Voz 1038 16:14 pendiente lo cuenta Talavera que deslizan desde su entorno la razón por la que hoy no ha aparecido ya lo contábamos ayer que en se había comunicado al Atlético de Madrid que hoy no iba a estar Antoine Griezmann pero cuál es la razón que esgrime en ellos

Voz 1576 16:26 bueno pues lo que ayer se decía de qué estaba tocado anímicamente se que en otras cosas pero bueno desde el entorno de futbolista lo que se viene a decir o lo que es agarrones que Antoine Griezmann lleva veintiséis días de vacaciones porque el día once tu un partido internacional con la selección en francesa según reza en el Boletín Oficial del Estado el artículo diez sobre Vacaciones en el convenio colectivo de los futbolistas lo que se viene a decir es que tienen derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de treinta días naturales por lo tanto lo que entienden es que todavía le quedan cuatro días de vacaciones al delantero francés y que por tanto todavía tiene esos cuatro días para incorporarse disciplina del Atlético de Madrid evidentemente entienden en el entorno del futbolista en torno del Barça en esos cuatro días los va a utilizar para pagar la cláusula de rescisión y de a todos los efectos jugador del conjunto azulgrana con quien tiene un contrato firmado desde hace un par de meses por cinco temporadas por lo tanto esa es la hoja de ruta en tiene Antoine Griezmann Kylie quedan todavía vacaciones que no está incumpliendo ningún reglamento interno del Atlético de Madrid todo lo contrario entiende el equipo rojiblanco que ya abiertos expediente para sancionar económicamente al francés

Voz 1038 17:38 quién iba a decir de verdad que a siete de julio a trece minutos para llegar al ocho de julio Ibar

Voz 6 17:44 lo ocurrido el entorno de Griezmann al Boletín Oficial del Estado hay veces que el fútbol siempre me sorprende una vez más cuánta gente había hoy más o menos Paco

Voz 11 17:51 pues unos cincuenta sesenta aficionados a las puertas de lo que que no bueno desde las seis de la tarde llegó a la gente a pesar de

Voz 1038 17:59 el calor y hay un poco división de hoy

Voz 11 18:01 uniones pero así hemos escuchado a los aficionados ahí en la puerta de del Cerro de Pedro

Voz 12 18:07 yo les diría a Griezmann que después de la que el aliado pues que se fuera porque si no si se India tendrá muchos me mucha gente que le odia Hay no sé yo prefiero que se vaya

Voz 1490 18:18 que a mi club no iba a ser Bismarck tanto quejarse de que no quiero ir a los entrenamientos pues se ha hecho más que hay que en el club a él que cierra la puerta Céline a Huelva mucho de del el año pasado

Voz 12 18:29 que decían que se iba a quedar y al final resultado de la batalla que todos decían que que es muy falso

Voz 1490 18:34 tanto besarse el escudo de que lo sentía pues tanto no lo siente para aspirar de otro tipo

Voz 12 18:38 pues yo les diría que sirve de días y siete noches buenas noches yo sé que no lo veo bien la verdad lo que estuvo en el club porque lo ha retirado el está siendo muy mal también está retirado en forma de que gracias por el dinero que se vayan

Voz 13 18:50 que se marchen seguiré en que se vayan no pasa nada sino que

Voz 1038 18:53 estará aquí pues no hay ningún tipo de problema subraya esta paga ahí lo es lo que hay yo que se pague la cláusula se vaya

Voz 12 18:58 el sueño porque no sabe dejado vendidos porque es un mercenario como todos

Voz 1038 19:02 eso es lo que dice el pueblo además el Atlético ha atado a Iván Sapin Gisel la nueva joya serbia que demás mañana va a pasar reconocimiento médico Talavera mañana lo contamos que me tengo que ir urgentemente a maracas de nuevo un abrazo hasta luego y seguida Paco nos cuentas el resto actualidad del Atlético de Madrid pero de verdad han pitado penalti a favor de Brasil penalti penalti a favor de Brasilia

Voz 1284 19:21 eres el ochenta y siete es decir cuando más necesitaba pero el balón se arriba a buscar el gol del empate esto le puede dar la Copa América por derribo sobre Ewerthon una jugada realmente qué

Voz 7 19:32 eso es carga legales mira Rondilla rápida entonces que se tire Arish partidos penalti no

Voz 0267 19:37 él no Bruno hombro contra hombro no es pena

Voz 1038 19:39 la adelante torneo bueno pues va a ser ricas

Voz 1284 19:42 el hombre del Ewerthon el hombre que ha salido en esta segunda parte el que puede intentar transformar además se tiraba ya el portero de Perú Pedro ese abajo metió el cuerpo Zambrano el central para taponar

Voz 1038 19:54 esta chequear el Barça salió rebotado Ewerthon

Voz 1284 19:56 sí ya lo hizo en el penalti anterior si recuerdas también fue a ver la imagen reclamado por el bar pero se ratificó en lo que él dijo

Voz 0301 20:05 mantienen los dejaba muchos de los árbitros

Voz 1284 20:07 yo les pero que iba a decir que si mantienen

Voz 0301 20:10 los Times que están utilizando en la Copa América tiene ese tiempo para que haga un par de entrevistas Marta Casas entre que saber lo va a ver si se queda o no

Voz 0080 20:21 tema que en Europa a la hora de revisar bueno lo explicaron al principio de una tecnología que que no es táctil como la que tienen aquí en Europa que es mucho más rápido digo en la en la sala en la sala bar donde están pues analizando y poniendo las imágenes y eso ralentiza mucho más

Voz 1038 20:36 todo el mundo el portero eh

Voz 1284 20:38 la sensación para mí es carga legal normalmente

Voz 1038 20:41 para mí no es penalti sí que es para mí si es penalti el primero de Perú que además es el que transforma y empatado uno de los tres que habéis visto lo que socio durante la Liga española Ariz Axel y Bruno y también en esta Copa América es tan pobre el nivel de los árboles

Voz 1284 20:56 los en esta Copa América penalti es penalti penalti

Voz 1038 20:58 fíjate era era era previsible están están pobre Axel o o no si es pobre el nivel del arbitraje en el nivel del arbitraje de la utilización de la implementación del bar sobre todo esto último

Voz 0267 21:10 bueno a ver yo creo se ha exagerado un poco con el Brasil Argentina que lo ha mediatizado todo mucho en general ha habido yo creo que sean corregidos

Voz 1284 21:20 jugadas al al Real aguántame ex al que creo que ya

Voz 1038 21:23 eso va a tener el penalti dale Dorna como decimos Rick

Voz 1284 21:25 con el hombre que había aparecido en el partido sustituyendo a Roberto firme no hace unos minutos puede poner el tres uno definitivo si marca Brasil esto estará sentenciado sin ninguna duda estamos ya en el minuto cuarenta y cinco de esta segunda mitad habrá que prolongar pero sería ya un auténtico tour Malet para los peruanos ahí está ahí está en la portería Pedro Gallego se el guardameta del Alianza de Lima el brasileño toma carrera pierna derecha la pega gol

Voz 14 21:56 Terra

Voz 15 21:57 claro Trust for More Ricard hizo una cosa un poco rara pero al final clavó la pelota junto al palo derecho de la portería de Perú sentencia Brasil que va a ganar la Copa América noventa de juego en Maracaná Brasil tres pero uno

Voz 1038 22:12 se va a acabar en breve pero Brasil ya lo celebra va a ser campeón de la Copa América además de la Copa América celebrada en su país en Brasil después haber ganado por dos cero en semifinales Argentina ha sufrido frente a Perú yo creo que ya ha cumplido el tiempo reglamentario tendrá que añadir no sé cuánto tiempo pero bueno como después vamos son diferentes cuestiones relacionadas con el mundo del fútbol del Atlético de Madrid que no sea quedó pendiente del Real Madrid del Valencia pues casi casi vamos a aprovechar estos minutos de descuento para hacer un resumen de lo que ha sido el partido infame la Copa América en tenemos ya descuento o no Torna

Voz 1284 22:42 no todavía no pero yo me imagino que esto se va a ir entre cuatro y cinco minutos en un instante te lo canto lo celebra a ti te caes

Voz 1038 22:49 si miro Coutinho ya os digo el esto ya está visto para sentencia Axel campeón justa Brasil esta Copa América

Voz 0267 22:57 sí el mejor equipo decíamos antes que probablemente en fase de grupos nos gustaron mucho Uruguay y Colombia y ambas cayeron en cuartos de final por por penaltis pero en el global de la Copa este es un equipo que sólo ha encajado un gol el de hoy de penalti que ha sido muy sólido es decir habiendo encajado sólo un gol su portero no ha sido tan tan decisivo Lehane hecho pocas ocasiones de gol a Brasil la el sello de tinte ahí es está clarísimo es un entrenador que siempre transmite esa seguridad y consigue que pasen pocas cosas cerca de su portería y luego arriba tenido jugadores determinantes desde luego Ewerthon Gabriel de sus han sido de los mejores de esta Copa América Daniel Alves ha vivido una segunda

Voz 1038 23:43 en tú con muchísima profundidad por

Voz 0267 23:45 su carril derecho y aunque quizás esperaba algo más de Coutinho porque al no estar neymar debía ser un poquito el que asumiera esa responsabilidad ese liderazgo ese papel de estrella bueno ha contribuido también al éxito compartidos de de un cierto nivel yo creo que Brasil es y ha sido el mejor equipo es justo campeón

Voz 1038 24:07 bueno de largo el mejor equipo sí ha sido

Voz 0301 24:10 o el que menos goles ha recibido hoy el que más ha marcado y eso ya te te dice mucho creo que es verdad que en una Copa América para mí insisto es decir prolongado de bajo nivel yo creo que es la selección de Brasil que fue mundial tanto en la fase de clasificación incluso diría como en el Mundial igual era menos sólida pero no brillaba más en un equipo bueno es verdad que tenía Neymar y es la más brillante en en ataque pero no me he enamorado pero sí que es me parece la justa vencedora

Voz 1038 24:35 a ver si de cuánto queda para que finalice han añadió cinco cuantos llevan disputados el descuento Torra pues llevamos

Voz 1284 24:40 ya tres minutos disputados en quedarían dos minutos quince segundos para que se cierre definitivamente el partido

Voz 1038 24:46 vamos a contar el último minuto íntegro pero os pregunto el futbolista de este torneo de la Copa América el mejor de todos Axel

Voz 0267 24:53 para mí está entré Bertone Gabriel Jesus yo diría Gabriel Jesús aunque esta expulsión

Voz 1038 24:58 en un poquito pero yo creo que no era

Voz 0267 25:00 arroja osea que tampoco es su culpa modos desde el árbitro que ha exagerado un poquito la penalización

Voz 1038 25:07 Gabriel Jesús para Axel Bruno

Voz 0301 25:09 hasta las semifinales hubiera dicho Dani Alves por el partidazo que hizo Alves también con contra Argentina y el torneo general eh pero voy a decir Gálvez

Voz 0080 25:18 Abril que sus dice Bruno y yo también es que un gol y una asistencia tanto en semifinales como el final creo que ya eso le invita a ser el mejor jugador del torneo aunque yo creo que el gran protagonista del gran triunfador excite como decía Axel SEO clave ya demostrado lo buen estratega que es

Voz 1038 25:34 Gabriel Jesús Gabriel Jesús y dice Ari Gabilondo último minuto y medio Brasil a punto de proclamarse de nuevo campeona de la Copa América de fútbol Torna

Voz 1284 25:43 esto es Se va a acabar por quinta vez como organizador vas ahora el el título cinco veces ha organizado la Copa América Brasil en su territorio la cinco veces lo va a ganar y hoy no va a hacer en esta final tres uno ante pero con diez jugadores ha aguantado los pero que van a buscar el gol del honor ya para acortar distancia estamos ya definitivamente en el último minuto van Valero los tantos de Ewerthon de Gabri Jesús de Richard Nixon de penalti para cerrar este tres uno con el tanto también recordemos de Guerrero de penalti de los peruanos al filo del descanso última opción hay falta en ataque ahora para los hombres de Ricardo Baraka que la tiene por la derecha Raúl Ruiz Díaz el hombre que la va a poner hasta siete jugadores del equipo de pero que están buscando al Real date ahí está el balón que pone Ruiz día despeja la zaga poderoso ese juego aéreo de los dos centrales del París Saint Germain tanto de Marquitos como de Thiago Silva buscar la contra Brasil que podía tener la última oportunidad también de intentar el cuarto pero recupera finalmente la apertura de Perú que busca el segundo la quiere poner arriba despeja la zaga bola para Artur la juez Arthur largo va a haber falta en medio campo semana perder ya los segundos definitivos está a punto de culminar ya está prácticamente desde el banquillo de Brasil esperando a que el árbitro del final va a dar un minuto más en un minutito más de prolongación en este tiempo ustedes esto último minuto que vamos a vivir por ahí

Voz 1038 27:02 a sonar el presidente de Brasil que no sé si va a ser quién va a entregar el trofeo que acredita como campeona de la Copa América va a ser el presidente de la comida estuvo en semifinales

Voz 0267 27:11 se contra Argentina también presenció el partido

Voz 0080 27:14 dicen que fue uno de los culpables de que el bar no funcionara bien por esa sistema de seguridad seguidores no de los de los guardaespaldas bueno ya sabes en Sudamérica

Voz 1038 27:24 Javier ha habido mucha literatura en torno a esto eh demasiada literatura quizás pero bueno estamos sonoro el polémico presidente de Brasil y también presenta de la Conmebol a ver quién cuál de los dos me imagino que no será quien entregue el trofeo

Voz 1704 27:37 a punto de conseguir la novena Copa América últimos veinte segundos torno

Voz 1284 27:41 y además está jugando en campo de pero la pelota la tienen los brasileños aunque estén con una menos y gana tres uno no quieren desperdiciar la opción de tener el esférico hasta el final ahí están todos los jugadores suplentes de Brasil brazos arriba esperando que el árbitro diga que esto se acaba saca la pelota pero va a ser la última opción seguramente del partido estamos a tres dos uno tiempo cumplido en este momento el colegiado de no mira por ahora el crono deja seguir ahí está la pelota frenan en el medio campo obra falta a favor de los peruanos les va a dejar la última eres va a dejar la última a Perú que la quieren pues el arriba seguramente para intentar acortar distancias porque no tiene ya ninguna posibilidad de meterse en el partido avanzando de nuevo y falta otra vez ahí en el medio campo de

Voz 15 28:21 los jugadores de Brasil pero ahora se acaba el encuentro se acaba el choque final del partido lo celebran los a Varela lo celebre los jugadores del equipo de Tita de qué manera en un Maracaná absolutamente lleno Iker ve como Brasil festeja esta Copa América Brasil tres pero uno los brasileños se queda en el