Carrusel Deportivo Último tramo: Segunda parte (07/07/2019)

Voz 0900 00:00 Sordo perfecto de Pablo González voce y un once y uno in Canarias unos quédame Dori para repasar más cosas ya hemos escuchado Laura Nicholls una de las integrantes a la selección femenina de baloncesto campeona de Europa otra vez es una barbaridad yo sólo diciendo a Laura Nicholls iba a ser algo de lo que se va a debatir mucho en estos próximos días porque seguramente estemos hablando de las selección deportiva de la mejor selección deportiva española

Voz 2 00:28 todos los tintos bolo insistir en los datos mundial plata en dos mil catorce bronce en dos mil diez y dos mil dieciocho Eurobasket en dos mil trece dos mil diecisiete dos mil diecinueve plata en dos mil siete bronce en dos mil uno dos mil cinco a dos mil nueve y dos mil quince y unos Juegos Olímpicos plata en dos mil dieciséis a ver qué selección puede igualar este bagaje me parece increíble sólo por aportar cuando el cielo el Princesa de Asturias princesa barra Príncipe de Asturias que hay dos selecciones españolas que han conseguido la masculina de baloncesto masculina de fútbol Galias momento de que también el otorgue a la femenina de baloncesto ya nos ha contado Talavera la última hora en relación Antoine Griezmann mañana aseguró que hay algún tipo de respuesta os hice algo desde el Fútbol Club Barcelona pero es que en el Atlético de Madrid Hernández en los había quedado hoy en el tintero el final de la Copa América varias cuestiones relacionadas con fichajes presentaciones y demás

Voz 3 01:13 sí fíjate que acabamos de contar que ahora sí la ha ganado la Copa América pues un brasileño ha pasado esta mañana el reconocimiento médico en el Atlético de Madrid es Lodi ha superado el reconocimiento sin problemas se ha incorporado a la concentración del equipo iba Félix que hoy ha hecho su primera entrevista como rojiblanco lo ha hecho en los medios del club Il hemos escuchado así de feliz así de contento de vestir la camiseta rojilla

Voz 0256 01:36 me siento muy contento estoy muy contento cualquier jugador sueña con jugar en los mejores equipos del mundo el Atlético es uno de ellos espero encarar de la mejor forma para que me vaya bien pensar en positivo trabajar para hacer una gran temporada y ser una estrella aquí en el Atlético de Madrid

Voz 4 01:52 esta mañana va a estar en el Wanda Metropolitano

Voz 3 01:55 para ser presentado a eso de la una de la tarde presentación de Joao Félix le veremos por primera vez con la camiseta del Atlético

Voz 5 02:02 buenas noticias en torno al Atlético de Madrid gracias Paco enseguida aquí con Antón Meana que está pues que ya con las maletas preparadas rumbo a Estados Unidos porque la

Voz 6 02:09 quiere el Real Madrid va a ser larga larga larga

Voz 5 02:12 para que vuelva al Barça todavía quedan unos días pero escuchábamos hace unas cuantas horas en Carrusel con Jorge Escorial a a Pedro Morata porque ya sabéis que uno de los nombres propios a la actualidad del Valencia es el de Maxi Gómez que sí que no que cae un chaparrón que Valencia que el Huesca está Pedro Morata hola Pedro hola Álvaro buenas noches y que va a suceder bueno cuál es la situación ahora mismo en relación a Maxi

Voz 1716 02:34 bueno la verdad es que la situación va cambiando como es propio cuando hay una negociación y hay varias partes implicadas y aquí hay muchas partes implicadas está implicado el Valencia está implicado el Celta de Vigo está implicado Maxi Gómez está implicado Santi Mina está implicado el West Ham está implicado Jorge Saenz que hay muchas partes para poner de acuerdo y la realidad es que las cosas van cambiando en función de acontecimientos que se van produciendo la situación en este

Voz 7 03:00 esto es que eh lo último se había

Voz 1716 03:04 estropeado se había complicado el acuerdo que el Valencia tenía con el Celta de Vigo que lo tenía el jueves por la el jueves por la tarde juegue por las noches estropeó lo Alex de acuerdo con el Celta de Vigo en el que el Valencia iba a pagar catorce millones y medio fijos un millón y medio en variables eso llegaba hasta dieciséis le daba a Santi Mina en propiedad al Celta de Vigo y le cedía el Valencia Jorge Saenz central fichado procedente de Tenerife se lo daba cedido por dos temporadas a cambio Maxi Gómez venía a ser jugador del Valencia El Valencia ya tenía un acuerdo con Maxi Gómez también tenía un acuerdo Santi Mina con el con el Celta de Vigo pero eso sí

Voz 7 03:42 sea cuando el delantero del West Ham Arnau Beach es traspasado a China en veintidós millones de euros

Voz 1716 03:51 más tres en variables el veinticinco y el Huesca se lanza al mercado a fichar a Maxi Gomez Illes hace una oferta mejor que la que tenía económicamente el Celta de Vigo al Celta el West Ham hace también una oferta económica mejor que la que tiene el Valencia el West Ham a que la actualización en este momento es que el la agencia de representación de Maxi Gomez en España estelar Group que además es la misma agencia de de Bale el jugador del Real Madrid ha hecho manifestaciones a nosotros a la Cadena Ser esta tarde nos ha autorizado el representante de este grupo en España que se llama Luis Alonso a decir que el futbolista tiene un objetivo máximo y que su deseo sigue siendo a pesar de la oferta del Huesca en jugar en el Valencia y que la agencia de representación estaba haciendo todo lo posible para cumplir los deseos de Maxi Gómez a todo esto el West Ham ha subido la oferta hasta cuarenta y ocho millones de euros para pagar los en cuatro plazos se acerca eh Álvaro a los cincuenta millones de la cláusula de rescisión pero da igual que el Huesca ni el Celta pudieran acordar cualquier cosa porque si el jugador no quiere ir al juez y quiere venir al Valencia no hay manera de que esa operación cristalice a nosotros nos ha autorizado insisto la agencia de representación de Maxi Gomez a decir que al setenta y cinco por ciento ellos creen que Maxi Gómez va a jugar en el Valencia la próxima

Voz 5 05:18 Prada también Álvaro el Valencia

Voz 1716 05:20 ya cansado de esta situación le ha dado un apretón al Celta y al jugador y les ha dicho que en veinticuatro horas las esto tiene que ser niño ni veinte cuatro horas se tiene que saber más y Gómez

Voz 5 05:32 eso sí es niños es niña pero bueno esa es la noticia que has contado antes que hemos comentado al setenta setenta y cinco por ciento es lo que cree la agencia de representación de Maxi Gómez que va a acabar en Valencia y con ese ultimátum queda menos cuenta Pedro Morata de veinticuatro horas veremos acaban Inglaterra o finalmente del Valencia y Maxi Gomez que es un pedazo de delantero uruguayo todavía del Celta de Vigo seguida en la Liga española que ojalá que sea así para el bien de la Liga española un abrazo Pedro como siempre

Voz 1716 05:55 veremos si se impone el setenta y cinco por ciento o el veinticinco por ciento restante que es lo que se pregunta el Valencia tantas ganas más de jugar en el Valencia porque ese veinticinco por ciento no se soluciona yo supongo que soy solucionará que el Valencia tendrá que poner algo más de dinero no para el Celta pero sí para el jugador que va a perder mucho dinero de jugar el Barça

Voz 5 06:15 ahí ese porque del veinticinco por ciento esto va cambiando según el momento que se trata de un abrazo Pedro como siempre adiós adiós Antón Meana hola qué tal cómo estás buenas noches mañana rumbo a Estados Unidos el Madrid el martes no

Voz 0231 06:26 mañana se incorpora al equipo arrancar la pretemporada pruebas físicas a ver cuantos empiezan mañana el día de blanco y cuántos no lo son durante la tarde porque es el típico día de últimos movimientos de ver qué pasa con alguno de los cuatro porteros sobre todo Luca Zidane que contó en esta emisora antes que nadie Kevin desde Vitoria Kevin Fernández que el Madrid estaba negociando con sí ve era el portero del Alavés para el Castilla porque había pedido Luca salir del Real Madrid y que posiblemente saldría este verano hay posibilidades de que salga antes de que arranque la pretemporada leía en diferentes medios de comunicación el interés del Racing de Santander para quedarse con el hijo de Zinedine Zidane pero mañana comienza la pretemporada la pretemporada de Eden Hazard el próximo martes el equipo viaja primera Montreal para estar diez días en Canadá y luego tres partidos en estado sonidos uno en Houston otro en Washington y otro en Nueva York poco a poco Álvaro el Madrid va eso perfilando la plantilla con el nombre de Paul Pogba en el horizonte ya está poco en Australia con el United para hacer la pretemporada con el equipo inglés pero tanto Pogba como Raiola le han dicho al Manchester en más de una ocasión que Pogba quiere irse Zidane insiste mucho en fichará poco a va a ser el mes de

Voz 5 07:37 el visto bueno a culebrón de verano vuela culebrón

Voz 0231 07:40 que yo creo que Pogba debería apostar por Zidane ya que Zidane está apostando por él más que por la juventud de y veremos cómo transcurren las próximas semanas pero falta la guinda del medio centro al margen de otros movimientos hicieran insiste que que más le gusta es Paul Pogba pretemporada

Voz 5 07:59 por lo que suele ser habitual en las giras el Real Madrid las últimas por cierto en EEUU que ha sido tu para ya nos veinte días más o menos es lo que

Voz 0231 08:06 no hubo una más larga hace dos temporadas que estuvieron en Los Angeles muchos días sin jugar la del año pasado con Lopetegui fue Express simplemente fueron a jugar tres partidos y ésta se parece mucho a la primera de Zidane y no lo digo por decir que no era de ciudadana acabó con doble

Voz 5 08:22 la Champions doblete Zidane cambio este

Voz 0231 08:25 el año en Madrid tenía todo cerrado para arrestar a partir de el martes en Los Ángeles y cuando llegó Zidane dijo que el primer año fuimos a Montreal ganamos la Liga y la Champions así que eso de Los Ángeles Si podéis lo cambió empezamos la pretemporada en Montreal como el año del doblete quiero volver a hacer lo mismo los funcionó bien me gusta mucho Canadá ser el Madrid viaja mañana a Montreal el martes a Montreal

Voz 5 08:51 es que el Real Madrid que es una marca conocida

Voz 0231 08:55 todo el planeta

Voz 5 08:57 ha ganado mucha Champions pero doblete el mismo año y nada años cincuenta y la de la temporada dos mil dieciséis dos mil diecisiete correcto a la que taludes en dos cuestiones para finalizar bueno la situación de Jamis que tú fue el primero de todos el que lo avanzó aquí en en la SER el hecho de que la opción del Atlético de Madrid estaba ahí

Voz 0231 09:13 sí que le gustaba más que la del Nápoles eso es muy hoy los compañeros de Caracol creo que es en Colombia es siguen en esa línea tiene la información que la Cadena Ser y que James prefieren no firmar aún con el Nápoles siempre que el Atlético de Madrid el asegure que puede ir a por él durante el verano lo que nosotros podemos contar que hoy hemos consultado a la misma de que nos dio la noticia nos ha dicho que la operación se está cocinando que la opción es real y que faltan un montón de movimientos porque es un fichaje muy difícil pero que si James espera al Atlético de Madrid el equipo rojiblanco va a intentar fichar al colombiano tendría que negociar con el Madrid pero es muy importante dónde quiere jugar James Ike James A ha decidido esperar unos días afirmar con el Nápoles por si el Atlético finalmente da el paso demuestra el interés de James por quedarse en la Liga jugar en el eterno rival del Real Madrid

Voz 5 10:06 volví a decir lo mismo que Maxi aunque yo creo que se trata de un futbolista de un nivel superior sería grande para la Liga que volviese James estoy contigo absolutamente pedazo de futbolista en caso de que al final vaya al al Atlético de Madrid y por último hablando de las salidas que hablabas bueno ahora mismo también de la de James ha habido muchas que se han producido en estas últimas horas como por ejemplo la de ayer al que se ha hecho oficial veinte millones de euros Se prevé alguna más sean más allá de la de James en la rampa de salida

Voz 0231 10:28 en la rampa de salida está Being pero como él no se quiere marchar es una operación muy compleja hay una serie de jugadores señalados descartados por el entrenador que no tienen sitio que es el caso que hemos con todo por ejemplo de de Mariano un jugador que tiene que salir durante el verano si él quiere pero que él no se quiere marchar prefiere apurar aquí todo el verano y luego nombres de jugadores que el club vendería caso de Isco que veremos cómo transcurren las primeras semanas de convivencia en Estados Unidos no olvidemos que el que está en la rampa de salida es Lucas Vázquez da hablamos en El Larguero de la información que dio el diario As la intención que tiene el diario As Heron el Arsenal de fichar a Lucas Vázquez y haber sea Lucas Le gusta la oferta del Arsenal de Emery que va a ser rival de los blancos en la

Voz 5 11:14 de América interesante esta gira del Real Madrid que comienza el martes aunque mañana ya se va Antón e mañana

Voz 0231 11:19 la noche posiblemente ya hablaremos desde Montreal que te metes

Voz 5 11:22 camisas pantalones ninguna camiseta no tengo confirma que ellos ya estar pues Dani pantalones cortos y camisetas queda bastante claro gracias Santo buenos y luego todo doce once y doce en Canarias está por ahí Mela Chércoles clave la UCI ráfagas Álvaro como estamos el gran triunfador del día es este hombre Marc Márquez

Voz 8 11:40 no no no es correcto que lo diga pero esta consta dos menos que la del año pasado a ir de vacaciones también con doblete de los hermanos me hace más contento casi que que estar líder del Mundial queda más de la mitad de campeonato

Voz 9 11:50 que ahora relax intentar entender que hemos hecho bien qué hemos hecho mal la segunda parte

Voz 5 11:55 así con la misma intensidad Gran Premio de Alemania de motociclismo Imelda para que no se haya enterado todavía este es el jardín que yo creo que por las noches siempre sueña con él porque es el décimo año consecutivo que lo gana en diferentes cilindradas evidentemente

Voz 1716 12:07 tal cual la primera fue en dos mil diez con Moscoso en ciento veinticinco caminos primer título luego consiguió dos victorias consecutivas en Moto dos dos mil once y dos mil doce desde dos mil trece de manera ininterrumpida ha ganado siempre en Moto GP hoy lo ha hecho además eh liderando desde la primera curva hasta la misma línea de meta ha dicho que en las dos primeras vueltas quería calentar los neumáticos tirar a partir de esa vuelta hasta la décima luego y conservando poco a poco la ventaja que tenía en un primer tanto la intentado perseguir Alex Rins pero se iba al suelo cuando marchaba en segunda posición he tenido suficiente ventaja sobre Maverick Viñales lucra a sus perseguidores al final me habría podido contener al inglés así que no hubo doblete español en la clase reina yo jo que Dovizioso en el día de hoy sólo ha podido ser quinto eso significa que primero los líderes de Márquez en la general es para a cuenta de ocho

Voz 10 12:59 cientos de Marc Márquez auténtica barbaridad

Voz 1716 13:02 el Mundial está visto para sentencia practicamente son dos carreras y media no sirve de ejemplo Moto GP lo que les está pasando a voz dice las Superbikes que hace muy poco tener siete puntos de ventaja yo hoy mismo después de Donington Park está por detrás de Jonathan Rey a veinticuatro puntos pero es que Márquez tiene una superioridad abrumadora en los últimos años lleva camino de eso Thabo título mundial como no les secuestren el Mundial aseguró y eso no va a pasar

Voz 5 13:27 lo dices ya a ocho de julio que barbaridad lo de lo de Mar Márquez di con diez carreras por delante y con Dios carreras que es una barbaridad

Voz 1716 13:35 es que desde hace ya algunos carnés empezamos a hacer apuestas en la sala de periodistas sobren que circuito ganará Márquez el Mundial sea el año pasado con lo visto en en Japón haciendo de las carreras de valentía pues un desfile vacacional y este año pudo suceder los mismo insinuó incluso un poco antes en Tailandia apoyo está enchufado pésimo Marquéz porque además las que Nos por cierto Valentino Rossi hoy la algún mensaje Yamaha ha sido octavo nada más después de tres ceros consecutivos le ha dicho a los de Yamaha que si no se solucionan los problemas puede ser muy complicado continuar Valentino Rossi tiene cuarenta años firmado también para la temporada que viene con cuarenta y uno

Voz 5 14:15 tú crees que Paco Segura en el Mundial el curso que viene os por el riesgo corre

Voz 1716 14:20 los que aburren a Valentino Rossi él ha dicho ya en el pasado que va a cumplir con su contrato sean cuales sean los resultados pero hoy lanzó un mensaje Yamaha quiere que en el siglo veinte segundos más lentos en el día de hoy que el año pasado por estas fechas en esta carrera bien es cierto que la Yamaha en manos de Maverick Viñales ha conseguido un segundo puesto hoy la victoria del otro día en Holanda Isabel cuarta los suma poles pero él no trabaja a gusto con estamos necesita que le den lo que quiere para sentirse más a gusto sino puede acabar hastiado antes de tiempo Valentino tiene derecho absoluto a hacer lo que quiera porque para algo es probablemente el más grande esto porque le de la gana así de claro

Voz 5 14:57 día en Moto2 y Moto3 qué ha pasado

Voz 1716 15:00 pues me da victoria en Moto2 la de Alex Márquez es la cuarta de la temporada nos decía que alguien le ha ayudado hilar recompensado tras el cero dos en el otro día que no se merecía cuando le tiró Valdas y con este triunfo consigue de nuevo el liderato de la genera graves saca ocho puntos ocho Thomas Luthi que sólo ha podido ser quinto así que fenomenal fin de semana los hermanos Márquez que se van de vacaciones con victoria ICO liderato las dos categorías la de MotoGP Moto2 en la que hemos perdido liderar pasarela de Moto3 porque Canet a pesar de una gran carrera la que salía vigésimo segundo ya terminando tercero lo ha hecho por otras de tal aporte Ramírez Laporta veteranos el nuevo líder de la general otros con dos puntos la ventaja sobre el valenciano como siempre

Voz 5 15:40 un placer

Voz 1716 15:41 déjame decir de una cosita más la primera carrera de la historia de Moto E de la ganamos Tuni un finlandés la carrera programadas siete vueltas ésa ha suspendido una antes por caída de Lorenzo Salvador y su modo Un proyecto ciento sesenta por hora destrozado el Times la defensa de ahí al final ha valido al utilización de la quinta vuelta Victoria para el mejor español estos Garzo que ha sido cuarto las eléctricas tienen aún bastante que mejorar pero arranca con buena pinta buenas prestaciones sobre todo ganar más durabilidad de las baterías y rebajar el peso porque piensan doscientos sesenta kilos ciento tres más con una Moto GP

Voz 5 16:15 ha apuntado queda como siempre no dar puntada sin hilo gracias Mela hasta mañana hasta el fin de semana del cuadro

Voz 1716 16:20 a esto de la República vacaciones

Voz 5 16:23 hasta el cuatro de agosto aquí estaremos para contarlo evidentemente en Carrusel Deportivo está a punto de recibir en Brasil el título que le acredita como campeón de la Copa América yo sigo teniendo la curiosidad de si el trofeo sólo va a dar voz sonaron o Alejandro Domínguez al presidente de la Conmebol son cosas mías enseguida estoy en Bruselas creo que todavía siguen ahí los enviados especiales al Tour de Francia pero antes Paco Hernández novedad Atlético de Madrid

Voz 3 16:43 sí contábamos antes Álvaro que Renan Lodi ha pasado esta mañana el reconocimiento médico bueno pues el Atlético de Madrid acaba de comunicar de manera oficial que el acuerdo con el Paranaense se ha hecho efectivo que lo diga es a todos los efectos rojiblanco firma para las próximas seis temporadas el lateral izquierdo de veintiún años va a ser jugador del Atlético durante los próximos seis cursos futbolísticos contratos largos en el Atlético Lodi seis años y firmó a Félix posible temporadas así que reina Lodi ya es a todos los efectos nuevo lateral izquierdo del Atlético

Voz 5 17:13 en Madrid gracias Paco ciclismo

Voz 0900 17:18 la segunda etapa del Tour de Francia la última en Bruselas no sé donde pillamos a los enviados especiales al Tour de Francia de la Cadena SER

Voz 0802 17:24 para Íñigo Marquínez la Marquínez todavía en Bruselas muy buenas Benito Huff unos cuantos días no sé si comiendo mejillones sin parar para que tengo todos los días yo creo que todos los días hemos comido mejillones desde el plato estrella de Bruselas pero bueno ya mañana salimos para el escenario natural del Tour de Francia que no es otro que que Francia que la República francesa a propósito vamos locura Irak del norte del noroeste que es la capital del champán yo ahí lo dejo

Voz 5 17:53 pues que mañana por la noche no contemos con Marquínez que yo entrara Borja cuadrados y eso hola Roberto Torres muy buenas hola buenas y esta también Borja Cuadrado la Borja qué tal Álvaro yo pensaba que lo decías porque Íñigo iba a pagar mañana pero bueno quién ha pagado hoy

Voz 0802 18:05 les siempre que iba a pagar yo he pagado yo desde luego hoy no les he pagado bueno bueno bueno os vais turnando no un día cada uno oí invitar

Voz 5 18:16 esa Cabrera también que este sonido sea tan Versalles lo que pasa que cuando le toca el siguiente ese que dice no estoy cansado hoy nuevo inocente no me quedo aquí en el hotel os voy interrumpir dos minutitos porque está Nos vamos de Bruselas a Belgrado y ahí está Marta Casas con una pedazo de crack que ha sido otra vez campeona de Europa hola Marta otra vez

Voz 11 18:36 hola otra vez aquí estoy con la súper campeona la eterna campeona la eterna capitana Álvaro Laya Palau buenas no

Voz 12 18:44 hola buenas noches yo otro me da otra medalla

Voz 11 18:46 de oro colgada al cuello y aquí una copa que a mi derecha deca de Europa hay doce medallas que has conquistado tú ya esto no tiene fin

Voz 12 18:55 es que ya no tengo adjetivos ya para este equipo la verdad es que es increíble es increíble lo que hemos hecho es increíble como lo hemos hecho otra vez yo creo que hemos dado una lección de baloncesto en general con el equipo súper metidos bueno estoy súper orgullosa de formar parte de este

Voz 11 19:14 orgulloso del equipo por supuesto increíble el trabajo que he hecho todo el equipo pero a nivel particular ya es tu décimo segunda medalla eres la jugador masculina masculino femenino que más medallas ha ganado en la historia de la selección española doce

Voz 12 19:29 ya es que no se no no esto no me importan usaba me da igual simplemente que cada verano pasan cosas este grupo no deja de reinventarse de cosas bien hechas sí bueno estar aquí bueno ya os lo he dicho muchas veces el secreto es nada la resistencia seguir aquí a pesar de que pasen los años y de de tengo esta suerte de que

Voz 11 19:57 lo disfrutar de todo esto Álvaro pues a puntito de irse a la cena oficial de campeonas de Europa ya te está escuchando aquí

Voz 5 20:03 Cruise el doce y veintiuno estamos a punto de finalizar el programa así que te hago dos preguntas rápidas y mañana si te parece vamos más tranquilamente Olalla buenas noches

Voz 12 20:11 buenas noches te voy a hacer una petición no te retires nunca

Voz 5 20:16 de este es imposible pero por ahora no te retiras de la selección no de

Voz 12 20:22 momento bueno hoy vamos a disfrutar de todo esto que yo esto cuesta mucho

Voz 5 20:27 Mato que hay que llega

Voz 12 20:30 qué decirte el discurso porque lo siento así también lo siento así muy bueno ya veremos a ver está claro que cuando pasa es que el problema es que no puedo retirarme es que pasan cosas sabes lo ves aunque ese sufre mucho porque hemos sufrido mucho aunque lo luego desde casa penséis que esto está tirado lo hemos pasado muy mal también este año siempre pasan cosas así pero luego claro acaba el cuento con final feliz de dos de es bueno puedes con más fácil es que claro como no vamos a seguir no seis que siempre cuento la Blancanieves ha acabado bien

Voz 5 21:10 sois un abuso

Voz 12 21:13 ya no no es que no somos abuso unas pero claro es que al final miras la historia dices buenas que los vuelto hacer hemos votado gana a una Francia que creo que a los primeros compases han salido muy valientes y creo que me aparte es que hemos jugado a un nivel altísimos ellas estaban preparadas para para para esto bueno para es tono de hecho ellas lo están preparadas para esto pero estoy muy contenta porque hemos jugado con mucha soltura Hay como con nada que perder y yo creo que esta ha sido la clave enhorabuena campeona

Voz 5 21:44 disfrutarlo

Voz 12 21:46 muchas gracias muchas gracias micrófono

Voz 5 21:48 cosas que tengo que era el Tour de Francia así que gran trabajo compañera mañana imagino que la fiesta va a ser tremenda y seguiremos escuchando los protagonistas hemos escuchado a varios con Jorge Escorial y a Laura Nicholls Ia Laya Palau a la gran capitana en este tramo final de carros el gran trabajo como siempre gracias

Voz 6 22:03 Marta hasta mañana la noche va a ser larga Álvaro pero mañana podremos seguir escuchando a las súper campeones de Europa un beso Pepa todos hasta

Voz 5 22:09 para dos mil trece dos mil diecisiete y dos mil diecinueve son los años en los que España ha sido campeona femenina en los Eurobasket en este siglo XXI retomamos el Tour de Francia y rápidamente Marquínez hoy en la contrarreloj por equipos que ha pasado

Voz 0802 22:22 bueno ha ganado el inmovilismo el equipo del líder por lo que es más líder aún mira en rápidamente para en números es el líder el al holandés sus compañeros de equipo están a diez segundos tanto eran Bernal como están a treinta luego por ejemplo hay que retroceder bastante no ha hecho una buena crono a pesar de que no perdía demasiado tiempo pero hecho entre los últimos Movi Star por lo que Landa y Nairo Quintana están a un minuto y quince segundos

Voz 5 22:49 Arilla Roberto no ha perdido demasiado tiempo Movistar buena noticia uno uno

Voz 13 22:53 bueno no ha perdido mucho pero realmente lo que vemos que ha hecho el diecisiete de la crono el kikos de veintidós osea que ha hecho una macro no para todos los demás quizá palos España es el mejor más que ha sido el más beneficiado el que mejor queda colocado en la ajena y la verdad es que está muy cerca de los primeros

Voz 0298 23:12 Borja con qué voz nos quedamos ahí cuando ha acabado la etapa bueno y nos quedamos con la de Mikel Arana Enric más ha salido pitando no para para el autobús porque saben quedado Aung

Voz 0231 23:20 el mundo de superar por ese momento ese momento alineados

Voz 0298 23:23 hemos hablado con Mikel Landa que reconocía que ésta no era su faceta los gigante más importante que ya vendrá la montaña al igual que para Alejandro Valverde bueno esto es lo que decía era a la vez

Voz 14 23:31 bueno estaba dentro un poco de lo que podíamos esperar no es una zona muy rápida no lo dejó de ser un las estrenó En días como hoy bueno creo que está dentro de lo previsto no salvar esta semana lo mejor posible

Voz 0802 23:47 mañana que Marquínez pues tenemos la tercera etapa muy larga doscientos quince kilómetros dejamos en Bélgica abandonamos ya esta tierra nos adentramos en Francia termine acontecía en el enorme con el realmente complica dado es son cuatro puertos en el último cuarto de carrera que va a provocar que algunos se deja uno segunditos importantes en en la meta con el sonido

Voz 5 24:07 perfecto de Cabrera Marquínez Roberto Torres Borja cuadradas a mañana compañeros muchas citas muchas cosas y seguro que nos hemos dejado algo en el

Voz 4 24:15 pero Javi Blanco hola hola Álvaro si lo primero decir que Estados Unidos ha proclamado campeona del Mundial Femenino de Fútbol ha vencido Holanda dos a cero uno de los goles lo ha metido de penalti Megan rápido la jugadora quiero doblete con pedazo de jugado

Voz 5 24:28 porque carisma tiene sí desde luego ya

Voz 4 24:30 las ese lío que ha tenido con Donald Trump pues elevan cantar el presidente de EEUU porque él no le ha ido mal a Megan rápido ha sido Bota de Oro con seis goles Balón de Oro y pide la final que va a ser recibía en Estados Unidos una heroína mientras que Donald Trump no la pueden ver eh Pau López ha abandonado la concentración del Betis va a fichar por la Roma que va a pagar veinticuatro millones de euros a decir que mañana Nikola Mirotic a la una y media se presenta como nuevo jugador del Fútbol Club

Voz 5 24:57 gracias Javi hasta aquí este tramo final de carrusel en el que hoy sobre todo tenemos que dar la enhorabuena a la selección campeona de Europa mañana más en este caso Larguero cuando sean las once y media a las diez y media en Canarias a disfrutar del lunes adiós no

Voz 16 25:26 el Deportivo