¿Un ministro chavista?

Voz 1100

00:00

buenos días Aimar hubo un tiempo ya lejano en el que las palabras significaban algo hoy no tertulianos y políticos lenguaraz disipar habré los habían perdido el respeto al diccionario incluso al sentido común condenable es naturalmente que algunos manifestantes en en Día del Orgullo Gay coherente el trabajo que tanto va a ser es caliente la boca llamen fascistas a unos políticos en clara demostración de que no saben lo que dicen mide como solos así insultados ni por supuesto de lo que era el fascismo como eran unos fascistas pero es peor mucho peor el máximo dirigente de un partido que ha obtenido veinticuatro diputados en las elecciones generales que gracias a sus votos gobierna la derecha muchos ayuntamientos y comunidades a las razones muy enérgico Santiago Abascal llame chavista al ministro Fernando Grande Marlaska porque ilumina varios aspectos a saber que es un maleducado lo que ya sabíamos que no tiene el menor sentido de la responsabilidad porque un líder que cuando la autoridad insulta de manera grosera los subordinados apresuran superar demuestra además que Abascal lo que tampoco nos cae nuevas es un inculto político ideológico que confunde a un liberal de verdad no como el menguante Rivera con un chavista hay libros un amigo a en libros