Retorno en Grecia

Voz 1989

00:00

pues bien la memoria es flaca los griegos no se acordaran ayer de que la conservadora Nueva Democracia fue quién acompañó su ruina en dos mil nueve con un déficit público superior al diez por ciento que disfrazó o bien es que su nuevo líder quería con ataques cautiva al personal por su carácter mesurado por tener capacidad de escuchar por exhibir una orientación centrista o bien ambas cosas hay un tercer motivo para la victoria de Minnesota aquí el izquierdista Alexis Tsipras ha empezado a remontar la economía ha reducido el paro del XXVII al dieciocho por ciento de la población activa ha restaurado la salida de las finanzas públicas ya recuperado la credibilidad internacional de Grecia pero la gente normal incluidos principalmente sus votantes todavía viven peor que cuando la crisis y quizá no le han perdonado su primera etapa el primer semestre de dos mil quince vacilante populista desafiante respecto de la Unión Europea el presidente entrante llega con un programa de drásticos recortes de impuestos veremos si con ello logra mantener la senda presupuestaria positiva o vuelve al déficit Iceta ha apuntado la campaña ultranacionalista contra el nuevo nombre de la vecina Macedonia así que el partido neonazi Amanecer Dorado no ha conseguido escaños sus electores se han apuntado al voto útil de la derecha en muchas partes cuecen habas