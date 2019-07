Jesús Núñez Villaverde sobre la tensión entre Irán y Estados Unidos: "Comienza una nueva etapa"

Voz 0027 00:00 la otra noticia muy destacada este lunes tiene que ver con Irán con su cada vez más tensa relación con Estados Unidos el secretario de Estado de Trump Mike Pompeo ha convocado a la prensa para dentro de unas horas en cuanto amanezca allí en Washington is Se teme que anuncie un nuevo paquete de sanciones contra Irán después de que este país confirmara ayer que ya está enriqueciendo uranio a un ritmo mayor del tope que fijaba el acuerdo nuclear que firmó en dos mil quince un acuerdo que se diseñó para limitar la capacidad de crear una bomba atómica Jesús Núñez codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria buenos días hola buenos deseos que quiere decir que Irán está enriqueciendo uranio una puerta superior al tres con seis por ciento para que o por qué da este paso Irán

Voz 0914 00:39 bueno en primer lugar se decía que comienza una nueva etapa dado que hasta ahora Irán no estaba cumpliendo fielmente según la Agencia Internacional de Energía Atómica con el acuerdo de daño dos mil quince y por lo tanto esto supone un incumplimiento que se añade a los incumplimientos anteriores de Estados Unidos que fue no olvidemos que en mayo del pasado año denunció ese acuerdo y a partir de ahí empezó a aplicar unas sanciones que nos ha metido en una dinámica de altísima tensión que puede derivar incluso en algún tipo de conflicto enriquecimiento de uranio por encima del límite desde el tres coma sesenta y siete por ciento que es el que se había diputado inicialmente que ponen en marcha o que aceleran mejor dicho un proceso que puede llevar a que Irán cuente según las estimaciones que hay hasta ahora de diferentes fuentes alrededor de un año o año y medio que cuente dentro de año o año y medio con la capacidad para tener el material que pueda utilizar en una hipotética bomba nuclear evidentemente estamos en una situación de alto nivel de tensión e inquietud pero no tenemos que pensar que eso ya sea un camino irreversible

Voz 0027 01:45 pero está buscando la bomba nuclear o está buscando responder a Washington que rompió el acuerdo nuclear

Voz 0914 01:52 creo que ambas cosas Estados Unidos es no podemos olvidarlo en ningún caso obtienen rompió las reglas del juego puesto que Trump lo que hizo en mayo del año dos mil dieciocho fue incumplir con un acuerdo que permitía irán volver a a ser un actor reconocido en la comunidad internacional que podía volver a contar con relaciones comerciales normales y con

Voz 1 02:13 eh líneas de inversión

Voz 0914 02:16 de me empresarios y de inversores internacionales en su país y que sin embargo se encuentra ante una estrategia de acoso y derribo por parte de Estados Unidos que aunque dice que lo que busca es volver a colocar a Irán en una mesa de negociaciones para establecer un acuerdo todavía de mayor nivel de exigencia lo que realmente parece buscar es la caída del toque régimen ahogando económicamente a un país que aún no poder comerciar prácticamente con nadie sepa se está encontrando con un incremento de la tensión con de la tensión social dentro del país y que por lo tanto el régimen que llevo desde el año setenta y nueve está viendo en peligro su supervivencia de ahí que ese mismo régimen que se encuentra en ese punto de mira haya recurrido un programa nuclear que ya se inició hay que recordarlo también cuando Irán era un socio occidental y por lo tanto con el apoyo de Estados Unidos de Alemania y otros países occidentales pero que evidentemente hoy ese programa nuclear e que nunca ha llevado a que Irán tenga armas nucleares pero que la acerca esa posibilidad lo que buscan no es tanto contar con un arma nuclear con el que pueda atacar a nadie sino un arma nuclear que sirva de elemento máximo de disuasión para no ser atacado para unos el derribado pero que se es el escenario el tenemos en contra

Voz 0027 03:29 hablábamos la semana pasada aquí con Josep Borrell poco después de que se conociera su candidatura para ser el próximo jefe de la diplomacia europea le preguntábamos si este tipo de movimientos aumentan la posibilidad de un conflicto bélico entre EEUU e Irán y su respuesta fue espero que no espero que se imponga la cordura

Voz 0914 03:48 ojalá sea así porque evidentemente estamos hablando de una región con una convulsión ya estructural cabría decir con una región además de una importancia económica muy considerable puesto que al menos dos tercios de todo el gas y todo el petróleo que hay en el mundo se encuentran localizados fundamentalmente alrededor del golfo Pérsico lo que entendemos es que ni Estados Unidos ni Irán desean eh un conflicto abierto entre ellos y así ha ocurrido durante otras etapas anteriores podemos pensar que Estados Unidos por un lado tiene otros asuntos de mayor nivel que el propio Terán ha definido como una competencia entre potencias globales por lo tanto le interesa mucho más lo que ocurre con una China emergente y con una Rusia que trató de volver a cuestionar el statu quo internacional por lo tanto no les gustaría no des no debería desear en ningún caso empantanar se militarmente otra vez en el golfo ya irán que es la el actor e inferior incapacidades con respecto a Estados Unidos tampoco debería interesar un conflicto bélico añadido que ponga más en cuestión su propia recuperación económica volverá a ser visto como un actor normal en el escenario internacional pero metidos en la dinámica actual en la que estamos no olvidemos el derribo de parte de Irán no olvidemos ataques a petroleros ataques a gasoductos también en territorio saudí podemos entender que en esta dinámica de una huida hacia adelante evidentemente puede llegar el momento y estamos yo creo muy próximo a él en el que el descontrol del jugador Che vea consecuencias indeseables para uno ni para otro puesto que cuando se juega con fuego hay muchas posibilidades de poder quemarse con el mismo folk

Voz 0027 05:29 Jesús Núñez codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria gracias buenos días

Voz 0914 05:34 la ustedes unos días