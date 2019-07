Voz 0789

00:00

buenos días Aimar buenos días a todos frente al yo he Save the First Estados Unidos lo primero el eslogan con el que Trump está haciendo lo que les da la gana nosotros estamos a punto de inventar el Spain the last España lo último de paternidad anónima o más bien múltiple que está sacando de quicio a la ciudadanía como confirma el último barómetro del CIS la incapacidad de nuestros políticos para llegar a acuerdos es casi inexplicable y más aún cuando los desencuentros se producen entre presuntos Hermanos de sangre es una irracionalidad política aunque bien mirado tiene su lógica sociológica Vox y Podemos son los parientes pobres de los que se avergüenzan sus hermanos de sangre no se llega del pueblo con la cesta llena de chorizos cuando el chalet adosado símbolo del nuevo estatus hay visitas el PP y Ciudadanos se avergüenzan de Vox porque le recuerdan lo que quieren olvidar que son el PSOE se avergüenza de Podemos porque dicen lo que ellos decían hace un ratito hilo que ellos tienen escrito en su disco duro social se terminan arreglando ya lo verán todos harán sus acrobacias en el alambre para que miremos audacia su insobornable integridad pero sino se han vuelto locos del todo se arreglarán las derechas antes del jueves en la Asamblea de Madrid ya las izquierdas antes del día veintitrés en el Parlamento y enfilar hemos una legislatura complicadísima con las dificultades que ya sabíamos Icon algo que no hubiéramos podido ahorrar el espectáculo lamentable de este trimestre después de las elecciones generales autonómicas y municipales en el cual nuestros líderes en nuestros partidos sólo ha mirado por sus intereses con un descaro casi colegial un trimestre en el que ha quedado muy claro el lema que estoy seguro de que a todos nuestros partidos horroriza pero lo que los españoles escandalizados dan por cierto Spain is the last España es lo último