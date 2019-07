Manolis Mavrommatis: “Con Mitsotakis probablemente se van a aligerar los préstamos a Grecia”

Voz 1 00:00 Manoli nombró Matisse Express diputado de Nueva Democracia muy buenos días

Voz 2 00:04 buenos días qué tal como estamos a una semana

Voz 1 00:07 mujeres

Voz 2 00:09 de nuevo Gobierno

Voz 3 00:11 aquí y cómo lo ve entiendo que bien

Voz 1 00:14 su partido ha ganado las elecciones olas a Chipre

Voz 2 00:18 no no perdió cifras anteriormente pero que no igualmente negado que es después de dos mil nueve le ni un gobierno bulle con una mayoría absoluta eh ayer el primer ministro con la mayoría absoluta tiene cincuenta y ocho escaños es después de dos mil nueve que un gobierno tiene mayoría absoluta en las adhesiones entonces perdió como se ha dicho en las palabras de Juncker yo la conozco muy bien es una cosa es una derrota que creía más más fuerte tras no creía pues nunca que tenía un trabajo bien prensa por ciento frente al uno por ciento Entonces creemos todos que sería una oposición muy fuerte con medio partido propio vilmente es nuevo pero con Chipre encabeza

Voz 3 01:21 es que vuelva a la etapa de las grandes mayorías a Grecia

Voz 2 01:24 exactamente ya creo que son dos los partidos cuando el tercer partido tiene ocho puntos ese uno que es el que hay que se pasó los socialistas yo creo naturalmente que es un margen muy largo hombre entonces yo veo que no estarían más un tercer partido en encabezados sea después de día Osiris de que sea un nuevo Guardo con tras ese partido pasó nuca hacer un partido socialista más grande como fue realmente con Andreas Papandreu oye Andreu

Voz 1 02:03 conseguí ocupando ahora ese espacio de la izquierda hay hay espacio para un nuevo Pasok

Voz 2 02:08 bueno yo no sé claro por supuesto hallarse habla hoy con el temblor si es posible a una coalición con una pasó o a algunos miembros del paso que pasan a chicas el nuevo partido para nosotros es un nuevo partido todavía esta sílice naturalmente pero esta mañana Tsipras se une con ocho grupo de los ochenta y dos diputados son los escaños que ha tenido ayer entonces va a hablar vilmente porque esos descorchó Oier discurso ayer pude yo eso aquí yo soy fuerte

Voz 1 02:46 el discurso creer es que sí

Voz 2 02:48 se claro sellada pero está que se queda pero con un partido fuerte opositor pero con el presidente no se llama si tampoco sería sería

Voz 3 03:02 ahora cuál va ser la la prioridad del Gobierno de Nueva Democracia cuáles son en concreto cuáles

Voz 2 03:11 bueno está para poder hablar con una Bruselas el nuevo Govern hoy a la una vamos a las doce hora española es se le juramentos de muchos dais como primer ministro por la tarde a las siete hora griega seis española estará anunciando el nuevo podría no ya sabemos algunos nombres esas desde la es es dura pero todavía estamos para es vela pueblo una cinco se es muy inferior no sabemos todavía las personas después se el día de mañana mañana mañana

Voz 1 03:46 sí decimos hoy juramento

Voz 2 03:48 Nuevo Gobierno la primera de una ministeriales sería el miércoles después el día siete de julio julio juramentos de todo el Parlamento la primera vez en la historia de Grecia no estará cerrado el Parlamento está trabajando el verano porque cada vez es de un mes en un mes de medio más el juez el descansar naturalmente ese lado pero es de gobierno Bayliss ha dicho que es hora esto por la legislaturas muevas ella hasta prontos para que el día siete el después de juramento se va a más globalmente por hablar en Parlamento etc etcétera eh votara

Voz 1 04:43 que nosotros que llevamos aquí tres meses desde que votamos y todavía estamos cincos

Voz 2 04:51 bueno por eso ya aquí se habla muchísimos de Tsipras y cuando llegó a la última la cúpula de Bruselas unas decidió naturalmente muy importante cuela estaría el en la cúpula de nuevo y entonces ya Chipre pude para una programación en Creta has dicho a Sánchez bueno tú godos para mí estoy eso había España entonces no tenía la oportunidad de votar en favor de Grecia cuando no es el primer ministro en España todavía oficialmente supuesto señor

Voz 3 05:29 a mí me ha dicho economía economía que exactamente economía sin ocultar el déficit como hicieron hace diez años

Voz 2 05:36 esto naturalmente pero el discurso descubre a FCC habla con el poema alemana Alain han de estarán naturalmente de la Comisión Europea la cuáles era presidente ya el Gobierno se hace en Bruselas por discutir si es posible o no en este momento es la deuda que es muy enorme como se sabe abordar el P

Voz 1 06:07 vive cómo se paga eso

Voz 2 06:09 la se ponga a hablar si es posible hace ahora algo más de los presupuestos que ha hecho sin considerar que hoy no es gobierno por esto sí lo del Gobierno Bruselas de Sitges de ayudar a Grecia el nuevo Gobierno estarán los puestos en la deuda naturalmente que es enorme con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo que es la que conoce muy bien

Voz 1 06:40 no me diga que los acreedores que los

Voz 3 06:42 tú eres van a Osama suaves con ustedes que con el Gobierno de Tsipras

Voz 2 06:48 cuando vilmente estará una una decimos cuando no sé todavía se los préstamos se va a hacer más me dijeron y los prestamos no sé todavía pero la cabeza de muchos Dyess los programaciones de muchos detalles que sabemos más adelante pero un otra cosa es la emigración en Grecia e Italia un momento de Donbás vamos en los últimos tiempos España es enorme para de frontera ayer

Voz 4 07:21 hacer para para no sé si

Voz 3 07:24 a frenar

Voz 2 07:26 la que da arreglar tiene ya un programa de migración emigrada Gloria porque como usted sabe habrá módulos es el comisario P llegue en lengua democracia eh entonces la creación cero ayer por la noche el primer jefe de Estado que habló por teléfono para ser o o bonos suerte anchos valles Cué Erdogan entonces mano vamos a empezar nuevas y de nuevo sobre los lamentos nuevas pistas no las viejas amistad Pelosi quién con un nuevo gobierno que tenía el padre de ahí que se anteriormente como primer ministro con la Turquía

Voz 1 08:15 sí naturalmente

Voz 2 08:17 mucho tanques hijo con Erdogan primero segundo que de hecho del del momento ya está irregular las negociaciones desde Turquía cuando te llega Nena Grecia y en territorio griego se cedido en la Turquía inmediatamente por eso es son las diez billones naturalmente ya que en todo momento te vamos a enfrentar Eva es censal el Gobierno Enrique que que ya señor que viene

Voz 3 08:46 tengo que dejar porque nosotros aquí tenemos ahora un lío con las investiduras tremendo y acabamos de recibir una una noticia sobre la investidura de la Comunidad de Madrid así que le voy a agradecer muchísimo que haya estado con nosotros esta mala

Voz 2 08:58 los es el día veintidós esperamos se va a hacer en el Parlamento español

Voz 3 09:04 no me diga que a Nueva Democracia les gustaría que Sánchez fuera