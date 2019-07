Nuestros derechos en verano: Hoteles

Blanco muy buenos días buenos días peso coordinadora jurídica de OCU en nuestro repaso de los temas así que nos podemos encontrar durante las vacaciones uno los hoteles precauciones especiales porque es un punto donde parece que estamos eso de vacaciones pero siempre surgen cosillas problemillas explícanos un poquito cuáles son las los problemas habituales que podemos encontrar no sé la distancia la playa la situación la ubicación las vistas cosas que hayamos contratado que no están es habitual este tipo de reclamaciones después de las vacaciones

Voz 3

01:52

es parte esencial del contrato y vincula al a la al hotel a la agencia o a quién paga a través de que haya contratado vale es recomendable utilizar pasarelas de pago seguras y lo hago Lines Jay hay que intentar pagar desde el ordenador personal evitando los equipos y redes wifi en cuidado con los problemas son los mismos encontrada además de el tema de las expectativas es el tema de las anulaciones y reservas vale siempre hay que mirar las condiciones generales puesto que el hotel no tiene qué aceptar las no tienen por qué ser gratis salvo que lo recogerá el condicionado el que hacemos referencia ti no tengo muy claro las fechas o creo que me puede pasar algo a recomendarle contrastábamos seguro de cancelación en el viaje forma parte el hotel forma parte de un paquete vacacional y hay que saber que si lo anuló con menos de quince días de antelación pues nevadas moderadas prepara una penalización que está entre el cinco y el quince por ciento Además de gastos de anulación indigestión