Eduardo Madina: “Si uno no ha ganado las elecciones y no puede formar gobierno no podrá impedir que otro gobierne”

Voz 1 00:00 Eduardo Madina buenos días regular

Voz 0027 00:04 usted plantea que hace falta cambiar la Constitución para que el candidato no tenga que tener más votos a favor que en contra sino que baste con que sea el más votado que es por ejemplo lo que pasa en Euskadi tenemos el caso claro del Parlamento vasco donde sucede esto

Voz 2 00:18 si no es la única comunidad autónoma pero el estatuto de autonomía al País Vasco como la de Asturias como el de Asturias por ejemplo y luego el reglamento del propio Parlamento establece un procedimiento de investidura diferente al que la Constitución prevé para las investiduras a la presidencia de Gobierno bueno esto es una vieja idea iba a trabajar convencer ya bastantes años en el ámbito académico en el ámbito político también el del Comité que llamaron de sabios elaborado la potencia marco del Congreso el PSOE que yo dirigí es verdad que es una ponencia que luego tras el resultado de aquel congreso fue cambiada por completo porque eso lo ganaron eh por la nueva dirección ya era una idea que contemplaba establecer un procedimiento diferenciado donde cualquier partido puede presentar y apoyar a un candidato pero no puede votar en contra de los demás que se presentan de tal manera que es inviable la posibilidad que flota en el ambiente desde el año dos mil quince en nuestro país desde cada vez que se convocar elecciones generales vamos a votar con una sensación a la sombra de posibilidad de repetir las porque las investiduras sea investiduras fallidas no el histórico de la comunidad autónoma vasca avala este procedimiento etílica que es perfectamente está formulada en términos perfectamente democráticos y que además va generando con el paso del tiempo una cierta cultura política proclive al pacto al acuerdo ya las legislaturas que comienzan se desarrollan y culmina

Voz 0027 01:42 esto nos lleva a la pregunta de de hace falta cambiar la Constitución a nuestros políticos para que salgan de la la de la cultura del bloqueo donde queda la responsabilidad política hasta hasta qué punto los propios políticos sin cambiar es las normas no pueden decir no soy capaz de construir una mayoría alternativa no voy a bloquear en la que está intentando montar quién es el único que en principio están disposición de de intentarlo

Voz 2 02:04 bueno pueden presentar candidatos cualquier grupo parlamentario pueden apoyar a estos candidatos son abstenerse cualquiera de los grupos parlamentarios donde el Congreso de los Diputados es un procedimiento como decía antes plenamente democrático que ha demostrado los utilidad su elasticidad y su capacidad para generar una cultura política que quizá hemos empezaba a echar de menos en los últimos años no este discurso proclive al lo ponen lo que según el argumento político más pequeño que existe debate político al bloqueo para el bloqueo a que las legislaturas ni siquiera tengan posibilidad de comenzar como hemos vivido desde el año dos mil quince en ese ciclo vergonzoso del año en a ahí donde se ocultaba quedó porque no es imposible encontrar acuerdos políticos de ningún tipo desde una perspectiva que a mi me parece que es fundamental si uno lo ha ganado las elecciones y lo puede formar gobierno lo puede impedir que el país tenga Gobierno por el único argumento de que no es él que no forma en conclusión yo creo que con la reforma del procedimiento de investidura permitiría acudir a las urnas y de que es posible que las sanciones a recita Nicole Nasser fundada de que las legislaturas van a comenzar y que puerta todos los vuelos políticos son cogerla

Voz 0027 03:13 que además la la reforma que haría falta es ordinaria no agravada pero hay mimbres ahora mismo con estos números parlamentarios que tenemos como para meterse en un fregado así

Voz 2 03:23 bueno es verdad que es un Parlamento que lo legislado nada en los últimos años pues no ha tenido capacidad de pactos de Estado los impactos un me acuerdos legislativos en las últimas elecciones de convocan tras un fallo institucional por incapacidad de sacar adelante su cueste que España sigue gobernada digamos con estos supuestos que dejó hechos el señor Montoro en la última etapa del Gobierno del señor Rajoy eh así que es verdad que no aparenta haber un clima político proclive a pactos de ningún tipo a pactos de envergadura en mucho menos aparatos de reforma constitucional pero es una reformar relativamente sencillas está concentrado todo el noventa y nueve de la Constitución no exige referéndum es decir que no interferirá en el resto de la vida política en el resto de leyes que esté tramitándose en el Congreso del Senado en los acudan a la ordinaria de debates políticos de nuestro país que que si los partidos políticos que hicieron no tendría excesivas dificultades de llevarse a cabo no no creo que podrían concentrarse en pequeños esfuerzos de pacto en aquellos asuntos que son positivos para el país y España tengan la seguridad de que cada vez que celebra elecciones generales las legislaturas van a nacer iban a comenzar a mi me parece que es un paso adelante muy positivo

Voz 1 04:31 Eduardo Madina gracias buenos días