Acento Robinson (reemisión): Depresión, enfermedad invisible (07/07/19)

Voz 3 00:09 no cada vez que aparecía me sentía lacio y la vida parecía detenerse sin ninguna razón y en cualquier momento me sorprendía tanto mi el perro negro me hacía sentir y parecer más viejo de lo que era Le gustaba arruinar mi apetito masticado a mi memoria de mi habilidad para concentrarme sí quería hacer algo con el perro negro necesitaba una fuerza sobrehumana podía llevarse mi amor enterrar mi intimidad mi mayor temor era que la gente me juzgara debido a la vergüenza y el estigma del perro negro yo estaba constantemente preocupado porque me descubrieran mentir para ocultar tus emociones es agotador el perro negro fue creciendo a mi lado estaba acompañarme en todo momento

Voz 3 00:56 el perro negro había secuestrado totalmente Mi vida entonces cuando pierdes toda la alegría comienzas a preguntarte qué sentido tiene la vida afortunadamente busque ayuda profesional fue el primer paso hacia la recuperación y aprendí que no importa quién sea el perro negro afecta a millones de personas en el mundo si tienes depresión pide ayuda porque la única vergüenza es perderse en la vida

Voz 1546 01:45 recientemente la ahí una estadística que me llamó poderosamente la atención resulte que la depresión mata a más hombres ingleses menores de cincuenta años que ninguna otra enfermedad mataban más que los accidentes de tráfico los problemas cardiacos y el cáncer testicular etc etc también es cierto que las mujeres la padece mucho más que los hombres pero las mujeres hacen algo al respeto van al médico los tratan parece ser que entre otras razones los hombres tienen demasiada pero bueno ni Kiki sufren semejante crisis en varios casos lleguen hasta el suicidio por lo tanto hoy hablaremos claramente de la depresión si no estigma ahí los tabúes que los suelen rodear tanto el daño provoca hoy un acento Robinson hablaremos de la depresión en el deporte y el abismo que se esconde tras seño

Voz 1546 03:02 ni para hablar de este tema porque necesitamos hablar de eso vamos a les quiero presentar aún bueno un amigo mío un hombre que quiero respeto mucho a pero sonido presente lo al empresario pues eso

Voz 1914 03:18 el futbolista a un futbolista de alto nivel donostiarra cuarenta años ha pasado por un montón de clubes pero vamos a destacar tres el Mallorca el Real Madrid y el Bolton donde fue todo un símbolo digamos que su peor etapa fue en el Real Madrid donde nunca fue bien visto siempre mirado con lupa y claro eso día tras día provocó un así una situación insostenible que le tuvo más de dos meses sin jugar les recordará seguro muchísima gente se llama Iván Campo

Voz 1546 03:45 Iban Campo muchas gracias por haber acudido a la llamada de acento Robinson como estamos

Voz 8 03:51 muy bien Michael muchísimas gracias por polvo no te Tejada contigo que hacía mucho tiempo que no tener un hacíamos fíjate llevo de de poder disfrutar de de lograr

Voz 1546 04:00 bueno gracias pero yo me acuerdo que fuiste el primer futbolista que utilizaba aquello de la expresión depresión estoy deprimido es que no no estoy apto para jugar luego hemos visto casos como Enke luego salió lo de la UE que italiano que quiso incidió a este de la ciudad acopio Europa pero realmente yo creo que eras tú el primero en decir esto a eso requiere requiere mucho talante iban no

Voz 9 04:38 bueno Michael yo creo que sobre todo en estas esto digamos el tema el deporte todo va por sensaciones por confianza por por tu estado interior en aquella aquel momento de mi vida pues la verdad que que yo no me no me encontraba bien no me encontraba bien estaba triste no juega a fútbol porque verdaderamente no estaba preparado por muchas circunstancias sobre todo jugando del Real Madrid cuál te exige pues cada tres cuatro días que tienes un partido importante que siempre tienes que dar la cara siempre que gana ya mi muy buenos en este me me me produjo un cuadro de ansiedad pues de una manera en el cual pues tuve la fortuna de tener al doctor Afonso al corral que que me ayudó que me apoyó insisto bueno pues lo que te hace es tener un miedo dentro de ciertas cosas en tu vida rutinaria que es jugar a fútbol intentar dormir comer pasear por la calle coger el coche y cuando digamos que tu cerebro no esas sensaciones positivas dentro de tu cuerpo para poder ayudar a salir a diario pues indudablemente te crea una confusión de crea un estado de estrés de ansiedad de miedo en el cual o te ayudan de dejarse aconsejar y sobre todo tiene un grupo de gente como es tu familia tus amigos tu mujer tus hijos para salir de de este problema o verdaderamente como tú has dicho Se puede crear una confusión tan grande dentro de tu interior que te que te puede crear pues problemas digamos muy serios

Voz 1546 06:18 pero además de que realmente es el prototipo del tipo que está encantada de la vida además no juega el Real Madrid rico gran salario joven mozo entonces se compromisos El Mundo esto ostra no anda suelto con además Pere las personas que no conoce el intríngulis de los que contiene lo que conlleva ser futbolista del Real Madrid claro la habría pillado por sorpresa no

Voz 9 06:48 sí porque aparte yo pues tenía la fortuna de devenir de hace un año pues da uno un año muy bueno a Mallorca lo fiché por el Madrid estuve dos años jugando pero bueno luego hubo un momento en el cual yo me encontraba bajo mirada de todos los tipos no ya digamos que había muchas críticas ya no como Ojos de fútbol porque para eso se estaba preparado pero a nivel personal que yo creo que que eso no se puede consentir yo la verdad que un momento en el cual lo con sentí me enfrente a ciertos términos divulgación por por por meterse con mi forma de vivir que era simplemente igual que Mallorca es una persona muy abierta a todo el mundo tenía de forma de debe de pensar las cosas pero no gustaba que yo por supuesto que yo no voy a cambiar como So de débil llevo toda mi vida siendo la misma persona desde que empecé en la playa de San Sebastián de La Concha hasta ahora porque el Madrid no voy a cambiar mi forma se pudo cambiar mi forma de jugar a fútbol dentro de eso me creo un cuadro de ansiedad ya el cual pues tuve que pedir ayuda y y la verdad es que no medió ningún ninguna vergüenza ningún reparo decirlo públicamente y estoy encantada de lo ha dicho

Voz 1546 07:59 es cierto que en algún momento te decía hoy a Kiko tal pelos hay que cambiar el look sí sí sí

Voz 9 08:07 esto fue una cosa que salió dentro del club de una persona Canadian bueno pues creo que no es el momento porque ya está pasado y está pero sí que es verdad aquello cuando acudía a Madrid una las cosas una de las cosas es que tiene que cambiar ni Milú o mi mi mi forma de es de publicar e Iker te decían que tiene por supuesto que dice que no

Voz 9 08:47 no bueno también es como todo no coincide con con Sam Allardyce que era un entrenador soy una persona que que sobre todo me make me enseñó a volver a a recobrar esa confianza interior que había perdido a disfrutar de del fútbol inglés que la verdad que me enamoró y sigo enamorada de ese fútbol que tanto le gusta el me dijo que que lo que tenía que hacer es disfrutar que él le da igual todo que aquí en el club va a estar protegido primero porel segundo pues mis compañeros yo creo que pocas veces había sigue siendo otra vez el jugador que ya no jugaba esa central sino que jugaba de centrocampista y a él no le importa nada posibilidades defendió a capa y espada en todos los aspectos a nivel del pelo a nivel de forma a nivel de todo y mi querido tan querido deberá ante que bueno no pudo más que agradecer esa forma de que con ese vestuario que es un vestuario ahora que cuesta mucho la gente pues me dio cosas que estoy agradecido que como la persona que me cuidó recuperó para jugar a fútbol y sobre todo a nivel personal

Voz 10 09:55 se podría decir iban que si tú no llegas a pasar por por el Real Madrid no hubiera sufrido esta depresión

Voz 9 10:01 a eso no se sabe si te soy sincero porque puede estar jugando yo qué sé aquí en el barrio con tus amigos y te cuenta una depresión de lo que sea estaban ansiedad eso ocurre porque Vera ente o la vida te hace llevar así incluso hay gente que qué bien lo tiene todo en la vida hay tiene cuadros de ansiedad depresión tiene estrés o sea que eso puede ocurrir tanto a un jugador de nivel profesional como una persona

Voz 1290 10:28 que va a trabajar una panadería todos los días pero tú siempre había sufrido con con niveles de ansiedad muy alto So Ho eso conozco

Voz 1546 11:25 es que por un lado que impida a sentir ansiedad por vez primera en un avión puede ser

Voz 9 11:33 bueno no en un avión lo que pasa es que hay veces que cuando ya tienes ansiedad hay hay ciertos sitios que por ejemplo el avión como tú no lo controlas pues te pueden reducir un un estado de que estás encerrado no no no puede salir entonces tu cuerpo reacciona con una alerta de una u otra manera pues yo qué sé porque te puede dar pues con una taquicardia sudores y te puedes poner muy nervioso entonces bueno hay gente que lleva una pastillita o gente que hace digamos no unos estudios tengo es hacer un programa para no tener miedo a este tipo de aviones ya te digo esto es una cosa que cada uno tiene que llevarlo lo mejor posible y tienes que salir porque no es un cáncer donde será que es verdad ente lo que tienes que estar contento con tu vida tu cabeza tu corazón y y esto es lo que te hace tirar para delante

Voz 1546 12:30 iban los temas au la depresión semana deformes tintes es un personaje por ejemplo se que llamaste a Chava Jiménez qué estaba pasando por una depresión terrible dictadura hundido y le llamaste pudiste identifica arte con él él está pasando una cosa parecida es bien distinta

Voz 9 12:53 bueno yo tuve la fortuna pues hala con el Chava Si bueno él me estoy un poquito la lo el cuadro digamos clínico que tenía el que era muy diferente al mío pero como también hablado con otras personas que han tenido actividad no voy porque me parece correcto como es dentro del fútbol pero dentro de cada uno tiene un estado de ansiedad un estado de estrés Si ese vamos digamos que se médica de diferente manera el chaval explique lo que me había pasado cómo había tenido la fortuna de tener algún doctor como Alfonso y todo esto es de tu cabeza tú eres un viva alegre contento tiene capacidad para arriba igual todo lo que te digan y es verdad que me tuve que militar durante cinco seis meses pero luego ya fue salir de Madrid fin Inglaterra simplemente con las ganas de vivir con las ganas de jugar a fútbol eh pues prácticamente se me curó es cierto que a veces que muy en un avión y me encuentro un poco cerrada y me puedo dar un poco de ansiedad nerviosismo pero ya se lo que es como hay que llevarlo comer que tratarlo y al final pues de Navidad es para disfrutarla no para el comprador

Voz 1546 14:15 bueno y luego tú te vas a una isla para coger aviones no

Voz 9 14:23 pero bueno algo en el avión llegó con naturalidad porque vale y al final lo que en lo que dices es eso es que no tuvo estar preocupado adhesivas a coger el coche sea coger un avión no te vas barco la vida es para para para disfrutarla para dirigirse a lo mejor posible pero bueno tienes el problema de tener una ansiedad y un estrés el cual hay que saber combatirlo insinuarlo combates pues es lo que hay que es verdad que que que bueno que te puede crear problemas serios

Voz 1546 14:54 pero hemos de hablar de eso no iban porque a mí empaste ya con la estigma que rodea a que de la depresión en la que hay tanta gente muriendo mayoritariamente hombres en ese caso precisamente por la estigma por no por no reconocer que tiene un problema por no decir oye ayúdame ayúdame a pienso que si estás ayudando mucho iban simplemente que tiene es el valor el coraje de poder explicarlo quite pasó estos son gran bien pero Consejería isla gente a buscar esa ayuda y habla de ese tema

Voz 9 15:32 bueno yo gente le diga a la gente que es una cosa normal y corriente es más y después de que me pasó muchos libros para comprender lo que es un su ansiedad es una de las mayores enfermeras a nivel mundial

Voz 1546 15:46 no no

Voz 9 15:47 que que es una cosa que puede cursar cualquier personas pero luego pues bueno hay mucha gente que te por ejemplo habla con un psicólogo la verdad que esta persona me transmitía esa tranquilidad que lotería y es verdad que desconfiaba como hice no no hay lo que le he dicho comentará hoy claro yo no me di cuenta esta gente era profesional no más pues hablas con él como se hablarás con tu mujer no con una persona que te entiende pero es verdad grietas una persona a nivel profesional que sepa llevarlo luego estarás medicado durante un tiempo hasta el momento en el cual pues este señor Mas el doctor que te debate dice mira déjate de pastillas déjate de tonterías que está bien que lo diez ningún problema tienes que tirar para delante y esto es así es que la vida es así no puede estar pensando en que no va a pasar esto lo vas a hacer es hacerlo total al final es una tontería

Voz 1546 16:46 muchas gracias por contarnos lo iban poquito has pasado para que alguien me acuerdo perfectamente aquellos días Aquiles momentos el mal trago que bebía en el Madrid tuviste muchas anti valentía como estas teniendo ahora yo creo que otra vez que estuvimos juntos fue en la boda de Maca

Voz 1290 17:09 yo de Mallorca sí sí sí Mallorca

Voz 1546 17:13 pues mira milagro mucha la contigo iban di muchas gracias por que sigáis ayudando programa estas seguramente ayudando al que por ahí escuchándonos un abrazo muy fuerte iban no

Voz 1546 18:56 bueno aquí estamos con más acento Robinson

Voz 10 18:59 son ya tiene otro invitado para eh

Voz 1914 19:03 sentarle nervio si un invitado especial Se llama Ronald rehén es periodista deportivo hoy escritor alemán pero hemos tenido la suerte de tenerle durante diez años en Barcelona donde tuvo la ocasión de entablar amistad con Robert Enke ha sido galardonado ocho veces con el premio al mejor reportaje deportivo en Alemania y ha escrito varios libros entre ellos una vida demasiado corta que es digamos la biografía de no de Robert Enke que es entre otros equipos portero del Barça y que se suicidó en dos mil nueve con treinta y dos años después de atravesar

Voz 1546 19:34 una fortísima de presión bueno Ronald muchas gracias por haber acudido la llamada de acento Robinson y un placer

Voz 13 19:42 pues sí claramente sea muy grande para mí de hablaba contigo

Voz 1546 19:46 bueno es que en que me gustaría que hablamos de enfermedad tan cómodo pero que conlleve de alguna forma tanto estigma sobre todo con su esos hombres hacemos como presión que depresión unas signo de debilidad confesar esto no fue un hombre tremendamente tormentazo no

Voz 13 20:10 sí bueno Cover pasó exactamente lo que dices bueno que para él fue muy muy difícil su enfermedad busca ir al final contigo pidió ayuda eso fue el primer paso que le costaba mucho admitía así mismo ponen una enfermedad que es muy mismo consideraba una divinidad que que no lo diez Si cuando empezó a tener a tratamiento la primera vez cuando sufrió la presión clínica fue en dos mil tres cuando justamente estaba más cerca el día que hay una salida Areso no que

Voz 14 20:50 qué va muy bien

Voz 13 20:52 ir pero por desgracia con él es que con mucha gente recaen en la enfermedad y eso le pasa pasó en dos mil nueve entonces estaba luchando con el mismo tratamiento tenía o en si cae otra tenía el tratamiento le de medicamentos no consigo salían saliera del pozo

Voz 1546 21:12 pues Robert y antes de quitarse la vida la gente cercana a mí que está que bienestar parece más tranquilo parece más contento pero claro él ya había tomado la decisión

Voz 10 21:28 en quitarse la vida no

Voz 13 21:30 sí eso pasó a él como padece a mucha gente que una vez que han tomado la decisión de de suciedad en los últimos cuatro días antes de su cita hace un intentaba lo están feliz o que por final su amianto que es totalmente de esto oficiaron de la enfermedad en su cliente amianto creen bueno encontrar a la salida de esta enfermedad aquí no se dan cuenta que se van a quitar la vida es más bien piensan yo simplemente quiero quitarme de encima esta enfermedad pasó algo último estos tíos Ésa fue un domingo cuando aún estaba jugando en la Bundesliga eh contra el Hamburgo bajo Hamburgo con en la Nova el lunes de repente estaba ya seis meses au algo en la en la expresión el lunes de repente parecía muy feliz son viendo sacando fotos con tu hija y su mujer y el martes todas piezas después del partido yo estaba conociendo pues pueblo pues el campo buscando una una solución de quitarse la vida y que fue cuarto

Voz 1290 22:41 la repercusión mediática hay en el Alemania

Voz 13 22:45 bueno dentro de un sitio donde estaba en shock que Simmons no que que mucha gente no le entendía porque Bobet padecía vamos del hombre más más de Alemania pues tiene agotadas selección el que ya estaba tan en calma en en en la tormenta en la idea cuando leía Avan luego con dos esto dos días más la gente vea deseaba que tenemos que hablar sobre esta enfermedad que es de todos los lados sacaban otro agente que estaban sufriendo de de de la depresión y nos dimos cuenta que es una enfermedad que puede tocar cualquiera una enfermedad como el cancha y lo tenemos que retratada como el cansa

Voz 1546 23:31 tú crees que si no fuese por su carrera deportiva en Quino nunca hubiese padecido de esta enfermedad

Voz 13 23:37 bueno es una pregunta que no hemos hecho nosotros dos de amigos la familia un mil veces un millón de de ese ese yo creo que el caso de José Jover es un ejemplo en la enfermedad yo creo que el sufrió la enfermedad genético que sabes fuera de su caso porque ya tenemos de ejemplos de unos episodios de depresiones con con quince años de hago lo que también es velar en su caso que el fútbol muchas veces fue el detonante para la entrada paga la depresión para amparar el causante la causa no para que salió tenemos que decía que es una percepción y tú lo sabes perfectamente que llega mucho mucha frustración a los jugadores porque claro tú tú eres Dana pero Carla Salvadó hay la mitad de la gente está perdiendo de los de equipo es tu Pérez el debate pues deja fuera de hay muchos compensación entre los compañeros así que hay algunos compañeros que luchan contra aquí con con medios muy fue fuerte sobretodo en el caso de Bogart zen puede

Voz 15 24:49 la expectación del mismo de me

Voz 13 24:52 dijo a hacer a la cosa de afecto

Voz 15 24:54 es perfectamente

Voz 1546 24:57 y además con una agravante y una porque muchas veces el portero están más solo que la una cualquier error del portero yo como delantero centro puedo fallar dos ocasiones otra esa pudo marcar el gol de la victoria en la olvidado de Mis fallos sin embargo el el portero simples está muy solo está muy solo sus errores Seven con mayor lupa no

Voz 13 25:25 sí es el único sitio donde te miren polos ego no tantos éxitos no ahí tenemos el ejemplo llegó va a tener Bacelona yo bueno él fichó para para poder en dos mil dos fue yo me acuerdo perfectamente comer primeros tíos nos fuimos a comer a en la ciudad un cóctel Sol estaba ahí estaba tuvimos fuera en la terraza Government dijo bueno no se porque pero estoy tan feliz de ciego que era toro Torme vida en esta ciudad y en este club bueno dos o tres semanas después entrenado a Luis zanjar decido bueno pues te hago no va a hacer es mover en qué eres para Bogart fue que pasaron yo he fallado yo tenía la mejor posibilidad oportunidad en mi vida sea el número uno en el Baza no lo sois no lo voy a sea y metió una presión enorme Hay sí culpó a Montoro tiempo que fue casi imposible para nosotros que estaban a su lado te piense miento negativo yo a la primera oportunidad un partido de la Copa del Rey en Novelda

Voz 15 26:46 sí sí decisión sí sí

Voz 13 26:48 él ya entró en el partido pensando justamente es de financiamiento tienen pote hago o qué pasa qué pasaría que cuándo voy a Falla y claro siéntate no partido así vas Baeza más ácidos Azalia no lo pasó algo que Madrid entró pues casi tiene presión culpando si así mismo que había fallecido en el cada hizo que había tenido la oportunidad de entrada en el Barcelona así las maravilla en el mejor club del mundo digamos no que él lo pierda fallido fallar así que

Voz 1546 27:25 después de la novela después de Novelda Frank Ribó también había mencionado que tal vez con algún gol podía haber hecho algo más pero no hubo complicidad él nunca he sentido que podía acercarse a señor Vangal contarle cómo se sentía o hubo mucha distancia entre los dos

Voz 13 27:43 bueno supongo que la mayoría de tus oyentes que es un pelín un poquito como es señor Ali tenemos que decía claramente que la al luego ver entró en la depresión venía de te técnico del Inter de como he intentado explica de así mismo pero lo que es lógico y lo esclavo también tenía un entrenador como fan Hall tener a un capitán como fan tiempo a que que no hay en esta situación no así si tienes la presión ya haré dentro y tienes gente en el vestuario que te meten también la la pasiones no no no te ayudaría

Voz 1546 28:25 bueno Ronald tú también estás ayudando a mira se llama el libro una vida demasiado corta ya en lo que quiero Killen pero sepa de qué ha ganado el premio Willy el mejor libro del dos mil once Ahora escalar del William Hill isla es el galardón de la literatura deportivo más prestigiosos del mundo entonces hay que ACS con unos de aquel lío el el lo que escritor acerca de ese episodio de de Europa en quites luego unas vidas demasiado corta Ronald Reagan muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de acento Robinson estoy muy agradecido muchas gracias hace unos Appaloosa volveremos enseguida como las minas

Voz 2 30:29 con acento Robinson pues iba poniendo listos como salto diáconos

Voz 1546 30:34 los invitados que leía a Marx le llamaron el Maradona del agua no

Voz 1914 30:40 que es decir mucho es un auténtico lujo tener en este programa al otro lado del teléfono a uno de los mejores deportistas que hemos tenido en este país el mejor waterpolista de la historia y uno de los mejores del mundo capitán de la selección durante veinte años entre sus numerosos logros está el oro olímpico de Atlanta noventa y seis el oro mundial en el noventa y ocho aquella plata tan dorada embarazo noventa y dos Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en dos mil uno después digamos se pasó al fútbol entre julio de dos mil ocho en junio del dos mil doce fue directivo del Barça ahora mismo está con uno de sus grandes amigos con Pep Guardiola en el staff técnico del Bayern de Munich es Manel Estiarte que no ha padecido esta enfermedad no ha padecido depresión pero sí la sufrido de gente muy cercana él muy muy cercana a Michael

Voz 1546 31:25 pues sí pues sí es cierto es un gran placer a saludarte Manuel a un placer un placer hoy Iker el mío bueno como Isabel Venture en Alemania el Schalke

Voz 18 31:42 no no no vayamos por aquí Michael pues vamos a nuestro español porque además me cuesta mucho es difícil es difícil pero todas las que puedas encontrar en el idioma a todas las dificultades que puedas encontrar en un país nuevo es es es da aprovecha padecen vivirla desde aprenderlas es

Voz 14 31:57 de disfrutarla sobre todo esto es lo que estoy haciendo es un país una cultura diferente todo lo que quiera y más pero se trata de esto de de de estar allí con los pies por suelo disfrutar de momento aprender de ellos no intentar cambiarlos porque sería aquí más grande del mundo ya te digo y vivir una nueva experiencia lado de P P en este mundo brutal de el fútbol día a día paso a paso

Voz 1546 32:21 eran esos pantalones cortos con los tirantes estos cómodo y que te quedes

Voz 14 32:28 hablar del Oktoberfest hombre pero es que al final es como todo sea yo cuando llegué dije el pantalones cortos tirantes la cerveza madre mía pero qué es esto pero cuando ves siente respiras cómo lo viven el orgullo Bavaria han ellos esta fiesta para ellos es tienen enseñarles al mundo de que de que son felices de que disfruten y al final es son unas carpas is sentarse ahí cerveza arriba de cerveza abajo desde las once de la mañana a las once de la noche no no es la cerveza no es el bebo un poco más un poco menos es el orgullo de un pueblo de un país que quiero disfrutar con todo el mundo diciéndoles esta es la mejor fiesta del mundo medita aquí creo lo pasa alguien personalmente por eso todo lo demás pantalones cortos tirantes es un plus me disfrutarlo de vivirlo con la máxima con la máxima alegría

Voz 9 33:19 su tanto que Annan

Voz 1546 33:21 estoy viviendo una experiencia y una más en tu vida por eso te hemos llamado porque eso de expresión Tino distinguida detrás que es muy poco saludable muy poco saludable poquito depresión es una enfermedad pues masiva por todo el mundo desde los chinos astros de Carabanchel todos todos padecemos de eso sin embargo es como no lo mencionamos demasiado sin embargo ente un maravilloso libro que escribí hace cinco años todos mis hermanos hay un pasaje ahí cuando hablas de tu querida hermana Rosa que fue campeón de España hidratación y dos veces olímpica sí padeció de una depresión y acabó quitándose la vida pero delante tus ojos

Voz 14 34:12 yo creo que es un poco lo que que estuvo no soy médico un no sé qué sirve opinión hasta dónde puede servir o no pero creo que que nos falta naturalidad hemos Fatah verdad no salta afrontar este tema como como dices tú como una cosa normal es una enfermedad triste si preocupante si grave si lo que quieras pero normal una enfermedad más hijo veamos la depresión en los deportista de la gente

Voz 13 34:39 algo oscuro o algo algo algo que casi

Voz 14 34:43 no se puede hablar yo creo que existe mundo lo afrontamos con mucha más naturalidad ayudaremos a mucha más gente a los mismos que la padecen no se convierte así la tenía o no la tenía ahí ir porque en aquella época daba aquel estamos hablando de de ochenta y cuatro oí

Voz 15 35:00 se hablaba entonces me

Voz 14 35:02 es que no se conocía yo yo veía yo veía claro desde mi mundo desde miedo yo famoso John Italia pues preguntaba cómo está rosa pero yo me acostaba pensando con mi hermana queda quería montar

Voz 13 35:14 guapa como el sol

Voz 14 35:17 implica dos hijos pequeños extraordinarios de dos años y un año y un trabajo ya había dejado la adaptación una familia que él adora que que te puedes pensar que en su cabeza pobre chica pues podía pasar de un desamor su crisis matrimonial quizás no sabes no puede entender lo que les pasa simplemente porque es una enfermedad que tienes que estar allí cerca apoyarles ayudarles y quizás desconociendo esto quizás ellas es quizás ellas ella es con viéndolo a su familia que no hubiera volcado pues fue demasiado tarde imagínate si hubiera pronunciado aquellas palabras Lodosa delante de ella antes de que lo hiciese sabiendo que pobrecita no está la bien yo no no me quiero justificar avión mi sentido de culpa usar me lo llevaré siempre me toca y punto

Voz 15 36:04 pero rosa sí

Voz 14 36:06 sufría este enfermedad de aquella época lo subimos detectarla yo creo que ahora ahora ahora ya hay mucha más experiencia en este campo y hay muchas cosas que ya que dar el el el punto de alarma no el hoy esto no no no no da bien no creo que que que que hemos avanzado en este sentido creo quiero pensarlo

Voz 1546 36:25 porque es que tuvo a base de tal entonces era una Semana santa no iba regresen a la al piso familiar extras hay en tu libro mencionas que lo veis previamente que esto puede pasado no porque fuiste a dormitorio abrí la ventana y luego no yo yo Michael no

Voz 14 36:50 no piensas que puede pasar yo estaba en Italia Hay llamaba cada día porque me gustaba mucho llamar a mi madre por la noche pero conversaciones que a lo mejor duraban diez segundos o veinte segundos o minutos porque simplemente es hasta o B estáis bien que hacéis pero no no no las conversaciones y cuatro preguntaba por Rosa porque sabía que tenía la crisis matrimonial tal y como está pues pues mi madre seguramente por lo preocuparme estar allí no no te ve todo bien pero bueno nos no podía ni imaginarme entonces si este este jodido de abril de de de ochenta y prosiguió está era cuando estaba en Manresa ahí Isidro de escaleras de mi casa me en un cuarto piso y gritos ya las escaleras hubo más veloz más rápido llegó arriba Mi madre abre la puerta te ves ves ves ves es incluso Esteves ves desde mamá mamá era era era una mujer tan fuerte y tan tan tan tan digna y todo ya era equivocado osea aquí en al hermano mayor porque la porque la hermana está discutiendo con el papá el Papa que se que es que se que se dice que es es el tema de ellos entonces yo ya cogí esto como un retornó el el el niño de casa famoso y bueno hay que estar Italia ganando un vivero y que todos y a veces como si no pudiese solucionar que que succionar papá que está callado en aquella habitación en fondo con mi hermana quiere la cara era una imagen Michael Caine posible de de de imaginarla porque mi papá era muy autoritario muy bueno pero muy autoritario nadie de nosotros nos hubiéramos nunca permitido de levantar la voz estaba comiendo él porque es que ni me acuerdo ni era una una tontería es este estatus mío equivocado en aquel momento pues fue separado vengo basta ya ha dejado tal y que cual vamos a pasillo y allí me giré y rosas justo estaba detrás mío se estaba acabando creo todo israelís unas palabras pues la las peores que creo que les puedes decir a un enfermo que un enfermo lo último que quiere es preocuparte lo único que quiere es que que tú trasponer quite Herbert tú tienes que estar a su lado tienes que ser uno más tú tienes que te cómo van las cosas como usted y apoyarlo pero no le tienes que decir nunca no los haga sufrió más yo les esto basta Don Rafa Nadal es que fue demasiado tarde fue demasiado logró fue fue fue pude ellas cerró ella ha subido todo ello corrió se tiró bueno ya los detalles ya no quiero contar pero no es que no es que me cueste Michael han pasado treinta años si me gusta hablar de con lo que decidirlo con lo que he dicho antes anteriormente era la mujer más guapa la mejor madre nadadora espectacular pero pobrecita pues pues pues pues ser fue hice demasiado tarde la ventana estaba abierta jodida ventajas hubiera estaba aterrada llovía la llegado la toqué pero ya estaba vacío y la perdimos fallamos todos yo el primero seguramente no detectamos una enfermedad quizás en aquella época era era era era jodida vente nuevo no se Michael que hubiéramos podido hacer más sí sí sí sí sí Mi hermano siempre me ha ayudado llamados médicos la persona que siempre más seguido creído oí querido y siempre me llaman el y y todos estábamos durmiendo en el sentido de que si no había hecho en aquel momento seguramente hubiera hecho una tontería en otro momento ameno me sirve a mí no me sirve pero ha ya está Si esto puede servir para que los que me escuchan ahí detecten algo pues que que paciencia

Voz 18 40:30 a que normalidad y que humanidad y que ahí que la persona está sufriendo mucho por dentro y en su cabeza sobre todo elegir a un mundo que no con que no controlan

Voz 13 40:38 duele que no controlan y entonces se tratara

Voz 18 40:41 eh de estar aquí de no ponerle desde no amenazarles de no de evitarles de no simplemente ayudarles en lo que necesitan en incomprensión en escuchar repito pero que Michael por favor los intérpretes esto no soy doctor No he tenido experiencias tenido mucho que tienen mi compañeros y nosotros la selección española Aramburu la banda indie éramos buenos buenos rematadamente buenos juntos unidos en el agua no vivía nadie mejor que nosotros ganamos perfectos

Voz 19 41:12 pero joder nos Sicav los acabas del agua al menos que éramos un desastre mientras

Voz 1546 41:21 pues hoy mucho porque es importante que el empresario escuche esto para las personas que están padeciendo

Voz 20 41:31 es es crisis de ansiedad

Voz 1546 41:33 en prisión también por los que no lo están haciendo reconoce que esto realmente instamos para ayudar a las personas y las personas también no sienten miedo que no

Voz 20 41:47 de ese cuadro de crisis

Voz 1546 41:50 Manel sigue disfrutando disfrutando en Alemania con tus experiencias de vida eh

Voz 19 41:56 esperamos haber unos quienes Garnier leo España abandonado

Voz 1546 42:03 pues no no te crees hoy dices mira a ser un gran placer paradigma en el charlar

Voz 1546 43:46 bueno aquí estamos con más acento Robinson y Sonia pues preséntanos lo siguiente invitado pues se llama María

Voz 1914 43:55 a Fernández apostó Laza fue gimnasta española capitana de la selección y también fue entrenador hay seleccionadora del equipo nacional de gimnasia rítmica como gimnasta su logro más destacado es la medalla de bronce obtenida en el Europeo de ochenta y cuatro y como seleccionadora ganó el oro por equipos en los Juegos Olímpicos de Atlanta noventa y seis además de varios títulos mundiales después de su retirada Se licenció en esto a contemporánea también en Psicología completó los estudios de psicología con formación en psicoanálisis ahora mismo trabaja en Madrid como psicoterapeuta en una consulta privada y además compagina esta labor con el área de psicología deportiva y la psicología de empresa pero sobretodo colabora con el Consejo Superior de Deportes en el programa procaz que es el Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel dentro de sus áreas de trabajo ofrecer intervenciones especializadas en psicología deportiva individuales o en grupo Michael conoce el deporte desde varios ángulos y creo que María puede poner mucha luz en el tema que

Voz 1546 44:46 los ocupados bueno María muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de acento Robinson y estamos preocupados y queremos saber más de eso pero madre mía en tu currículum Mari hay ahí con el deporte equinos hecho

Voz 24 45:01 si todavía no soy presidenta de la Federació presidenta de un club de fútbol si tengo tengo ciertos escalones pero no los tengo todos ni tampoco no los ambición tampoco

Voz 1546 45:13 pues eso preocupados porque eso de la depresión es una enfermedad bueno según mi punto de vista mi punto de vista es que no hace nada como cualquiera pero luego hay tanto Istiqlal no están todo tabú rodeando a aquel Elkin no es saludable no es saludable parece que la persona que tiene depresión tiene un par de cabezas o además qué derecho tiene fulanito a tenor de presión cuando es alto guapo futbolista juega Madrid dos juegan Barça o que no tiene derecho estar deprimido pero es tan frecuente en la sociedad hijo de porque la gente tiene depresión

Voz 10 45:58 en la sociedad en la era en la que estamos sí sí que vemos mucha

Voz 24 46:04 muchos estados depresivos la depresión se conoce desde hace infinidad de años muchísimos siglos no desde los griegos ya le llamaba melancolía pero era depresión no es algo que uno adquiera voluntariamente la depresión podríamos decir que es un estado de tristeza agudo y crónico

Voz 10 46:26 todos podemos

Voz 24 46:27 estar expuestos a pasar por estados de tristeza agudos y crónicos bien por los hechos que suceden en nuestra nuestra vida bien por cómo se va podríamos decir conformando nuestra estructura mental igual que nuestro cuerpo se estructura de una nada manera nuestra mente también dependiendo de las cosas que vamos haciendo con los sucesos que ocurren

Voz 10 46:50 podemos no poder podemos llegar a

Voz 24 46:53 a tener posiciones pues más melancólicas más de no aceptación más de auto castigo más de cada vez más exigencia todas esto todas estas cosas tienen mucho que ver con la depresión no se trata sólo de un de un diagnóstico sino de casi podríamos decir como de comprender la complejidad de toda esta situación cualquier persona es vulnerable de pasar por una depresión

Voz 10 47:17 sea deportista o no tú crees que hay un factor genético este es un esto es una una discusión no

Voz 24 47:29 siempre está dentro del mundo de la psiquiatría hay de la psicología pero devolverlo al símil deportivo podríamos decir que hay un factor genético para que uno sea un gran futbolista una gran gimnasta hombre hay cosas que sí que cuentan lo que pasa es que no parece que es determinante quiero decir hay personas que están muy dotadas para el fútbol que no llegan a ser grandes grandes futbolistas personas que que no están tan dotadas en cambio ganan medallas olímpicas

Voz 1546 48:01 pero lo haré porque la pregunta o tienes miedo porque

Voz 23 48:04 claro

Voz 1546 48:07 claro claro también lo que lo que yo he leer María es decir que una una mujer puede instar más proclive a a a la depresión pero no llegan al suicidio digamos que está más cómodos reconoció entre los acudiendo a la ayuda sin embargo el hombre quizás podría copiando su pecho como Hal negándolo ir entendiendo que al reconocerlo es un signo de debilidad no

Voz 24 48:40 he utilizado la palabra para mí clave que es la negación o sea lo primero que tenemos que no podríamos aprender es no negarlo lo que tu dices de diferencia entre hombres mujeres exactamente la diferencia es que la mujer yo creo que sí que es capaz de pedir ayuda antes ante el dolor que está sufriendo el hombre quizá no tanto pero esto es importante también entre otra vez no población eh o sea deportista y población deportista esa posición que dices que tiene el hombre no de negarlo no pedir ayuda sería la respuesta típica de los deportistas un deportista es una que está dispuesto a sacrificar muchísimo y que tiene que soportar la mirada admira tira de la sociedad

Voz 10 49:27 María una cosa como como extinguir lo que ser bipolar como depresión porque hay mucha gente que mete lo que serbo bipolar como parte de obtener la depresión

Voz 24 49:39 bueno la cuestión del diagnóstico es una cuestión muy complicada incluso a veces el diagnóstico hace daño hace daño porque aún no a lo mejor es un arma de doble filo por un lado uno entiende qué le pasa algo y que eso tiene un nombre y eso a veces tranquiliza mucho bien sea un trastorno maniaco depresivo que es el bipolar o un trastorno sólo depresivo pero otras es es un estigma es un estigma yo soy bipolar y que hacen los bipolares y los bipolares es importantísimo que recuperemos una idea del mundo el deporte que es que uno llega a lo más alto por una biografía original e individual por eso no se pueden hacer campeones uno llega por lo que le ha ocurrido porque por lo que has soñado por lo que soñó cuando era pequeño y en no sé si nos encontramos ante un trastorno psíquico tenemos que tratarlo de la misma manera usa la cuestión sería justificar lo mini

Voz 10 50:33 Ximo no hay ahora te respondo la

Voz 24 50:39 manía lo maniaco depresivo tiene alternancias entre momentos de muchísima euforia que sabemos luego van seguido siempre de momentos de

Voz 10 50:50 sí

Voz 24 50:50 caída es decir de momento de de momentos depresivos mientras que uno puede tener momentos depresivos sin tener momentos maniaco os lo que pasa es que en el deporte casi podrían decir de manera natural por los escenarios los deportistas vivimos momentos maniaco no hay nada más maniaco y eso lo digo por experiencia que la inauguración de unos Juegos Olímpicos en el desfile uno está maniaco es que si no estuviéramos maniatados no podríamos competir al nivel que lo hacemos no igual que los artistas en el teatro igual que los cantantes de rock antes del espectáculo sea dan

Voz 25 51:28 para perder el miedo no también lo digo sedán escenarios que podríamos decir que quedarían explicación de fenómenos mentales que uno tiene dentro dentro de sí ahora no todos los maniaco depresivos son de pésimos

Voz 1546 51:50 María bajón fantástico no estás ayudando a esas criaturas que aman el deporte precisa curarlo Itu habiendo estado en el otro lado ganando triunfando no siempre triunfando pues tiene un gran gran ayuda porque asistir viento las instalaciones Bari muchísimas gracias por haber acudido a llamada de acento Robinson en gracias muchas gracias gracias a ustedes estar ahí al otro lado de la alcachofa maravillosa

