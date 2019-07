Entre Tiempos: Fiesta fin de curso (07/07/2019)

Voz 2 00:00 entre tiempos terminamos temporada y toca hacer balance de curso en entre tiempos junto a mí estarán como cada semana María Romero Gina Domínguez esta vez para en conjunto elegir qué es lo que más y menos no ha gustado de este año lo que no cambia es que nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que este programa no sería posible comenzamos a darle guerra con Ana Martín

Voz 3 00:32 pues concejo

Voz 4 00:49 síguenos en redes en Facebook facebook punto com barra entre tiempos Cadena Ser en Twitter arroba entre tiempos ser y Instagram Instagram punto com barra entre tiempos Cadena SER

Voz 1548 01:05 buenos días María Romero qué tal buenos días buenos días de buenos días bueno hoy ponemos

Voz 1480 01:11 fin a una temporada de cuarenta y tres programas Sochaux larguísima de verdad que no que ya está bien condenando contando con en León cero

Voz 1839 01:20 si sumamos las dos temporadas que llevamos son ochenta y un good programados

Voz 1480 01:24 no queda nada para hacer el especial de los del de los ciento diez del centenario de entendiendo nada ya por sí fíjate hombre un poco más adelante vamos a hacer fiesta Marcos ya está poniendo cara de

Voz 1839 01:33 Dios mío qué va a hacer si septiembre septiembre es nuestro mes de inicio porque empezamos un nueve de septiembre de dos mil yo yo estoy bueno comenzamos esta temporada decíamos el nueve de septiembre de dos mil dieciocho

Voz 1480 01:48 que os queda muy lejano sí un poco os recuerdo que empecé poniendo te mira la última canción que puso ese día fue la de Cher que ya es la que que estrenaba Mamma Mia la verdad es que me suena como hubiera pasado hace muchísimo tiempo que bueno memoria por eso iba a decir porque María tiene memoria porque yo he tenido que repasar todo lo que he hecho me acuerdo de nada a ver si yo lo he repasado eh bueno pues venimos venimos con la lección repasado íbamos a ver uno de los programas por los que

Voz 1839 02:16 comenzamos fue aquel de madrugadas de radio

Voz 1480 02:19 acordáis no adquiera cuando algo su estreno eso es el faro aprovechamos estreno

Voz 2 02:25 daba el Faro de Mara Torres

Voz 1839 02:28 para repasar los programas para recordar los programas que han hecho historia sonando nuestras madrugadas de radio en la SER que en mil novecientos setenta y nueve la radio española puso fin definitivamente a la pausa nocturna en la programación ente

Voz 0142 02:41 las dos y las seis de la madrugada en la SER de la noche a la mañana ha presentado en sus comienzos por Juan de Dios Rodríguez fue el primer programa nocturno de Radio Madrid que acabó con la repetición automática por ordena dos de los programas diurnos en mil novecientos ochenta y tres así comenzaba el espacio en la voz de Juan Vives

Voz 5 03:01 hola amigos bienvenidos a nuestra madrugada de la Cadena hacer de la noche a la mañana

Voz 6 03:17 tres horas de música noticias y compañía para quién no puede no debe dormir para quién estudia trabaja o está de guardia para quién conduce por las carreteras de España para que siente insomnio para quién simplemente necesita nuestra compañía a estas horas de la madrugada de la noche a la mañana

Voz 1548 03:35 venía un poco más adelante

Voz 1480 03:37 el claro atrás no te podría decir

Voz 0277 03:40 el primer programa no era llevamos no empezamos bien fue yo elegiría el de cobrando

Voz 1839 03:49 en aquel mes de septiembre también hicimos uno que titula hemos vaya jardín que era una antología de excusas y justificaciones absurdas de nuestros políticos no sé si nuestros políticos que a veces ponen excusas no podía saber la verdad y entonces bueno eso fue como el aperitivo de una temporada la que se han celebrado todas las citas electorales posibles elecciones andaluzas generales europeas etcétera bueno y teníamos uno de los mejores montajes del año que nos hizo Marcos todo con Andoni Ortuzar

Voz 0277 04:23 de todo

Voz 1839 04:26 muy musical amaneció una mañana de julio de dos mil diecisiete Andoni Ortuzar presidente del PNV echó mano de despacito de Luis Fonsi

Voz 7 04:35 ya avisó oído en esto que llaman verano la canción de moda del verano la de pasito a pasito suave suaves sito pues ese es nuestro modelo

Voz 8 04:45 Paci Trapa sabes recito

Voz 1548 04:51 pasito

Voz 7 04:53 Tito fortalecer el autogobierno vasco traer cosas para Euskadi ser cada día menos dependientes o lo que es lo mismo ser cada día más independientes como pueblo así lo hemos hecho y así vamos a seguir haciéndolo en el futuro sin complejos sea está Sito yo voy a hacer

Voz 1480 05:15 hasta noviembre con el de cobrando vida ante el micro ahí recordamos a tres personajes ficticios de que han formado parte de la vida de nuestros oyentes que eran Elena Francis el señor casa mayo Manolito Gafotas que mono ir ahí también querría quería recordar perdón la evoca Teka porque hay recordamos a Pepe Iglesias El Zorro como quién Pepe Iglesias El Zorro con el programa Las alegres Torre días voy a destacar el momento en que cantaba muy mítico si el subidito que si yo no lo voy a hacer intenta imitarla y no pude pero vamos a escucharlo que mola nombre más apropiado de programa lazos Rías claro

Voz 1839 05:56 me llega ya

Voz 1480 05:58 Gina Domínguez con la evoca Ateca ir tengo acompañada de Pepe Iglesias en zorros eh que era un locutor y humorista hispano argentino tenía intención de presentarle haciendo un silbido ni siquiera entonar la canción sólo el hito pues que a estas horas de la madrugada sólo me sale la sintonía de Expediente X

Voz 9 06:15 ir en bicicleta

Voz 0277 06:18 eh

Voz 10 06:21 la tremenda saberes a tope miman Mirnyi Meritxell debido subir

Voz 2 06:25 metes bueno Marcos atento a intentarlo

Voz 7 06:30 no se puede caer más bajo

Voz 1548 06:33 yo no sé hasta qué punto vamos dijo que mejor lo dejamos equivocados y se puede caer más bajo le dejamos a él

Voz 10 06:41 así lidiaba Pepe Iglesias Il cerró su programa Las alegres Torre días durante los años cincuenta en la Cadena Ser

Voz 11 06:49 y pequeñita pero sí señoras señores

Voz 1548 06:52 no

Voz 12 06:55 yo niño

Voz 13 06:59 pues queridos amigos

Voz 1839 07:01 en su programa creó un montón de personajes que reunía en un imaginario hotel la sola

Voz 13 07:09 que pasemos violentamente al hotel las olas

Voz 1480 07:12 llama donde como saben hay bronca

Voz 1548 07:15 por qué no creo que a estas alturas

Voz 1839 07:17 ya nadie que no sepa que es la época en que hemos rollo Gina por si acaso queda a alguien

Voz 1480 07:23 cuéntanos qué es la evoca Ateca

Voz 0277 07:27 la verdad es que llevo aquí la temporada Kameni no sé lo que te haciendo eh recopiló imagina otra quién soy no conozco de nada gana me gusta que me la la colección de recuerdos de radio de

Voz 1839 07:42 estos oyentes es decir los oyentes se ponen en contacto contacto con nuestro programa y nos piden que les gustaría volver a escuchar de la emisión de la SER que les gustaría volver a escuchar de aquello que guardamos en la Filmoteca

Voz 1480 07:58 si no Sami los programas que más me han gustado a en realidad han estado relacionados con los locutores de de los cuarenta que hicimos dos volúmenes que se llamaban escucha esta canción la mejor lo que pasa es que ya los los meses no me lo sé porque yo no me lo he apuntado Mollina yo soy un desastre es decir que a mí uno también de los que más me gustó fue el que IPE bueno no fue tan fácil

Voz 1548 08:20 qué le como ardió el Arga que llevamos lo que más ilusión me hace es lo que me lo que me regaló Marcos

Voz 14 08:29 para que liado Illa Romero

Voz 2 08:37 me alegra que recuerde este programa porque después hablaremos de música IS programa contenía la mejor de las listas de las mejores listas

Voz 1839 08:47 yo poner todas las canciones de Hombres G que quise bueno casi todas las que que se de Hombres G pero

Voz 1480 08:54 a la vuelta hemos hablado de programas que tenían

Voz 1839 08:57 tono de humor pero también hemos hecho programas especialmente emotivos vimos uno allá por diciembre sobre la minería que gustó mucho también hicimos uno de personas mayores historias de mayores que fue un homenaje a los oyentes más longevos de la SER que además suelen ser los

Voz 2 09:16 que durante las madrugadas de radio más radioescuchas

Voz 10 09:19 pero qué dice Roberto San Pedro como se que hay que hacer para hacia los setenta no setenta y tres años tal como está usted con ese optimismo con esa vitalidad con esas ganas de hacer cosas bueno

Voz 15 09:30 pero tener suerte y un poco de ayuda a la Divina Providencia verdad eso es fundamental pero hay algunas cosas que se pueden hacer primero reírse mucho Reyes seis y Rey se buenísimo para la salvo el poner la cara serias eso eso es terrible

Voz 1480 09:44 que recuerdes ese día y no el de Se acabó el año ciento se fue nuestro momento celebrando hoy o casi que bonito sí sí en la web pueden ver el vídeo que grabamos tomando las uvas

Voz 16 10:00 ya estamos aquí lleváis

Voz 1548 10:02 súper pillados de tiempo ya es que las compras en Gran Vía estos días no son buena idea qué cantidades gente ya habéis comprado las uvas pijos son de esas que ya vienen doce ricas ni de qué vienes envuelta en un montón de boas de plumas corre cada uno si hay hay que van a empezar los Juan bueno pues último

Voz 14 10:23 el champán

Voz 17 10:36 pues tres dos

Voz 1548 10:39 mientras los cuartos

Voz 16 10:41 y una pregunta creéis que los oyentes

Voz 1839 10:44 es han aprendido algo escuchando nuestro programa si no

Voz 1480 10:49 no es broma ambos no se habrán aprendido algo pero sí que probablemente han rememorado muchos momentos de de radio que a lo tonto siempre parece que se pierden porque la actualidad informativa demasiado o rápida complicada y hay cosas que puedes quedar un poco en segundo plano Easy Imola volver volverá escuchar

Voz 1839 11:06 Carla yo creo pues yo creo que al margen de lo recuerdo sí han aprendido algo yo tengo dos programas en los que tuvieron que aprender primero desde cuando utilizamos las señales horarias en la radio y otro también en el que aprendieron que la primera película sonora de la Historia no era el cantante de jazz sino un corto de Conchita Piquer os acordáis recordamos un trocito

Voz 10 11:32 o unas crónicas cuentan que hacia finales de mil novecientos veintitrés en Reino Unido la BBC se planteó la opción de encontrar

Voz 0142 11:41 un sistema más fiable y para ello se puso en contacto con Frank Watson Dyson astrónomo del Real Observatorio de Greenwich este organismo era quién velaba por la hora oficial del país fundamental por ejemplo para sincronizar la navegación de los barcos otras crónicas dicen lo contrario que fue el Real Observatorio deben Music el que no tenía los medios técnicos para hacer llegar la hora a todos los interesados y uno de sus físicos sugirió que la BBC podría ayudar en esta labor fuera como fuese el caso es que se buscó entonces la manera de emitir unas señales acústicas para indicar las horas en punto y optó por seis pitidos que indicarían los cinco últimos segundos de la hora que se acababa el primero del comienzo de la nueva ahora así las primeras señales horarias sonaron por primera vez en la BBC el cinco de febrero de mil novecientos veinticuatro con el tiempo sobre todo a partir de la segunda guerra mundial está costumbres extendió a la mayoría de las

Voz 14 12:46 emisoras de radio

Voz 0277 12:52 quiero recordar el el

Voz 1480 12:55 momento de final de Juego de Tronos os su talón por favor yo tenía que decir lo siento

Voz 10 13:02 que morbo que Ana tú tienes que responder ves te lo he puesto aquí en el guión que balar que escucharlo pero a ver llena que yo casi esto no son ni pronunciarlo

Voz 18 13:15 habla despacio porque yo no entiendo muy bien

Voz 1548 13:18 si te digo la verdad yo tampoco tengo claro si le ha pronunciado bien pero es un saludo tradicional de esos

Voz 10 13:24 no de esos esos sino de la ciudad de esos esto ya te tranquilizó mucho más bien

Voz 1548 13:29 saludo común en todas las colonias de la antigua Valkiria por la cara que estás poniendo

Voz 10 13:35 es como si estuviera hablando en chino o japonés de un poco si estoy estoy perdida aunque esas frases en concreto eran alto Valerio cobré hasta ahí podríamos llegar China sigo perdidas vamos ya te digo todo esto qué tiene que ver con evoca si te digo Juego de tronos que te viene a la mente toques casos una pregunta eso me lo sé la serie del momento basada en la serie de libros Canción de hielo

Voz 2 14:00 el fuego escrito George RR Martin pero me lo has escrito aquí que a mí me suena más porque no es la primera vez que hace un guiño sobre ella en la evoca Ateca me si me declaro un poquito fan un poco dice lo reconozco muy muy fan

Voz 10 14:18 pero es que hoy se emite el último episodio escaso que se lo está inventando yo no he visto ni uno mal que te pierdes hoy se emite el último episodio a estas horas ya se sabe quién gobernará Poniente pero no que que no se preocupen los oyentes que no vamos a hacer spoiler apostamos porque lo que estamos haciendo el programa aún no lo hemos visto como bien ha dicho Annan no he visto ninguno

Voz 1480 14:42 así que el cuento dos personas hoy por lo menos que después del programa no lo van a ver yo en cuanto terminemos tierno redes

Voz 10 14:52 no daba señales de vida hasta que del episodio así es lo digo eh tiempos con Ana Martínez Concejo estamos hablando del final de temporada pero

Voz 2 15:04 los oyentes podrán seguir escuchándonos en verano no sólo en las redes sociales también en la hora habitual de entre tiempos tendremos cinco madrugadas de domingo a lunes en las que repetiremos algunos de estos programas de los que hemos hablado

Voz 1480 15:18 bueno bueno bueno y que se preparen para septiembre

Voz 10 15:20 qué tal novedades novedad son novedades secretas a ver por qué contar un secreto

Voz 0277 15:29 bueno pero es también dejar hecha

Voz 1548 15:32 la cosilla y El misterio no vamos a tener novedades cuál es a escuchar para descubrir las claves

Voz 1480 15:39 Hawaii intríngulis implica

Voz 10 15:42 vive la música

Voz 1480 15:44 la música y la música la ya que que os ha gustado de de de de la música algo más pues yo tengo que empezar bueno voy a mí lo que me ha gustado mucho de de de la sección de música es que me hace mucha gracia que Ana amén de dejar hablar de cualquier tontería que se me ocurre es débil ella marca muy bien los temas si hablamos de fumar pues con una lista de de canciones relacionadas con el tabaco Si hablamos de meteorología pues alguna de viento lluvia sol no sé qué pero me gusta mucho

Voz 1548 16:14 cuando me pone un tema difícil me permite que yo haga lo que me de la santísima gana entonces no me digas hay momentos bonitos en los que hecho el imbécil como nadie poniendo pues no se o calor cantando viejo veinte cago este puesto el Paquito Chocolatero Ortiz de Minerva como de los años noventa es que me deja hacer cualquier cosa así que has puesto a Hombres G A no que sólo yo una vez que esto ya dejó la iba a recordar el momento bronca que te que tuvisteis si es verdad que nos peleábamos así pero bueno poco pero mi Nono que tú has que poner un poco de paz Joaquim eh es verdad un poco de las manos

Voz 19 16:51 no existía amanecer nuestros oyentes van a asistir a uno de los más con bates de la historia de la Sociedad Española de Radiodifusión Cadena SER Runner a mi derecha vestida con calzón Rosa camiseta rosa guantes rosas pintalabios Rosa por si tenemos alguna duda de cuál es su color favorito tenemos a Ana Martínez Concejo cuyo mejor truco para dejar KO a su rival será frenar la cuando la luz se refleje sobre toda la purpurina que lleva ni a las urracas les gusta tanto la brillantina Ia Amir quiero Tom Carlton morado camiseta de Beyoncé guantes con cara de Rihanna estampada y un penalti espectacular yo no sé cómo está muchacha no es imagen dependen tenemos a María Romero que tratará de conseguir que Ana muerda el polvo culminada con los guitarra dos de su sección por favor

Voz 20 17:47 el espectáculo

Voz 19 17:48 no

Voz 0277 17:53 buenas nada Stollbrock pasiva cuando

Voz 1480 17:55 no me deja hablar de de personajes en concreto por ejemplo me gustó mucho cuando me dejaron hablar de los Backstreet Boys de Britney Spears

Voz 1548 18:26 hay que recordar el momento con Estopa maravilloso que recordamos esto hacía veinte años pero conseguimos también saludó de es verdad

Voz 5 18:37 hola amigos de entretiempo esto es Estopa o queremos mandar un abrazo de un saludo a las chicas del tiempo y a todos sus oyentes entre Stop

Voz 0142 19:06 hola saludó a de Sun

Voz 1548 19:09 voy yo no tengo pesadillas con este tema Dios mío David Summers aparece hola amigos

Voz 1480 19:17 de hombre

Voz 18 19:18 en mi nombre y en a todos mis compañeros querías lo da mucho

Voz 1839 19:21 somos Cedeño los oyentes de

Voz 1548 19:24 María estoy aquí parece David Summer

Voz 21 19:27 David ha estado siempre hemos ido unas aprendió a decirlo bien David Summers Jean hacen olvida

Voz 1548 19:47 pero mira a pesar de todo en realidad a pesar de las grandes mafias y a pesar de de de que aquí ha sido una música muy variopinta caído de Rocío Jurado hasta los raperos los Trapero es que hacen habrá música tangana y toda esta gente Rosalía las últimas novedades tuvimos un programa que por fin nos pusimos de acuerdo todas pero no fue tan fácil que a la hora de de de apoyarlo con fuerza

Voz 22 20:10 eh emocionar Nos con él

Voz 1548 20:12 que yo lo elegí porque es

Voz 22 20:15 lo que me gusta mucho Gina

Voz 1548 20:17 porque es una música que conoce poco pero que le hace pasárselo muy bien porque a Illana lo eligió pues por lo inquietudes literarias inquietudes literarias por ejemplo si vaya pudo cómodo presentarles Now we sí pero acuerdo que eso cumplían los diez años de disco más sonado tendrá que presentar una canción

Voz 14 21:27 hay que poner otra canción

Voz 1548 21:29 es una que resume muy bien lo que ha sido este este año y que nos deja muy buen sabor de boca de cara a la temporada que viene miedo me da es que es que la escuchas de Askatasuna pues a verano

Voz 16 21:38 así que lo disfruten ustedes mucho

Voz 23 22:04 la otra

Voz 2 22:20 chicas nos falta algo en este último programa y algo que ya vamos a convertir en tradición y es que queremos a ver nosotros nos hemos puesto nota nosotras nos hemos puesto notas a nosotras mismas hemos dicho lo que nos ha gustado lo que no nos ha gustado bueno no nos hemos puesto porque yo no me quiero poner nota bueno me encanta que me ha puesto nota

Voz 24 22:43 al ha sido yo Kaká

Voz 2 22:46 necesitamos a alguien que nos ponga nota o que valore la temporada al margen de nuestra nuestra opinión que dio ese es Fernando pero ese es Camus sino en Twitter que el año pasado ya nos dijo que le había parecido la temporada entre tiempos la primera este año va a valorar qué le ha parecido la segunda o muy buena

Voz 25 23:04 los amigos de entretiempo eh soy Fernando Arrabal quería escribir bueno mandar un mensaje de voz en el último programa de la temporada para despedirme y agradeceros toda la temporada que nos habéis hecho pasar eh creo que habéis hecho una buena temporada ha sido muy interesante de Mis episodios favoritos han sido por ejemplo el que dedica seis a la ley antitabaco porque me encantó poder escuchar cómo se vivía en aquella época y creo que una de las cosas más interesantes vuestro programa es precisamente eso no puedes sentirte como un radio oyente de los años ochenta años setenta y poder vivir como fue todo eso otro de mis programas favoritos también fue aquel en el que repasaba eh anuncios antiguos de radio jingels Si todo esto creo que debería seguir así recuperando curiosidades programas sintonías podría ser un buen tema para un programa no sintonías míticas de la historia de la Cadena SER o radio novelas también creo que es un una cosa bastante interesante de la historia de la radio y en la parte mala eh bueno por un lado el horario me seguís haciendo trasnochar bastante pero bueno bueno que no habéis cumplido me prometí ustedes que me ibais a invitar a una visita no habéis cumplido eh yo me voy a encadenar en Gran Vía treinta y dos para que me dejéis pasar porque de momento es todo Nos queda pendiente para la próxima temporada pero muchas gracias por vuestro programa gracias por el niño que me hicisteis en en aquella edición

Voz 1839 24:50 sí un beso para todos es verdad que están perdiendo lo balón no hemos cumplido uno has venido todavía pero prometemos prometemos prometemos que a la vuelta de verano te recibimos con todos los honores ya que ha recordado el guiño qué os parece si lo volvemos a poner sí sí recupere un guiño

Voz 0277 25:08 guiño guiño guiño guiño guiño

Voz 1839 25:13 bueno pues hasta aquí nuestro programa de hoy nuestro último programa de la temporada gracias

Voz 1480 25:23 no pues hasta la próxima canción en septiembre y que disfruten mucho del verano

Voz 1839 25:27 gracias a ti y a los oyentes

Voz 1480 25:30 que seguirán abiertas las líneas bares en Gan en contacto con nosotros y tener así nuevas para el próxima para la próxima temporada me inspira AIS tanto

Voz 1548 25:40 has Marcos hoy también le doy las

Voz 1839 25:42 además a los oyentes nos despedimos hasta la temporada que viene