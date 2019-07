El piso de abajo: Relato ganador del mes de junio

ya tengo los pies fríos a través del suelo pudo sentir ese paisaje hilado que se instala en el piso de abajo cuando el llegas no soy capaz entonces de escuchar como si hubieran el uno del otro pasos que van y vienen cada cual por su lado no se habla ponen la televisión cierra una puerta abre en algún grifo ni una palabra que evidencie que existe una convivencia entre ambos yo intento concentrarme en mis libros hasta que den las nueve ahora como todos los días me llamarán para que baje a cenar en familia

Voz 2

00:43

yo One que no yo te has Sachs porque no me Juan yo suavidad qué hay que no que no lo veis me veis pues yo sé