'Yesterday' (Danny Boyle)

con Guti Totti no de

ver si tienes ahí tenemos que ya sea bueno yo ya tengo mánager en su no pero pero pero tenemos que habla que descansa Steven en los Angeles Los Angeles

día que me he quedado sin telonero para mi gira europea con tu tiempo tendría como máximo unos treinta minutos y dura más la gente se pone nerviosa Alfano Orio

Hartz es una gran película pero no se hemos encontrado otra manera de hablar de ellos lo que pasa con los biopic que tienden a hablar de un protagonista humilde que acaba asumido en drogas y alcohol y que acaba cantando en la última escena como alguien totalmente hundido no es esa la historia de los Beatles

Voz 8

04:34

el director no no viste y no les esperemos nunca aparecieron pero si hablamos con ellos les enseñamos el proyecto la música y recibimos un mensaje muy cariñoso derribos también de la viuda de Harrison Paul pues gracioso vio el tráiler y dijo anda sí parece bueno si lo que ya es unas de prosa