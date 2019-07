El Marqués de Cerralbo

Voz 1 00:00 hoy es un día especial hoy salte por mano del mundo cuando el sol ya

Voz 1515 03:03 hasta dónde llegamos que bueno hablando de romansa nos damos al Museo Cerralbo la primera llamarnos harán otras contando la historia porque decíamos a los oyentes que nos llamasen para contarnos qué les gusta del Museo Cerralbo la primera sido Rosa Rosa que te

Voz 3 03:16 el hola hola Marta qué te gusta del Cerralbo todo

Voz 0805 03:21 es que la escalera es espectacular yo he ido dos veces y te te aconsejo que no que no te lo pierdas

Voz 0772 03:29 bueno yo tengo una becas caseros

Voz 0805 03:32 siempre lo lo que me ha gustado mucho es que claro este señor era un coleccionista entonces hay una colección de pues de de de cosas de China tiene espadas samuráis tiene de todo y a mí eso siempre me ha gustado muchísimo está pintada en verde me parece IS está todo lo que hay es muy bonito pero a mí lo que más me llama la atención es esa habitación con todo cosas de China bueno precioso así que eso es lo que yo puedo decirte

Voz 1515 04:06 in porque también es de que Nacho tiene una especie de predilección por el Museo Cerralbo porque por la parte coleccionista fíjate Rossato decías toda la parte de la cerámica Ximo en la parte egipcia yo creo que a Tignes tras tocarla

Voz 0772 04:22 fibra sensible si tiene poquitas piezas egipcias algunos APT y si tiene cerámica griega tiene fragmentos de de esculturas romanas griegas es es alucinante es el el mundo hay que pensar que ponernos un poco en finales del siglo XIX es cierto que en requiere de Aguilera viajó mucho pero Europa tuvo contacto con con grandes expertos en el mundo de la arqueología Él mismo fue un referente citado por grandes arqueólogo B el del momento bueno aquí quizás no había esa tradición esa en bueno pues ese acervo cultural de de intentar crear una pequeña colección hoy él fue pionero en muchos de esos aspectos para para crearlo definitivas oye su casa museo

Voz 0805 05:04 tiene grandes colecciones y a mí me encanta siempre que paso por ahí hubo un día tengo que volver otra vez porque es que no te cansas no te cansas de deben tantas preciosidad de si tenía una sensibilidad especial para para coleccionar cosas

Voz 1515 05:19 ah eres eres carne de museos Rosa tiene predilección por este te queme que museos

Voz 0805 05:25 yo por supuesto del Prado yo lo primero que viene a Madrid cuando vine y me el Prado por si acaso lo cerraban algo así

Voz 4 05:33 si no no te funcionó lo de pitonisa eh por qué cerrarlo no lo encerrado pero no

Voz 0805 05:38 y siempre que puedo el museo empleado para mí es es es vida yo todos los años tengo que ir un par de veces porque de eso menú otro así que

Voz 1515 05:47 pues mire usted ya descubrí hace unas semanas estrenamos una sección la semana pasada ocho minutos con Lázaro Galdiano fui a grabar un espacio mañana volveremos a ser el segundo de los

Voz 3 05:58 tú le he visto sí Lázaro Galdiano es una maravilla

Voz 0805 06:01 es una maravilla ahí la calle Serrano

Voz 1515 06:05 bueno oye gracias por habernos llamado vamos a dejar de Nacho Ares nos vaya contando más cosas de este rango

Voz 0805 06:09 hola que estuve el otro día viendo al señor este que miraba Frank Sinatra ahí me encantó así que muchas

Voz 3 06:16 bueno aquí estoy estuviste en que hacerle en el sí estuvo genial Instagram bueno un sitio estupendo muy los sentaron muy bien

Voz 0805 06:25 en todo estupendas

Voz 1515 06:27 el viernes vino quite Gómez Verlaine directo con la vi van de Bob San es espectacular dieciocho músicos sobre el escenario mira para los que somos unos nostálgicos de Simon enhorabuena sin menoscabo de Twitter

Voz 0805 06:39 me maravilla yo me podía cantar lo sacaban nunca había cantidad de músicos pones trompeta el piano la batería la guitarra el violonchelo grandote bueno precioso

Voz 1515 06:52 sí sí merece la pena viene lo hace dos veces al año en Madrid y siempre que si se tiene la oportunidad vayan a ver a Quique Gómez metido en la piel de Sinatra con la big band

Voz 3 07:02 sí sí sí de gente la verdad es que voy Mariló llenan se rellenan pues sí bueno muchas gracias Un besito arrasa hasta luego

Voz 1515 07:11 cosas está pasando hoy a ver Nacho Ares Museo Cerralbo

Voz 0772 07:14 en tan los más lo que nos escuchan tienen quién lo primero la calle Ventura Rodríguez que es a haberlo iban a descubrir un lugar maravilloso antes lo decía es una suerte de que absorben el tiempo de una persona con una eh poca sensibilidad muy especial consiguió hacer algo que hasta entonces nadie nadie había conseguido realizar no una pequeña colección de antigüedades investigar publicar sí que te parece vamos a escuchar a Lourdes Vaquero ella es la directora del del Museo Cerralbo y esto es lo que nos contaba en un pequeño corte sobre esos datos más importantes del perfil biográfico de Enrique de Aguilera Gamboa nacido en mil ochocientos cuarenta y cinco fallecido en mil novecientos veintidós

Voz 5 07:56 eh Marqués de Cerralbo fue Enrique de Aguilera Gamboa es un personaje del siglo XIX nacido aquí en Madrid de de una familia noble vinculado al al Partido Carlista de hecho fue representante de Don Carlos en España pero también fue un eminente historiador y arqueólogo IN en relación con el museo sobre todo un importante coleccionista hubiese engañado Un poco de la política pues se refugia en ese campo de la de la arqueología de la investigación pone al servicio de la investigación precisamente su dinero su capital costea una sería

Voz 2 08:34 de de excavaciones a lo largo de todo el en el río Jalón es un refugio un refugio de de los de la de la tercera edad

Voz 0772 08:42 fíjate que decía Lourdes Vaquero la la directora de este museo que el marqués de Cerralbo Se desengaño de la de la política que lo dejó todo precisamente bueno pues bueno tenía la herencia tenía el dinero tenía hasta bien sus sus trabajos en el trabajo no es que fuera él a trabajar pero tenía esos movimientos económicos por así decirlo para seguir manteniendo ese esa fortuna se dedica a lo que más le gustaba que era la la historia a mí me recordaba salvando todas las distancias a un personaje contemporáneo que es buen amigo Manuel Pimentel el ministro de Aznar que lo absolutamente todo dimitió de de la política lo deja absolutamente todo y ahora se dedica a la historia de la arqueología tiene

Voz 1515 09:22 dentro de viste al hilo de eso hace unos años porque esto ya fue hace tiempo muy interesante la charla lo sacamos de la politica no somos

Voz 0772 09:29 está usted en los libros y realmente es un enamorado al igual que era Marqués de Cerralbo de de este este trabajos no el marqués hizo grandes investigaciones en Torralba en en hambruna en lo que son hoy todavía muchos referentes para conocer la historia de de la Península Ibérica fue colaborador y con él bueno colaborador en aquella época

Voz 6 09:52 eh Hugo Obermaier Un

Voz 0772 09:55 es un arqueólogo es quizás lo más de la arqueología de finales del XIX comienzos del XX era más joven que él pero comenzaron juntos en en algunos trabajos ya es uno de esos son referentes que quizá no los madrileños no no conocen no tenía muy buena relación también con el abate Perejil que de los que conozcan un poco la historia de la arqueología en cuevas prehistóricas como Altamira con Sautuola fue uno de los pioneros en sacar interpretaciones de todos esos dibujos era un sacerdote pues tuvo muy buena relación con con el marqués de Cerralbo no

Voz 1515 10:29 no siguen llamando oyentes para hablar de este Museo Cerralbo el siguientes José María hola

Voz 3 10:34 María qué tal hola buenos días a ver qué te gusta tiene el Cerralbo

Voz 0307 10:38 sobre la vida pues todo lo que vi porque de lo que es el edificio el interior que ya de por sí aunque estuviera desnudo de figuras estatuas y demás pues ya de por sí es digno de verse y luego pues el contenido que tiene lleno de estatuas eran para fabulosas que tiene las armaduras el sector de esos de guerra y demás todo en sí es maravilloso que tiene de entrada

Voz 1515 11:06 sí pero también lo decía Rosa que la escalera ese espectacular la entrada

Voz 0307 11:09 ella es que es una enamorada de escalera

Voz 1515 11:12 sí y con qué te quedas y te quedas con ella decía todo lo que tiene de la colección China es fantástica es Nacho decía hombre yo quiero más aparte de lo que tiene colección egipcia con qué te quedas

Voz 0307 11:27 son cosas que no sé distinguir me pasa como con nietos

Voz 3 11:32 hay cierto perdiendo José María llevado a los nietos de Cerralbo

Voz 0307 11:37 estuvimos con un centro de mayores que estamos ya somos mayores logros

Voz 0805 11:43 con esta gente y Sisi

Voz 0307 11:45 me gustaría llevarle su veto a los mayores que viera lo que historia

Voz 3 11:50 sí bueno muy bonito qué bien qué bien nos encanta cuántas veces ha podido ir

Voz 0307 11:55 pues hemos ido un par de veces

Voz 0772 11:59 es que es un lugar maravilloso antes lo decía no eso no

Voz 6 12:01 no viajar en el tiempo

Voz 0772 12:04 Palacio de comienzos del siglo XX de finales del siglo XIX con esas moquetas el el ambiente las luces está todo tan cuidado tan recreado tan perfectamente conservado que te ayuda un poco a a meterte en la cabeza no de de de de esas personas que vivieron allí el marqués de Cerralbo es cierto que él se dedicó a la Prehistoria sobre todo pero tenía inquietudes sobre dicho sobre otras culturas no y que además todo ello lo deja perfectamente manifiesto en en la en la colección que hay en el en su museo hablábamos de las cerámicas chinas convencional mencionaba las cerámicas griegas pero que absolutamente de todo en aquella época no es como ahora que como yo uno es egiptólogo y parece que se centra únicamente en en esa especialidad no en aquella época pues eran tengo una mentalidad mucho más abierta de ese conocimiento general de de la Antigüedad clase como verdaderos sabios no sabios que intentaban conocer un poco de de todo nuestro pasado

Voz 1515 13:02 te ha contado más cosas la directora de Cerralbo Lourdes Vaquero

Voz 0772 13:05 sí vamos a escucharla de nuevo

Voz 6 13:08 que bueno

Voz 0772 13:10 Lourdes ya lo conozco desde hace desde hace años además yo presenté un una de mis novelas la presenté ahí el sueño de los faraones se portaron genial con con conmigo vamos a escucharla

Voz 5 13:20 hemos como tres vertientes una sobre todo en la zona de Torralba de década más llena a los restos de útiles y utillaje de homínidos asociados a a fauna con lo cual bueno pues fue bueno será en ese momento los descubrimientos serán los restos más antiguos de presencia humana no luego hay otra vertiente eso es en Torralba hay otra vertiente que también escala unas unas zonas que son de necrópolis celtibérica que eso también fue un hallazgo importante y también los hallazgos en el mundo romano en la zona de cobre

Voz 0772 13:57 todo eso perfectamente publicado documentado pues siguiendo las normas de la época no era un a una publicación científica al al al uso pero desde luego que con mucho mérito y sobre todo con mucho trabajo y tesón porque hay que pensar que esta gente tanto él como eh hola o otros personajes del XIX que se dedicaron a la prehistoria ya la arqueología realmente no estudiaron nada de ellos lo conocían a través de pues eso esa inquietud que tenían de mirar libros de viajar de entrevistarse con personas y todo ello les hacía pues ir creciendo creciendo poco a poco ese conocimiento tan tan amplio de de del mundo y sobretodo hacerse preguntas no que es lo más importante preguntas de quiénes somos de dónde venimos y además en una época en donde la Iglesia marcaba el devenir del comportamiento del pensamiento de muchas personas todos estos eran acérrimos católicos ahí iban a a misa los los domingos imagínate qué cara le pondría el el cura cuando decía que estaba tocando los pilares del pensamiento de la Iglesia con el pues casi poniendo en duda el el momento de la creación no y que no es que la prehistoria el hombre el ser humano viene desde hace miles de años y ha hecho este recorrido y vivían de esta manera es de esta otra es decir algo que ese salía totalmente del de lo que aparecía escrito en la en la Biblia en el Antiguo Testamento

Voz 1515 15:16 bueno él el que el legado del marqués de Cerralbo en Madrid lo tenemos ahí en la calle Ventura Rodríguez un palacio que mandó construir en mil ochocientos setenta y tres lleno de joyas de grandes colecciones internacionales Nacho Ares la semana que viene más y me ha encantado comprobar también cómo es conocido yo ahí punto negativo es que no he estado nunca pero como los madrileños lo conoce lo aprecian lo quieren claro que sí

Voz 0772 15:40 es un lugar fantástico que hay que visitar es cierto que hay muchos grandes museos pero en los pequeños museos que en esta sección en ocasiones hemos dado salida muchos de ellos van a encontrar joyas y maravillas para sorprenderse

Voz 1515 15:52 también hay que tener ese Nacho Ares gracias gracias