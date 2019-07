Voz 1 00:00 el norte contra el sur su hermano contra hermano la guerra civil de Estados Unidos es la más sangrienta de su Historia la victoria requerirá mucho más que potencia de fuego en el campo de batalla comunicaciones logística lo que suceda tras la línea del frente será lo que decida este combate por el futuro de Norteamérica

Voz 0772 00:44 en este fragmento del documental de Canal Historia han dedicado a la Guerra Civil americana la Guerra de Secesión esa batalla terrible que duró entre mil ochocientos sesenta y uno En mil ochocientos sesenta y cinco votos más que una batalla un montón de batallas en el marco de una de una guerra entre el Norte y el Sur como escuchábamos como digo en esta Bouza al comienzo de este nuevo bloque la historia de Estados Unidos es quizá una de las más desconocidas para los oyentes de de Ser Historia ahora lo comentaba micrófono cerrado con nuestro próximo invitado hemos dedicado más minutos en estas diez temporadas del programa a quizás al a la Historia de otros continentes y en cambio la historia de Estados Unidos que parece algo muy cercano a nuestra cultura occidental la tenemos bastante bastante olvidada Óscar Venezuela bienvenido a Ser Historia

Voz 0969 01:33 hola Nacho qué tal muy buenas

Voz 0772 01:36 Óscar Venezuela es escritor un entusiasta de la de la historia de Estados Unidos es el autor de algunas novelas que tengo aquí sobre la mesa de este estudio de de Ser Historia la décima de Luisiana por ejemplo o proveedores de almas Óscar lo comentaba ahora nos atiende desde Radio Bilbao a ti te llegó un poco la la llamada no hace años de de tu entusiasmo por la historia de Estados Unidos que es una historia muy desconocida para para nosotros para para los los europeos tiene infinidad de perfiles infinidad de de de elementos que la convierten en algún muy atractivo bueno quizás uno de esos un aspectos que ha llegado hasta nosotros sobre todo a a través del cine luego comentaremos algunas cosas de las diferentes películas que se han hecho al respecto es esa lucha civil esa lucha entre el Norte y el Sur no entre azules grises que es un poco el el el marco en el que se va a mover esta esta guerra entre mil ochocientos sesenta y uno mil ochocientos sesenta y cinco nuevos que es una guerra entre el norte y el sur

Voz 0165 02:39 sí bueno de hecho bueno la la la guerra

Voz 0969 02:43 comenzó digamos oficialmente en mil ochocientos sesenta y uno entre los estados del norte que se supone que eran más industriales frente a los del sur que eran su economía se basaba sobre todo en las grandes plantaciones con esclavos y entonces pues bueno digamos que oficialmente empezó en el ochenta sesenta y uno

Voz 0165 03:03 pero el origen

Voz 0969 03:06 habría que buscarlo tal vez hace siete años atrás no

Voz 0165 03:10 hay una una ley que promovió el

Voz 0969 03:14 senador de Illinois estoy Stephen Douglas ahí seamos a la ley Kansas Nebraska entonces esta le anulaba un anterior de mil ochocientos veinte escindido que claro para equilibrar las fuerzas en el Senado y el Congreso de de a medida que Estados Unidos si va expandiendo hacia el oeste después de la guerra de México cuando compró cuando compró la Luisiana francesa etc etc pues veían que necesitaban acoplar esos estados a su nuevo territorio no entonces esta ley decía de compromiso de Missouri pues que por cada Estado esclavista que se introdujera en la en la Unión habría que añadir otro otro libre no entonces añadió Missouri para contrarrestar Massachusetts partido en lo que quedó lo que hoy en día conocemos como Mein pero qué paso que en mil ochocientos cincuenta y cuatro las ansias de expansión del del sur

Voz 0165 04:13 pues

Voz 0969 04:15 querían que esos nuevos estados fueran esclavistas también no entonces pues digamos que hubo una pequeña guerra civil anterior a la a la a la que vamos a hablar y allí pues eso Nebraska Kansas y Misuri se enzarzaron en guerra de guerrillas más o menos digamos que fue

Voz 0165 04:34 fue un escenario eh

Voz 0969 04:37 muy parecido al que luego se desarrollaría a lo largo de todo el país no sé

Voz 0772 04:42 porque en un principio son esos corrígeme si me equivoco la guerra como tal tal y como la entendemos comience en febrero de mil ochocientos sesenta y uno cuando siete estados bueno pues a favor de la de la esclavitud de ese de esa parte sur del país en luchan contra el resto de de Estados que como decías tú pues no no estaban tanto a favor de de de de la utilización de de esclavos no

Voz 0969 05:08 me llama la atención no el hecho de que esta ley

Voz 0772 05:11 comentabas ahora por un lado parecía que contravenía o luchaba contra la esclavitud pero también la consentía no puedes y te pones uno de esclavos yo con uno que no tenga de esclavos no entonces

Voz 0969 05:22 sí era un una ambigüedad un poco de hecho bueno Lincoln bueno es una figura admirada por todo el mundo no pero bueno tenía también sus ambigüedades como tú bien dices porque de hecho el Lincoln hay mucha gente buena últimamente hay unas posturas revisionistas de la historia no que dicen que que la guerra no fue por esclavismo no por los esclavos bueno depende yo siempre digo de de que el punto de mira desde el punto de mira lo mires no porque si Lincoln nunca dijo de hecho famosos discursos Lincoln era un gran orador hacía él mismo los discursos si tal y él dijo públicamente que para él lo más importante era mantener la unión del país no de hecho bueno hay unos Estados que llaman fronterizos que son Kentucky que es donde nació Lincoln realmente y en Maryland Delaware Missouri precisamente donde oficialmente en Estados del norte pero en los que se permite la esclavitud entonces realmente Lincoln no pretendía a clavar con acabar con la esclavitud sino para impedir su expansión no de ahí vienen los problemas no de de todo este conflicto el primero nada más es que es elegido el Lincoln en mil ochocientos sesenta pues Carolina el del Sur pues eso decide romper con la unión posó ante la pasividad de pues de del Gobierno pues luego les siguen todos estos estados no que has mencionado que son en Luisiana Texas Mississippi Alabama Georgia y Florida no luego ya más adelante se unirían otros otros cuatro y que son Tennessee Carolina el del norte y Arkansas no Virginia y a raíz de ahí pues ya se desencadena la la guerra que en principio bueno pues empezó como una no sólo tomaron muy en serio digamos los del norte no porque la primera gran batalla que fue la gran como llamarían los de los del norte la gente pues iba ese creía que era una pelea de

Voz 3 07:18 salón pero a nivel a nivel digamos que a lo grande no me pegaban puñetazos que les iban a a dar una paliza y volver a casa Hay ya dedicarse otra vez pues acoger su comercio a trabajar en el banco o lo que sea no

Voz 0969 07:34 y casualmente pues en esas fechas la fotografía empezaba ya a inundar los los periódicos Si bueno se vio realmente que las imágenes eran muy crudas el campo estaba sembrado de cadáveres ya te oí idea pues yo creo que en el norte eso que en una era pues eso son tan fácil como habían pensado ida y que los dos primeros años el sur obtuviera victorias a pesar de que está mucho menos desarrollado no tenía infraestructuras tenía un ejército mucho más pequeño

Voz 0772 08:07 eso te iba a preguntar Oscar porque el Ejército imagino al ser una circunstancia que como bien decías ahora quizás no era no es esperaba una guerra larga de cuatro años que iba a ser pues unas escaramuzas

Voz 0969 08:21 un desencuentro

Voz 0772 08:23 que podría llegarse incluso pues bueno pues con todas las comidas del mundo no un acuerdo diplomático próximo en el tiempo vemos que los de los ejércitos tanto del norte como del sur empiezan a pincharse con soldados voluntarios lo que comentabas ahora no los los campos de batalla se convierten en verdaderos o en verdaderas masacres con con decenas de miles de muertos

Voz 0969 08:46 sí sí y además pues ya te digo

Voz 0165 08:48 que que a medida que avance

Voz 0969 08:51 a la guerra pues estas masacres bueno alcanzaron sumó su punto más más álgido una anteriormente que tiene el récord de muertos en en un día de bajas que son veintitrés mil pero Betis B en los tres días que duró pues fueron casi cincuenta mil bajas no entonces eso es es como decía la decíamos antes no pues al final de la guerra se juntaron más de seiscientos mil muertos Si casi el doble de baja no entre heridos desaparecidos mutilados al final pues pues eso es lo que nunca ha tenido tantas bajas en todas sus guerras juntas y que les siguieron a esta no ha eso da la imagen de desnivel de de violencia que se empleo porque al príncipe ya te digo que si pensaban que iba a ser pues es como una pelea entre hermanos realmente fue una localidades

Voz 0165 09:43 algo de eso de salón y entre más porque realmente se conocían todos porque cuando estalló la guerra todos los cadetes

Voz 0969 09:52 el de West Point estaban todos juntos a tenor de sus mezclados entonces claro por ejemplo una figura la más famosa no de la secesión Rober Eli y esa fue tentado por el norte para hacerse cargo de los Ejércitos y él se sentía americano pero no más Virginia no no más de su estado y a pesar de estar en contra la guerra como Jefferson Davis que fue el presidente con federado pues el dijo que se debía a subir a su tierra a su patria ir cogió las armas de lado del sur ya te digo que muchas veces al principio pues se conocía iban a luchar en en el campo debate allá Lee luchó contra muchos generales que a los que había dado clase en West Point no de hecho el el el estallido de la guerra oficialmente el doce de abril de sesenta y uno en la bahía de Charleston y allí pues paradójicamente Baura que era un general de el del sur bombardeado sin piedad a Anderson que había sido también su profesor en en West Point no y a pesar bueno destruyeron el la fortaleza por completo no hubo ningún ningún muerto pero cuando salieron rendidos ya después de casi dos días sin sin municiones y si provisiones pues los soldados del Sur se plantaron ante ellos les vieron desfilar derrotados pero casi casi como quitándose el sombrero un plan de la severidad que que se mantenía al principio de la guerra no que luego al final ya con su hermano en los últimos ya coletazos pues que aplicó una guerra de tierra quemada no por todo Georgia Atlanta hasta la costa hasta Savannah ya pues

Voz 0165 11:33 y como decía él no a la guerra es cruel y entonces la ganará

Voz 0969 11:39 al que más cruel sea no entonces el pues empezó a quemar campos gran no no asesinar a nadie pero sí a a quemar campos granjas

Voz 0772 11:48 sí yo es como sucede en cualquier guerra civil en siempre es acatamos con con circunstancias que que realmente pone los pelos de punta tiempo después no de bueno de revisar esa documentación la prensa y los testimonios del momento

Voz 4 12:03 la nación se está destruyendo con la misma pasión que se construyó la batalla más violenta jamás en territorio estadounidense se inicia accidentalmente por una escaramuza los dos ejércitos enfrentan en un pequeño pueblo de Pensilvania de pronto habría cincuenta mil bajas entre muertos heridos y desaparecidos esta es la historia de ocho hombres que lucharon aquí de los tres días que cambiaron el destino de la nación

Voz 2 12:42 hola

Voz 0772 12:45 escuchábamos un fragmento de este documental de Canal Historia sobre la Guerra de Secesión la guerra civil americana haciendo especial hincapié en una de las batallas que nuestro invitado Oscar Venezuela acababa de mencionar la batalla de Pensilvania una batalla producía en mil ochocientos sesenta y tres pues casi en el en el ecuador de la de la guerra

Voz 5 13:05 no en donde en apenas tres

Voz 0772 13:07 días pues decenas de miles de muertos no unos cincuenta mil muertos se calculan una verdadera salvajada Óscar retomando un poco la la charla que mantenemos contigo sobre la la historia de Estados Unidos la Guerra de Secesión y y cuál es la idea que ha dejado el el cine no porque yo recuerdo haber visto de pequeño todas esas películas del Oeste no con los de los Yankees los del sur etc cada uno uno de azul otros de de gris las luchas con los indios han dejado una una visión un tanto romántica de la Guerra Civil no porque luego por ejemplo el otro día pensaba sobre ello no nosotros cuando pensamos en la Guerra Civil española lo lo hemos como Cabo como más hiriente más cercano en el tiempo esa lucha de bandos pero ellos quizá no corrígeme si me equivoco eh a lo mejor es una percepción que yo tengo pero han organizado no a muchos de esos protagonistas da igual del bando en la guerra civil americana pues es bueno es el el tema ella el marco ha sido durante décadas de de infinidad de Pelé

Voz 0969 14:11 sí bueno hoy hay una serie muy famosa no que dices yo de pequeño estaba enganchado norte y sur no por ejemplo a series refleja muy bien la realidad de de que lo que comentábamos antes no de de gente que se conoce de un lado y otro y luego si a han idealizado así a figuras como Eli realmente era uno es mejor es generales pero luego he de tren después de la guerra fue igual un poco más más duro para mucha gente no porque las consecuencias fueron nefastas para el que quedó destrozado entonces empezaron a surgir pues

Voz 0772 14:49 destrozado también desde el punto de vista económico por la que no de esos cuatro millones de esclavos que eran la fuente no estoy justificando no entiendo nada claro a repetir un poco el lo que sucedió en aquel momento no claro la base de la economía era esclavista liberación de esos millones de esclavos cuatro millones creo que quieran pues imagino que la industria todo lo la agricultura o mejor dicho de los campos de cultivo se vendría abajo

Voz 0969 15:13 claro claro porque realmente es a dos tercios de las exportaciones eran algodón osaba imagínate todas las plantaciones se fueron a pique de hecho después de la guerra hubo esclavos en las plantaciones de sus propios dueños entonces qué paso que vino en la reconstrucción pero el partido el republicano después de perder al Lincoln no pues no hizo un buen trabajo un trabajo digamos no allí entonces hubo mucha corrupción subieron mucho los impuestos la gente quedó como más desanimada todavía empezaron a surgir pues figuras y grupos de bandidos y tal por ejemplo Jesse James no el famoso oye sí que es un resentido no entre comillas ya tenía Audi hacia los Yankees como ellos ya no llamaban pues después más todavía no es una figura que realmente se lo piensas no era ningún Robin Hood como la gente se piensa Easy irá bueno se dedicaba a atracar todo lo que veía a matar a robar todos los bancos trenes que que podía no bueno lo de la idealización pues si muchas veces tiramos como incluso llegando a pensar que el sur como que era que eran los buenos no digamos no hubiese Sáez delectación romántica que tenemos pero bueno realmente lo que decía antes en el norte también había una miedo hacia los esclavos aunque parezca mentira sobre todo por la colonia irlandesa no porque veía en esa libertad liberalización común la FIFA no sus trabajos es como cuando el ferrocarril no se extendido por el oeste que vinieron los chinos ahí a la costa californiana claro cogían trabajos más baratos

Voz 0772 16:47 a poner lavanderías no

Voz 6 16:50 es pues lo hemos visto en lo que lobby esto de los coches cuenta ahí hay una mi novela que narra esa historia nada de un chino que pone una lavandería

Voz 0969 17:03 hay eso y entonces pues realmente la esclavitud yo creo que fue consentida incluso por Lincoln porque el ya tío que llegó a decir que

Voz 0165 17:10 para él era la Unión entonces y dice si tengo que lograr la sede de

Voz 0969 17:17 de todos esclavos bien si la tengo que lograr a base de unos y otros no bien pero si no te pero ninguno pues también no entonces él mismo lo decía entonces pues bueno yo creo que lo que Lincoln tenía temía era era eso era perder el la unión del del del país y más viendo que que bueno que lo sureños pues hace muy buenas migas con los humildes y franceses en Europa esto es pues estaba un poco a la expectativa por eso la batalla volviendo a lo del Betis Burt fue tan clave no porque los ingleses yo creo que estaban esperando un poco a al resultado de esa batalla porque hasta ahora el sur solos estaba defendiendo entonces digamos incluso les comprar en algún barco y tal no sé qué pero los ingleses yo creo que si hubieran vencido en terreno a no Ortiz

Voz 0165 18:03 esta y yo creo que

Voz 0969 18:05 habría cambia el curso de la historia por eso que se antoja como una batalla fundamental yo creo

Voz 0772 18:11 ya como última pregunta Oscar Venezuela

Voz 7 18:14 eh tenemos apenas un minuto y medio qué hubiera sucedido si el sur gana la guerra pues bueno nada nadie lo lo sabe esos como se suele decir

Voz 0969 18:24 es política ficción no sé pero bueno yo creo que en el fondo el norte se hubiera impuesto alguna de alguna otra forma no yo creo que la esclavitud al final es habría abolido igualmente aquí tal vez hubieran pasado más años pero yo creo que al final si Estados Unidos hubiera vuelta unir hay yo creo que más más pronto que tarde hubiéramos llegado al al mismo resultado no pero bueno eso no se puede aventurar porque al final ganaron los los del norte y bueno y la historia es lo que lo que queremos

Voz 0772 19:03 bueno en definitiva la historia es es bonita esa hermosa hubo casi pues más de seiscientos mil muertos pero bueno es parte del pasado y del que tenemos que aprender como hemos hecho en los últimos minutos junto con Óscar Venezuela bello autor de estas novelas la décima de Luisiana o proveedores de de almas que nos acercan a conocer más de cerca la historia de Estados Unidos esos a mediados del siglo XIX con esa guerra civil americana esa guerra de secesión dar como digo siempre nuestros invitados muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de esto

Voz 0969 19:37 ya nada nos Chati por haberme invitado muy es un placer haber estado aquí