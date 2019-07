La 9 y la liberación de París en la II Guerra Mundial

Voz 1 00:00 veintiséis de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro un día después de la liberación de París el general De Gaulle desfile por los Campos Elíseos entorno a él miembros del Consejo Nacional de la Resistencia oficiales la muchedumbre la euforia también los vehículos de la división blindada del general Leclerc JAP tracs semi orugas encargados de la seguridad del general cada aún llevan nombre un nombre español a la izquierda del general el Don Quijote detrás el JAP track Lepant agua los Pingüinos el apodo que los franceses solían dar a los españoles por último el hat trick número cuarenta mil seiscientos cincuenta y cinco el Madrid estos vehículos pertenecen a la novena compañía de la División Leclerc llamada por todos para la historia la nueve

Voz 0772 01:04 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia hacemos escuchando un documental de la televisión francesa emitido aquí en España por Televisión Española titulado literalmente la nueve la nueve era el nombre como escuchábamos en la voz de este corte

Voz 3 01:20 de esa división blindada que

Voz 0772 01:23 que fue la protagonista en la recuperación de la ciudad de París en la liberación de París la mano de los de los alemanes de los de los nazis y quizá este hecho por ser republicanos los soldados que iban al al mando de moral no estaba claro que era francés pero al ser los componentes españoles si como digo del bando republicano quizás hasta hace relativamente poco unos ha hecho la historiografía suficientemente eco de esta heroicidad porque realmente asilo fue no sí siempre vemos en películas como Los americanos un ayudan la liberación de de Europa ayudado también de entre otras naciones y luego pues en momentos clave no como esa liberación de de París nos olvidamos de que los españoles fuimos los primeros en entrar para bueno para llegar a los puntos estratégicos en definitiva pues lo que la puesta esa ha supuesto la la propia liberación de de París Carlos Ollero bienvenido a Ser Historia

Voz 4 02:24 buenas qué tal Carlos Ollero me escribió hace

Voz 0772 02:26 los ves es un correo electrónico del es autor de una novela las derrotas de de Elena yo conocía un poco de soslayo el el mundo de de de la nueve de la novena viendo el precisamente Internet del documental que del que acabamos de extraer un fragmento luego escucharemos Otro pues a mi se me pone un poco los los pelos de punta no como la historiografía se ha olvidado de de esos héroes de los que tú Carlos hablas un poco también algunos de ellos en en en tu novela Un las derrotas de de Lena por qué ese olvido poco lo decía yo ahora no por ser republicanos ser del del lazo enemigo entre comillas no lo que lo que hacía que que no hubiéramos olvidado de ellos

Voz 4 03:10 sí bueno yo creo que realmente lo que pasó es que se quedaron se quedaron entre dos aguas en España nadie una de las reconocía en si iba a reconocer desde desde el franquismo pero desde Francia tampoco les interesaba demasiado para su propio relato el en reconocer que en cierto modo la participación de los excombatientes españoles en el ejercito francés fue fue fue importante

Voz 0772 03:34 pero en en ese desfile veíamos cómo lo podemos ver en las imágenes ahí estaban los primeros punto com

Voz 4 03:39 sí claro y la la División Leclerc que era la la división que que que entró en París pero es que ahora cabeza de esa división Leclerc no dudó en poner a a esta compañía que era posiblemente de las mejores que había en esa división hiciese compañía estaba formada por ciento cincuenta aproximadamente cien ciento cincuenta republicanos españoles al mando de un capitán francés que se llama ladrón y el resto el resto de la división practicamente osada decisión perdón de la compañía era era prácticamente española no dudó en hacerlo porque fueron los primeros en entrar y fueron los que hicieron esa ese desfile triunfal detrás de De Gaulle

Voz 0772 04:20 los republicanos tengo aquí anotado con con ideas muy fijas no en el sentido de que bueno pues salieron de la de la Guerra Civil como derrotados pero bueno lo sentían muy muy dentro de sí las ideas por las que luchaban y es lo que les hizo no lo que les empujó un poco a a luchar contra el fascismo no en Europa

Voz 4 04:39 la época yo creo que la gente muy muy aguerrida lo primero muy concienciada también pero yo creo que también en parte de eso también va la novela es gente que se vio arrastrada por un tsunami tsunami primero en en España que fue la Guerra Civil y luego un tsunami que que les continuó arrastrando en Francia porque muchos de ellos acabaron en Francia acabaron en en campos de concentración en las playas de del sur de Francia y muchos tuvieron que elegir entre a integrarse en el ejército francés en la Legión Extranjera au seguir en esos campos de concentración incluso luego cuando empezó la guerra la Segunda Guerra Mundial estuvieron en batallones de trabajo es decir fueron también unos supervivientes pero a pesar de ser unos supervivientes nunca tuvieron nunca dejaron de detener la idea de devolver a España hay terminar la guerra que habían que habían perdido o que habían empezado en el XXXVI de hecho dentro va un poco tú en el

Voz 0772 05:40 trasfondo más emocional de su novela no si el hecho de que alguno puede haber regresado

Voz 4 05:45 sí bueno el el el trasfondo de la novela es que es la historia de dos personajes dos personajes muy jóvenes que que se ven arrastrados por esas circunstancias histórica Manuel el Manuel y Elena justo cuando iban en paz dar una vida como como cualquiera de nosotros podemos empezar a nuestro juventud pues todos estos planes todos todos todas tus ideas se vuelven Serrano ponen patas arriba la vida les lleva un sitio muy distinto entonces ese es el trasfondo emocional digamos pero el trasfondo histórico es

Voz 5 06:20 la Guerra Civil el las las

Voz 4 06:23 penas que pasaron después en Francia porque en Francia tampoco fueron bien recibidos y luego por último pues la pequeña justicia poética que representó que los primeros soldados aliados que entraron fueron efectivamente estos republicanos españoles

Voz 0772 06:39 te iba a preguntar lo tenía he notado cómo fueron recibidos OME me dices que no que no muy bien imagino como sucede siempre no en en Francia dijo

Voz 4 06:46 no en en en Francia perfectamente en Francia les les les les paraban porque de hecho la la recuperación de París fue un poco sui géneris no fue un una batalla frontal e en la que hubo un asedio ni nada de eso sino que era los los alemanes estaban medio abandonando ya en París quedaba mucha guarnición pero estaba en medio ya yéndose el ejército aliado estaba muy cerca y fue llegando poco a poco el Leclerc se se cruzó con el capitán dron con el capitán de la de la IX en un cruce de caminos Il echó la bronca Le que vamos a ver qué hace usted equiparado tire para París que tenemos que estar allí hoy mismo muy coge lo que coja lo que tenga su compañía hay tres carros blindados más Itínere para que estamos llegando que ya estamos aquí entonces en París les recibieron de maravilla les paraban les besaba les agasajó porque estaban esperando porque no sabían que eran españoles hasta que no hablaba claro pero ellos iban vestidos de uniforme es americanos Estados Unidos era el que había uniformado y armado a a todas estas divisiones que no eran propiamente americanas

Voz 0772 08:00 no le echo la misma pregunta a a muchos de nuestros invitados bueno quiero decir que lo decía al principio no agradezco muchísimo en el correo que que que envía este no ERE no eres el primero ni será el último hay mucha gente que dice no pues a lo mejor es un programa inaccesible porque está en una emisora grande pero siempre siempre respondemos a la a la gente y son muchísimos los que han tenido la posibilidad de pasar por estos micrófonos pues enviando un simple correo no proponiendo su trabajo que a mí me pareció pues una historia muy muy emocionante no lo de la lo de la IX pero tú no eres historiador no eres periodista eres se físico eres más informático buenos que marcaba uno hay otro

Voz 4 08:39 tengo un perfil un poco poco esto frenético

Voz 0772 08:42 eh

Voz 4 08:43 bueno sí yo soy tengo formación de Ciencias el trabajo o la necesidad de tener un trabajo más llegó me llevó a la informática y en concreto se procesos de de ciclos formativos además pero eso no quiere eso no quita para que la historia y las humanidades siempre me han me han me han gustado me han llamado la atención me han me han llamado siempre he leído mucho la literatura me gusta tengo escribo aparte de esta novela histórica pues relato también bueno pues es creo que no he no hay que encasillarse y hay que decir bueno yo es que me dedico a esto y todo lo demás es inaccesible bueno

Voz 0772 09:25 es que además la la historia de de la nueve por ese halo de romanticismo por esa lo de heroicidad que decía antes pues lo tiene todo o no para crear los personajes escenario para hacer una una novela una novela histórica y desde el punto de vista emotivo también y quizás también por lo desconocido no que que es estoy convencido de que mucha gente que no se escucha nosotros lo hemos comentado alguna vez en nuestro programa la hemos hablado de la de la IX pero quizá los que no siguen con la asiduidad desconocía de que los españoles fueron los primeros no es es algo que realmente te te te llena de orgullo no en una batalla como en una guerra como la la Segunda Guerra Mundial que esos españoles Valientes fueran más allá de las ideas políticas y se pongan eso no no no tiene que ver nada de ese sea de un lado de o de otro pero pero sí que fascina no es un momento de la historia muy desconocido y que fascina esas de ciencias o de humanidad

Voz 4 10:17 sí sí vamos yo creo que eso eso da igual si por ejemplo Toulouse también fue recuperada por Poor por guerrilleros españoles quiero decir la mayoría de de la de la guerrilla del sur de Francia a la zona de Toulouse por ejemplo eran eran republicanos españoles también quiero decir que hay mucha historia que que se olvidado directamente yo la la historia de la nueve la conocí a través del libro de Evelyn Mesquida que posiblemente sea el libro que ha dado el pistoletazo de salida para empezar a recuperar esta esta historia es el libro de de Evelyn Mesquida que se llama La nueve y que habla y que ahora detalladamente de pues de los verdaderos protagonistas de los con nombres y apellidos a mí me parecía increíble que que que no hubiese sabido nada hasta hace cinco años os seis buenos eso sí te años robo así me parece increíble que son eso supiese que eso es es algo que en cualquier otro país yo creo que que no que no ocurriría lo

Voz 1 11:21 el hombre que se apoye en su vehículo es el capitán Simon con francés libre de la primera hora y uno de los pocos franceses de la

Voz 6 11:29 compañía Tom es el comandante de la IX en el diario de campaña de ese día anota la compañía española la primera en penetrar en la capital ocupa en el desfile un puesto de honor

Voz 1 11:48 el veinticuatro de agosto las defensas alemanas habían obligado a Leclerc a detenerse a pocos kilómetros de París París sea sublevado había que entrar a toda costa en la capital Leclerc lanza en avanzada su novena compañía la nueve unas horas más tarde los JAP tracs Guadalajara Brunete Ebro Santander Teruel alcanzan victoriosos el Ayuntamiento de París a bordo un centenar de hombres casi todos republicanos españoles

Voz 7 12:24 Amado Granell Fermín Puyol Ramón

Voz 1 12:27 Alda Miguel Campos y muchos otros

Voz 8 12:31 porque la historia no ha querido recordar sus no

Voz 1 12:33 les

Voz 0772 12:38 nombres españoles como escuchábamos en este nuevo fragmento del documental La nueve de la televisión francesa emitido aquí en nuestro país por Televisión Española Carlos Ollero autor de las derrotas de Elena en donde se toca este este tema algunos de ellos regresaron a nuestro país au todos se quedaron en en Francia porque algunos incluso los hemos visto en algunas entrevistas ya llores casi centenarios si yo no lo desconozco si alguno pudo regresar

Voz 4 13:12 sé que por ejemplo Amado Granell murió aquí en España Amado Granell era el segundo de la compañía era era teniente había sido Recuero ahora mismo el el el grado militar que tuvo aquí en la República pero mal mandó una brigada una obligada mixta en la compañía nueve era era el segundo hijo él murió aquí en España murió en la era la de de la zona de Levante de de Alicante Valencia y muy en un accidente de tráfico por ahí en los años sesenta creo recordar nos ánimo desconozco si o no recuerdo si si alguno volvió pero sí volvió fue algo muy circunstancial muy puntual la nueve realmente es muy triste es decirlo pero se fueron quedando por donde fueron cayendo las nueve desembarcó en Normandía desembarcó en en Omaha a finales de de julio a principios de a principios de agosto el uno de agosto por el desembarco hizo el final de la batalla de Normandía la en la Bolsa de Falete Easy ICO ir según iban cayendo heridos pues practicamente sigan quedando allí en luego lucharon también en en la recuperación de Estrasburgo muy llegaron hasta el Nido del Águila de de Hitler hay una serie muy conocida y hay que me parece muy buena que se hermanos de sangre que sobre la ciento uno Aerotransportada americana hay un capítulo en el que llegan al nido del águila Hay dicen que les iban a que tenían que tomar por la mano los franceses es decir llegar antes que los franceses eso franceses eran era la división blindada de Leclerc y de hecho en el libro The Daily Mesquida sí que se habla de que la la nueve llegó allí lo que yo yo no sé asegurar si antes o después que los americanos pero sé que alguno de la IX se llevó o por lo menos lo se indica en ese libro que se llevó algún recuerdo del nido del águila

Voz 0772 15:09 porque además de una hablaba español y en lo que pudiera algún bocadillo de chorizo seguro que se una gorra haciéndonos seguro que la la extradición por muchos hijos fuera

Voz 4 15:18 pero muchos se fueron caían heridos en en algún sitio y cuando se recuperaban pues es que no tenían realmente donde él eran se convirtieron en apátridas no tenía Noel no pueden volver a España era impensable pero tampoco eran franceses luego así que el Estado español estado francés Le fue le fue otorgando la nacionalidad les fue reconociendo de cierta manera pues que al final que habían sido luchadores de parte del Ejército francés pero casi todo se quedaron por allí se quedaron en Francia

Voz 0772 15:47 da un poco de eso también hablasen en tu novela no las derrotas de de Elena Pernas ese paso de los años que es capaz de de de separarse de romper familias en este caso como lo lo el el amor de los protagonistas no Manuel Elena

Voz 4 15:59 sí el libro tenía otro título muy distinto que muy acertadamente el editor me me me dijo que le dio una vuelta y al final el libro y se convirtió en la historia de Elena en la historia de la de la protagonista porque el que está las batallas del que está en la guerra es Manuel pero la que sufre también la guerra hay esa batalla así toda esa época hay ese tsunami de que ha hablado antes es Elena igual que Elena muchas otras Elena que hubo en en aquella época que se quedaron solas que se quedaron con hijos que se quedaron sufriendo situaciones muy complicadas de soledad de abandono incluso entonces el libro acabó siendo el libro de Elena por esos Gemma así las derrotas de Elena también queriendo utilizar ese doble sentido de derrota en cuanto a perder pero también en cuanto a a la derrota náuticas decir a a seguir un camino ese es el sentido que tiene que tiene este libros de las derrotas Delia porque no solamente es de pérdidas sino que también este el camino que te va llevando en el que te lleva la vida de un lado para otro ese es el la razón del del título

Voz 0772 17:12 bueno esas derrotas de Elena es ese nombre de Elena que podríamos aplicarlo a a cientos de miles de mujeres en en aquella época ya hubieran sido esposas au familiares protagonistas de de la IX o de otras y otros dos momentos tanto de la Guerra Civil como de la de la Segunda Guerra Mundial bueno pues todos los que estén interesados en ampliar en conocer un poco más la historia de de la Novi sobre todo el el el marco histórico en el que ese rodean en esos años cuarenta lo podemos hacer a través de esta novela las derrotas de Elena publicada por discursiva cuyo autor Carlos Ollero Sánchez ha compartido con nosotros micrófono aquí en en esta máquina del tiempo en Ser Historia Carlos lo dicho muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 4 18:02 a vosotros por por darme esta oportunidad también

Voz 9 18:05 desde del libro

Voz 4 18:07 en vuestro programa