Las primeras iglesias del cristianismo

acabamos de escuchar un fragmento de un documental de National Geographic dedicado a la figura de María Magdalena en donde se nos habla de una Iglesia que podría ser quizá una de las primeras iglesias conocidas ubicada ochenta kilómetros al norte de Jerusalén en esa cárcel cerca de de de me Guido el lugar en donde tuvo una de las batallas en la historia de la antigüedad de más conocida las a mediados del siglo XIV pero que en esta ocasión nos hace viajar a esas primeras comunidades a esos primeros intentos de de formar un una nueva iglesia un nuevo conocimiento en un nuevo filosofía un nuevo pensamiento como vamos a a desbrozar en los próximos minutos como hacemos siempre con Javier Alonso que es nuestro PIB lista particular Javier Alonso bienvenido de nuevo a Ser Historia muchas gracias como siempre como nos tenemos que imaginar esas primeras comunidades que que yo decía

ahora bueno las primeras comunidades a los pocos años incluso a los pocos meses de de la muerte de Jesús de Nazaret en realidad no nos han separado de él de la de la el tronco madre que es el el judaísmo lo que vemos procuran las las cartas de Pablo luso ya cuando está predicando a gentiles que no son judíos es que los centros de reunión siguen siendo las sinagogas e tanto en tanto dentro de los judeocristianos es decir judíos de nacimiento practicantes de la ley judía creen que Jesús el Mesías como dentro de aquel grupo de gentiles que se han convertido intentan cumplir al menos parte de la ley los centros de reunión son las sinagogas y en esas sinagogas de discurso porque compartían espacio judíos judíos estrictos con judeo cristianos ellos no se no se reconocieron nosotros como religiones diferentes y en aquel momento no no podemos hablar todavía de que el cristianismo sea una religión separada

hoy para nosotros es difícil de comprender pero que es lo que hacía a una persona hace veinte siglos hace dos mil años cambiar de de creencia que es lo que ofrecía de nuevo el el naciente judaísmo Cristiano del del judaísmo más más tradicional

a un paso más allá en sus en las creencias judía

días está la la idea de que

de qué va aparecer un mesías de que Dios va a enviar un mesías el problema es cómo va a ser este Mesías y es un Rey es un guerrero de esto hemos hablado muchas veces si es un sacerdote se incluso puede ser más de uno puede ser varias varias figuras

Voz 2 03:32 pero que en realidad es tan simple como pensar que hay algunos judíos que llegar a la conclusión de que Jesús de Nazaret es este Mesías anunciado en los textos del Antiguo Testamento ese es el empeño sobre todo el evangelista Mateo todo su Evangelio está orientado y él mismo lo hacen cita la el los pasajes del Antiguo Testamento que que su opinión corroboran esta esta idea Jesús de Nazaret es un mesías anunciado a todos los judíos aquellos que que crean en él simplemente están dando un paso más allá aquellos judíos que no crean en él pues siguen estancados esos respecto a los judíos respecto a los gentiles

no tienen Nuevo Testamento esa Se ha escrito un testamento pero no tienen estos textos no tienen la categoría de

Voz 5 05:05 muy fácil muy y muy barato Eso desde luego muy barato claro

Voz 0772 05:10 imagino que eso es el elementos comunes que había en un principio tanto en el cristianismo pues con las religiones más más cercanas que tú lo explica muy bien en en tu libro las cinco caras de Dios publicado por por Azalia el el papel de los símbolos el papel de los iconos y también tendría su su papel nunca nunca mejor dicho no valga la redundancia en un principio compartirían mucha de esa iconografía mucha de esos simbolismos

Voz 2 05:36 bueno el judaísmo carece prácticamente de de de iconografía encontramos ciertas representaciones florales alguna estrella de David pero sobre todo en un contexto funerario los cristianos y los cristianos crisis empiezan a utilizar sobretodo signos uno es el de la Cruz en los primeros momentos sobre todo el el pez que es un que es un acrónimo de de de un de una formulación griega de Jesús de leer de que Jesucristo es el es el es el Hijo de Dios al Salvador ellos yo creo que había una película no sé si en Cuevas vis por ejemplo sí que es una película de los años cincuenta ya aparece la representación de que de que dos Cristiano es reconocen sí dibujan pez en el en el suelo pero esta iconografía no es estrictamente judía sino que la adoptan los cristianos para diferenciarse dentro de un de un grupo muy similar a ellos

Voz 0772 06:28 además por lo tanto vemos que los cristianos dan un paso más allá no se quieren separar de esa tradición más conservadora más tradicional del judaísmo añadiendo pues aspectos nuevos no en su forma de pensar en su filosofía que es precisamente la adopción de de de símbolos con los que fueran identificados o los que con los que ellos también pudieran identificar ese paso esa conexión esa comunicación con la divinidad

Voz 2 06:52 sí pero la la diferenciación con el judaísmo yo creo que tiene además una una vertiente política muy importante que no aunque no no se puede obviar es que los judíos en el entre setenta y luego en el siglo II en la década de los treinta con él durante el reinado de Adriano eh liberan dos dos guerras contra Roma tremendas de cuestan una enorme cantidad de de recursos humanos y de dinero a a Roma Illes Grajera una una muy mala dentro de todo el imperio romano entonces los cristianos llegó momento que no les interesa que el resto de de pobladores del imperio de ciudadanos romanos los vean como judíos son ellos los primeros que de no no nosotros no somos judíos nosotros ya somos otra cosa para diferenciarse de este pueblo que tanto el problema y que que tantos quebraderos de cabeza provocó a los a los emperadores de los de los dos primeros y los no solamente una un problema estrictamente religioso sino evitar que caiga sobre ellos la las represalias de la autoridad romana por las revueltas judías

Voz 0772 07:58 en el marco de esas revueltas imagino que también empezarán a surgir nuevos espacios en donde llevar a cabo sus ceremonias ya bueno pues poco a poco distanciadas separadas de la de la tradición judía tú decías antes que es una cosa que a mí me ha me ha dejado un poco Pizcueta yo desconocía que esas primeras Iglesias al mismo tiempo eran sinagogas me imagino que con el paso del tiempo se irían separando Irán bueno pues adaptando nuevos espacios no quizás los espacios más románticos como veíamos en la en la película de que mencionabas de cobardes en donde pues en catacumbas en cuevas pero poco a poco también irían construyendo sus propios espacios sus propios edificios

Voz 4 08:43 sí en yo creo que en esa película mucho de la que la vi no me acuerdo bien pero creo que en esa película también aparece una una una representación de lo que serían las primeras comunidades cristianas no en catacumbas que también

Voz 2 08:54 sino en lo que se llama eh te Toulouse títulos la palabra título que eran viviendas particulares donde se reunían a celebrar la eucaristía Ardila una comida ritual religiosa ya a rezar se la las plegarias habituales ya en nombre de Jesús Hinault dentro de un contexto estrictamente judíos son viviendas particulares ese es el primer momento en el que el cristiano sobre todo en en Roma en en Occidente empieza a separarse de los de los judíos a celebrar las las las ceremonias propias en espacios específicos no se pueden considerar todavía estrictamente Iglesias en los primeros lugares de reunión aparte de estas casas de lo de títulos viene porque no tenían el el el nombre del propietario de la de la casa la aparición de estos lugares es más o menos contemporánea a la aparición del otro gran fenómeno que distancia al cristianismo del judaísmo que es la adopción de un canon de textos nuevos

Voz 0549 09:54 los cristianos del primer siglo

Voz 2 09:57 no tienen Nuevo Testamento esa Se ha escrito un testamento pero no tienen estos textos no tienen la categoría de

Voz 0549 10:03 de canon equiparable al al a la biblia hebrea

Voz 2 10:07 en el momento que se crea un canon cerrado ya tienen sus propios libros sagrados también surgen sus propios espacios sagrados se iban distanciando gradualmente del el judaísmo tenemos libros diferentes tenemos espacios diferentes y si encima en estos textos en muchos de los Evangelios vemos cómo se cargan las tintas sobre la responsabilidad de los judíos en la muerte de Jesús cuando esto es una cosa que ya hemos hablado muchas veces en tu programa ya hablado también Antonio Piñero que desde el punto de este histórico es obvio que la muerte de Jesús es una posibilidad romana pero el cristianismo marca distancias con el judaísmo de esta de esta manera cargando las tintas sobre la responsabilidad

Wilson quiere averiguar más cosas sobre esta primitiva Iglesia cristiana Se trata de un mosaico particularmente rico hay muchísima información hay una serie de inscripciones en el suelo de mosaico una mujer le dio una mesa la Iglesia en recordatorio del Divino Jesucristo se trata de un grupo de fieles que opinaban que Jesús era divino que él era Dios este es el argumento decisivo aquí pone que Llanos era un centurión romano y lo que hizo fue dar dinero de sus propios fondos de su propio bolsillo para construir este mosaico eso es muy interesante demuestra que el cristianismo tuvo bastante influencia entre el ejército romano

escuchábamos un nuevo fragmento de este documental de National Geographic dedicado a la figura de María Magdalena en donde se nos habla de esa Iglesia primitiva quizá la primera iglesia conocida como tal que hoy se encuentra en en medido en en Israel dentro de de un recinto carcelario de difícil acceso pero que ella ha sido excavado y estudiado por los expertos en donde aparecen esos mosaicos con con figuras que que lo vinculan directamente con con el cristianismo Javier Alonso viví lista que tú conoces este este este lugar has leído ya trabajado un poco sobre el esta Iglesia primitiva porqué estaba ubicada ahí en ese espacio tan aparentemente en medio de la nada

Voz 4 12:22 sí bueno sí lo conozco estabas comentando eso de que es de difícil acceso la verdad es que el acceso dependiendo de qué crimen ellas cometido sobre cómo está la de una cárcel pues ya depende hay es una selección de crímenes es una el militar además la tienes que ser soldado

Voz 2 12:35 de algún crimen entonces poder visitar el los restos desde que está todos los días pero bueno si la la iglesia la conozco en osara quizá no sea exactamente la más antigua hay otra más o menos que podría estar aproximadamente en la misma época que es la de dura europeos en Siria pero en cualquier caso es uno de los primeros ejemplos de un edificio

Voz 0549 12:53 dedicado exclusivamente

Voz 2 12:56 a la función de lugar de reunión de los de los cristianos porque medido indudablemente una de las la cuna del cristianismo es es Israel es Jerusalén la comunidad primitiva es la la Jero sí mi Tana eh en aquellos que consiguen huir de la institución de León setenta Se marcha la apela a la actual Jordania o ser bueno ustedes perdieron por ciertos centros de la del del territorio medido lo has comentado donde efectivamente es es un lugar de la famosa batalla de Tutmosis III

Voz 0549 13:29 pero me quedo es Harms seguidos

Voz 2 13:32 el monte de me viene Armageddon es un lugar citado en el Apocalipsis como lugar donde va a tener lugar la gran batalla definitiva entre las fuerzas del bien en las puertas del mal con lo cual el cristianismo primitivo que es una religión que está pensando en una llegar en una vuelta inminente Jesús en un fin del mundo inminente en lugar tiene tiene mucha lógica es es como coger primera línea de playa para para esta batalla final para todo lo que va lo que va a ocurrir de hecho aún hoy en día el siglo XXI hay muchos grupos religiosos sobre todo norteamericanos que visitan la el yacimiento de medido que es un yacimiento el bronce y hierro ir no les interesa nada lo que están viendo de allí de las piedras sino que se asoman desde el monte bien la gran llanura preguntan a los guías que donde va a ser la batalla es una veintiún siglos después todavía tenemos gente que que cree que esa batalla va a tener lugar exactamente allí te preguntan por dónde dónde va ser quizá ese es el motivo de que se construyera esa iglesia allí y no en otro lugar

Voz 0772 14:41 llamativa no como una tradición me atrevería decir casi que unas son más una superstición no que una leyenda pues siga calando de una manera tan tan tan intensa veinte siglos después en este último corte también escuchábamos un bueno un dato que que ya era conocido no el hecho de que el cristianismo se difundió por todo el orbe conocido de entonces y a partir de las legiones romanas por qué crees que caló de una manera tan intensa en los legionarios romanos esta nueva fe esta nueva religión para que luego ellos mismos se encargaran de alguna mono de alguna manera no de de expandir los por por todo por toda Europa o el norte de África

Voz 2 15:23 bueno yo no sé si lo si el legionario es un es un terreno especialmente abonado para para admitir esta creencia lo que es es un medio perfecto para poder transmitirla a través de de todo imperio el me imagino que el género romano tipo es un es el prototipo de de de habitante del Imperio en el en este momento en pero claro son ellos los que viajan de un lugar a otro transmite en creencias normalmente no es una gente con demasiado poder adquisitivo lo cual no se pueden permitir esto te hablábamos antes de los delitos Hemisféricos al final lo que tiene el cristianismo es es una es una oferta imbatible dentro de este mercado de religión el el el si lo primero es gratis es fácil porque en ese momento el cristianismo no no tiene estas complicaciones diplomáticas que va a dar lugar a todas las herejías el siglo III y IV ni a las discusiones bizantinas dennos y los entonces esto es una es una creencia más más básica en hay que creer en Jesús el amor por nosotros

Voz 0549 16:28 eh va a venir pronto Nos comportamos bien si ya esperar al fin del mundo

Voz 2 16:35 es fácil es es barato y encima es de de imposible comprobación y me explico te están ofreciendo en la salvación eterna pero eso es una salvación indemostrable nadie ha vuelto del más allá para contarte que efectivamente

Voz 7 16:53 te has salvado con lo cual

Voz 2 16:55 en en el que no se podía demostrar en el fondo aunque podría parecernos un punto débil es un punto fuerte de de este producto porque no lo puedes no lo puedes desacreditar de Basso salvar más a tener una vida eterna pero no pero no hoy la vas a tener mañana cuando te mueras

Voz 5 17:14 y es muy fácil imagino también Javier que el el el hecho de que

Voz 0772 17:18 los soldados los legionarios romanos estuvieran siempre pues en el campo de batalla en donde la incertidumbre de lo que pudiera suceder mañana esa muerte inmediata en un conflicto bélico también les les hiciera reflexionar no pensar y buscar un futuro mejor no entre comillas en en ese más allá no lo que abraza le les haría abrazar también de una manera pues más convincente au con con esa con ese anhelo no con esa ilusión el una religión que les ofrecía como decías tú ahora una salvación en ese más allá

Voz 2 17:50 claro es que es que un soldado romano lo tiene muy claro tenía veinte años de contrato solamente tenía dos salidas una era cumplir los veinte años y entonces recibiría una licencia y un lote de tierras pero eso sería una solución digamos eh renal o era muy probable que durante esos veinte años acabará muriendo entonces que para qué ha servido todos te este este esfuerzo en qué en qué consiste porque muchos de ellos no son romanos de origen el el el origen de Roma bueno él está forjada a base de soldados nacidos en Roma y que han luchado por su patria pero pero después ya bueno pues indudablemente pensar que después hay algo que el premio está detrás es el único consuelo Hinault sigue funcionando así veinte siglos después ya no hace falta que seamos legionarios romanos es el es el consuelo para toda que

Voz 0549 18:39 lo que que tiene la sensación de que su vida es un asco y que no merece la pena

Voz 2 18:43 yo siempre estarán diciendo

Voz 0549 18:45 lo bueno viene después desde luego

Voz 0772 18:48 el hecho de que los Legionarios mono fueran como eslabones no de esa cadena de de de trasvase de información en el caso de la difusión del del cristianismo hizo que poco a poco

Voz 4 19:01 dos supera no sólo el cristianismo porque con el mismo hacen lo mismo decir son son cadena transmisión de la de las religiones salvífico

Voz 2 19:07 en el en el caso de las iglesias imagino que te

Voz 0772 19:09 iría un poco acompañado en el tendrían ese mismo recorrido paralelo no poco a poco a lo largo del siglo I II III empiezan a aparecer esas pequeñas iglesias esas pequeñas comunidades esos títulos como decías antes que se fueron extendiendo con profusión a lo largo y ancho de de lo reconocido de entonces

Voz 4 19:28 si se transmite a través de las ha ido hay dos vehículos de transmisión ignorante Laure las legiones son los que más rápido se mueve

Voz 2 19:34 y luego están lo los propios predicadores el cristianismo es algo que surge de Judea se expande por todo todo el mundo mediterráneo imitando el sistema de de predicación primero el de Jesús cuando envía a sus discípulos a predicar por no con Israel y luego el el modelo misionero de de Pablo hay que viajar hay que ir al nuevo lugares hay que predicar y convertir una vez que conviertes imitar modelos no vas a crear un modelo nuevo en cada en cada lugar sino que vas repitiendo estructuras modelos y lugares de culto tal y como has hecho en el lugar en el que estabas Pablo Pablo Laso al principio saltando sin agua pero en los predicadores ya el siglo II pues tendría que imitar este modelo pues de crear de de las reuniones en las casas familiares y luego en pequeños pequeños edificios ya adaptados a para estas necesidades son formas estamos en un mundo en el que todavía el cristianismo no está autorizado dentro de la del Imperio romano de sigues por eso son tan interesantes iglesias como la de duro Europa sola de Roland medido porque todavía estamos en una época en la que incluso en algunos momentos se sufren persecución

Voz 0772 20:43 podríamos decir ya Javier parir acabando que en esos primeros siglos había cierta desazón en la comunidad judía había cierto no voy a decir hartazgo no pero que se casaron un poco de de de de esa idea tan conservadora y abrazaron pues un nuevo Judas mismo que en definitiva derivó en el cristianismo

Voz 2 21:04 bueno los judíos del siglo I un muchos muchos murieron este siglo muchos murieron defendiendo sus ideales contra Roma estás dos guerras los que sobreviven eh que sobretodo es el judaísmo fariseos lo que lo que hace sobre todo es analizar qué por qué por qué si ellos estaban defendiendo a Dios Dios les abandonaron ha permitido que fueran derrotados el de ahí surge un nuevo judaísmo sin templo y más basado en la piedad en el en el estudio en el cumplimiento de la de la ley

Voz 0549 21:38 pero indudablemente cierto hartazgo oí sí

Voz 2 21:42 el cristianismo ofrecen consuelo que el judaísmo por su presencia no no ofrecen una una salvación no no se hablaban claramente de ello aunque en realidad el cristianismo está hablando de conceptos judíos el el cristianismo hace mucho más hincapié en este en esta salvación en esta facilidad de de alcance de una felicidad en el más allá que el judaísmo en cambio presenten pasa de puntillas insiste mucho más en un cumplimiento estricto y puntilloso de la ley

Voz 0549 22:12 de la ley judía hay ya veremos ya veremos luego que es lo que ocurre

Voz 2 22:16 normalmente es es más atractivo para una persona que

Voz 0772 22:21 que es un mundo se desmorona y atractivo es intentar acercarse veinte siglos después al a los inicios de nuestra propia tradición de algo muy muy cercano no lo hemos hecho a partir de esta iglesia quizá una de las primeras aparecida en el mercado un lugar pues con con ese halo de me atrevería decir casi de malditismo no por todas las ideas que hablaban de que iba a ser el foco a partir del cual iba a surgir en el final de los tiempos el lugar en donde antes decía al comienzo me he dado cuenta luego dije a mediados del siglo XIV a mediados del siglo XV con la batalla de Tutmosis III a la batalla de de medido en donde tuvo lugar uno de esos encontronazos entre dos grandes potencias del del mundo del mundo antiguo que marcó también puso otra muesca en la historia del del lugar todo esto de la siglo esas de las primeras iglesias de ese cristianismo primitivo hemos hablado en los últimos minutos junto con nuestro invitado Javier Alonso viví lista autor entre otros trabajos de las cinco caras de Dios publicado por parar salia Javier una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 2 23:26 a las otras es un placer

