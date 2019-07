La polémica del día

Voz 0827

00:07

bueno pues ya en pleno mes de julio como en cada comienzo de vacaciones aparte de las dudas frecuentes y universales de que me llevo que me voy a poner muchos conductores se plantearán si les pueden multar si conducen con chanclas según leemos hoy en El País la Guardia Civil lejos de despejar dudas pues las alimentado porque hace tres días en plena operación el ida lanzó un tuit en el que afirmaba que no está específicamente prohibido conducir con chanclas pero puede ser sancionado por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos la cuestión es que no es que el tuits e impreciso sino una regulación legal que no especifica la prohibición de conducir con un determinado calzado sino que establece genéricamente la obligación de mantenerse en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o de mantener la libertad de movimientos que garantice la seguridad propia y ajena hombre y parece evidente que las chanclas que a veces parecen llevar vida propia no son el calzado más adecuado ni para conducir ni para tropezar ni para que te pisen que lleva chanclas pero parece un tanto aleatorio que su uso sea sancionable o no según interprete la gente que decida si realmente ese uso provoca los inconvenientes señalados así que quizás la ley debería especificar la prohibición como lo hace con los auriculares o con los teléfonos móviles por ejemplo para que la cosa ya que de un poquito más clara