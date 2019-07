Recupera después de muchos años la bici con la que aprendió a andar

Voz 1 00:00 la patria una marca rojos y azules Viva el vino abren ya que la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema

Voz 2 00:24 tal

Voz 3 00:41 es que eso es una cosa de de de taberna es una cosa de chulo de discoteca dijo que contaremos sí de momento que contar los que somos Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Aróstegui cómo está el Tour y acaba de empezar el está al Tour está como está el Tour y cómo están las obras en Barcelona un ratito con con su arma y compañía vamos no ritmo tiene rollo

Voz 1981 01:23 confesado dos minutos pero hace dos pero cuando empiecen fuerte dejar abierto el micro

Voz 3 01:27 sí sí sí

Voz 0230 01:29 caracas venga venga venga oye que comenzamos estamos en la en la última semana de la temporada si vamos a abrir el calado que deberá no lo primero la no

Voz 0257 01:40 edad Aimar Bretos aquí en España Pedro Sánchez reúne hoy a la cúpula del PSOE para concretar su posición antes de que mañana el candidato socialista a la investidura se reúna con Pablo Iglesias y Pablo Casado por Carme Rivera se ha negado a acudir a esa nueva ronda

Voz 0230 01:53 bueno se ha reunido la cúpula del PSOE reunido la cúpula del PSOE y después la presidenta del PSOE Cristina

Voz 1610 02:00 ya

Voz 6 02:04 Cristina Narbona mina Narbona argumenta que Pedro

Voz 0230 02:08 Sánchez va a llevarle a Pablo Iglesias un resumen del programa electoral y la propuesta de un gobierno de pero acción un gobierno monocolor

Voz 7 02:16 un gobierno de coalición un gobierno

Voz 0230 02:19 de cooperación un gobierno de cooperación Pedro Sánchez quiere gobernar en solitario y ese es el primer tema del karaoke de Sheila

Voz 0419 02:26 Blanco así es yo traigo la versión del último tema de Rosalía millonaria pero lo hemos cambiado la letra iría si él nació para gobernar así en solitario de aquí para allá volando siempre en el aire hundían de Bombay y otro por Bruselas siempre bienes soltado a prueba de bala y lo que querría es tener un Falcon de color blanco y el otro veis pero sé que eso no lo he ganado yo ando muy Tito de diputados lo que querría es tener FAC Kim Pablo Men que tengo de diputados poco más de cien FAC Kim Pablo Men que Iglesias tiene un sillón entre ceja Haizea in Pablo Ven sé que nació yo va a ser presidente

Voz 0230 03:08 porque ahora lo vamos a cantar con unas

Voz 0419 03:10 admita Run verás que están tan ultimo que no tiene karaoke pero no me importaba hallaba vamos

Voz 1490 03:17 venga o para gobernar casi en solitario Beatriz Payá volando hacia era un y otro por Bruselas siempre habían escoltado a prueba rebajada lo que acarrea hasta dar un falta otro veis pero sólo lo he ganado guiando muy cortito diputados lo que querría estar Patín Pablo copa de putas poco más Pablo Ambani Iglesias tiene un sello andan trece Haifa Keep Pablo que ha nacido yo pasar pues si tanta

Voz 1610 03:58 el

Voz 3 04:06 twiterías todas las tutorías

Voz 1610 04:11 ahora es que deberían estar tramitándose nuevas leyes esta podría ser tenida en cuenta y lo propone María

Voz 10 04:16 que si trabajas cara al público debería estar permitido poder abofetear a un cliente al día

Voz 1610 04:20 el indie el silencioso tiene una teoría hay poca confianza en la raza humana y menos en la raza inglesa si la tierra fuese plana ya habrían hecho balconing desde el borde luego pregunta preguntes ríes Zarra expuestos poco agradables el ejemplo lo pone cansino Royal dónde vas con papel higiénico bajo el brazo

Voz 3 04:40 para jugar las momias no te jode

Voz 1610 04:45 vamos ahora con un tuit que contiene una gran contradicción es de más

Voz 10 04:48 Tito creo que hablo en nombre de todos cuando digo que no me gusta que hablen en mi nombre

Voz 0230 04:53 y acabamos con Twitter

Voz 1610 04:55 tiene una una gran lógica es de el talud vengo a devolver GPS es en la tienda de enfrente

Voz 11 05:06 Toledo

Voz 3 05:07 pues estamos de coro venga llega el turno de las noticias del Mundo Today

Voz 1981 05:12 con Xabi Quique por este orden ciudadanos exige a Sánchez aplicar el ciento cincuenta y cinco en el colectivo LGTB

Voz 0573 05:19 Rivera ha sido visto a primera hora de la mañana ayudando a los empleados de la limpieza retirar de la vía pública banderas distintivos del Orgullo LGTB ciento cincuenta y cinco por el culo Telecinco gritaban algunos simpatizantes

Voz 1981 05:31 Pedro Sánchez ajustadísimo Transfer Chernóbil ordena el cierre inmediato de todas las centrales nucleares en España

Voz 0573 05:39 oh Dios vamos a morir todos ha gritado en su comparecencia urgente ante los medios estoy perdiendo pelo estoy perdiendo pelo a exclama Yates cobrará las bolsas hasta ahora sólo cobraba el aire

Voz 1981 05:52 un bebé prematuro nace con cincuenta años de antelación

Voz 0573 05:56 sus padres aún no han nacido y nadie le esperaba hasta dos mil sesenta y nueve así que tendrá que quedarse en la sala de espera del hospital

Voz 1981 06:03 un perro coloca un cartel de cuidado conmigo en la puerta de su

Voz 0573 06:07 secreto cuando saca la pistola te juro por mi hija que te disparo en toda la pierna añade en otro cartel escrito a pata

Voz 1981 06:13 el paciente se cree que la enfermera enamorado de él porque le ha traído el desayuno a la cama

Voz 0573 06:19 todo aprobado hoy ha visto que le odia

Voz 1981 06:23 añaden los campos de fútbol al sistema métrico

Voz 0573 06:26 póngame cero coma cero cero cero dos campos de fútbol de filete de ternera Se dice ya en los mercados municipales

Voz 1981 06:32 con socorrista espera dos horas para salvar a un bañista porque acaba de comer

Voz 0573 06:37 pero no les sirvió de nada argumentado

Voz 1981 06:41 los monstruos marinos critican que Disney le haya dado el papel de sirenita a una actriz humana

Voz 0573 06:46 hay merluza de pincho perfectamente capacitados para interpretar el papel ha dicho el monstruo del lago Ness

Voz 1981 06:52 Macron felicita a Malú por romper con Rivera

Voz 0573 06:57 tras afirmar que ella habla directamente con el Elíseo Malú ha insistido en que Macron y el Ejecutivo francés se han mostrado aliviados porque ese chico no le convenía

Voz 3 07:57 ha habido habido como sabéis elecciones en Grecia en Grecia Grecia Grecia todavía se llama así ha ganado mil

Voz 1610 08:06 Sota X bueno miro

Voz 0230 08:08 los los conservadores ha sido todo esto de Grecia

Voz 14 08:11 eh al rescate y todo aquello que vivimos se parece lejanísimo pero en el año dos mil doce

Voz 0230 08:17 se nos ponía a Grecia como ejemplo de lo que no tenía que ser España qué es lo que quieren conseguir que España se convierta en Grecia

Voz 2 08:26 de acuerdo eso esto no sólo poníamos retos Jordan para acordarse con el rock

Voz 14 08:37 España se convertiría en Grecia habría corralito lo perderíamos todo lo de corralito eh estábamos en esto ese hundiría el mundo en aquel momento ya nadie se acuerda pero era muy tormentoso por fortuna

Voz 0230 08:54 había una persona que mantenía la calma

Voz 15 08:56 señoras señores Grecia y España son dos países del Mediterráneo

Voz 3 09:01 esto se acaba

Voz 0230 09:05 sí pero era imposible no darle la razón es bueno eso es la búsqueda de consensos Se trata de buscar puntos de acuerdo en aquel momento en España el único punto de acuerdo posibles que estábamos en el Mediterráneo la izquierda alternativa en Grecia duró muy poco del Fondo Monetario Internacional el Banco Central todo aquello los préstamos decía el rescate a Grecia si se iba Grecia del euro aussie aceptaba las condiciones del rescate el tándem Tsipras Brufau maquis os acordáis el también Tsipras la lo que Pío Baroja maquis dijo a Omán procuro griego Alexis Tsipras no se quedó atrás dijo se acabó un ciclo Se rompió esa pareja se rompió mucha gente piensa que Grecia fue la prueba definitiva de que fuera de las indicaciones de Bruselas no hay margen para la política por más de izquierdas que uno sea no hay margen pero en esto cada cual saca sus conclusiones

Voz 15 10:00 yo decreció sacaría una conclusión que lo único serio al final en la vida es ser serio

Voz 0230 10:08 no es imposible verlo de otra manera ha ganado el conservador Mitt Sota Kiss que anuncia medidas severas comenzando por medidas drásticas en su residencia oficial es un mensaje que ha sido muy criticado por su contenido machista mi choca Keys se dirige a las mujeres anuncia en su piso llana piso no va a admitir el que son bolitas más puré más que tu simboliza es más fácil en caso contrario se lo dará olmos o Time is da un recado para acá Celina ya Catherine ida que haga la cama porque hay que hacerla tuya cancele anoche Michelle a esos ataques anoche está eufórico aunque se quejaba de las altas temperaturas de Atenas

Voz 1610 10:59 mucho dolor venas pero bueno

Voz 0230 11:02 vais a comprobar que a medida que se emborracha va lo decía con menos rabia

Voz 2 11:06 Carla ahí vaya un poco

Voz 0230 11:10 Alexis Tsipras estaba ayer con un poco de acento asturiano preguntando si alguien había visto así ni temen vistos todos y la respuesta pública de siempre más a la victoria del conservador Chota Kiss fue cordial anoche pero en privado se desahogó a gusto dijo Tsipras pues que hacen a él y a la tutora que le parió que no valen más que para conducir

Voz 1610 11:36 tele libre te cambia el puto ahora vas para mal

Voz 0230 11:41 en España con todo el ruido que hay tenemos una noticia interesantísima nos político han comenzado los políticos han comenzado a trabajar sobre propuestas concretas en realidad no son muy concretas pero son propuestas que ya es un paso Partido Popular y Ciudadanos de Madrid han firmado un acuerdo de gobierno para Madrid el acuerdo tiene medidas en total medidas cuantas ciento cincuenta y cinco guiño guiño codazo

Voz 6 12:17 en el programa de ciento cincuenta y cinco medidas

Voz 1610 12:21 o como diciendo

Voz 0230 12:28 en que bueno eh son ciento cincuenta y cinco medidas en alusión

Voz 14 12:32 con nada al artículo ciento cincuenta y cuatro no entiendo que patético

Voz 0230 12:38 al artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución que Partido Popular y Ciudadanos han pedido que se aplique y lo ha pedido muchas veces han pedido que se aplica en Cataluña sin límite de tiempo pondremos en marcha de inmediato

Voz 16 12:51 el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución sin límite de tiempo

Voz 0230 12:56 este fin de semana ha habido un pequeño contratiempo del que apenas se habla el Tribunal Constitucional ha dicho que los planes del Partido Popular de ciudadanos sobre Cataluña son inconstitucionales

Voz 0874 13:07 el Tribunal Constitucional ha dicho que el ciento cincuenta y cinco tiene que aplicarse con límite temporal y en situaciones excepcionales

Voz 0230 13:16 curioso porque los partidos que se llaman a sí mismos constitucionalistas por sus propuestas sobre Cataluña se llaman a sí mismos constitucionalistas ya los demás les dicen que no son constitucionalistas resulta que el Tribunal Constitucional dice que los constitucionalistas son inconstitucionales ante el Tribunal Constitucional ha dicho en una resolución de este que se ha conocido este fin de semana que las puestas de Partido Popular de ciudadanos sobre Cataluña son inconstitucionales luego está Vox que propone suprimir las autonomías que también es inconstitucional y estos son los tres partidos que se llaman a sí mismos constitucionalistas pero bueno llamarse es libre

Voz 17 14:02 de ella

Voz 3 14:05 ya pum

Voz 0230 14:18 el líder de los Guillen Mista Santiago Abascal dice que ha liberado su ocupa Adís imagen agenda de mañana le estará esperando desde las ocho de la mañana esto yo lo veo muy poco español pero estará esperando desde las ocho de la mañana la llamada de Pablo Casado o Albert Rivera o de los dos si es posible la verdad es que la imagen no puede ser más patética centristas tres ahí sentarte a la mañana como por el campo

Voz 18 14:47 y esperar a que te llamen yo despejado mi agenda de mañana a partir de las ocho de la mañana estaré en el Congreso de los Diputados esperando cuando cualquiera de ellos Si son los dos mucho mejor

Voz 0230 14:59 se digne a tener una reunión con nosotros no bueno pues Inés Arrimadas ha abierto la posibilidad de reunirse con Vox pero sólo reunirse sin firmar un protocolo sofisticadísimos las direcciones locales sólo de Madrid y Murcia con lo que Abascal se quedaría en su despacho esperando

Voz 0573 15:20 si hace falta volver a reunirnos otra vez que Mis compañía

Voz 19 15:23 los de Murcia se vuelvan a reunir que mis compañeros de Madrid se vuelvan a reunir para que Vox rectifique y deje de bloquear por nosotros no haber ningún problema

Voz 0230 15:32 mis compañeros de Murcia y mis compañeros de Madrid pero no las mayores los mayores no a la mesa de los pequeños

Voz 14 15:46 oye oye oye por más español que uno sea

Voz 20 15:51 eh

Voz 0230 15:54 es un poco indigno esto el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos además en Madrid habla de respeto a los derechos de los homosexuales habla de respeto la diversidad hablo de violencia machista no intrafamiliar no machista entonces un poco duro para Vox embarazoso no embarazoso porque en ese documento que les presenta ni se habla de féminas

Voz 14 16:18 ni de enviar la fiesta del Orgullo a la Casa de Campo ni otras cosas así chulas de de de

Voz 0230 16:25 The Box no cosas de bosque expone Abascal quieres Abascal quiere un triunfa chiquito quiero tienen una reunión a tres quiero chico como Dios manda pero es que ni se reúnen con él

Voz 18 16:36 llamaré a los líderes del Partido Popular y Ciudadanos Pablo Casado y Albert Rivera para decirles que personalmente tenemos el deber de reunirnos los tres cuanto antes donde ellos quieran

Voz 0230 16:49 y cuando ellos quieran claro Abascal no quiere un acuerdo de dos aquello se suman de tapadillo y entonces no se ve pero están debajo de la alfombra dependiendo de la Consejería de no se sabe quién debe no ellos quieren éxito y este es el tema del karaoke

Voz 0419 17:03 pues vamos allá porque no necesita ni presentación Mi recitativos ni nada que suene a ver

Voz 21 17:18 el tipo típicos llevan varias semanas ronda no los que quieren pactar conmigo hoy sigue ya está no creen foto

Voz 1490 17:41 tres casado Santi reunidos oscuras tan sólo de pensarlo se levanta El Prat ya me está gustando más pelo normal España grande esto hay que firmarlo sin ningún rechazo

Voz 22 18:01 Tri

Voz 20 18:03 no queremos incompleto

Voz 22 18:06 el no Mardi vistos eres terrorista si no estás conforme a palos maricones Un cuento corralito las fémina pista fregar dos vamos sin complejos es un trip Patxi

Voz 3 18:31 este

Voz 0230 18:31 este fin de semana el fin de semana como sabéis Inés Arrimadas ha dejado una pregunta en el aire si no fuera por nosotros quién defendería la libertad es curiosísimo

Voz 14 18:41 Día del Orgullo LGTB es una celebración internacional

Voz 0230 18:47 destinada a que se hable de los derechos de homosexuales transexuales y organiza en todo el mundo un día para que se hable de esto en Londres se hablo de esto en San Francisco se habla en París en Australia donde se habla de esto pero en España van sucediendo cosas van sucediendo de tal manera que objetivamente el protagonismo de la manifestación del Orgullo Madrid es para Inés Arrimadas desde el punto de vista de la comunicación política pues hay que felicitarles aunque a partir de los incidentes que acabaron con la salida de la comitiva de ciudadanos de la manifestación del Orgullo el alcalde de Madrid no cualquiera el alcalde Martínez Almeida dice lo he dicho en la Cope que el orgulloso una manifestación de exclusión

Voz 23 19:33 yo creo que lamentablemente no son incidentes

Voz 0230 19:38 ya era una cría

Voz 23 19:39 se están produciendo una serie de vetos que para los que consideran que el orgullo es una orquesta de inclusión creo que yo cuando radicalmente lo contrario no era una fiesta de exclusión de aquellos que no piensan como determinadas personas que al final lo más gracioso que se reparten carnés de buenos y malos entre el propio colectivo gay en función de la ideología política que uno tenga no yo creo que sería recomendable que los organizadores ayer de amarillo hacían hicieran un comunicado claro contundente de condenando los lamentables incidentes que se produjeron ayer

Voz 0230 20:10 bueno las agresiones las agresiones siempre está muy mal la aquí quién agrede por ejemplo esto que vamos a escuchar en esto qué pasó

Voz 0874 20:18 el año dos mil dieciocho la concentración que convocó Ciudadanos contra la agresión de una mujer una concentración que terminó con otra agresión en este caso aún cámara de Telemadrid al que algunos de los asistentes agredieron supuestamente al confundirla con un trabajador de TV3

Voz 0230 20:32 bueno hay más decía con mucha prudencia que presuntamente le confundieron con un trabajador de TV3 y escuchamos el sonido del momento de la agresión porque se grabó se percibe claramente Le confundieron con uno de TV3 y cuando se vio apurado se defendió diciendo señora que soy de Madrid porque la señora gritaba esta amenazado lo escuchamos

Voz 1981 20:50 un grupo de personas rodearon a un cámara de Telemadrid después de que una mujer le preguntara si Arda de TV tres

Voz 24 20:59 bueno no oye Telemadrid

Voz 0230 21:15 bueno hubo tensión aquel día eh que hay veces que hay tensión aquel día aquel día nadie pidió la dimisión del B Rivera era una manifestación convocada por Ciudadanos había simpatizantes de ciudadanos había tensión hubo una agresión nadie pidió la dimisión del B Rivera ni de Inés Arrimadas bueno es que el debate político es un poco sobreactuado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hay un debate sobreactuado también que al final bueno mucha sofisticación pero se resumen la campaña de Don Simón esto lo tenemos que hacer en grupo eh que si es como y además así cada vez que suene la cuña Chuck Close

Voz 10 21:54 tenemos que decir en Barcelona tenemos de decir

Voz 25 21:56 Pedro quiero un gobierno inicio

Voz 0230 21:59 entonces en Madrid

Voz 25 22:00 si tienen que contestar toma un gobierno

Voz 0230 22:04 con toda vez que pese a es un rollo si así nos acordaremos cada vez será súper chungo el verano que viene esta pegadiza que Vega en tres dos uno

Voz 25 22:15 qué bien no coalición no era tan que precio a Viena a Primera

Voz 0230 22:29 no no esto triste zanjar lo sabes cómo al que es así no no es que no es raro no ya sólo la última eh pero no es sólo la última vez en tres dos uno

Voz 25 22:38 si hubiese no a Jean

Voz 3 22:45 acude a qué chulo de cooperación de copero

Voz 0230 22:53 yo tú al final esto traducido al español es quiero estar en el Gobierno no quiero que este Gobierno sabe si Sheila Blanco lo traducía al claro

Voz 0419 23:02 venga vamos a hacer una versión del famoso tema de Juan Luis Guerra

Voz 26 23:05 burbujas de amor que pasaría a llamarse burbujas de Falcon dice así

Voz 0419 23:12 no voy a leer primero tengo un corazón que pide su derecho a sillón tengo un corazón que un ministerio desea

Voz 20 23:20 sí

Voz 0419 23:20 ay ay ay ay ay ay ese corazón late late y rebosa de impaciencia o pobre corazón quiere la vicepresidencia quisiera ser vice presidente para enredar en la Moncloa tener el BOE el CNIO y todas las

Voz 11 23:34 es cosas a Dios

Voz 26 23:37 dar el día entero mojado en mil y ahora sí vamos a ver cómo se varió poco vamos a poner Tito para que suene

Voz 27 23:45 además tiene un corazón que prive su derecho a si yo tengo un ministerio desea ya ya ya ya sé corazón late y late rebosa ansiada pobre corazón quiere la vice presiden si quisiera Service

Voz 28 24:18 el presidente a enredar a Moncloa el seny todas las cosas no pasan

Voz 27 24:27 eres día de otro Rubén

Voz 29 24:31 sí

Voz 1981 24:33 la gran karaoke de verano eh

Voz 2 24:41 no no no no

Voz 3 24:45 Especialistas secundarios Nathalie escaquearse al ruedo venga vamos al tema

Voz 1610 24:50 ha vuelto el Tour ha vuelto portugués han vuelto a las bicis en la antena de la si os acordáis os acordáis de la primera bicicleta que tuviste justo me voy a tu vida en Segorbe de ricos claro sexto de la primera de la primera en bicicleta porque es un es un objeto que se fija en nuestra memoria de una manera espectacular un ejemplo Antón de Manila que te algún señor te María lleva treinta años sin ver su primera bicicleta Illes sigue recordando

Voz 10 25:22 si como ayer lo primero que bicicleta BH en color rojo sillín blanco hueso yo le puse yo yo yo le puse una fleco en la picadura de manillar y una pegatina de llama ardiendo en un allí y le puso atrás una una antena que llevaba una bandera pirata en la mano

Voz 1610 25:40 eso eso era Molar en el barrio muchísimo muchísimo muchísimo y lo tuyo con esa bicicleta BH fue amor a primera

Voz 10 25:46 total total esa fecha no abrazo mira por la mañana de Reyes mira si de enero de mil novecientos ochenta y pico cuando te lo tenías todo no está ahí pero yo no sé si mi padre me la regaló a tus padres siempre yo recuerdo que en cuanto rompió el papel del motor

Voz 1610 26:07 que luego ya no no era entonces yo dije por la definitiva de la vice tu vida no quiere decir que que por cada lo puedes olvidar mira yo siempre digo que a mí me dio algo que me que me dio pedaleo es pedaleo pedaleo de quién te puede dar pedaleo nadie nadie bueno otra bici te puede dar pedaleo no

Voz 10 26:30 pero aquella fue la primera tú cuando pedalea por primera vez cuando tu nota el viento de la libertad en la mejilla esos tú lo va a recordar toda la toda toda la vida yo siempre digo que pedalear es como ir en bicicleta que nunca olvidan

Voz 1610 26:44 es olvida muy merecido

Voz 0230 26:46 pero un día amigos la que les robaron pues sigue estando de romería una noche mientras Bornia

Voz 10 26:53 de romería durmiendo claro que nada en la ya no la votó a ver yo a ella ni saber nada de ella

Voz 1610 27:01 bueno pues Antón hemos estado investigando en efecto esta bicicleta es un gran Berro del barrio Girón descabalgado y ahí se encontró un chatarrero la restauró vendió a un anticuario muchos años después podemos decir que ahora mismo entra en él estudios de la Cadena SER

Voz 30 27:29 hola qué dice que él está está igual que has cambiado tildes yo qué quiere que yo sí que he cambiado viejo y gordo ella quería que te dedica ahora se bicicletas se dedica lo haga servicio eh

Voz 1610 27:50 sí sí me acuerdo cuando

Voz 31 27:54 no robamos tomate en el cuarto de del de de la casa

Voz 1610 27:59 claro como guarda también de eso que que se dice en otro cuarto quería hacer cuando robamos Gamón los chicle sin acuerdo de los pelos brazos entonces pero recuerda que en los que no robar estaréis alguno

Voz 31 28:19 alguno diría que alegría de la quite

Voz 1610 28:22 el próximo Antón que apetece si quieres es la segunda parte de esta sorpresa pues montarla desmontarla en serio pedaleando siquiera le encantaría me permite bicicletas allá te Hince muchas gracias Cadena SER no es más feliz de verdad es un aplauso con Ancona por tanto está tan fino que la bicicleta es muy importante para uno y lo fácil que es hacer feliz a un tío

Voz 3 28:56 yo no voy bien Antón de Manila