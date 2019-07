Rocio Monasterio: "Los españoles no saben donde está Albert Rivera, no lo sabe ni Malú"

Voz 1 00:00 la tarde veintitrés minutos Rocío Monasterio portavoz de Vox en la Asamblea qué tal muy buenas tardes

Voz 2 00:05 buenas tardes Javier buenas tardes

Voz 3 00:07 me voy por partes primero el acuerdo

Voz 0867 00:09 bandas el problema no está tanto en el fondo como en las formas

Voz 3 00:14 bueno yo creo que el problema está en ambos porque lo que no tienen un pase es que se apruebe un documento en que no se ha permitido ni siquiera meter la pluma Vox entonces el acuerdo está también mal en el fondo híbrido que resulta in Dante es que cuando estamos trabajando en un documento cuando nos hemos reunido varias veces cuarto llevamos todo el fin verse a trabajar con esto cuando se ha dado mensaje por la mañana a la señora X Gayoso hicieron saber creo que en unas horas lo vamos a tener resulta que de manera unilateral con el señor Aguado presentan otro documento que ciento cincuenta y cinco puntos de los cuales no teníamos ninguna constancia quizás había dicho que estaba trabajando en ello ni nada hombre pues no respeta las reglas básicas de una negociación sobre todo bueno pues las reglas básicas de que la seriedad no ID ellas respeto en una negociación

Voz 0867 01:13 si ustedes esperan que en las próximas horas se pueda realizar una reunión que se sienten en la misma mesa las direcciones nacionales tanto de Vox como de ciudadanos si Rivera no se sienta no hay nada que hacer en Madrid

Voz 3 01:26 bueno Rivera tiene que decidir dónde quiere estar en esto yo creo que lleva yo creo que lo quieren saber todos los españoles no los españoles no sabe dónde está Rivera eh lo que quiere no lo saben y Malú pero pero claro en realmente lo que pasa señor Trinidad bañada me ha citado a las diez de la mañana una rueda de prensa es a las doce y media

Voz 0867 01:48 eh eh

Voz 3 01:48 evidentemente yo al Señor Trinidad Le de decir que no apoyo a la señora Ayuso apoyo a ningún otro candidato porque yo no he llegado a un acuerdo con ninguno es más me han ignorado nos han ignorado a los votantes de Vox nos han insultado es más nos han tenido trabajando para luego hacer ellos otra cosa hombre esto cualquiera que escuche tiene que entender que resulta por lo menos insultante no sobre todo cuando llevamos desde el primer día después de las elecciones con la mano tendida pendientes de ver cómo podíamos matiza como podíamos su acta que vuelta se le podía dar un papel para intentar estar cómodos las tres partes bueno pues con un acuerdo de investidura

Voz 0867 02:35 señora Monasterio hay una parte que no entiendo si ustedes no cambian de postura que mantienen el no Ayuso enough nicho ver al presidente de la Cámara que existe algún avance cómo es posible que se convoque una segunda ronda de contactos no lo digo porque no sorprende este cambio de planes tan repentino cuando no se ha producido un cambio de escenario real

Voz 3 02:54 pues yo tampoco lo entiendo señor Trinidad tendrá su se asegurar tendrá su criterio yo no entro esa esto es con esa es discrecional es decir es bajo su criterio no entro a ver qué le ha hecho desde luego por nuestra parte no hay cambio de posición eso se lo puedo asegurar sería que ha mañana a las diez seguro que no lo va a ver entonces volverá a preguntar yo volverá a decir bueno no a la investidura señora Diaz Ayuso porque lo que ha pasado hoy es intolerable esa amordazar a nuestros pues es ignorarla a insultarle es volver a pretender hacer un gobierno con los votos de Vox con los votantes de Vox permitirles ni siquiera me un punto del programa opinar ni siquiera tiene la deferencia de de de bueno pues de esperar a que no nosotros mandamos el documento no esto a mí ha nombrado resulta asombroso

Voz 0867 03:52 Le le resultaría sorprendente que mañana Juan Trinidad y presidente de la Asamblea de Madrid designara como candidata a Diaz Ayuso se lo digo porque objetivamente tiene menos respaldos al menos parlamentarios en este momento que Ángel Gabilondo

Voz 3 04:08 lo que no se entendería es que mañana lo hiciera cuando está en la misma situación que la primera rompa sería completamente incoherente porque la primera ronda yo dije que no mañana unos diez voy a decir que no con lo cual eh objetivamente no hay ninguna razón para presentar el piso yo creo que el miércoles vamos a un pleno sin candidato donde cada uno les pondremos nuestras posiciones nosotros desde luego seguiremos con la mano tendida para ver si por fin vas a ciudadanos al señor Rivera se le quitan los remilgos seré quitarnos adscritos a sentarse con los representantes de doscientos ochenta mil madrileños que han votado esa opción no han votado a ciudadanos no agotado al Partido Popular empiezan a respetar las reglas básicas de la democracia de la representación porque las fotos de Vox valen lo mismo que los votos de Ciudadanos no se nos puede tratar como si fueran votos inferiores o como si fueran apestados ya está lo tienen que tener cuidado en ellas porque eso recuerda más a la política que hacen los suprema los que desprecia en consideran inferiores a otros los que arrincona los que rechazan esos propio de los totalitarios entonces yo creo que Ciudadanos tiene que salir de esa posición tiene empezar a asumir que el señor Juanma Moreno o que la señora Villacís o que en Madrid el señor Trinidad están en la posición que están porque tiene los votos de vos esto lo tienen que empezar a asumir con naturalidad es decir sin ningún problema dejaran de decirnos cómo ha dicho hoy la señora yo se como dijo el otro día señor Villegas que es que no tienen que normalizar eh eso es un insulto brutal entonces bueno pues cuando ya consigan todo eso verá sus complejos Se con superar su remilgos pues efectivamente los podremos podremos llegar a un acuerdo de investidura cuando barbaridad hasta ese momento yo desde luego lo que podemos desde mi posición porque mis votantes han sido valientes hay que ser valiente defendiendo sus posiciones y desde luego no estamos pidiendo mucho no pedimos están en el Gobierno no pedir no pedimos sillones no pedimos dirigir entes que por cierto ellos en el acuerdo se sacan cuatro consejerías más como hay una deuda en Madrid de treinta y tres mil millones vamos a Gaspar más estos son los Liberales estos son los Liberales dos que dicen que son el centro liberal cuatro consejerías más eh entonces tienen que explica los madrileños también me de dónde van a sacar los recursos pero bueno en cualquier caso nosotros no pedimos sillones ellos y se reparte los sillones ICREA más sillones para para aumentar el gasto de todos Madrid les pedimos que sean respetadas tres ideas se y que por lo menos basarse soltero

Voz 0867 06:54 dos cuestiones muy rápidas la primera hasta dónde se puede estirar el chicle ahora es decir si nos ponemos en este escenario en el que Vox dice no por tanto el miércoles hay un pleno en el que no hay candidato Isabel ese famoso plazo de dos meses que nos lleva hasta septiembre ustedes podían asumir el riesgo que supone riesgo electoral que supone la repetición de los comicios de las elecciones en la Comunidad de Madrid

Voz 2 07:18 bueno aquí de lo que sea días postulador llevar hasta

Voz 3 07:21 bueno por supuesto que sí además a lo que pasa que si llegamos al al diez de septiembre y no hay una investidura iremos unas elecciones sabe lo que va a pasar

Voz 2 07:32 que una vez más vamos a ser determinantes

Voz 3 07:35 con lo cual están en una situación absurda entonces más vale que se den cuenta que el Partido Popular no ha ganado las elecciones las Lassad perdido ciudadanos necesita nuestros votos para gobernar igual que el Partido Popular con lo cual cuanto antes se den cuenta de todo eso oye antes normalice la situación yo creo que antes los madrileños van a tener un gobierno que es lo que estamos deseando todos desde luego los de Vox que íbamos a estar aquí todo el verano dispuestos a que en cuanto nos sentamos en una mesa o vamos pero pero claro ellos

Voz 1 08:08 no estará de baja se hace mejor llaman el teléfono y esta fue una cobertura

Voz 2 08:11 nosotros vamos a corto plazo en agosto eh

Voz 3 08:15 trabajando veinte años que trabaja llegó a la construcción Telemundo que trabajaba yo en agosto se trabajaba eh yo estaría bien que los diputados empezarán a trabajar por cierto yo hubiera plenos en julio y en enero que no hay y el resto de los españoles tiene sólo un mes de vacaciones se los diputados tienen tres pero una cosa que tenemos de contárselo a todos entonces yo creo que no pasa nada pero a ver si llegamos a un acuerdo y sino pues nada ir pende ahora quiere elecciones volveremos a ser determinantes es que esas ilesas