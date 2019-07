Final de la 12ª edición de "Relatos en cadena"

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:35 despistado a esta hora de la tarde y esta sintonía Relatos en cadena esto no toca Estopa va muy pronto no es el horario habitual si sigue habitual de la final de temporada verán la última semana de una temporada de radio siempre es especial por muchos motivos no es menor el de que estás a punto de marcharse de vacaciones pero en nuestro caso y el de esta tarde en concreto tiene como diría que el motivo en algún satisfacción me muy muy especial porque es una nueva final Iván doce del concurso Relatos en cadena y es una tarde de fiesta de las letras pero cada año decimos que hay que comenzar por los números por las cifras hoy vamos a conocer la identidad o recordarla de los diez finalistas uno promesa durante toda la temporada sus textos son los mejores de más de veintiséis mil relatos recibidos esta temporada han participado cinco mil setecientos treinta cuatro autores de un total de cuarenta y dos países España lógicamente es el que envía más relatos pero luego están Argentina

Voz 4 01:27 no

Voz 0313 01:27 México Colombia Francia Estados Unidos Alemania ya la cola con un relato recibido están Polonia Cuba Rusia y Uganda que yo creo que un regatista de Uganda daría para comenzar un relato las sólo ya daría no vamos a conocer de entrada a nuestro jurado primero los habituales que son el director de la Escuela de escritores Javier Sagarna hola qué tal subdirector y secretario del jurado Germán Solís y nuestro poeta de cabecera hay escritor Tardón habitual que es Benjamín Prado que hemos vuelto mucho el cargo de Tardón sobrero oye ha habido bronca como otros años

Voz 4 02:04 dos mucho la cosa yo ya era hora porque llevábamos

Voz 5 02:08 los unos años que que esto era un sinvivir tú ya sabes que yo creo que el año pasado llegamos aquí un poquito

Voz 0313 02:13 sí sí calentitos no yo yo lo noté por las caras y los ademanes sana han agresiones y nada de eso no yo el año pasado estuve sino para Germania Javier hasta mayo esté años hablándonos por las cadenas pero otras ediciones ha habido cambios a todo el mundo llega cuando ves forma parte de un jurado con sus dos o tres o cuatro relatos preferidos para colgarlos luego al final al final lo durante el proceso de debate es posible que se cambie de arriba abajo la permanencia

Voz 6 02:39 dinámica habitual tengo de un jurado sea o no llega con los suyos pero cuando se trata de un jurado de consenso que es lo que se diga lo que intentamos siempre aquí pues lo que hace es llegar defenderlos y negociar afortunadamente hay veces como qué ocurre como este vez que donde el grado de consenso es muy alto cuando hemos empezado

Voz 0313 02:56 claro yo no les los nuestros titular de esta edición sería debate tranquilo debate

Voz 6 03:00 kilo y hay un alto grado de consenso desde el primer momento no entonces bueno eso eso es esta vez eso has sido este año el año pasado fue todo lo contrario no nos ponemos de acuerdo nada hay final bueno realmente llegar a un acuerdo pero pero bueno fue un acuerdo bien peleado por decirlo de alguna manera y sin embargo este año pues desde el principio hemos puesto a ver cuáles son los vuestros y cuando los hemos empezado a mirar decimos que parecidos que es feliz

Voz 0313 03:21 tenemos que negociar gobiernos nosotros sea la rápida tres ideas no este has bueno este jurado tiene este año una estrella invitada que es Julia Navarro Julio buenas tardes bienvenida en La ventana cómo estás muchas gracias elegiría al que prestigio

Voz 4 03:35 no no no no que prestigio y el estar aquí con vosotros

Voz 0313 03:39 que los finalistas te miran con cara de decir o

Voz 1247 03:41 sí oye pero me lo he pasado muy bien diciendo miembro de de este jurado porque nos hemos puesto de acuerdo rapidísimo decidiremos ha habido una un grado de coincidencia y parecía que no estaríamos los deberes

Voz 0313 03:58 os pedimos una cosa para para una novela nos lo dice muchos escritores escritoras si gente de Editorial editoriales una página Un párrafo cinco páginas es la oportunidad que se le da un libro a un relato cuántas palabras hay que darle de oportunidad

Voz 7 04:15 bueno yo yo le doy

Voz 1247 04:17 toda la oportunidad es decir León el relato entero primero porque son son cortos es bueno sería injusto hombre salvo que haya algo que te llama muchísimo la atención y que te eche para atrás digas bueno esto están mal escrito mal construido esto no tiene ningún sentido pero normalmente es que anda siempre oportunidad me sale soy de natural de dar de dar oportuno edades pero yo creo que además el grado de calidad de de estos relatos

Voz 0313 04:48 yo quería preguntarte eso pero pero con la petición expresa de que no es una respuesta de compromiso no no nos contamos cada semana lo repetimos porque estamos convencidos de ello el nivel crecí ya empezó bien pero es que ha ido creciendo es bueno es francamente yo

Voz 1247 05:01 lo que Live le superó temiera pedir tu opinión y fíjate que para mí ha sido toda una experiencia porque yo que empiezo a escribir no paro hasta que llegó la página mi pues imaginen lo que has sido que enfrentarme a hacer bueno un juicio sobre sobre estos relatos que de verdad que yo creo que tiene una calidad muy

Voz 0313 05:26 tú has sentido en corto alguna vez has pensado en algún momento pensaste crío que fracasa haría sí

Voz 1247 05:32 ese es que no me sale ya te digo que empiezo a escribir la página más mil digo freno

Voz 0313 05:39 bueno este año del concurso Relatos en cadena

Voz 1247 05:42 es el mito

Voz 0313 05:43 te es relatos tú porque de los diez finalistas tenemos ocho mujeres y dos hombres que esto es una tendencia muy curiosa que seguido acentuando si a lo largo de las ediciones recuerdo vamos habló de memoria pero al principio una cosa como más has paritaria por pura casualidad no hay no hay ninguna instrucción al respecto pero en los últimos tres cuatro años las escritoras se impone a los escritores pero por clara mayoría este año ya es abrumadora la mayoría

Voz 6 06:08 si lo te lo de este año ha sido ha sido incluso exagerado no sí porque aunque es verdad que cada vez más hay escritoras pues lo vemos también en la Escuela Escritores en nuestros cursos enajenar interesa osea ciertamente el interés de las mujeres hoy por hoy por la literatura la escritura pues es es claramente superior no evidentemente amén lo son los resultados se obtienen pues bueno no me extraña a mí no me extraña demasiado pero sí es verdad que bueno ocho dos ocho dos es una

Voz 0313 06:34 es golear regular eh bueno de advertencia para los oyentes de cuál es la mecánica a partir de Fomento nos queda aproximadamente un ahora vamos a conocer a los finalistas luego haremos una deposita tranquilamente para respirar y luego leeremos los relatos cada integrante del jurado encargado de hacerlo valorará defenderá ese relato en concreto luego debemos a las siete noticias notita en Canarias y luego después de las noticias ya el secretario del Jurado nos dará pistas Bono nos dará pistas no pistas del de su decisión sino de la porra que han hecho los propios finalistas durante la comida previa a este a este encuentro que puede ser curioso ver si luego coincide no deja donde o dejan de coincidir yo les veo como diría haber buscar palabras nerviosos nerviosas ilusionadas quizás felices densos animado relajados yo que es una mezcla de todo no yo no habrá que palabra también yo les veo muy sonrientes si eso eso a lo mejor es como decían las madre Se ríe porque eso no esté nervioso en los funerales Se ríe mucho en los funerales que es es un mecanismo de yo eso veo Ana Patricia que lleva aquí tres

Voz 4 07:43 es las últimas tres

Voz 0313 07:45 cuáles pero espera que vamos por partes esto comenzaba en septiembre ganaba SMS Eva García que tiene cincuenta y un años vive en Arzúa en A Coruña es veterinaria pero no ejerce tiene una historia porque nuestros finalistas tienen sus relatos y sus historias particulares y la historia de la historia deba es que desde el mes de enero se encuentra en lista de espera para un trasplante hepático ha pedido permiso creo para estar esta tarde aquí con nosotros Eva buenas tardes cómo que al médico en el programa a ver que a ver qué pasa

Voz 4 08:18 pues lo tengo en modo avión así que

Voz 0313 08:21 oye que te pasa lo que tienes

Voz 4 08:24 si no te importa compartirlo con nosotros no no me importa hace como tres años me diagnosticaron un tumor en fase IV y bueno pues me trataron iba un poco mal hasta que encontré a una persona que que me abrió una puerta de esperanza los médicos decidieron operarme me sometió a una operación bastante complicada ahí bueno pues el siguiente paso era quitarme ligado que también estaba afectado

Voz 0313 08:53 tú sabes que tenemos la mejor organización de trasplante es el mundo aparte

Voz 4 08:59 tenemos la unidad de transplante abdominal a lo bueno que es maravillosa gravedad

Voz 0313 09:05 oye ese Madrid pero llevas XXV años en Galicia que que que tiene Galicia que no tenga Madrid

Voz 8 09:10 vacas

Voz 0313 09:15 entre otras cosas no tiene vacas Si bueno

Voz 4 09:18 pues hay que irse donde a uno le salen las lentejas no entonces pues pues eso es lo que hicimos

Voz 0313 09:24 por qué escribes

Voz 4 09:26 pues hace una noche pensando que me iba a esa pregunta

Voz 0313 09:30 que es muy obvio

Voz 4 09:32 creo que escribo porque porque hablo bajito es la manera de mostrar a los demás en mis pensamientos organizados de una manera que que puedan leer a asumir au au o tener sin tener que pelear no una conversación normal que tenga mucha suerte de muchas gracias de verdad

Voz 0313 09:57 ganadora del mes de octubre Marianne Ramos cuarenta y un años vivió en Madrid es ingeniera de telecomunicaciones trabaja en el sector espacial se considera una lectora compulsiva sus escrituras favoritas son Almudena Grandes Rosa Montero es madre monumental de dos chicos adolescentes lo que puede haber inspirado este relato porque afirma abro comillas que genera un caos existencial que hace necesarios los agujeros espaciales para explicar objetos desaparecidos y otros fenómenos María buenas tardes cómo estás buenas tardes que cobre has leído Asimov también además de Almudena Grandes no habrá seguida Sagan esas cosas no si yo de todo lo que caen mis manos cada vez que calzó hagan tenía entre otras suena máxima que dice que para pequeñas criaturas como nosotros la inmensidad es soportable sólo a través del amor tu firma harías eso sí sí sí es una firma

Voz 4 10:45 acción bastante buena aunque reconozco que no soy muy lector de ciencia ficción soy estoy empezando a serlo ahora a través de Mis hijos no los preadolescentes les gusta mucho todo ese tipo de historias o yo tu oficio te permite que te preguntemos si hay vida por ahí fuera o no a tu alcance eso yo creo que sí pero por probabilidad no por mi oficio

Voz 0313 11:04 es que fuera claro que llevamos dos dos

Voz 0281 11:07 las listas una cree en las vacas queda lentejas y

Voz 9 11:09 otro vamos muy bien

Voz 0313 11:13 te que mucha suerte vamos al mes de noviembre la diana Bethencourt tiene cincuenta años vive en Los Cristianos en Arona en Tenerife es licenciada en Filología Inglesa ha trabajado como profesora de inglés y español para extranjeros en este momento no está trabajando sus aficiones son leer escribir y curso de escritura saques viciosa directamente de la bueno también le gusta nadar mira eso Elena buenas tardes hola buenas tardes mientras vas nadando piensas en argumentos para relatos para tal porque yo cuando corría se se me ocurrían cosas lo de nadar me da un tampoco más de pereza

Voz 10 11:41 sí para que no resulte tan aburrido a veces piensas en en lo que puedes de qué cosas puedes escribir antes de llegar al otro lado de la piscina y luego a la vuelta vas así rematando

Voz 0313 11:53 si algún relato de los que has enviado concurso lo has pensado en el agua

Voz 10 11:57 pues ahora mismo no te podría decir pero sí que me suelo pensar mucho en el agua cuando esté en el agua también incluso cuando ciegos los platos

Voz 0313 12:04 eso no me he comprado un lavavajillas que me inspiran

Voz 10 12:07 mucho no os perdáis la cara

Voz 0313 12:09 acción precioso adscrito Benjamín Prado y que hemos presentado esta tarde en la ventana que se titula agua y que es el el corazón de un proyecto de de Intermonoxfam para que el agua potable llegue a más de dos mil millones de personas que no la tienen en en el mundo y a preguntarte bueno voy a preguntar igual por qué tropezamos tanto con el inglés porque somos tan patas el déficit acumulado que viene de atrás os que va con nuestro perfil

Voz 10 12:34 bueno en el caso de los españoles creo que es porque él es el español y el inglés tiene mucha diferencia de el fonemas no y cuando nosotros a lo mejor lo remedie con veinticuatro en inglés las letras son iguales pero sin embargo los fonemas a no lo son eso y por otra parte porque a lo mejor somos un poco perezosos NO hablamos pues se ha doblado las películas y estamos contentos

Voz 0313 13:00 no pudo echar a Bruce Willis

Voz 10 13:03 en en español y es que no tiene nada que ver no se sabe no no sabes cómo es un actor hasta que realmente lo escuchas como él lo ha dicho de verdad y creo que es que esa es la diferencia hay ya lo mejor niños

Voz 0313 13:16 hola Endesa es que tienen doce años ya habla

Voz 10 13:18 inglés mejor que lo que nosotros lo hablaremos a nunca porque lo han estado escuchando desde que son pequeños

Voz 0313 13:24 si te estás escuchando Carlos Boyero estar aplaudiendo con las orejas en este momento porque esa es una de sus máximas siempre que hablamos de cine Elena que tengas muchísima suerte muchas gracias ganadora del mes de diciembre Nuria Rozas tiene cuarenta y cinco años vive en Gijón está en paro así que trabaja de casa pero siempre ha estado en como auxiliar administrativa o en ventas no le gusta el senderismo viajar a lugares tranquilos no soporta el ruido de hecho encuentra la paz a menudo nos ha dicho gracias a los tapones de silicona moldeable Nuria buenas tardes cómo estás buenas tardes cuántas horas llevas en Madrid horas horas de desde ayer cuántas veces a utilizado en mientras estábamos juntos

Voz 4 14:02 no vamos para dormir para estar en mi habitación de hotel

Voz 0313 14:08 este con Mista con tapones por por la calle y aquí en Madrid más que en Gijón en la calle

Voz 9 14:13 no a a todo el rato

Voz 4 14:16 no que es peor el ruido los gritos no

Voz 0313 14:19 te te da más manías y todo

Voz 4 14:22 la gente

Voz 0313 14:24 no pero yo sé de dónde viene pues no sé por acumulación por

Voz 4 14:33 sí me gusta mucho los encuentros pequeños sí bueno

Voz 0313 14:38 que todo en pequeño tu último lo último lugar tranquilo que has conocido conocido pues estuve en Adra hace poco

Voz 4 14:45 media no había nadie en a uno cada no sé cuantos muy diferente a es playas y nieta Fina era como de piedras así redondita seta pero bueno una gozada porque yo me escuchaba hay escuchabas del mar no escuchabas a

Voz 9 15:04 la madre abuela Apala las todos esto no

Voz 4 15:08 claro a mí eso eso es lo que pasa

Voz 0313 15:11 ahora me he sentido culpable me gusta mucho jugar a que tenga mucha suerte no era Patricia Collazo efectivamente tiene cincuenta años y viene de Alcobendas es Argentina llevaba diecisiete años en España es consultora informática ayer su tercera final anual consecutiva y a sus mayores aficiones las que Tura y la lectura obvio también le gusta el baile han dicho que asiste a clases los fines de semana tiene dos hijos uno de veintitrés que físico y uno de quince al que le encanta tocar el piano en otoño va a publicar un libro suyo de microrelatos y está escribiendo atención Julia su primera novela Patricia buenas tardes

Voz 9 15:46 hola bienvenida un año más muchas

Voz 4 15:49 gracias muchas tiramos de refrán a la tercera

Voz 9 15:51 no ha vencido o no hay dos interés tren que tenemos posibilidades

Voz 0313 15:58 oye estás más nerviosa o menos que en ediciones él no estoy nerviosa del momento si estoy nerviosa porque de los diez hay ocho que nos conocemos previamente me han estado durante ese

Voz 9 16:09 Ana con el grupo de Whatsapp para arriba para abajo

Voz 4 16:13 que te ponen nerviosos ya que

Voz 9 16:15 pero bueno pero bien como os conocéis ya antes como función

Voz 11 16:18 no sé no conocemos de de esta noche te cuento que es un un blog que ya seguramente Juanes nos va a contar pero que nos conocemos porque escribimos ahí con los hemos

Voz 4 16:29 quedadas hay todo un mundo alrededor

Voz 11 16:32 el microrrelato muy muy fascinante

Voz 9 16:34 la novela que contará algo da mala su pues no sé si da más claro

Voz 11 16:40 en mi novela va de un personaje que como yo han emigrado de Argentina España y bueno no es autobiográfica pero sí me sirve la experiencia personal en ese sentido

Voz 0313 16:52 regreso a Argentina de vez en cuando vas viendo no he regresado no regresaron siete años bueno Patricia que tenga es muchísimo más grande verdad un hombre atención

Voz 9 17:03 Juan Antonio Morán

Voz 0313 17:04 mañana cumple cincuenta y siete años vive en mitad del monte en Cantabria el pueblo más cercano de hecho está a tres kilómetros de San Vicente del Monte fue profe en un en un colegio de Madrid mira otro que se ha ido pero ahora se dedica a su alojamiento rural sendero del agua y a la agricultura ecológica sus aficiones andar por el monte ahora comenzar a practicar remo hizo alojamiento rural tiene un concurso del que hemos hablado aquí en La Ventana concurso de microrelatos anual con muy buena acogida de hecho la mayoría de los que están aquí hoy sentados han participado lo peor de este año ha sido la muerte de un buen amigo de Javier Jiménez un un gran participante en nos ha dicho Juan Antonio de nuestro concurso yo todo lo que tuviera que ver con los relatos dice nos has dicho que todos los finalistas hace tendrán hoy muy presente Juan Antonio buenas tardes amigo hola muy buenas también que le pasó a Javier

Voz 1868 17:49 el fue bueno tuvimos la mala suerte de que de que la enfermedad no es una enfermedad bueno ya si no os Nos le robó pero

Voz 0313 17:58 antes pero pero fíjate qué qué qué vínculo no que yo voy viendo el los testimonios de todos vosotras y todos vosotros qué vínculo da lo de lo de escribir de este caso relato corto no

Voz 1868 18:09 sí la verdad es que alrededor del como decía Patricia alrededor del microrrelato luego hay detrás

Voz 0313 18:14 es un un grupo de gente

Voz 1868 18:17 ante numeroso que coinciden en distintos sitios hay que dadas a mi concurso tamén

Voz 12 18:23 es es parte de de de ese

Voz 1868 18:25 el de ese mundillo y hay gente como Javier Siemens como que que son eran especialistas de él era un especialista en hacer piña entre ellos Javier seguramente habría estado ayer para recibir a todos no habría estado hoy a la salida entonces bueno pues él era yo Le le nombraba porque me parecía que era una de las referencias que había y fíjate que que

Voz 0313 18:48 amante además del concurso se lo expresen preguntaba entre Salva que tiene Galicia y me dice vacas que que tiene Cantabria que no tenga madre además de vacas que también las tiene

Voz 1868 18:57 bueno en mi caso fue fue huir de Madrid estaba cansado en Madrid y allí encontré un rincón que bueno pues tengo la suerte de tener un cachito de paraíso que en Cantabria entonces bueno pues encontré un rincón maravilloso y allí me instale allí estoy

Voz 0313 19:15 que tenga mucha suerte amigo Paloma Hidalgo ganadora del mes de marzo tiene cincuenta y cinco años hubiera Alcalá de Henares estudio químicas pero le encanta las letras ha estado varias finales mensuales pero es la primera que está en una final anuales muy viajera de hecho supone viaje a Dublín para ver a su hijo que está trabajando allí tiene otros dos y está muy orgullosa de ellos bueno también tiene marido y perros qué tal buenas tardes cómo estás perro gato y no sé no no hay peleas

Voz 4 19:42 en el gato pesaba doce kilos y Cerro cuatro así que está todo dicho

Voz 0313 19:46 ahí no hay discusión posible Ana la siempre has tenido animales de si mal llamados de compañía en Carson Chinchilla erizos tus hijos por lo tanto los han tenido por ahí cerquita de siempre si ya has convencido de que una de las maneras borrasca ese midle la higiene mental de una sociedad cómo trata los abusos los animales si tú que escribes

Voz 4 20:08 pues porque me gusta mucho es lo primero y después porque es una forma de encontrar un equilibrio personal porque muchas veces tienes cosas que bullen dentro plasmarlos en papel ayuda eso a que esa sensación que te bulle pues fluya ya no que mi lo que me ha servido para

Voz 0313 20:23 pues para escribir si por metro cuadrado

Voz 4 20:25 en cierto pero sí porque la la química es como muy son fórmulas muy exactas y al final un relato funciona o no en función de la exactitud que conseguidas

Voz 0313 20:34 Javier deberes para esta temporada para la próxima hay que hacer la fórmula perfecta del del buen relato

Voz 6 20:40 pues se puede intentar pero no se va a conseguir nunca

Voz 4 20:44 sí

Voz 6 20:44 porque no porque no siempre va faltar un ingrediente un es una variable que habría que poner ahí

Voz 0313 20:49 este al al toro la autora que sí sí autor

Voz 13 20:52 es es el es el talento esa mirada esa esa esa chispa que surge a veces y que hace que de repente todo cobre otra diversión por muy bien que hagamos algo de chispa

Voz 6 21:02 por la parados porque como incógnita pero nada menos bálsamo

Voz 0313 21:05 sigo pensando las cosas bullen ya palomas a Paloma que tengas muchísima suerte ganadora mes abril María Gil cincuenta y seis años vivió en Madrid está nuevo y lo todavía estudió Periodismo Comunicación Audiovisual trabajan algún gabinete de prensa muchas teles Ford actora del del club de la comedia sí le apasiona el cine flamenco de hecho baila flamenco en la Fundación Casa Patas en la Fundación F en la función de fin de curso de este año por alegrías María buenas tardes

Voz 4 21:30 hola buenas tardes eso puede valer por triste

Voz 0313 21:32 quizás también a ese género no existen el flamenco que existe

Voz 4 21:35 porque estoy bueno la seguiriya por ejemplo es bueno la seguiriya o la soledad es contención pura y más tristeza que ahí no vas a tener las alegrías es totalmente lo contrario saber Tura es abrirte es todo jolgorio no tiene nada que ver una cosa con la otra pero claro que se puede bailar por tristeza

Voz 0313 21:52 dime una película que te haya conmovido últimamente a ti qué te gusta tanto el cine

Voz 4 21:56 hombre me ha gustado mucho en las últimas previsto por ejemplo

Voz 7 21:59 pero cuenta de acuerdo me encanta

Voz 4 22:02 entonces me gustó muchísimo la última película un asunto de familia también fue una de las películas que más me ha gustado también de estas últimas que visto el cine español también me gusta mucho sigo mucho por ejemplo a Jonás Trueba que últimamente además bueno ya no no la ha estrenado tengo muchas ganas de verla a la Virgen de Agosto que lastrará ahora también el el quince de agosto sea me gusta el cine español pero me gusta también

Voz 7 22:24 el cine que el cine de ahora y el cine atrás

Voz 4 22:27 por ejemplo el cielo saber Berlín recuerda que es una película que tan bien

Voz 0313 22:31 año bien María que tengas muchísima suerte también nos vamos al mes de mayo ganó Susana Revuelta que tiene cincuenta y uno años vive en Santander es funcionaria de Hacienda desde que aprobó la oposición con veinte años después estudio grados social y varios idiomas inglés alemán francés Le gusta practicar pádel pilates patinar y pasear todo empieza a Susana buena las tardes y tardes cómo estás hoy en las conversaciones de amigos y conocidos italo de ser funcionario de Hacienda a que obliga a cara de compromiso a mirada sospechosas o ya te has acostumbrado con el acostumbrado o la corriente si intentas cambiar de tema unas eres muy aficionada a las series ante esto eco con Homeland a otra sí sí sí ahí atrapada Juego de Tronos si cayó no hubiera termine si está sobrevalorada Juego de Tronos

Voz 4 23:17 no

Voz 0313 23:17 tú crees que le éxito y toda la moda sí sí que está justificada alguna idea de alguna serio para escribir aspira a alguna vez no alguna historia hay algún hilo un personaje ninguna algo no

Voz 4 23:30 de los tiró de vuestras frases de

Voz 1247 23:33 cadena ya ella viene la tormenta de ideas y a partir de ahí

Voz 0313 23:38 Susana que tengas muchísima suerte nos falta ahí él el último llegado finalista ganador de junio Alberto Jesús Vargas el otro Pere tiene sesenta y un años nacido en Málaga en Madrid licenciado en Psicología ejerce como gestor procesal es asiduo al gimnasio aprendiz de guitarra de ukelele fan de Sabina Serrat abierto buenas tardes muy buenas tardes que es gestor procesal perdona no sea un psicólogo profesor juzgado aparte del juez que él

Voz 14 24:03 figura principal que es el que es el que juzga y dicta sentencia pues ese juez necesita una serie de personal de apoyo que gestionaba pues lo que en la documentación y además atendemos a

Voz 1868 24:16 ah

Voz 9 24:16 a los ciudadanos a tenemos los profesionales abogados

Voz 0313 24:19 curador es entonces ese personal que apoye pues tenemos distintos cuerpos uno ejerció gestión procesal otro es Auxilio y otro de tramitación K no no serias gestor del pluses esos encuentros si eso mejor no ya mejor no aparta de mí ese vale yo tengo otra pregunta porqué ukelele pues mira mira que hay instrumentos

Voz 14 24:38 a mí en mi cumpleaños que fue hace poco me trajo dos dos regalos uno fue el ser finalista que gracias a esa final he pasado que además coincidió en esa final que también va a salvar Lluís Lluís Talavera también

Voz 0313 24:52 cumplíamos años ella cumplía al mismo el mismo día que yo

Voz 14 24:55 sí yo y unos días después sea fue una fin

Voz 0313 24:57 más de cumpleaños ese fue uno de los regalo y el otro fue un ukelele que yo tenía en el fondo tenía ganas de tocar el ukelele y bueno ahí estoy intentando esta clase tutorial es que tengas muchísima suerte están presentados en unos minutitos Lemos los relatos esto va por partes

Voz 3 25:34 qué tal

Voz 0313 25:40 no faltan veintiún minutos para las siete de la tarde las seis en Canarias estamos en la final anual del concurso de Relatos en cadena segunda parte viene lo importante vamos a dar lectura los relatos cada integrante del jurado tiene encargada la defensa del texto el primer texto la mesa septiembre firmado por Eva García sí se titula ecos en

Voz 17 26:16 me oyes

Voz 18 26:17 eh eh

Voz 0136 26:20 su amigo inglés es el único que está siempre

Voz 19 26:22 dispuesto a escuchar esas cosas malas que les suceden en la Escola por eso cada tarde se les cuenta acercándose sitiado un poquito más al once del barranco donde se más

Voz 0313 26:38 Javier Sagarna

Voz 6 26:39 pues la verdad es que este relato es precioso cómo funciona al doble nivel no es tanto el nivel explícito que vamos viendo señor caso en Barranco real cual nivel metafórico no te vamos viendo como la soledad esa soledad que hace que su único amigo este SES que vive bajo del barranco le va empujando cada día un poquito más cerca también de ese barranco no yo me parece un relato un retrato de la lo que llama desde bullying sin duda pero todo de la soledad que llega a provocar de como como nos dejan solos nos despegamos eso es lo que cuenta este relato con la dicho un relato precioso al principio de fina precioso que hacía en en el fondo es cómo es eso es lo que es lo que decía le decía antes se podía Se podía bailar también la tristeza no pues efectivamente sí sí señor

Voz 0313 27:27 relato ganador del mes de octubre de Marian Ramos titulado La otra dimensión

Voz 21 27:37 no aquí no hay inhibir por

Voz 20 27:41 el modisto

Voz 0136 27:44 comienzan a acumularse en la superficie del planeta negros blancos a cuadros de rayas cortos largos nadie sabe por qué el desde hace varios años

Voz 18 27:55 en un ruido ensordecedor repentino a veces se abre un torbellino en el cielo escupe un calcetín ITA misteriosamente compareció

Voz 0313 28:05 con

Voz 0281 28:12 defensa cargo de Benjamín Prado bueno es difícil meter tanto humor y tan fino en un espacio tan tan pequeño realmente ya están aquí diríamos quién no los marcianos no los calcetines no los galeses debiera son esos esos esos objetos eterna

Voz 0313 28:25 de despejados yo pensado imagínate un ejército de lo perdido un ejército de lo que nadie ha querido no ha sabido o no ha podido encontrar en el fondo o dentro de este punto de humor hay también un puntito de inquietud me ha gustado mucho presos de Asimov uno lo escribía lo de los calcetines porque no se le ocurrió el cementerio al ocurrió a Maryam relato ganador del mes de noviembre Elena Bethencourt se titula corazoncito

Voz 22 28:50 no

Voz 21 29:03 era lo único que podíamos hacer por herida tras las circunstancias sus padres se habían comprado un libro para enseñarle a dormir con

Voz 19 29:11 mito infalible City Papa noches dejando negra

Voz 23 29:15 primera cinco minutos diez y así que aprendiera a dormir sólo una noche el ni suyo sollozos Papa no vino mamá tampoco lloró más

Voz 24 29:28 más finalmente seis

Voz 21 29:31 el silencio pero sólo porque yo mismo salir de debajo de la cama y me lo llevé con mi familia el inframundo

Voz 4 29:38 para que luego diga que los mostró somos nosotros

Voz 25 29:46 el relato Julia Navarro un relato que engancha engancha desde la primera línea está contando una historia que además te conmueve no

Voz 1247 29:55 me deja indiferente siempre pienso cuando uno escribe tiene que causar ese efecto en el lector no dejarle indiferente que es contar una historia

Voz 18 30:05 que le toque

Voz 1247 30:07 si esta historia desde luego a nadie le puede dejar indiferente

Voz 4 30:13 es una manera provoca ternura

Voz 1247 30:16 provoca angustia provocase una y un cierto sentimiento de desazón por por ese niño que se evapora en ese inframundo a mí me ha gustado mucho

Voz 0313 30:28 si consideramos rebobinar provoca otra cosa que es el debate sobre si hay que dejar llevar a los niños o no no no hay que dejar que los niños ves que ese sería un debate que queda para para otra ocasión relato ganador del mes de diciembre de Nuria Rozas se titula delicatessen sí

Voz 21 31:01 soy un nostálgico le susurró el Príncipe ahora princesa mientras le guiña entre tanto ella miraba con angustia a los comensales de hondos lazos de la mesa y pedía al cielo que nadie hubiera visto a su marido atrapar a la fastidioso mosquita Cónsul del veloz

Voz 0313 31:25 me encanta el del final Germán Solís te toca dice bueno pues hay que ser valiente para cogieron cuento clase cocos princesas y príncipes

Voz 26 31:35 tener la capacidad ahora mismo pues dar una nueva vuelta de tuerca para contar algo

Voz 5 31:39 fresco divertido luego también que es una escena que esos das cuenta es una escena de los es soy un nostálgico y lo que ocurre es intercambian miradas que son tres o cuatro segundos son una escena muy bien muy bien contada y además yo creo que lo mejor como las buenas películas

Voz 0313 31:53 demostró que el monstruo nunca está

Voz 5 31:55 San no te lo explícita el sapo en este caso nunca está presente está jugando con buen sabor

Voz 0313 32:00 que deja un campo muy extenso de regate deja mucho espacio proyectar el quieras que te de tu imaginación muy bien vamos con el relato ganador del mes de enero de Patricia Collazo lleva por título Perseidas

Voz 27 32:17 exclama

Voz 0313 32:19 sí

Voz 21 32:23 ordenó sin pestañear que no pestañear eso es imposible papás tarde o temprano se nos cerraban los ojos dije mientras los habría mucho para seguirle el juego estábamos mirando las estrellas recostado en el Prado de la Casa del pueblo era verán si los mantenemos abiertos este momento durará para siempre aseveró enigmático entonces no lo comprendo hoy mirando su nombre en la lápida recién estrenada quisiera poder Pestaña y borrarlo pestañear para regresar a aquella noche de verano en que con su brazo bajo la cabeza

Voz 18 32:56 sí me quedé dormido hilvanando constelaciones

Voz 1 33:01 uno

Voz 6 33:06 este ERE toca Javier Sagarna otra vez sí decíamos que ya decíamos decíamos antes que se podía se podía escribí para dibujar la tristeza no se puede escribir

Voz 21 33:16 la dibujará nostalgia no para dibujar la añoranza de coger la pérdida

Voz 6 33:20 y eso es lo que es lo que ha hecho el este relato Patricia Collazo tenemos esa escena esa escena bellísima del padre del hijo allí viendo las estrellas

Voz 28 33:29 Iker viendo que ese momento dure para

Voz 6 33:31 siempre y de repente un poquito más adelante interrumpiera realidad en nada dura para siempre

Voz 28 33:37 ay qué pena y qué lástima Hay

Voz 6 33:40 mucho mucho menos que sólo nos queda esa magia eso tan mágico que es el recuerdo no le dijo lo que nos quedamos con lo que cierra el relato

Voz 0313 33:48 muy bien vamos con el ganador del mes de febrero

Voz 6 33:50 no es de Juan Antonio Morán el relato se titula Cumpleaños feliz

Voz 21 34:06 ninguno de los niños que había en el arco generando más en cinco años de Macua domicilio era la primera vez que me fallaba otro día el arcón modo que compré en el bazar on la variación del conjuro meigas de la noche ninfas del día de la alegría

Voz 19 34:21 estaba el rubio de la gorra planificaron la P cosa de las colectas y los dos hermanos pequeños sin embargo en el lugar del protagonista del cumpleaños sitio un caprichoso ingrediente había aparecido una princesita

Voz 4 34:32 las cosas orientales que nos ofrecía golosinas con gesto sonriente

Voz 19 34:36 pero los padres de Thomas insistían en recuperar al estúpido de su hijo

Voz 0313 34:51 aquí se nota la vena del profesores aquí a

Voz 0281 34:54 a este algo pero qué pena da al mago no que es un mago a domicilio que compran los arcones en un bazar que tiene un conjuro súper cutres meigas de la noche y Fax del día

Voz 0313 35:03 Pepe devolvernos la alegría para un

Voz 0281 35:05 la vez que les sale el truco y en vez de ese niño chillona insoportable devolvernos aparece una princesita de rasgos orientales resulta que los padres quieren recuperar no la quieren es mucho mejor que el que quieren al ese acento de estúpido refleja un desprecio tan extraordinario que es como un puñetazo en la mesa que también me gusta mucho cómo acababa al relato

Voz 0313 35:24 muy bien vamos con el relato del mes de marzo que ganó el mes de marzo era de Paloma Hidalgo se titula las cosas de la vida

Voz 32 35:31 es sin agua

Voz 0136 35:38 tengo pensado hacer varios peces de colores también me explica mi hijo en cuanto entró en su cuarto enseñando me los dibujos de dos estrellas de mar tres caballitos y una medusa para pegar los en la ventana de su habitación que se que al abuelo le gustan mucho las cosas del mar si me da tiempo antes de que te vayas a verle al hospital añade sonriente sin imaginarse lo que he venido a decirle Le dibujará una caracola igual y a la que nos encontramos mientras paseaba vamos juntos por la playa el último día de vacaciones

Voz 5 36:14 desde la que teoría de penita también verdad Germán te te pie también es uno de sus relatos que a mi me gusta porque está construido alrededor de lo que no se puede contar y además cuando el interlocutor es un niño que es en este caso la muerte no entonces y con cuatro pinceladas que tenemos una huelga un hospital elevó decirte y el último día de vacación

Voz 26 36:33 pues pues está está contándonos ese vacío terrible que es que es la muerte

Voz 0313 36:39 vamos con otro el ganador del mes de abril María Gil con un relato titulado me quiere

Voz 33 36:46 una decisión cualquiera mira la verdad es la ventana

Voz 19 36:56 el último día de vacaciones al sobre no dije nada que decirle dejé a mis amigas y me fui sola canino del río lo abrí una hoja escrita a mano era una carta de amor breve Juan el buenas faltas de ortografía no importaba gira carca del chico de mis sueños me tumbé sobre la hierba cerré los ojos e imaginé que sus labios rozaban mi voz después guardó la carta el sobrino

Voz 34 37:26 el sobre lo partí en pedacitos hasta que desapareció en nombre de mi hermano

Voz 18 37:36 vaya vaya

Voz 0313 37:39 Julia te toca a ti defenderá Aparici de Sorpresa sorpresa

Voz 1247 37:43 me ha encantado me ha parecido un relato absolutamente donde creo que está muy bien escrito en no les sobra no le sobra nada ni le falta nada decir a veces uno puede pecar de es un barullo con los adjetivos pero es un es un relato real dejan muy muy bien escrito yo pensaba María cuando estaba leyendo era el comienzo de una novela a partir de aquí menudo novelón a mi se me ocurriría

Voz 0313 38:12 entonces sólo te quedan ochocientos páginas

Voz 1247 38:16 yo pienso que esas diez líneas de este de este microrrelato darían realmente para un novelón y creo que es realmente quizá lo mejor del relato es la parte final el sobre que partió a cientos hasta que desapareció el nombre de de su es mala selección me ha parecido

Voz 0313 38:42 vamos el culmen es que además es lo que comentamos antes con otro relato no que te deja una cantidad de campo abierto yo tengo ganas de saber que la hermana el pecho

Voz 9 38:51 imagina que el escritor de cartas

Voz 0313 38:53 saber cómo es hasta está muy bien venga vamos con el ganador del mes ganadora del mes de mayo Susana revuelta con un relato titulado El mago

Voz 19 39:12 sí soy su esposa fui la mujer bala en sus primeros casos me quemo la lengua con queroseno al escupir fuego y tengo la tripa llena de cicatrices de tanto ensayar lo departir dos con el serrucho una noche en un cabaret perdí una oreja cuando me lanzaba sables pero yo muy profesional simula que era parte de la actuación el público aplaudió entusiasmado del hiperrealista que quedó su fama se extendió y pudimos por fin contratar un ayudante en mi última función decida hacerme desaparecer y aquí estoy esperando que acabe el truco que ya tengo los pies fríos

Voz 0313 39:53 pues me parece Javier que habrá que armarse de paciencia fue sí sí en esta pobre mujer se va a tener

Voz 6 39:59 mucha paciencia no la verdad es que también tiene tiene todos los elementos como decía antes Julia de estaría mucho más grande que tenemos haré cuenta prácticamente toda una vida una vida de devoción entrega de ayuda y tal pero ya cuando de repente llega el momento en que pueden contratar un ayudante no dice nada más pero con eso inmediatamente el final que viene detrás entiende no ese momento

Voz 0313 40:21 desaparecer y estar esperando allí con los pies fríos más sola que la mujer que bonito y que difíciles sugerir cuando escribes en lugar de señalar con el dedo simplemente insinuar sugerir bueno nos queda uno nos queda el último el relato ganador del mes de eh de junio Alberto Jesús Vargas titulado el piso de abajo

Voz 35 40:45 ya

Voz 21 40:50 ya tengo los pies fríos el suelo puedo sentir ese paisaje helado que se instala en el piso de abajo cuando el Lleida soy capaz entonces de escuchar como si hubieran el uno del otro pasos que van y vienen cada cual por su lado no se hablan ponen la televisión cierra una puerta abre algún grifo ni una palabra que evidencie que existe una convivencia entre ambos yo intento concentrarme en mis libros hasta que den las nueve ahora como todos los días me llamarán para que baje a cenar en familia

Voz 35 41:22 Juan que no

Voz 0281 41:25 qué hacemos Benjamín revisamos la definición de Familia también bueno al yo creo que a esta familia la conocemos mucho eso es gente a la que sólo une ya el miedo a separarse lo cual es de una tristeza infinita y escucha unos pasos en fin que me parecen ir cada uno por su por su lado y en este relato hay una cosa muy interesante que es que lo que no se cuenta lo que ya no se cuenta porque hay que imaginarse esas escenas como deben de ser esas escenas en las que sea

Voz 0313 41:54 ha suplantado la realidad por una simulación de felicidad para engañar a la hija el hijo bueno pues hasta aquí la lectura de los diez relatos finalistas diez historias para diez meses diez escritoras escritores y a partir de ahora en un ratito pues ya el jurado deliberado y podremos conocer el resultado acciones como nos quedan un par de minutos antes de las noticias yo quería que confesar es un poco vuestras manías como jurado quiero decir cuando alguien llega un texto a lo mejor que va o apunta hacia un lugar común hacia una temática muy trillado tiende ya a desechar lo así de entrada se deja convencer Si alguien tiene argumentos en el sentido contrario cómoda eso esa primera criba cómo funciona venga quienes bueno yo creo que es que realmente eso importan mucho no solamente en la final sino en la selección semanal se

Voz 0281 42:42 de aquellos relatos que digamos que van por donde más podía ser

Voz 0313 42:45 el arte que fueran y que además pues tocan tener siete dice que la primera idea hay que decirlo pero pues eso

Voz 0281 42:50 son los que primero suele suelen caer los que más te sorprenden yo ya hemos leído muchos que te sorprenden de manera tremenda pues son los que más te más te gusta más te atrapan porque yo creo que en un espacio tan pequeños muy importante justamente eso es la palabra clave la sorpresa que vaya de pronto por lo de no te esperabas boom te ataca por la espalda miel relato que más me gusta es el que me ataca por la espalda siempre

Voz 6 43:12 claro porque hay un profesor de la escuela que siempre dicen sus clases que para decirlo que ya dice la tele no merece la pena escribir no está alguna de alguna manera efectivamente para decir lo que ya está dicho lo que está hecho mil veces lo que todo el mundo sabe realmente ese todavía no un relato ese puede ser el principio y la vuelta ahí donde que buscar lo que dice lo que hay de Benjamín esa vuelta esa esa vuelta de tuerca donde podamos encontrar algo nuevo algo que realmente lo justifique como tal relato yo tengo esa manía tengo una manía positiva

Voz 0313 43:39 si consigue hacer hablar al silencio

Voz 6 43:41 va conmigo tienes mucho ganado a la violencia

Voz 0313 43:44 Kamal bueno pues nada ahora pondremos dos minutitos en medio de publicidad exactamente dos y medio que son los que tocan hasta ahora la desconexión de verano luego a las siete de la A6 en Canarias boletín de noticias luego

Voz 8 43:53 retomamos ya para ver qué dice el jurado sí bueno que tiene

Voz 1 44:04 la Ventana con Carles Francino

Voz 15 44:08 eh

Voz 2 44:12 en Relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 0313 44:36 son las siete y seis minutos de la tarde las seis y seis en Canarias está no tiene remedio si estamos en la cuenta atrás estamos muy cerquita de conocer cuál es el relato ganador de esta temporada del concurso eso relatos en cadena recuerdo los nombres de Lass y de los finalistas de este año Eva García Mariano Ramos Elena Bethencourt Nuria Rozas Patricia Collazo Juan Antonio Morán Paloma Hidalgo María Gil Susana revuelta Alberto Jesús Vargas todas ellas y todos ellos están ahora mismo inquietos nerviosos ilusionados como debía estar

Voz 4 45:09 hace un año Fernando Díaz

Voz 0313 45:11 que se llevó los seis mil euros de premio con esta historia

Voz 4 45:15 no

Voz 36 45:19 no

Voz 21 45:21 salieron juntos cogidos de la mano después de limpiar el cuadrilátero las heridas y darse como cada noche se llevaron el montante de la bolsa abrazados en la cama me dijeron que sería la última de él

Voz 37 45:33 se las apaña harían para pagar las facturas

Voz 0313 45:39 historia con boxeadores de protagonistas tenía que generar un debate casi a bofetadas en el jurado el año pasado porque así no sí sí sí sí el año pasado la verdad que discutimos mucho mucho mucho mucho mucho que oye queda un minuto te ves que está separado ya no lo cuenta de una curiosidad que podría contarse este relato ganó no como el algunas carreras del que viene de atrás que nadie espera brillando desde un poco si digamos hombre estaba ahí estaba ahí pero sí que me acuerdo que fue un relato que vino recuperamos el año pasado ocurrió una cosa que es que yo creo que muchos nos dedicamos más a las tareas de convicción de otro es cosa que me ha gustado el jurado de convicciones pero de convicciones sí pero es verdad porque te acuerdas que algunos sí sí yo por ejemplo teníamos otros que tal y al ciudadano no tienes razón estudiará y fuimos convenciendo de que tenía que ganar y al final ganó por convicción sí sí me efectivamente fue sí

Voz 9 46:33 para el bueno bueno

Voz 0313 46:40 bueno qué hacemos leamos pasado el secretario del jurado todavía no ibamos así asumimos si la emoción les hacemos ver que

Voz 9 46:47 hola se me olvidaba

Voz 5 46:50 no pues les dijimos durante la comida todos los años tenemos una comida de los de los ganadores de los ganadores mensuales antes de del programa pues no juntamos a comer con ellos Javier Bello y este año pues y medio por decirlo soy oye mira cuando se vaya Javier porque me has dado

Voz 4 47:08 jurado no podía estar delante pienso hacer una porra me voy a poner un poco

Voz 5 47:11 el quién creéis vosotros que debería ganar yo me lo quedo y así os puedo torturaron poco más después ya Francino la va a gustar encantado hacemos un poco

Voz 4 47:18 de de de tiempo y entonces pedí

Voz 0313 47:21 el tiempos para Chinchetas básicamente no tiene otra explicación pues los oyentes están esperábamos y otros diez

Voz 5 47:27 finalistas hubiera hubieran ha habido un empate un empate entre Eva García con ecos tendría tres votos el piso de abajo de Alberto Jesús Vargas

Voz 0313 47:40 sí que tenía tres votos fíjate el primer y el último

Voz 5 47:43 me lo primero y último de la temporada si luego habían votado también con dos votos requiere un voto las cosas de la vida y otro voto delicatessen ese hubiera sido el el resultado yo ahora veremos iba coinciden algo nada raro

Voz 0313 47:56 por ahí cerquita porque ahora ya puedes abrir bien a ruido poder abrir el acta de lo oficial los sobres y todo tipo de has y esto muy fan de la ardua

Voz 5 48:12 son tras una ardua deliberación roto

Voz 0313 48:14 yo no te si no puedo bueno a ver directamente venga allá redoble es vamos

Voz 38 48:22 el tercer lugar el reto

Voz 5 48:25 dato titulado El mago presentado por Susanna Revuelta el segundo lugar es para el relato titulado delicatessen de Nuria Rozas

Voz 39 48:47 el redoble promo

Voz 38 48:50 doble ganadora

Voz 5 48:54 de esta edición de Relatos en cadena es María Gil con me quiere

Voz 9 49:09 María felicidades muchísimas gracias pues no me preguntéis nada por qué no puede estoy emocionadísima no no o algo así como sí sí claro por eso pregunta a mi cuñado preguntado por los flamencos y todo eso también Così preguntan qué hablar de fuentes

Voz 0313 49:26 la inspiración de este relato

Voz 9 49:28 de la hermana hoy tengo una hermana me llevo un año con ella

Voz 0313 49:32 bueno

Voz 7 49:33 ya ya ya que pueda haber algo Iván

Voz 4 49:35 Nos todos los años al pueblo yo me case con el chico del pueblo sino del pueblo chico de tu hermana también

Voz 0313 49:41 eso no

Voz 9 49:44 anegados rotura sentido con la cabeza no no puedo contarlo no puedo contarlo eso se queda

Voz 4 49:53 para dentro ya no cuanto más pero sí bueno pues no sé es como que te sale de repente y se me ocurrió con el último día de vacaciones digo pues tiene que ser una historia de amor el final de o el comienzo de una historia de amor que pasa siempre en verano y entonces pues se me ocurrió la historia de la carta pero la carta que no era para ella era para su hermano

Voz 0281 50:12 no habrá también sabes porque todo ha Julia Navarro que además es el principio de una novela y además destruirlo

Voz 0313 50:17 acuerdo que es una historia que se puede desplegar de ahí vamos

Voz 0281 50:22 extraordinaria en en el jurado verdad lo que hemos estado todos de acuerdo es que sea con el nivelazo que había porque los dientes relatos maravillosas este quizá que estaba mejor rematado el que tenía daba una sensación de de bloque parecía que no había una palabra de más ni de menos no entonces bueno quizá eso ha sido lo que ha inclinado un poco de amenaza

Voz 6 50:42 que sardo en regatas claro que no haya una palabra además de de menos porque aquí de su cuando estábamos jugando con la brevedad tiene cualquier palabra que no te Gaultier frase además cualquier imagen que se salga de lo que deba cualquier adjetivo excesivo eh

Voz 1868 51:00 que deje de construir los que empieza a destruirlo en este caso no había nada que lo destruía todo esto

Voz 0313 51:05 pues jugando todo lo que no suma resta no microrrelatos es cierto si de todas formas esto es la forma yo yo en fin yo estoy muy de acuerdo en cuanto al fondo decía María es una historia de amor quiere tienes una de torear porque sí sí pero que empieza digamos con unas normas un tanto particulares no sí sí estoy que que puede ser absoluta sí sí sí sí absolutamente veraz sí sí claro plausible claro me encantaría

Voz 1247 51:29 Arias siente del sí sí debe puede

Voz 4 51:32 que sea o puede que no

Voz 0313 51:34 esta Pita que decía decíamos

Voz 0281 51:37 Allen que el día de la Universal la gacela ya cera con el León decía aunque bueno la gacela no dormirá muy bien no aquí aquí la hermana que perdió el novio también tampoco le parece una historia de amor tan bonita